Cách sử dụng Hugging Face cho việc tóm tắt văn bản

Hầu hết các nhà phát triển xây dựng skript tóm tắt Hugging Face đều gặp phải cùng một vấn đề: skript tóm tắt hoạt động hoàn hảo trong terminal của họ. Nhưng nó hiếm khi kết nối với công việc thực tế mà nó được thiết kế để hỗ trợ.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng một trình tóm tắt văn bản sử dụng thư viện Transformers của Hugging Face, sau đó giải thích tại sao ngay cả một triển khai hoàn hảo cũng có thể gây ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết khi nhóm của bạn cần các bản tóm tắt thực sự kết nối với các công việc, dự án và quyết định.

Tóm tắt văn bản là gì?

Các nhóm đang bị ngập trong thông tin. Bạn phải đối mặt với các tài liệu dài dòng, bản ghi cuộc họp không dứt, các bài nghiên cứu dày đặc và báo cáo quý mất hàng giờ để xử lý thủ công. Sự quá tải thông tin liên tục này làm chậm quá trình ra quyết định và làm giảm năng suất.

Tóm tắt văn bản là quá trình sử dụng Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) để cô đọng nội dung thành một phiên bản ngắn gọn, logic, đồng thời giữ lại thông tin quan trọng nhất. Hãy tưởng tượng nó như một bản tóm tắt nhanh cho bất kỳ tài liệu nào. Công nghệ tóm tắt NLP này thường sử dụng một trong hai phương pháp sau:

Tóm tắt trích xuất: Phương pháp này hoạt động bằng cách xác định và trích xuất các câu quan trọng nhất trực tiếp từ văn bản gốc. Nó giống như có một công cụ đánh dấu tự động chọn ra các điểm chính cho bạn. Tóm tắt cuối cùng là tập hợp các câu gốc.

Tóm tắt trừu tượng: Phương pháp nâng cao này tạo ra các câu hoàn toàn mới để nắm bắt ý nghĩa cốt lõi của văn bản gốc. Nó diễn đạt lại thông tin, kết quả là một bản tóm tắt mạch lạc và tự nhiên hơn, giống như cách một người giải thích một câu chuyện dài bằng lời của chính mình.

Bạn có thể thấy kết quả của điều này ở khắp mọi nơi. Nó được sử dụng để tóm tắt ghi chú cuộc họp thành các mục hành động, phân tích phản hồi của khách hàng thành xu hướng và tạo các bản tóm tắt nhanh về tài liệu dự án. Mục tiêu luôn giống nhau: lấy thông tin cần thiết mà không cần đọc từng từ một.

📮 ClickUp Insight: Trung bình, một chuyên gia dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc. Điều đó tương đương với hơn 120 giờ mỗi năm bị lãng phí khi phải lục lọi email, các cuộc hội thoại trên Slack và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp vào không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. ClickUp Brain cung cấp thông tin và câu trả lời tức thì bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp chỉ trong vài giây, giúp bạn ngừng tìm kiếm và bắt đầu làm việc. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp, tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người, bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời.

Tại sao nên sử dụng Hugging Face cho việc tóm tắt văn bản?

Xây dựng một mô hình tóm tắt văn bản tùy chỉnh từ đầu là một nhiệm vụ khổng lồ. Nó đòi hỏi lượng dữ liệu khổng lồ để đào tạo, tài nguyên tính toán mạnh mẽ và đắt đỏ, cùng một nhóm chuyên gia học máy. Rào cản gia nhập cao này khiến hầu hết các đội ngũ kỹ thuật và sản phẩm không bao giờ bắt đầu.

Hugging Face là nền tảng giải quyết vấn đề này. Đây là một nền tảng mã nguồn mở và khoa học dữ liệu cho phép bạn truy cập hàng nghìn mô hình đã được huấn luyện sẵn, giúp dân chủ hóa việc tóm tắt bằng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cho các nhà phát triển. Thay vì phải xây dựng từ đầu, bạn có thể bắt đầu với một mô hình mạnh mẽ đã hoàn thiện 99% công việc.

Đây là lý do tại sao nhiều nhà phát triển lựa chọn Hugging Face: 🛠️

Truy cập mô hình đã được huấn luyện sẵn: Hugging Face Hub là một kho lưu trữ khổng lồ với hơn 2 triệu mô hình công khai được huấn luyện bởi các công ty như Google, Meta và OpenAI. Bạn có thể tải xuống và sử dụng các điểm kiểm tra tiên tiến nhất này cho các dự án của riêng mình.

Giao diện API đơn giản hóa: Hàm pipeline là một giao diện API cấp cao xử lý tất cả các bước phức tạp như tiền xử lý văn bản, suy luận mô hình và định dạng đầu ra chỉ trong vài dòng mã.

Đa dạng mô hình: Bạn không bị giới hạn trong một lựa chọn duy nhất. Bạn có thể chọn từ một phạm vi rộng của các kiến trúc khác nhau như BART, T5 và Pegasus, mỗi mô hình có những ưu điểm, kích thước và đặc điểm hiệu suất riêng biệt.

Tính linh hoạt của khung làm việc: Thư viện Transformers hoạt động mượt mà với hai khung làm việc học sâu phổ biến nhất, PyTorch và TensorFlow. Bạn có thể sử dụng khung làm việc nào mà nhóm của bạn đã quen thuộc.

Hỗ trợ cộng đồng: Với tài liệu chi tiết, các khóa học chính thức và một cộng đồng phát triển hoạt động tích cực, bạn dễ dàng tìm thấy các hướng dẫn và nhận hỗ trợ khi gặp vấn đề.

Mặc dù Hugging Face vô cùng mạnh mẽ cho các nhà phát triển, nhưng điều quan trọng là phải nhớ rằng đây là một giải pháp dựa trên mã nguồn. Nó yêu cầu chuyên môn kỹ thuật để triển khai và duy trì. Điều này không phải lúc nào cũng phù hợp với các nhóm không có chuyên môn kỹ thuật chỉ cần tóm tắt công việc của họ.

🧐 Bạn có biết? Thư viện Transformers của Hugging Face đã giúp việc sử dụng các mô hình NLP tiên tiến trở nên phổ biến chỉ với vài dòng mã, đó là lý do tại sao các bản mẫu tóm tắt thường bắt đầu từ đó.

Hugging Face Transformers là gì?

Bạn đã quyết định sử dụng Hugging Face, nhưng công nghệ thực sự nào đang thực hiện công việc này? Công nghệ cốt lõi là một kiến trúc gọi là Transformer. Khi nó được giới thiệu trong một bài báo năm 2017 có tiêu đề “Attention Is All You Need”, nó đã hoàn toàn thay đổi trường xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

Trước khi có Transformers, các mô hình gặp khó khăn trong việc hiểu bối cảnh của các câu dài. Đổi mới chính của Transformer là cơ chế chú ý, cho phép mô hình đánh giá mức độ quan trọng của các từ khác nhau trong văn bản đầu vào khi xử lý một từ cụ thể. Điều này giúp mô hình nắm bắt các mối quan hệ trong phạm vi dài và hiểu bối cảnh, điều này rất quan trọng để tạo ra các bản tóm tắt có tính nhất quán.

Thư viện Hugging Face Transformers là một gói Python giúp bạn dễ dàng sử dụng các mô hình phức tạp này. Bạn không cần phải có bằng tiến sĩ về học máy. Thư viện này đã loại bỏ những công việc phức tạp.

Ba thành phần chính bạn cần biết

Tokenizers: Các mô hình không hiểu từ; chúng hiểu số. Một tokenizer lấy văn bản đầu vào của bạn và chuyển đổi nó thành một chuỗi các token số — một quá trình gọi là tokenization — mà mô hình có thể xử lý. Mô hình: Đây là các mạng thần kinh đã được huấn luyện sẵn. Đối với việc tóm tắt, đây thường là các mô hình chuỗi-đến-chuỗi có cấu trúc mã hóa-giải mã. Bộ mã hóa đọc văn bản đầu vào để tạo ra một biểu diễn số, và bộ giải mã sử dụng biểu diễn đó để tạo ra bản tóm tắt. Pipelines: Đây là cách dễ nhất để sử dụng một mô hình. Một pipeline kết hợp mô hình đã được huấn luyện sẵn với bộ mã hóa token tương ứng và xử lý tất cả các bước tiền xử lý đầu vào và hậu xử lý đầu ra cho bạn.

Hai mô hình phổ biến nhất cho việc tóm tắt là BART và T5. BART (Bidirectional and Auto-Regressive Transformer) đặc biệt giỏi trong việc tóm tắt trừu tượng, tạo ra các bản tóm tắt đọc rất tự nhiên. T5 (Text-to-Text Transfer Transformer) là một mô hình đa năng, xem mọi công việc NLP như một vấn đề chuyển đổi văn bản sang văn bản, khiến nó trở thành một công cụ mạnh mẽ và đa năng.

🎥 Xem video này để so sánh các công cụ tóm tắt PDF AI tốt nhất — và tìm hiểu công cụ nào cung cấp tóm tắt nhanh nhất, chính xác nhất mà không làm mất bối cảnh.

Cách xây dựng trình tóm tắt văn bản với Hugging Face

Sẵn sàng xây dựng ví dụ trình tóm tắt của riêng bạn? Tất cả những gì bạn cần là kiến thức cơ bản về Python, một trình chỉnh sửa mã như VS Code và kết nối internet. Toàn bộ quá trình chỉ mất bốn bước. Bạn sẽ có một trình tóm tắt hoạt động trong vài phút.

Bước 1: Cài đặt các thư viện cần thiết

Đầu tiên, bạn cần cài đặt các thư viện cần thiết. Thư viện chính là transformers. Bạn cũng cần một khung học sâu như PyTorch hoặc TensorFlow. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng PyTorch.

Mở terminal hoặc command prompt và chạy lệnh sau:

Lệnh để cài đặt thư viện Transformers và khung PyTorch để xây dựng các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) trong Python.

Một số mô hình, như T5, cũng yêu cầu thư viện sentencepiece cho bộ phân tích token. Tốt nhất là bạn nên cài đặt nó cùng lúc.

Lệnh để cài đặt thư viện SentencePiece, cần thiết cho quá trình tokenization trong một số mô hình Hugging Face.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo môi trường ảo Python trước khi cài đặt các gói này. Điều này giúp giữ các phụ thuộc của dự án được cách ly và tránh xung đột với các dự án khác trên máy tính của bạn.

Bước 2: Tải mô hình và bộ mã hóa token

Cách dễ nhất để bắt đầu là sử dụng hàm pipeline. Nó tự động xử lý việc tải mô hình và bộ phân tích từ phù hợp cho công việc tóm tắt.

Trong script Python của bạn, nhập pipeline và khởi tạo nó như sau:

Khởi tạo một đường ống tóm tắt Hugging Face sử dụng mô hình BART-large-CNN với thư viện Transformers trong Python.

Ở đây, chúng ta đang xác định hai điều:

Công việc: Chúng ta thông báo cho quy trình rằng chúng ta muốn thực hiện "tóm tắt".

Mô hình: Chúng tôi chọn một điểm kiểm tra mô hình đã được huấn luyện sẵn từ Hugging Face Hub. facebook/bart-large-cnn là một lựa chọn phổ biến được huấn luyện trên các bài báo tin tức và hoạt động tốt cho việc tóm tắt chung. Để thử nghiệm nhanh hơn, bạn có thể sử dụng mô hình nhỏ hơn như t5-small.

Lần đầu tiên bạn chạy mã này, nó sẽ tải xuống trọng số mô hình từ Hub, quá trình này có thể mất vài phút. Sau đó, mô hình sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ đệm trên máy tính của bạn để tải nhanh chóng.

Bước 3: Tạo hàm tóm tắt

Để mã nguồn của bạn gọn gàng và có thể tái sử dụng, tốt nhất là đóng gói logic tóm tắt vào một hàm. Điều này cũng giúp bạn dễ dàng thử nghiệm với các tham số khác nhau.

Hàm Python để tạo tóm tắt cho bất kỳ văn bản nào bằng cách sử dụng đường ống tóm tắt Hugging Face đã được tải sẵn, với độ dài tóm tắt tối đa và tối thiểu có thể tùy chỉnh.

Hãy phân tích các tham số mà bạn có thể điều chỉnh:

max_length: Thông số này cài đặt số token tối đa (khoảng tương đương với số từ) cho bản tóm tắt đầu ra.

min_length: Thông số này cài đặt số token tối thiểu để ngăn mô hình tạo ra các bản tóm tắt quá ngắn hoặc trống rỗng.

do_sample: Khi cài đặt thành False, mô hình sử dụng phương pháp xác định (như beam search) để tạo ra bản tóm tắt có khả năng cao nhất. Cài đặt nó thành True sẽ giới thiệu yếu tố ngẫu nhiên, có thể tạo ra kết quả sáng tạo hơn nhưng ít dự đoán được hơn.

Điều chỉnh các tham số này là khóa để đạt được chất lượng đầu ra mong muốn.

Bước 4: Tạo bản tóm tắt của bạn

Bây giờ đến phần thú vị. Truyền văn bản của bạn vào hàm và in kết quả. 🤩

Ví dụ về việc tóm tắt một bài viết về Kính viễn vọng Không gian James Webb bằng hàm tóm tắt tùy chỉnh.

Bạn sẽ thấy phiên bản tóm tắt của bài viết được hiển thị trên console. Nếu gặp vấn đề, đây là một số giải pháp nhanh chóng:

Văn bản đầu vào quá dài: Mô hình có thể gặp lỗi nếu văn bản đầu vào vượt quá độ dài tối đa (thường là 512 hoặc 1024 token). Thêm truncation=True vào hàm summarizer() để tự động cắt bớt các văn bản quá dài.

Tóm tắt quá chung chung: Hãy thử tăng tham số num_beams (ví dụ: num_beams=4). Điều này giúp mô hình tìm kiếm kỹ lưỡng hơn để có được tóm tắt tốt hơn nhưng có thể chậm hơn một chút.

Cách tiếp cận dựa trên mã nguồn này rất tuyệt vời cho các nhà phát triển đang xây dựng ứng dụng tùy chỉnh. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bạn cần tích hợp điều này vào công việc hàng ngày của một nhóm? Đó là lúc những giới hạn bắt đầu lộ ra.

Giới hạn của Hugging Face trong việc tóm tắt văn bản

Hugging Face là một lựa chọn tuyệt vời khi bạn muốn sự linh hoạt và kiểm soát. Nhưng khi bạn cố gắng sử dụng nó cho các quy trình làm việc thực tế của nhóm (không chỉ là một notebook demo), một số thách thức dự đoán được sẽ xuất hiện nhanh chóng.

Giới hạn token và những rắc rối với tài liệu dài

Hầu hết các mô hình tóm tắt đều có độ dài đầu vào tối đa cố định. Ví dụ, mô hình facebook/bart-large-cnn được cấu hình với max_position_embeddings = 1024. Điều đó có nghĩa là các tài liệu dài hơn thường yêu cầu cắt bớt hoặc chia thành các đoạn nhỏ.

Nếu bạn chỉ cần một bản tóm tắt cơ bản nhanh chóng, bạn có thể kích hoạt tính năng cắt ngắn trong quy trình và tiếp tục. Nhưng nếu bạn cần các bản tóm tắt tài liệu dài chính xác, bạn thường phải xây dựng logic chia nhỏ và sau đó thực hiện việc cần làm là một lần xử lý thứ hai, một "bản tóm tắt của các bản tóm tắt", để ghép các kết quả lại với nhau. Điều đó đòi hỏi thêm công sức kỹ thuật và dễ dẫn đến kết quả không nhất quán.

Rủi ro ảo giác (và chi phí xác minh)

Các mô hình trừu tượng đôi khi có thể "ảo tưởng", tạo ra văn bản nghe có vẻ hợp lý nhưng thực tế là sai sự thật. Đối với các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh, điều này tạo ra vấn đề: mỗi bản tóm tắt đều cần được xác minh thủ công. Lúc đó, bạn không thực sự tiết kiệm thời gian, mà chỉ chuyển công việc sang một phần khác của quy trình.

Thiếu nhận thức về ngữ cảnh

Mô hình Hugging Face chỉ biết về văn bản mà bạn cung cấp cho nó. Nó không hiểu mục tiêu của dự án, những người tham gia hoặc cách một tài liệu liên quan đến tài liệu khác, thiếu trí tuệ bối cảnh của các hệ thống hiện đại. Nó không thể cho bạn biết liệu tóm tắt từ cuộc gọi với khách hàng có mâu thuẫn với tài liệu yêu cầu dự án hay không, vì nó hoạt động độc lập.

Chi phí tích hợp (vấn đề "chặng cuối cùng")

Việc tạo ra một bản tóm tắt thường là phần dễ dàng. Vấn đề thực sự nằm ở những gì xảy ra tiếp theo.

Tóm tắt được hiển thị ở đâu? Ai sẽ xem nó? Làm thế nào để nó trở thành một công việc có thể thực hiện được? Làm thế nào để kết nối nó với công việc đã kích hoạt nó?

Giải quyết "chặng cuối cùng" có nghĩa là xây dựng các tích hợp tùy chỉnh và mã kết nối. Điều này đòi hỏi công việc phát triển ban đầu và thường tạo ra quy trình làm việc cồng kềnh cho mọi người khác.

Rào cản kỹ thuật và bảo trì liên tục

Cách tiếp cận dựa trên Python chủ yếu dành cho những người biết mã. Điều này tạo ra rào cản thực tế cho các nhóm marketing, bán hàng và vận hành, nghĩa là việc áp dụng vẫn bị giới hạn.

Nó cũng đi kèm với việc bảo trì liên tục: quản lý các phụ thuộc, cập nhật thư viện và đảm bảo mọi thứ hoạt động trơn tru khi các API và mô hình phát triển. Điều bắt đầu như một giải pháp nhanh chóng có thể dần trở thành một hệ thống khác cần được theo dõi và bảo trì.

📮 ClickUp Insight: 42% các sự gián đoạn trong công việc xuất phát từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và di chuyển giữa các cuộc họp. Nếu bạn có thể loại bỏ những gián đoạn tốn kém này? ClickUp kết hợp các quy trình làm việc (và trò chuyện) của bạn trên một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Khởi chạy và quản lý các công việc của bạn từ trò chuyện, tài liệu, Bảng trắng và nhiều hơn nữa, trong khi các tính năng được hỗ trợ bởi AI giữ cho bối cảnh được kết nối, có thể tìm kiếm và quản lý.

Vấn đề lớn hơn: Sự lan rộng của bối cảnh

Ngay cả khi skript tóm tắt của bạn hoạt động hoàn hảo, nhóm của bạn vẫn có thể mất thời gian vì kết quả đầu ra không liên quan đến nơi công việc thực sự diễn ra.

Đó là hiện tượng "mất mát bối cảnh", khi các nhóm lãng phí hàng giờ tìm kiếm thông tin, chuyển đổi giữa các ứng dụng và tìm kiếm tệp tin trên các nền tảng không kết nối.

Đây là nơi không gian làm việc tích hợp thay đổi cuộc chơi. Thay vì tạo tóm tắt ở một nơi và cố gắng "di chuyển chúng vào công việc" sau đó, hệ thống tích hợp giữ các dự án, tài liệu và cuộc hội thoại cùng nhau, với ClickUp Brain được nhúng làm lớp trí tuệ. Các tóm tắt của bạn luôn kết nối với các công việc và tài liệu, vì vậy bước tiếp theo trở nên rõ ràng và việc chuyển giao diễn ra ngay lập tức.

Tóm tắt biến thành hành động với ClickUp

Một skript tóm tắt có thể hoạt động hoàn hảo nhưng vẫn khiến nhóm của bạn gặp rắc rối theo một cách phiền phức: bản tóm tắt cuối cùng lại nằm ở một nơi tách biệt với công việc.

Khoảng trống đó tạo ra sự phân tán bối cảnh, nơi thông tin bị phân tán khắp các tài liệu, chuỗi trò chuyện, công việc và "ghi chú nhanh" trong các công cụ không kết nối với nhau. Mọi người dành nhiều thời gian để tìm kiếm bản tóm tắt hơn là sử dụng nó. Thành công thực sự không chỉ là tạo ra bản tóm tắt. Đó là việc giữ cho bản tóm tắt liên kết với các quyết định, người chịu trách nhiệm và các bước tiếp theo nơi công việc thực sự diễn ra.

Đó chính là điểm khác biệt của ClickUp Brain. Nó tóm tắt các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại trong cùng một không gian làm việc nơi các dự án của bạn được lưu trữ, giúp nhóm của bạn có thể hiểu và thực hiện hành động mà không cần chuyển đổi công cụ.

Tạo tóm tắt cấp cao cho bài viết, báo cáo và tài liệu dài với ClickUp Brain

ClickUp BrainGPT: tương tác với các bản tóm tắt bằng ngôn ngữ tự nhiên

Trên máy tính để bàn, BrainGPT là giao diện cuộc hội thoại cho ClickUp Brain. Thay vì mở các tập lệnh, sổ tay hoặc công cụ AI bên ngoài, nhóm của bạn có thể yêu cầu những gì họ cần bằng ngôn ngữ thông thường, trực tiếp trong ClickUp.

ClickUp BrainGPT hoạt động như trợ lý thông minh của bạn, chuyển đổi các tài liệu kinh doanh dài dòng thành các bản tóm tắt ngắn gọn, có thể thực hiện được.

Bạn có thể gõ (hoặc sử dụng tính năng chuyển giọng nói thành văn bản) để:

Tóm tắt một mô tả công việc dài, chủ đề bình luận hoặc tài liệu.

Tiếp theo với các câu hỏi như “Bước tiếp theo là gì?” hoặc “Ai chịu trách nhiệm về điều này?”

Chuyển tóm tắt thành hành động bằng cách tạo các công việc từ nó, với người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn.

Vì ClickUp Brain hoạt động bên trong không gian làm việc của bạn, kết quả đầu ra được dựa trên bối cảnh thực tế: mô tả công việc, bình luận, công việc con, tài liệu liên kết và cấu trúc dự án. Bạn không cần dán văn bản vào một công cụ riêng biệt và lo lắng rằng những thông tin quan trọng có thể bị bỏ sót.

Tại sao phương pháp này vượt trội hơn quy trình tóm tắt dựa trên mã nguồn cho hầu hết các nhóm

Một quy trình làm việc do nhà phát triển xây dựng có thể tạo ra các bản tóm tắt mạnh mẽ. Vấn đề nảy sinh sau đó, khi ai đó phải sao chép kết quả vào nơi công việc diễn ra, sau đó chuyển đổi nó thành các công việc, rồi theo dõi tiến độ thực hiện.

ClickUp Brain đã đóng quy trình đó:

Không cần lập trìnhBất kỳ ai trong nhóm đều có thể tóm tắt một tài liệu, một chủ đề công việc hoặc một tập hợp bình luận lộn xộn mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào hoặc viết mã.

Tóm tắt có nhận thức về bối cảnhClickUp Brain có thể bao gồm những phần mà mọi người thường quên: các quyết định bị ẩn trong bình luận, các rào cản được đề cập trong phản hồi, và các công việc con thay đổi ý nghĩa của "hoàn thành".

Tóm tắt nằm ở nơi công việc diễn raBạn có thể cập nhật bên trong một công việc, thêm tóm tắt ở đầu ClickUp Docs hoặc nhanh chóng tóm tắt một cuộc thảo luận mà không cần tạo thêm một "tài liệu tóm tắt" mà không ai xem.

Giảm thiểu sự phức tạp của công cụBạn không cần các skript riêng biệt, sổ tay Jupyter, khóa API hoặc quy trình làm việc mà chỉ một người hiểu. Tài liệu, Công việc và tóm tắt của bạn đều được lưu trữ trong cùng một hệ thống.

Đây là lợi thế thực tiễn của một không gian làm việc tích hợp: tóm tắt, hành động và hợp tác diễn ra cùng nhau thay vì được ghép nối sau đó.

Cách nó hoạt động trong thực tế

Dưới đây là một số mẫu phổ biến mà các nhóm thường sử dụng:

Tóm tắt một chủ đề bình luận : Mở một công việc có cuộc thảo luận dài, nhấp vào tùy chọn AI và nhận tóm tắt nhanh về những thay đổi và những điểm quan trọng.

Tóm tắt tài liệu : Mở một tài liệu ClickUp và sử dụng “Ask AI” để tạo tóm tắt trang, giúp mọi người nhanh chóng nắm bắt nội dung.

Trích xuất các mục hành động: Lấy bản tóm tắt và ngay lập tức chuyển các bước tiếp theo thành các công việc có người được giao và ngày đáo hạn, để động lực không bị mất đi trong quá trình chuyển giao.

Khả năng Hugging Face (dựa trên mã nguồn) ClickUp Brain Thiết lập cần thiết Môi trường Python, thư viện, mã Không có, tích hợp sẵn Nhận thức về bối cảnh Chỉ văn bản (nội dung bạn nhập vào) Bối cảnh đầy đủ của không gian làm việc (các công việc, tài liệu, bình luận, công việc con) Tích hợp quy trình làm việc Xuất/nhập thủ công Tóm tắt có thể trở thành công việc và cập nhật. Kỹ năng kỹ thuật cần thiết Mức độ phát triển Bất kỳ ai trong nhóm Bảo trì Bảo trì mô hình và mã nguồn liên tục Cập nhật tự động

Từ tóm tắt đến thực thi với Super Agents

Tóm tắt rất hữu ích. Phần khó khăn là đảm bảo chúng luôn được thực hiện một cách nhất quán, đặc biệt khi khối lượng công việc tăng lên.

Đó chính là lúc ClickUp Super Agents phát huy tác dụng. Chúng có thể sử dụng thông tin tóm tắt và đẩy công việc tiến triển dựa trên các điều kiện và tác nhân kích hoạt, ngay trong cùng một không gian làm việc.

Giao diện ClickUp Super Agent hiển thị việc tạo tóm tắt kế hoạch triển khai tự động hóa và hướng dẫn quy trình làm việc.

Với Super Agents, các nhóm có thể:

Tóm tắt các thay đổi theo lịch trình (tổng kết dự án hàng tuần, tổng hợp trạng thái hàng ngày)

Trích xuất các mục hành động và gán chủ sở hữu tự động

Cờ báo công việc bị đình trệ (các công việc bị kẹt trong quá trình xem xét, các chủ đề thảo luận chưa được trả lời, các bước tiếp theo quá hạn)

Giữ mức độ hiển thị của lãnh đạo cao mà không cần báo cáo thủ công.

Thay vì tóm tắt chỉ là văn bản tĩnh, các tác nhân giúp đảm bảo tóm tắt trở thành kế hoạch, và kế hoạch trở thành tiến độ.

Tóm tắt diễn ra ngay tại nơi công việc diễn ra

Hugging Face Transformers là lựa chọn tuyệt vời khi bạn cần một ứng dụng tùy chỉnh, một quy trình xử lý riêng biệt hoặc kiểm soát hoàn toàn hành vi của mô hình.

Nhưng đối với hầu hết các nhóm, vấn đề lớn hơn không phải là “Chúng ta có thể tóm tắt điều này không?” Mà là “Chúng ta có thể tóm tắt điều này và ngay lập tức biến nó thành công việc, với người chịu trách nhiệm, thời hạn và tính hiển thị không?”

Nếu mục tiêu của bạn là năng suất nhóm và thực thi nhanh chóng, ClickUp Brain cung cấp cho bạn các bản tóm tắt có bối cảnh, ngay tại nơi công việc diễn ra, với một lộ trình rõ ràng từ “đây là tóm tắt” đến “đây là những gì chúng ta sẽ làm tiếp theo”.

Sẵn sàng bỏ qua bước thiết lập và bắt đầu tóm tắt ngay tại nơi công việc của bạn thực sự diễn ra? Bắt đầu miễn phí với ClickUp và để Brain xử lý phần việc nặng nhọc.