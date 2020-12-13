LevelUp 2020: 11 درس مستفاد وما هو المستقبل بالنسبة لمستقبل العمل

بسسس! إذا كنت تبحث عن LevelUp 2021، يمكنك التسجيل هنا!

وهذا يختتم مؤتمر ClickUp الأول من نوعه! 🎉

شكرًا لجميع الحاضرين الذين تجاوز عددهم 12,000 شخص الذين حضروا وتفاعلوا مع فريقنا — مشاركتكم هي ما جعل هذا الحدث مميزًا حقًا.

نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الحدث بقدر ما استفدنا نحن من استضافته؛ فقد تعلمنا الكثير من هذه التجربة ونقدر ملاحظاتكم حتى نتمكن من الارتقاء بمستوانا... LevelUp 2020! 🙌

إذا فاتك LevelUp، فلا تقلق.

لدينا هنا أبرز أحداث وجلسات LevelUp 2020. 👇

لنبدأ!

1. رحلة ClickUp وماذا ينتظرنا في عام 2021

افتتح زب إيفانز، الرئيس التنفيذي لشركة ClickUp والرائد في مجال العمل، فعاليات الحدث بتقديم جدول أعمال اليوم، وتوجيه الشكر الخاص لمجتمعنا، وتلخيص العام 2020 المجنون (والمثمر) والخطط المستقبلية للعام المقبل.

"لطالما كانت مهمتنا في ClickUp هي جعل الناس أكثر إنتاجية. وقد حققنا ذلك معًا من خلال الاستماع إليكم، مستخدمينا الأعزاء. وستستمر تعليقاتكم في توجيه مسار ClickUp في عام 2021."

—زيب إيفانز، الرئيس التنفيذي لشركة ClickUp

ختامًا لهذا العام: قمنا بتوسيع مجتمعنا ليشمل أكثر من 200,000 فريق، وجمعنا 35 مليون دولار في جولة التمويل الأولى (Series A) لجعل العالم أكثر إنتاجية، وأصدرنا إصدارًا رئيسيًا كل أسبوع ليصبح المجموع:

أكثر من 310 ميزة تم طرحها

55+ ميزة محسّنة

40+ تكامل

تطرق Zeb إلى أهمية الاستمرار في تحسين ClickUp كمنصة وكيف شهدنا نموًا هائلاً في عدد المستخدمين مع ClickUp 2.0 — كل ذلك بفضل التعليقات الرائعة التي قدمها مستخدمونا!

يمكن القول بأن تركيز Zeb على الاستماع إلى المستخدمين من أجل التحسين المستمر هو أحد الموضوعات الرئيسية لـ LevelUp.

كما علمنا بعض الأخبار المثيرة للغاية حول ما ينتظرنا في الربع الأول من عام 2021:

ترجمة ClickUp إلى أكثر من 7 لغات

تحسين الميزات الحالية ؛ مثل الصفحة الرئيسية والبريد الوارد والأهداف

شحن التطبيقات الأصلية لتجربة محمولة فائقة السرعة

بناء الموثوقية مع تغطية اختبار كاملة

إضافة المزيد من الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؛ دعم عبر الهاتف في الوقت الفعلي، ودعم بلغات أخرى غير الإنجليزية، وبرنامج تدريب جديد 🙌

قال زيب: "لطالما كانت قيمتنا الأساسية الأولى هي تقديم أفضل خدمة عملاء في القطاع وأفضل تجربة عملاء على الإطلاق".

"ولهذه الغاية، نضيف خدمة دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما نقدم فرق دعم عالمية. وأخيرًا، سنقدم دعمًا عبر الهاتف وZoom مع برنامج التدريب الجديد من ClickUp للحصول على المساعدة في أي شيء."

2. كيف يتمكن مطورونا من التسليم بسرعة فائقة باستخدام ClickUp

كيف يقوم فريقنا الرائد من مطوري المنتجات بتكرار وتسليم الميزات على أساس أسبوعي؟

يشرح أليكس يوركوفسكي، مدير التكنولوجيا في ClickUp، كيف يرتقي فريق المهندسين لدينا بمبادئ التطوير السريع إلى المستوى التالي باستخدام ClickUp.

"لإصدار تحديثات أسبوعية، نستفيد من ثلاثة مكونات قوية ومتصلة في ClickUp؛ العناصر القابلة للتنفيذ لمواصلة العمل، وSprints لقياس وتخصيص الموارد اللازمة، وميزات الاتصال الداخلي والخارجي لتقصير دورات التغذية الراجعة."

—أليكس يوركوفسكي، مدير التكنولوجيا في ClickUp

تشمل المكونات الثلاثة الرئيسية التي يستفيد منها فريق أليكس كل يوم ما يلي:

بنود صغيرة وقابلة للتنفيذ للبقاء على اطلاع على العمل مثل المهام والحالات والأتمتة والتعليقات المخصصة

Sprints ClickApp باستخدام تقديرات Sprint، وتقسيم باستخدام تقديرات Sprint، وتقسيم نقاط Sprint حسب المكلفين بالمشاريع الكبيرة، وتوجيه موارد Sprint باستخدام نهج Agile

ميزات الاتصال لإزالة الحواجز بين الأقسام والحفاظ على تزامن فريقك الموزع عبر مناطق زمنية متعددة

تعلمنا أن فريق المنتج سريع الحركة يجب أن يتمتع بالتوافق التام والرؤية الشاملة للعمل من جميع الزوايا، ولهذا السبب تعد إدارة المهام وسباقات السرعة والتعليقات أمورًا أساسية لإصدار المنتجات أسبوعيًا للمستخدمين.

يعد كسر حواجز التواصل أمرًا أساسيًا، حيث يمكن لفريق المنتج التواصل بسلاسة مع عدة فرق في فترة زمنية قصيرة لتطوير ميزات جديدة: فريق ضمان الجودة للاختبار، وفريق التسويق للمحتوى، وفريق الدعم لحل المشكلات.

كما تطرق أليكس إلى قوة لوحات معلومات ClickUp، وكيف يستخدمها فريقه عن بُعد لتتبع كل شيء بدءًا من سعة العمل إلى الاختناقات، مثل التحديثات العالقة في مرحلة ضمان الجودة والعناصر التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام لضمان إصدار سلس.

3. قوالب جديدة ومراكز تطبيقات لتسريع عملية التسجيل

ماذا لو كان بإمكانك إنشاء جميع قوالب سير العمل وتخصيصها ومعاينتها في مكان واحد؟ الوصول إلى جميع تطبيقاتك وعمليات التكامل وتفعيلها وفقًا للفريق؟

هذا بالضبط ما ستتمكن من فعله مع مراكز القوالب والتطبيقات الجديدة من ClickUp!

"تم تصميم مراكز القوالب والتطبيقات الجديدة لرفع إنتاجيتك إلى المستوى التالي. ستتمكن من التنقل بين القوالب وتخصيصها بسهولة وتعديل تطبيقاتك على مستوى دقيق داخل مساحة العمل الخاصة بك."

—صوفيا كامينسكي، مديرة نجاح العملاء في ClickUp

مع مركز القوالب الجديد، ستوفر الوقت وستتمكن من إعادة استخدام القوالب وتحريرها ومشاركة إبداعاتك مع أي شخص في فريقك.

ومن بين أبرز الميزات الأخرى ما يلي:

تصفح مكتبة القوالب التي أنشأتها ClickUp وفريقك

أضف وصف القوالب

قم بمعاينة القوالب قبل التقديم

الميزة الثانية التي قدمتها Sophia هي App Center الجديد

مع ClickUp App Center، ستتمكن أخيرًا من الحصول على جميع تطبيقاتك وعمليات التكامل في مكان واحد!

سيتيح ذلك للفرق تصفح الإضافات واختيار الأكثر ملاءمة لفريقهم وتطبيقها جميعًا دفعة واحدة.

كما ألمحت صوفيا إلى وظائف إضافية ستتيح للفرق إنشاء وتكوين تطبيقاتها وفقًا لاحتياجات الفرق المختلفة في مساحة العمل الخاصة بهم. على سبيل المثال، ستتمكن من تعيين أذونات دقيقة للمشاركة السحابية مع تكاملات مثل Dropbox و Google Drive.

4. كيف تستفيد ClickUp من التسويق العضوي لتوليد أكثر من 12 مليون دولار من النقرات المجانية شهريًا

كيف يمكنك بدء التسويق في صناعة البرمجيات الأكثر تنافسية في العالم؟

هذا سؤال لا يمكن الإجابة عليه سوى آرون كورت، مدير التسويق لدينا.

"كيف يمكنك كسب ملايين المؤيدين وتحقيق ملايين النقرات المجانية شهريًا؟ يتطلب ذلك اتباع نهج عضوي يقوده المنتج والمستخدمون والمحتوى الاستراتيجي لمساعدتهم في رحلتهم."

—آرون كورت، مدير التسويق في ClickUp

شارك آرون الاستراتيجيات الرئيسية التي ساعدت ClickUp على النمو بشكل طبيعي من الصفر من خلال المحتوى والنمو المدفوع بالمنتجات الذي لا يزال يغذي صعود ClickUp حتى اليوم.

وتشمل هذه الركائز الاستراتيجية الثلاث ما يلي:

النمو المدفوع بالمنتج: الحفاظ على المنتج في الصدارة لتوجيه رحلة المستخدم

النمو بقيادة المستخدمين: الاستماع إلى مجتمعك والتفاعل معه لكسب المؤيدين

النمو القائم على المحتوى: تعزيز ظهورك باستخدام تحسين محركات البحث (SEO) والمحتوى عالي الجودة

كيف تبدو هذه الركائز الثلاث في الواقع؟ شارك آرون بعض الاستراتيجيات التي تدعم النمو العضوي لـ ClickUp:

إصدارات أسبوعية لا يمكن لأي منافس مواكبتها

رائدة في القطاع بفضل خطة مجانية إلى الأبد

خدمة دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

تعليقات المستخدمين ومشاركة المجتمع عبر البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية ولوحات الرسائل

السيطرة على تحسين محركات البحث (SEO) من خلال محتوى يركز على المستخدم

كما تطرق آرون إلى السر وراء نجاح ClickUp: قيمنا الأساسية المتمثلة في الاستجابة السريعة ورضا العملاء وكيف تدعم هذه القيم جهودنا التسويقية.

...ثم المفاجأة! التقى الجميع بميليسا!

5. الارتقاء بالمحتوى المرتكز على العلامة التجارية والمستخدم إلى المستوى التالي

صعدت ميليسا روزنتال، مديرة الإبداع الجديدة لدينا، إلى المسرح لتعرض بعض الأشياء المهمة القادمة التي سترتقي بمحتوى ClickUp إلى آفاق جديدة!

"نريد أن يكون ClickUp بمثابة الصديق الذي يساعدك طوال اليوم، ويتفهم إحباطك، ويقدم لك المساعدة — سواء كنت مستخدمًا فرديًا أو شركة صغيرة أو فريقًا مؤسسيًا."

—ميليسا روزنتال، مديرة الإبداع في ClickUp

نعم، نحن نعمل على إنشاء بعض التنسيقات الجديدة والمثيرة للمحتوى المصممة لمساعدة الأشخاص على تحقيق أقصى استفادة من الأدوات التي يستخدمونها يوميًا.

أطلقت ميليسا بعض التلميحات عن العديد من هذه التنسيقات الجديدة للمحتوى:

البودكاست الأصلي

محتوى تعليمي جديد

قصص ClickUp

على الرغم من أن معظمها مجرد إعلانات تشويقية في الوقت الحالي، إلا أن ميليسا قالت إن أول ما يمكن للمستخدمين مشاهدته هو ClickUp Stories، وهي سلسلة حلقات جديدة تركز على كيفية استفادة الناس من الحياة بشكل أفضل باستخدام ClickUp.

ستكون هذه مقاطع فيديو قصيرة تظهر المستخدمين وهم يتغلبون على التحديات اليومية باستخدام قوة الإنتاجية وإدارة المشاريع!

هل لديك قصة تود مشاركتها؟

ممتاز! نريد أن نسمع رأيك (وربما نجعلك نجمًا)، لذا يرجى ملء النموذج هنا!

6. كيف يستخدم رواد الأعمال ClickUp لتحقيق أهداف أعمالهم من المنزل

شهدت الجلسة التالية تغييرًا كبيرًا في الشكل... استمعنا إلى ثلاثة مستشارين ورجال أعمال مختلفين من ClickUp حول بعض الحيل والنصائح التي يستخدمونها لدفع أعمالهم من المنزل إلى المستوى التالي.

كورتني، إيفون، ولوسي

فيما يلي بعض أبرز ما تعلمناه من مستخدمي ClickUp المتمرسين:

تعد لوحات المعلومات والأهداف من الميزات المفضلة لقياس التقدم المحرز والمحافظة على المسار الصحيح

تعد سير العمل المرنة في ClickUp مثالية لإنشاء نظام CRM كامل الوظائف لعملك

يمكنك إنشاء نماذج لأي شيء تقريبًا في ClickUp، لذا احفظ نماذج الحالة المخصصة والمهام والحقول المخصصة للمشاريع المتكررة أو المماثلة

تعد الأتمتة طريقة رائعة لتوفير الوقت في الأعمال الإدارية المتكررة

يمكن أن تساعدك الخرائط الذهنية على تصور أفكارك وربط الأفكار (والمهام) المهمة في عملك معًا

...والمزيد والمزيد!

إذا وجدت نصائح عملية مثل هذه مفيدة، فنحن نوصيك بشدة بزيارة مواقعهم الإلكترونية ومتابعتهم على YouTube!

7. حيل التسويق مع نيل باتيل ودان فليشمان

استمر المتحدثون الضيوف مع اسمين كبيرين أصبحا من مشاهير التسويق الرقمي والعلامات التجارية: نيل باتيل ودان فليشمان.

أجرى دان مقابلة مع نيل حول كيفية بدء إمبراطوريته في مجال المحتوى، واستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) في عام 2021، وأفضل الممارسات للمحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، والإعلانات المدفوعة، والمزيد.

"إذا كنت ترغب في تحقيق نتائج جيدة في بناء SEO في عام 2021 وما بعده، فهناك بعض الأمور التي يجب التركيز عليها: الروابط الخلفية عالية الجودة وتجربة الصفحة. أنت تريد بناء تجارب عالية الجودة والحصول على روابط من مواقع ويب عالية الجودة."

—نيل باتيل، خبير التسويق والمؤلف الأكثر مبيعًا

قدم نيل بعض المعلومات المهمة لأي صاحب عمل يرغب في توسيع نطاق خطته الرقمية، بما في ذلك:

أهمية إنشاء محتوى في الأماكن التي يتواجد فيها جمهورك، خاصة على LinkedIn وTikTok وYouTube

أعد استخدام أفكار المحتوى الخاصة بك من وسائل التواصل الاجتماعي إلى YouTube

لا تخف من تصوير مقاطع فيديو بهاتفك (فالجمهور يتوق إلى الأصالة)

موقعك الإلكتروني هو المفتاح لبناء علامتك التجارية وجذب العملاء المحتملين

أصبحت قنوات التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn و Instagram أساسية في تحفيز المحادثات التي تؤدي إلى أعمال جديدة

لا تهمل قوة التعليقات في تعزيز المشاركة

البحث الصوتي سيصبح أكثر أهمية

تحسين المحتوى الخاص بك للمقتطفات المميزة

...والمزيد! شاهد المقابلة الكاملة أدناه.

8. كيفية إنشاء تطبيقات إنتاجية مخصصة

هل يمكنك إنشاء تطبيقات إنتاجية مخصصة في ClickUp دون معرفة كيفية البرمجة؟

الجواب هو نعم بكل تأكيد، كما يثبت ذلك فنسنت خاديجي، مدير حسابات الشركات في ClickUp.

"إذا كنت مثلي، فأنت تريد إعداد العمليات المثالية للعمل — دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. والخبر السار هو أنه يمكنك إنشاء تطبيقات إنتاجية قوية بشكل مذهل باستخدام ClickUp لتلبية أي احتياجات تقريبًا، دون الحاجة إلى كتابة أي تعليمات برمجية."

—Vincent Khadige، مدير منتجات المؤسسات في ClickUp

تغطي عرض فينسنت كل شيء بدءًا من أساسيات تخصيص هيكل عملك باستخدام التسلسل الهرمي في ClickUp إلى تخصيص المهام إلى عناصر لحالات استخدام مختلفة وإنشاء لوحات معلومات مرئية للغاية لقياس كل شيء بدءًا من تتبع الأخطاء إلى الإيرادات!

بعض ما تعلمناه:

إنشاء سير عمل Waterfall لتلبية احتياجات أي فريق تقريبًا، بدءًا من لتلبية احتياجات أي فريق تقريبًا، بدءًا من تقسيم العمل إلى تخصيص السعة

حوّل المهام إلى عناصر تتجاوز إدارة المهام

إنشاء قنوات دردشة تشبه Slack

تكييف التسلسل الهرمي والمهام الفرعية المتداخلة والمزيد في قوائم متعددة

أنشئ نظام CRM سهل وقابل للتطوير باستخدام الحقول المخصصة والبريد الإلكتروني والنماذج والأتمتة

تتيح لك طبيعة ClickUp القابلة للتخصيص بدرجة عالية تحويل أي ميزة تقريبًا لتحل محل مجموعة التقنيات التي تستخدمها وتجميع جميع أعمالك في مكان واحد — والحد الوحيد هو خيالك.

علاوة على ذلك، قدم لنا فينسنت لمحة سريعة عن المزيد من الميزات التي ستتوفر قريبًا:

المهام الفرعية المتداخلة

العلاقة بين المهام والوثائق

البريد الإلكتروني في ClickUp

تصميم بسيط

شاهد الجلسة كاملة لمعرفة المزيد!

9. كيف نحل تحديات صناعة الإنتاجية

عندما يتعلق الأمر بإعادة تعريف صناعة ما، فإن ديفيد ساكس ليس غريباً على هذا المجال.

انضم الرئيس التنفيذي السابق لشركة PayPal والمستثمر/المستشار الحالي في ClickUp إلى Zeb وTommy Wang، رئيس قسم المبيعات في ClickUp، في حوار مائدة مستديرة حول التحديات والاتجاهات في مجال الإنتاجية والتعاون.

تعرفنا على رؤية ديفيد لمستقبل هذه الفئة: إعادة تجميع أدوات الإنتاجية القوية بعد عقود من تفكيك Microsoft Office.

"رؤية Zeb لـ ClickUp كمنتج شامل، وسرعة تطور الفريق، والرضا الذي يشعر به المستخدمون عند استخدام المنصة، كلها مؤشرات على أن هذه الشركة تعيد تعريف هذه الصناعة."

—ديفيد ساكس، رائد أعمال في مجال التكنولوجيا ومستثمر

كما أوضح ديفيد رؤيته لـ ClickUp كمنصة متميزة تهدف إلى تمكين الفرق من خلال جمع جميع أعمالهم في مكان واحد.

كما طرح تومي أسئلة على زيب حول كيفية مواجهة ClickUp للتحديات التي تواجهها الصناعة:

كيف يمكننا توحيد الأدوات لتوفير الوقت وتحسين الإنتاجية

البرامج ذات الآراء المحددة ولماذا يريد الناس أدوات تكمل عملهم، لا أن تملي عليهم كيفية العمل

لماذا يعد التطور السريع والشغف عاملين أساسيين في بناء أداة تلبي متطلبات المستهلكين؟

...والمزيد!

شاهد الجلسة الكاملة أدناه.

10. رؤية منتج ClickUp لعام 2021

اختتمت جلسات اليوم بإطلالة سريعة على ما يمكن أن يتوقعه المستخدمون في العام المقبل.

في هذه الجلسة، عرض Zeb رؤية ClickUp طويلة المدى بالإضافة إلى خطة قصيرة المدى للربع الأول من عام 2021.

"مهمتنا اليوم هي نفسها تمامًا كما كانت عندما بدأنا قبل ثلاث سنوات: جمع كل أعمالك وأدواتك في مكان واحد."

—زيب إيفانز، الرئيس التنفيذي لشركة ClickUp

"لطالما كان شعارنا هو تطبيق واحد ليحل محلهم جميعًا. واليوم نحن أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق ذلك. ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل قبل أن تصبح أدوات الإنتاجية التي لا تحتاج إلى برمجة مثالية."

تحدث Zeb بمزيد من التفصيل عن تركيز ClickUp على المنتجات في كلمته الافتتاحية، مع إلقاء نظرة خاطفة على ما ينتظرنا في المستقبل:

تحسين الميزات الحالية (الأهداف، الصفحة الرئيسية، صندوق الوارد، والمزيد)

سرعة وأداء المنصة عبر جميع التطبيقات

الموثوقية مع اختبارات آلية كاملة وبنية تحتية قابلة للتطوير

صعد براين شين، مدير المنتجات الرئيسي، إلى المنصة ليطلعنا على المزيد من الميزات القادمة!

"بينما تظل السرعة والموثوقية محور اهتمامنا الرئيسي، فإننا نعمل أيضًا على تطوير ميزات ثورية بناءً على طلباتكم: المزيد من الطرق لتنظيم عملكم ودمج وسائل الاتصال (مثل البريد الإلكتروني) في ClickUp."

—براين شين، مدير منتجات أول في ClickUp

توسعًا على العرض التقديمي السابق لفينسنت حول تحويل المهام إلى عناصر متعددة الأغراض، أوضح براين كيف يمكن أن تمثل المهام كل شيء بدءًا من جهات الاتصال وحتى الشركات والصفقات.

ستتمكن قريبًا من إجراء المزيد من التخصيصات الدقيقة بفضل العديد من الميزات الجديدة التي ستتوفر قريبًا:

العلاقة بين المهام والوثائق

المهام الفرعية المتداخلة

البريد الإلكتروني في ClickUp

مزامنة ثنائية مع تقويم Google و Outlook

... والمزيد قادم في الربع الأول من عام 2021 (المجلدات المتداخلة وأنواع العناصر والأهداف V2 على سبيل المثال لا الحصر)

كما قدم براين لمحة سريعة عن حالات الاستخدام المحتملة (وواجهة المستخدم) لكل ميزة جديدة — نوصي بمشاهدة الجلسة الكاملة للاطلاع على كل شيء في الواقع!

11. ختام مثير: تطبيقات جوال جديدة

أخيرًا وليس آخرًا، استمتعنا بإعلان خاص جدًا في الختام من قبل Nick Krekow، مدير المنتجات في ClickUp.

"لقد استمعنا إليكم وقررنا إعادة بناء تطبيقات جوال أصلية جديدة بالكامل من الألف إلى الياء. ستتمكنون الآن من استخدام ClickUp على Android وiOS بسرعة وموثوقية وواجهة مستخدم جوال جميلة وسهلة الاستخدام."

—نيك كريكو، مدير المنتجات في ClickUp

عمل نيك وفريق المنتج بجد خلف الكواليس لإعادة تصميم تجربة ClickUp على الأجهزة المحمولة بالكامل باستخدام إطار عمل جديد لواجهة المستخدم يسمى Flutter.

لقد مكنت Flutter فريق المنتجات لدينا من:

قم ببناء تجربة ClickUp أصلية بالكامل مع واجهة مستخدم تركز على الأجهزة المحمولة

تسريع وقت التطوير للأجهزة المحمولة

قم بإنشاء تجربة ClickUp متسقة على كل من Android و iOS

إذن، ما مدى سرعة هذه التطبيقات الجديدة حقًا؟ أوضح نيك أن متوسط وقت بدء التشغيل انخفض من عشر ثوانٍ إلى ثانية واحدة فقط* بفضل تحسينات Flutter.

والأفضل من ذلك، أن نيك قدم لنا لمحة سريعة عن شكل واجهة المستخدم الجديدة لتطبيق ClickUp على الأجهزة المحمولة:

هذه الميزات للهواتف المحمولة ليست سوى البداية. ذكر نيك أيضًا المزيد من الميزات على الويب التي سيتم تحسينها قريبًا لتتوافق تمامًا مع الهواتف المحمولة، مثل:

البريد الوارد

مفكرة

لوحات المعلومات

تتبع الوقت

أفضل جزء؟ التطبيقات الجديدة للهواتف المحمولة ستتوفر في متاجر التطبيقات الأسبوع المقبل!

خلاصة الموضوع

يمكن القول بأن كل شخص حضر LevelUp قد استفاد من شيء ما؛ سواء كنت تبحث عن استراتيجيات قابلة للتنفيذ لزيادة الإنتاجية، أو ميزات جديدة ومثيرة، أو كنت ترغب فقط في الحصول على نظرة أكثر تفصيلاً على منتجاتنا ورؤيتنا.

والأهم من ذلك، تعلمنا كيف يواصل Zeb وفريقه الاستماع إلى المجتمع كل يوم لتحسين المنصة وجعل العالم مكانًا أكثر إنتاجية.

"نود أن نتقدم بخالص الشكر لجميع الحاضرين في LevelUp. لقد كان الحضور هائلاً وتجاوز توقعاتنا، ونحن سعداء للغاية لإتاحة الفرصة لنا للتفاعل معكم. ونوجه شكرنا الجزيل لجميع من رافقونا في هذه الرحلة — ونأمل أن نراكم في هذا الحدث العام المقبل!"

—زيب إيفانز، الرئيس التنفيذي لشركة ClickUp

ترقبوا هذه الميزات الجديدة والمزيد كل أسبوع. نتطلع إلى رؤيتكم العام المقبل في LevelUp!