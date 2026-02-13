Nếu bạn từng xây dựng một quy trình làm việc bắt đầu chỉ là "một đoạn mã" và nhanh chóng trở thành một sản phẩm nhỏ, bạn đã hiểu tại sao việc xây dựng các tác nhân AI đang trở nên phổ biến.

Một tác nhân AI mạnh mẽ có thể nhận đầu vào từ người dùng, gọi các công cụ có sẵn, lấy dữ liệu từ các nguồn dữ liệu phù hợp và duy trì quá trình cho đến khi công việc hoàn thành.

Sự chuyển đổi công nghệ này đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh, và Gartner dự đoán rằng 40% ứng dụng doanh nghiệp sẽ tích hợp các tác nhân AI chuyên biệt cho từng công việc trong năm nay.

Đó chính là nơi Google Gemini phát huy tác dụng. Với quyền truy cập vào các mô hình Gemini thông qua API Gemini, bạn có thể xây dựng mọi thứ từ một tác nhân AI đơn giản có thể soạn thảo phản hồi cho đến một tác nhân được trang bị công cụ có thể thực hiện các kiểm tra và xử lý các công việc phức tạp qua nhiều bước.

Trong hướng dẫn này về cách xây dựng các tác nhân AI bằng Google Gemini, bạn sẽ tìm hiểu tại sao các mô hình Gemini của Google là lựa chọn thực tiễn cho các quy trình làm việc của tác nhân, và cách chuyển từ lời nhắc đầu tiên sang một vòng lặp hoạt động mà bạn có thể kiểm tra và triển khai.

Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?

Một tác nhân AI là hệ thống có thể thực hiện các công việc thay mặt người dùng bằng cách lựa chọn các hành động để đạt được mục tiêu, thường với ít hướng dẫn từng bước hơn so với chatbot tiêu chuẩn. Nói cách khác, nó không chỉ tạo ra phản hồi mà còn quyết định việc cần làm dựa trên mục đích của tác nhân, bối cảnh hiện tại và các công cụ mà nó được phép sử dụng.

Một cách tiếp cận thực tiễn là: chatbot trả lời, tác nhân thực hiện.

Hầu hết các thiết lập đại lý hiện đại đều bao gồm một số khối cơ bản:

Mục tiêu và giới hạn: Xác định "đã xong" nghĩa là gì và những việc cần tránh làm.

Lập luận và lập kế hoạch: Phân chia công việc phức tạp thành các bước (ngay cả khi bạn giữ cho nó đơn giản).

Quyền truy cập công cụ: Sử dụng API, tìm kiếm, cơ sở dữ liệu, máy tính hoặc dịch vụ nội bộ thông qua gọi hàm hoặc các giao diện công cụ khác.

Bộ nhớ và trạng thái: Lưu trữ những thông tin quan trọng để tác nhân có thể duy trì ngữ cảnh qua các lượt tương tác.

Loop: Nhận phản hồi, kiểm tra lại kết quả và thoát khi đạt điều kiện dừng.

Đây cũng là nơi các trợ lý đa năng phát huy tác dụng. Trong các hệ thống đa trợ lý, bạn có thể có một trợ lý chịu trách nhiệm lập kế hoạch, một trợ lý khác thu thập dữ liệu và một trợ lý khác viết hoặc kiểm tra kết quả. Loại tương tác đa trợ lý này có thể hoạt động hiệu quả khi các công việc có vai trò rõ ràng, như “nghiên cứu + viết + kiểm tra chất lượng”, nhưng nó cũng gây ra gánh nặng phối hợp và nhiều điểm thất bại hơn.

Bạn sẽ thấy sau này cách bắt đầu với một vòng lặp tác nhân duy nhất trước tiên, sau đó mở rộng chỉ khi khối lượng công việc của bạn thực sự được hưởng lợi từ nó.

Tại sao nên sử dụng Google Gemini để xây dựng các tác nhân AI?

Sử dụng Google Gemini cho các tác nhân mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt nếu bạn muốn chuyển từ bản mẫu sang một giải pháp có thể vận hành ổn định trong sản phẩm thực tế.

✅ Đây là lý do tại sao bạn nên sử dụng Gemini để xây dựng các tác nhân AI:

Sử dụng công cụ tích hợp và gọi hàm

Gemini hỗ trợ gọi hàm, vì vậy tác nhân của bạn có thể quyết định khi nào cần sử dụng hàm bên ngoài và truyền các tham số có cấu trúc cho nó. Đó là sự khác biệt giữa “Tôi nghĩ câu trả lời là…” và “Tôi đã gọi điểm cuối định giá và xác nhận giá trị mới nhất.”

Khả năng này là nền tảng cho bất kỳ tác nhân công cụ nào cần lấy dữ liệu hoặc kích hoạt các hành động.

Bối cảnh dài cho các công việc nhiều bước

Nhiều quy trình làm việc của trợ lý thất bại vì chúng mất đi chủ đề. Gemini bao gồm các mô hình hỗ trợ cửa sổ ngữ cảnh rất lớn, giúp trợ lý của bạn duy trì cuộc hội thoại dài, thông số kỹ thuật, nhật ký hoặc các đoạn mã trong bộ nhớ làm việc trong quá trình lặp lại.

Ví dụ, Gemini trong phiên bản Pro có cửa sổ ngữ cảnh lên đến một triệu token.

Đầu vào đa phương thức khi "dữ liệu" của bạn không chỉ là văn bản.

Các tác nhân hiếm khi chỉ xử lý văn bản thuần túy mãi mãi. Các mô hình Gemini hỗ trợ các lời nhắc đa phương tiện, có thể bao gồm nội dung như hình ảnh, PDF, âm thanh hoặc video, tùy thuộc vào đường dẫn tích hợp mà bạn chọn.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhóm đang phát triển các tác nhân có khả năng xem xét tệp tin, trích xuất thông tin chi tiết hoặc xác minh kết quả đầu ra so với tài liệu nguồn.

Các tùy chọn định hướng để có phản hồi đáng tin cậy hơn

Nếu tác nhân của bạn cần trả lời dựa trên các nguồn cụ thể, bạn có thể sử dụng các mẫu định hướng (grounding patterns) để kết nối Gemini với các hệ thống bên ngoài (ví dụ: tìm kiếm doanh nghiệp hoặc nội dung được chỉ mục) thay vì chỉ dựa vào kiến thức chung của mô hình. Điều này cũng giải quyết vấn đề về dữ liệu đào tạo của AI và ngày cắt kiến thức của nó.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhóm sản phẩm quan tâm đến tính minh bạch và giảm thiểu các tuyên bố không có cơ sở.

Hỗ trợ mạnh mẽ trên các khung phần mềm nguồn mở.

Nếu bạn không muốn xây dựng mọi thứ từ đầu, Gemini thường được sử dụng cùng với các khung phần mềm nguồn mở như LangChain và LlamaIndex, cùng với các lớp điều phối như LangGraph.

Điều này giúp bạn có một con đường nhanh hơn để xây dựng các tác nhân có thể xử lý định tuyến công cụ và các luồng đa bước mà không cần phải tái tạo hoặc viết lại các phần cơ bản.

Mục nhập thực tiễn và các gói giá

Đối với nhiều nhóm, bước đầu tiên là thử nghiệm. Tài liệu Google ghi chú việc sử dụng Google AI Studio là miễn phí ở các khu vực có sẵn, và API Gemini cung cấp các gói miễn phí và trả phí với các giới hạn tốc độ khác nhau.

Điều này giúp bạn dễ dàng tạo mẫu nhanh chóng, sau đó mở rộng quy mô khi thiết kế đại lý của bạn đã ổn định.

Con đường từ bản mẫu đến triển khai được quản lý.

Nếu bạn cần các tính năng quản lý doanh nghiệp, Google cũng cung cấp nền tảng tác nhân Gemini Enterprise, tập trung vào việc triển khai và quản lý tác nhân tại một nơi duy nhất. Nếu bạn muốn một môi trường để phát triển với các mô hình Gemini ở cấp độ nền tảng, bạn có thể sử dụng Agent Builder như một phần của bộ công cụ này.

Sự kết hợp này có thể cảm thấy khá đơn giản một khi bạn tiêu chuẩn hóa cách tác nhân gọi các công cụ, xác minh phản hồi và thoát ra một cách gọn gàng khi không thể xác nhận câu trả lời.

Cách bắt đầu với Google Gemini

Bạn đang băn khoăn không biết bắt đầu với Google Gemini như thế nào? Hãy để chúng tôi giúp bạn đơn giản hóa quy trình này.

Điều quan trọng nhất là cài đặt quyền truy cập an toàn và chọn lộ trình phát triển phù hợp với hệ thống của bạn. Nếu bạn đang thử nghiệm một tác nhân AI đơn giản, API Gemini và khóa API sẽ giúp bạn bắt đầu nhanh chóng.

Nếu bạn đang xây dựng các tác nhân cho các quy trình làm việc sản xuất, bạn nên lập kế hoạch cho việc quản lý khóa bảo mật và quy trình kiểm thử rõ ràng ngay từ bước đầu tiên.

✅ Hãy cùng tìm hiểu các bước bắt đầu với Google Gemini dưới đây:

Bước 1: Xác nhận các yêu cầu tiên quyết và chọn nơi chạy tác nhân của bạn.

Bước đầu tiên là sử dụng tài khoản Google và mở Google AI Studio, vì Google sử dụng nó để quản lý các khóa API Gemini và dự án. Điều này cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu sạch sẽ cho việc truy cập và thử nghiệm ban đầu.

Sau đó, quyết định nơi AI agent sẽ chạy. Hướng dẫn bảo mật chính của Google cảnh báo không nên nhúng khóa API vào mã trình duyệt hoặc mã di động và không nên commit khóa trong hệ thống kiểm soát nguồn.

Nếu bạn có kế hoạch xây dựng các tác nhân cho quy trình làm việc kinh doanh, bạn nên định tuyến các yêu cầu API Gemini qua một hệ thống backend. Với cách này, bạn có thể kiểm soát quyền truy cập, ghi nhật ký và giám sát.

🧠Bạn có biết? SDK Trí tuệ nhân tạo thế hệ mới (Gen AI) của Google được thiết kế sao cho cùng một mã cơ bản có thể hoạt động với cả API Phát triển Gemini và API Gemini trên Vertex AI, giúp việc chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang thiết lập chặt chẽ hơn trở nên dễ dàng hơn mà không cần viết lại toàn bộ hệ thống.

Bước 2: Tạo và bảo mật khóa API Gemini của bạn

Để sử dụng Gemini để tạo các tác nhân AI, bạn cần tạo khóa API Gemini của mình trong Google AI Studio. Tài liệu chính thức của Google sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và quản lý các khóa này. Bạn nên coi khóa này như một bí mật sản xuất vì nó kiểm soát quyền truy cập và chi phí cho tài khoản của bạn.

Sau khi tạo khóa, hãy lưu nó dưới dạng biến môi trường trong hệ thống nơi tác nhân của bạn chạy. Ghi chú của Google về di chuyển ghi chú rằng SDK hiện tại có thể đọc khóa từ biến môi trường GEMINI_API_KEY, giúp giữ bí mật khỏi mã nguồn và khỏi các tệp chia sẻ.

Bước này giúp nhóm của bạn bằng cách tách biệt quá trình phát triển khỏi quản lý khóa bí mật. Bạn có thể thay đổi khóa API mà không cần chỉnh sửa mã nguồn, và có thể sử dụng các khóa khác nhau cho môi trường phát triển và sản xuất khi cần kiểm soát truy cập rõ ràng.

Bước 3: Cài đặt SDK chính thức của Gemini

Google khuyến nghị sử dụng Google GenAI SDK là tùy chọn chính thức, sẵn sàng cho sản xuất để làm việc với các mô hình Gemini, và nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, bao gồm Python và JavaScript.

Nếu bạn có công việc liên quan đến Python, hãy cài đặt gói is google-genai. Gói này hỗ trợ cả API Phát triển Gemini và API Vertex AI. Điều này rất hữu ích khi bạn xây dựng các tác nhân có thể bắt đầu như các dự án thử nghiệm và sau đó cần một môi trường sẵn sàng cho doanh nghiệp.

Nếu bạn làm việc với JavaScript hoặc TypeScript, Google cung cấp tài liệu về @google/genai SDK cho việc tạo mẫu. Bạn nên lưu trữ khóa API trên phía máy chủ khi chuyển sang giai đoạn phát triển sau giai đoạn tạo mẫu. Đây là nơi bạn có thể bảo vệ quyền truy cập và ngăn chặn rò rỉ thông qua mã nguồn phía client.

📖 Xem thêm: Các mẫu lệnh Gemini tốt nhất để tăng năng suất

Cách xây dựng một trợ lý AI với Gemini từng bước một

Việc xây dựng một tác nhân AI sử dụng các mô hình Gemini của Google thực sự đơn giản khi bạn áp dụng phương pháp tiếp cận mô-đun. Bạn bắt đầu với một lệnh gọi mô hình cơ bản, sau đó thêm việc sử dụng công cụ thông qua lệnh gọi hàm. Sau đó, bạn bao bọc mọi thứ trong một vòng lặp có thể đưa ra quyết định, thực hiện hành động và dừng lại một cách an toàn.

Quy trình này cho phép các nhà phát triển chuyển từ một tác nhân đơn giản chỉ có thể trò chuyện sang một hệ thống phức tạp có khả năng thực hiện các công việc phức tạp thông qua việc sử dụng công cụ.

✅ Thực hiện các bước sau để tạo ra một tác nhân có thể tương tác với thế giới bằng cách gọi hàm hoặc tìm kiếm nguồn dữ liệu:

Bước 1: Cài đặt tạo văn bản cơ bản

Bắt đầu với một tác nhân AI đơn giản nhận đầu vào từ người dùng và trả về phản hồi phù hợp với mục đích của tác nhân. Bước đầu tiên của bạn là định nghĩa:

Mục đích của tác nhân : Những gì nó nên quyết định và những việc cần làm.

Đầu vào và đầu ra : Những gì bạn sẽ nhận từ người dùng và những gì bạn sẽ tạo ra.

Lựa chọn mô hình: Chọn mô hình Gemini dựa trên chi phí, tốc độ và khả năng (ví dụ: sử dụng mô hình nhanh hơn khi thử nghiệm, sau đó chuyển sang mô hình mạnh hơn khi cần khả năng suy luận cao hơn)

Một mẫu hữu ích là giữ cho các lời nhắc ngắn gọn và rõ ràng, sau đó lặp lại với kỹ thuật tối ưu hóa lời nhắc sau khi bạn thấy kết quả thực tế. Hướng dẫn của Google về phát triển trợ lý cơ bản là : bắt đầu đơn giản, kiểm tra thường xuyên, tinh chỉnh lời nhắc và logic trong quá trình thực hiện.

✅ Dưới đây là một ví dụ đơn giản bằng Python mà bạn có thể chạy làm cơ sở:

Nó cơ bản cài đặt một cầu nối giữa môi trường cục bộ của bạn và các mô hình ngôn ngữ lớn của Google.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Duy trì sự nhất quán trong thiết kế prompt bằng cách sử dụng mẫu prompt Gemini của ClickUp. Nhận mẫu miễn phí Truy cập vào nhiều mẫu lời nhắc Gemini chuyên biệt cho từng chủ đề với mẫu lời nhắc Gemini của ClickUp. Mẫu Prompt Gemini của ClickUp là một tài liệu ClickUp sẵn sàng sử dụng, cung cấp cho bạn một thư viện lớn các prompt Gemini trong một nơi duy nhất, được thiết kế để giúp bạn nhanh chóng có ý tưởng và tiêu chuẩn hóa cách nhóm của bạn viết prompt. Vì nó tồn tại dưới dạng một tài liệu duy nhất, bạn có thể coi nó như một "nguồn thông tin chính xác" chia sẻ. Điều này rất hữu ích khi nhiều người cùng xây dựng các prompt cho cùng một agent, và bạn muốn đảm bảo đầu vào nhất quán, giảm thiểu sự chênh lệch và tăng tốc độ thử nghiệm. 🌻 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này: Tái sử dụng các mẫu lệnh cho việc sử dụng công cụ và gọi hàm khi xây dựng các tác nhân cần đầu ra có cấu trúc.

Tiêu chuẩn hóa các lời nhắc trong nhóm để cùng một đầu vào của người dùng tạo ra các phản hồi dự đoán được hơn.

Soạn thảo các lời nhắc dựa trên vai trò cho hệ thống đa tác nhân , như quy trình làm việc của người lập kế hoạch, nhà nghiên cứu và người đánh giá.

Tạo các lời nhắc kiểm tra nhanh để xác minh các trường hợp biên trước khi triển khai vòng lặp tác nhân.

Xây dựng một danh sách yêu cầu nhẹ nhàng cho bộ phận sản phẩm và kỹ thuật cùng xem xét, hoàn thiện và phê duyệt.

Bước 2: Thêm việc sử dụng công cụ và gọi hàm

Khi tác nhân văn bản của bạn đã hoạt động, hãy thêm chức năng sử dụng công cụ để mô hình có thể gọi mã do bạn kiểm soát. Chức năng gọi hàm của Gemini được thiết kế cho mục đích này: thay vì chỉ tạo văn bản, mô hình có thể yêu cầu tên hàm cùng các tham số, từ đó hệ thống của bạn có thể thực thi hành động và gửi kết quả trở lại.

Một luồng điển hình trông như sau:

Xác định các công cụ (hàm) có sẵn của bạn với tên rõ ràng, mô tả và sơ đồ tham số.

Gửi truy vấn của người dùng + định nghĩa công cụ đến API Gemini

Nếu mô hình yêu cầu một công cụ, hãy thực thi hàm đó trong môi trường của bạn.

Gửi kết quả của công cụ trở lại mô hình để nó có thể hoàn thành phản hồi.

Nếu bạn muốn giảm bớt rắc rối trong việc phân tích, hãy sử dụng đầu ra có cấu trúc (JSON Schema) để mô hình trả về dữ liệu có thể dự đoán được và an toàn về kiểu dữ liệu. Điều này đặc biệt hữu ích khi tác nhân của bạn đang tạo đầu vào cho công cụ.

✅ Dưới đây là mã Python để giúp bạn cài đặt cấu trúc:

Kịch bản này cho phép AI tương tác với các hệ thống bên ngoài của bạn — trong trường hợp này là cơ sở dữ liệu vé hỗ trợ nội bộ.

Bước 3: Tạo vòng lặp tác nhân

Bây giờ bạn chuyển từ "phản hồi đơn lẻ" sang một trợ lý có thể lặp lại cho đến khi đạt được điều kiện thoát. Đây chính là vòng lặp mà hầu hết mọi người đề cập khi nói đến "chế độ trợ lý":

Nhận đầu vào từ người dùng

Quyết định: Trả lời trực tiếp hoặc yêu cầu công cụ.

Thực thi công cụ (nếu cần thiết)

Thêm quan sát trở lại bối cảnh

Lặp lại cho đến khi hoàn thành, hoặc cho đến khi tác nhân gặp quy tắc an toàn/thời gian chờ.

Để giữ nguyên ngữ cảnh mà không làm phình to lời nhắc:

Lưu trữ trạng thái bên ngoài mô hình (các bước gần đây, kết quả công cụ, quyết định quan trọng)

Tóm tắt kết quả đầu ra dài của công cụ trước khi chèn lại chúng.

Giữ "ground truth" trong các nguồn dữ liệu của bạn (cơ sở dữ liệu, tệp tin, tài liệu) và chỉ lấy những thông tin liên quan.

Muốn tạo nhiều tác nhân hoặc hệ thống đa tác nhân? Hãy bắt đầu với một vòng lặp tác nhân trước, sau đó chia sẻ trách nhiệm (ví dụ: tác nhân lập kế hoạch, tác nhân công cụ, tác nhân kiểm tra).

Google cũng giới thiệu các khung phần mềm nguồn mở giúp việc này trở nên dễ dàng hơn, bao gồm LangGraph và CrewAI, tùy thuộc vào mức độ kiểm soát mà bạn muốn đối với tương tác đa tác nhân.

✅ Dưới đây là một mẫu vòng lặp thực tiễn mà bạn có thể áp dụng:

Trí tuệ nhân tạo (AI) là "Bộ não" (quyết định việc cần làm), và vòng lặp Python này là "Cơ thể" (thực hiện công việc thực tế là lấy dữ liệu).

MAX_TURNS = 8 là một rào cản an toàn. Nếu AI bị nhầm lẫn và tiếp tục gọi các công cụ trong một vòng lặp vô tận, điều này đảm bảo skript sẽ dừng sau 8 lần thử, giúp bạn tiết kiệm chi phí và hạn ngạch API.

Bước 4: Kiểm tra tác nhân AI của bạn

Kiểm tra tác nhân AI của bạn để đảm bảo nó hoạt động đúng cách trong các tình huống cụ thể.

Thêm các bài kiểm tra ở ba cấp độ:

Kiểm thử đơn vị cho công cụ : Kiểm tra từng hàm một cách độc lập (đầu vào, lỗi, trường hợp biên).

Kiểm tra hợp đồng cho việc gọi hàm : Kiểm tra xem yêu cầu công cụ của mô hình có khớp với sơ đồ của bạn không, và hệ thống của bạn từ chối các cuộc gọi không hợp lệ.

Kiểm thử kịch bản: Chạy các quy trình làm việc thực tế (đường dẫn thành công + đường dẫn thất bại), sau đó đánh giá độ chính xác, tính nhất quán và xem liệu tác nhân có thoát đúng cách hay không.

Quy tắc thực tiễn: Xử lý mỗi lần gọi công cụ như một API sản xuất. Kiểm tra đầu vào, ghi lại đầu ra và xử lý lỗi an toàn.

Tùy chọn: Sử dụng trình tạo trợ lý Gemini hoặc các khung phần mềm nguồn mở.

Nếu bạn không muốn kết nối mọi thứ bằng tay, Google hỗ trợ một số phương pháp "builder" sau:

Khung phần mềm nguồn mở như như LangGraph (bao gồm các ví dụ chính thức của Gemini) cho các quy trình làm việc của tác nhân có trạng thái và chạy lâu dài.

Vertex AI Agent Builder cho vòng đời quản lý của đại lý trên Google Cloud (xây dựng, mở rộng, quản lý)

Gemini Enterprise Agent Designer cho việc tạo/lập tác nhân không cần mã/ít mã trong Gemini Enterprise

Các thực hành tốt nhất khi xây dựng các tác nhân AI với Gemini

Khi xây dựng các tác nhân AI cho quy trình làm việc kinh doanh, hãy ưu tiên tối ưu hóa độ tin cậy trước khi tối ưu hóa tính thông minh. Gemini 3 cho phép bạn kiểm soát cách mô hình suy luận và tương tác với các công cụ. Điều này giúp bạn xây dựng các tác nhân hoạt động nhất quán trên các công việc phức tạp và hệ thống thực tế.

✅ Dưới đây là một số nguyên tắc tốt nhất để xây dựng các tác nhân AI với Gemini:

Bắt đầu với một bản mô tả tác nhân (agent spec) để thiết lập giới hạn.

Xác định mục đích và điều kiện kết thúc của tác nhân trước khi viết mã. Đây là nơi nhiều dự án tác nhân thất bại, đặc biệt khi tác nhân có thể kích hoạt các hành động trên các hệ thống khách hàng hoặc sản xuất. Nhiều dự án AI tác nhân bị hủy bỏ khi các nhóm không thể chứng minh giá trị hoặc kiểm soát rủi ro.

Điều chỉnh độ sâu suy luận để phù hợp với công việc.

Gemini 3 đã giới thiệu tính năng điều khiển mức độ suy luận cho phép bạn điều chỉnh độ sâu suy luận cho từng yêu cầu. Bạn nên áp dụng suy luận cấp cao cho các bước liên quan đến kế hoạch và gỡ lỗi, cũng như các bước yêu cầu nhiều hướng dẫn. Áp dụng suy luận cấp thấp cho các bước thường xuyên, nơi độ trễ và chi phí quan trọng hơn phân tích sâu. Tính năng này giúp cân bằng hiệu suất của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

📖 Xem thêm: Cách tạo danh sách phần mềm

Giữ cho mỗi hàm tập trung bằng cách đặt tên rõ ràng và duy trì các tham số nghiêm ngặt. Việc gọi hàm trở nên đáng tin cậy hơn khi mô hình lựa chọn giữa một tập hợp nhỏ các công cụ được định nghĩa rõ ràng. Nội dung của Google Gemini 3 cũng nhấn mạnh việc gọi công cụ đáng tin cậy là yếu tố quan trọng để xây dựng các trợ lý hữu ích.

Giữ diện tích bề mặt công cụ nhỏ gọn và an toàn.

Bạn nên kiểm soát các công cụ mà tác nhân có thể truy cập và những gì mỗi công cụ có thể thực hiện. Thêm các kiểm tra quyền truy cập vào hệ thống của bạn. Ghi lại mọi cuộc gọi công cụ cùng với đầu vào và đầu ra, để bạn có thể gỡ lỗi các sự cố và chứng minh những gì tác nhân đã làm trong một sự cố.

📖 Xem thêm: Các công cụ AI tốt nhất để tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp

Xem đánh giá như một yêu cầu sản phẩm.

Bạn cần kiểm tra xem tác nhân thực sự đã hoàn thành công việc hay chưa, chứ không phải xem nó có đưa ra câu trả lời giống nhau mỗi lần hay không. Trong mỗi lần chạy, hãy kiểm tra xem tác nhân có chọn đúng công cụ và gửi đầu vào hợp lệ hay không. Đảm bảo rằng nó dẫn đến trạng thái kết thúc đúng trong hệ thống của bạn.

Bạn cũng có thể chạy một bộ thử nghiệm tình huống nhỏ dựa trên yêu cầu thực tế của người dùng và định dạng dữ liệu thực tế. Các quy trình làm việc của trợ lý như điền biểu mẫu và thực hiện hành động trên web thường gặp lỗi trong các trường hợp đặc biệt trừ khi bạn chủ động kiểm tra chúng.

📖 Xem thêm: Các đại lý AI siêu việt và sự trỗi dậy của AI đại lý.

Làm rõ các đầu vào đa phương thức khi chúng quan trọng.

Nếu quy trình làm việc của bạn liên quan đến PDF, ảnh chụp màn hình, âm thanh hoặc video, bạn nên lập kế hoạch cách đại lý sẽ giải thích từng định dạng. Gemini 3 Flash Preview hỗ trợ đầu vào đa phương thức, và điều này giúp đơn giản hóa cách hệ thống của bạn xử lý các tài liệu công việc hỗn hợp.

Kiểm soát chi phí và độ trễ từ lần xây dựng đầu tiên.

Các vòng lặp của đại lý có thể phát triển nhanh chóng khi yêu cầu trở nên phức tạp. Cài đặt giới hạn lượt thực thi và thời gian chờ để đại lý không thể chạy vô thời hạn, và xử lý các lần thử lại trong hệ thống của bạn để các lỗi không lan rộng.

Thêm xác nhận trước các hành động không thể đảo ngược, đặc biệt khi tác nhân cập nhật hồ sơ hoặc kích hoạt các quy trình làm việc ở giai đoạn sau.

Hãy đảm bảo tách biệt các bước lặp lại hàng ngày khỏi các bước suy luận phức tạp. Điều này sẽ giúp các yêu cầu hàng ngày được xử lý nhanh chóng trong khi dành các công việc suy luận phức tạp cho những công việc thực sự cần thiết.

Giới hạn khi sử dụng Google Gemini để xây dựng các tác nhân AI

Gemini cung cấp cho bạn các khối xây dựng mạnh mẽ cho các tác nhân, nhưng một tác nhân sản xuất thường thất bại vì những lý do tương tự mỗi lần. Nó mất bối cảnh hoặc tạo ra một công cụ mà hệ thống của bạn không thể thực thi an toàn. Nếu bạn có kế hoạch cho những giới hạn này từ sớm, bạn sẽ tránh được hầu hết các bất ngờ sau lần thử nghiệm đầu tiên.

✅ Dưới đây là một số giới hạn khi sử dụng Google Gemini để xây dựng các tác nhân AI:

Giới hạn quota và tốc độ có thể gây tắc nghẽn trong việc sử dụng thực tế.

API Gemini áp dụng giới hạn tốc độ để bảo vệ hiệu suất hệ thống và sử dụng công bằng, do đó một tác nhân hoạt động trong môi trường thử nghiệm có thể bị chậm lại khi đối mặt với lưu lượng thực tế. Bạn nên thiết kế để xử lý theo lô và xếp hàng khi nhiều người dùng kích hoạt tác nhân cùng một lúc.

Các bộ lọc an toàn có thể khối các yêu cầu kinh doanh vô hại.

API Gemini bao gồm bộ lọc nội dung tích hợp sẵn và các cài đặt an toàn có thể điều chỉnh. Các bộ lọc này đôi khi có thể chặn nội dung vô hại trong bối cảnh kinh doanh, đặc biệt khi tác nhân xử lý các chủ đề nhạy cảm hoặc văn bản do người dùng tạo ra.

Bạn nên kiểm tra các cài đặt an toàn với các lời nhắc và quy trình làm việc thực tế của mình, không chỉ với các lời nhắc demo.

Cửa sổ bối cảnh giới hạn lượng thông tin mà tác nhân của bạn có thể "nhìn thấy" cùng một lúc.

Mỗi mô hình Gemini có một cửa sổ ngữ cảnh được đo bằng token. Giới hạn này quy định lượng đầu vào và lịch sử cuộc hội thoại bạn có thể gửi trong một yêu cầu. Khi vượt quá giới hạn này, bạn cần có chiến lược, chẳng hạn như tóm tắt hoặc trích xuất từ nguồn dữ liệu.

Quản lý khóa trở thành rủi ro ngay khi bạn rời khỏi các bản mẫu.

Các tác nhân thường cần chạy liên tục, điều này có nghĩa là khóa API trở thành cơ sở hạ tầng hoạt động. Nếu khóa bị rò rỉ, việc sử dụng và chi phí có thể tăng đột biến, và tác nhân có thể tiết lộ quyền truy cập mà bạn không mong muốn.

Bạn nên đối xử với khóa này như một bí mật sản xuất và giữ nó khỏi mã nguồn phía client và các kho lưu trữ.

Các biện pháp bảo mật doanh nghiệp phụ thuộc vào nơi bạn triển khai.

Nếu bạn cần các biện pháp kiểm soát mạng và mã hóa nghiêm ngặt, bộ tùy chọn sẽ phụ thuộc vào việc bạn chạy Gemini thông qua Vertex AI và các biện pháp kiểm soát của Google Cloud.

Google Cloud cung cấp các tính năng như VPC Service Controls và khóa mã hóa do khách hàng quản lý cho Vertex AI. Điều này rất quan trọng đối với các quy trình làm việc được quy định và quản lý dữ liệu khách hàng.

Kiểm thử khó hơn mã thông thường vì kết quả đầu ra thay đổi.

Ngay cả khi mã của bạn chính xác, phản hồi của mô hình có thể thay đổi giữa các lần chạy. Điều này có thể làm gián đoạn các quy trình làm việc nghiêm ngặt khi tác nhân phải tạo ra đầu vào công cụ có cấu trúc hoặc đưa ra quyết định nhất quán. Bạn nên giảm thiểu tính ngẫu nhiên trong các bài kiểm tra định tuyến công cụ và xác thực mọi đối số hàm.

Ngoài ra, bạn nên tập trung kiểm thử vào các trạng thái cuối cùng mà hệ thống có thể xác minh thay vì nội dung chính xác.

