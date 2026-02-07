Việc xây dựng một ứng dụng không chỉ đơn thuần là viết và triển khai mã.

Quy trình bao gồm các bước: hiểu rõ repo, lập kế hoạch, chỉnh sửa các tệp cần thiết, chạy thử nghiệm, khắc phục lỗi và tạo pull request (PR) sạch sẽ để người khác có thể xem xét.

Đó chính là khoảng trống mà Devin AI được thiết kế để lấp đầy.

Devin được thiết kế để xử lý công việc kỹ thuật thực tế từ đầu đến cuối, từ yêu cầu đến kế hoạch, kiểm thử đến Yêu cầu Hợp nhất, sử dụng môi trường phát triển cách ly và các công cụ phát triển phổ biến.

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng Devin AI để phát triển ứng dụng, bao gồm xác định phạm vi công việc trong chế độ Ask, chuyển đổi phạm vi đó thành phiên làm việc của agent, xem xét các đề xuất của nó và đạt được một pull request (PR) mà bạn có thể triển khai với sự tự tin.

Devin AI là gì?

Devin AI là một phần mềm kỹ sư AI tự động do Cognition Labs phát triển. Khác với các công cụ hoàn thành mã nguồn chỉ đề xuất các đoạn mã, Devin hoạt động như một đại lý hoàn chỉnh, tự động lập kế hoạch, viết mã, kiểm thử và gỡ lỗi để hoàn thành toàn bộ các công việc phát triển.

Hơn nữa, Devin hoạt động trong môi trường bảo mật, cách ly riêng biệt, được trang bị vỏ lệnh, trình chỉnh sửa mã và trình duyệt. Điều này cho phép nó thực thi toàn bộ quy trình làm việc từ đầu đến cuối.

👀 Bạn có biết? Một cuộc khảo sát gần đây của Sonar State of Code Developer Survey đã phát hiện ra một khoảng cách đáng ngạc nhiên trong cách các nhà phát triển xử lý mã do AI tạo ra. Trong khi 96% nhà phát triển thừa nhận họ không hoàn toàn tin tưởng rằng mã nguồn do AI tạo ra là chính xác về mặt chức năng, chỉ 48% cho biết họ luôn xác minh hoặc kiểm tra nó trước khi commit nó vào kho mã nguồn. Khoảng cách xác minh này có nghĩa là nhiều mã nguồn tiềm ẩn rủi ro có thể được triển khai nhanh hơn bao giờ hết, bất chấp sự hoài nghi rộng rãi về kết quả của AI.

Những việc Devin AI làm tốt nhất cho phát triển ứng dụng

Dưới đây là các trường hợp sử dụng mà Devin mang lại giá trị lớn nhất: ✨

Thiết kế mẫu toàn diện: Chỉ cần cung cấp yêu cầu, Devin có thể tạo khung cho toàn bộ ứng dụng, xử lý giao diện người dùng, phần backend và thiết lập cơ sở dữ liệu để khởi động dự án mới chỉ trong vài phút.

Di chuyển mã nguồn: Nó có thể xử lý các công việc tốn thời gian như cập nhật các phụ thuộc, tái cấu trúc mã nguồn cũ theo tiêu chuẩn hiện đại hoặc di chuyển toàn bộ ứng dụng sang khung công tác mới.

Sửa lỗi và gỡ lỗi: Chỉ cần chỉ ra một báo cáo lỗi hoặc vấn đề, Devin có thể xác định nguyên nhân gây ra lỗi, viết mã cần thiết để sửa lỗi và chạy các bài kiểm tra để xác minh giải pháp hoạt động.

Viết kiểm thử và tài liệu: Nó có thể tạo ra các bài kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp và tài liệu nhúng cho mã nguồn hiện có, giúp cải thiện sức khỏe và khả năng bảo trì của mã nguồn.

Thực hiện các tính năng lặp lại: Nó nổi trội trong việc triển khai các tính năng tiêu chuẩn như các thao tác CRUD (Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa), Nó nổi trội trong việc triển khai các tính năng tiêu chuẩn như các thao tác CRUD (Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa), các điểm cuối API mới và xử lý biểu mẫu.

Mặc dù Devin là một công cụ mạnh mẽ, sự giám sát của con người vẫn là yếu tố thiết yếu. Bạn vẫn cần chuyên môn của nhóm để đưa ra các quyết định về trải nghiệm người dùng phức tạp và kiến trúc hệ thống phức tạp. Devin tuân thủ các hướng dẫn nhưng không tự động đưa ra các quyết định chiến lược.

Cách Devin AI hoạt động

Devin hoạt động dựa trên 'vòng lặp tác nhân'. Nó nhận một công việc và tạo ra một kế hoạch từng bước.

Sau đó, nó thực thi các bước đó trong môi trường sandboxed của mình và phân tích kết quả để đưa ra quyết định cho bước tiếp theo. Chu kỳ lập kế hoạch rồi thực thi này cho phép nó xử lý các công việc phát triển phức tạp, nhiều bước.

Để hoàn thành việc cần làm, Devin sử dụng ba công cụ chính:

Shell: Nó có thể chạy các lệnh terminal để cài đặt các phụ thuộc, thực thi các skript và quản lý môi trường của nó.

IDE: Nó có trình chỉnh sửa mã nguồn đầy đủ chức năng để đọc, viết và chỉnh sửa các tệp trong dự án của bạn.

Trình duyệt: Nó có thể truy cập internet để tra cứu tài liệu, đọc thông số kỹ thuật API và thu thập thông tin cần thiết để hoàn thành một công việc.

Cách cài đặt Devin AI

Trước khi có thể xây dựng ứng dụng đầu tiên, bạn cần hoàn thành ba bước thiết lập: tạo tài khoản, kết nối kho lưu trữ và cấu hình Không gian Làm việc.

Đảm bảo bạn có tài khoản GitHub, một kho lưu trữ để thực hiện công việc (có thể là kho mới hoặc đã có sẵn) và một công việc đầu tiên trong đầu.

1. Đăng ký và chọn kế hoạch

Đầu tiên, truy cập trang web của Devin để tạo tài khoản và hoàn tất quy trình đăng ký. Kế hoạch dịch vụ của bạn sẽ quyết định giới hạn phiên làm việc và các tính năng có sẵn. Các nhóm có thể bắt đầu với tài khoản cá nhân và mở rộng quy mô khi nhu cầu sử dụng tăng lên.

2. Kết nối kho lưu trữ GitHub của bạn

Tiếp theo, bạn sẽ kết nối tài khoản GitHub của mình. Devin sử dụng OAuth, một giao thức ủy quyền tiêu chuẩn và bảo mật, để yêu cầu quyền truy cập vào các kho lưu trữ của bạn. Điều này cho phép công cụ đọc mã nguồn của bạn, tạo nhánh mới và mở yêu cầu kéo (PR) với mã nguồn mà nó tạo ra. Đối với các thử nghiệm ban đầu, tốt nhất bạn nên bắt đầu với một kho lưu trữ thử nghiệm hoặc một dự án không quan trọng.

3. Cấu hình không gian làm việc của bạn

Cuối cùng, cấu hình cài đặt không gian làm việc của bạn. Tại đây, bạn có thể định nghĩa biến môi trường, chỉ định khung làm việc ưa thích và thiết lập tiêu chuẩn lập trình. Devin có thể dễ dàng học các quy ước cụ thể của dự án của bạn, đặc biệt nếu bạn cung cấp bối cảnh trong lời nhắc ban đầu hoặc bao gồm tệp README.md trong kho lưu trữ của bạn.

4. Bắt đầu phiên Devin đầu tiên của bạn

Sau khi các repo được chỉ mục/đăng ký:

Tạo một phiên làm việc mới và đưa cho Devin một yêu cầu công việc (sửa lỗi, viết bài kiểm thử, tái cấu trúc, tính năng nhỏ).

Yêu cầu Devin đề xuất kế hoạch trước, sau đó thực hiện. Kiểm tra các thay đổi và yêu cầu Devin mở PR khi sẵn sàng.

📮 ClickUp Insight: 12% người được khảo sát cho biết các trợ lý AI khó cài đặt hoặc kết nối với công cụ của họ, và 13% khác cho biết có quá nhiều bước chỉ để hoàn thành các tác vụ đơn giản với trợ lý. Dữ liệu phải được nhập thủ công, quyền truy cập phải được định nghĩa lại, và mọi quy trình làm việc phụ thuộc vào chuỗi tích hợp có thể bị gián đoạn hoặc thay đổi theo thời gian. Tin vui? Bạn không cần phải "kết nối" các Super Agents của ClickUp với các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện hoặc cuộc họp của mình. Chúng được tích hợp sẵn trong Không gian Làm việc ClickUp, sử dụng cùng các đối tượng, quyền truy cập và quy trình làm việc như bất kỳ đồng nghiệp con người nào khác. Vì các tích hợp, quyền truy cập và ngữ cảnh được thừa hưởng từ không gian làm việc theo mặc định, các tác nhân có thể hoạt động ngay lập tức trên các công cụ mà không cần cấu hình tùy chỉnh. Không cần phải cấu hình tác nhân từ đầu!

Cách xây dựng ứng dụng đầu tiên của bạn với Devin AI

Xây dựng với Devin là một quá trình hợp tác, không phải là một lệnh thực thi một lần. Hãy chuẩn bị để lặp lại, và bạn sẽ đạt được kết quả tốt nhất.

1. Viết một lời nhắc hiệu quả

Chất lượng của lời nhắc của bạn trực tiếp quyết định chất lượng đầu ra của Devin AI. Càng chính xác trong hướng dẫn của bạn, bạn sẽ cần ít lần lặp lại hơn.

Sử dụng khung này cho một lời nhắc mạnh mẽ:

Hãy cụ thể về kết quả: Thay vì "Xây dựng một ứng dụng", hãy thử "Xây dựng một API quản lý công việc với xác thực người dùng sử dụng Node.js và PostgreSQL".

Ghi chú các yêu cầu kỹ thuật: Chỉ định ngôn ngữ lập trình, khung làm việc, cơ sở dữ liệu hoặc thư viện giao diện mà bạn muốn sử dụng.

Xác định tiêu chí chấp nhận: Hãy rõ ràng về các sản phẩm đầu ra. Xác định các điểm cuối, tính năng giao diện người dùng, phạm vi kiểm thử và các lệnh cần chạy thành công.

Cung cấp bối cảnh: Nếu bạn có mã nguồn hiện có, tài liệu hoặc Nếu bạn có mã nguồn hiện có, tài liệu hoặc kế hoạch dự án tổng thể, hãy cung cấp liên kết đến chúng. Càng nhiều bối cảnh, kết quả càng tốt.

2. Xem xét kế hoạch của Devin

Trước khi viết bất kỳ dòng mã nào, Devin sẽ tạo ra một kế hoạch từng bước. Đây là điểm kiểm tra quan trọng nhất của bạn. Hãy xem xét kế hoạch để đảm bảo nó đáp ứng tất cả yêu cầu của bạn và không có bước nào có vẻ sai lệch.

Phát hiện sai sót ngay từ đầu sẽ giúp tiết kiệm hàng giờ kiểm tra mã sau này. Bạn có thể đưa ra phản hồi và yêu cầu Devin AI điều chỉnh kế hoạch của nó trước khi bắt đầu.

3. Theo dõi tiến độ trong giao diện

Khi Devin AI bắt đầu hoạt động, giao diện của nó cung cấp cho bạn cái nhìn trực tiếp về quá trình công việc. Bạn có thể xem các lệnh shell mà nó đang thực thi, mã nguồn mà nó đang viết trong IDE và các trang web mà nó đang truy cập trong trình duyệt.

Theo dõi tiến độ của nó và sẵn sàng can thiệp nếu nó bị kẹt trong vòng lặp hoặc bắt đầu đi sai hướng. Bạn có thể tạm dừng, cung cấp hướng dẫn và sau đó để nó tiếp tục với các hướng dẫn mới của bạn.

4. Kiểm tra và hợp nhất Yêu cầu Hợp nhất (pull request)

Khi Devin AI hoàn thành công việc, nó sẽ tạo một nhánh mới và mở yêu cầu Hợp nhất trên GitHub với tất cả các thay đổi của nó.

Và bây giờ, hãy thực hiện một cuộc kiểm tra mã nguồn tiêu chuẩn. Kiểm tra các trường hợp đặc biệt, xác minh xem tất cả các bài kiểm tra có chạy thành công hay không, và kiểm tra thủ công bất kỳ mã nguồn nào liên quan đến bảo mật. Trong khi đó, Devin AI có thể phản hồi lại phản hồi trên Yêu cầu Hợp nhất, tiếp tục cải thiện công việc của mình cho đến khi bạn sẵn sàng hợp nhất.

Mẹo để đạt kết quả tốt hơn với Devin AI

Dưới đây là một số bài học kinh nghiệm từ các nhóm sử dụng Devin AI hiệu quả:

Xác định kết quả thông qua các kiểm tra có thể quan sát được : Thay thế các mục tiêu mơ hồ bằng các tiêu chí thành công/thất bại như ‘các bài kiểm tra thành công’, ‘điểm cuối trả về mã trạng thái 400 khi dữ liệu đầu vào không hợp lệ’, ‘không có lỗi lint mới’ hoặc ‘độ trễ p95 cải thiện 20%’.

Luôn bao gồm vòng lặp xác minh : Cung cấp cho Devin các lệnh chính xác cần thực thi và kết quả đầu ra thành công trông như thế nào, để nó có thể xác minh công việc.

Yêu cầu kế hoạch trước khi triển khai : Đảm bảo kế hoạch nêu rõ phương pháp tiếp cận, các tệp sẽ được xử lý, các trường hợp đặc biệt và rủi ro để có thể phát hiện sớm các giả định sai lầm.

Gắn Devin vào các mẫu hiện có trong repo của bạn : Chỉ định nó đến một điểm cuối/thành phần tương tự và nói ‘sao chép cấu trúc này’ để tránh các kiến trúc mới hoặc phong cách không nhất quán.

Kiểm soát việc refactor : Xác định 'thay đổi tối thiểu cần thiết' và chỉ cho phép dọn dẹp nếu cần thiết để đảm bảo tính chính xác.

Hạn chế phạm vi ảnh hưởng: Xác định những yếu tố không được thay đổi, như cấu trúc API công khai, sơ đồ cơ sở dữ liệu, luồng xác thực hoặc công cụ xây dựng, để giữ cho giải pháp tập trung và an toàn.

Giới hạn khi sử dụng Devin AI để phát triển ứng dụng

Devin AI cũng có những giới hạn mà bạn cần lưu ý. Và chúng bao gồm:

❌ Quyết định kiến trúc phức tạp: Devin AI là một công cụ thực thi xuất sắc, nhưng nó không thể đưa ra các quyết định chiến lược cấp cao về thiết kế hệ thống của bạn. Đó vẫn là phần việc của bạn.

❌ Yêu cầu không rõ ràng: Nếu không có tiêu chí chấp nhận rõ ràng, Devin AI có thể tạo ra giải pháp kỹ thuật đúng nhưng không phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.

❌ Khung công nghệ mới hoặc tiên tiến: Kiến thức của Devin AI rất rộng nhưng không phải là vô hạn. Nếu bạn đang thực hiện một công việc với một thư viện mới hoàn toàn hoặc ít phổ biến, nó có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu liên quan.

❌ Mã nguồn quan trọng về bảo mật: Bạn nên luôn có chuyên gia con người kiểm tra thủ công bất kỳ mã nguồn nào liên quan đến xác thực, ủy quyền và xử lý dữ liệu.

❌ Phiên làm việc kéo dài: Đối với các công việc rất lớn và phức tạp, Devin AI có thể đạt đến giới hạn bối cảnh hoặc yêu cầu quản lý phiên làm việc cẩn thận để hoàn thành công việc.

Cách quản lý dự án Devin AI trong ClickUp

Sử dụng một trợ lý AI như Devin có thể gây ra một lớp phức tạp mà bạn chưa từng cân nhắc trước đây. Đó là hiện tượng "AI sprawl", nơi công việc của trợ lý AI lan rộng qua các công cụ và tab cho đến khi trở nên tốn kém, trùng lặp và rủi ro.

Một ngày nào đó, công việc nằm trong giao diện người dùng Devin, các quyết định bị ẩn trong trò chuyện, và sự thật thực sự được giấu trong yêu cầu Hợp nhất GitHub. Nhóm của bạn phải chuyển đổi ngữ cảnh suốt cả ngày chỉ để trả lời những câu hỏi cơ bản!

Đây là lúc nhiều người chuyển sang ClickUp. Là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, ClickUp cung cấp cho bạn một nền tảng duy nhất để quản lý toàn bộ vòng đời của công việc kỹ thuật do nhân viên điều hành, bao gồm yêu cầu kỹ thuật, kế hoạch thực hiện, công việc, phê duyệt và nhật ký kiểm tra. Hãy cùng xem cách thức hoạt động:

Tiêu chuẩn hóa mọi yêu cầu Devin với một tài liệu đầu vào duy nhất

Trước hết, bạn cần chuẩn hóa tất cả yêu cầu bằng ClickUp Docs. Nói cách khác, sử dụng một mẫu tài liệu đầu vào có thể lặp lại làm cổng vào cho mọi tác vụ bạn thực hiện trên Devin AI, để thông số kỹ thuật thực tế không bị kẹt trong chủ đề trò chuyện hoặc bị chôn vùi trong yêu cầu Hợp nhất GitHub.

Tiêu chuẩn hóa mọi yêu cầu với mẫu thu thập thông tin có thể lặp lại bằng ClickUp tài liệu

ClickUp Docs là các tài liệu có cấu trúc, dễ điều hướng mà bạn có thể tạo với các trang và trang con. Điều này có nghĩa là một dự án Devin duy nhất có thể chứa mọi thứ từ bản tóm tắt ban đầu đến các trường hợp đặc biệt và lời nhắc mà không biến thành một "cơn ác mộng cuộn trang". Bạn có thể giữ cho các tài liệu dài dễ dàng quét qua với mục lục và các phần có thể thu gọn, đồng thời tái cấu trúc nội dung khi phạm vi dự án thay đổi.

Điều đó có nghĩa là quy trình tiếp nhận của bạn có thể được duy trì nhất quán và có thể kiểm tra lại mỗi lần, ví dụ:

Thay đổi cụ thể là gì, và việc hoàn thành trông như thế nào?

Devin nên thực hiện công việc trong các đường dẫn repo nào và tệp nào nó nên sao chép để nhận diện mẫu?

Những gì không được thay đổi, như cấu trúc API, luồng xác thực hoặc lược đồ?

Tiêu chí chấp nhận là gì, và các lệnh chính xác để xác minh thành công?

Những trường hợp đặc biệt, giới hạn hiệu suất và ghi chú bảo mật nào đã được biết đến?

Và khi tài liệu được chuyển thành hành động, chỉ cần bôi đen văn bản và tạo nhiệm vụ ClickUp từ đó, điều này hoàn hảo để biến "câu hỏi mở" và "phản hồi đánh giá" thành các công việc cụ thể.

Tạo nhiệm vụ ClickUp từ tài liệu ClickUp

Mở rộng quy mô và quản lý việc triển khai dự án với ClickUp Super Agents

Khi bạn bắt đầu sử dụng Devin AI trên nhiều nhóm, vấn đề không còn là “Chúng ta có thực hiện đúng không?” Thay vào đó, đó là vấn đề kiểm soát hoạt động. Điều đó có nghĩa là đảm bảo công việc của các nhân viên tuân thủ tiêu chuẩn, thực thi quy trình phê duyệt và chứng minh kết quả mà không cần giám sát thủ công.

Và để thực hiện việc cần làm (và còn nhiều hơn thế nữa), hãy sử dụng ClickUp Super Agents. Đây là những đồng nghiệp được hỗ trợ bởi AI có thể thực hiện các quy trình làm việc đa bước trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn, vượt xa các hành động dựa trên quy tắc đơn lẻ. Đây chính là những đồng nghiệp AI của riêng bạn, hoạt động 24/7.

Chạy các quy trình làm việc nhiều bước 24/7 với các đồng nghiệp được hỗ trợ bởi AI thông qua ClickUp Super Agents

Sử dụng Super Agents để xử lý các công việc vận hành phức tạp liên quan đến Devin AI, như:

Áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng trước khi dự án Devin được triển khai, bằng cách xác minh tài liệu đầu vào có tiêu chí chấp nhận, giới hạn và lệnh xác minh.

Hướng dẫn các thay đổi có rủi ro cao qua quy trình phê duyệt phù hợp, để các đánh giá về bảo mật và nền tảng được thực hiện một cách có hệ thống.

Tạo một gói đánh giá có thể kiểm tra cho mỗi yêu cầu Hợp nhất GitHub, bao gồm những thay đổi đã thực hiện, cách thức kiểm thử và những phần vẫn cần phê duyệt.

Tự động tạo tính năng theo dõi, vì hoạt động của Super Agent có thể được xem xét trong Nhật ký Kiểm tra Super Agent để mục đích khắc phục sự cố và kiểm toán.

Tạo các tác nhân lập trình với Codegen của ClickUp

Nếu bạn thích ý tưởng về Devin AI nhưng không muốn công việc kỹ thuật kéo dài sang một sản phẩm khác, hãy sử dụng Codegen của ClickUp. Codegen của ClickUp là một trợ lý phát triển AI giúp hoàn thành công việc, xây dựng tính năng, trả lời câu hỏi về mã nguồn và tạo các yêu cầu Hợp nhất sẵn sàng cho sản xuất.

Điều làm cho nó trở nên tốt hơn nữa là quy trình làm việc. Khác với Devin AI, vốn tuân theo chu kỳ từ vé - kế hoạch - kiểm thử - PR, Codegen hoạt động theo cách khác trong ClickUp.

Nó hoạt động như một tác nhân AI tự động có thể:

Đọc mô tả công việc và bối cảnh đầy đủ (bao gồm tài liệu, bình luận, tệp đính kèm)

Tạo mã nguồn chất lượng cao, sẵn sàng cho sản xuất từ các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc chi tiết công việc.

Xây dựng tính năng, sửa lỗi hoặc triển khai các thay đổi.

Tạo và mở Yêu cầu Hợp nhất (PRs) trong repo Git của bạn.

Trả lời các câu hỏi liên quan đến mã.

Tích hợp với GitHub thông qua ClickUp Integrations

Với tích hợp ClickUp kết hợp với GitHub, bạn có thể liên kết các commit, nhánh và yêu cầu Hợp nhất trực tiếp với một nhiệm vụ ClickUp và xem hoạt động đó ngay trong nhiệm vụ. Nó cũng hỗ trợ xem trước liên kết chi tiết khi ai đó dán liên kết GitHub vào nhiệm vụ, trò chuyện hoặc tài liệu.

Kết nối các commit GitHub và yêu cầu Hợp nhất với các công việc và liên kết xem trước trong Trò chuyện và Tài liệu thông qua tích hợp ClickUp

Để giảm thiểu sự phức tạp trong việc liên kết, nhóm của bạn có thể tham chiếu ID Nhiệm vụ ClickUp trong các thông điệp commit, tên nhánh hoặc Yêu cầu Hợp nhất bằng các định dạng như #{task_id} hoặc CU-{task_id}, để hoạt động được hiển thị đúng nơi cần thiết mà không cần sao chép dán thủ công.

Nhận ID Nhiệm vụ ClickUp trong các yêu cầu kéo (PRs), tên nhánh và thông điệp commit

Hơn nữa, ClickUp hỗ trợ tự động hóa được kích hoạt bởi GitHub. Nói tóm lại, sau khi mã nguồn được liên kết, bạn có thể tự động thay đổi trạng thái, thông báo cho người đánh giá hoặc khởi động các bước tiếp theo dựa trên các sự kiện trên GitHub.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: ClickUp cũng hỗ trợ bạn với một trợ lý AI trên desktop được thiết kế cho các quy trình làm việc phức tạp ngày nay : ClickUp Brain MAX. Thay vì phải chuyển qua lại giữa các tab, Brain MAX cho phép bạn tìm kiếm trong các ứng dụng công việc và trên web chỉ trong một nơi, bằng cách sử dụng các câu hỏi tự nhiên giống như cách bạn hỏi đồng nghiệp. Nó cũng bao gồm tính năng Talk-to-Text, giúp bạn ghi lại ý tưởng ngay lập tức và biến chúng thành công việc có thể sử dụng mà không cần phải dừng lại để gõ văn bản. Một số cách sử dụng hiệu quả mà các nhóm áp dụng hàng ngày: Tìm kiếm thông tin mới nhất về thông số kỹ thuật, quyết định hoặc cập nhật mà không cần phải lục lọi qua các chủ đề thảo luận.

Truy xuất tệp đúng từ các ứng dụng kết nối như GitHub hoặc Google Drive khi bạn chỉ nhớ từ khóa.

Hỏi ai đang làm công việc gì, sau đó chuyển thẳng đến công việc cơ bản hoặc tài liệu liên quan.

Sử dụng phần mở rộng Chrome để tóm tắt và thực hiện các hành động dựa trên nội dung bạn đang đọc trong trình duyệt mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh.

Gửi quy trình làm việc, không chỉ mã nguồn, với ClickUp

Các tác nhân lập trình tự động đang nhanh chóng trở thành một phần của quy trình phát triển phần mềm. Các nhóm biết cách làm việc hiệu quả với chúng sẽ triển khai sản phẩm nhanh hơn, lặp lại quy trình một cách tự tin hơn và tạo điều kiện cho các nhà phát triển tập trung vào những vấn đề sáng tạo, có giá trị cao mà con người làm tốt nhất.

Nhưng có một lợi ích lớn hơn cả việc "viết mã nhanh hơn". Đó là quản lý toàn bộ vòng đời phát triển với sự rõ ràng hơn.

Việc cần làm là làm điều đó và nhiều hơn nữa với ClickUp. Sử dụng Codegen của ClickUp khi bạn cần một trợ lý lập trình AI giúp bạn triển khai và hoàn thành công việc. Kết hợp nó với ClickUp AI Agents và hệ thống tích hợp mạnh mẽ của ClickUp để kết nối các yêu cầu pull, vấn đề, tài liệu, phê duyệt và danh sách kiểm tra phát hành trong một nơi duy nhất.

✅ Bắt đầu miễn phí với ClickUp ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp

Devin hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình như Python, JavaScript, TypeScript và Go, cũng như các khung làm việc phổ biến như React, Node.js, Django và Flask. Để có danh sách mới nhất, tốt nhất là bạn nên kiểm tra tài liệu chính thức của Devin vì khả năng của nó liên tục được cập nhật.

Các lựa chọn thay thế cho Devin AI bao gồm ClickUp, kết hợp lập trình tự động với lớp điều khiển mà các nhóm thường cần ở quy mô lớn — Codegen có thể hoàn thành công việc, xây dựng tính năng, trả lời câu hỏi về mã nguồn và tạo yêu cầu Hợp nhất sẵn sàng cho sản xuất bên trong ClickUp, trong khi Super Agents thêm các quy trình làm việc đa bước có kiểm soát với quyền truy cập và khả năng kiểm tra. Các tùy chọn khác đáng xem xét bao gồm OpenHands (các tác nhân lập trình đám mây mã nguồn mở) và SWE-agent (một tác nhân mã nguồn mở tự động sửa vấn đề trong các repo GitHub thực tế), cùng với các tùy chọn IDE dựa trên tác nhân nhẹ hơn, tùy thuộc vào mức độ tự động hóa mà bạn mong muốn cho quy trình.

Giá của Devin AI có ba gói:Core: Thanh toán theo nhu cầu, bắt đầu từ $20Nhóm: $500/thángDoanh nghiệp: Giá tùy chỉnhTuy nhiên, hãy đảm bảo kiểm tra lại giá từ trang web chính thức của họ vì giá có thể thay đổi theo thời gian.