50+ Mẫu Nano Banana: Mẫu hình ảnh sáng tạo để khơi nguồn ý tưởng

Bạn đã từng trải qua khoảnh khắc này: bạn có một hình ảnh rõ ràng trong đầu, bạn nhập một gợi ý, và kết quả đầu tiên gần như chính xác.

Sau đó, bạn điều chỉnh nó, góc máy ảnh thay đổi, các tính năng khuôn mặt thay đổi, và nhân vật "cùng một người" bỗng nhiên trông như một người khác. Nếu bạn tạo hình ảnh cho câu chuyện, bài học, hình thu nhỏ hoặc bài đăng, việc điều chỉnh qua lại như vậy có thể trở nên nhàm chán rất nhanh.

Đó chính là lúc các mẫu lệnh Nano Banana phát huy tác dụng. Đây là những hướng dẫn ngắn gọn, tập trung cho Nano Banana, giúp tập trung vào những chi tiết quan trọng nhất.

Điều này đặc biệt quan trọng, vì 83% chuyên gia sáng tạo đã sử dụng các công cụ AI tạo sinh trong thiết kế và công việc sáng tạo.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu Nano Banana prompts là gì và cách viết những prompt tốt nhất. Bạn cũng sẽ nhận được 50 prompt sẵn sàng sử dụng, biến thể của prompt, ý tưởng cho buổi làm việc nhóm và quy trình làm việc AI của ClickUp để đưa bạn từ ý tưởng đến thực thi nội dung.

Nano Banana Prompts là gì?

Các lệnh Nano Banana là những hướng dẫn ngắn gọn, cụ thể mà bạn cung cấp cho Nano Banana (và Nano Banana Pro) để tạo ra một hình ảnh mới hoặc chỉnh sửa một hình ảnh hiện có.

Hãy xem chúng như một bản mô tả ngắn gọn: những gì bạn muốn tạo ra, việc máy ảnh cần làm (chụp cận cảnh so với góc thấp), ánh sáng nên trông như thế nào (ánh sáng tự nhiên ban ngày so với ánh sáng studio), và những gì phải giữ nguyên (đặc điểm khuôn mặt, kết cấu da tự nhiên, phong cách tổng thể).

Google mô tả Nano Banana là khả năng tạo hình ảnh gốc của Gemini, nơi bạn có thể làm việc với văn bản, hình ảnh hoặc cả hai để tạo và tinh chỉnh hình ảnh trong một luồng cuộc hội thoại.

Nano Banana là mô hình "Flash Image" nhanh hơn cho các lần lặp lại nhanh, trong khi Nano Banana Pro là mô hình "Pro Image" hướng đến đầu ra có độ chính xác cao hơn, đặc biệt khi việc hiển thị văn bản cần phải rõ ràng và dễ đọc.

✅ Hầu hết mọi người sử dụng các mẫu Nano Banana theo hai cách:

Tạo hình ảnh chỉ bằng văn bản , nơi bạn mô tả chủ đề, nền, màu sắc và phong cách trong một lời nhắc gọn gàng.

Tạo và chỉnh sửa hình ảnh từ hình ảnh đã tải lên, nơi bạn tạo tệp đính kèm hình ảnh tham chiếu hoặc hình ảnh đầu vào và chỉ định những thay đổi cần thực hiện trong khi giữ nguyên các chi tiết như cấu trúc khuôn mặt, ánh sáng và các yếu tố cá nhân khác.

Tại sao các mẫu Nano lại hiệu quả cho nhà văn và người tạo?

Nếu bạn viết, giảng dạy, thiết kế hoặc sản xuất nội dung theo thời hạn, bạn không cần một gợi ý 200 từ. Bạn cần một gợi ý cho mô hình biết phải giữ nguyên.

Các mẫu Nano thực hiện công việc vì chúng buộc bạn phải chọn những chi tiết quan trọng thực sự ảnh hưởng đến kết quả đầu ra. Một số trong số đó là:

Khung hình và góc máy, như cận cảnh, góc ngang mắt hoặc góc máy thấp.

Tập trung như độ sâu trường ảnh nông và tiêu điểm sắc nét

Ánh sáng như ánh sáng tự nhiên ban ngày, ánh sáng studio, giờ vàng, độ tương phản cao, bóng tối sâu, bóng mềm.

Nền và bảng màu, như nền xám nhạt, nền xanh dương, nền trắng, màu sắc rực rỡ, đường nét sạch sẽ.

Chúng hoạt động hiệu quả vì Nano Banana được thiết kế cho quá trình lặp lại nhanh chóng và chỉnh sửa có mục tiêu. Google đặc biệt nhấn mạnh các tính năng như độ nhất quán của nhân vật, kết hợp ảnh và chỉnh sửa cục bộ cho Nano Banana.

Bạn cũng có thể truy cập các tính năng điều khiển chính xác hơn trong Nano Banana Pro, bao gồm điều chỉnh văn bản nâng cao, góc máy ảnh và tỷ lệ khung hình, cùng độ phân giải 2K.

Đối với nhà văn và giáo viên, hiệu ứng "động lực ban đầu" này là có thật.

Một nghiên cứu quy mô lớn về viết truyện ngắn cho thấy việc tiếp cận các ý tưởng từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh đã cải thiện cách đánh giá truyện (đặc biệt đối với những nhà văn ít sáng tạo), mặc dù điều này cũng khiến các tác phẩm trở nên tương đồng hơn với nhau.

Đó là một lựa chọn tốt khi bạn cần một điểm khởi đầu nhanh chóng, sau đó bạn có thể tùy chỉnh theo ý mình.

📮 ClickUp Insight: Khảo sát về mức độ trưởng thành AI của chúng tôi cho thấy 33% cá nhân kháng cự việc áp dụng công cụ mới, trong khi chỉ 19% triển khai và mở rộng AI một cách nhanh chóng. Khi mỗi tính năng mới được giới thiệu dưới dạng ứng dụng, tài khoản đăng nhập hoặc quy trình làm việc mới cần làm quen, các nhóm nhanh chóng gặp phải tình trạng mệt mỏi với công cụ.

Cách sử dụng các mẫu Nano Banana (Bước bằng bước)

Các mẫu Nano Banana cho phép bạn tạo ra hình ảnh chân thực, độ phân giải cao chỉ với một mẫu. Hãy cùng tìm hiểu từng bước để tận dụng tối đa các mẫu này:

Bước 1: Chọn mô hình dựa trên nhu cầu của bạn

Sử dụng Nano Banana khi bạn muốn thực hiện các vòng lặp nhanh chóng và chỉnh sửa nhanh.

Sử dụng Nano Banana Pro khi bạn cần hiển thị văn bản sạch hơn, kiểm soát bố cục nghiêm ngặt hơn hoặc độ chính xác cao hơn (đầu ra 2K và các điều khiển chính xác hơn).

Bước 2: Quyết định xem bạn đang tạo hay chỉnh sửa

Bạn sẽ nhận được kết quả sạch sẽ hơn khi chọn một hướng đi ngay từ đầu:

Tạo bắt đầu từ văn bản và mang lại cho bạn phạm vi sáng tạo rộng hơn.

Chỉnh sửa bắt đầu từ một hình ảnh đã tải lên hoặc tệp đính kèm hình ảnh tham chiếu và phù hợp nhất để duy trì các tính năng khuôn mặt cá nhân và nhất quán.

Bước 3: Viết một "nano" prompt chỉ kiểm soát các yếu tố quan trọng.

Bắt đầu với một dòng ngắn bao gồm

Chủ đề + ý định

Góc máy ảnh + khung hình (gần, cực gần, ngang tầm mắt, góc thấp)

Điểm nhấn tập trung (độ sâu trường ảnh nông, tiêu điểm sắc nét)

Gợi ý ánh sáng (ánh sáng tự nhiên, ánh sáng studio, độ tương phản cao)

Nền hoặc bảng màu (nền trắng, nền xám nhạt, nền xanh dương)

Bước 4: Khóa danh tính bằng hình ảnh tham chiếu khi tính nhất quán là yếu tố quan trọng.

Nếu bạn đang tạo một loạt nội dung, đừng chỉ dựa vào văn bản. Tệp đính kèm một hình ảnh tham chiếu và chỉ định cho mô hình những phần không nên thay đổi, chẳng hạn như:

Cấu trúc khuôn mặt và các tính năng khuôn mặt

Cấu trúc da tự nhiên và chi tiết cấu trúc da

Cùng góc máy và phong cách tổng thể

Hướng dẫn chính thức của Google nhấn mạnh việc sử dụng mô hình để đảm bảo tính nhất quán của nhân vật và thực hiện các chỉnh sửa lặp đi lặp lại, chính xác là việc cần làm với một hình ảnh tham chiếu.

Bước 5: Sử dụng ngôn ngữ chính xác khi tải lên hình ảnh

Dưới đây là một ví dụ về định dạng đáng tin cậy giúp duy trì sự gọn gàng trong quá trình chỉnh sửa:

Sử dụng hình ảnh đã tải lên, [thêm/xóa/thay đổi] [đối tượng].

Giữ nguyên [những gì không được thay đổi]

Phù hợp với [chi tiết ánh sáng, môi trường xung quanh, thẩm mỹ tổng thể]

Bước 6: Lặp lại với một thay đổi mỗi lượt

Nếu kết quả đầu ra của bạn bị lệch, có thể bạn đang thay đổi quá nhiều thứ cùng một lúc.

Tối ưu hóa quy trình bằng cách thử thứ tự sau:

Định dạng → khung hình → ánh sáng → điều chỉnh màu sắc → nền → hiển thị văn bản

Bước 7: Khi cần bố cục và văn bản dễ đọc, hãy chỉ định trực tiếp.

Nano Banana Pro được thiết kế để tạo văn bản chính xác hơn và kiểm soát chi tiết hơn. Nếu văn bản quan trọng, hãy yêu cầu một cách rõ ràng và chỉ định vị trí (bên trái hoặc bên phải), kiểu chữ (sans serif) và độ tương phản (đen trên nền trắng với độ tương phản cao).

50 mẫu Nano Banana để thử

Càng cụ thể và chi tiết các lệnh của bạn, hình ảnh nhận được sẽ càng tốt. Dưới đây là 50 lệnh Nano Banana bạn có thể sử dụng để cải thiện hình ảnh của mình:

1–35: Tạo hình ảnh mới (chỉ văn bản)

Phụ nữ trẻ, cận cảnh, góc nhìn ngang tầm mắt, ánh sáng tự nhiên ban ngày, độ sâu trường ảnh nông, bóng mềm, kết cấu da tự nhiên, nền màu xám nhạt, độ phân giải cao.

Người phụ nữ trẻ, góc quay cực gần, tiêu điểm sắc nét, độ tương phản cao, bóng tối sâu, ánh sáng tự nhiên, kết cấu da chân thực, nền tối giản. Chân dung một phụ nữ trẻ với nụ cười tinh nghịch, ánh sáng hoàng hôn, độ chân thực cao, phản chiếu tinh tế, màu sắc ấm áp, chi tiết tinh xảo. Chân dung đường phố siêu thực, góc chụp thấp, bóng dài, màu sắc rực rỡ, khung cảnh phim, đường nét khuôn mặt sắc nét. Chụp chân dung trong studio, ánh sáng studio, độ tương phản cao, bóng mềm, kết cấu da tự nhiên, nền trắng, chi tiết cao. Ảnh chân dung biên tập, cận cảnh, tiêu điểm sắc nét, độ sâu trường ảnh nông, màu sắc trung tính, nền sạch, độ chân thực cao. Chân dung đẹp, cận cảnh cực đại, tàn nhang hiển thị, kết cấu da tự nhiên, ánh sáng ban ngày tự nhiên, tiêu điểm sắc nét trên đồng tử, phản chiếu nhẹ nhàng. Chân dung cá nhân, góc nhìn ngang mắt, ánh sáng tự nhiên mềm mại, bóng mềm, cấu trúc khuôn mặt sắc nét, nền mờ, độ chân thực cao. Chân dung thời trang cao cấp, góc chụp thấp, bóng tối sâu đậm, màu sắc táo bạo, độ nét cao, chi tiết tinh xảo. Chân dung ngoài trời, giờ vàng, màu sắc ấm, bóng mềm, cận cảnh, cây cối nền với độ sâu trường ảnh nông, độ chân thực cao. Chân dung đen trắng, độ tương phản cao, nét sắc nét, cảm giác hạt phim, cận cảnh cực đại, tính năng khuôn mặt biểu cảm. Hình ảnh điện ảnh, đường phố mưa, tương phản cao, bóng tối sâu, phản chiếu trên vỉa hè, khung hình rộng, hiệu ứng màu sắc u ám.

Chân dung điện ảnh, phố đêm, phản chiếu neon, tương phản cao, bóng tối sâu được kiểm soát, độ sâu trường ảnh nông, độ chân thực cao. Chân dung thời trang, góc nhìn ngang mắt, ánh sáng cửa sổ, bóng mềm, kết cấu da tự nhiên, nền trung tính, chi tiết cao. Ảnh chụp phong cách đường phố, giờ vàng, bóng dài, màu sắc rực rỡ, môi trường xung quanh hiển thị, độ phân giải cao. Hình ảnh thực tế về món ăn, bánh pancake dâu tây, góc chụp cận cảnh, độ sâu trường ảnh nông, ánh sáng tự nhiên, bóng mềm, chi tiết cao. Hình ảnh sản phẩm của sổ tay chủ đề chuối, ánh sáng studio, độ tương phản cao, nền trắng, chi tiết rõ nét, độ phân giải cao.

Hình ảnh sản phẩm chính, sinh tố chuối trên bảng, ánh sáng studio, bóng mềm, phản chiếu nhẹ nhàng trên kính, nền trắng, chi tiết cao. Cảnh quán cà phê ấm cúng, ánh sáng vàng ấm áp, bóng mềm, độ sâu trường ảnh nông, người trong tiêu điểm sắc nét, hiệu ứng bokeh nền.

Cảnh phòng thí nghiệm tương lai, màu sắc độc đáo, chi tiết cao, độ chân thực cao, bề mặt phản chiếu, ánh sáng studio, khung hình sắc nét. Ảnh poster du lịch, cảnh sa mạc, giờ vàng, bóng dài, khung hình rộng, nền tối giản, bố cục gọn gàng. Hình ảnh thực tế về món ăn, bánh pancake dâu tây, góc chụp cận cảnh, độ sâu trường ảnh nông, ánh sáng tự nhiên, bóng mềm, chi tiết sắc nét.

Chân dung, nền xám nhạt, bóng mềm, ánh sáng tự nhiên, độ sâu trường ảnh nông, độ chân thực cao, độ phân giải cao. Khung hình tĩnh trong phim, bàn bếp, ánh sáng tự nhiên, độ sâu trường ảnh nông, phản chiếu nhẹ nhàng, màu sắc ấm, khung hình rộng. Góc chụp kiến trúc, góc chụp thấp, bóng tối sâu, độ tương phản cao, màu sắc tươi sáng, chi tiết cao, đường nét sắc nét. Nghiên cứu kết cấu macro, cận cảnh cực đại, tiêu điểm sắc nét, tương phản cao, bóng sâu, độ chân thực cao, độ phân giải cao. Chân dung đường phố, góc nhìn ngang tầm mắt, ánh sáng tự nhiên ban ngày, bóng mềm, kết cấu da chân thực, môi trường xung quanh hiển thị, độ chân thực cao. Chụp chân dung trong studio, nền trắng, độ tương phản cao, bóng má rõ nét, tiêu điểm sắc nét, siêu thực tế, độ phân giải cao. Chân dung ngoài trời, ánh sáng tự nhiên mờ, bóng mềm, bảng màu sắc trung tính, độ nét cao, độ chân thực cao. Hình ảnh đẹp cho mục đích biên tập, cận cảnh, độ sâu trường ảnh nông, màu sắc ấm, tiêu điểm sắc nét trên mắt, độ chân thực cao. Khái niệm nhân vật sáng tạo, thiết kế nhân vật lấy cảm hứng từ dứa, chi tiết cao, màu sắc tươi sáng, nền sạch, ánh sáng mạnh, viền sắc nét, độ phân giải cao.

Thiết kế nhân vật, người giao hàng tương lai, màu sắc rực rỡ, độ nét cao, đường nét sạch sẽ, chi tiết cao, độ phân giải cao. Phong cách ảnh thực tế, khoảnh khắc đường phố tự nhiên, ánh sáng ban ngày tự nhiên, độ sâu trường ảnh nông, phản chiếu tinh tế, độ chân thực cao. Sản phẩm được sắp xếp phẳng, nền trắng, bóng mềm, các đối tượng được sắp xếp đều đặn, chi tiết cao, độ phân giải cao. Cảnh tĩnh vật tối giản, nền xanh, đối tượng nhấn mạnh màu đỏ tươi, bố cục gọn gàng, tiêu điểm sắc nét, độ tương phản cao.

36–45: Poster, băng rôn và tranh vẽ đường nét

Thiết kế poster tối giản, nghệ thuật đường nét, đường nét sạch sẽ, tương phản cao giữa đen và trắng, phông chữ sans serif, hiển thị văn bản rõ ràng.

Banner thương hiệu hiện đại, nền xanh, màu sắc tươi sáng, phông chữ sans serif đậm, văn bản tiếng Anh được căn giữa, hiển thị văn bản sạch sẽ. Bố cục poster chia đôi, hình ảnh ở nửa phải, typography ở nửa trái, nền trắng, khoảng cách đều, phông chữ sans serif, hiển thị văn bản sạch sẽ. Bìa tạp chí, chân dung cận cảnh, tiêu đề ở nửa trái, tiêu đề phụ ở nửa phải, phông chữ sans serif, hiển thị văn bản sạch sẽ, độ phân giải cao.

Băng rôn sự kiện công nghệ, nền xanh dương, điểm nhấn đỏ tươi, phông chữ sans serif đậm, hiển thị văn bản rõ nét, độ phân giải cao. Mẫu bìa sách, nền trắng, bảng màu sắc tối giản, tiêu đề bằng tiếng Anh, hiển thị văn bản sạch sẽ, độ chân thực cao. Khái niệm bìa album, tác phẩm điêu khắc chuối trừu tượng, ánh sáng studio mạnh, độ tương phản cao, phản chiếu tinh tế, màu sắc rực rỡ. Bộ biểu tượng, chủ đề chuối, nghệ thuật đường nét, đường nét sạch sẽ, khoảng cách đều đặn, nền trắng, tương phản cao màu đen. Hình minh họa đường nét, đường nét sạch sẽ, bóng mờ tối giản, nền trắng, đen tương phản cao, chi tiết rõ nét. Mẫu nhãn bao bì, nền trắng, phông chữ sans serif, văn bản tiếng Anh, hiển thị văn bản sạch sẽ, màu đen tương phản cao, tỷ lệ khung hình 1:1

46–50: Chỉnh sửa gợi ý (sử dụng hình ảnh đã tải lên hoặc hình ảnh tham chiếu)

Sử dụng tệp đính kèm, thêm những phản chiếu nhẹ nhàng trong mắt và trên trang sức, giữ nguyên kết cấu da tự nhiên, giữ bóng mềm mại và giữ nguyên đặc điểm cá nhân. Sử dụng hình ảnh đã tải lên, tăng độ tương phản cao và làm sâu bóng, giữ nguyên các tính năng khuôn mặt và cấu trúc khuôn mặt, đồng thời duy trì ánh sáng tự nhiên.

48. Sử dụng hình ảnh tham chiếu, tạo phiên bản đơn sắc với tông đen tương phản cao, giữ độ sắc nét cao và nền sạch sẽ.

49. Sử dụng hình ảnh đầu vào, thay đổi môi trường xung quanh thành văn phòng hiện đại, giữ nguyên góc máy, giữ ánh sáng thực tế, giữ các tính năng khuôn mặt nhất quán.

50. Sử dụng hình ảnh đã tải lên, điều chỉnh màu sắc để tạo hiệu ứng cảnh phim ấm áp, giữ nguyên kết cấu da, giữ độ nét cao, duy trì phong cách tổng thể nhất quán.

7 biến thể gợi ý Nano Banana có tác động mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng

Các mẫu Nano Banana trở nên dễ dàng hơn khi bạn ngừng viết lại từ đầu và bắt đầu tái sử dụng "mẫu cơ bản". Bạn giữ nguyên cấu trúc và sau đó thay đổi từng biến một.

1) Mẫu 'director prompt' cho việc tạo chân dung nhanh chóng và chân thực.

Sử dụng khi bạn muốn có ảnh thật với các tính năng khuôn mặt nhất quán:

Phụ nữ trẻ, góc chụp cận cảnh, tầm mắt, ánh sáng tự nhiên, độ sâu trường ảnh nông, bóng mềm, kết cấu da tự nhiên, nền màu xám nhạt, độ phân giải cao.

Các tùy chọn nhanh để thêm hiệu ứng:

Góc quay thấp cho hiệu ứng kịch tính

Giờ vàng cho sự ấm áp

Độ tương phản cao và bóng tối sâu để tạo không khí sắc nét hơn.

2) Chế độ chỉnh sửa 'khóa danh tính' cho cùng một cá nhân qua các lần lặp lại.

Sử dụng khi tính nhất quán của nhân vật là quan trọng (dòng sản phẩm và hình đại diện nhất quán):

Sử dụng tệp đính kèm, giữ nguyên nhân vật và cấu trúc khuôn mặt.

Giữ nguyên các tính năng khuôn mặt và kết cấu da tự nhiên.

Giữ ánh sáng tự nhiên và độ nét cao.

Chỉ thay đổi [nền | màu sắc | trang phục | môi trường xung quanh]

3) Tính năng 'đổi nền' để tạo ra các tài sản sạch sẽ, có thể lặp lại.

Sử dụng khi chủ thể đúng nhưng nền sai:

Sử dụng hình ảnh đầu vào, giữ nguyên các tính năng khuôn mặt và kết cấu da.

Thay thế nền bằng nền trắng (hoặc nền xanh)

Phù hợp với chi tiết ánh sáng gốc

4) Vỏ 'focus and lens' cho độ sâu tức thì

Sử dụng khi hình ảnh trông nhạt nhẽo:

Chụp cận cảnh cực đại, độ sâu trường ảnh nông, tiêu điểm sắc nét trên mắt, nền mờ mềm mại, độ chân thực cao.

5) 'Cảnh tĩnh điện ảnh' (kiểu cảnh phim)

Sử dụng khi bạn muốn tạo không khí giống như một cảnh phim: Góc quay thấp, tương phản cao, bóng tối sâu, giờ vàng, bóng dài, phản chiếu nhẹ nhàng, màu sắc rực rỡ, chi tiết cao, điều chỉnh màu sắc, môi trường xung quanh hiển thị, độ chân thực cao.

Nếu hiệu ứng trở nên quá mạnh, hãy điều chỉnh lại bằng "bóng mềm" và "ánh sáng tự nhiên".

6) 'Banner thương hiệu' (hiển thị văn bản và kiểm soát bố cục)

Sử dụng khi bạn cần typography dễ đọc và quy tắc bố cục:Nền trắng, đường nét sạch sẽ, phông chữ sans serif, văn bản tiếng Anh “believe”, hiển thị văn bản rõ ràng, tiêu đề ở nửa trái, tiêu đề phụ ở nửa phải, khoảng cách đều đặn, độ phân giải cao, điểm nhấn màu đỏ tươi, thẩm mỹ tối giản.

Nếu bạn muốn một giao diện đồ họa mạnh mẽ hơn, hãy sử dụng màu đen tương phản cao và đơn giản hóa màu sắc.

7) Tính năng 'chuyển đổi phong cách'

Sử dụng khi bạn thích bố cục nhưng muốn một phong cách mới:

Sử dụng hình ảnh tham chiếu, giữ nguyên góc máy và cấu trúc khuôn mặt.

Áp dụng chuyển đổi phong cách cho [hình vẽ đường nét | cảnh phim | hình ảnh tạp chí siêu thực tế]

Giữ nguyên phong cách tổng thể và chỉ điều chỉnh màu sắc.

Google đề cập đến việc thay đổi phong cách từ một hình ảnh tham chiếu như một quy trình làm việc được hỗ trợ (lấy kết cấu, màu sắc hoặc phong cách từ một hình ảnh tham chiếu và áp dụng nó), vì vậy đây là một quy trình thực tiễn cần lưu ý.

Sử dụng các mẫu Nano Prompts cho sự sáng tạo của nhóm và các buổi workshop.

Các gợi ý Nano hoạt động hiệu quả trong nhóm vì mọi người đều bắt đầu từ cùng một giới hạn. Bạn sẽ dành ít thời gian hơn để thảo luận về ý tưởng ban đầu và có nhiều thời gian hơn để phản hồi các ý tưởng và biểu đạt mới.

✅ Dưới đây là các cách thực tế để sử dụng nó (cùng với một số tính năng hữu ích của ClickUp):

Các bài tập khởi động trước khi brainstorming

Chọn một gợi ý Nano Banana chia sẻ và một hình ảnh tham chiếu chia sẻ.

Cài đặt hẹn giờ 3 phút cho kết quả đầu ra ban đầu.

Cài đặt hẹn giờ 2 phút cho một biến thể (chỉ thay đổi ánh sáng hoặc nền).

Việc cần làm là thực hiện một buổi trình bày nhanh, sau đó chuyển sang buổi brainstorming thực sự.

Giữ cho gợi ý khởi động đơn giản. Chỉ điều chỉnh góc máy ảnh, ánh sáng và nền. Để mô hình tự động hoàn thiện phần còn lại.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đặt gợi ý khởi động ở đầu tài liệu ClickUp, sau đó liên kết tài liệu đó trên Bảng trắng ClickUp bên cạnh các kết quả để "gợi ý + hình ảnh" luôn được ghép đôi.

Các hoạt động khởi động sáng tạo trong cuộc họp

Mọi người đều sử dụng cùng một chủ đề và cùng một góc máy ảnh.

Mỗi người thay đổi một biến số (màu sắc, nền hoặc độ sâu).

Bình chọn cho phiên bản phù hợp nhất với mục tiêu (trang trình chiếu, khung truyện, hình thu nhỏ, poster).

Đây là nơi cách diễn đạt chặt chẽ phát huy tác dụng. Nếu bạn muốn đảm bảo tính nhất quán, hãy yêu cầu mọi người sử dụng cùng một hình ảnh tham chiếu hoặc cùng một hình ảnh tham chiếu trong tệp đính kèm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kéo từng kết quả của mỗi người vào Bảng trắng ClickUp, thêm một ghi chú dán với chính xác lời nhắc đã sử dụng, sau đó chuyển đổi ghi chú dán chiến thắng thành nhiệm vụ ClickUp để theo dõi.

Các buổi workshop về đổi mới

Trong các phiên làm việc dài hơn, sử dụng các mẫu Nano để nhanh chóng khám phá các hướng đi, sau đó tập trung vào mục tiêu.

Vòng 1: Tạo 10 hướng dẫn sơ bộ với các gợi ý ngắn gọn

Vòng 2: Chọn 3 ý tưởng hàng đầu, sau đó tinh chỉnh bản sắc và khung hình.

Vòng 3: Khóa danh sách chung "không thay đổi" (đặc điểm khuôn mặt, quy tắc hiển thị văn bản, màu sắc).

Bạn có thể chỉ định một người theo dõi sự thay đổi của prompt. Họ sẽ duy trì prompt cơ sở ổn định để hình ảnh của bạn không bị lệch hướng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lưu các quy tắc prompt của bạn trong một tài liệu ClickUp, sau đó đánh dấu dòng hành động và tạo công việc từ đó, ví dụ: "Tạo 5 biến thể với nền xanh và hiển thị văn bản sạch sẽ."

Các phiên lập kế hoạch nội dung

Nếu bạn tạo kịch bản nội dung, các gợi ý sẽ trở thành danh sách cảnh quay của bạn.

Xác định 6–10 khung hình và gán một khung hình cho mỗi người.

Tiêu chuẩn hóa các chỉ dẫn máy ảnh (góc nhìn ngang mắt, cận cảnh, góc quay thấp)

Tiêu chuẩn hóa ánh sáng (ánh sáng tự nhiên ban ngày hoặc ánh sáng studio)

Giữ tỷ lệ khung hình nhất quán giữa các khung hình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể tạo bảng phân cảnh trên Bảng trắng ClickUp, thêm từng khung hình dưới dạng ô, sau đó chèn công việc liên quan và tài liệu gợi ý ngay bên cạnh.

📽️ Xem video: Bạn vẫn đang thực hiện các thao tác sao chép-dán thủ công, lập công việc hoặc lên lịch? Video này giải thích cách sử dụng các công cụ tự động hóa AI để loại bỏ các công việc nhàm chán.

Các lựa chọn thay thế Nano Banana để khám phá

Tạo hình ảnh đồ họa chỉ với một lệnh, và nâng cao chất lượng nội dung của bạn với ClickUp Brain

Khi thử nghiệm các ý tưởng hình ảnh, phần khó khăn nhất hiếm khi là hình ảnh đầu tiên. Đó là mọi thứ xung quanh nó: chuyển đổi giữa các công cụ để tạo, chỉnh sửa, phê duyệt và triển khai, rồi mất chủ đề của những gì bạn đã quyết định.

Tình trạng " phân tán công việc " càng trở nên tồi tệ hơn với "phân tán AI", nơi công việc sáng tạo bị chia nhỏ giữa các mô hình và công cụ AI khác nhau.

ClickUp giải quyết điều này bằng cách trở thành một không gian làm việc AI tích hợp cho các nhóm, nơi bạn có thể tạo ra hình ảnh, biến quyết định thành công việc và duy trì tiến độ thực hiện trong cùng một nền tảng.

🧠Bạn có biết: Nghiên cứu liên quan đến "toggle tax" cho thấy nhân viên chuyển đổi giữa các ứng dụng khoảng 1.200 lần mỗi ngày, tương đương gần bốn giờ mỗi tuần dành cho việc điều chỉnh lại.

Tạo hình ảnh bên trong ClickUp Brain với Trình tạo hình ảnh AI.

Biến các lệnh của bạn thành hình ảnh chân thực với ClickUp Brain

ClickUp Brain bao gồm một trình tạo hình ảnh AI mà bạn có thể chạy ngay tại nơi công việc diễn ra (ví dụ: từ bình luận công việc hoặc các giao diện ClickUp khác nơi có sẵn công cụ AI).

Thêm prompt của bạn, tạo nhiều tùy chọn, sau đó giữ lại tùy chọn tốt nhất để chuyển sang giai đoạn xem xét và giao hàng mà không cần sao chép ngữ cảnh giữa các công cụ. Bạn có thể tạo tối đa 10 hình ảnh từ một prompt duy nhất, giúp quá trình lặp lại nhanh chóng trở nên dễ dàng hơn.

Dưới đây là các mẫu lệnh hoàn thành mà bạn có thể dán vào trình tạo hình ảnh của ClickUp Brain (chỉ thay đổi 1–2 biến mỗi lần lặp để tránh sự chệch hướng):

1. Chân dung (sạch sẽ, phong cách biên tập)

“Người phụ nữ trẻ, góc chụp cận cảnh, tầm mắt, độ sâu trường ảnh nông, tiêu điểm sắc nét, kết cấu da tự nhiên, ánh sáng ban ngày tự nhiên, bóng mềm, nền xám nhạt, phản chiếu nhẹ trong mắt, độ chân thực cao, độ phân giải cao, góc máy cố định, khung hình trung tâm, tỷ lệ khung hình 4:5”

2. Chân dung (kịch tính, điện ảnh)

“Người phụ nữ trẻ, cận cảnh cực gần, độ tương phản cao, bóng tối sâu, tiêu điểm sắc nét trên các tính năng khuôn mặt và cấu trúc khuôn mặt, ánh sáng tự nhiên, kết cấu da siêu thực, khung hình tĩnh từ cảnh phim, môi trường xung quanh mờ, chi tiết cao, độ phân giải cao, tỷ lệ khung hình 1:1”

3. Phố vắng vào giờ vàng

“Góc quay thấp, cô gái trẻ đi bộ trên phố, giờ vàng, bóng dài, màu sắc rực rỡ, độ chân thực cao, chi tiết tinh tế, phản chiếu nhẹ nhàng trên vỉa hè, hiệu ứng màu sắc điện ảnh, chủ thể được lấy nét sắc nét, độ sâu trường ảnh nông, khung hình rộng, tỷ lệ khung hình 16:9”

4. Poster tối giản (typography + bố cục)

“Nền trắng, đường nét sạch sẽ, minh họa chuối bằng nghệ thuật đường nét, tương phản cao màu đen, phông chữ sans serif, tiêu đề văn bản tiếng Anh ở nửa trái, văn bản chính ở phía dưới, yếu tố đồ họa ở nửa phải, lưới đều đặn, chi tiết rõ ràng, văn bản hiển thị sắc nét, điểm nhấn màu đỏ tươi, độ phân giải cao”

5. Băng rôn hiện đại (màu sắc nổi bật)

“Nền xanh, màu sắc tươi sáng, bảng màu rực rỡ, đồ họa phong cách sản phẩm với bố cục gọn gàng, phông chữ sans serif, văn bản tiếng Anh ở phần ba trên cùng, tiêu điểm sắc nét, ánh sáng studio, bóng mềm, chi tiết rõ ràng, độ phân giải cao, tỷ lệ khung hình 16:9”

6. Bộ biểu tượng (đơn giản + nhất quán)

“Bộ biểu tượng vẽ đường nét, chủ đề dâu tây, đường nét sạch sẽ, khoảng cách đều đặn, nền trắng, màu đen tương phản cao, độ dày nét vẽ nhất quán, bóng tối tối thiểu, chi tiết rõ ràng, độ phân giải cao”

Thực hành các mẫu hiệu quả với ClickUp BrainGPT

Sử dụng giọng nói của bạn để ghi lại ý tưởng gợi ý sơ bộ và chuyển đổi chúng thành văn bản với tính năng Talk to Text của ClickUp BrainGPT

Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng tạo prompt nhanh chóng, sự nhất quán quan trọng hơn các phiên dài. ClickUp BrainGPT hỗ trợ tính năng "Talk to Text " (cho phép bạn nói ra ý tưởng sơ bộ và chuyển đổi thành văn bản có thể sử dụng) và tìm kiếm trên ClickUp, web và các ứng dụng kết nối khi bạn cần tra cứu bối cảnh hoặc tham chiếu trước đó.

Dưới đây là một quy trình đơn giản phù hợp cho nhà văn, người tạo và giáo viên:

Mô tả ý tưởng hình ảnh sơ bộ bằng Talk to Text, sau đó yêu cầu ClickUp BrainGPT viết lại thành 5 gợi ý với các góc máy và chi tiết ánh sáng khác nhau.

Tìm kiếm các trò chuyện/tài liệu/công việc trước đây của bạn với của bạn với Enterprise Search để tìm kiếm những gì đã hoạt động tốt lần trước (ví dụ: “tìm prompt tạo poster cho văn bản hiển thị sạch nhất”).

Chuyển đổi mô hình khi cần thiết. ClickUp BrainGPT cho phép bạn thay đổi mô hình AI sang ChatGPT, Claude hoặc Gemini (tuy nhiên, ghi chú rằng các mô hình bên ngoài sẽ không sử dụng kiến thức về Không gian Làm việc ClickUp của bạn như cách "ClickUp Brain" làm).

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Agents để duy trì sự sáng tạo và chia sẻ kết quả trong nhóm. Sử dụng tự động hóa dựa trên kích hoạt để hoàn thành các công việc và hành động một cách tự động với ClickUp Agents Khi đã có hình ảnh sử dụng được, điểm nghẽn chuyển sang khâu phối hợp: chu kỳ kiểm tra và “Ai sẽ làm gì tiếp theo?”. Các tác nhân AI của ClickUp có thể hoạt động dựa trên các sự kiện kích hoạt (như thay đổi trạng thái) và thực hiện các hành động như tạo tài liệu hoặc công việc bằng AI. Dưới đây là cách thiết lập ClickUp Agents nhanh chóng và thực tiễn mà bạn có thể thử: Tạo một Trợ lý Tự động trong Danh sách công việc sáng tạo của bạn sẽ được kích hoạt khi trạng thái của công việc thay đổi thành “Xem xét”.

Trong hướng dẫn cho Agent, hãy yêu cầu nó (1) đăng một bình luận kiểm tra các chi tiết cần thiết (tỷ lệ khung hình, nền, ánh sáng, góc máy, ghi chú về hiển thị văn bản) và (2) tạo một tài liệu đánh giá ngắn bằng AI tóm tắt những thay đổi đã thực hiện và phản hồi cần thiết.

Nếu công việc thiếu thông tin quan trọng, hãy để AI tạo một công việc con (ví dụ: “Tạo 3 biến thể với bóng mềm hơn” hoặc “Sửa độ dễ đọc của văn bản tiếng Anh”) Điều này giúp quá trình chuyển giao từ "ý tưởng sáng tạo → thực thi" diễn ra mượt mà, mà không biến phiên làm việc với prompt thành công việc quản trị viên.

Xem cách bạn có thể tạo ra AI Agent của riêng mình trong ClickUp

Nâng cao quy trình làm việc với hình ảnh của bạn cùng ClickUp

Các mẫu Nano Banana giúp bạn làm việc nhanh chóng khi giữ hướng dẫn rõ ràng. Bạn sẽ đạt được kết quả tốt hơn khi kiểm soát các yếu tố cơ bản: góc máy, khung hình, ánh sáng, nền và một số gợi ý phong cách như độ sâu trường ảnh nông hoặc độ tương phản cao.

Tuy nhiên, thách thức lớn hơn xuất hiện sau khi có kết quả đầu ra. Bạn vẫn cần một nơi để tạo hình ảnh và đảm bảo các bước tiếp theo không bị phân tán giữa các công cụ. Đó chính là nơi ClickUp tạo ra sự khác biệt bằng cách kết hợp tạo hình ảnh và quản lý công việc trên một nền tảng duy nhất.

Để duy trì quy trình làm việc với hình ảnh diễn ra suôn sẻ, bạn có thể tinh chỉnh các mẫu với ClickUp BrainGPT và Talk to Text. Bạn thậm chí có thể chọn chuyển đổi giữa các mô hình như ChatGPT, Claude hoặc Gemini khi muốn sử dụng mô hình AI khác cho các trường hợp cụ thể.

Cuối cùng, bạn có thể tin tưởng vào ClickUp Agents để thực hiện kiểm tra yêu cầu và tạo các tác vụ theo dõi khi có điều gì đó thiếu sót.

Nghe có vẻ như công cụ hoàn hảo cho bạn? Đăng ký ClickUp miễn phí và trải nghiệm sự khác biệt!

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Các lệnh Nano Banana là những hướng dẫn cực ngắn mà bạn cung cấp cho mô hình hình ảnh Nano Banana của Google để tạo ra một hình ảnh mới hoặc chỉnh sửa một hình ảnh hiện có. Chúng hoạt động tốt nhất khi bạn chỉ mô tả những chi tiết quan trọng nhất ảnh hưởng đến kết quả, như chủ đề, góc máy, ánh sáng và nền, thay vì viết một bản mô tả dài dòng. Nếu bạn cần kiểm soát nhiều hơn (đặc biệt cho typography, poster hoặc sơ đồ), Nano Banana Pro được thiết kế cho việc tạo và chỉnh sửa hình ảnh với độ chính xác cao hơn và khả năng xử lý văn bản mạnh mẽ hơn.

Bắt đầu với cấu trúc đơn giản: chủ thể, góc máy, tiêu điểm, ánh sáng, nền, phong cách và tỷ lệ khung hình. Giữ gợi ý đầu tiên ngắn gọn, sau đó lặp lại bằng cách thay đổi từng biến số một (ví dụ: chỉ thay đổi nền từ xám nhạt sang xanh dương). Nếu hình ảnh của bạn bao gồm typography, hãy cụ thể về vị trí (“tiêu đề ở nửa bên trái”) và độ dễ đọc, vì văn bản là một trong những nơi dễ bị lệch nhất trong kết quả đầu ra.

Sử dụng hình ảnh tham chiếu mỗi khi tính nhất quán của nhân vật là yếu tố quan trọng. Quy trình làm việc đáng tin cậy là bắt đầu từ một hình ảnh "lưu trữ" hoặc hình ảnh cơ sở, tạo ra một hình ảnh tham chiếu ổn định, sau đó tạo ra một loạt hình ảnh mới bằng cách sử dụng cùng một hình ảnh tham chiếu cộng với các gợi ý ngắn. Trong gợi ý của bạn, hãy chỉ ra những gì không được thay đổi (cùng một nhân vật, tính năng khuôn mặt, cấu trúc khuôn mặt, kết cấu da), và chỉ thay đổi một hoặc hai yếu tố, như nền hoặc góc máy.

Nano Banana có vị trí là mô hình nhanh chóng cho các thử nghiệm sáng tạo nhanh, trong khi Nano Banana Pro có vị trí cho việc tạo và chỉnh sửa hình ảnh với độ kiểm soát cao hơn. Google nhấn mạnh các tính năng cải tiến của Nano Banana Pro như khả năng hiển thị văn bản tốt hơn, các công cụ sáng tạo nâng cao và khả năng tạo ra hình ảnh chất lượng cao (lên đến 4K), phù hợp cho poster và tài sản thương hiệu chuyên nghiệp. Nếu mục tiêu của bạn là phát triển ý tưởng nhanh chóng, Nano Banana thường đã đủ. Nếu bạn cần độ chính xác, typography hoặc chất lượng "bản thảo cuối cùng", Nano Banana Pro là lựa chọn phù hợp hơn.

Đúng vậy. ClickUp Brain có thể tạo hình ảnh AI trực tiếp từ bình luận công việc, ClickUp Chat hoặc biểu tượng AI trong không gian làm việc của bạn. Bạn có thể tạo tối đa 10 hình ảnh từ một gợi ý, tinh chỉnh gợi ý sau khi xem kết quả, sau đó chia sẻ hình ảnh vào công việc hoặc trò chuyện, hoặc tạo tài liệu từ nó. Điều này khiến ClickUp Brain trở thành công cụ tạo hình ảnh thực tiễn khi bạn muốn tạo hình ảnh trong cùng không gian làm việc nơi diễn ra đánh giá, phê duyệt và các bước tiếp theo.