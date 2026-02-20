Cách xây dựng một bảng giám đốc AI trong ClickUp với Super AI Agents

Nếu bạn là người lãnh đạo một nhóm dịch vụ hoặc phần mềm gọn nhẹ, bạn có thể nhận ra mô hình này. Bảng sprint của bạn đã đầy, các dự án thử nghiệm của khách hàng chưa hoàn thành, và mọi "câu hỏi nhanh" dường như đều đổ dồn lên vai bạn. Rồi một email quan trọng từ khách hàng xuất hiện trong hộp thư đến của bạn vào thời điểm tồi tệ nhất.

Đối với tôi, khoảnh khắc đó đến vào ngày đầu năm mới.

Một khách hàng mà chúng tôi cho là gần như chắc chắn sẽ gia hạn đã gửi email cho biết: “Chúng tôi sẽ tạm dừng. Vui lòng tính phí cho phần vượt quá. Hãy kết thúc mọi việc.”

Trước đây, tôi sẽ dành cả cuối tuần để nhìn chằm chằm vào con trỏ trống, cố gắng suy nghĩ về mọi hậu quả. Ảnh hưởng đến doanh thu, rủi ro giao hàng, sức chứa của nhóm và việc duy trì mối quan hệ. Lần này, tôi đã giao tình huống này cho cái mà chúng tôi hiện gọi là ban giám đốc AI—một nhóm nhỏ các Super Agents của ClickUp hoạt động như các thành viên điều hành có tên trong không gian làm việc của chúng tôi.

Hầu hết các nhóm đã có các công cụ chứa đầy dữ liệu. Điều họ thiếu là một lớp quản lý AI đáng tin cậy có thể biến những thay đổi đột ngột thành một kế hoạch bình tĩnh và có cấu trúc.

Giới thiệu về tôi: Giám đốc điều hành (CEO) của Hybrid Helix Consulting và là chuyên gia ClickUp.

Tôi là Andrew, một Chuyên gia Tư vấn Được Chứng nhận của ClickUp, chuyên thiết kế các hệ thống quản lý được hỗ trợ bởi AI cho các nhóm phần mềm linh hoạt. Công ty của tôi, Hybrid Helix Consulting, cung cấp dịch vụ tư vấn và huấn luyện năng suất để giúp các nhóm làm việc hiệu quả hơn với các công cụ họ đã sử dụng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chúng tôi xây dựng một hội đồng quản trị AI bên trong ClickUp, và cách nó xử lý một sự thay đổi chiến lược của khách hàng thực tế mà không làm mất đi kỳ nghỉ cuối tuần của tôi hoặc mối quan hệ với khách hàng.

Tại sao các nhóm gọn nhẹ cần một bảng giám đốc AI?

Với tư cách là nhà sáng lập và nhà lãnh đạo độc lập, bạn gần như luôn trở thành người trung gian cho mọi việc. Mọi vấn đề cần nâng cấp, mọi quyết định, mọi câu hỏi "chúng ta nên làm gì ở đây?" đều đi qua đầu bạn.

Bạn có quá nhiều công cụ chứa đầy thông tin. Bạn có bảng sprint, bình luận, tài liệu, vé hỗ trợ và hàng tá email, nhưng tất cả chúng chỉ chứa những mảnh ghép nhỏ của câu chuyện. Và không có công cụ nào chịu trách nhiệm giúp bạn quyết định việc cần làm tiếp theo. Đây chính là hiện tượng "Work Sprawl" đang diễn ra. Và đó là lý do tại sao bạn cảm thấy kiệt sức.

Vấn đề nằm ở sự thiếu hụt một hệ thống tích hợp có thể đánh giá tình huống, định hình bối cảnh và đưa ra quyết định có cấu trúc thay vì thông tin thô. Khoảng trống đó chính là điều mà bảng quản trị AI của chúng tôi được thiết kế để lấp đầy.

👀 Bạn có biết? 61% CEO đã tích cực áp dụng các trợ lý AI. Họ cũng có kế hoạch triển khai chúng trên quy mô lớn.

Tại sao chúng tôi xây dựng Bảng quản trị AI bên trong ClickUp?

Bởi vì một bảng AI chỉ tốt như bối cảnh mà nó có thể nhìn thấy.

Hầu hết các công cụ AI chỉ hoạt động bên ngoài công việc của bạn. Chúng tóm tắt tài liệu, viết lại email hoặc trả lời câu hỏi một cách độc lập. Nhưng chúng không thể nhìn thấy cách các quyết định kết nối với nhau qua các công việc, dòng thời gian, cuộc hội thoại và công việc triển khai. Đó chính là lý do tại sao tình trạng "Work Sprawl" vẫn tồn tại. Bối cảnh vẫn bị phân mảnh, và các nhà lãnh đạo vẫn phải tự mình ghép nối câu chuyện lại với nhau.

ClickUp hoạt động khác biệt. Đây là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, nơi các công việc, tài liệu, trò chuyện, kế hoạch sprint và quyết định được tích hợp chặt chẽ. Sự tích hợp này quan trọng vì nó cho phép AI truy cập vào toàn bộ bức tranh, không chỉ một tài liệu riêng lẻ.

Tích hợp với ClickUp

Khi chúng tôi xây dựng ban quản trị AI bên trong ClickUp, chúng tôi đã thêm một lớp quản lý trên nền tảng công việc đã được kết nối sẵn. Super Agents có thể đọc các cuộc hội thoại đang diễn ra, hiểu những gì đang được thực hiện, tham khảo các quyết định lịch sử và ghi lại vào cùng hệ thống. Điều này cho phép họ tạo công việc, định hình các sprint và ghi lại bài học mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Nói cách khác, ClickUp cung cấp cho AI một không gian để suy nghĩ trong bối cảnh. Và khi AI có thể nhìn thấy toàn bộ hệ thống, nó có thể ngừng hành động như một chatbot và bắt đầu hành xử như một hội đồng quản trị.

Tương lai của năng suất là việc tích hợp tất cả bối cảnh công việc và tương tác vào một nền tảng duy nhất, nơi AI hoạt động một cách tự nhiên. AI tự nhiên tích hợp mượt mà vào cuộc sống của người dùng bằng cách tận dụng bối cảnh và tương tác để dự đoán nhu cầu, cung cấp thông tin và mang lại giá trị mà không cần yêu cầu kích hoạt rõ ràng. Đó chính là tương lai của công việc.

Tương lai của năng suất là việc tích hợp tất cả bối cảnh công việc và tương tác vào một nền tảng duy nhất, nơi AI hoạt động một cách tự nhiên. AI tự nhiên tích hợp mượt mà vào cuộc sống của người dùng bằng cách tận dụng bối cảnh và tương tác để dự đoán nhu cầu, cung cấp thông tin và mang lại giá trị mà không cần yêu cầu tương tác trực tiếp. Đó chính là tương lai của công việc.

Hội đồng quản trị AI thực sự trông như thế nào trong ClickUp

Bảng điều hành AI của chúng tôi không phải là một trợ lý duy nhất hay một lời nhắc thông minh. Đó là một danh sách nhỏ các Super Agents, mỗi Super Agent có một nhiệm vụ rõ ràng, hoạt động bên trong ClickUp với quyền truy cập vào cùng bối cảnh mà nhóm con người của chúng tôi sử dụng.

Trái tim của thiết lập này là bản đồ bối cảnh phân loại (triage context map) cho từng khách hàng.

Cách bản đồ bối cảnh phân loại giúp mọi thứ được kết nối

Ở phần trên cùng, bản đồ tổng hợp bối cảnh công việc đang hoạt động:

Các email và tin nhắn gần đây từ khách hàng

Ghi chú cuộc họp và chuỗi trò chuyện

Nhận xét về các công việc đang thực hiện

Ở phía dưới là một cơ sở kiến thức ổn định hơn:

Tài liệu ghi chép về những gì đã được xây dựng cho đến nay

Các vấn đề và yêu cầu Hợp nhất trên GitHub

Kế hoạch sprint và lộ trình trong quá khứ

Một "kho lưu trữ trí tuệ" về những gì nhóm đã học được.

Ở giữa là danh sách các Super Agent Directors, những người biết cách sử dụng bối cảnh này.

Ai là thành viên của bảng giám đốc AI?

Hội đồng quản trị AI của chúng tôi hiện bao gồm:

Giám đốc Phát triển : Chịu trách nhiệm về các cơ hội doanh thu, gia hạn hợp đồng và các quyết định quan trọng trong giao dịch.

Giám đốc Hỗ trợ Hoạt động & Sản xuất : Theo dõi khối lượng công việc, sức chứa và rủi ro sản xuất trên các không gian ClickUp.

Super Agent Quản lý Dự án Khách hàng : Hoạt động trong bối cảnh dự án của khách hàng và theo dõi mọi danh sách công việc, sprint và các mục đang thực hiện.

Kế hoạch Sprint cho Khách hàng : Tái cấu trúc các sprint để ổn định hệ thống ClickUp của khách hàng trong quá trình thay đổi.

Giám đốc Thông tin : Chuyển đổi thông tin thô thành các bản tóm tắt đơn giản, dễ đọc cho con người.

Giám đốc Học hỏi của Khách hàng: Ghi lại những gì nhóm đang học hỏi để các giao dịch trong tương lai trở nên thông minh hơn.

Mỗi thành viên ban giám đốc có một vai trò cụ thể, đầu vào được định nghĩa rõ ràng và đầu ra cụ thể — vì vậy họ hoạt động như một nhóm điều hành nhỏ bên trong ClickUp, chứ không phải là một đống các quy trình tự động hóa không liên quan.

📮 ClickUp Insight: 12% số người tham gia khảo sát cho biết các trợ lý AI khó cài đặt hoặc kết nối với các công cụ của họ, và 13% khác cho biết có quá nhiều bước chỉ để hoàn thành các việc cần làm với các trợ lý. Dữ liệu phải được nhập thủ công, quyền truy cập phải được định nghĩa lại, và mọi quy trình làm việc đều phụ thuộc vào chuỗi tích hợp có thể bị gián đoạn hoặc thay đổi theo thời gian. Tin vui? Bạn không cần phải "kết nối" Super Agents của ClickUp với các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện hoặc cuộc họp của mình. Chúng được tích hợp sẵn trong Không gian Làm việc của bạn, sử dụng cùng các đối tượng, quyền truy cập và quy trình làm việc như bất kỳ đồng nghiệp con người nào khác. Vì các tích hợp, quyền truy cập và bối cảnh được thừa hưởng từ không gian làm việc theo mặc định, các đại lý có thể hành động ngay lập tức trên các công cụ mà không cần cấu hình tùy chỉnh. Không cần phải cấu hình các đại lý từ đầu!

Cách Hội đồng quản trị AI xử lý việc chuyển hướng chiến lược quan trọng của khách hàng

Trở lại email ngày đầu năm mới.

4:59 chiều. Một khách hàng mà bạn cho là "chắc chắn sẽ gia hạn" gửi email thông báo họ sẽ tạm dừng dịch vụ và muốn kết thúc hợp đồng. Kích hoạt—khách hàng từ chối một giao dịch mà bạn kỳ vọng sẽ hoàn tất—nhưng tình huống lại phức tạp.

Tôi có ba mục tiêu cạnh tranh:

Bảo vệ mối quan hệ và tôn trọng bối cảnh kinh doanh của khách hàng.

Tránh đưa ra quyết định vội vàng, cảm tính dựa trên một email duy nhất.

Bảo vệ thời gian gia đình của tôi trong kỳ nghỉ cuối tuần.

Thay vì ngay lập tức kiểm tra hộp thư đến, tôi để ban giám đốc AI xử lý bước đầu tiên trong tình huống đang diễn ra.

🔑 Điểm chính: Khi một email quan trọng đến, bảng sẽ tự động hoạt động và định hình nó thành một quyết định có cấu trúc trước khi tôi phải đối mặt với con trỏ trống.

Giai đoạn 1: Giám đốc Phát triển tái cấu trúc một email đáng sợ thành một quyết định có cấu trúc.

Đại lý đầu tiên phản hồi là Giám đốc Phát triển.

Đại lý này đã tổng hợp:

Email đến

Ghi chú gần đây và kiểm tra tiến độ

Hợp đồng đã ký và hóa đơn

Bất kỳ cơ hội mở hoặc dùng thử nào liên quan đến khách hàng

Điều thay đổi cuộc chơi? Thay vì xem tin nhắn như một phiếu hỗ trợ, Giám đốc Phát triển đã nhận ra đó là một thời điểm quyết định về lòng trung thành.

Phía sau hậu trường, nó:

Tạo một công việc giao dịch chuyên dụng cho việc chuyển hướng, để nó không bị chôn vùi trong các công việc hỗ trợ chung. Đặt thẻ cho công việc chính xác để nó xuất hiện trong danh sách công việc ngắn gọn của tôi. Lập kế hoạch ba giai đoạn để phản hồi một cách chu đáo: Quyết định những gì thực sự cần cung cấp Gửi email chuyển hướng rõ ràng và chuyên nghiệp Nếu khách hàng đồng ý, thực hiện chuyển hướng một cách suôn sẻ Quyết định những gì thực sự cần cung cấp Gửi email chuyển hướng rõ ràng và chuyên nghiệp. Nếu khách hàng đồng ý, thực hiện chuyển hướng một cách gọn gàng.

Quyết định những gì thực sự cần cung cấp

Gửi email chuyển hướng rõ ràng và chuyên nghiệp.

Nếu khách hàng đồng ý, thực hiện chuyển hướng một cách gọn gàng.

Trong khi đó, Giám đốc Tình báo đã tham gia, xem xét toàn bộ lịch sử khách hàng để giải thích điều gì thực sự đang xảy ra:

Khách hàng rất hài lòng với "hệ thống" ClickUp và hệ thống quản lý linh hoạt được xây dựng.

Họ đang chuyển sang chế độ tiết kiệm tiền mặt cho năm mới.

Vấn đề nằm ở phí duy trì, chứ không phải hệ thống itself.

Sự thay đổi cách tiếp cận đó đã thay đổi mọi thứ. Thay vì chống lại sự tạm dừng, bảng đã đề xuất một giải pháp rút lui chuyên nghiệp kết hợp với quá trình di chuyển tự thực hiện và lộ trình tự quản lý. Điều này sẽ giúp khách hàng giữ lại hệ thống và quy trình mà họ yêu thích, đồng thời giảm chi phí dịch vụ liên tục.

🔑 Điểm chính: Các thành viên Ban Giám đốc Phát triển và Trí tuệ có thể biến một email gây sốc thành một kế hoạch chuyển hướng ba giai đoạn bình tĩnh chỉ trong vài phút.

Giai đoạn 2: Bảo vệ quá trình triển khai trước khi gặp sự cố — thông qua hoạt động vận hành, quản lý dự án và các đợt sprint.

Sau khi kế hoạch tổng thể được hình thành, phần còn lại của ban giám đốc đã tham gia để bảo vệ các công việc đang được thực hiện.

Giám đốc Hỗ trợ Hoạt động & Sản xuất đã xem xét tất cả các khối lượng công việc đang hoạt động trong ClickUp Spaces và hỏi:

Nếu chúng ta ngừng hợp tác với khách hàng này, điều gì sẽ bị ảnh hưởng?

Chúng ta cần bảo vệ sức chứa hay điều chỉnh các sprint khác ở đâu?

Nếu khách hàng chấp nhận đề xuất di chuyển, điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến năng suất và sức chứa của chúng ta?

Nó đã làm nổi bật các tác động lan tỏa, để nhóm không vô tình làm quá tải các dự án khác khi cố gắng "cứu" dự án này.

Super Agent Quản lý Dự án Khách hàng hoạt động trong bối cảnh dự án của chính khách hàng. Nó hiểu:

Mọi danh sách công việc, sprint và mục dịch vụ đang được thực hiện

Các phụ thuộc liên quan đến các vấn đề và yêu cầu Hợp nhất trên GitHub

Các thí nghiệm nào đang hoạt động so với các thí nghiệm đã tạm dừng

Từ đó, nó bắt đầu phác thảo một kế hoạch bàn giao rõ ràng, có thể hoàn thành để khách hàng luôn biết được những gì sẽ được hoàn thành, những gì sẽ bị tạm dừng và trạng thái của hệ thống ClickUp của họ sẽ được để lại như thế nào.

Cuối cùng, Client Sprint Planner đã tái cấu trúc sprint tiếp theo thành một sprint ổn định:

Hoàn thành các phần công việc quan trọng giúp duy trì tính đáng tin cậy của hệ thống.

Đặt các thí nghiệm có giá trị thấp hơn sang một bên để lộ trình phát triển vẫn nhất quán.

Chuẩn bị một lộ trình phát triển ngắn hạn mà khách hàng có thể tuân theo trong vài tuần tới mà không cần sự hỗ trợ của agency.

🔑 Điểm chính: Thay vì phải lục lọi qua các bảng và danh sách công việc, hội đồng quản trị AI của tôi đã cung cấp cho tôi một chế độ xem rõ ràng, được AI sắp xếp về những gì cần hoàn thành, những gì cần tạm dừng và cách để giữ hệ thống ở trạng thái tốt nhất.

Giai đoạn 3: Thiết kế lộ trình thoát chuyên nghiệp và tự thực hiện quá trình di chuyển.

Sau khi bảng hiểu rõ cả quyết định và tác động của việc thực hiện, họ đã chuyển sang giai đoạn thực thi.

Các đại lý lập kế hoạch sprint đã cùng nhau tạo ra:

Một lộ trình phát triển ngắn hạn : Những công việc nào cần hoàn thành ngay lập tức, những thí nghiệm nào cần tạm hoãn, và những gì cần theo dõi trong vài ngày tới.

Một hướng dẫn tự quản lý : Một tài liệu hướng dẫn đơn giản giúp khách hàng tự thực hiện việc lập kế hoạch và đánh giá hàng tuần cho sprint mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Một hướng dẫn sau khi rời khỏi: Mô tả rõ ràng về hệ thống mà họ sẽ tiếp quản và cách vận hành nó.

Trong trường hợp này, khách hàng là một công ty phần mềm. Điều đó có nghĩa là chất lượng trải nghiệm của nhà phát triển xung quanh nền tảng ClickUp rất quan trọng đối với họ.

Mục tiêu của bảng không chỉ là "rút lui" một cách gọn gàng. Mà còn là:

Giữ nguyên các thực hành linh hoạt đã được xây dựng trong 12 tuần qua.

Đảm bảo lộ trình phát triển duy trì tính nhất quán thay vì rơi vào hỗn loạn.

Đảm bảo khách hàng ở trong tình trạng tốt hơn so với khi bắt đầu hợp tác.

🔑 Điểm chính: Dù khách hàng có giữ lại khoản phí duy trì hay không, hội đồng quản trị AI vẫn đảm bảo hệ thống, lộ trình và mối quan hệ không bị sụp đổ.

Ghi lại các bài học, để bảng quản trị AI của bạn ngày càng thông minh hơn sau mỗi lần.

Phần cuối cùng của hệ thống là một trong những phần yêu thích của tôi: Client Lessons Director.

Vị giám đốc này đã xem xét những gì thực sự xảy ra trong giai đoạn dùng thử đầy biến động của dự án "chắc chắn thành công" này:

Những dấu hiệu ban đầu nào cho thấy việc gia hạn có thể gặp rủi ro?

Những phần nào trong email chuyển hướng và đề xuất tự làm (DIY) đã được đón nhận tốt?

Vấn đề phát sinh ở đâu đối với khách hàng hoặc nhóm nội bộ?

Cùng với Giám đốc Tình báo, những thông tin đó đã được chuyển đổi thành một mẫu có thể tái sử dụng bên trong ClickUp:

Các tín hiệu cảnh báo sớm được ghi chép cho các dùng thử và gia hạn trong tương lai.

Một khung tham khảo cho các email tương tự về việc chuyển hướng.

Các danh sách kiểm tra và quy tắc hướng dẫn mà các thành viên hội đồng quản trị khác có thể tham khảo lần sau.

Lần sau khi một vụ kiện hoặc dự án "trông có vẻ chắc chắn", bảng có thể nhẹ nhàng giơ tay và nói:

“Này, điều này trông rất giống trải nghiệm của khách hàng kia. Có lẽ chúng ta nên chuẩn bị một lộ trình tự làm trước khi giả định việc gia hạn.” 🔑 Điểm chính: Mỗi tình huống khó khăn đều trở thành cơ hội đào tạo cho ban quản trị, giúp lớp quản lý AI của bạn trở nên sắc bén hơn qua từng lần tương tác. 📮 ClickUp Insight: Cuộc khảo sát về mức độ trưởng thành AI của chúng tôi cho thấy 33% người dùng kháng cự lại các công cụ mới, và chỉ 19% nhanh chóng áp dụng và mở rộng quy mô AI. Khi mỗi tính năng mới xuất hiện dưới dạng một ứng dụng khác, một tài khoản đăng nhập khác hoặc một quy trình làm việc mới cần học, các nhóm sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi với công cụ. ClickUp Brain khắc phục khoảng cách này bằng cách tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc thống nhất, nơi các nhóm đã lên kế hoạch, theo dõi và giao tiếp. Nó mang các mô hình AI đa dạng, tạo hình ảnh, hỗ trợ lập trình, tìm kiếm web sâu, tóm tắt tức thì và suy luận nâng cao vào chính nơi công việc đã diễn ra.

“Này, điều này trông rất giống trải nghiệm của khách hàng kia. Có lẽ chúng ta nên chuẩn bị một lộ trình tự làm trước khi giả định việc gia hạn.”

🔑 Điểm chính: Mỗi tình huống khó khăn đều trở thành cơ hội đào tạo cho ban quản trị, giúp lớp quản lý AI của bạn trở nên sắc bén hơn qua từng lần tương tác.

📮 ClickUp Insight: Cuộc khảo sát về mức độ trưởng thành AI của chúng tôi cho thấy 33% người dùng kháng cự lại các công cụ mới, và chỉ 19% nhanh chóng áp dụng và mở rộng quy mô AI. Khi mỗi tính năng mới xuất hiện dưới dạng một ứng dụng khác, một tài khoản đăng nhập khác hoặc một quy trình làm việc mới cần học, các nhóm sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi với công cụ. ClickUp Brain khắc phục khoảng cách này bằng cách tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc thống nhất, nơi các nhóm đã lên kế hoạch, đang theo dõi và giao tiếp. Nó mang các mô hình AI đa dạng, tạo hình ảnh, hỗ trợ lập trình, tìm kiếm web sâu, tóm tắt tức thì và suy luận nâng cao vào chính nơi công việc đã diễn ra.

Cách xây dựng Hội đồng quản trị AI của riêng bạn trong ClickUp

Bạn không cần một nhóm lớn để thực hiện việc cần làm này. Phương pháp của chúng tôi được thiết kế dành riêng cho các nhóm gọn nhẹ hoạt động toàn thời gian trong ClickUp.

Dưới đây là cách bạn có thể bắt đầu từ những bước nhỏ nhưng vẫn đạt được tác động thực sự:

Chọn một thời điểm quyết định quan trọng. Đối với chúng tôi, đó là việc gia hạn và dùng thử "dao động". Đối với bạn, có thể là việc mở rộng phạm vi, các sự cố rủi ro cao hoặc các quyết định đầu tư lớn vào sản phẩm.

Thiết kế thành viên hội đồng quản trị đầu tiên của bạn. Bắt đầu với một Giám đốc Phát triển, ví dụ: Xác định phạm vi hoạt động rõ ràng (ví dụ: quyết định gia hạn và mở rộng) Xác định các đầu vào (email, danh sách công việc ClickUp quan trọng, hóa đơn, ghi chú cuộc họp) Xác định các đầu ra (bản tóm tắt quyết định, email dự thảo, công việc giao dịch, cập nhật tài liệu hướng dẫn)

Xác định rõ phạm vi hoạt động (ví dụ: quyết định về gia hạn và mở rộng).

Xác định các đầu vào của nó (email, danh sách công việc ClickUp quan trọng, hóa đơn, ghi chú cuộc họp)

Xác định các đầu ra của nó (bản tóm tắt quyết định, bản nháp email, công việc giao dịch, cập nhật tài liệu hướng dẫn).

Xác định rõ phạm vi hoạt động (ví dụ: quyết định về gia hạn và mở rộng).

Xác định các đầu vào của nó (email, danh sách công việc ClickUp quan trọng, hóa đơn, ghi chú cuộc họp)

Xác định các đầu ra của nó (bản tóm tắt quyết định, bản nháp email, công việc giao dịch, cập nhật tài liệu hướng dẫn).

Hướng dẫn các Super Agents của bạn với các chỉ dẫn rõ ràng để hướng dẫn các hành động thông minh hơn.

Tích hợp vào cấu trúc ClickUp hiện có của bạn. Sử dụng ClickUp Super Agents và ClickUp Brain (trợ lý AI tích hợp sẵn) để đọc từ các không gian, Danh sách công việc và tài liệu phù hợp, và viết lại các công việc có cấu trúc, bình luận và tóm tắt.

Xác định các nguồn kiến thức và công cụ mà Super Agent của bạn có thể truy cập.

Thêm một Giám đốc Trí tuệ. Nhiệm vụ của nó là chuyển đổi thông tin thô thành các câu chuyện đơn giản mà bạn có thể kiểm tra nhanh chóng trong vài phút — không phải một giờ.

Thực hiện một thử nghiệm thực tế. Lần tới khi một quyết định "chắc chắn" bắt đầu lung lay, hãy để Bảng đưa ra quyết định đầu tiên. So sánh kế hoạch của họ với những gì bạn sẽ làm nếu tự mình quyết định.

Biến kết quả thành một mô hình. Ghi lại những gì đã thành công, những gì chưa thành công và những gì bạn muốn thay đổi — sau đó cập nhật hướng dẫn và danh sách kiểm tra cho các thành viên hội đồng quản trị bên trong ClickUp.

🎥 Bonus: Muốn có một bản thiết kế sẵn sàng cho ClickUp để tạo ra Giám đốc Phát triển của riêng bạn? Hãy xem bản thiết kế Super Agent Directors Blueprint của chúng tôi!

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cách bắt đầu với Super Agents (ngay cả khi bạn mới sử dụng ClickUp) Bắt đầu bằng cách mở AI Hub trong ClickUp và tạo một Super Agent với một nhiệm vụ duy nhất. Chọn “Tạo agent từ đầu,” sau đó mô tả vai trò của nó bằng ngôn ngữ đơn giản (ví dụ: “Hành động như một Giám đốc Phát triển và giúp tôi phân tích rủi ro gia hạn hợp đồng và chiến lược chuyển hướng khách hàng.”). Bạn không cần phải viết mã để tạo ra nó. Khi được yêu cầu, kết nối agent với một không gian hoặc Danh sách công việc nơi các quyết định đó đã tồn tại. Kích hoạt một trigger đơn giản—hoặc chạy thủ công hoặc kiểm tra định kỳ—và thử nghiệm trên một công việc thực tế. Bạn có thể tinh chỉnh hướng dẫn ngay trong hồ sơ agent khi thực hiện. Xem video này để có hướng dẫn nhanh:

Tạo cho mình một lớp quản lý AI bình tĩnh trước khi đối mặt với những biến động tiếp theo.

Mỗi hai nhà sáng lập thì có một người cho biết họ cảm thấy kiệt sức. Không phải vì họ quan tâm quá mức. Mà vì họ đang gánh vác toàn bộ cây quyết định trong đầu.

Bảng giám đốc AI mở ra một hướng đi mới:

Thông tin từ các cuộc trò chuyện, tài liệu, vé hỗ trợ và repo được tổng hợp vào một chế độ xem chung.

Super Agents sẽ hoạt động khi có sự kiện quan trọng xảy ra, không chỉ theo lịch trình.

Bạn sẽ nhận được các bản tóm tắt quyết định, các sprint ổn định và các lộ trình thoát chuyên nghiệp — trước khi bạn phải hy sinh cuối tuần của mình.

Nếu bạn đã sẵn sàng ngừng làm người trung gian cho mọi việc và bắt đầu hành động như chủ tịch hội đồng quản trị của chính doanh nghiệp mình, hãy thử tạo một thành viên hội đồng quản trị duy nhất trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Hãy để nó xử lý tình huống tiếp theo, học hỏi từ kết quả, và sau đó nâng cấp nó thành một hội đồng quản trị AI đầy đủ theo thời gian.

Bản thân bạn trong tương lai — và lần gia hạn tiếp theo của bạn — sẽ cảm ơn bạn!

Đăng ký tài khoản ClickUp miễn phí để bắt đầu!

Andrew là CEO của Hybrid Helix Consulting và là chuyên gia ClickUp, người thiết kế các hệ thống quản lý được hỗ trợ bởi AI cho các nhóm phần mềm tinh gọn.