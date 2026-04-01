Cách AI trong ngành bán lẻ đang thay đổi cách làm công việc

AI đang thay đổi cách bạn vận hành hoạt động bán lẻ — từ dự báo nhu cầu đến cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm và tự động hóa các công việc thường ngày.

Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2023 của McKinsey & Company cho thấy các nhà bán lẻ sử dụng AI để dự báo nhu cầu đã giảm chi phí tồn kho từ 20–50% đồng thời cải thiện khả năng cung ứng sản phẩm.

Nhưng việc áp dụng AI có ý nghĩa gì nếu nó chỉ khiến hệ thống của bạn trở nên phân mảnh hơn? Dự báo nằm trong một công cụ, thông tin khách hàng nằm trong một công cụ khác, và hoạt động vận hành lại nằm ở nơi khác. Nhóm của bạn vẫn phải chuyển đổi giữa các nền tảng chỉ để biến thông tin thành hành động.

Đó là lý do tại sao các nhóm bán lẻ thông minh đang hợp nhất các sáng kiến AI trong lĩnh vực bán lẻ của họ vào một không gian làm việc vận hành duy nhất như ClickUp ⚒️, để các dự báo, quy trình tự động hóa và quy trình làm việc của nhóm đều được tập trung tại một nơi và thực sự thúc đẩy công việc tiến triển. Bài viết này sẽ phân tích cách bạn có thể áp dụng AI và làm điều tương tự. Hãy cùng tìm hiểu!

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành bán lẻ là gì?

AI trong ngành bán lẻ đơn giản là việc áp dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa mọi khía cạnh của hoạt động bán lẻ, dù là dự báo nhu cầu, tự động hóa các công việc vận hành hay tương tác với khách hàng thông qua các hệ thống trò chuyện thông minh.

Trên thực tế, điều này thể hiện như sau:

Sử dụng AI để phân tích khối lượng lớn dữ liệu bán lẻ, như lịch sử bán hàng, hành vi khách hàng hoặc mức tồn kho, nhằm tạo ra những thông tin chi tiết giúp định hướng các hành động trong tương lai và cải thiện tổng thể cách thức kinh doanh của doanh nghiệp.

Tự động hóa các quy trình bán lẻ thường xuyên như bổ sung hàng tồn kho, điều chỉnh giá và theo dõi đơn đặt hàng, vốn đòi hỏi phải thực hiện công việc thủ công liên tục nếu không có hệ thống tự động.

Sử dụng chatbot được hỗ trợ bởi AI để tương tác với khách hàng trên các trang web, ứng dụng và nền tảng nhắn tin

Hệ thống AI Hỗ trợ các quy trình bán lẻ hàng ngày

Hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu các công nghệ AI cốt lõi giúp biến đổi này trở nên khả thi. Hiểu rõ cơ chế hoạt động sẽ giúp bạn thấy được cách thức nó có thể biến đổi hoạt động bán lẻ của bạn từ gốc rễ. Các công nghệ này bao gồm:

Học máy và phân tích dự báo

Học máy (ML) là một loại AI giúp bạn nhận diện các mẫu dữ liệu trong lĩnh vực bán lẻ trên quy mô lớn. Thay vì dựa vào phỏng đoán, ML phân tích dữ liệu bán hàng lịch sử, xu hướng theo mùa, mô hình thời tiết và các tín hiệu bên ngoài khác để dự đoán những gì khách hàng có khả năng mua tiếp theo.

Với những thông tin chi tiết này, bạn có thể dự báo nhu cầu chính xác hơn, nhập đúng sản phẩm và tránh tình trạng tồn kho quá mức hoặc thiếu hàng gây tốn kém.

Phân tích dự báo sau đó sẽ tận dụng những thông tin này để biến chúng thành một kế hoạch hành động rõ ràng cho hoạt động bán lẻ của bạn — giúp bạn biết sản phẩm nào sẽ bán chạy, khi nào nhu cầu sẽ tăng đột biến và nơi nào cần hàng tồn kho nhiều nhất.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thị giác máy tính

Với tư cách là một nhà bán lẻ, bạn liên tục nhận được phản hồi từ khách hàng thông qua các đánh giá sản phẩm, phiếu hỗ trợ, khảo sát và bình luận trên mạng xã hội. Việc phân tích những thông tin này thủ công có thể dẫn đến sai sót do con người gây ra, đặc biệt nếu bạn phục vụ một lượng khách hàng lớn.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là một loại AI giúp bạn phân tích khối lượng lớn văn bản không có cấu trúc, từ đó rút ra các chủ đề chính trong phản hồi về sản phẩm và cảm nhận của khách hàng. Công nghệ này sử dụng dữ liệu từ phân tích nói trên để cho bạn biết khách hàng thích gì, ghét gì và lý do họ trả lại sản phẩm.

Mặt khác, Công nghệ Nhận diện Hình ảnh (Computer Vision) hoạt động như đôi mắt của bạn trong cửa hàng. Sử dụng camera và cảm biến, công nghệ này có thể theo dõi kệ hàng để phát hiện sản phẩm hết hàng, xác định các mục bị đặt sai vị trí, phát hiện hàng dài tại quầy thanh toán và thậm chí báo cáo các hoạt động đáng ngờ có thể là dấu hiệu của hành vi trộm cắp. Điều này giúp bạn có khả năng hiển thị thông tin theo thời gian thực về những gì đang diễn ra tại khu vực bán hàng, từ đó có thể bổ sung hàng nhanh hơn, quản lý luồng khách hàng và phản ứng nhanh chóng trước các vụ trộm cắp tiềm ẩn.

Tự động hóa bằng IoT

Internet of Things (IoT) về cơ bản là một mạng lưới các thiết bị vật lý, những thứ mà bạn thường không nghĩ là "thông minh", được kết nối với internet và có thể thu thập, gửi và nhận dữ liệu.

Trong lĩnh vực bán lẻ, các thiết bị IoT bao gồm những thứ như:

Thẻ RFID trên sản phẩm

Kệ thông minh có khả năng phát hiện hàng tồn kho

Camera kết nối để giám sát hàng đợi hoặc bảo mật

Cảm biến đang theo dõi nhiệt độ, ánh sáng hoặc lưu lượng khách hàng

Ý tưởng là các thiết bị này sẽ kết nối với nhau và với hệ thống trung tâm để bạn có thể theo dõi và tự động hóa các hoạt động theo thời gian thực. Chúng có thể được sử dụng cho:

Theo dõi hàng tồn kho theo thời gian thực: Khi khách hàng lấy mục hoặc nhân viên di chuyển hàng hóa, hệ thống sẽ cập nhật ngay lập tức mức tồn kho của bạn. Không còn phải chờ đợi việc kiểm kê thủ công hay phụ thuộc vào nhân viên để phát hiện kệ hàng trống

Cảnh báo tự động: Nếu một mục bị đặt sai vị trí hoặc kệ hàng sắp hết hàng, hệ thống sẽ gửi thông báo ngay lập tức để nhân viên có thể khắc phục ngay.

Phòng chống mất mát: RFID kết hợp với IoT giám sát các lối ra và hoạt động trên kệ hàng. Nếu có người cố gắng mang theo một mục chưa thanh toán ra khỏi cửa hàng, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo để nhân viên bảo mật có thể can thiệp kịp thời.

Quyết định dựa trên dữ liệu: Theo thời gian, hệ thống thu thập các mẫu di chuyển và doanh số bán hàng. Bạn có thể biết được sản phẩm nào bán chạy nhất, kệ nào cần sắp xếp lại cho hợp lý hơn và mục nào thường xuyên bị thiếu hụt

Kết quả là gì? Nhóm của bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc kiểm tra hàng tồn kho thủ công, giảm thiểu tình trạng mất cắp, ngăn chặn tình trạng hết hàng và đưa ra các quyết định trưng bày sản phẩm thông minh hơn, trong khi hệ thống IoT âm thầm xử lý công việc “theo dõi và đếm hàng”.

Cách AI được ứng dụng trong các hoạt động bán lẻ hàng ngày

Công nghệ này rất ấn tượng, nhưng giá trị thực sự nằm ở cách nó giải quyết các vấn đề cụ thể, thường gặp trong ngành bán lẻ. Dưới đây là những trường hợp ứng dụng hàng đầu mà AI trong ngành bán lẻ đang tạo ra tác động rõ rệt.

Trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa

AI giúp bạn tạo ra trải nghiệm mua sắm tùy chỉnh trên quy mô lớn bằng cách phân tích hành vi của từng khách hàng, như hoạt động duyệt web, lịch sử mua hàng và lịch sử tương tác, để giúp bạn hiểu họ đang ở đâu trong hành trình mua sắm của mình, từ đó bạn có thể phân nhóm họ thành các phân khúc khác nhau một cách phù hợp.

Điều này giúp bạn mang đến những trải nghiệm phù hợp hơn cho khách hàng. Ví dụ, một khách hàng mới có thể nhận được email chào mừng giới thiệu thương hiệu của bạn hoặc giới thiệu các sản phẩm phổ biến. Một khách hàng thân thiết thường xuyên mua hàng tại cửa hàng của bạn có thể nhận được các đề xuất sản phẩm được tùy chỉnh, phần thưởng cho khách hàng thân thiết hoặc các chương trình khuyến mãi nhắm mục tiêu. Trong khi đó, một khách hàng có nguy cơ rời bỏ thương hiệu, những người đã xem mục nhưng rời đi mà không hoàn thành giao dịch mua hàng, có thể nhận được lời nhắc nhở về giỏ hàng bị bỏ quên hoặc một khoản giảm giá nhỏ để khuyến khích họ quay lại.

Tuy nhiên, phân tích chỉ là bước đầu; bạn vẫn cần biến những thông tin đó thành hành động để cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Sử dụng ClickUp tự động hóa, bạn có thể kết nối các tín hiệu từ hệ thống CRM hoặc công cụ phân tích trực tiếp vào quy trình làm việc tiếp thị của mình. Ví dụ: nếu hệ thống của bạn phát hiện một nhóm khách hàng có dấu hiệu rời bỏ, thông tin này có thể tự động kích hoạt một quy trình làm việc trong ClickUp.

Dựa trên các quy tắc được định sẵn, một dự án chiến dịch tiếp thị có thể được khởi chạy ngay lập tức với các công việc liên quan đến chuỗi email, ưu đãi khách hàng thân thiết và quảng cáo tái tiếp cận, tất cả đều được phân công cho các nhóm phù hợp. Các chỉ số hiệu suất chiến dịch như tỷ lệ mở email hoặc tỷ lệ chuyển đổi sau đó sẽ được cập nhật trở lại vào Bảng điều khiển ClickUp, giúp các nhà tiếp thị nắm bắt được những gì đang hoạt động hiệu quả và điều chỉnh nhanh chóng.

Các Super Agent của ClickUp cũng có thể hỗ trợ trong việc triển khai. Một Super Agent chuyên về tiếp thị có thể phân tích dữ liệu hiệu suất chiến dịch và soạn thảo nội dung email hoặc bài đăng trên mạng xã hội phù hợp với xu hướng mới nhất và hướng dẫn thương hiệu, giúp bạn hành động nhanh hơn mà không làm ảnh hưởng đến tính nhất quán.

Dự báo nhu cầu và quản lý hàng tồn kho

Nếu bạn từng gặp tình huống hết hàng một mục bán chạy nhất ngay khi khách hàng cần, hoặc chứng kiến những sản phẩm bán chậm bị bỏ xó trong kho, bạn đã biết quản lý hàng tồn kho phức tạp đến mức nào.

AI giúp bạn chủ động đối phó với những vấn đề này bằng cách biến quản lý hàng tồn kho từ một công việc phản ứng thành một chiến lược chủ động. Thay vì chờ đợi báo cáo doanh số hàng tuần để biết những gì đã xảy ra, các mô hình dự báo sẽ phân tích các tín hiệu như xu hướng doanh số lịch sử, mô hình theo mùa, dự báo thời tiết, sự kiện địa phương và thậm chí cả sự lan truyền trên mạng xã hội để dự đoán những gì khách hàng có khả năng mua tiếp theo.

Kết quả là cửa hàng luôn sẵn sàng hơn, ít tình trạng hết hàng hơn, giảm lượng hàng tồn kho dư thừa được lưu trữ và mang lại trải nghiệm mua sắm mượt mà hơn cho khách hàng của bạn.

Tuy nhiên, dự báo chỉ là một phần của câu chuyện. Thách thức thực sự là biến những dự báo đó thành các quyết định vận hành mà nhóm của bạn có thể thực hiện nhanh chóng.

Nếu bạn đã sử dụng thẻ RFID, máy quét mã vạch và cảm biến hàng tồn kho IoT để đang theo dõi sản phẩm khi chúng di chuyển qua các cửa hàng và kho hàng, ClickUp sẽ giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bằng cách đóng vai trò là trung tâm tập trung luồng dữ liệu hàng tồn kho của bạn.

Bạn có thể tạo một công việc hoặc mục nhập cơ sở dữ liệu cho từng sản phẩm hoặc SKU. Khi khách hàng lấy sản phẩm từ kệ thông minh hoặc máy quét RFID phát hiện sản phẩm đã được bán, ClickUp tự động hóa có thể tự động cập nhật các bản ghi đó, hiển thị mức tồn kho thay đổi theo thời gian thực.

Tự động hóa cũng có thể kích hoạt các hành động khi đạt đến ngưỡng nhất định. Nếu mức tồn kho giảm xuống dưới điểm đặt hàng lại đã định trước, ClickUp có thể tự động tạo công việc bổ sung hàng cho nhóm mua hàng, thông báo cho quản lý kho hoặc kích hoạt quy trình đơn đặt hàng với nhà cung cấp.

Ngược lại, các sản phẩm không bán chạy có thể được đánh dấu. Thay vì tiếp tục đặt hàng lại, ClickUp có thể hiển thị thông tin này trên bảng điều khiển của bạn và thông báo cho nhóm bán hàng xem xét lại giá cả, chương trình khuyến mãi hoặc các quyết định mua hàng trong tương lai.

Điều này biến quản lý hàng tồn kho thành một vòng phản hồi liên tục:

Các máy quét RFID và thiết bị IoT đang theo dõi sự di chuyển của hàng tồn kho

Luồng dữ liệu được nhập vào các nhiệm vụ ClickUp và hồ sơ hàng tồn kho

Các quy trình tự động hóa điều chỉnh mức tồn kho và kích hoạt cảnh báo

Các bảng điều khiển hiển thị trực quan tình hình nhu cầu và tình trạng hàng tồn kho

Các phân tích từ AI giúp xác định nhu cầu bổ sung hàng tồn kho hoặc các sản phẩm bán chậm

Nếu bạn chưa sử dụng RFID, bạn có thể dùng ClickUp Tasks để quản lý quy trình quản lý hàng tồn kho trong toàn nhóm, từ đang theo dõi mức tồn kho đến điều phối việc đặt hàng lại và liên lạc với nhà cung cấp. Ví dụ: khi hệ thống dự báo của bạn dự đoán nhu cầu đối với một số sản phẩm sẽ tăng đột biến, bạn có thể tự động tạo công việc bổ sung hàng, giao công việc đó cho đội ngũ mua hàng và theo dõi tiến độ tại một nơi duy nhất.

Giúp việc truy cập thông tin về hàng tồn kho trở nên dễ dàng hơn bằng cách lưu trữ toàn bộ dữ liệu hàng tồn kho, công việc và quy trình làm việc của bạn trong Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp.

ClickUp Brain, công nghệ AI nhận biết ngữ cảnh của ClickUp, cũng cho phép bạn tìm kiếm trên toàn bộ không gian làm việc để nhanh chóng nắm bắt tình hình tồn kho. Thay vì phải lục lọi các bảng tính hay báo cáo, bạn chỉ cần đặt các câu hỏi như:

‘Những sản phẩm nào có nguy cơ hết hàng trong tuần này?’

‘Những mục nào có mức tăng trưởng doanh số cao nhất trong tháng trước?’

‘Những mã hàng (SKU) nào đã nằm trong kho lâu nhất?’

AI trích xuất thông tin chi tiết trực tiếp từ các công việc, bảng điều khiển và dữ liệu kết nối của bạn để bạn có thể đưa ra quyết định nhanh hơn.

Tối ưu hóa chuỗi cung ứng và logistics

Việc đưa sản phẩm từ nhà cung cấp lên kệ hàng là một trong những khâu phức tạp nhất trong hoạt động kinh doanh bán lẻ. Từ việc giao hàng chậm trễ, lộ trình vận chuyển kém hiệu quả cho đến kho hàng được tổ chức kém.

Tối ưu hóa lộ trình dựa trên AI giúp bạn sắp xếp sự phức tạp đó bằng cách phân tích dữ liệu chuỗi cung ứng và xác định các phương pháp thông minh hơn để vận chuyển và lưu trữ hàng tồn kho.

Nó phân tích các yếu tố như mô hình lưu lượng khách hàng, lịch trình giao hàng và chi phí nhiên liệu để xác định các tuyến đường giao hàng nhanh nhất và hiệu quả nhất. Điều này giúp bạn giảm chi phí vận chuyển, đẩy nhanh quá trình giao hàng và đảm bảo sản phẩm đến cửa hàng hoặc trung tâm hoàn thiện đơn hàng đúng giờ.

AI cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tự động hóa kho hàng. Bằng cách phân tích các mẫu đơn đặt hàng và chuyển động của hàng tồn kho, các hệ thống AI có thể đề xuất địa điểm lưu trữ tối ưu cho sản phẩm, hướng dẫn robot kho hàng chọn và đóng gói hàng hóa nhanh hơn, đồng thời tối ưu hóa luồng di chuyển của hàng hóa trong kho.

Các sản phẩm được mua nhiều có thể được đặt gần khu vực đóng gói hơn, trong khi hàng tồn kho bán chậm được lưu trữ ở vị trí xa hơn.

Trong các hoạt động bán lẻ quy mô lớn, các hệ thống này thậm chí có thể dự đoán các sự cố tiềm ẩn—chẳng hạn như sự chậm trễ từ nhà cung cấp hoặc sự gia tăng đột ngột về nhu cầu—và đề xuất các điều chỉnh trước khi chúng ảnh hưởng đến kệ hàng của bạn.

Kết quả là một chuỗi cung ứng hoạt động hiệu quả hơn ở hậu trường, đảm bảo các sản phẩm phù hợp đến đúng cửa hàng hoặc khách hàng vào đúng thời điểm.

Nhưng vấn đề là: không có hệ thống nào trong số này hoạt động độc lập.

Mỗi lô hàng, hoạt động kho bãi và quyết định bổ sung hàng tồn kho đều kích hoạt một chuỗi các công việc vận hành liên quan đến các nhóm: mua hàng, logistics, nhân viên kho, trưng bày sản phẩm và quản lý cửa hàng.

Nếu các quy trình làm việc đó không được kết nối với nhau, các thông tin chi tiết sẽ bị mắc kẹt trong các báo cáo riêng lẻ thay vì được chuyển hóa thành hành động.

ClickUp tổng hợp các thông tin này bằng cách tập trung tất cả quy trình làm việc của bạn vào một nơi duy nhất.

Hãy xem đây là điểm hội tụ cho các hoạt động chuỗi cung ứng của bạn. Thay vì đang theo dõi logistics qua các bảng tính, email và công cụ rời rạc, bạn có thể lập bản đồ toàn bộ quy trình làm việc — từ đơn đặt hàng nhà cung cấp đến nhập kho và bổ sung hàng tại cửa hàng — trong một hệ thống duy nhất.

Mỗi bước đều trở thành một công việc hoặc quy trình làm việc có thể theo dõi. Các cập nhật về lô hàng, dòng thời gian giao hàng, giao tiếp với nhà cung cấp, hoạt động kho hàng và kế hoạch bổ sung hàng đều được quản lý trong cùng một môi trường vận hành.

Khi có sự thay đổi, quy trình làm việc sẽ tự động điều chỉnh.

Và vì tất cả các hoạt động này đều được tập trung trong một không gian làm việc, ClickUp Brain có thể phân tích dữ liệu trên các công việc, dòng thời gian và cập nhật hoạt động của bạn.

Điều đó có nghĩa là bạn có thể đặt các câu hỏi như:

‘Nhà cung cấp nào gây ra nhiều sự chậm trễ trong việc giao hàng nhất trong quý vừa qua?’

‘Quy trình kho nào làm chậm quá trình hoàn tất đơn đặt hàng nhất?’

“Chúng ta có khả năng sẽ gặp tình trạng thiếu hàng vào tháng tới ở đâu?”

Bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để trích xuất thông tin chi tiết từ lịch sử hoạt động và làm nổi bật các xu hướng xuyên suốt chuỗi cung ứng. Theo thời gian, dữ liệu này sẽ trở thành nền tảng cho các dự báo thông minh hơn — giúp bạn dự đoán các điểm nghẽn, điều chỉnh mối quan hệ với nhà cung cấp hoặc điều chỉnh lại lộ trình logistics trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.

Để dễ dàng hành động dựa trên những thông tin này, bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để trực quan hóa hiệu suất chuỗi cung ứng theo dòng thời gian thực. Bạn có thể theo dõi dòng thời gian giao hàng, năng suất kho hàng, độ tin cậy của nhà cung cấp và các chỉ số KPI logistics tại một nơi duy nhất, trong khi các thẻ được hỗ trợ bởi AI sẽ làm nổi bật các bất thường hoặc xu hướng mới nổi.

Kết quả không chỉ là một chuỗi cung ứng nhanh hơn.

Đây là một giải pháp thông minh hơn – nơi dữ liệu vận hành, thông tin chi tiết từ AI và quy trình làm việc của nhóm đều được tích hợp trong cùng một hệ thống, giúp chuỗi cung ứng của bạn thích ứng liên tục thay vì chỉ phản ứng sau khi vấn đề phát sinh.

Chatbot và trợ lý ảo hỗ trợ khách hàng

Các chatbot và trợ lý ảo được hỗ trợ bởi AI có thể đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên của bạn trước làn sóng lớn các yêu cầu từ khách hàng, giúp bạn xử lý chúng một cách tự động. Chúng có thể trả lời các câu hỏi thường gặp, theo dõi đơn đặt hàng, kiểm tra tình trạng sẵn có của sản phẩm và thậm chí khởi tạo quy trình trả hàng — 24/7.

Và khi khách hàng gặp vấn đề phức tạp hơn, chatbot có thể chuyển cuộc hội thoại cho nhân viên hỗ trợ cùng với toàn bộ lịch sử trò chuyện, để khách hàng không phải lặp lại thông tin.

Điều này có nghĩa là đội ngũ hỗ trợ của bạn sẽ dành ít thời gian hơn để trả lời các câu hỏi thường ngày và nhiều thời gian hơn để giải quyết các vấn đề phức tạp thực sự cần sự can thiệp của con người.

Với ClickUp, các trường hợp cần xử lý khẩn cấp này có thể tự động chuyển thành các công việc hỗ trợ có thể theo dõi ngay khi chatbot phát hiện vấn đề. Thành viên nhóm phù hợp sẽ nhận được thông báo ngay lập tức, kèm theo toàn bộ bối cảnh dưới dạng tài liệu ClickUp, tin nhắn của khách hàng, chi tiết đơn đặt hàng và các tương tác trước đó.

Từ đó, vấn đề không còn bị bỏ ngỏ trong công cụ trò chuyện. Vấn đề đang được theo dõi, phân công và xử lý theo một quy trình làm việc rõ ràng cho đến khi được giải quyết triệt để. Tất cả những người liên quan đều có thể xem trạng thái, cập nhật thông tin và đảm bảo không có vấn đề nào bị bỏ sót.

Kết quả là gì? Các vấn đề được giải quyết nhanh hơn, quá trình chuyển giao diễn ra trơn tru hơn và hệ thống hỗ trợ mang lại trải nghiệm liền mạch cho khách hàng của bạn — ngay cả khi có nhiều người tham gia xử lý phía sau hậu trường.

Cách triển khai AI trong hoạt động bán lẻ của bạn

Việc triển khai AI thành công cũng giống như bất kỳ dự án nào khác; nó cần một kế hoạch rõ ràng, các bước cụ thể và phương pháp theo dõi tiến độ. Đừng cố gắng quản lý nó bằng một mớ hỗn độn gồm email, bản trình chiếu và bảng tính nữa.

1. Kiểm tra quy trình làm việc hiện tại của bạn

Trước khi áp dụng bất kỳ công nghệ mới nào, hãy thực hiện một bước và xem xét cách các hoạt động của bạn đang diễn ra hiện nay. Xác định các điểm tắc nghẽn do thao tác thủ công, dữ liệu không được kết nối và các điểm gây cản trở trong quy trình hiện tại để bạn biết chính xác nơi AI có thể tạo ra tác động lớn nhất.

2. Chuẩn bị cho sự thay đổi

Chuyển sang mô hình vận hành bán lẻ dựa trên AI không chỉ đơn thuần là cài đặt phần mềm mới. Bạn cần đào tạo nhân viên cửa hàng, nhóm vận hành và quản lý để họ hiểu cách các hệ thống mới này tích hợp vào công việc hàng ngày của họ. Điều này giúp mọi người làm quen với sự thay đổi và thực sự sử dụng các công cụ này để cải thiện cách vận hành cửa hàng của bạn.

3. Bắt đầu từ quy mô nhỏ, mở rộng sau

Đừng cố gắng cải tổ toàn bộ hoạt động bán lẻ của bạn cùng một lúc. Hãy bắt đầu với một trường hợp ứng dụng có tác động lớn và dễ quản lý, chẳng hạn như sử dụng AI để dự báo nhu cầu. Khi bạn đã thấy kết quả và nhóm của bạn cảm thấy thoải mái với công nghệ này, bạn có thể mở rộng sang các sáng kiến phức tạp hơn, như tự động hóa thanh toán hoặc hoạt động cửa hàng hoàn toàn do AI điều khiển.

4. Chuẩn bị dữ liệu trước khi tích hợp trí tuệ nhân tạo

Trước khi áp dụng AI và tự động hóa, hãy đảm bảo dữ liệu nền tảng của bạn đã được sắp xếp hợp lý. Điều đó có nghĩa là tên sản phẩm và mã SKU nhất quán, thông tin giá cả chính xác, nhãn danh mục rõ ràng, cùng với hồ sơ hàng tồn kho hoặc doanh số được tổ chức khoa học. Bạn không cần phải cải tổ toàn bộ hệ thống, chỉ cần đảm bảo đủ tính nhất quán để AI có thể đọc, kết nối và xử lý dữ liệu cửa hàng của bạn một cách chính xác.

5. Xây dựng sự phối hợp giữa các bộ phận

AI trong ngành bán lẻ tác động đến mọi khía cạnh của kinh doanh bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn huy động các nhóm từ các bộ phận vận hành, trưng bày sản phẩm, tiếp thị, tài chính, v.v., ngay từ đầu. Mỗi nhóm đều mang lại những thông tin quý giá về cách hàng tồn kho di chuyển, cách khách hàng mua sắm và những điểm bất hợp lý tồn tại.

6. Đánh giá kết quả

Khi triển khai AI trong các hoạt động bán lẻ, hãy theo dõi kết quả bằng các chỉ số thực sự quan trọng đối với kinh doanh của bạn. Tập trung vào các chỉ số hiệu suất chính như độ chính xác dự báo được cải thiện, ít tình trạng hết hàng hơn, xử lý đơn đặt hàng nhanh hơn, chi phí tồn kho thấp hơn hoặc tỷ lệ chuyển đổi khách hàng cao hơn. Những chỉ số này giúp bạn hiểu rõ những gì đang hoạt động hiệu quả, nơi AI mang lại giá trị thực sự và những lĩnh vực nào trong hoạt động bán lẻ của bạn đáng để mở rộng tiếp theo.

Đừng chỉ dự đoán tương lai—Hãy biến nó thành hiện thực

AI trong ngành bán lẻ không chỉ đơn thuần là áp dụng công nghệ thông minh hơn; mà còn là giải quyết những thách thức vận hành hàng ngày đang cản trở sự phát triển của kinh doanh, từ nhu cầu không thể dự đoán đến dữ liệu phân mảnh và công việc thủ công.

Như bạn đã thấy, AI có thể giúp bạn dự báo nhu cầu, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa hàng tồn kho, hợp lý hóa chuỗi cung ứng và xử lý hỗ trợ khách hàng trên quy mô lớn. Tuy nhiên, những lợi ích đó chỉ có ý nghĩa nếu các thông tin chi tiết thực sự được chuyển hóa thành hành động trong toàn nhóm của bạn.

Đó là lý do tại sao nhiều nhóm bán lẻ đang tập trung các sáng kiến AI của họ vào một không gian làm việc vận hành duy nhất như ClickUp. Khi các quy trình làm việc, dữ liệu và tự động hóa được tập trung tại cùng một nơi, các công cụ như ClickUp Brain có thể phát hiện các thông tin chi tiết và giúp nhóm của bạn hành động nhanh hơn.

Các nhà bán lẻ đang tạo ra lợi thế cạnh tranh ngày nay không chỉ thu thập nhiều dữ liệu hơn; họ đang xây dựng các hệ thống biến dữ liệu đó thành các hành động phối hợp.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Phần mềm bán lẻ truyền thống hoạt động dựa trên các quy tắc cố định, được lập trình sẵn. Tự động hóa bán lẻ bằng AI sử dụng học máy để học hỏi từ dữ liệu và thích ứng theo thời gian. Điều này cho phép hệ thống xử lý các tình huống mới và cung cấp những thông tin chi tiết chính xác hơn.

Các công cụ quản lý dự án là yếu tố thiết yếu để điều phối các dự án triển khai AI phức tạp. Chúng tập trung các kế hoạch dự án, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm và đang theo dõi các cột mốc quan trọng. Điều này đảm bảo các đội ngũ CNTT, vận hành và bán hàng luôn đồng bộ với nhau.

Trí tuệ nhân tạo dự đoán (Predictive AI) phân tích dữ liệu lịch sử để dự báo các kết quả trong tương lai, chẳng hạn như dự đoán nhu cầu của khách hàng hoặc tỷ lệ rời bỏ. Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) tạo ra nội dung hoàn toàn mới, như mô tả sản phẩm độc đáo hoặc email tiếp thị cá nhân hóa.

Hoàn toàn đúng. Các công cụ AI dựa trên đám mây hiện đại đã giảm đáng kể chi phí và độ phức tạp trong quá trình triển khai. Các nhà bán lẻ có kích thước vừa thường thu hồi vốn đầu tư nhanh hơn vì họ có thể thích ứng nhanh chóng mà không bị cản trở bởi các hệ thống cũ kỹ.