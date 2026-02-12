Các công cụ lập trình AI hứa hẹn sẽ viết toàn bộ ứng dụng của bạn, nhưng đây là vấn đề: nếu không có hệ thống để theo dõi những gì họ đang xây dựng, bạn đang đổi một vấn đề này lấy một vấn đề khác.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Devin AI cho phát triển startup, đồng thời giữ cho các dự án của bạn được tổ chức gọn gàng, nhóm làm việc đồng bộ và mã do AI tạo ra được kiểm soát chặt chẽ.

Devin AI là gì?

Devin AI là một phần mềm kỹ sư AI tự động do Cognition AI phát triển. Nó có thể tự động viết, gỡ lỗi và triển khai mã nguồn từ đầu đến cuối. Hãy xem nó không chỉ là một công cụ đề xuất mã nguồn mà còn như một kỹ sư phát triển cấp dưới trong nhóm của bạn, đi kèm với trình chỉnh sửa mã nguồn, trình duyệt web và giao diện dòng lệnh riêng.

Trợ lý AI này đã đạt được kết quả ấn tượng trên SWE-bench, giải quyết 13,86% các vấn đề, một tiêu chuẩn đánh giá khả năng của AI trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật phần mềm thực tế từ GitHub. Hiệu suất này khẳng định uy tín của nó như một lập trình viên AI có năng lực.

Devin được thiết kế dành cho các nhóm kỹ thuật, đặc biệt là các startup có nguồn lực phát triển bị giới hạn, cần tăng tốc độ phát triển và đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn.

Đối với một startup, áp lực phải xây dựng và cải tiến nhanh chóng với nhóm nhỏ là điều thường trực. Điều này thường dẫn đến sự lựa chọn khó khăn giữa việc phát triển tính năng mới hoặc sửa lỗi, khiến nợ kỹ thuật tích tụ và chiếm 20-40% thời gian của các nhà phát triển. Devin AI giúp bạn mở rộng sức chứa kỹ thuật mà không cần tuyển dụng, tự động hóa các công việc lập trình lặp đi lặp lại để nhóm của bạn có thể tập trung vào công việc có tác động cao.

Tuy nhiên, việc giao công việc cho AI tạo ra một thách thức mới: làm thế nào để quản lý công việc? Nếu không có hệ thống quản lý dự án phù hợp, bạn có thể mất dấu những gì Devin đang xây dựng, dẫn đến tình trạng "context sprawl" —khi các nhóm lãng phí hàng giờ tìm kiếm thông tin trên các ứng dụng và nền tảng không kết nối—và khiến việc duy trì khả năng hiển thị trở nên bất khả thi.

Giải pháp: Loại bỏ sự phân tán thông tin và duy trì tất cả các hoạt động phát triển do AI tạo ra được tổ chức, theo dõi và đánh giá trong một không gian làm việc tích hợp như ClickUp.

📮ClickUp Insight: Việc chuyển đổi ngữ cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và di chuyển giữa các cuộc họp. Làm thế nào để loại bỏ những gián đoạn tốn kém này? ClickUp kết hợp các quy trình làm việc (và trò chuyện) của bạn trên một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Khởi chạy và quản lý các công việc của bạn từ các kênh trò chuyện, tài liệu, Bảng trắng và nhiều hơn nữa — trong khi các tính năng được hỗ trợ bởi AI giúp duy trì ngữ cảnh kết nối, có thể tìm kiếm và quản lý dễ dàng!

Devin AI có những việc cần làm gì cho các nhóm khởi nghiệp

Các startup luôn phải chạy đua với thời gian, và một nhóm kỹ thuật giới hạn có thể trở thành nút thắt cổ chai lớn. Bạn đang cố gắng xây dựng MVP, sửa lỗi và ngăn chặn danh sách công việc tồn đọng tràn ngập, tất cả cùng một lúc. Sự căng thẳng về nguồn lực này làm chậm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và có thể dẫn đến tình trạng kiệt sức của nhà phát triển.

Devin AI nổi trội trong việc xử lý các công việc được định nghĩa rõ ràng và có thể lặp lại, những công việc này nếu không sẽ chiếm dụng thời gian quý báu của các nhà phát triển. Nó hoạt động như một công cụ tăng cường hiệu suất, xử lý các công việc lặp đi lặp lại để nhóm của bạn có thể tập trung vào việc đổi mới.

Dưới đây là những cách chính mà startup có thể sử dụng phần mềm kỹ sư AI này để tạo lợi thế cạnh tranh: 🛠️

Xây dựng và triển khai MVP từ đầu đến cuối

Đưa sản phẩm tối thiểu khả thi (MVP) ra thị trường là yếu tố quan trọng để xác thực ý tưởng khởi nghiệp của bạn, nhưng quá trình này có thể mất hàng tháng trời công việc phát triển. Sự chậm trễ này đồng nghĩa với việc bạn đang tiêu tốn tiền mặt và tạo cơ hội cho đối thủ cạnh tranh bắt kịp.

Devin có thể nhận một mô tả chi tiết về ứng dụng và xây dựng một nguyên mẫu chức năng từ đầu, giúp rút ngắn đáng kể chu kỳ này.

Quy trình làm việc rất đơn giản: Devin cài đặt môi trường phát triển, viết mã cần thiết, chạy các bài kiểm tra để đảm bảo chức năng và thậm chí có thể triển khai ứng dụng lên môi trường sản xuất. Điều này giúp bạn nhận được phản hồi từ người dùng thực trong vài ngày hoặc vài tuần, chứ không phải vài tháng.

Dưới đây là một số ví dụ về MVP mà Devin có thể xây dựng:

Ứng dụng web: Trang đích, bảng điều khiển người dùng và các ứng dụng CRUD (Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa) đơn giản sử dụng các khung công tác phổ biến.

Tích hợp API: Công cụ để kết nối các dịch vụ của bên thứ ba hoặc xây dựng các đường ống dữ liệu nội bộ.

Công cụ nội bộ: Bảng điều khiển quản trị viên để quản lý người dùng, bảng điều khiển báo cáo và các skript để tự động hóa các quy trình nội bộ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Devin hoạt động tốt nhất với các yêu cầu rõ ràng và chi tiết. Các yêu cầu mơ hồ có thể dẫn đến kết quả không mong muốn. Để tránh điều này, bạn cần một hệ thống để định nghĩa và theo dõi yêu cầu. Đảm bảo tầm nhìn toàn diện về những gì Devin đang xây dựng bằng cách tạo các công việc chi tiết cho từng tính năng trong ClickUp.

Tự động hóa việc sửa lỗi và xử lý công việc tồn đọng.

Đối với nhiều startup, danh sách lỗi tồn đọng là nguồn gốc của áp lực liên tục. Nó tăng trưởng nhanh hơn tốc độ mà nhóm có thể giải quyết, dẫn đến sản phẩm có nhiều lỗi và nợ kỹ thuật ngày càng tích tụ. Các nhà phát triển buộc phải lựa chọn giữa việc sửa các vấn đề cũ và phát triển các tính năng mới mang lại doanh thu.

Devin có thể tự động phân loại các vấn đề từ danh sách công việc chưa hoàn thành của bạn. Nó có thể xác định nguyên nhân gốc rễ của một lỗi, viết mã để sửa lỗi đó và gửi giải pháp dưới dạng Yêu cầu Hợp nhất trên GitHub để nhóm của bạn xem xét.

Điều này lý tưởng để giải quyết các mục tồn đọng phổ biến, chẳng hạn như:

Cập nhật phụ thuộc: Nâng cấp các gói phần mềm lỗi thời và giải quyết các vấn đề tương thích phát sinh.

Lỗi kiểm thử: Xác định nguyên nhân khiến kiểm thử thất bại và triển khai giải pháp để bộ kiểm thử của bạn hoạt động trở lại.

Lỗi giao diện người dùng nhỏ: Sửa các vấn đề về kiểu dáng, khắc phục liên kết bị hỏng hoặc giải quyết các vấn đề hiển thị trên các thiết bị khác nhau.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mặc dù Devin đề xuất giải pháp, một kỹ sư con người nên luôn kiểm tra mã nguồn trước khi hợp nhất. Tối ưu hóa toàn bộ quy trình của bạn bằng cách tự động hóa các bước lặp lại với ClickUp Automations. Giữ cho quy trình làm việc của bạn trơn tru và minh bạch bằng cách tự động giao các công việc có nhãn lỗi cho Devin và cập nhật trạng thái với ClickUp Automations.

Xử lý việc di chuyển mã nguồn và tái cấu trúc mã.

Các thay đổi quy mô lớn trong cơ sở mã nguồn, như nâng cấp khung công tác hoặc di chuyển API, thường tốn thời gian, phức tạp và rủi ro. Đối với một nhóm startup nhỏ, những dự án này có thể làm chệch hướng lộ trình sản phẩm trong nhiều tuần. Đây là một lĩnh vực khác mà Devin có thể mang lại lợi thế đáng kể.

Bạn có thể giao các công việc refactoring được định nghĩa rõ ràng cho Devin, hệ thống này có thể học các mẫu mã nguồn của bạn và áp dụng các thay đổi một cách nhất quán trên hàng trăm tệp. Điều này giúp các nhà phát triển cấp cao của bạn tập trung vào các thách thức kiến trúc phức tạp hơn.

Các công việc di chuyển phổ biến cho Devin bao gồm:

Cập nhật ngôn ngữ hoặc khung làm việc: Di chuyển cơ sở mã từ Python 2 sang Python 3 hoặc chuyển đổi các thành phần lớp React sang các hàm chức năng.

Di chuyển API: Cập nhật tất cả các đối tượng/kỳ/phiên bản của điểm cuối API đã bị loại bỏ trên toàn bộ ứng dụng.

Áp dụng quy tắc kiểm tra mã nguồn: Áp dụng nhất quán các quy tắc kiểm tra mã nguồn mới hoặc tiêu chuẩn định dạng cho toàn bộ cơ sở mã nguồn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nhận được chế độ xem tổng quan rõ ràng về tiến độ di chuyển và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ bước nào trong quá trình refactor bằng cách đang theo dõi từng bước di chuyển với ClickUp Trường Tùy chỉnh.

Xem video này để tìm hiểu cách các Trợ lý AI có thể giúp mở rộng quy trình phát triển của bạn:

Cách Devin AI hoạt động

Dễ dàng coi các công cụ lập trình AI như một "hộp đen", điều này có thể gây lo lắng khi bạn tin tưởng nó với mã nguồn của mình. Hiểu cách Devin hoạt động giúp làm sáng tỏ quy trình và cho phép bạn tổ chức các công việc hiệu quả hơn. Khác với các công cụ hoàn thành mã đơn giản, Devin là một đại lý AI thực sự với quyền truy cập vào môi trường phát triển được cách ly riêng.

Điều này có nghĩa là nó không chỉ đề xuất mã nguồn; nó còn tích cực tham gia vào quá trình phát triển. Kiến trúc của nó bao gồm ba thành phần chính cho phép nó hoạt động giống như một nhà phát triển con người.

Lập kế hoạch và suy luận: Trước khi viết bất kỳ mã nào, Devin phân tích công việc thành một chuỗi các bước logic. Sau đó, nó giải thích kế hoạch của mình cho bạn, cho phép bạn xem xét cách tiếp cận và đưa ra phản hồi.

Sử dụng công cụ: Devin có bộ công cụ riêng, bao gồm trình chỉnh sửa mã để viết và chỉnh sửa tệp, terminal để chạy lệnh và trình duyệt web để tra cứu tài liệu. Điều này cho phép nó thực hiện các công việc phức tạp đòi hỏi hơn cả việc tạo mã.

Quản lý phiên bản: Trợ lý AI tích hợp trực tiếp với GitHub để tạo nhánh, commit thay đổi và mở Yêu cầu Hợp nhất. Nó tuân thủ các quy trình phát triển tiêu chuẩn, giúp việc xem xét và hợp nhất công việc trở nên dễ dàng.

Devin hoạt động theo mô hình "con người tham gia vào quy trình". Nó tự động thực hiện các công việc nhưng sẽ tạm dừng và chờ sự phê duyệt của bạn tại các điểm kiểm tra quan trọng. Điều này đảm bảo bạn luôn có quyền quyết định cuối cùng. Theo thời gian, nó học hỏi bằng cách đọc tài liệu của bạn và khám phá mã nguồn, thích nghi với các mẫu và tiêu chuẩn cụ thể của nhóm của bạn.

📚 Xem thêm: Cách chọn nền tảng hợp tác mã nguồn

Cách bắt đầu với Devin AI

qua Devin AI

Việc tích hợp một công cụ mạnh mẽ như Devin vào quy trình công việc của startup có thể khiến bạn cảm thấy như một nhiệm vụ khổng lồ. Bạn có thể lo lắng về việc thiết lập phức tạp, quản lý quyền truy cập hoặc công cụ không tương thích với hệ thống hiện có. Một quy trình onboarding phức tạp có thể dẫn đến lãng phí thời gian và công cụ không được sử dụng.

Tin vui là việc bắt đầu với Devin là một quy trình có cấu trúc. Quy trình onboarding đúng đắn là nền tảng cho việc phát triển có sự hỗ trợ của AI hiệu quả.

Đăng ký và chọn kế hoạch.

Đầu tiên, bạn cần tạo tài khoản trên nền tảng Cognition AI. Kế hoạch của Devin thường dựa trên khối lượng sử dụng, với các cấp độ khác nhau tùy thuộc vào mức độ sử dụng dự kiến của bạn. Mô hình này dựa trên phiên làm việc, nghĩa là các công việc sẽ tiêu tốn một lượng thời gian tính toán nhất định.

Đối với một startup, việc bắt đầu với một kế hoạch nhỏ hơn là một lựa chọn khôn ngoan. Điều này giúp bạn thử nghiệm các quy trình làm việc khác nhau và hiểu rõ mô hình sử dụng của mình trước khi commit với một kế hoạch lớn hơn và đắt đỏ hơn.

Sau khi có tài khoản, bước tiếp theo là kết nối Devin với hệ sinh thái phát triển của bạn. Tích hợp quan trọng nhất là với GitHub. Điều này bao gồm việc cài đặt ứng dụng Devin GitHub và cấp quyền truy cập vào các kho lưu trữ mà bạn muốn Devin làm việc trên đó. Bạn cần cấp quyền truy cập đọc/ghi để Devin có thể tạo nhánh và mở yêu cầu Hợp nhất.

Bạn cũng có thể kết nối Devin với các công cụ khác để có quy trình làm việc mượt mà hơn.

GitHub: Cài đặt ứng dụng, lựa chọn các kho lưu trữ mà Devin có thể truy cập và cấu hình quyền truy cập nhánh để bảo vệ các nhánh chính của bạn.

Slack: Kết nối tài khoản của bạn để nhận thông báo thời gian thực về tiến độ của Devin và khi các Yêu cầu Hợp nhất sẵn sàng để xem xét.

Quản lý dự án: Kết nối Devin với hệ thống theo dõi vấn đề của bạn để phân công công việc một cách dễ dàng.

Rủi ro lớn nhất khi thêm một công cụ mới là tạo ra một "hộp đen" thông tin khác. Để tránh điều này, hãy tập trung tất cả công việc phát triển - cả do con người và AI tạo ra - vào một nơi duy nhất. Tự động liên kết các yêu cầu Hợp nhất (pull requests) và commit với các nhiệm vụ ClickUp của bạn thông qua tích hợp GitHub. Khi Devin mở một yêu cầu Hợp nhất, nhiệm vụ tương ứng sẽ được cập nhật ngay lập tức, loại bỏ sự phân tán thông tin giữa mã nguồn và kế hoạch dự án của bạn.

ClickUp tích hợp với GitHub

📮ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% lại e ngại sử dụng nó trong công việc. Ba rào cản chính là gì? Thiếu tích hợp mượt mà, khoảng cách kiến thức hoặc lo ngại về bảo mật. Nhưng nếu AI được tích hợp sẵn vào không gian làm việc của bạn và đã được bảo mật sẵn thì sao? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, biến điều này thành hiện thực. Nó hiểu các yêu cầu bằng ngôn ngữ thông thường, giải quyết cả ba vấn đề liên quan đến việc áp dụng AI đồng thời kết nối các cuộc trò chuyện, công việc, tài liệu và kiến thức của bạn trên toàn bộ không gian làm việc. Tìm câu trả lời và thông tin chi tiết chỉ với một cú nhấp chuột!

Công việc đầu tiên của bạn với Devin AI

Bắt đầu với một dự án lớn là công thức dẫn đến thất vọng. Công việc đầu tiên của bạn với Devin nên là một dự án nhỏ, rõ ràng và ít rủi ro. Điều này sẽ giúp bạn và nhóm của mình hiểu rõ quy trình làm việc, khả năng và giới hạn của Devin mà không làm gián đoạn sprint của bạn.

Các công việc ban đầu phù hợp bao gồm cập nhật một phụ thuộc duy nhất, thêm một tính năng rất đơn giản hoặc sửa một lỗi đã được tài liệu hóa rõ ràng. Mục tiêu là để học hỏi, không phải để giải quyết ngay lập tức thách thức kỹ thuật lớn nhất của bạn.

Viết một lời nhắc hiệu quả

Chất lượng công việc của Devin phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng của lời nhắc của bạn. Các hướng dẫn mơ hồ dẫn đến lãng phí thời gian và kết quả không thể dự đoán. Một lời nhắc tuyệt vời cung cấp cho Devin mọi thứ nó cần để thành công mà không có sự mơ hồ.

Một lời nhắc hiệu quả có bốn phần khóa:

Bối cảnh: Giải thích ngắn gọn về chức năng của mã nguồn và bất kỳ thông tin liên quan nào khác.

Công việc: Mô tả hành động cụ thể mà bạn muốn Devin thực hiện bằng ngôn ngữ rõ ràng, đơn giản.

Yêu cầu: Danh sách các yêu cầu, tiêu chuẩn hoặc giới hạn mà nó phải tuân thủ.

Tiêu chí thành công: Xác định chính xác "hoàn thành" trông như thế nào để bạn có thể xác minh kết quả.

Ví dụ, thay vì một yêu cầu mơ hồ như “Sửa lỗi đăng nhập”, một yêu cầu tốt hơn nhiều sẽ là: “Sửa lỗi đăng nhập khiến người dùng thấy màn hình trống sau khi nhập thông tin đăng nhập chính xác. Vấn đề nằm trong tệp auth.js. Thêm xử lý lỗi và hiển thị thông báo thân thiện với người dùng nếu cuộc gọi API thất bại.”

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giúp bất kỳ ai cũng có thể giao công việc cho Devin một cách chính xác bằng cách tạo và lưu trữ các mẫu lệnh trong tài liệu ClickUp và liên kết chúng trực tiếp với các công việc.

Xem xét kế hoạch và lý do của Devin

Trước khi Devin bắt đầu lập trình, nó sẽ trình bày kế hoạch của mình cho bạn. Đây là điểm kiểm tra quan trọng để con người giám sát. Đây là cơ hội của bạn để phát hiện bất kỳ sự hiểu lầm nào trước khi chúng trở thành mã kém chất lượng.

Khi xem xét kế hoạch, hãy chú ý đến các bước logic, xác định đúng tệp tin và phương pháp phù hợp với tiêu chuẩn của nhóm. Nếu có điều gì không ổn, bạn có thể đưa ra phản hồi và yêu cầu Devin điều chỉnh kế hoạch của nó. Dòng suy luận giải thích tại sao nó đưa ra các quyết định cụ thể, cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về quy trình của nó.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Duy trì một bản ghi kiểm tra rõ ràng cho tất cả công việc được hỗ trợ bởi AI bằng cách ghi chép các cuộc đánh giá kế hoạch trong phần Bình luận Nhiệm vụ ClickUp. Điều này tạo ra một bản ghi lịch sử của tất cả phản hồi và phê duyệt, điều này vô cùng quý giá cho việc kiểm soát chất lượng và gỡ lỗi sau này. Đảm bảo các bình luận của bạn được xem bằng cách gán bình luận trực tiếp cho người dùng trong các công việc, và có chế độ xem nhanh các bình luận đã gán trong danh sách kiểm tra.

Xác nhận yêu cầu Hợp nhất

Sau khi Devin hoàn thành công việc, nó sẽ tạo một yêu cầu Hợp nhất trên GitHub chứa các thay đổi mã nguồn, các bài kiểm tra mới mà nó đã viết và tài liệu. Ở giai đoạn này, quy trình kiểm tra mã nguồn tiêu chuẩn của bạn sẽ tiếp quản. Mã nguồn do AI tạo ra cần được kiểm tra kỹ lưỡng không kém gì mã nguồn do con người viết.

Trong quá trình kiểm tra, hãy kiểm tra các yếu tố sau:

Chất lượng mã nguồn: Mã nguồn có tuân thủ các hướng dẫn phong cách và các nguyên tắc tốt nhất của nhóm không?

Độ bao phủ kiểm thử: Devin có thêm hoặc cập nhật các bài kiểm thử để xác thực các thay đổi của mình không?

Tài liệu: Mô tả yêu cầu Hợp nhất (pull request) có rõ ràng không, và có bình luận ở những nơi cần thiết không?

Khi bạn đã hài lòng, bạn có thể phê duyệt và hợp nhất PR. Đây chính là lúc hệ thống tích hợp phát huy tác dụng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giữ bảng dự án của bạn luôn đồng bộ hoàn hảo mà không cần nỗ lực thủ công bằng cách tự động cập nhật trạng thái công việc thành ‘Đã xong’ khi bạn hợp nhất yêu cầu Hợp nhất (pull request) thông qua tích hợp ClickUp GitHub.

Các thực hành tốt nhất khi sử dụng Devin AI trong quy trình làm việc của startup

Việc chỉ cung cấp cho nhóm của bạn quyền truy cập vào một công cụ AI mạnh mẽ mà không có hướng dẫn sử dụng có thể dẫn đến hỗn loạn. Bạn có thể gặp phải tình trạng mã có lỗi được hợp nhất vào môi trường sản xuất, hoặc các nhà phát triển phải tốn thời gian sửa chữa những sai lầm của AI. Để tránh điều này, bạn cần thiết lập các quy trình công việc rõ ràng và tốt nhất cho cách nhóm của bạn sử dụng Devin. ✨

Bắt đầu từ những công việc nhỏ: Bắt đầu với các công việc có rủi ro thấp, không quan trọng để giúp nhóm của bạn làm quen với điểm mạnh của Devin và cách viết các lệnh hiệu quả.

Xác định rõ ràng tiêu chí chấp nhận : Devin hoạt động hiệu quả nhất khi có các yêu cầu cụ thể, có thể đo lường được về ý nghĩa của "đã xong". Devin hoạt động hiệu quả nhất khi có các yêu cầu cụ thể, có thể đo lường được về ý nghĩa của "đã xong".

Giữ sự giám sát của con người: Luôn có một nhà phát triển con người xem xét và phê duyệt mọi Yêu cầu Hợp nhất trước khi nó được hợp nhất.

Sử dụng bảo vệ nhánh: Cấu hình kho lưu trữ GitHub của bạn để yêu cầu phê duyệt trên các nhánh được bảo vệ, ngăn Devin hợp nhất mã trực tiếp.

Theo dõi công việc AI riêng biệt: Phân biệt giữa các công việc được giao cho Devin và những công việc được giao cho các nhà phát triển con người để cải thiện báo cáo và theo dõi tiến độ.

Ghi chép kiến thức nội bộ: Giữ cho Giữ cho tài liệu kỹ thuật của bạn luôn được cập nhật để Devin có thể học các mẫu và tiêu chuẩn mã nguồn cụ thể của bạn.

Đặt giới hạn: Xác định rõ ràng những phần nào trong mã nguồn mà Devin được phép sửa đổi và những phần nào bị cấm.

Dễ dàng lọc và tạo báo cáo, đảm bảo sự phê duyệt của các nhà phát triển cấp cao đối với mọi pull request do AI tạo ra, và lưu trữ tất cả tài liệu kỹ thuật và mẫu prompt của bạn tại một nơi bằng cách tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn trong ClickUp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hiển thị tiến độ của nhóm và so sánh tốc độ phát triển giữa AI và con người để xác định các điểm nghẽn và cơ hội cải thiện với bảng điều khiển ClickUp.

Bảng điều khiển ClickUp với các cập nhật được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

📚 Xem thêm: Cách ClickUp sử dụng bảng điều khiển tùy chỉnh để hiển thị thông tin thời gian thực

Giới hạn khi sử dụng Devin AI

Mặc dù Devin là một công cụ mạnh mẽ, nó không phải là giải pháp thần kỳ. Hiểu rõ giới hạn của nó là chìa khóa để đặt ra kỳ vọng thực tế và tránh thất vọng. Trình bày những giới hạn này một cách trung thực giúp nhóm của bạn sử dụng công cụ một cách hiệu quả.

Quyết định kiến trúc phức tạp: Devin rất giỏi trong việc tuân theo các mẫu có sẵn, nhưng nó không thể đưa ra các quyết định thiết kế cấp cao hoặc thiết kế một hệ thống mới từ đầu.

Yêu cầu không rõ ràng: Các yêu cầu mơ hồ hoặc không đầy đủ sẽ dẫn đến kết quả không thể dự đoán và thường không chính xác.

Giải quyết vấn đề mới lạ: Devin thực hiện công việc tốt nhất với các công việc tương tự như những vấn đề mà nó đã từng gặp trước đây. Nó gặp khó khăn với những thách thức thực sự mới lạ đòi hỏi tư duy sáng tạo, vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường.

Mã nguồn quan trọng về bảo mật: Bạn không nên giao phó các công việc liên quan đến xác thực, mã hóa hoặc xử lý dữ liệu nhạy cảm cho AI.

Gỡ lỗi đa hệ thống: Việc chẩn đoán các vấn đề ảnh hưởng đến nhiều microservices hoặc thành phần hạ tầng thường quá phức tạp để Devin có thể xử lý một mình.

Giới hạn cửa sổ bối cảnh: Đối với các kho mã nguồn rất lớn và phức tạp, Devin có thể không thể lưu trữ đủ bối cảnh cần thiết để thực hiện công việc một cách chính xác.

Những giới hạn này khiến việc có một quy trình quản lý dự án mạnh mẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bạn cần một hệ thống đảm bảo định nghĩa rõ ràng các công việc, cung cấp các mẫu có cấu trúc và áp dụng sự giám sát của con người tại mọi điểm kiểm tra quan trọng.

📚 Xem thêm: Cách sử dụng Hugging Face cho triển khai AI

Giải pháp thay thế cho Devin AI trong phát triển startup

Mặc dù Devin rất giỏi trong việc tạo mã, nó chỉ là một phần của bức tranh tổng thể. Các startup cần một hệ thống toàn diện để quản lý, theo dõi và phối hợp tất cả công việc phát triển—dù được hoàn thành bởi con người hay AI.

Việc sử dụng đồng thời Devin, GitHub, Slack và một công cụ quản lý dự án riêng biệt tạo ra tình trạng "phình to công cụ" và "phình to AI" — sự phát triển không kiểm soát của các công cụ AI không liên kết, thiếu sự giám sát hoặc chiến lược, dẫn đến lãng phí tiền bạc và nỗ lực trùng lặp — khiến các nhóm làm việc chậm lại.

Tập trung quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp trong một nền tảng duy nhất với ClickUp để giải quyết vấn đề này.

Giữ các ghi chú, công việc và trò chuyện liên quan đến mã nguồn luôn sẵn sàng với tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp AI của ClickUp

Môi trường làm việc AI tích hợp của ClickUp — một nền tảng duy nhất, bảo mật nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và trí tuệ AI bối cảnh hoạt động cùng nhau một cách trơn tru — kết hợp mọi thứ lại với nhau, với ClickUp Brain cung cấp trí tuệ AI trên toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Tạo công việc bằng trí tuệ nhân tạo: Tạo mô tả công việc chi tiết, công việc con và tiêu chí chấp nhận từ một lời nhắc đơn giản bằng ClickUp Brain.

Quản lý kiến thức: Nhanh chóng tìm kiếm thông tin cần thiết bằng cách tra cứu qua tất cả tài liệu ClickUp, công việc và bình luận với ClickUp Brain.

Hỗ trợ tự động hóa: Tiết kiệm thời gian bằng cách cài đặt các quy tắc định tuyến phức tạp và cập nhật trạng thái sử dụng ngôn ngữ tự nhiên trong ClickUp.

Cho phép ngay cả các thành viên không có kiến thức kỹ thuật thực hiện các công việc phát triển với sự hiểu biết sâu sắc về dự án — Codegen Agent của ClickUp mang khả năng lập trình AI trực tiếp vào trung tâm quản lý dự án của bạn.

Hỗ trợ khách hàng: Biến các phiếu hỗ trợ thành các giải pháp thực tế bằng cách cho phép nhân viên hỗ trợ tạo ra các thay đổi mã dựa trên các vấn đề được báo cáo.

Quản lý sản phẩm: Chuyển đổi tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRDs) thành các mẫu thử nghiệm hoạt động mà không cần chờ đợi chu kỳ phát triển kỹ thuật.

Kỹ thuật và Kiểm thử chất lượng (QA): Tự động hóa việc tạo/lập bộ kiểm thử trực tiếp từ yêu cầu, giúp nhóm của bạn triển khai sản phẩm nhanh hơn và tự tin hơn.

Tìm hiểu thêm về việc tự động hóa quy trình phát triển của bạn với ClickUp:

Các giải pháp thay thế Devin AI cho nhóm khởi nghiệp

Devin là một công cụ AI mạnh mẽ, nhưng không phải là công cụ duy nhất trên thị trường. Lựa chọn phù hợp cho startup của bạn phụ thuộc vào việc bạn cần một công cụ hỗ trợ các nhà phát triển hay một công cụ để giao phó các công việc.

Dưới đây là so sánh nhanh một số công cụ mã hóa phổ biến.

Công cụ Phù hợp nhất cho Khả năng chính Xem xét GitHub Copilot Hoàn thành mã trong trình chỉnh sửa Gợi ý theo thời gian thực khi nhập văn bản Yêu cầu sự tham gia của con người để điều hành toàn bộ quá trình phát triển. Cursor Chỉnh sửa mã nguồn dựa trên AI Tạo mã thông qua trò chuyện trong IDE Vẫn cần sự giám sát liên tục của nhà phát triển. Replit Agent Mẫu thử nghiệm nhanh Môi trường phát triển dựa trên trình duyệt Giới hạn áp dụng cho các ứng dụng sản xuất phức tạp. Claude/ChatGPT Giải thích mã nguồn và các đoạn mã mẫu Hỗ trợ lập trình bằng cuộc hội thoại Không tích hợp trực tiếp với mã nguồn của bạn Devin AI Hoàn thành công việc tự động Phát triển toàn diện từ đầu đến cuối với đầu ra PR. Yêu cầu các định nghĩa công việc rõ ràng và cụ thể.

Hầu hết các giải pháp thay thế đều là trợ lý mã nguồn, được thiết kế để hỗ trợ quy trình làm việc của nhà phát triển thay vì hoạt động độc lập. Devin nổi bật với khả năng xử lý toàn bộ công việc một cách tự động. Dù bạn chọn công cụ nào, bạn vẫn cần một nền tảng quản lý dự án mạnh mẽ để theo dõi và phối hợp tất cả công việc.

💡ClickUp Brain hoạt động như một đối tác lập trình của bạn trong ClickUp.

Quản lý quy trình phát triển startup của bạn với ClickUp

Devin AI cung cấp một cách mạnh mẽ để các startup tăng cường năng suất kỹ thuật, nhưng nó hiệu quả nhất khi được sử dụng cho các công việc lập trình được định nghĩa rõ ràng, có thể lặp lại và có tiêu chí chấp nhận rõ ràng. Sự giám sát của con người không chỉ là một gợi ý; nó là điều cần thiết. Mã nguồn do AI tạo ra yêu cầu mức độ kiểm tra nghiêm ngặt tương tự như mã nguồn do con người viết. Bằng cách bắt đầu với các công việc nhỏ, rủi ro thấp, nhóm của bạn có thể xây dựng kỹ năng cho các quy trình gợi ý và kiểm tra hiệu quả. 🤩

Quản lý quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI đòi hỏi sự minh bạch, phối hợp và quy trình rõ ràng. Xây dựng nền tảng quản lý dự án cho startup được hỗ trợ bởi AI của bạn với ClickUp. Bắt đầu miễn phí với ClickUp và đưa tất cả công việc phát triển—cả do con người và AI tạo ra—vào một không gian làm việc thống nhất.

Câu hỏi thường gặp

Devin có thể xây dựng các MVP chức năng cho ứng dụng web, công cụ nội bộ và tích hợp API khi được cung cấp các yêu cầu rõ ràng. Tuy nhiên, các sản phẩm phức tạp với kiến trúc mới vẫn cần sự tham gia của nhà phát triển con người trong quá trình lập kế hoạch và giám sát.

Devin yêu cầu bối cảnh kỹ thuật để hoạt động hiệu quả, vì bạn cần cung cấp các lệnh rõ ràng và hiểu các yêu cầu Hợp nhất (pull requests). Các nhà sáng lập không có chuyên môn kỹ thuật có thể sử dụng Devin hiệu quả bằng cách hợp tác với một cố vấn kỹ thuật để xử lý việc kiểm tra mã nguồn và giám sát.

Devin hiển thị lý do của mình và tạm dừng để xin phê duyệt tại các điểm kiểm tra quan trọng, và tất cả các Yêu cầu Hợp nhất (pull requests) phải được xem xét trước khi hợp nhất. Bạn nên lên kế hoạch để một nhà phát triển cấp cao xem xét kết quả đầu ra của Devin cho mỗi công việc được giao.

Devin sử dụng mô hình định giá dựa trên phiên làm việc, trong đó các công việc tiêu tốn thời gian tính toán, với các kế hoạch khác nhau có sẵn. Bạn nên liên hệ trực tiếp với Cognition AI để biết chi tiết về giá cả hiện tại phù hợp với nhu cầu sử dụng dự kiến của startup của bạn.

Devin tăng cường sức chứa của nhà phát triển bằng cách xử lý các công việc lặp đi lặp lại, nhưng nó không thay thế các nhà phát triển con người, những người đưa ra quyết định kiến trúc và giải quyết các vấn đề phức tạp. Hãy xem Devin như một công cụ nhân lực cho nhóm hiện tại của bạn.

Tránh giao phó mã nguồn quan trọng về bảo mật, các quyết định kiến trúc phức tạp và các vấn đề mới đòi hỏi giải pháp sáng tạo. Devin phát huy thế mạnh trong các công việc được định nghĩa rõ ràng, có thể lặp lại, với các mẫu đã được tài liệu hóa và tiêu chí chấp nhận rõ ràng.