أفضل 10 بدائل لـ Elasticsearch في 2025

غالبًا ما يكون الحفاظ على تنظيم البيانات في شركتك أمرًا مربكًا للغاية. كما أن العثور على المعلومات التي تبحث عنها يشبه العثور على إبرة في كومة قش الشركة. 🤔

منصات البحث والتحليلات، مثل Elasticsearch، تجعل العثور على المعلومات أكثر سهولة إلى حد كبير. يقوم Elasticsearch بتحويل قاعدة بيانات شركتك إلى محرك بحث حتى يتمكن الأفراد من العثور على المعلومات بسهولة في ثوانٍ (مقابل ساعات أو أيام أو أسابيع من البحث في ملفات الشركة).

إذا كان أحد أهداف شركتك هو إيجاد طريقة أفضل للبحث في البيانات وتحليلها، تابع القراءة. في ما يلي، نتعمق في أفضل عشرة بدائل لـ Elasticsearch للتنقل بسهولة عبر معلومات الشركة. 🤩

ما هو Elasticsearch؟

Elasticsearch عبارة عن منصة بحث مفتوحة المصدر موزعة ومفتوحة المصدر RESTful تتيح للمستخدمين البحث عن المعلومات والعثور عليها. مثل محرك البحث - فكر في Google أو Microsoft Bing - يتيح Elasticsearch للمستخدمين تسجيل كميات كبيرة من البيانات وتخزينها والبحث عنها وتحليلها في فترة زمنية قصيرة جدًا.

لوحة معلومات إيرادات التجارة الإلكترونية من Kibana عبر المرونة يعمل Elasticsearch عن طريق فهرسة البيانات التي تبدو غير ذات صلة من مواقع مختلفة. بعد ذلك، يكتب المستخدم استعلام بحث ويجد Elasticsearch المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي.

تبحث منصة البحث المؤسسي في أي نوع من البيانات تقريبًا، بما في ذلك المستندات ورسائل البريد الإلكتروني والمنتجات والأرقام وحتى المواقع الجغرافية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Elasticsearch؟

يجب أن يسمح لك بديل Elasticsearch الصحيح بالبحث في، وتحليل، واستيعاب و تصور جميع أنواع البيانات . إذا كنت تبحث عن منصة لتحل محل Elasticsearch، فاختر منصة ذات الوظائف الواردة في القائمة أدناه.

يبحث عن أنواع متعددة من البيانات: يجب أن يسمح لك محرك البحث الصحيح ومنصة تحليلات البحث بتصفية أنواع متعددة من البيانات، بما في ذلك النصية والعددية والجغرافية المكانية

يجب أن يسمح لك محرك البحث الصحيح ومنصة تحليلات البحث بتصفية أنواع متعددة من البيانات، بما في ذلك النصية والعددية والجغرافية المكانية يعرض مرئي لوحات معلومات : لا يجب أن تعرض المنصة الصحيحة نتائج استعلام البحث فقط. بدلاً من ذلك، يجب أن تقدم تجميعًا للبيانات و الإبلاغ عن المرئيات حتى تتمكن من فهم البيانات وتفسيرها بشكل أفضل

لوحات معلومات : لا يجب أن تعرض المنصة الصحيحة نتائج استعلام البحث فقط. بدلاً من ذلك، يجب أن تقدم تجميعًا للبيانات و الإبلاغ عن المرئيات حتى تتمكن من فهم البيانات وتفسيرها بشكل أفضل نتائج بحث سريعة: سيؤدي بديل Elasticsearch الصحيح إلى تصفية مصادر البيانات في الوقت الفعلي، مما يوفر نتائج بحث دقيقة في ثوانٍ

سيؤدي بديل Elasticsearch الصحيح إلى تصفية مصادر البيانات في الوقت الفعلي، مما يوفر نتائج بحث دقيقة في ثوانٍ بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي: أقوى محركات البحث ومنصات محركات التحليلات تدير خوارزميات باستخدام التعلم الآلي

أقوى محركات البحث ومنصات محركات التحليلات تدير خوارزميات باستخدام التعلم الآلي واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة: اشتهر Elasticsearch لأول مرة في عام 2010 كمنصة محرك بحث مجانية مفتوحة المصدر. العديد من الشركات والمطورين يحبون الحرية التي توفرها واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة، مثل القدرة على تخصيص حل يناسب احتياجاتهم الفريدة

## أفضل 10 بدائل البحث المرن لاستخدامها في عام 2024

هل تبحث عن منصة لتحل محل ElasticSearch؟ ستقوم المنصات أدناه بتفسير البيانات مع توفير تجارب بحث من الدرجة الأولى:

1. الغوليا

عبر الغوليا تأسست شركة Algolia في عام 2012، وهي عبارة عن منصة محرك بحث خاصة. في الأساس، تعمل الشركة كمحرك بحث داخل موقع العميل على الويب وتزحف إلى الموقع الإلكتروني لتقديم نتائج سريعة وذات صلة باستفسارات البحث الخاصة بالزائرين.

تعتمد بعض ميزاتها الرئيسية على استخدام اختبار A/B، وأدوات البحث ذات الأوجه، وإمكانات محرك البحث عن النص الكامل.

الجوليات أفضل الميزات

الاستفادة من البحث العصبي في Algolia NeuralSearch، الذي يستخدم التعلُّم التكيُّفي بالذكاء الاصطناعي لتطوير واقتراح استعلامات بحث أكثر ملاءمة

توصيل المشترين بالمنتجات ذات الصلة من خلال حلول التجارة الإلكترونية B2B وB2C

زيادة عدد زيارات الويب من خلال تمكين إمكانات البحث عبر أنواع مختلفة من البيانات

إطلاق اختبار A/B لاكتشاف أفضل استراتيجيات البحث عالية الأداء

الإنترنت الحدود القيود

قد تكون بعض نتائج البحث مضللة عبر محرك البحث الخاص به

الحل عبارة عن نظام أساسي للتوصيل والتشغيل، وستحتاج إلى القيام بعمل مسبق في عملية التنفيذ

Algolia التسعير

البناء: مجانًا

مجانًا التنمية: 0.50 دولار/شهريًا

0.50 دولار/شهريًا القسط: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ارتقاء: اتصل لمعرفة الأسعار

الجوليات التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (70 تقييم)

2. تايبسنس

عبر تايبينس Typesense هي منصة محرك بحث حديثة ومفتوحة المصدر. يأتي بديل Elasticsearch هذا كاملاً مع البحث حسب النوع، والبحث الجغرافي، والبحث الدلالي، والبحث المتجه.

ما عليك سوى استخدام Typsense Cloud لتوفير مجموعة، وإنشاء مجموعة، وإضافة مستندات، ويكون خادم البحث الخاص بك جاهزًا للعمل.

Typesense أفضل الميزات

لا تقلق بشأن الأخطاء المطبعية في استعلام البحث الخاص بك، وذلك بفضل خاصية التسامح مع الأخطاء المطبعية

تثبيت النتائج، أو الموضع، أو النتائج الخاصة بالبضائع ضمن نتائج البحث

استخدم الفرز الديناميكي لتصفية النتائج حسب الحقول المخصصة

البحث عن النتائج وفرزها داخل منطقة محددة من خلال البحث الجغرافي

التحسس من الأخطاء المطبعية القيود

لم تتم مراجعة المنصة على G2 أو Capterra، لذلك ليس من الواضح مدى رضا العملاء عن المنتج

Typesense الأسعار

يعتمد التسعير على الذاكرة ويبدأ من 0.03 دولار في الساعة (21.60 دولار في الشهر) و0.09 دولار/جيجابايت ل 0.5 ميغابايت

تقييمات ومراجعات Typesense

G2: لم تتم مراجعته

لم تتم مراجعته Capterra: غير مدرج

3. ميليسيرتش

عبر ميليسيرش Meilisearch عبارة عن منصة سريعة ومفتوحة المصدر تقوم بإرجاع نتائج البحث في 50 مللي ثانية فقط. وباعتبارها منصة للتوصيل والتشغيل، فهي تتيح لك بدء البحث في بياناتك دون أي تهيئة.

بالإضافة إلى ذلك، يسترجع محرك البحث بالنص الكامل النتائج ذات الصلة لكل حالة استخدام.

Meilisearch أفضل الميزات

زيادة التحويلات والمبيعات عبر الإنترنت من خلال فرز منتجات التجارة الإلكترونية والوسائط والمستندات

زيادة الاحتفاظ بالمستخدمين من خلال البحث في التطبيقات، مما يخلق تجربة بحث ممتازة من خلال منصات SaaS ومنصات الأجهزة المحمولة

اكتشاف لغات متعددة تلقائيًا

إنشاء قواعد الترتيب الافتراضية الخاصة بك لتحديد النتائج التي تظهر أولاً

البحث عن طريق البريد الإلكتروني القيود

يوجد حد أقصى قدره 10 كلمات لكل استعلام بحث

يمكن أن تتسبب فهرسة مجموعات كبيرة من المستندات في حدوث خطأ داخلي

Meilisearch التقييمات والمراجعات

G2: 5/5 (مراجعة واحدة)

5/5 (مراجعة واحدة) Capterra: غير مدرج

4. سولر

عبر سولر Solr (المعروف أيضًا باسم Apache Solr) هو بديل Elasticsearch متعدد الاستخدامات مبني على منصة Apache Lucene التي توفر الفهرسة والنسخ المتماثل والاستعلام. يأتي Solr مُحسّنًا لحركة المرور ذات الحجم الكبير، وهو مزود بإمكانيات البحث عن النص الكامل، وواجهة إدارية سريعة الاستجابة، وفهرسة في الوقت الفعلي تقريبًا.

Solr أفضل الميزات

استفد من بنية المكونات الإضافية مفتوحة المصدر لتخصيص منصة محركات البحث حسب احتياجاتك

ضع المستندات على الخادم باستخدام عدد من لغات البرمجة، بما في ذلك JSON أو XML أو CSV أو HTTP

تعرّف على المزيد حول Solr وابدأ العمل من خلال مكتبة موارد متقدمة

Solr القيود

يدعي بعض المستخدمين أنه يحتاج إلى المزيد من الوثائق حول كيفية استخدام المنصة

يمكن أن تكون لغة الاستعلام مربكة في البداية

سولر التسعير التسعير

مجاني

سولر التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (25 مراجعة)

4.1/5 (25 مراجعة) Capterra: 4.3/5 (13 مراجعة)

5. فيسبا

عبر فيسبا Vespa هو محرك بحث مفتوح المصدر وقاعدة بيانات متجهة. يدعم النظام الأساسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي البحث المتجه، والبحث المعجمي، والبحث عن البيانات المهيكلة في استعلام واحد.

بالمقارنة مع محركات البحث الأخرى في هذه القائمة، يقوم Vespa بتجميع البيانات ديناميكيًا لمنصات التجارة الإلكترونية وخدمات الويب الأخرى.

أفضل ميزات Vespa

التوصية بنتائج البحث وتخصيصها لكل مستخدم أو موقف

التوسع لأي كمية من البيانات و/أو حركة المرور

استخدم لغة التجميع الخاصة ب Vespa لتحديد كيفية تجميع أو تجميع نتائج الاستعلام المطابقة

قيود Vespa

يمكن تحسين الوثائق المتعلقة بكيفية البدء والتشغيل

لا توجد مراجعات على G2 أو Capterra أو Stackshare

فيسبا الأسعار

عمليات البحث على Vespa مجانية، لكن Vespa Cloud يتم تسعيرها على النحو التالي:

لكل ساعة vCPU في الساعة: $.011

لكل غيغابايت في الساعة: $.011

لكل قرص جيجابايت في الساعة: $.0004

لكل ساعة ذاكرة GPU بسعة جيجابايت في الساعة: $.075

تقييمات ومراجعات Vespa

G2: لا توجد تقييمات

لا توجد تقييمات Capterra: غير مدرجة

6. بحث مانتيكور

عبر بحث مانتيكور في عام 2017، بدأ Manticore Search كبديل لمحرك البحث Sphinx Search الذي كان شائعاً في السابق. من المفترض أن أسرع 4 مرات من Elasticsearch تشتهر مانتيكور بأدائها وسهولة استخدامها. باستخدام Manticore Search، قم بإعداد أي نوع من استعلامات البحث تقريبًا باستخدام SQL و JSON.

أفضل ميزات مانتيكور سيرش

في بعض الاختبارات، تبيّن أن Manticore Search أسرع بما يصل إلى 15 ضعفاً من Elasticsearch على البيانات الصغيرة، و4 أضعاف سرعة البيانات الضخمة، و29 ضعفاً أسرع في تحليلات السجل

استفد من إمكانيات النص الكامل التي تحتوي على أكثر من 20 مشغل للنص الكامل و20 عامل تصنيف

ادمج Manticore Search بسهولة في مجموعتك الحالية، حيث يمكنه قراءة البيانات من MySQL و Postgres و MSSQL و ODBC و XML و CSV و TSV

قيود مانتيكور

كانت هناك بعض التقارير عن تعطل الفهرس

مانتيكور التسعير

مجانًا

تقييمات ومراجعات مانتيكور

G2: لم تتم مراجعته

لم تتم مراجعته Capterra: غير مدرج

7. زابيان

عبر زابيان Xapian هي مكتبة محرك بحث مكتوبة بلغة C++. لديها ارتباطات تسمح للأفراد باستخدام Perl وPython 2 وPython 3 وPHP وJava وTcl وRuby وLua وNode.js ولغات أخرى. توفر المنصة القابلة للتكيف بشكل كبير نتائج بحث مرتبة وتقترح مصطلحات الفهرس ذات الصلة أو المستندات ذات الصلة.

أفضل ميزات Xapian

يدعم البحث عن مرادفات أو جذع مصطلحات البحث (على سبيل المثال، البحث عن "كرات القدم" بدلاً من كرة القدم)

تقترح المنصة تصحيحات إملائية لاستعلامات البحث

كما أنها تُنشئ مقتطفات ديناميكية، بما في ذلك الكلمات أو العبارات أو استعلامات البحث المطابقة

القيود الزابوية

لم تتم مراجعتها على Capterra أو G2 أو Stackshare مقارنة بمنصات محركات البحث الأخرى

هناك القليل من التوثيق لبدء التشغيل

Xapian الأسعار

مجاني

تقييمات ومراجعات Xapian

G2: غير مدرج

غير مدرج Capterra: غير مدرج

8. بحث أبو الهول

عبر بحث أبو الهول Sphinx Search عبارة عن خادم بحث مفتوح المصدر للبحث عن النص الكامل. يوفر النظام الأساسي مراجع تبادلية واسعة النطاق، ويبحث عن الفئات ذات الصلة والاستشهادات وأجزاء مماثلة من المعلومات. تتضمن تنسيقات الإخراج الخاصة به HTML وويندوز HTML Help و LaTex و ePub و Texinfo والصفحات اليدوية والنص العادي.

Sphinx أفضل ميزات البحث

إنشاء بنية هرمية لشجرة مستنداتك بسهولة

الاستفادة من أدوات الاستعلام المتقدمة مثل أداة ترميز النص ولغة الاستعلام ونماذج الترتيب المختلفة

تحكَّم في ترتيب نتائج البحث من خلال الموضع والتجميع والأولويات

التكامل بسهولة مع مصادر بيانات SQL و XML

Sphinx قيود البحث

هناك القليل جدًا من الوثائق حول كيفية دمج المنصة في موقعك الإلكتروني

Sphinx الأسعار

مجاناً

تقييمات ومراجعات بحث سفنكس تقييمات ومراجعات بحث سفنكس

G2: غير مدرج

غير مدرج Capterra: غير مدرج

9. بليف بحث

عبر البحث عن بليف Bleve Search عبارة عن منصة بحث ومقاييس بسيطة. سيقوم Bleve Search بفهرسة أي كائن تقريبًا في نموذج بياناتك.

وإذا كنت ترغب في تخصيص كيفية إرجاع استعلامات البحث وعرض النتائج، فمن الممكن تجاوز التعيين الافتراضي.

أفضل ميزات Bleve Search

تجميع البيانات بسهولة عبر أوجه المصطلحات وأوجه النطاق الرقمي وأوجه النطاق الرقمي وأوجه نطاق البيانات

تكوين استعلامات بحث باستخدام المصطلحات والعبارات والمطابقات وعبارات المطابقة والبادئات

البدء في العمل بسرعة من خلال استيراد حزمة واحدة، وتطوير فهرس بثلاثة أسطر من التعليمات البرمجية، وكتابة الاستعلامات بثلاثة أسطر أخرى من التعليمات البرمجية

قيود البحث عن طريق البحث عن البادئات

لا توجد مراجعات مدرجة على G2 أو Capterra أو Stackshare

لا يوجد مكان على موقع الويب لإرسال تقرير عن الأخطاء - خيارك الوحيد هو إنشاء منتدى مناقشة على GitHub

بليف سيرتش الأسعار

مجاناً

تقييمات ومراجعات بحث بليف

G2: غير مدرج

غير مدرج Capterra: غير مدرج

10. أطلق العنان

عبر إطلاق العنان يوفر Unleash ميزات بحث شبيهة بميزات البحث في Google تتيح للزملاء والعملاء العثور على المعلومات على موقعك الإلكتروني. توفر المنصة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خوارزميات مفصّلة حتى يستمتع زوار موقعك بتجربة مخصصة.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح للمستخدمين بالوصول إلى إمكانات البحث من خلال تضمين Unleash على موقعك الإلكتروني، أو استخدام تطبيق الهاتف أو سطح المكتب، أو إضافة امتداد للمتصفح، أو استخدام روبوت Slack للبحث من خلال المحادثات والموارد.

أفضل ميزات Unleash

استخدم البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي لمراعاة مرادفات الاستعلام أو المفاهيم ذات الصلة

الاستفادة من عوامل التصفية لتنقيح النتائج وفقًا لمعايير محددة

إنشاء ويكي لتنظيم كامل مكتبة المعرفة الخاصة بالشركة في مكان واحد

أدوات الإبلاغ عن الميزات لتطوير البرمجيات

إلغاء القيود

على الرغم من أنه يقدم نسخة تجريبية مجانية، إلا أن Unleash يتطلب خطة مدفوعة، على عكس العديد من منافسيه

Unleash الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Unleash

G2: 5/5 (1 مراجعة)

5/5 (1 مراجعة) Capterra: لم تتم مراجعته

أدوات تحليل البيانات الأخرى

هل تبحث عن أدوات أخرى يمكن أن تساعدك في العثور على البيانات وتفسيرها؟ نستعرض أدناه أدوات لمساعدتك في العثور على الملفات بسرعة من خلال التطبيقات أو القرص الصلب المحلي. 🔍

انقر فوق

قم بتقسيم الأهداف والمهام والنقاط الرشيقة وحالات المشروع في لوحة معلومات ClickUp 3.0 القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة

ClickUp هي اللوحة المتكاملة منصة أتمتة العمليات التي تغير طريقة تخطيط وإدارة المهام.

استخدم ClickUp لـ تبسيط إدارة المشروع من خلال الاستفادة من مكتبة من القوالب، وتعيين المهام، وتحديد الأولويات، والعصف الذهني، والتعليق على المشاريع، وإنشاء تقارير جذابة. 👏

تتيح ميزة ClickUp Universal Search للمستخدمين العثور بسرعة على المهام، والمستندات، والملفات، والمستخدمين، والمحادثات، ولوحات المعلومات عبر مساحة العمل بأكملها وحتى تطبيقات العمل الأخرى المتصلة

بالإضافة إلى ذلك، مع انقر فوق بحث عالمي ، ستجد أي ملف في أي وقت - حتى لو لم يكن هذا الملف مخزناً في ClickUp. ما عليك سوى دمج ملفاتك مع ClickUp، وستكون المستندات الموجودة في أي تطبيق متصل أو على قرصك الصلب قابلة للبحث.

أفضل ميزات ClickUp

بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتعرف عليك ويعرض نتائج أفضل لطلبات البحث الخاصة بك بمرور الوقت

تكاملات مع Slack وDropbox وGitHub وBox وHubspot وغيرها، بحيث يمكنك العثور على المستندات عبر المنصات

اسمح لأي شخص في مؤسستك بالبحث عن المعلومات والملفات

الوصول إلى "البحث الشامل" من مركز الأوامر، أو الإجراء العام، أو سطح المكتب الخاص بك

قيود ClickUp

البحث الشامل يعثر على المستندات ولكن ليس على البيانات الرقمية أو الجغرافية المكانية

قد تكون المنصة مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير #### تسعير النقر فوق

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

## اعثر على البيانات التي تبحث عنها باستخدام هذه البدائل

تعمل منصات البحث والتحليلات، مثل Elasticsearch، على تحويل أي موقع إلكتروني إلى محرك بحث عالي القوة، مما يسمح للعملاء وأعضاء الفريق الداخلي بالعثور على المعلومات التي يحتاجون إليها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من هذه البدائل هي منصات مجانية مفتوحة المصدر، مما يعني أنه من السهل تخصيص إمكانيات البحث (على الرغم من أنك ستحتاج إلى مطور برامج كامل لإجراء أي تغييرات).

إذا كنت تبحث عن خاصية بحث بسيطة للعثور على الملفات والمستندات، جرب ClickUp.

تعمل المنصة المتكاملة على تبسيط إدارة المشروع وتأتي كاملة مع مكتبة من القوالب والمستندات واللوحات البيضاء, أتمتة سير العمل وميزة البحث للعثور على مستندات الشركة بسهولة.

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