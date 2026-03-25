7 mẫu sách chào mừng Airbnb miễn phí

Một kỳ nghỉ tuyệt vời trên Airbnb thường phụ thuộc vào những chi tiết nhỏ nhặt.

Làm thế nào để vào nhà mà không gặp rắc rối? Mạng Wi-Fi nào là đúng? Làm thế nào để sử dụng máy sưởi mà không cần đoán mò? Quy trình trả phòng như thế nào?

Khách không muốn phải nhắn tin cho bạn để hỏi từng chi tiết nhỏ, và bạn cũng không muốn phải trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại mỗi tuần.

Đó chính xác là mục đích của cuốn sách chào mừng Airbnb. Nó cung cấp cho khách mọi thứ họ cần tại một nơi duy nhất, thiết lập kỳ vọng ngay từ đầu và giảm thiểu những trao đổi không cần thiết.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy các mẫu sổ chào mừng Airbnb miễn phí mà bạn có thể sao chép, cá nhân hóa và sử dụng ngay lập tức, cùng với những mẹo giúp sổ chào mừng của bạn trông chuyên nghiệp và thân thiện với khách.

Tổng quan về các mẫu Sổ tay Chào mừng của Airbnb

Sổ tay chào mừng Airbnb là gì?

Sổ hướng dẫn chào đón Airbnb là một cẩm nang ngắn gọn, thân thiện với khách (dạng kỹ thuật số hoặc in ấn) giúp giải đáp những thắc mắc mà khách thường có ngay khi vừa đến — để họ có thể nhanh chóng ổn định chỗ ở mà không cần gửi văn bản hỏi bạn từng chi tiết nhỏ.

Hãy xem đây như tài liệu “tất cả những gì bạn cần biết trong 5 phút” giúp giảm bớt sự bối rối cho khách, ngăn chặn các vấn đề có thể tránh được và giữ cho hộp thư đến của bạn luôn trật tự.

Những nội dung cần có trong Sổ tay chào mừng Airbnb của bạn

Bạn biết mình cần một cuốn sách chào mừng, nhưng việc nhìn chằm chằm vào một tài liệu trống rỗng khiến bạn cảm thấy bế tắc. Thông tin nào là thiết yếu, và thông tin nào chỉ là những chi tiết thừa thãi mà khách sẽ bỏ qua?

Đây là điều phân biệt một cuốn sách chào mừng dễ bị lãng quên với một cuốn cẩm nang Airbnb mà khách thực sự sử dụng. 📚

Thông điệp chào đón: Một lời chào ngắn gọn và thân thiện sẽ tạo nên bầu không khí ấm cúng cho kỳ nghỉ. Hãy giữ thông điệp trong tối đa hai câu để tránh làm mất sự chú ý của khách

Thông tin WiFi: Tên mạng và mật khẩu cần được hiển thị rõ ràng và nổi bật. Đây gần như luôn là điều đầu tiên khách tìm kiếm khi đến nơi

Hướng dẫn nhận phòng và trả phòng: Cung cấp hướng dẫn chi tiết từng bước cho mọi thứ, từ mã khóa hộp khóa và địa điểm chìa khóa đến thời gian đến và đi cụ thể

Quy định của nhà: Nêu rõ các quy định của bạn về giờ yên tĩnh, hút thuốc, vật nuôi và đỗ xe. Hãy trình bày một cách trực tiếp và rõ ràng, không mang tính răn dạy, để đảm bảo các quy định được tuân thủ

Hướng dẫn sử dụng thiết bị: Giải thích cách sử dụng máy pha cà phê, bộ điều chỉnh nhiệt độ, điều khiển TV và máy giặt/máy sấy. Các sơ đồ hoặc hình ảnh đơn giản có thể giúp tránh được nhiều nhầm lẫn

Liên hệ khẩn cấp: Danh sách công việc bao gồm số điện thoại của bạn, số sao lưu, các dịch vụ khẩn cấp địa phương và địa chỉ bệnh viện gần nhất

Gợi ý địa phương: Chia sẻ thông tin về các nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng tạp hóa và điểm tham quan yêu thích của bạn. Khách thường tin tưởng vào những gợi ý cá nhân từ chủ nhà hơn là kết quả tìm kiếm chung chung trên Google

Mẹo đi lại: Bao gồm thông tin về nơi đỗ xe, các trạm giao thông công cộng gần nhất và sự sẵn có của các dịch vụ đi chung xe địa phương

Hướng dẫn khi trả phòng: Hãy thông báo cho khách chính xác những việc họ cần làm trước khi rời đi. Họ có cần gấp chăn ga gối, khởi động máy rửa chén hay đổ rác không?

Mẫu Sổ tay Chào mừng Airbnb miễn phí

Thay vì phải bắt đầu từ đầu, hãy sử dụng mẫu sách chào mừng Airbnb có sẵn. Những mẫu này cung cấp cho bạn một nền tảng chuyên nghiệp và hoàn chỉnh mà bạn có thể tùy chỉnh chỉ trong vài phút:

1. Mẫu Sổ tay Chào mừng Airbnb có thể in riêng tư của TheGoodDocs

Mẫu Sổ tay Chào mừng Airbnb có thể in riêng tư của TheGoodDocs là lựa chọn hoàn hảo cho các chủ nhà ưa chuộng định dạng vật lý, sẵn sàng để in.

Với bố cục gọn gàng, đơn giản, mẫu này dễ dàng chỉnh sửa trên Tài liệu Google và được thiết kế riêng để in ra và đặt vào bìa lò xo dành cho khách của bạn. Bạn không cần bất kỳ kỹ năng thiết kế nào; chỉ cần thay thế văn bản mẫu bằng thông tin về chỗ ở của bạn, in ra là đã xong.

✅ Phù hợp cho: Chủ nhà Airbnb và quản lý bất động sản cho thuê kỳ nghỉ muốn có một cuốn sách chào mừng sẵn sàng in cho khách.

2. Mẫu Sổ tay Chào mừng Airbnb phong cách từ TheGoodDocs

Nếu chỗ ở của bạn có phong cách thiết kế độc đáo, cuốn sách chào mừng cũng nên phản ánh điều đó. Mẫu Sách Chào Mừng Airbnb Phong Cách của TheGoodDocs có tính năng kiểu chữ hiện đại và bố cục trực quan tinh tế, cùng các tùy chọn màu sắc có thể tùy chỉnh.

Nó giúp bạn tạo ra một cuốn cẩm nang chuyên nghiệp mà không cần thuê nhà thiết kế, rất phù hợp cho các chỗ ở cho thuê đáng đăng lên Instagram, nơi mọi chi tiết đều phải hoàn hảo.

✅ Phù hợp nhất cho: Chủ nhà Airbnb quy mô nhỏ và các nhà thiết kế cho thuê ngắn hạn đang tạo phong cách cho các căn hộ cao cấp, chú trọng vào hình ảnh.

3. Mẫu Sổ tay Chào mừng của TheGoodDocs

Đối với các chủ nhà quản lý nhiều loại hình bất động sản khác nhau, Mẫu Sổ tay Chào mừng của TheGoodDocs là một điểm khởi đầu tuyệt vời.

Cấu trúc chuẩn hóa của nó phù hợp với mọi loại hình cho thuê kỳ nghỉ, lưu trú dài hạn hoặc nhà ở cho nhân viên. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh để sử dụng trên bất kỳ nền tảng cho thuê nào, dù là Airbnb, Vrbo hay trang đặt phòng trực tiếp của riêng bạn.

✅ Phù hợp nhất cho: Chủ sở hữu nhiều bất động sản và quản lý nhà ở doanh nghiệp muốn chuẩn hóa thông tin khách hàng trên các căn hộ cho thuê.

4. Mẫu Sổ tay Chào mừng Airbnb của Template. Net

Nếu bạn coi trọng sự sắp xếp rõ ràng, hãy sử dụng Mẫu Sổ tay Chào mừng Airbnb của Template. Net.

Mẫu này đi kèm với các phần đã được thiết kế sẵn dành cho quy định của nhà, gợi ý địa phương và danh sách liên hệ khẩn cấp, giúp thông tin của bạn được sắp xếp gọn gàng và theo luồng logic. Cấu trúc logic này giúp khách dễ dàng tìm thấy thông tin cần thiết một cách nhanh chóng mà không phải lướt qua hàng loạt trang văn bản dài dòng.

✅ Phù hợp nhất cho: Chủ nhà Airbnb mới và các nhà quản lý bất động sản quy mô nhỏ muốn có một cuốn cẩm nang hướng dẫn khách được sắp xếp gọn gàng.

5. Mẫu Sổ tay Chào mừng Nhà nông trại Airbnb của Template. Net

Chủ nhà của các tài sản ở vùng nông thôn, như nhà nông trại, nhà gỗ và khu nghỉ dưỡng ngoại ô, cần một cuốn sách chào đón phản ánh bối cảnh độc đáo của họ.

Mẫu Sổ tay Chào mừng Nhà nông trại Airbnb đa năng này của Template. Net có các tính năng thiết kế mộc mạc và một không gian dành riêng cho các chi tiết cụ thể về chỗ ở, bao gồm ghi chú về khu vực ngoài trời, động vật hoang dã địa phương và các tiện nghi tại trang trại. Mẫu này thể hiện nét quyến rũ của một kỳ nghỉ ở nông thôn đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin thiết thực mà khách cần.

✅ Phù hợp nhất cho: Chủ nhà nghỉ và chủ nhà cho thuê nhà nông thôn quản lý các kỳ nghỉ tập trung vào hoạt động ngoài trời ở vùng nông thôn.

6. Mẫu Sách Thương hiệu ClickUp

Tạo hướng dẫn chào đón khách thống nhất với Mẫu Sổ tay Thương hiệu ClickUp

Mẫu Sách Thương hiệu ClickUp hoạt động rất hiệu quả như một Sách Chào mừng Airbnb khi bạn muốn mọi điểm tiếp xúc với khách đều mang lại cảm giác nhất quán, từ trang bìa đến quy tắc nhà ở và các gợi ý địa phương.

Mẫu này cung cấp cho bạn một bố cục gọn gàng trong ClickUp Tài liệu để xác định bản sắc của tài sản của bạn một lần, sau đó tái sử dụng trên các trang và bản cập nhật, giúp cuốn sách chào mừng của bạn luôn chuyên nghiệp ngay cả khi các chi tiết thay đổi.

Bên trong, bạn có thể ghi chép những thông tin cần thiết giúp định hình trải nghiệm của khách, bao gồm giới thiệu về tài sản và hướng dẫn thiết kế, như logo/biểu tượng, màu sắc và phông chữ. Sổ tay này cũng bao gồm một phần để sắp xếp các tài liệu hỗ trợ cho sổ tay chào đón, chẳng hạn như tài nguyên kỹ thuật số, tài liệu in và các biểu tượng tham khảo nhanh.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đảm bảo sự nhất quán cho cuốn sách chào mừng của bạn với phần Giới thiệu Thương hiệu chuyên biệt, giúp định hình phong cách ngôn ngữ và thông điệp dành cho khách.

Đảm bảo sự thống nhất về mặt thiết kế trên các trang bằng cách xác định màu sắc thương hiệu và kiểu chữ một lần, sau đó áp dụng cho mọi phần của cuốn cẩm nang

Lưu trữ các tài liệu sẵn sàng cho khách tại một nơi duy nhất, bao gồm các mục thương hiệu kỹ thuật số và biểu tượng, để cuốn sách chào mừng của bạn luôn dễ dàng cập nhật và chia sẻ

✅ Phù hợp nhất cho: Chủ nhà Airbnb quy mô nhỏ và quản lý bất động sản đang xây dựng cẩm nang hướng dẫn khách mang thương hiệu riêng cho các kỳ nghỉ cao cấp.

7. Mẫu hợp đồng cho thuê ClickUp

Làm rõ các điều khoản lưu trú cho khách với Mẫu Hợp đồng Cho thuê ClickUp

Mẫu Hợp đồng Cho thuê ClickUp cũng có thể được sử dụng như một tài liệu sổ tay chào đón Airbnb rất hữu ích khi bạn muốn khách hiểu rõ các điều khoản của kỳ lưu trú. Mẫu này bao gồm các phần mà chủ nhà thường cần nêu rõ bằng văn bản, bao gồm Sử dụng tài sản và tiện ích, Hư hỏng và sửa chữa, và Chấm dứt hợp đồng.

Thêm thông tin về chỗ ở của bạn ở phần đầu, sau đó sử dụng các tiêu đề lớn có sẵn để biến các quy định của bạn thành một hướng dẫn mà khách có thể xem qua và tuân theo. Nếu bạn muốn làm cho ngôn ngữ trở nên súc tích hơn, ClickUp Brain có thể viết lại các chính sách của bạn thành ngôn ngữ đơn giản, thân thiện với khách và tạo ra một phiên bản tóm tắt cho trang đầu tiên.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đăng tải quy định của nhà ở mục "Sử dụng tài sản và tiện ích", bao gồm giờ yên tĩnh, khách viếng thăm, bãi đỗ xe, hút thuốc và hướng dẫn sử dụng thiết bị

Làm rõ trách nhiệm liên quan đến Hư hỏng và Sửa chữa, bao gồm cách khách nên báo cáo vấn đề và những khoản phí có thể được tính

Xác định các biện pháp xử lý khi quy tắc bị vi phạm thông qua mục "Chấm dứt hợp đồng", đồng thời đảm bảo các bước xử lý được thực hiện nhất quán trong suốt thời gian lưu trú

✅ Phù hợp cho: Chủ nhà Airbnb và quản lý cho thuê ngắn hạn muốn có phần điều khoản và quy định rõ ràng trong cuốn sách chào mừng của mình.

Cách chia sẻ Sổ tay chào mừng Airbnb với khách

Dưới đây là cách đơn giản nhất để bạn chia sẻ cuốn sách chào mừng Airbnb khi khách đến:

Tạo tài liệu ‘Sổ tay chào đón’: Xây dựng một hướng dẫn trong ClickUp Docs bao gồm các nội dung về nhận phòng, Wi-Fi, quy tắc nhà ở, ‘cách thức hoạt động’, mẹo địa phương và trả phòng. Hãy đảm bảo phần đầu tiên dễ đọc để khách có thể tìm thấy thông tin cần thiết trong vài giây. Vì đây là Xây dựng một hướng dẫn trong ClickUp Docs bao gồm các nội dung về nhận phòng, Wi-Fi, quy tắc nhà ở, ‘cách thức hoạt động’, mẹo địa phương và trả phòng. Hãy đảm bảo phần đầu tiên dễ đọc để khách có thể tìm thấy thông tin cần thiết trong vài giây. Vì đây là nguồn thông tin duy nhất , bạn chỉ cần cập nhật một lần và mọi khách sẽ nhận được phiên bản mới nhất (không bao giờ có bản sao trùng lặp)

Chia sẻ dưới dạng liên kết chỉ xem: Tạo liên kết chia sẻ bên ngoài, chỉ xem cho tài liệu để khách có thể mở trên điện thoại di động mà không cần đăng nhập. Đính kèm liên kết này vào chủ đề tin nhắn Airbnb của bạn (và gửi lại 48–72 giờ trước khi nhận phòng). Điều này giúp tránh việc phải ghi lại toàn bộ chi tiết trong một trò chuyện dài và cung cấp cho khách một nguồn thông tin đáng tin cậy để tham khảo lại

Lưu mẫu ‘Thông điệp cho khách’: Tạo một thông điệp ngắn gọn, có thể tái sử dụng trong ClickUp (dưới dạng đoạn văn bản tài liệu hoặc Tạo một thông điệp ngắn gọn, có thể tái sử dụng trong ClickUp (dưới dạng đoạn văn bản tài liệu hoặc Mẫu nhiệm vụ ClickUp ) chỉ bao gồm những thông tin cần thiết—các bước vào nhà, Wi-Fi, bãi đỗ xe, một quy tắc quan trọng và thời gian trả phòng—cùng với liên kết đến cuốn sổ chào đón

Luôn cập nhật thông tin với các công việc và nhắc nhở: Tạo cho mình một Tạo cho mình một Nhiệm vụ Lặp lại trên ClickUp để cập nhật các gợi ý địa phương hàng tháng, rà soát quy tắc nhà ở hàng quý, xác minh thông tin liên hệ khẩn cấp theo mùa và cập nhật hướng dẫn sử dụng thiết bị mỗi khi có thay đổi

Quản lý Sổ tay Chào mừng và Danh sách Kiểm tra Chủ nhà với ClickUp

Cuốn sách chào mừng sẽ phát huy hiệu quả tối đa khi dễ dàng cập nhật. Một thay đổi nhỏ về Wi-Fi, bãi đỗ xe hoặc hướng dẫn nhận phòng không nên khiến bạn phải lục lọi qua các ghi chú và tin nhắn.

ClickUp giúp bạn quản lý mọi thứ tại một nơi duy nhất. Soạn thảo và cập nhật cuốn sách chào đón trong tài liệu Docs, lưu danh sách kiểm tra bàn giao có thể tái sử dụng dưới dạng Công việc, và lưu các mẫu tin nhắn sẵn sàng gửi cho khách để bạn không phải viết lại những câu trả lời giống nhau mỗi tuần.

Và với AI, bạn có thể nhanh chóng tinh chỉnh nội dung, tạo danh sách kiểm tra khi trả phòng gọn gàng hoặc tạo phần gợi ý địa phương phù hợp với quy định và phong cách của ngôi nhà bạn.

Tạo một lần, cập nhật thường xuyên và giúp mỗi kỳ nghỉ trở nên suôn sẻ hơn.

Câu hỏi thường gặp

Sổ hướng dẫn chào đón Airbnb là tài liệu dành cho khách, giúp nâng cao trải nghiệm lưu trú với phong cách ấm áp và mang đậm dấu ấn thương hiệu. Trong khi đó, sổ hướng dẫn quản lý nhà thường mang tính chất vận hành hơn, chứa các hướng dẫn bảo trì chi tiết hoặc thông tin dành cho nhân viên dọn dẹp và đồng chủ nhà, thay vì dành cho khách.

Đúng vậy, hầu hết các mẫu sách chào mừng đều tương thích với mọi nền tảng. Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh chúng bằng cách thay thế bất kỳ thuật ngữ nào liên quan đến Airbnb bằng thuật ngữ của Vrbo, Booking.com hoặc trang web đặt phòng trực tiếp của riêng bạn.

Tốt nhất bạn nên tạo cả hai. Sổ khách Airbnb dạng kỹ thuật số dễ cập nhật và chia sẻ với khách trước khi họ đến, trong khi bản in sẽ là bản sao lưu đáng tin cậy cho những ai thích giấy hoặc gặp vấn đề về kết nối trong thời gian lưu trú.

Lưu trữ một mẫu sách hướng dẫn Airbnb chính trong một không gian làm việc tập trung như ClickUp để duy trì tính nhất quán trên tất cả các cơ sở của bạn. Sau đó, bạn có thể sao chép và tùy chỉnh mẫu này cho từng cơ sở, đảm bảo tính nhất quán về thương hiệu đồng thời vẫn cho phép thêm các chi tiết cụ thể của từng cơ sở.