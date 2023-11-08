جاهز للتصرف في أي لحظة&8217;إشعار: الدليل النهائي لفرق النمور

لقد سمعت بالتأكيد عبارة "هيوستن، لدينا مشكلة"

ولكن ماذا عن فرق النمور؟ 🐅

صيغت في صحيفة 1964 إدارة البرامج في التصميم والتطوير، فقد اشتهرت فرق النمر من قبل وكالة ناسا، التي شكلت فريقًا للتحقيق في عطل أبولو 13 وإعادة رواد الفضاء إلى بر الأمان. 🌕

فازت فرقة العمل تلك بالميدالية الرئاسية للحرية عن عملها. بينما لا يمكننا أن نضمن لك نفس الدرجة من التقدير، يمكننا بالتأكيد مساعدتك في بناء نهج فريق النمر لتلبية احتياجات مؤسستك حتى تنجح.

منذ المهمة القمرية في عام 1970، قامت الهيئات الحكومية والشركات في جميع أنحاء العالم بنشر فرق النمور للحفاظ على العمليات بسلاسة . تم إنشاء نهج فريق النمر المتنوع والمتخصص للغاية بهدف وحيد هو حل مشكلة محددة (وغالبًا ما تكون معقدة) تعاني منها المنظمة الأكبر.

ومثل أي استراتيجية مجربة، هناك فن في تشكيل فريق النمر المثالي. ولكن باستخدام الأدوات المناسبة، نحن واثقون من أنه يمكنك استخدام هذه الطريقة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. تابع معنا بينما نكشف لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن فرق النمور قبل أن تقوم بتكوين فريق نمر في مؤسستك.

اكتشف ما هي هذه الفرق، وفوائدها، وأفضل ممارساتها، وكيف يستخدم نائب رئيس التسويق في ClickUp فرق النمور لتحقيق النجاح.

ما هو فريق النمر؟

فريق النمر هو فريق صغير, مجموعة متعددة الوظائف من الخبراء داخل مؤسستك الذين يجتمعون معًا لحل مشكلة معقدة. تختلف فرق النمر عن فريقك النموذجي الموجه نحو حل المشكلة، حيث لا تكتفي فرق النمر بإيجاد حل للمشكلة فحسب، بل تقوم بتطوير أنظمة لتنفيذ الحل بفعالية.

يتم تشكيل فرق النمور بإحدى طريقتين:

يتم إنشاء فريق خصيصًا لمعالجة مشكلة معينة. وتحتل جميع واجبات فريق النمور الأولوية على الدور المعتاد لكل عضو، وعندما يتم تحقيق الهدف، يعودون إلى مسؤولياتهم اليومية المعتادة

يتم إنشاء فريق لمعالجة مشكلة معينة أو تحقيق هدف معين _بالإضافة إلى عبء عملهم الحالي . قد يتطلب نهج فريق النمر هذا تخصيص وقت يومي أو أسبوعي في تقويماتهم اليومية أو الأسبوعية المخصصة للقضية، لكنهم لن يتخلوا عن جدولهم المعتاد لحل المشكلة يعتمد النهج الذي تختاره على طبيعة الهدف والوقت المخصص للوصول إليه. ربما يجتمع أعضاء فريق النمر الخاص بك باستمرار على مدى فترة طويلة أو بشكل متكرر ضمن إطار زمني محدود. وبغض النظر عن ذلك، يجب أن يكون لديك القدرة على التمحور والتصرف بسرعة إذا لزم الأمر.

يجب أن تتألف فرق النمور من أعضاء من مختلف أقسام أو فروع مؤسستك للمساهمة بمجموعة واسعة من المهارات. والهدف من ذلك هو إنشاء فريق تفكير متنوع من أعضاء رفيعي المستوى يجلبون سنوات من الخبرة والتجربة ووجهات النظر إلى طاولة النقاش.

هذا يضع فريق النمر الخاص بك في موقع فريد من نوعه لاكتشاف الاختناقات ومجالات الاهتمام والحلول التي ربما فاتت الفريق العادي. يتعلق الأمر كله بالاستفادة من المهارات والمعرفة الجماعية للخبراء الداخليين في مجال عملك لتحديد الحلول المبتكرة وخطط العمل للمشاكل التي تواجهها شركتك.

يبدو الأمر بسيطاً بما فيه الكفاية، أليس كذلك؟ ليس بالضبط - ولكن النتيجة تستحق العناء.

التحديات والفوائد الكامنة وراء نهج فريق النمر

سيكون كبار المسؤولين لديك أول من يخبرك أن العمل الجماعي متعدد الوظائف يمثل تحديًا مستمرًا. وهو أيضًا أساس أي فريق نمر ناجح.

عند القيام به بشكل صحيح، فإن التعاون متعدد الوظائف يقضي على صوامع الفريق يشجع على الإبداع، ويعزز علاقات العمل الصحية، و يعزز الإنتاجية . ولكن عندما لا تنجح، يمكن أن يشعر الفريق متعدد الوظائف بسرعة وكأنه طهاة كثيرون في المطبخ. أمريتا ماثور نائب رئيس التسويق في ClickUp، تعرف كل شيء عن التجارب والمحن والفوائد الكبيرة لفرق النمور. إنها واحدة من الاستراتيجيات الرئيسية التي نقلتها إلى ClickUp من الجانب الفائق حيث نمت الشركة من الصفر تقريبًا إلى 45 مليون دولار من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) في أربع سنوات فقط.

سرها؟ تقسيم استراتيجي للاجتماعات لإبقاء كل عضو يحتاج إلى المعرفة في الحلقة مع الحفاظ على ثقافة عمل صحية عن بُعد بالكامل.

مكافأة: اقرأ أمريتا مقابلة مع شركة Growth Sprints **_للحصول على تحليل متعمق لأهم استراتيجيات الاجتماعات والتعاون التي ساعدت على توسيع نطاق سوبرسايد

إن تحطيم الصوامع بين فريقك أو عملك ليس أمرًا يتم مرة واحدة فقط، بل هو عضلة تتطلب الصبر والاتساق والجهد المتعمد. وإلا، فإن صوامع فريقك ستعود ببساطة وغالبًا ما تتجذر بشكل أعمق في مؤسستك.

إن ضمان امتداد فريق النمر الخاص بك إلى أمهر الخبراء وأكثرهم نضجًا هو أفضل طريقة لمواجهة هذا التحدي. سيتمتع الفريق التقني المختار المكلف بالمهمة بخبرة واسعة في العمل على مشاريع متعددة الوظائف، ويمكنه إزالة أي حواجز تواصل بسرعة لمعالجة العوائق الجديدة من البداية.

من المهم للغاية بالنسبة للقيادة، خاصةً في هيكلية العمل عن بُعد غير المتزامن، أن يجتمع الجميع في مكان واحد في نفس الوقت مرة واحدة شهريًا.

أمريتا ماثور، نائب رئيس التسويق في ClickUp

من خلال إبقاء الفريق رشيقًا، يمكنه اتخاذ قراراته بأسرع وقت ممكن (دون أن يتعثر في العمليات المعقدة أو موافقات أصحاب المصلحة). ومن المزايا الرئيسية الأخرى لفريق النمر الذي يعمل بشكل جيد ما يلي:

اتخاذ القرارات الاستراتيجية مع ما يكفي من الخبرة المسبقة والتفكير المسبق للنظر في التأثير

القدرة على تحليل المشاكل المعقدة من وجهات نظر متعددة

الوصول الفوري إلى الموارد والبيانات والرؤى والأفكار والمزيد من جميع أنحاء المؤسسة

الاهتمام بالعمليات التجارية الجديدة، والحلول الإبداعية، والابتكار

نظرة إيجابية واستباقية للعقبات غير المتوقعة

تُعد فرق النمور الفعالة أيضاً إحدى أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لتحسين استراتيجيتك الداخلية. مع قيام أكثر من نصف المديرين التنفيذيين بالإبلاغ عن كفاءة الموارد كأولوية قصوى في تقرير حديث دراسة ClickUp ، قد يصبح أسلوب مجموعات التركيز على حل المشكلات هذا أكثر انتشارًا في مختلف الصناعات.

متى تستخدم فريق النمر

فرق النمور ليست حدثًا يوميًا. وبما أنه يتم تنظيمها على أساس كل حالة على حدة، فمن المحتمل جدًا ألا يتشارك فريقان من فرق النمور نفس أعضاء المجموعة، حتى بدون تغييرات تنظيمية.

يتم إنشاء فرق العمل المتخصصة هذه لاستهداف المشكلات الحرجة التي تعيق الشركة عن الوصول إلى أهداف أكبر أو إكمال مشروع عالي التأثير - على سبيل المثال، هناك خطأ عنيد يمنع العملاء من استخدام منتجك بشكل صحيح، أو أن هناك مبادرة رئيسية تستمر في الفشل وتحتاج إلى التحقيق في خطة جديدة للهجوم.

قسّم الأهداف والمهام والنقاط الرشيقة وحالات المشروع في لوحة معلومات ClickUp 3.0 القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة

قبل أن تبدأ نهج فريق النمر الخاص بك، من المهم أن تفكر فيما إذا كانت هذه الاستراتيجية هي الخيار الأفضل لموقفك. اسأل نفسك

هل تمت تجربة جميع الحلول الأخرى الممكنة لحل المشكلة؟

هل يمكنك تحديد المشكلة التي يجب حلها بوضوح؟

هل تتعامل مع مشكلة معقدة تتطلب نظرة ثاقبة من وجهات نظر متنوعة؟

هل المشكلة حساسة من حيث الوقت وحيوية لنجاح العمل؟

ستساعدك الإجابة على هذه الأسئلة في تحديد ما إذا كان الوقت قد حان لتشكيل فريق عمل من النمور مع إثارة نقاط النقاش الصحيحة لترسيخ نطاق المشروع.

من هم أعضاء فريق النمور الخاص بك؟

لا توجد قواعد صارمة وسريعة عندما يتعلق الأمر بمن سيكون في فريق النمر الخاص بك، فالأمر كله يعتمد على نطاق مؤسستك ومشكلتك وهدفك.

فأعضاؤك المثاليون يسهل العمل معهم، ويكونون استباقيين ولا يخشون تجاوز المعايير أو تعطيل ممارسات العمل الراسخة من أجل مصلحة الشركة.

استشر برنامج المخطط التنظيمي والنظر إلى ما هو أبعد من أصحاب الأداء العالي للعثور على أعضاء ديناميكيين يتمتعون بمجموعة من الخبرات المهنية (التقنية وغير التقنية).

تصور هيكل فريقك بسهولة باستخدام قالب اللوحة البيضاء للمخطط التنظيمي القابل للتخصيص في ClickUp

ضع في اعتبارك أن فرق النمر المكونة من عضوين أو ثلاثة أعضاء شائعة إلى حد ما، على الرغم من أن المشاريع الأكثر تعقيدًا قد تتطلب فرقًا مكونة من 10 أعضاء أو أكثر. كل هذا يعني أن مكانًا في فريق النمر الخاص بك قيّم للغاية ويجب اتخاذ هذه القرارات بأقصى قدر من العناية والدراسة.

## 3 خطوات لبناء فريق النمور الخاص بك

نقترح أن تبدأ بمجموعة من المعايير بناءً على المشكلة التي سيكلف بها فريق النمور الخاص بك والمهارات اللازمة لحلها. وفي حين أنك تريد أن تبقي الفريق صغيراً، لا تخف من التفكير على نطاق واسع عند طرح الأفكار حول الأعضاء المحتملين - خاصة فيما يتعلق بتخصصاتهم.

اتبع هذه الخطوات الثلاث البسيطة لتكوين فريق النمر الخاص بك مع جميع اللاعبين المناسبين:

الخطوة 1: حدد المشكلة

حدد من، وماذا، وأين، ولماذا، و كيف_ المشكلة التي تواجهها قبل البدء في بناء الفريق. استخدم هذه العوامل للنظر في السبب الجذري للمشكلة وما قد يكون مطلوبًا للوصول إلى حل.

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سيساعدك تحديد هذه الخصائص على التفكير بشكل نقدي حول الفرق الأكثر تأثراً بهذه المشكلة، واحتياجات المشروع، والتعقيد الكلي. وضع معايير واضحة حول نطاق المشروع في وقت مبكر سيبقي الفريق في مهمة عندما يبدأ العمل الحقيقي ويمنع حدوث أي مشاكل غير ضرورية التسليمات غير الضرورية من التكدس في المشروع - AKA، زحف النطاق.

الخطوة 2: حدد أهم مهارات اللاعب الرئيسي لديك

يتألف فريق النمر المتوازن والفعال من خبراء متمرسين يفهمون المشكلة من كل زاوية - بما في ذلك المخاطر والمخاطر والنكسات. مع وضع مشكلة واضحة المعالم في الاعتبار، اسأل نفسك

ما هي الفرق أو الأقسام المتأثرة بهذه المشكلة؟

ما نوع الحل الذي ستتطلبه هذه المشكلة؟

من لديه أكبر قدر من التبصر في هذه المشكلة؟

قد تتطلب المزيد من المشاريع التقنية رفعاً إضافياً من فرق الهندسة أو فرق المنتجات، ولكن التنوع أمر بالغ الأهمية.

فالكثير من الأعضاء الذين لديهم تخصصات متشابهة للغاية أو شديدة التشابه سيؤدي إلى إبطاء التقدم، ويخلق نقاطاً عمياء في منطق الفريق، وربما يستبعد وجهات نظر قيمة من المحادثة. بدلاً من ذلك، انظر إلى ما هو أبعد من المسميات الوظيفية وحدها لتكوين فريق من خلفيات ونقاط قوة وإلمام متنوع بالمشكلة.

الخطوة 3: حدد من سيقود الطريق

مع وجود الأعضاء، حان الوقت لتعيين قائد للفريق.

سيكون هذا الشخص بمثابة منسق المجموعة والمتحدث الرسمي والراعي للموارد الإضافية إذا لزم الأمر. ببساطة، هذا دور كبير وربما يكون عامل النجاح أو الفشل في ما إذا كان فريق النمور الخاص بك يحقق هدفه.

وجدت إحدى الدراسات أن 76% من الفرق الناجحة متعددة الوظائف التي شملها الاستطلاع قاسمًا مشتركًا واحدًا مشتركًا - وهو الصوت الحاكم القوي بين المجموعة.

قد يكون لقائد فريق النمر القول الفصل في القرارات الرئيسية للمجموعة، ولكن يجب عليه أيضًا تشجيع المشاركة والنقاش المفتوح والتعاون من جميع أعضاء الفريق. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عدم التوصل إلى حلول أو ترك المشكلة دون حل.

ارسم وصلات واربط العناصر معًا لإنشاء خرائط طريق أو سير عمل من أفكارك مع فريقك في ClickUp Whiteboards

أفضل الممارسات والاستراتيجيات لفريق النمر

أليكسا، قم بتشغيل أغنية "عين النمر" لفرقة "سيرفايفر

والآن بعد أن قمنا بتغطية الأساسيات وتهيئة المشهد، دعونا نتعمق في الاستراتيجيات وأفضل الممارسات لقيادة فريق النمور الخاص بك إلى النصر:

استعد، استعد، استعد، استعد : قبل الاجتماع الأول لفريق النمور الخاص بك، قم بإعدادهم للنجاح من خلال جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات للرجوع إليها بسرعة وإعداد السياق اللازم. وبصفتك مدير مشروع الفريق، تأكد من أن لديهم إمكانية الوصول إلى جميع البيانات والرؤى والميزانيات والموارد ذات الصلة لفهم كيفية بدء هذه المشكلة من أجل حلها

: قبل الاجتماع الأول لفريق النمور الخاص بك، قم بإعدادهم للنجاح من خلال جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات للرجوع إليها بسرعة وإعداد السياق اللازم. وبصفتك مدير مشروع الفريق، تأكد من أن لديهم إمكانية الوصول إلى جميع البيانات والرؤى والميزانيات والموارد ذات الصلة لفهم كيفية بدء هذه المشكلة من أجل حلها مجموعة الأهداف الذكية : وضع أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية وواقعية وفي الوقت المناسب (SMART) لمواءمة كل عضو مع ما يجب إنجازه ولماذا

الأهداف الذكية : وضع أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية وواقعية وفي الوقت المناسب (SMART) لمواءمة كل عضو مع ما يجب إنجازه ولماذا فكر بشكل متكرر : من المحتمل ألا تحل فرق النمور المشاكل بين عشية وضحاها. وسيتطلب الأمر التجربة والخطأ، بالإضافة إلى التقدم التدريجي أسبوعًا بعد أسبوع لاتباع خارطة الطريق التي رسمها فريق الخبراء لديك

: من المحتمل ألا تحل فرق النمور المشاكل بين عشية وضحاها. وسيتطلب الأمر التجربة والخطأ، بالإضافة إلى التقدم التدريجي أسبوعًا بعد أسبوع لاتباع خارطة الطريق التي رسمها فريق الخبراء لديك تشجيع المناقشات المفتوحة : الشفافية هي مفتاح فريق النمر الفعال. فالتواصل المفتوح يعزز التغذية الراجعة الصادقة والصداقة الحميمة والابتكار والمحادثات المثمرة وغير ذلك

: الشفافية هي مفتاح فريق النمر الفعال. فالتواصل المفتوح يعزز التغذية الراجعة الصادقة والصداقة الحميمة والابتكار والمحادثات المثمرة وغير ذلك وثائق المشروع هو كل شيء : من دور كل عضو ومسؤولياته إلى التقدم اليومي - اكتب كل شيء في كل يوم - اكتب كل شيء. تتبع كيف تسير الأمور لتتمكن بسهولة من متابعة المناقشة من حيث توقفت أو اكتشاف العقبات قبل فوات الأوان

: من دور كل عضو ومسؤولياته إلى التقدم اليومي - اكتب كل شيء في كل يوم - اكتب كل شيء. تتبع كيف تسير الأمور لتتمكن بسهولة من متابعة المناقشة من حيث توقفت أو اكتشاف العقبات قبل فوات الأوان حدد قنوات الاتصال الخاصة بك : الكفاءة هي كل شيء بالنسبة لفريق النمر الخاص بك، وعلى الرغم من أن العصف الذهني الشخصي مثالي، إلا أنه ليس ممكناً دائماً. فقبل أن تضيع أفضل أفكارك في صندوق البريد الإلكتروني بينما يتحادث بقية الفريق في سلاك ضعوا توقعات واضحة حول كيفية التواصل مع بعضكم البعض خلال العملية في الوقت الحقيقي وبشكل غير متزامن

: الكفاءة هي كل شيء بالنسبة لفريق النمر الخاص بك، وعلى الرغم من أن العصف الذهني الشخصي مثالي، إلا أنه ليس ممكناً دائماً. فقبل أن تضيع أفضل أفكارك في صندوق البريد الإلكتروني بينما يتحادث بقية الفريق في سلاك ضعوا توقعات واضحة حول كيفية التواصل مع بعضكم البعض خلال العملية في الوقت الحقيقي وبشكل غير متزامن احتفلوا بانتصاراتكم: المعنويات هي كل شيء! امنح التقدير عند استحقاقه واحتفل بفريقك عند كل انتصار، مهما كان كبيراً أو صغيراً

إضافة عدة مكلفين، وتفويض التعليقات، وإنشاء عمليات حسابية باستخدام الحقول المخصصة، كل ذلك من مهام ClickUp الخاصة بك

إن اعتماد هذه الممارسات في وقت مبكر سيضمن أن يحافظ فريق النمر الخاص بك على اتجاهه الاستراتيجي طوال عملية حل المشكلات ويمنع زحف النطاق من انحراف الفريق عن مساره من بين الأخطاء الشائعة الأخرى. ولكن أعظم مورد لفريق النمر من أي حجم أو صناعة هو الاستثمار في برامج إدارة المشاريع لتخزين أعمالهم.

ارتقِ بفريق تايجر الخاص بك إلى أبعد من ذلك مع ClickUp

بالنسبة لفرق العمل عن بُعد أو الفرق غير المتزامنة بالكامل، من الضروري تخصيص مساحة لأعضاء فريق النمر للتواصل والتعاون وتنفيذ أفضل أفكارهم. اقتراحنا؟ ClickUp .

إن حلول إدارة المشاريع المتكاملة مثل ClickUp مليئة بالأدوات اللازمة لتطوير حلول فعالة للمشاكل مهما كان حجمها. وبفضل القدرة على تفويض عناصر العمل، وتحرير المستندات، وترتيب الجداول الزمنية، وتخطيط الجداول الزمنية، وتتبع التقدم المحرز، تعكس ClickUp الإثارة والكفاءة السريعة لجلسات العصف الذهني الشخصية في منصة تعاونية واحدة - بل وأكثر من ذلك.

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