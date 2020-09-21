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إدارة المشاريع هي تطوير وتنفيذ خطة تتعلق بمشروع محدد يجري تنفيذه. يمكن تقسيمها إلى مراحل واضحة تمر بها أنت وفريقك أثناء تنفيذ المشروع من البداية إلى النهاية.

مراحل إدارة المشاريع هي عمليات منهجية وتدريجية يجب أن يتبعها كل من المديرين والقادة لضمان تنفيذ المشروع بشكل صحيح وتحقيق نتائج إيجابية في المستقبل.

تكمن الكفاءة الأساسية للمشروع في بضع مراحل مناسبة لتعزيز إدارة المشروع التنظيمية وجعلها فعالة. يمكن استخدام هذه المراحل كإرشادات أولية لفهم تقرير التقدم المحرز في مشروع معين.

إذا كنت تريد ضمان سير خطتك على الطريق الصحيح، فستحتاج إلى اتباع المراحل الخمس لإدارة المشاريع!

المراحل الخمس لإدارة المشاريع

وفقًا لمعهد إدارة المشاريع (المعروف أيضًا باسم PMI)، فإن إدارة المشاريع هي المعرفة والتقنيات والمهارات والأدوات التي توسع نطاق مشاركة وأنشطة منظمة معينة لتحقيق هدف ذلك المشروع المحدد.

عادةً ما تنقسم عملية التحكم في مشروع ما وتوجيهه إلى خمس مراحل أساسية من البداية إلى النهاية. سواء كان خطتك هي إطلاق مشروع جديد أو وضع خطة تسويقية، فإن كل فريق إداري يمر بهذه المراحل الخمس.

لنلقِ نظرة على هذه المراحل الخمس:

بدء المشروع وتصوره تخطيط المشاريع تنفيذ المشروع مراقبة ومراقبة وتنفيذ المشروع إغلاق المشروع

متطلبات مراحل المشروع: الرأي النقدي

كل مشروع له متطلباته الخاصة ومسار معين يجب اتباعه. تسمح مراحل دورة حياة المشروع لفريق الإدارة بالتعامل مع كل مشروع على حدة وتنفيذه بنجاح. علاوة على ذلك، تضمن هذه المراحل إجراءات تشغيلية منهجية وتحافظ على أداء جميع الأشخاص المشاركين في المشروع.

كل مشروع له متطلباته الخاصة ومسار معين يجب اتباعه. تسمح مراحل دورة حياة المشروع لفريق الإدارة بالتعامل مع كل مشروع على حدة وتنفيذه بنجاح. علاوة على ذلك، تضمن هذه المراحل إجراءات تشغيلية منهجية وتحافظ على أداء جميع الأشخاص المشاركين في المشروع.

أعلم أنك تفكر، "هل هذا مهم حقًا؟"

الجواب هو نعم! هذه المراحل الخمس مهمة لأنها تساعد على:

قم بمواءمة استراتيجية لتقديم القيمة الحقيقية لعملك أو مشروعك

أضف قيادة حقيقية وتوجيهًا صحيحًا لمشروعك

حدد أهدافًا واضحة ومحددة فيما يتعلق بإدارتك

خطط بشكل واقعي فيما يتعلق بهدفك

التحكم في جودة النتائج الإجمالية

دعونا نتعرف على هذه المراحل الخمس وكيف تساعد مشروعك على النجاح!

الخطوة 1: البدء

إن البداية الملموسة ستوضح الطريق نحو النجاح وتضع الأساس لجميع المراحل الأخرى في دورة حياة المشروع. أولاً، قم بفحص مفهوم مشروعك وأفكاره بعناية لتحديد ما إذا كان المفهوم مفيدًا أم لا للمنظمة.

في هذه المرحلة، سيحدد فريق صنع القرار طريقة واقعية لإكمال المشروع بأكمله. تُعرف هذه المرحلة أيضًا باسم البداية الرسمية، والتي تبدأ بإصدار تفويض المشروع. عادةً ما تصف الغرض الأساسي والمטרה من المشروع، كما تصرح بميزانية المشروع.

تبدأ هذه المرحلة بما يلي:

حالة عمل مناسبة : تبرر الحاجة الفعلية للمشروع وتضع تقديرًا للفوائد المحتملة

دراسة الجدوى: تقيّم الموارد المختلفة اللازمة لتقييم تحديات المشروع وتحديد الخطوات الأساسية اللازمة بشأن فوائد المنظمة

يتطلب بدء المشروع عمومًا بعض المكونات الأساسية لوضع وثيقة بدء المشروع (PID)، بما في ذلك ما يلي:

حالة عمل

أهداف ونطاق مشروعك

تنظيم المشروع

مخاطر المشروع

آراء أصحاب المصلحة في المشروع

إطار عمل الإبلاغ والمراقبة، والمزيد

بمجرد الانتهاء من كل هذا، حان الوقت لتخطيط مشروعك!

الخطوة 2: التخطيط

تركز مرحلة التخطيط بشكل أساسي على المخطط التفصيلي لأهداف مشروع معين وميزانيته والجدول الزمني له. وهي بمثابة خارطة طريق تساعدك على المضي قدمًا وتوجيه الفريق بشكل صحيح. خلال هذه المرحلة، يمكن لمدير المشروع الاستفادة من مهارات الموظفين لتعزيز إنتاجية المؤسسة.

تشمل مرحلة تخطيط المشروع ما يلي:

تحديد الاحتياجات الدقيقة

تحديد الغرض والنطاق

وضع الجدول الزمني النهائي لتسليم النتيجة الكاملة

تنظيم جدول زمني لتدفق العمل بشكل سليم في المؤسسة

ترتيب المتطلبات وتقييمها

تعد مرحلة التخطيط مهمة للغاية لإدارة المشاريع. خلال هذه المرحلة، سيتم تزويد فريقك بخطة عمل مناسبة لما يتطلبه المشروع لتحقيق النجاح في النهاية كفريق واحد!

إذن، ما هي الخطوة التالية؟ حان الوقت أخيرًا للبدء في العمل!

الخطوة 3: التنفيذ

عندما يكون الفريق جاهزًا تمامًا لتنفيذ أو إطلاق النتائج، تساعدك مرحلة تنفيذ المشروع على التحكم في كل مشروع وإدارته. استخدم حالات مشروعك للحفاظ على سير العمل بطريقة سليمة ومنظمة. سيحتاج مدير المشروع إلى الاستفادة من مهارات الإدارة والمهارات الشخصية لتحفيز الفريق وتحسين مستوى الأداء على المسار الصحيح وغير ذلك.

قد تحتاج إدارة المشاريع إلى ما يلي في مرحلة التنفيذ:

إنشاء المسؤوليات والمهام الفردية

توزيع المهام بين أعضاء الفريق

تنفيذ المهام

تحديث تقرير تقدم مشروعك

تقديم الخدمات أو المنتجات المطلوبة في المواعيد المحددة

يقول بعض الخبراء أن التنفيذ والترويج ينتميان إلى نفس المرحلة ويأتي أحدهما بعد الآخر.

بعد الانتهاء من هذه المرحلة، تحتاج إلى مساعدة فريق التسويق في عرض العمل الذي قمت به! قد يشمل ذلك إنشاء حزمة ترويجية للخدمات أو المنتجات التي تقدمها لعرضها في معرض تجاري. الآن يحتاج فريق التسويق إلى جمع المعلومات المتعلقة بالمنتجات والأسعار وحتى صور المنتجات لترويج منتجاتك أمام العملاء.

ماذا الآن؟ لقد انتهيت، أليس كذلك؟

انتظر! لا يزال هناك مرحلتان أخريان!

الخطوة 4: المراقبة والتحكم

في هذه المرحلة، يمكن للمدير قياس الأداء والتقدم والتعامل مع العديد من المشكلات التي قد تنشأ. تعد مرحلة المراقبة والتحكم مرحلة مهمة في إدارة المشروع ككل.

هناك مؤشرات أداء رئيسية (KPI) مختلفة لمراقبة المشروع، مثل الحفاظ على ميزانية مخططة جيدًا، والالتزام بالجدول الزمني الموعود، وتسليم المنتج في الموعد المحدد، والمزيد.

أهم شيء هو أن هذه المرحلة ق اب لة للقياس بسهولة وتستخدم بشكل متسق من قبل الإدارة وأصحاب المصلحة بشكل مشترك.

الخطوة 5: إغلاق المشروع

لقد وصلنا إلى المرحلة النهائية من إدارة المشروع، حيث يمكنك تقييم مدى نجاح مشروعك المكتمل. يوفر هذا التقييم درسًا ويقيم العملية برمتها لتحسين مشروعك التالي بمزيد من الكفاءة. إنها المرحلة النهائية من دورة حياة إدارة مشروعك.

[نمط تدفق عمل إدارة المشاريع خطوة بخطوة]

مع كل هذه الإجراءات، يمكن أن تصبح إدارة المشاريع أمرًا شاقًا للغاية. وهنا يأتي دور أدوات إدارة المشاريع. فهي تساعدك في تخطيط مشروعك بسهولة. ClickUp هي إحدى هذه الأدوات التي يمكن أن تكون داعمًا رائعًا.

إنها أداة لإدارة المشاريع تحتوي على مستندات وتذكيرات وأهداف وتقويمات وحتى صندوق بريد وارد. بفضل ميزاتها القابلة للتخصيص بالكامل والمملوكة حصريًا، تعمل ClickUp مع فرق من جميع الأحجام والقطاعات لتتيح لأي فريق استخدام نفس التطبيق للتخطيط والتنظيم والتعاون.

إنشاء طرق عرض مخصصة يمكنك حفظها ومشاركتها مع أي شخص، بالإضافة إلى مخططات عبء العمل التي توضح ما يعمل عليه الأشخاص، مما يسهل إدارة أي مشروع.

تختلف عملية إدارة المشاريع من مؤسسة إلى أخرى؛ ومع ذلك، فإن هذه هي المكونات التقليدية لمشروع ناجح. تتبع فرق الإدارة في جميع أنحاء العالم هذه المراحل الخمس لإدارة المشاريع من أجل إنجاز مشاريعها مع تحقيق الكثير من الفوائد.

لا يجب أن تكون إدارة المشاريع مهمة شاقة، بغض النظر عن حجمها، طالما أنك تتبع المراحل الخمس لإدارة المشاريع.