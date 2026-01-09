Mẫu kế hoạch trang phục miễn phí để sắp xếp tủ quần áo và lên kế hoạch cho trang phục một cách dễ dàng

Hầu hết các buổi sáng, bạn đứng trước tủ quần áo và tự hỏi, “Mình nên mặc gì?”

Điều này có vẻ nhỏ nhặt, nhưng nếu không có hệ thống, quyết định đó sẽ tiêu tốn thời gian và năng lượng của bạn ngay từ khi ngày mới bắt đầu. Tủ quần áo đầy ắp, không có gì để mặc, và cảm giác mệt mỏi vì phải đưa ra quyết định sớm xuất hiện.

Lập kế hoạch trang phục không chỉ đơn thuần là về quần áo, nó còn giúp giảm bớt gánh nặng tinh thần.

Hướng dẫn này cung cấp cho bạn các mẫu kế hoạch trang phục miễn phí, sẵn sàng sử dụng để tổ chức tủ quần áo và lên kế hoạch trang phục trước, tất cả trong Không gian Làm việc ClickUp miễn phí — giúp ngày của bạn bắt đầu với ít quyết định hơn và tập trung hơn.

Mẫu kế hoạch trang phục là gì?

Mẫu kế hoạch trang phục là hệ thống lập kế hoạch sẵn có giúp bạn tổ chức tủ quần áo và quyết định mặc gì trước khi ngày mới bắt đầu. Với mẫu kế hoạch trang phục, bạn có thể:

Danh sách các mục thời trang

Tạo các bộ trang phục kết hợp

Kế hoạch trang phục theo ngày hoặc dịp

Theo dõi những trang phục bạn đã mặc.

📌 Bạn có biết? Trong một cuộc khảo sát người tiêu dùng rộng rãi tại Úc, 84% người tham gia cho biết họ sở hữu quần áo mà họ chưa từng mặc trong năm qua. Điều này cho thấy việc tủ quần áo trở nên lộn xộn và ít được sử dụng như thế nào nếu không có hệ thống kế hoạch hợp lý.

Tổng quan về các mẫu kế hoạch trang phục Miễn phí

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu kế hoạch trang phục tốt?

Khi chọn một mẫu kế hoạch trang phục tốt, hãy đảm bảo rằng nó giúp việc lập kế hoạch trang phục của bạn trở nên dễ dàng và không giống như một công việc khác cần quản lý.

Đây là điều thực sự phân biệt một mẫu hữu ích với một mẫu nhàm chán👇

Sắp xếp tủ quần áo gọn gàng : Cho phép bạn phân loại quần áo theo loại, mùa, màu sắc hoặc dịp.

Lập kế hoạch trang phục dễ dàng trước đó : Cho phép bạn lên kế hoạch cho trang phục của mình cho những ngày, sự kiện hoặc tuần sắp tới, thay vì phải quyết định vào phút chót.

Đang theo dõi việc tái sử dụng trang phục : Hiển thị những trang phục bạn đã mặc, giúp dễ dàng xoay vòng trang phục và tránh lặp lại.

Giao diện linh hoạt : Cho phép bạn chuyển đổi giữa các chế độ xem danh sách, lịch hoặc bảng tùy theo cách bạn thích lập kế hoạch trực quan.

Các Trường Tùy chỉnh quan trọng : Hỗ trợ các chi tiết như thời tiết, quy định trang phục, tâm trạng hoặc phụ kiện mà không làm phức tạp hóa mọi thứ.

Cập nhật nhanh chóng khi kế hoạch thay đổi : Giúp bạn dễ dàng thay đổi trang phục, thêm mục mới hoặc điều chỉnh kế hoạch khi lịch trình của bạn thay đổi.

Phù hợp với lối sống của bạn : Hoạt động hiệu quả cho trang phục hàng ngày cũng như cho các sự kiện hoặc phong cách cho khách hàng.

Không cần nỗ lực thiết lập: Đã sẵn sàng sử dụng ngay, giúp bạn bắt đầu lập kế hoạch ngay lập tức.

Mẫu kế hoạch trang phục miễn phí

Lập kế hoạch trang phục trong đầu có thể hiệu quả… cho đến khi không còn nữa. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ cần một hệ thống có thể giúp bạn tổ chức mọi thứ. Và đó chính là lúc ClickUp phát huy vai trò quan trọng.

ClickUp mang đến cho bạn sự linh hoạt để biến việc lập kế hoạch trang phục thành một quy trình làm việc có thể lặp lại. Với công cụ này, bạn có thể thực hiện nhiều việc: lập kế hoạch trang phục theo ngày hoặc dịp, theo dõi những gì bạn đã mặc, lưu lại các bộ trang phục yêu thích và xem mọi thứ dưới chế độ xem danh sách, lịch hoặc bảng.

Nó cũng cung cấp các mẫu kế hoạch trang phục miễn phí thực sự giúp việc lập kế hoạch trang phục của bạn trở nên dễ dàng. Mỗi mẫu đều sẵn sàng sử dụng và hoàn toàn có thể tùy chỉnh, vì vậy bạn có thể bắt đầu lập kế hoạch trang phục ngay khi cảm hứng đến.

1. Mẫu Lập Kế Hoạch Hàng Ngày ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch cho các công việc liên quan đến trang phục hàng ngày và quản lý danh sách việc cần làm cá nhân một cách hiệu quả với mẫu lịch trình hàng ngày ClickUp.

Mẫu lịch trình hàng ngày ClickUp có thể được sử dụng như một hệ thống lập kế hoạch trang phục thông minh bằng cách tách biệt các thói quen trang phục hàng ngày với nhu cầu trang phục một lần. Tất cả đều được lưu trữ trong một thư mục lịch trình hàng ngày, giúp kế hoạch trang phục của bạn luôn gọn gàng và đồng bộ với lịch trình hàng ngày.

Bạn có thể sử dụng nó để theo dõi các thói quen trang phục lặp lại, như trang phục công việc, trang phục tập gym, trang phục casual hàng ngày hoặc lịch xoay trang phục hàng tuần, giúp bạn tránh lặp lại và tận dụng tủ quần áo hiệu quả hơn. Mẫu này cũng rất phù hợp cho các nhu cầu trang phục riêng lẻ, như kế hoạch trang phục cho sự kiện, chuyến đi, cuộc họp, ngày giặt giũ hoặc nhắc nhở mua sắm.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Xem dạng danh sách, Bảng và Lịch để lập kế hoạch trang phục theo ngày hoặc theo dịp.

Phân loại trang phục bằng menu thả xuống (Công việc, Thường ngày, Phòng tập, Tiệc tùng, Du lịch, v.v.)

Theo dõi tần suất lặp lại trang phục với bộ đếm chuỗi hiển thị số ngày bạn đã lặp lại trang phục đó.

Sắp xếp các công việc liên quan đến trang phục theo ngày đáo hạn với danh sách công việc tự động phân loại các mục vào các mục "Quá hạn", "Hôm nay" và "Ngày mai".

Ghi chú các chi tiết quan trọng trong phần ghi chú cho phụ kiện, giày dép, thông tin thời tiết hoặc lời nhắc nhở về phong cách.

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn lập kế hoạch trang phục hàng ngày cùng với các nhiệm vụ cá nhân và xử lý các nhu cầu trang phục đặc biệt.

⚡ Thư viện mẫu: Nếu bạn thích sử dụng sổ tay hàng ngày để lập kế hoạch trang phục, ClickUp cung cấp một thư viện đầy đủ các mẫu sổ tay hàng ngày miễn phí được thiết kế cho các phong cách lập kế hoạch khác nhau. Từ các mẫu sổ tay cơ bản dựa trên danh sách việc cần làm đến các bố cục chia khung thời gian và tập trung vào thói quen, bạn có thể dễ dàng chọn một mẫu phù hợp với cách bạn lập kế hoạch cho ngày của mình và trang phục.

2. Mẫu lịch trình hàng tuần ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch trang phục hàng tuần theo ngày một cách trực quan, sắp xếp trang phục bằng các ghi chú có mã màu sắc và điều chỉnh kế hoạch trang phục dễ dàng với mẫu ClickUp Weekly Planner Template.

Nếu bạn từng thắc mắc làm thế nào để lên kế hoạch cho cả tuần mà không phải suy nghĩ quá nhiều về việc chọn trang phục hàng ngày, mẫu lịch tuần ClickUp cung cấp bố cục Bảng trắng, hiển thị tất cả bảy ngày trong tuần theo các cột cố định, giúp bạn dễ dàng lên kế hoạch trang phục trước cho các ngày làm việc, buổi tập gym, đi chơi hoặc các dịp đặc biệt.

Và vì tất cả các mục trên bảng đều có thể di chuyển, bạn có thể nhanh chóng thay đổi trang phục nếu kế hoạch thay đổi hoặc cân bằng những ngày bận rộn với những trang phục đơn giản hơn.

Không chỉ vậy, bạn có thể phân loại trang phục theo màu sắc cho các loại trang phục khác nhau, như trang phục công sở, trang phục casual, trang phục tập luyện hoặc trang phục sự kiện. Nhờ đó, bạn có thể nắm bắt kế hoạch trang phục cho cả tuần chỉ với một chế độ xem. Các bộ chọn Tháng và Tuần giúp bạn lên kế hoạch trang phục cho các chuyến đi hoặc lịch trình bận rộn.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Dễ dàng lập kế hoạch và điều chỉnh trang phục bằng cách sử dụng ghi chú dán cho từng ngày và kéo chúng qua các ngày trong tuần khi kế hoạch hoặc sự kiện thay đổi.

Tái sử dụng ý tưởng trang phục bằng cách sao chép ghi chú dán cho các phong cách lặp lại, như trang phục công sở hoặc phong cách casual hàng ngày.

Thêm cảm hứng trang phục bằng cách tải lên hình ảnh quần áo, phụ kiện hoặc các bộ trang phục đã lưu để xây dựng kế hoạch trực quan cho tuần của bạn.

Ghi chú các trang phục quan trọng và nhắc nhở bằng cách sử dụng phần ưu tiên và ghi chú cho những trang phục bắt buộc phải mặc, hoặc lời khuyên về thời tiết.

✅ Phù hợp cho: Những người bận rộn và những người đam mê thời trang muốn có cách trực quan để chuẩn bị phong cách của mình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Quyết định trang phục sẽ dễ dàng hơn nhiều khi bạn có thể nhìn thấy lịch trình tuần của mình chỉ trong nháy mắt. Bảng trắng ClickUp cung cấp không gian tương tác để phác thảo ý tưởng trang phục, kết hợp các món đồ thời trang và lập kế hoạch cho trang phục trong tuần hoặc các sự kiện sắp tới. Lập kế hoạch trang phục của bạn một cách trực quan với ClickUp Bảng trắng Bạn có thể kéo và thả thẻ trang phục, nhóm các bộ trang phục theo ngày hoặc dịp, thêm ghi chú về phụ kiện hoặc thời tiết, và điều chỉnh kế hoạch ngay lập tức khi có thay đổi. Khi đã hoàn thành việc lên kế hoạch, bạn có thể chuyển các ý tưởng trang phục thành công việc hoặc liên kết trực tiếp với lịch trình của mình.

3. Mẫu lịch hàng tháng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch và theo dõi lịch trang phục hàng tháng, đồng thời sắp xếp trang phục theo ưu tiên và ngày tháng trong danh sách công việc có cấu trúc bằng mẫu Lập kế hoạch hàng tháng ClickUp.

Mẫu lịch trình hàng tháng ClickUp hoạt động như một trung tâm điều khiển duy nhất để lập kế hoạch trang phục cho cả tháng. Mẫu này đi kèm với nhiều chế độ xem, mỗi chế độ hỗ trợ một phần khác nhau của quá trình lập kế hoạch trang phục.

Ví dụ, chế độ xem Xem dạng danh sách cho phép bạn xem các trang phục hàng ngày dưới dạng danh sách, được phân loại theo khung thời gian như Hôm nay, Sắp tới hoặc Quá hạn, kèm theo không gian để thêm loại trang phục, mức độ ưu tiên và ghi chú về phong cách. Còn với chế độ xem Lịch, bạn có thể xem toàn bộ tháng chỉ trong nháy mắt để lên kế hoạch trang phục xung quanh các cuộc họp, sự kiện, chuyến đi hoặc những tuần bận rộn.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Nhận diện các mẫu trang phục với các loại trang phục được phân loại theo màu sắc, giúp bạn dễ dàng nhận biết các tuần có nhiều sự kiện hoặc các trang phục lặp lại.

Chỉnh sửa kế hoạch trang phục bằng cách di chuyển các thẻ trang phục mà không làm gián đoạn kế hoạch tổng thể hàng tháng của bạn.

Ưu tiên trang phục bằng cách sử dụng các mức độ như Quan trọng, Thông thường hoặc Tùy chọn để tập trung vào những ngày quan trọng trước tiên.

Thêm bối cảnh phong cách với ghi chú về phụ kiện, giày dép, thời tiết hoặc liên kết nguồn cảm hứng.

✅ Phù hợp cho: Sinh viên, những người đam mê thời trang hoặc stylist muốn tổ chức tủ quần áo và tránh căng thẳng về phong cách vào phút chót trong suốt cả tháng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để lập kế hoạch trang phục cho bản thân. Lập kế hoạch trang phục không chỉ đơn thuần là việc lưu trữ quần áo mà còn giúp giảm bớt gánh nặng tinh thần. Đây chính là lúc ClickUp Brain phát huy tác dụng. Thay vì phải tự tay tính toán các kết hợp trang phục hoặc lập kế hoạch cho trang phục cả tuần, bạn có thể nhờ Brain xử lý việc cần làm này. Yêu cầu ClickUp Brain tạo “Ý tưởng trang phục cho tôi trong 5 ngày làm việc tiếp theo. Đảm bảo phù hợp với thời tiết và tránh lặp lại trang phục. ” Sử dụng ClickUp Brain để lập kế hoạch trang phục

4. Mẫu danh sách việc cần làm hàng ngày ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch cho các thói quen liên quan đến trang phục vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, và theo dõi các công việc styling hàng ngày với mẫu danh sách việc cần làm hàng ngày ClickUp.

Thay vì phải vội vàng chọn trang phục mỗi sáng, mẫu danh sách việc cần làm hàng ngày của ClickUp giúp bạn lập kế hoạch cho các công việc liên quan đến trang phục một cách phù hợp với cuộc sống thực tế.

Nó được xây dựng dựa trên các thói quen và hành động nhỏ, và tuân theo hệ thống container, trong đó kế hoạch trang phục của bạn được chia thành ba khối khác nhau: Thói quen buổi sáng, Thói quen buổi chiều và Thói quen buổi tối.

Thói quen buổi sáng giúp bạn bắt đầu ngày mới một cách sẵn sàng, như kiểm tra thời tiết, chọn trang phục, ủi quần áo hoặc chọn phụ kiện. Thói quen buổi chiều và tối dành cho các công việc styling thực tế như giặt ủi, mang đồ đi giặt khô, nhắc nhở mua sắm hoặc chuẩn bị trang phục cho các sự kiện sắp tới.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Thêm địa điểm cho trang phục bằng cách gắn thẻ nơi bạn sẽ mặc chúng, như văn phòng, phòng tập gym, tiệc tùng hoặc đi mua sắm.

Ưu tiên chuẩn bị trang phục bằng cách sử dụng các công việc con để đánh dấu những việc cấp bách (giặt ủi, ủi đồ, sửa chữa) và những việc có thể chờ.

Tuân thủ các quy trình trang phục lặp lại với danh sách kiểm tra cho phụ kiện, giày dép, chăm sóc cá nhân và kiểm tra thời tiết.

Gắn các tham chiếu trang phục bằng cách thêm ảnh, ảnh chụp màn hình lấy cảm hứng, liên kết mua sắm hoặc ghi chú phong cách vào một tệp đính kèm duy nhất.

✅ Phù hợp cho: Những người yêu thời trang đang theo dõi các công việc phối đồ và tự tin về trang phục mình mặc hàng ngày.

🎉 Thông tin thú vị: Theo một báo cáo của Harris Poll, 48% người Mỹ có việc làm cho biết nơi làm việc của họ tổ chức các bữa tiệc Giáng sinh hàng năm. Điều đó có nghĩa là bạn có thể cần lên kế hoạch cho ít nhất một bộ trang phục cho bữa tiệc công ty mỗi năm. Từ các chủ đề lễ hội đến bữa tối bán trang trọng, các sự kiện văn phòng thường đi kèm với những kỳ vọng ngầm về trang phục. Lên kế hoạch trang phục sớm giúp bạn phù hợp với không khí sự kiện và tự tin hơn vào ngày diễn ra. Nếu bạn đang tìm kiếm ý tưởng cho bữa tiệc văn phòng, đừng quên lên kế hoạch trang phục cùng với sự kiện. Điều này sẽ giúp trải nghiệm của bạn trở nên suôn sẻ hơn.

📚 Đọc thêm: Tò mò về các công cụ lập kế hoạch thông minh? Khám phá các ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số phổ biến và cách sử dụng chúng.

5. Mẫu danh sách kiểm tra hàng tuần ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tổ chức các công việc lập kế hoạch trang phục hàng tuần và theo dõi quy trình chuẩn bị bằng mẫu danh sách kiểm tra hàng tuần ClickUp.

Mẫu danh sách kiểm tra hàng tuần ClickUp giúp bạn quản lý tất cả các kế hoạch liên quan đến trang phục trong một danh sách kiểm tra hàng tuần. Bạn có thể thêm trang phục hàng ngày, nhắc nhở giặt giũ, công việc mua sắm, trang phục cho sự kiện hoặc công việc chuẩn bị, sau đó xem chúng dưới các định dạng khác nhau tùy theo cách nào dễ dàng nhất để lập kế hoạch.

Trong chế độ xem dạng danh sách, các công việc trang phục của bạn được phân nhóm theo từng ngày trong tuần, giúp bạn dễ dàng xem những gì cần mặc hoặc chuẩn bị. Chế độ xem Lịch hiển thị cùng các kế hoạch trang phục trên lịch tuần, giúp bạn nhận ra nếu có quá nhiều công việc chuẩn bị trang phục tập trung vào một ngày và điều chỉnh sớm.

Trong chế độ xem Lịch, mẫu này cũng hỗ trợ các bộ lọc cho phép bạn tập trung vào những thứ cụ thể, như chỉ trang phục đi làm hoặc trang phục cuối tuần, mà không cần tạo danh sách riêng biệt.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Phân loại trang phục theo loại (Công việc, Thường ngày, Phòng tập, Sự kiện, Du lịch) để xem lịch trình trang phục của bạn trong tuần.

Theo dõi thói quen phối đồ hoặc chuẩn bị trang phục bằng trường theo dõi chuỗi để duy trì sự nhất quán.

Đánh giá mức độ tự tin hoặc thoải mái mà một bộ trang phục mang lại cho bạn bằng hệ thống đánh giá.

Xem lại các kế hoạch trang phục đã hoàn thành để cải thiện sự cân đối và lựa chọn phong cách cho tuần tới.

✅ Phù hợp cho: Những người bận rộn và những ai quan tâm đến phong cách, muốn theo dõi quy trình chuẩn bị và đánh giá những gì hiệu quả (hoặc không) để cải thiện lựa chọn trang phục.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Phân chia việc lập kế hoạch trang phục thành các công việc đơn giản, dễ thực hiện với nhiệm vụ ClickUp. Lập kế hoạch trang phục không chỉ đơn giản là chọn quần áo. Từ việc kiểm tra thời tiết đến lên kế hoạch trang phục cho các sự kiện hoặc chuyến đi, những chi tiết nhỏ thường bị bỏ qua trong quá trình lập kế hoạch. Quản lý các công việc liên quan đến trang phục với nhiệm vụ ClickUp

6. Mẫu lịch ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch trang phục theo ngày trên lịch hàng tháng và đồng bộ hóa trang phục với các sự kiện và ngày đi du lịch bằng mẫu lịch ClickUp Calendar Planner Template.

Mẫu lịch lập kế hoạch trang phục ClickUp giúp bạn tổ chức các lựa chọn trang phục trong suốt một tháng.

Lịch hàng tháng chính hiển thị trang phục của bạn vào chính xác các ngày bạn sẽ mặc chúng, giúp dễ dàng nhận ra các tuần bận rộn hoặc các ngày quan trọng cần lập kế hoạch thêm. Danh sách tóm tắt hoạt động như một danh sách kiểm tra chính, nơi bạn có thể theo dõi trạng thái của từng trang phục hoặc công việc chuẩn bị, chẳng hạn như đã lên kế hoạch, đã sẵn sàng hoặc đã hoàn thành.

Có sẵn công cụ theo dõi ngân sách giúp bạn quản lý chi tiêu liên quan đến trang phục như mua sắm, may đo hoặc giặt ủi bằng cách ghi chú chi phí theo kế hoạch và chi tiêu thực tế tại một nơi duy nhất.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tệp đính kèm hóa đơn, biên lai hoặc ảnh chụp màn hình cho việc mua sắm, may đo hoặc giặt ủi để tất cả chi phí trang phục được lưu trữ cùng nhau.

Xem các trang phục và công việc chuẩn bị trên dòng thời gian để hiểu thời lượng, sự trùng lặp và mối quan hệ phụ thuộc.

Giao trách nhiệm chuẩn bị trang phục (mua sắm, ủi, sửa chữa) và chỉ định một người chịu trách nhiệm.

Đặt mục tiêu như trang phục sẵn sàng cho sự kiện hoặc ngân sách tủ quần áo hàng tháng, và theo dõi tiến độ một cách dễ dàng.

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn lập kế hoạch trang phục trên lịch hàng tháng và kiểm soát chi tiêu liên quan đến trang phục.

⚡ Kho mẫu: Nếu bạn thích lập kế hoạch trang phục theo lịch, bạn sẽ thích khám phá bộ sưu tập mẫu lịch đáng yêu của ClickUp. Những mẫu này kết hợp bố cục gọn gàng với thiết kế bắt mắt, giúp việc lập kế hoạch trang phục và sự kiện theo ngày trở nên thú vị hơn.

7. Mẫu thiết kế trang phục ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý các công việc thiết kế trang phục và theo dõi tiến độ từ ý tưởng đến hoàn thành bằng mẫu thiết kế trang phục ClickUp.

Nếu bạn cần một hệ thống sẵn có được thiết kế riêng cho quy trình làm việc trong lĩnh vực thời trang và thiết kế trang phục, thì mẫu thiết kế trang phục của ClickUp chính là giải pháp bạn cần.

Giai đoạn Concept là nơi bạn quyết định phong cách tổng thể và cảm giác của trang phục, bao gồm chủ đề, phong cách, tâm trạng và nguồn cảm hứng đằng sau chúng. Giai đoạn này giúp bạn chậm lại và suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay vào thực hiện.

Tiếp theo là giai đoạn Đang tiến hành, nơi bạn hoàn thiện các chi tiết như màu sắc, chất liệu, kiểu dáng, yếu tố phong cách và lựa chọn những ý tưởng trang phục phù hợp với bạn. Cuối cùng, giai đoạn Hoàn thành hiển thị những gì đã hoàn tất và được phê duyệt, chẳng hạn như trang phục hoàn chỉnh, mẫu thử, ngân sách hoặc nghiên cứu.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Thêm thông tin chi tiết cho các công việc trang phục bằng cách cài đặt ưu tiên, ngày đáo hạn và ghi chú, để những trang phục quan trọng và công việc chuẩn bị được ưu tiên xử lý trước.

Xem toàn bộ dòng thời gian kế hoạch trang phục theo tuần và tháng để phát hiện sớm các trễ hẹn hoặc bước thiếu sót.

Tập trung nguồn cảm hứng bằng cách lưu trữ các tham khảo từ Vogue và nghiên cứu sáng tạo trực tiếp trong dự án.

Phân chia công việc phức tạp về trang phục thành các công việc con như thử mẫu, thử đồ, chỉnh sửa và phê duyệt cuối cùng để theo dõi từng bước.

✅ Phù hợp cho: Nhà thiết kế thời trang, thương hiệu quần áo, stylist và các nhóm sáng tạo muốn có một cách hệ thống để lập kế hoạch trang phục.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lập một danh sách nhỏ gồm 10 bộ trang phục yêu thích mà bạn có thể mặc bất cứ lúc nào mà không cần suy nghĩ. Đây nên là những bộ trang phục mà bạn đã biết là phù hợp và cảm thấy thoải mái khi mặc. Một sự kết hợp đơn giản có thể là: Ba bộ trang phục phù hợp cho công việc

Ba phong cách casual, hàng ngày

Hai bộ trang phục cho dịp lễ hoặc sự kiện

Hai lựa chọn "ngày lười biếng nhưng vẫn giữ phong cách" Giữ danh sách này bên mình để vào những buổi sáng bận rộn hoặc kế hoạch gấp gáp, bạn có thể chọn trang phục ngay lập tức.

8. Mẫu danh sách kiểm tra kỳ nghỉ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý việc lên kế hoạch trang phục cho kỳ nghỉ, danh sách kiểm tra đồ đạc và trang phục sẵn sàng cho chuyến đi với mẫu danh sách kiểm tra kỳ nghỉ ClickUp.

Lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đã đủ căng thẳng, và việc phải suy nghĩ xem mặc gì không nên làm tăng thêm áp lực. Mẫu danh sách kiểm tra kỳ nghỉ ClickUp giúp bạn có một nơi duy nhất để lên kế hoạch trang phục và đóng gói trước, giúp bạn du lịch một cách thoải mái.

Chế độ xem Danh sách vật dụng hiển thị tất cả những thứ bạn cần mang theo, được phân loại gọn gàng thành các danh mục như quần áo, vật dụng cá nhân, tài liệu, thiết bị điện tử, sức khỏe và nhiều hơn nữa. Thay vì ghi chú chung chung như ‘quần áo’, bạn có thể thêm các mục cụ thể như áo khoác, quần jean, đồ bơi, giày dép hoặc phụ kiện, mỗi mục đều có số lượng riêng.

Ngoài ra, Trường Tùy chỉnh giúp bạn gắn thẻ các mục dựa trên loại chuyến đi, như bãi biển, cắm trại hoặc chuyến đi đường, để bạn chỉ mang theo những thứ thực sự cần thiết.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tập trung vào những mục vẫn cần mua, phân loại theo mức độ ưu tiên, để những mục cần mua gấp nổi bật lên.

Theo dõi tiến độ đóng gói dễ dàng với các giai đoạn như "Cần mua", "Cần đóng gói", "Đang đóng gói" và "Đã đóng gói".

Tùy chỉnh mục và danh mục chuyến đi để phù hợp với bất kỳ phong cách du lịch hoặc điểm đến nào.

✅ Phù hợp cho: Những người đi du lịch đang theo dõi việc đóng gói trang phục và mua sắm.

9. Mẫu kế hoạch đám cưới ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tổ chức kế hoạch trang phục cho đám cưới bằng cách theo dõi ngân sách, chủ đề, địa điểm và các công việc trang phục cho từng lễ cưới bằng mẫu kế hoạch đám cưới ClickUp.

Lập kế hoạch đám cưới trông thật lãng mạn trên Instagram, cho đến khi bạn nhận ra rằng não bộ của mình đã biến thành một danh sách việc cần làm di động về việc mặc gì cho từng sự kiện. Mẫu lập kế hoạch đám cưới ClickUp sẽ ghi lại tất cả thông tin cần thiết để bạn lập kế hoạch trang phục và chi tiết phong cách cho đám cưới của mình.

Từ trang phục cô dâu, chú rể đến trang phục gia đình, sự kiện, thử đồ và phụ kiện, mọi thứ đều được ghi chép và hiển thị rõ ràng. Bạn có thể theo dõi tiến độ khi các công việc trang phục được hoàn thành, giúp việc lập kế hoạch trở nên dễ kiểm soát hơn và giảm bớt căng thẳng.

Bạn có thể ghi chú phong cách, chủ đề và địa điểm của đám cưới để đảm bảo sự nhất quán trong lựa chọn trang phục, sau đó chia nhỏ mọi thứ thành các bước như chọn thiết kế, lên lịch thử đồ, hoàn thiện phụ kiện và xác nhận trang phục cho từng sự kiện.

Mẫu này cũng giúp bạn hiển thị ngân sách trang phục trong quá trình lập kế hoạch, để việc mua sắm và đặt chỗ không vượt quá ngân sách.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Ưu tiên các công việc và hạn chót liên quan đến trang phục, để bạn biết những trang phục, thử đồ hoặc mua sắm nào cần được ưu tiên xử lý trước.

Phân chia việc lập kế hoạch trang phục thành các danh sách kiểm tra để quản lý thiết kế, thử đồ, phụ kiện và phê duyệt từng bước một.

Kết nối các công việc trang phục theo thứ tự đúng để việc lựa chọn, thử đồ và hoàn thiện trang phục diễn ra suôn sẻ mà không cần vội vàng vào phút chót.

✅ Phù hợp cho: Các cặp đôi muốn có cách lên kế hoạch trang phục cưới một cách dễ dàng và không căng thẳng, bao gồm phong cách, ngân sách, chủ đề và loại trang phục.

📚 Đọc thêm: Học cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho việc lập kế hoạch sự kiện để quản lý các sự kiện phức tạp như đám cưới, nơi nhiều trang phục, dòng thời gian, chức năng và quyết định cần phải được đồng bộ hoàn hảo.

10. Mẫu kế hoạch kỳ nghỉ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch trang phục cho kỳ nghỉ một cách dễ dàng bằng cách đang theo dõi ngày đi du lịch và các trang phục phù hợp với từng sự kiện trong một nơi duy nhất với mẫu lập kế hoạch kỳ nghỉ ClickUp.

Mẫu Lập Kế Hoạch Kỳ Nghỉ ClickUp có thể được sử dụng như một hệ thống lập kế hoạch và lịch trình trang phục, đặc biệt khi bạn muốn lên kế hoạch trang phục cho các dịp lễ, kỳ nghỉ, chuyến đi hoặc sự kiện đặc biệt. Mẫu này bao gồm hai chế độ xem dạng danh sách, hoạt động như các bảng sạch, trong đó mỗi kế hoạch trang phục trở thành một hàng.

Một danh sách có thể được sử dụng để theo dõi trạng thái trang phục, và một danh sách khác có thể được sử dụng để phân loại trang phục theo loại. Điều này giúp bạn tách biệt trang phục hàng ngày với trang phục đặc biệt mà không cần tạo nhiều công cụ lập kế hoạch.

Có thêm chế độ xem Lịch, hiển thị tất cả trang phục của bạn theo các ngày cụ thể, giúp bạn dễ dàng xem trước trang phục sẽ mặc vào từng ngày trong tháng. Nếu kế hoạch thay đổi, bạn có thể kéo và thả trang phục sang ngày mới hoặc điều chỉnh thời gian sử dụng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Theo dõi xem một trang phục đã hoàn tất, vẫn đang có kế hoạch hay cần điều chỉnh.

Sắp xếp trang phục theo dịp hoặc loại để tránh trùng lặp hoặc bỏ sót những món quan trọng.

Thêm kế hoạch trang phục thông qua hệ thống lặp lại thay vì phải viết lại danh sách công việc mỗi lần.

✅ Phù hợp cho: Những người bận rộn và những người yêu thời trang muốn lập kế hoạch trang phục theo lịch.

⭐ Bonus: Ý tưởng trang phục cho dịp lễ thường nảy ra khi bạn đang đóng gói hành lý hoặc lướt Instagram trên đường đi. Thay vì dừng lại để gõ văn bản, hãy nói to lên. Với tính năng Talk to Text ClickUp BrainGPT, bạn có thể ghi lại ý tưởng trang phục ngay khi chúng nảy ra trong đầu. Bạn có thể: Ghi chú ý tưởng trang phục mà không cần dùng tay khi đóng gói hành lý hoặc đi du lịch.

Ghi lại những thay đổi phút chót cho trang phục dịp lễ hoặc sự kiện trước khi bạn quên.

Lưu lại các ghi chú về phong cách như phụ kiện, ý tưởng layer hoặc trang phục sao lưu khi di chuyển. Mọi thứ bạn nói sẽ ngay lập tức được chuyển thành văn bản trong trình lập kế hoạch của bạn. Hoàn hảo khi bạn đang lên kế hoạch trang phục cho lịch trình du lịch bận rộn hoặc các sự kiện lễ hội.

11. Mẫu lập kế hoạch mục tiêu lựa chọn lối sống cá nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Biến các mục tiêu liên quan đến trang phục như ăn mặc đẹp hơn, lập kế hoạch trang phục trước hoặc giảm bớt việc mua sắm thành các mục tiêu SMART có thể theo dõi với mẫu lập kế hoạch mục tiêu lựa chọn lối sống cá nhân ClickUp.

Nếu bạn đang băn khoăn về những điều như ‘Tôi muốn ăn mặc đẹp hơn’ hoặc ‘Tôi nên sắp xếp tủ quần áo của mình,’ mẫu lập kế hoạch mục tiêu phong cách sống cá nhân ClickUp sẽ giúp biến những ý định mơ hồ của bạn thành những mục tiêu trang phục cụ thể, khả thi và có thể theo dõi được theo phương pháp SMART.

Bạn sẽ có một bảng điều khiển trung tâm nơi tất cả các mục tiêu về phong cách, tủ quần áo và kế hoạch trang phục của bạn được tập trung tại đây. Mỗi khi bạn tạo một mục tiêu, nó sẽ xuất hiện ở đây dưới dạng thẻ mục tiêu với tất cả các chi tiết quan trọng được đính kèm trong tệp đính kèm.

Trung tâm của mẫu là bảng mục tiêu SMART, giúp bạn xác định mục tiêu trang phục bằng cách đặt ra những câu hỏi đúng đắn, như bạn muốn cải thiện điều gì (trang phục hàng ngày, phong cách cho sự kiện, tổ chức tủ quần áo), thời gian bạn muốn đạt được mục tiêu và cách bạn sẽ biết về tiến độ của mình.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tạo một mục tiêu trang phục SMART cuối cùng, chẳng hạn như lập kế hoạch trang phục trước một tuần, giảm thiểu sự lặp lại trang phục hoặc xây dựng tủ đồ capsule trong một khoảng thời gian nhất định.

Theo dõi tiến độ một cách trực quan bằng cách di chuyển mục tiêu trang phục qua các giai đoạn như "chưa đạt", "đang tiến triển" hoặc "đạt mục tiêu".

Sử dụng hướng dẫn trực quan tích hợp để hiểu và viết ra những mục tiêu trang phục tốt hơn, thực tế hơn mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài.

✅ Phù hợp cho: Sinh viên và nhà thiết kế thời trang muốn biến những mục tiêu thời trang mơ hồ thành kế hoạch cụ thể và có thể theo dõi được.

📚 Đọc thêm: Khám phá cách tạo kế hoạch cuộc sống và đồng bộ hóa các mục tiêu hàng ngày nhỏ với những ưu tiên cá nhân lớn hơn.

12. Mẫu Danh sách Quần áo của Template. Net

Mẫu Danh sách Quần áo của Template. Net giúp bạn nhìn thấy toàn bộ tủ quần áo của mình trên giấy, giúp bạn ngừng đoán mò về những gì mình sở hữu. Nó giúp bạn rõ ràng về những gì bạn có nhiều, những gì bạn có ít, những gì vẫn còn mặc được và những gì cần sửa chữa hoặc thay thế.

Ngay dưới tiêu đề, có một phần chi tiết nơi bạn ghi chú ai đã chuẩn bị danh sách và ngày cập nhật gần nhất. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch trang phục vì tủ quần áo thường xuyên thay đổi: quần áo mới được thêm vào, một số mục bị hỏng và những mục khác bị loại bỏ.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sử dụng bảng danh sách chính như một danh sách kiểm tra có cấu trúc, trong đó mỗi món đồ thời trang được liệt kê để dễ dàng lập kế hoạch trang phục.

Phân loại quần áo thành các nhóm như áo, quần, váy, giày dép và phụ kiện để tránh tình trạng lộn xộn trong tủ quần áo.

Mô tả chi tiết từng mục (màu sắc, loại, phong cách, chất liệu hoặc kiểu dáng) để bạn có thể nhận ra chúng ngay lập tức khi lập kế hoạch trang phục.

Theo dõi số lượng để phát hiện các món đồ trùng lặp và thiếu sót trong tủ quần áo trước khi đi mua sắm.

Ghi chú để cập nhật các mục thường xuyên, đang theo dõi sửa chữa hoặc chỉnh sửa, và lập kế hoạch mua sắm dựa trên nhu cầu thực tế của tủ quần áo.

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có chế độ xem rõ ràng, chi tiết từng món đồ trong tủ quần áo để hiểu rõ mình sở hữu những gì, và lập kế hoạch trang phục hoặc quyết định mua sắm dựa trên kho hàng thực tế.

Nên chọn mẫu kế hoạch trang phục nào? Nếu bạn đang xây dựng hệ thống tủ quần áo (hoặc stylist cho người khác) → Lịch trình hàng tháng + Danh sách tủ quần áo

Nếu bạn muốn không phải suy nghĩ mỗi sáng → Lịch trình hàng ngày hoặc Danh sách công việc hàng ngày

Nếu bạn muốn một lịch trình tuần rõ ràng → Lịch trình tuần hoặc Danh sách kiểm tra tuần

Nếu bạn có kế hoạch cho các sự kiện + du lịch → Lịch trình sự kiện, Lịch trình kỳ nghỉ, Danh sách kiểm tra kỳ nghỉ

Làm cho việc lập kế hoạch trang phục trở nên dễ dàng với ClickUp

Lập kế hoạch trang phục không nên trở thành một gánh nặng hàng ngày. Khi bạn có một hệ thống rõ ràng, việc quyết định mặc gì sẽ trở nên thoải mái và bất ngờ là không gây phiền toái.

Mẫu kế hoạch trang phục ClickUp giúp bạn phối đồ, giữ tủ quần áo gọn gàng và tái sử dụng những bộ trang phục yêu thích mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Tất cả được lưu trữ và cập nhật tại một nơi duy nhất, và dễ dàng tích hợp vào thói quen hàng ngày mà không cần nỗ lực thêm.

Bạn cũng không cần phải cài đặt từ đầu. Mỗi mẫu đều sẵn sàng sử dụng và hoạt động trong Không gian Làm việc ClickUp miễn phí.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và bắt đầu sử dụng các mẫu kế hoạch trang phục này miễn phí.

Câu hỏi thường gặp

Mẫu kế hoạch trang phục là một hệ thống sẵn có giúp bạn lên kế hoạch cho trang phục theo ngày, sự kiện hoặc mùa. Nó giúp bạn sắp xếp các mục, tạo ra các bộ trang phục kết hợp và theo dõi các trang phục lặp lại.

Bắt đầu với 10 bộ trang phục yêu thích, lên lịch cho chúng trên lịch hàng tuần và luân phiên sử dụng. Sử dụng trường "Thời tiết" và "Dịp" để không phải quyết định lại mỗi ngày.

Sử dụng mẫu Lịch Trình Tuần để lập kế hoạch xoay vòng trang phục và mẫu Lịch Trình Lịch để quản lý lịch trình có các cuộc họp, chuyến đi hoặc thay đổi quy định trang phục.

Thêm một Trường Tùy chỉnh đơn giản như “Lần cuối mặc” hoặc “Đã mặc trong tuần này?” và cập nhật nó mỗi khi bạn mặc trang phục đó. Việc xem xét hàng tuần giúp tránh việc vô tình mặc lại trang phục đã mặc.

Có. Kết hợp danh sách kiểm kê tủ quần áo (mục + danh mục) với lịch trang phục (trang phục theo ngày). Kết nối trang phục với công việc mục nếu bạn muốn theo dõi chi tiết hơn.

Sử dụng ClickUp Brain với lệnh như: “Tạo 5 bộ trang phục công sở cho tuần tới sử dụng tông màu trung tính, một màu sắc nhấn và không lặp lại.” Sau đó lưu các tùy chọn dưới dạng công việc.