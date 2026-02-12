Cách kiểm tra AI trên Tài liệu Google: 5 phương pháp

Theo một nghiên cứu của Đại học Stanford, các công cụ phát hiện AI đã phân loại hơn 61% bài luận do người không nói tiếng Anh bản ngữ viết là do AI tạo ra, nhấn mạnh những lo ngại đáng kể về độ tin cậy.

Dựa vào một phương pháp duy nhất có thể khiến bạn đối mặt với nguy cơ bị cáo buộc sai. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua năm phương pháp phát hiện thực tế cho Tài liệu Google, từ phần mở rộng trình duyệt đến phân tích lịch sử phiên bản thủ công, giúp bạn xác minh tính xác thực của nội dung một cách tự tin thay vì phỏng đoán.

Tài liệu Google có thể phát hiện nội dung AI không?

Bạn vừa đọc một tài liệu và cảm thấy có điều gì đó không ổn. Giọng điệu quá hoàn hảo, cấu trúc quá theo công thức. Bạn nghi ngờ nó được viết bởi AI, nhưng không có cách nào để chắc chắn, và Tài liệu Google cũng không cung cấp bất kỳ manh mối nào.

Sự không chắc chắn này gây ra những vấn đề thực sự. Một trình chỉnh sửa có thể mất 30 phút để kiểm tra thủ công một bài viết đáng ngờ, chỉ để nhận ra rằng họ vẫn không thể chắc chắn. Một giáo sư có thể do dự khi đối mặt với một sinh viên mà không có bằng chứng, để những hành vi sai trái tiềm ẩn trôi qua.

Tài liệu Google không thể phát hiện nội dung do AI tạo ra một cách tự nhiên. Nó có một trợ lý viết AI gọi là “Help me write” để tạo nội dung. Tuy nhiên, nó không có tính năng phát hiện tích hợp sẵn. Điều này có thể là do mục tiêu của nó là trở thành một công cụ tạo/lập nội dung, chứ không phải là một công cụ giám sát.

Tuy nhiên, có một số phương pháp đáng tin cậy để khắc phục khoảng trống này, từ các công cụ của bên thứ ba đến các kỹ thuật kiểm tra thủ công.

Nhưng trước tiên, sự khác biệt giữa nội dung do AI tạo ra và nội dung do con người tạo ra là gì? Xem video.

Cách sử dụng phần mở rộng Chrome phát hiện AI cho Tài liệu Google

Bạn cần kiểm tra một tài liệu nhanh chóng, nhưng việc sao chép và dán văn bản vào một trang web kiểm tra AI riêng biệt là rất phiền phức. Điều này làm gián đoạn sự tập trung của bạn và buộc bạn phải chuyển đổi giữa nhiều tab. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến năng suất khi bạn phải kiểm tra nhiều tài liệu.

Các phần mở rộng Chrome phát hiện AI giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép bạn quét nội dung trực tiếp trong trình duyệt. Chúng hoạt động cùng với Tài liệu Google, cung cấp cho bạn cách kiểm tra AI nhanh chóng và linh hoạt mà không cần thiết lập phức tạp. Các tùy chọn phổ biến bao gồm GPTZero, Copyleaks và Originality.ai, cung cấp tính năng quét dựa trên trình duyệt cho các kiểm tra nhanh chóng.

📖 Xem thêm: Mẹo sử dụng Tài liệu Google để cải thiện hợp tác tài liệu

Cài đặt phần mở rộng phát hiện AI

Chỉ mất một phút để cài đặt phần mở rộng. 🛠️

Mở Chrome Web Store và tìm kiếm “AI detector” hoặc công cụ cụ thể như GPTZero. Nhấp vào “Thêm vào Chrome” và xem xét các quyền truy cập mà phần mở rộng yêu cầu. Sau khi cài đặt, nhấp vào biểu tượng mảnh ghép trong thanh công cụ và ghim phần mở rộng để truy cập dễ dàng. Đăng nhập hoặc tạo tài khoản nếu phần mở rộng yêu cầu để hoạt động.

Quét tài liệu để phát hiện văn bản do AI tạo ra

Sau khi cài đặt phần mở rộng, việc quét là rất đơn giản.

Mở tài liệu Tài liệu Google mà bạn muốn phân tích. Nhấp vào biểu tượng của phần mở rộng trên thanh công cụ trình duyệt của bạn. Chọn văn bản cụ thể mà bạn muốn kiểm tra, hoặc tìm tùy chọn “quét toàn bộ tài liệu”. Nhấp vào nút quét hoặc phân tích và chờ kết quả.

Thời gian quét sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ dài của tài liệu, nhưng hầu hết có thể xử lý vài nghìn từ trong vòng chưa đầy một phút.

Xem lại kết quả phát hiện và các điểm nổi bật

Sau khi quét, phần mở rộng sẽ hiển thị kết quả cho bạn. Mặc dù giao diện có thể khác nhau, hầu hết đều cung cấp thông tin tương tự để giúp bạn đưa ra quyết định.

Điểm xác suất: Bạn thường sẽ thấy một tỷ lệ phần trăm cho biết khả năng văn bản được tạo bởi AI.

Đánh dấu câu: Nhiều công cụ sử dụng mã màu sắc cho các câu hoặc đoạn văn cụ thể, với màu sắc đỏ hoặc cam để đánh dấu các đoạn văn có khả năng được viết bởi AI, trong khi màu xanh lá cây thường chỉ ra văn bản do con người viết.

Kết luận chung: Một số phần mở rộng cung cấp tóm tắt đơn giản, chẳng hạn như “Có thể là của con người” hoặc “Phát hiện AI”.

Hãy nhớ xem kết quả này như một hướng dẫn, không phải là kết luận cuối cùng.

📮ClickUp Insight: 60% nhân viên trả lời tin nhắn tức thì trong vòng 10 phút, nhưng mỗi lần gián đoạn có thể làm mất tới 23 phút thời gian tập trung, tạo ra một nghịch lý về năng suất. Bằng cách tập trung tất cả cuộc hội thoại, công việc và chuỗi tin nhắn trong không gian làm việc của bạn, ClickUp giúp bạn loại bỏ việc chuyển đổi giữa các nền tảng và nhận được câu trả lời nhanh chóng mà bạn cần. Mà không mất bất kỳ ngữ cảnh nào!

Cách cài đặt tiện ích bổ sung phát hiện AI từ Google Workspace Marketplace

Mặc dù các phần mở rộng Chrome rất hữu ích, chúng vẫn nằm trong thanh công cụ trình duyệt, tạo cảm giác tách biệt với tài liệu của bạn. Bạn có thể muốn một công cụ cảm giác như một phần của Tài liệu Google, không yêu cầu bạn phải rời mắt khỏi công việc của mình.

Các tiện ích bổ sung của Google Không gian Làm việc mang lại trải nghiệm tích hợp hơn. Chúng được cài đặt trực tiếp vào giao diện Tài liệu Google, khiến chúng trông giống như một tính năng gốc. Bạn có thể truy cập chúng từ menu “Phần mở rộng” mà không cần rời khỏi tài liệu của mình.

Các tiện ích bổ sung được duy trì qua các phiên làm việc, và nhóm IT của tổ chức có thể quản lý chúng. Điều này khiến chúng phù hợp hơn với môi trường doanh nghiệp.

qua Copyleaks

Để cài đặt tiện ích bổ sung:

Mở bất kỳ tài liệu Google nào Nhấp vào Mở rộng > Tiện ích bổ sung > Tải xuống tiện ích bổ sung Trong Marketplace, tìm kiếm công cụ phát hiện AI như Pangram AI Detection hoặc Copyleaks. Nhấp vào công cụ bạn muốn, sau đó nhấp vào "Cài đặt" và cấp quyền truy cập cần thiết cho nó. Bạn có thể truy cập công cụ mới này bằng cách vào phần mở rộng và lựa chọn nó từ danh sách.

Nhiều tiện ích bổ sung hiển thị trong một bảng điều khiển bên cạnh, luôn hiển thị khi bạn viết hoặc xem lại, cho phép bạn quét nội dung mà không làm gián đoạn luồng làm việc.

📖 Xem thêm: Tìm kiếm giải pháp thay thế tốt nhất cho Tài liệu Google để hợp tác mượt mà

Cách kiểm tra AI bằng Lịch sử phiên bản của Tài liệu Google

Bạn có thể không muốn cài đặt phần mềm của bên thứ ba do chính sách bảo mật hoặc các hạn chế về công nghệ thông tin tại công ty của bạn.

Điều này có thể khiến bạn cảm thấy không có cách nào để xác minh tính nguyên bản của tài liệu. Bạn buộc phải tin tưởng nó một cách mù quáng hoặc lãng phí thời gian đọc lại một cách không có cấu trúc, hy vọng phát hiện điều gì đó bất thường.

Có một phương pháp không cần công cụ mà bạn có thể sử dụng: Lịch sử phiên bản. Hãy coi nó như một "chế độ thám tử" đã được tích hợp sẵn trong mọi Tài liệu Google. Nó hoạt động bằng cách hiển thị cách tài liệu phát triển theo thời gian, tiết lộ các mẫu viết có thể giúp phân biệt giữa công việc do con người tạo ra và văn bản do AI sinh ra.

Truy cập lịch sử phiên bản trong Tài liệu Google

Tìm lịch sử phiên bản rất đơn giản.

Mở tài liệu Google Docs mà bạn muốn kiểm tra.

Nhấp vào Tệp > Lịch sử phiên bản > Xem lịch sử phiên bản

Một bảng điều khiển sẽ mở ra bên phải, liệt kê tất cả các thay đổi đã được thực hiện trên tài liệu, kèm theo dấu thời gian và người dùng đã thực hiện chúng.

Lịch sử phiên bản có sẵn trên Tài liệu Google, Trang tính Google và Slides.

Bạn có thể nhấp vào bất kỳ phiên bản nào trong danh sách để xem tài liệu trông như thế nào vào chính xác thời điểm đó. Tính năng này được bật mặc định, vì vậy bạn không cần làm gì để kích hoạt nó.

Xác định các khối văn bản lớn được thêm vào cùng lúc

Khi xem lịch sử phiên bản, bạn cần tìm kiếm các mẫu văn bản không có vẻ tự nhiên. Nội dung do AI tạo ra thường được dán dưới dạng các đoạn văn bản lớn, được hoàn thiện kỹ lưỡng.

Hãy chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo sau: 👀

Một phiên bản sửa đổi duy nhất nơi hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn từ xuất hiện một cách bất ngờ.

Các đoạn văn bản lớn được thêm vào mà hầu như không có chỉnh sửa tiếp theo, sửa lỗi chính tả hoặc điều chỉnh.

Các đoạn văn và phần nội dung được định dạng hoàn hảo xuất hiện ngay lập tức, mà không cần qua quá trình dùng thử và điều chỉnh thông thường của con người để tìm lỗi.

Ngược lại, văn bản do con người viết thường có tính chất lặp đi lặp lại. Bạn sẽ thấy những thay đổi nhỏ, sửa chữa thường xuyên và các câu được diễn đạt lại theo thời gian.

Phân tích mẫu sửa đổi để phân biệt giữa văn bản do AI tạo ra và văn bản do con người viết.

Xem xét cách một tài liệu phát triển là điều quan trọng. Không phải mọi đoạn văn bản được dán lớn đều là dấu hiệu của AI—một số người thích viết trong ứng dụng khác rồi chuyển văn bản vào Tài liệu Google. Bảng dưới đây có thể giúp bạn phân biệt sự khác biệt.

Loại mẫu Những gì bạn sẽ thấy Giải thích có thể Nghi ngờ Một khối văn bản lớn xuất hiện mà không có bất kỳ chỉnh sửa nào sau đó hoặc sửa lỗi chính tả. Điều này thường chỉ ra nội dung được tạo ra ở nơi khác và dán vào như sản phẩm cuối cùng, một mẫu phổ biến của AI. Bình thường Văn bản được thêm vào dần dần qua nhiều phiên làm việc với các chỉnh sửa nhỏ và thường xuyên. Điều này phản ánh quy trình viết thông thường của con người: soạn thảo, hoàn thiện và chỉnh sửa. Trường hợp đặc biệt Một khối văn bản lớn được dán, nhưng sau đó được chỉnh sửa, sắp xếp lại và biên tập đáng kể. Điều này có thể là một tác giả con người đang chuyển bản nháp ban đầu của họ từ một chương trình khác sang Google Docs để tiếp tục thực hiện công việc trên đó.

Để có đánh giá chính xác nhất, hãy kết hợp phân tích lịch sử phiên bản với một phương pháp phát hiện khác.

Bạn vừa quét một tài liệu và công cụ trả về kết quả 98% AI. Phản ứng đầu tiên của bạn có thể là đưa ra cáo buộc, nhưng bạn do dự, lo lắng rằng mình có thể sai. Hành động dựa trên kết quả không chính xác có thể làm tổn hại niềm tin với học sinh hoặc thành viên trong nhóm và tạo ra môi trường thù địch.

Đây là một lo ngại chính đáng vì các công cụ phát hiện AI không phải là hoàn hảo. Hiểu rõ giới hạn của chúng là điều quan trọng để sử dụng chúng một cách có trách nhiệm.

Kết quả sai: Các công cụ này có thể nhầm lẫn đánh dấu nội dung do con người viết là do AI tạo ra, với một số công cụ phát hiện mã nguồn mở phân loại sai Các công cụ này có thể nhầm lẫn đánh dấu nội dung do con người viết là do AI tạo ra, với một số công cụ phát hiện mã nguồn mở phân loại sai lên đến 78% các đoạn văn bản do con người viết. Điều này thường xảy ra nhất với văn bản chính thức, kỹ thuật hoặc học thuật có phong cách rất cấu trúc và vô cảm, có thể mô phỏng các mẫu của AI.

Kết quả âm tính giả: Mặt khác, văn bản do AI tạo ra đã được chỉnh sửa nhẹ bởi con người đôi khi có thể lọt qua hệ thống phát hiện hoàn toàn.

Độ chính xác là một xác suất: Không có công cụ nào chính xác 100%. Một nghiên cứu cho thấy một số công cụ hàng đầu có Không có công cụ nào chính xác 100%. Một nghiên cứu cho thấy một số công cụ hàng đầu có tỷ lệ dương tính thật là 0% khi giảm thiểu kết quả dương tính giả. Chúng hoạt động bằng cách nhận diện mẫu và tính toán xác suất, đó là lý do tại sao chúng cung cấp cho bạn một điểm phần trăm, không phải là câu trả lời chắc chắn “có” hoặc “không”.

Sự phát triển của AI: Các mô hình viết AI đang không ngừng cải tiến, khiến việc phát hiện chúng trở nên khó khăn hơn. Các công cụ phát hiện luôn trong cuộc đua đuổi bắt, cố gắng theo kịp thế hệ mới nhất của các mô hình viết AI.

Vấn đề bảo mật: Lưu ý rằng một số công cụ phát hiện trực tuyến và phần mở rộng có thể tải nội dung tài liệu của bạn lên máy chủ của họ để phân tích. Nếu bạn đang thực hiện công việc với thông tin bí mật hoặc nhạy cảm, điều này có thể gây ra Lưu ý rằng một số công cụ phát hiện trực tuyến và phần mở rộng có thể tải nội dung tài liệu của bạn lên máy chủ của họ để phân tích. Nếu bạn đang thực hiện công việc với thông tin bí mật hoặc nhạy cảm, điều này có thể gây ra rủi ro bảo mật nghiêm trọng.

Cách tiếp cận tốt nhất là sử dụng điểm phát hiện như một tín hiệu để điều tra thêm, chứ không phải là bằng chứng xác định.

Để tối ưu hóa quy trình kiểm tra tài liệu và tận dụng AI một cách hiệu quả, hãy xem hướng dẫn thực tiễn này về việc triển khai quy trình kiểm tra tài liệu được hỗ trợ bởi AI, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác.

Cách quản lý phát hiện AI trong quy trình làm việc của nhóm với ClickUp

Kiểm tra từng tài liệu một là phương pháp phù hợp cho một nhiệm vụ đơn lẻ, nhưng khi bạn là quản lý hoặc trình chỉnh sửa phải xử lý hàng chục bài nộp/gửi, quy trình này trở nên hỗn loạn.

Tình trạng phân mảnh công việc — việc công việc bị phân tán trên nhiều công cụ không kết nối với nhau — có nghĩa là bạn có thể thực hiện kiểm tra phát hiện trong một ứng dụng, để lại phản hồi trong ứng dụng khác và mất dấu vết về những tài liệu nào đã được xác minh.

Ngăn chặn sự hỗn loạn bằng cách xây dựng quy trình xác minh nội dung tập trung trong ClickUp. Thay vì phân tán công việc trên nhiều ứng dụng, bạn có thể quản lý toàn bộ quy trình tại một nơi duy nhất.

Kết nối tài liệu của bạn với phần còn lại của công việc bằng ClickUp Docs

Tập trung tất cả các bài nộp/gửi bằng cách yêu cầu nhóm của bạn nộp công việc của họ vào ClickUp Docs. Vì ClickUp Docs được tích hợp trực tiếp với các công việc và dự án của bạn, bạn có thể ngay lập tức kết nối từng phần nội dung với quy trình kiểm duyệt của mình. Điều này loại bỏ nhu cầu theo dõi tệp trong các thư mục riêng biệt hoặc chuỗi email.

Theo dõi quy trình sản xuất nội dung từ đầu đến cuối với nhiệm vụ ClickUp

Tạo quy trình kiểm tra có cấu trúc bằng nhiệm vụ ClickUp để theo dõi mọi tài liệu qua quy trình làm việc của bạn. Đối với mỗi tài liệu được gửi, tạo một công việc trở thành nguồn thông tin chính xác duy nhất cho nội dung đó, chứa tất cả bình luận, tệp tin và cập nhật trạng thái liên quan. Bạn thậm chí có thể tạo mẫu cho quy trình này, với các bước như “Kiểm tra phát hiện AI”, “Kiểm tra biên tập” và “Phê duyệt cuối cùng”.

Để có cái nhìn tổng quan về toàn bộ quy trình nội dung của bạn, hãy sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp. Tạo menu thả xuống “Trạng thái xác minh” với các tùy chọn như “Đang chờ duyệt”, “Đã xác minh bản gốc” và “Được đánh dấu là AI”. Bây giờ, bạn có thể xem trạng thái của mọi tài liệu chỉ với một cái nhìn và lọc hiển thị để chỉ xem những gì cần sự chú ý của bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo nhóm " Siêu Đại lý " của riêng bạn trong ClickUp để xử lý các công việc lặp đi lặp lại nhưng cần thiết, giúp quy trình biên tập của bạn hoạt động trơn tru. Tạo các đại lý để soạn thảo bản tóm tắt, xem xét bản nháp, tìm kiếm trên web để kiểm tra sự thật và nhiều công việc khác, để các nhà văn của bạn có thể tập trung vào công việc sáng tạo! Những đồng nghiệp được hỗ trợ bởi AI này có đầy đủ bối cảnh của Không gian Làm việc tích hợp của bạn, học hỏi và cải thiện từ mọi tương tác, công việc và phản hồi.

Loại bỏ các bước chuyển giao thủ công và nhắc nhở với ClickUp tự động hóa. Bạn có thể cài đặt các quy tắc đơn giản để tối ưu hóa quy trình. Ví dụ, tạo một ClickUp tự động hóa để khi trạng thái công việc thay đổi thành “Sẵn sàng để xem xét”, nó tự động giao công việc cho trình chỉnh sửa và thông báo cho họ. Điều này đảm bảo luồng công việc diễn ra trơn tru mà không ai phải theo dõi cập nhật.

Tìm bất kỳ tài liệu hoặc cuộc hội thoại nào ngay lập tức với ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp trong ClickUp. Thay vì phải lục lọi các thư mục, bạn chỉ cần hỏi một câu như: “Hiển thị tất cả tài liệu đã được đánh dấu để xem xét trong tháng trước.”

ClickUp Brain và trợ lý desktop ClickUp Brain MAX có thể tìm kiếm trên toàn bộ không gian làm việc của bạn — bao gồm công việc, tài liệu và bình luận — để tìm chính xác những gì bạn cần chỉ trong vài giây.

ClickUp Brain MAX với tìm kiếm AI

📮ClickUp Insight: Việc chuyển đổi ngữ cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và di chuyển giữa các cuộc họp. Làm thế nào để loại bỏ những gián đoạn tốn kém này? ClickUp kết hợp các quy trình làm việc (và trò chuyện) của bạn trên một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Khởi chạy và quản lý các công việc của bạn từ các kênh trò chuyện, tài liệu, Bảng trắng và nhiều hơn nữa — trong khi các tính năng được hỗ trợ bởi AI giúp duy trì ngữ cảnh được kết nối, có thể tìm kiếm và quản lý!

Tập trung quy trình làm việc nội dung với ClickUp

Tài liệu Google là một công cụ viết và hợp tác mạnh mẽ—nhưng nó không thể đánh giá tác giả. Không có cơ chế tích hợp nào để cho bạn biết liệu văn bản được viết bởi con người, được hỗ trợ bởi AI hay hoàn toàn được tạo ra bởi mô hình. Vì vậy, nếu tính nguyên bản quan trọng trong quy trình làm việc của bạn, bạn sẽ phải tự tìm cách giải quyết.

Điều này làm phân mảnh quy trình biên tập của bạn và tạo ra nhiều khoảng trống cho sự giám sát. Bước thông minh hơn là xây dựng quy trình xác minh nội dung trong ClickUp và ngừng nghi ngờ về tính xác thực của tài liệu.

Thay vì tách biệt các tác vụ viết, phát hiện, theo dõi trạng thái và hợp tác thành các công cụ riêng lẻ, hãy tích hợp tất cả vào một quy trình làm việc nội dung thống nhất trong Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp. AI hỗ trợ đội ngũ của bạn, đội ngũ của bạn xác minh nội dung trong các quy trình kiểm duyệt được định nghĩa sẵn, và trạng thái xác minh được hiển thị cùng với chính công việc đó.

Bắt đầu miễn phí với ClickUp ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp

Không, Tài liệu Google không có tính năng tích hợp để phát hiện nội dung do AI tạo ra. Bạn phải sử dụng các công cụ của bên thứ ba hoặc phương pháp thủ công, như kiểm tra lịch sử phiên bản.

Độ chính xác của các công cụ phát hiện AI khác nhau và không có công cụ nào đạt 100% độ tin cậy. Chúng cung cấp điểm xác suất, không phải kết luận cuối cùng, và đôi khi có thể cho kết quả sai, đặc biệt với văn bản chính thức.

Theo chính sách bảo mật của Google, nội dung trong tài khoản Google cá nhân của bạn không được sử dụng để đào tạo các mô hình AI công khai của Google. Đối với tài khoản Google Workspace, chính sách có thể khác nhau tùy thuộc vào cài đặt của tổ chức của bạn.

Các nhóm quản lý điều này bằng cách tạo quy trình kiểm tra nội dung tiêu chuẩn trên nền tảng quản lý dự án. Điều này bao gồm việc sử dụng công việc và theo dõi trạng thái để đảm bảo mọi tài liệu được xác minh một cách nhất quán mà không bỏ sót bất kỳ nội dung nào. /