Google Meet vs ClickUp SyncUp: Công cụ nào phù hợp nhất với nhóm của bạn?

9:55 sáng. Nhóm của bạn tham gia cuộc họp qua liên kết Google Meet. Các quyết định được đưa ra. Các mục được phân công. Sau 30 phút, các ghi chú rải rác trên các ứng dụng trò chuyện và hộp thư đến, và vẫn cần ai đó chuyển chúng thành công việc có thể theo dõi.

Đây là ngã rẽ quan trọng. Bạn có tiếp tục dựa vào video trực tiếp để lên lịch cuộc họp, thảo luận trực tiếp và theo dõi sau đó? Hay bạn chuyển sang cập nhật trạng thái không đồng bộ, ghi lại bối cảnh bên cạnh công việc – để các nhóm làm việc từ xa luôn đồng bộ mà không cần cuộc gọi khác?

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phân tích so sánh Google Meet và ClickUp SyncUp để giúp bạn hiểu rõ công cụ nào phù hợp với các nhu cầu hợp tác khác nhau.

Chúng tôi sẽ so sánh cách mỗi công cụ xử lý cuộc gọi video, tích hợp với quy trình làm việc của bạn và hỗ trợ cả các cuộc họp nhanh chóng và các cuộc họp dự án có cấu trúc.

💡 Thông tin thú vị: Nghiên cứu gần đây cho thấy lên đến một phần ba các cuộc họp có thể là không cần thiết, gây ảnh hưởng lớn đến năng suất—liên kết thảo luận với các công việc giúp giảm thiểu sự lãng phí đó.

Google Meet vs. ClickUp SyncUp: So sánh nhanh

Khi nói đến các cuộc họp hàng ngày, cập nhật không đồng bộ và biến cuộc họp thành công việc có thể theo dõi, đây là cách ClickUp SyncUp và Google Meet so sánh trực tiếp:

Tính năng ClickUp Google Meet Cuộc họp hàng ngày & đồng bộ trạng thái Chạy SyncUps nhẹ nhàng trực tiếp từ Danh sách công việc, công việc và Trò chuyện để các nhóm có thể xem xét Bảng và cập nhật công việc tại một nơi duy nhất. Hỗ trợ cuộc gọi video trực tiếp đáng tin cậy với chia sẻ màn hình, thăm dò ý kiến và hỏi đáp, nhưng bảng công việc và công việc thường được quản lý trong các công cụ khác. Quản lý dự án và công việc Giữ các cuộc họp, công việc, tài liệu, trò chuyện, bảng trắng, bảng điều khiển và trí tuệ nhân tạo (AI) trong một không gian làm việc duy nhất, giúp các cập nhật luôn liên kết với công việc. Tích hợp cuộc họp, ghi chú và tệp tin vào Lịch, Drive, Docs và các công cụ quản lý dự án bên ngoài. Lịch trình & cuộc họp bên ngoài Các chế độ xem lịch giúp lập kế hoạch công việc và cuộc họp cùng nhau, với tính năng đồng bộ hóa Lịch Google để các công việc và sự kiện hiển thị song song. Nổi trội trong việc lên lịch bên ngoài với lời mời lịch, lịch hẹn, trang đặt lịch và nhắc nhở. Ghi âm & theo dõi sau Lưu trữ SyncUps và Clips trong Clips Hub kèm theo bản ghi chép và bình luận. Lưu trữ bản ghi vào Drive và cung cấp tóm tắt AI trên các kế hoạch hỗ trợ, nhưng việc theo dõi vẫn phải thực hiện qua các công cụ khác. Báo cáo sau cuộc họp Bảng điều khiển hiển thị cách quyết định trong cuộc họp ảnh hưởng đến khối lượng công việc, biểu đồ burndown. Tập trung vào chất lượng cuộc gọi và các chỉ số sử dụng, không có liên kết tích hợp từ cuộc họp đến kết quả dự án hoặc sprint. Phù hợp nhất cho Các nhóm muốn các cuộc họp, ghi chú và công việc được kết nối trong một không gian làm việc duy nhất, giúp việc theo dõi tiến độ thực hiện trở nên dễ dàng. Các nhóm làm việc trong Google Workspace và cần các cuộc gọi video nhanh chóng, quen thuộc cho các cuộc họp kiểm tra, demo và briefing.

ClickUp là gì?

Giữ mọi thứ gọn gàng, làm việc nhanh hơn và quản lý mọi công việc tại một nơi duy nhất với ClickUp.

Hãy tưởng tượng bạn đang tổ chức một cuộc họp khởi động dự án: các quyết định được đưa ra, các mục hành động được xác định, và ai đó tình nguyện chịu trách nhiệm kiểm tra ngân sách. Sau đó, cuộc họp kết thúc.

Ghi chú được lưu trữ trong một tài liệu duy nhất, các công việc theo dõi được gửi qua email, và công việc ngân sách? Ai đó sẽ tạo nó trong công cụ quản lý dự án sau này — nếu họ nhớ. Đến tuần sau, một nửa nhóm sẽ không thể nhớ được những gì đã được quyết định.

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả các ứng dụng làm việc, dữ liệu và quy trình làm việc. Cuộc họp được kết nối trực tiếp với công việc được tạo ra từ chúng.

Ghi chú thảo luận, quyết định và các nhiệm vụ hành động không tồn tại trong các công cụ riêng biệt — chúng được tích hợp cùng với các tác vụ, dòng thời gian và tệp tin mà nhóm của bạn thực sự sử dụng để thực hiện công việc. ClickUp được thiết kế để giảm thiểu sự phân tán công việc. Các dòng thời gian cuộc họp được chuyển đổi thành nhiệm vụ ClickUp với chủ sở hữu được chỉ định và ngày đáo hạn.

Không cần ứng dụng của bên thứ ba, không phải nhập lại thông tin hoặc chuyển đổi nền tảng để cập nhật tiến độ công việc.

Một người dùng G2 đã tóm tắt đơn giản:

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là cách nó tích hợp mọi thứ—công việc, tài liệu, mục tiêu và giao tiếp—vào một nền tảng thống nhất.

Tính năng của ClickUp

Dưới đây là cách các tính năng chính giúp các nhóm làm việc từ xa tổ chức cuộc họp, ghi chú và chuyển đổi cuộc trò chuyện thành các công việc có thể thực hiện được trong Không gian Làm việc ClickUp.

Tính năng #1: ClickUp SyncUp

Kết nối công việc và ghi chú trong cuộc gọi với ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp mang đến các cuộc gọi video nhẹ nhàng vào danh sách công việc và công việc của bạn. Lên lịch cuộc họp, liên kết hoặc tạo công việc trong khi trò chuyện, và ghi chú cuộc họp được lưu trữ cùng với công việc. Sử dụng tính năng tự động hóa tạo công việc để các công việc theo dõi được ghi nhận trong cuộc họp trực tuyến, không phải sau đó.

Bạn thích các phiên họp trực tiếp lớn trên Google Meet? Thêm liên kết Meet từ sự kiện Lịch Google đã kết nối thông qua ClickUp Integrations để thông tin tham gia và bản ghi âm luôn dễ dàng tìm thấy cùng với bối cảnh công việc và trạng thái dự án.

📌 Ví dụ: Một trưởng bộ phận tổ chức cuộc họp đứng 20 phút. Họ xem xét các rào cản, tạo công việc mới trực tiếp và liên kết chúng với bảng sprint. Nhóm đang theo dõi tiến độ mà không cần gõ lại ghi chú từ cuộc gọi riêng biệt, và các chủ sở hữu nhận thông báo ngay lập tức.

Tính năng #2: ClickUp Clips

Ghi lại màn hình hoặc chia sẻ clip âm thanh ngay lập tức với ClickUp Clips

Thay vì tham gia thêm các cuộc gọi hoặc gõ hàng loạt văn bản, bạn có thể ghi lại màn hình hoặc một đoạn âm thanh chỉ với ClickUp Clips. Sau đó, bạn có thể chèn đoạn ghi âm trực tiếp vào tài liệu, Comments hoặc trò chuyện. Nhóm của bạn có thể nhận phản hồi theo thời gian của họ, và bạn tiết kiệm được hàng giờ trong ngày.

Mọi Clip và SyncUp bạn tạo ra đều được tự động lưu trữ trong Clips Hub, nơi bạn có thể xem lại bản ghi, quét bản chép lời và để lại bình luận có dấu thời gian để hướng dẫn cuộc hội thoại một cách chính xác.

Xem lại tất cả các bản ghi âm trước đây, truy cập bản ghi chép và để lại bình luận trên Clips Hub của ClickUp

Và điều tuyệt vời nhất? Bất kỳ ai trong không gian làm việc của bạn có quyền truy cập vào kênh nơi SyncUp được ghi lại đều có thể xem bản ghi chép và tham gia thảo luận với bình luận của riêng mình — giúp công việc nhóm trở nên trơn tru, nhanh chóng và rõ ràng hơn.

Xem: Vẫn đang ghi chép vội vàng trong các cuộc họp? Tại sao không tập trung vào cuộc hội thoại thực sự thay vì vậy? Trợ lý cuộc họp AI có thể ghi lại mọi thứ — các mục cần thực hiện, quyết định và thậm chí cả bối cảnh của người nói — mà bạn không cần phải làm gì. Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng AI để tạo ghi chú cuộc họp chính xác, có thể tìm kiếm và chia sẻ ngay lập tức với nhóm của bạn.

Tính năng #3: ClickUp Trò chuyện

ClickUp Chat cung cấp trò chuyện nhóm và tin nhắn trực tiếp bên cạnh các công việc, tài liệu và Bảng, giúp các cuộc hội thoại luôn liên kết với công việc. Chuyển bất kỳ tin nhắn nào thành nhiệm vụ ClickUp chỉ với một cú nhấp chuột, giao nhiệm vụ, thêm ngày hạn và tệp đính kèm để chia sẻ tệp nhanh chóng.

Nếu nhóm của bạn đã sử dụng Slack, Microsoft Teams hoặc Google Chat, tích hợp ClickUp và các tích hợp ClickUp giúp bạn duy trì kết nối tin nhắn thời gian thực với các dự án thay vì phân tán trên các công cụ trò chuyện và ứng dụng khác.

📌 Ví dụ: Một quản lý dự án tạo một chủ đề thảo luận về lộ trình với các bộ phận thiết kế, kiểm thử chất lượng (QA) và tiếp thị. Khi có quyết định được đưa ra, quản lý dự án chuyển đổi tin nhắn thành một công việc mới, giao nhiệm vụ cho người chịu trách nhiệm và đặt ngày đáo hạn. Mọi người duy trì tính nhất quán trên nhiều dự án mà không cần sao chép dán thủ công.

📮 ClickUp Insight: Hầu hết chúng ta gõ phím như đang chạy đua với thời hạn, chứ không phải viết một tin nhắn. Mặc dù chuyển đổi giọng nói thành văn bản nhanh gấp 4 lần, nhưng nhiều lý do, từ không gian làm việc ồn ào đến trải nghiệm chuyển đổi văn bản kém, khiến chúng ta vẫn tiếp tục gõ phím. Tính năng Chuyển đổi Giọng nói thành Văn bản của Brain MAX cho phép bạn soạn thảo tin nhắn mà không cần dùng tay. Nói, ghi lại và chỉnh sửa ý tưởng của bạn trước khi gửi qua email hoặc trò chuyện. Không lỗi chính tả. Không lạc đề. Chỉ có ý tưởng di chuyển với tốc độ giọng nói của bạn.

Tính năng #4: ClickUp Brain

Sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt một SyncUp, trích xuất các công việc cần thực hiện và tạo công việc với người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn. Khác với Google Meet, nơi bạn phải ghi chép quyết định thủ công và tạo công việc trong các công cụ riêng biệt sau đó, Brain thực hiện chuyển đổi này tự động trong ClickUp.

📌 Ví dụ: Sau một cuộc đánh giá đa chức năng, một quản lý dự án (PM) nói: “Tóm tắt nội dung SyncUp này và tạo các nhiệm vụ theo dõi cho QA, thiết kế và phân tích.” Brain tự động soạn thảo bản tóm tắt, phân công công việc và cập nhật trạng thái, đảm bảo quyền sở hữu rõ ràng mà không cần thêm công việc hành chính. Để có bản tóm tắt nhất quán, hãy bắt đầu với các mẫu ghi chú, giúp việc chuyển giao công việc diễn ra suôn sẻ.

Giá cả của ClickUp

Google Meet là gì?

Hãy tưởng tượng: còn 5 phút nữa là đến buổi demo cho khách hàng, và bạn cần tất cả mọi người tham gia cùng lúc, ngay lập tức. Với Google Meet, bạn tạo liên kết từ Lịch Google, đồng nghiệp có thể tham gia từ bất kỳ thiết bị nào, và bạn sẽ có cuộc gọi video với chia sẻ màn hình chỉ trong vài giây. Trong cuộc gọi, phụ đề trực tiếp, hỏi đáp, thăm dò ý kiến và ghi âm giúp mọi người tập trung, trong khi bản ghi âm đám mây tự động lưu vào Google Drive sau khi hoàn thành.

Qua Google

Google Meet tích hợp hoàn hảo vào ngày làm việc trong Google Workspace. Thêm Meet trực tiếp vào sự kiện Lịch để lên lịch cuộc họp, chia sẻ liên kết trong Google Chat để không ai bỏ lỡ chủ đề trò chuyện, và trình bày tài liệu Doc, Sheet hoặc Slide mà không cần rời khỏi trình duyệt.

Đối với các cuộc kiểm tra trạng thái nhanh chóng hoặc các cuộc họp lớn, Meet tập trung vào những tính năng cơ bản—tham gia, nhìn và nghe rõ nhau, chia sẻ những điều quan trọng và tiếp tục.

Tính năng của Google Meet

Dưới đây là cách Google Meet giúp các nhóm làm việc từ xa tổ chức các cuộc gọi trơn tru và duy trì động lực sau cuộc họp.

Nó bao gồm các tính năng cơ bản—video ổn định và lịch trình cuộc họp dễ dàng từ Lịch Google, cũng như hợp tác trong các cuộc gọi—cùng với tóm tắt AI, giúp việc theo dõi sau cuộc họp không bị gián đoạn.

Tính năng #1: Ghi chú và tóm tắt bằng AI

Qua Google

Tính năng “Ghi chú giúp tôi” của Google Meet có thể ghi lại cuộc thảo luận, tổ chức các điểm chính trong Tài liệu Google và đính kèm tệp đính kèm với bản tóm tắt vào sự kiện Lịch Google, giúp đồng nghiệp dễ dàng truy cập mà không cần phải tìm kiếm trong tin nhắn và trò chuyện.

Nếu bạn tham gia muộn, chế độ xem “Tóm tắt cho đến nay” sẽ giúp bạn cập nhật thông tin trong cuộc gọi. Sau khi cuộc họp kết thúc, người tổ chức sẽ nhận được email có liên kết tóm tắt; những người tham gia đã bật tính năng này cũng có thể nhận được nó. Tính khả dụng phụ thuộc vào kế hoạch Google Workspace của bạn và các tiện ích bổ sung Gemini.

📌 Ví dụ: Một quản lý dự án kết thúc cuộc gọi với khách hàng, và một tài liệu được tạo tự động được gửi đến với các quyết định và người chịu trách nhiệm. Họ dán các điểm chính vào trình theo dõi, tạo hai công việc mới và tiếp tục — không cần xem lại bản ghi âm.

Tính năng #2: Lịch và lịch trình

Qua Google

Sử dụng Lịch Google, bạn có thể dễ dàng thêm liên kết cuộc họp vào bất kỳ lời mời nào chỉ với một cú nhấp chuột. Bạn cũng có thể tạo lịch hẹn bao gồm trang đặt lịch công khai cho đối tác và khách hàng của mình.

Lịch hẹn hỗ trợ thời gian đệm, giới hạn hàng ngày và kiểm tra xung đột giữa nhiều lịch; trên các kế hoạch dịch vụ đủ điều kiện, bạn thậm chí có thể yêu cầu thanh toán qua Stripe. Các bản cập nhật gần đây giúp trang đặt lịch trở nên dễ tìm kiếm hơn trên web và thiết bị di động, tối ưu hóa quy trình đặt lịch cho các nhóm thường xuyên tổ chức cuộc họp với người dùng bên ngoài.

📌 Ví dụ: Một trưởng bộ phận chia sẻ liên kết đặt lịch cho các buổi kiểm tra hàng tuần với đối tác. Các khung giờ được hiển thị trên lịch chia sẻ, lời mời bao gồm URL của cuộc họp và thông báo nhắc nhở được gửi tự động.

Tính năng #3: Hợp tác trong cuộc gọi

Qua Google

Trong Google Meet, các nhóm sử dụng trò chuyện trong cuộc gọi để chia sẻ liên kết nhanh, tổ chức thăm dò ý kiến và hỏi đáp để thu thập phản hồi, và tạo phòng họp nhỏ để thảo luận tập trung. Phụ đề trực tiếp giúp cải thiện độ rõ ràng qua các giọng nói khác nhau và môi trường ồn ào. Bạn có thể trình bày tài liệu Doc, Sheet hoặc Slide trực tiếp từ trình chỉnh sửa, giúp giữ file và video trong cùng một chế độ xem để chia sẻ và chỉnh sửa file mượt mà hơn.

Khi tính năng ghi âm được kích hoạt trong kế hoạch dịch vụ của bạn, video sẽ được lưu trữ trong thư mục “Meet Recordings” của người tổ chức trên Google Drive, giúp những người không tham gia cuộc họp có thể xem lại sau.

📌 Ví dụ: Một nhóm làm việc từ xa xem xét bảng sprint, đăng các tệp thiết kế trong trò chuyện và trình bày bản trình chiếu Slides từ trình chỉnh sửa. Sau đó, bản ghi âm trong Google Drive giúp những người tham gia muộn truy cập các quyết định và theo dõi các bước tiếp theo.

Giá cả của cuộc họp Google Meet

Miễn phí cho mục đích cá nhân

Kế hoạch Starter: $8,40 mỗi người dùng mỗi tháng (tối đa 100 người tham gia)

Kế hoạch Tiêu chuẩn: $16,80 mỗi người dùng mỗi tháng (tối đa 150 người tham gia)

Kế hoạch Plus: $26,40 mỗi người dùng mỗi tháng (tối đa 500 người tham gia)

Gói Enterprise: Giá tùy chỉnh

ClickUp vs. Google Meet: So sánh tính năng

Trước khi đi vào chi tiết, đây là cái nhìn tổng quan về cách Google Meet và ClickUp SyncUp so sánh với nhau trong các cuộc họp hàng ngày, ghi chú và theo dõi các bước tiếp theo.

Tính năng #1: Các cuộc họp hàng ngày và đồng bộ trạng thái

ClickUp

SyncUp hoạt động ngay trong các danh sách công việc, tác vụ và hộp chat của bạn, giúp bạn có thể bắt đầu cuộc gọi video nhanh chóng từ chính nơi bạn đang theo dõi công việc. Trong khi trò chuyện, mọi người có thể mở bảng sprint, danh sách công việc hoặc thẻ bảng điều khiển trong cùng không gian làm việc. Họ có thể liên kết công việc và ghi chú ngay tại nơi công việc đã được thực hiện.

Google Meet

Google Meet được thiết kế dành cho cuộc họp video trực tiếp. Bạn có thể tạo liên kết từ Lịch Google, chia sẻ màn hình, tổ chức bỏ phiếu và hỏi đáp, và giữ mọi người tham gia thông qua phụ đề và phản hồi. Meet là lựa chọn lý tưởng để tập hợp mọi người nhanh chóng, nhưng các cuộc hội thoại thường nằm trong cửa sổ riêng biệt so với bảng dự án, vé và bảng điều khiển của bạn.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp vượt trội trong các cuộc họp định kỳ và đồng bộ trạng thái, nơi bạn muốn cuộc gọi, Bảng công việc và công việc được hiển thị cùng một nơi thay vì phải chuyển đổi giữa các cửa sổ.

Tính năng #2: Quản lý dự án và công việc

ClickUp

ClickUp được thiết kế để các cuộc họp, công việc, tài liệu, trò chuyện, bảng trắng, bảng điều khiển và trí tuệ nhân tạo (AI) đều nằm trong một không gian làm việc duy nhất. SyncUps, bình luận và tóm tắt được liên kết trực tiếp với các công việc mà chúng ảnh hưởng, và bảng điều khiển hiển thị dữ liệu trực tiếp từ chính các công việc đó.

Nhóm có thể xem xét tiến độ, thảo luận về các rào cản và cập nhật công việc mà không cần phải chuyển qua năm ứng dụng khác nhau để ghép nối mọi thứ lại với nhau.

Google Meet

Google Meet tích hợp hoàn hảo vào môi trường làm việc Google Workspace, nhưng các thành phần vẫn được phân tán: lời mời cuộc họp nằm trong Lịch Google, bản ghi âm được lưu trữ trên Drive, ghi chú nằm trong Tài liệu Google, và các công việc thường được quản lý trong một công cụ dự án khác hoàn toàn.

Bạn có thể thực hiện các cuộc gọi đáng tin cậy và nhận được các bản tóm tắt AI hữu ích, nhưng các nhóm thường phải tìm kiếm các liên kết giữa các tài liệu, bảng và hộp thư đến để xem những thay đổi thực sự sau cuộc họp.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp chiến thắng nhờ giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh bằng cách giữ các cuộc gọi, ghi chú, công việc và báo cáo cùng nhau thay vì phân tán chúng qua các ứng dụng khác nhau.

Tính năng #3: Lên lịch và cuộc gọi với khách hàng bên ngoài

ClickUp

Lịch của ClickUp cho phép bạn lên lịch và kéo thả công việc, xem công việc theo ngày hoặc tuần, và đồng bộ với Lịch Google để các cuộc họp và công việc hiển thị song song trong một lịch trình duy nhất.

Bạn có thể xem các sự kiện sắp tới trên Lịch Google trực tiếp trong ClickUp và tham gia cuộc gọi ngay lập tức, điều này rất hữu ích khi bạn muốn lập kế hoạch công việc và cuộc họp cùng nhau mà không bỏ lỡ các hạn chót.

Google Meet

Google Meet nổi bật về khả năng lên lịch bên ngoài. Từ Lịch Google, bạn có thể thêm liên kết cuộc họp vào bất kỳ lời mời nào chỉ với một cú nhấp chuột và cài đặt lịch hẹn.

Bạn cũng có thể thêm trang đặt lịch công khai, thời gian đệm và thậm chí thanh toán qua Stripe trên các kế hoạch hỗ trợ. Khách hàng có thể chọn thời gian, nhận nhắc nhở tự động và tham gia trực tiếp từ sự kiện lịch của họ, giúp quá trình đặt lịch diễn ra suôn sẻ cho khách hàng và đối tác.

🏆 Người chiến thắng: Google Meet nổi trội với tính năng lên lịch cho khách hàng và liên kết tham gia chỉ với một cú nhấp chuột, đặc biệt nếu nhóm của bạn đã sử dụng Lịch Google cho mọi hoạt động.

Tính năng #4: Ghi âm, bản ghi chép và cập nhật thông tin theo cách không đồng bộ.

ClickUp

Mọi bản ghi SyncUp và Clip bạn tạo đều được lưu trữ trong Clips Hub kèm theo bản ghi chép và bình luận có dấu thời gian, giúp đồng nghiệp có thể xem nhanh bản ghi chép, nhảy đến thời điểm cần thiết và bình luận trực tiếp trên bản ghi.

Kết hợp với tóm tắt ClickUp Brain, những người không tham gia cuộc gọi có thể xem lại các quyết định quan trọng và mở các công việc liên kết mà không cần rời khỏi không gian làm việc.

Google Meet

Với Meet, các bản ghi được lưu trữ trên Google Drive và có thể chia sẻ với nhóm từ đó. Trên các kế hoạch Không gian Làm việc được hỗ trợ, bạn cũng có thể sử dụng các bản tóm tắt do Gemini hỗ trợ và "Tóm tắt cho đến nay" để hiểu những gì đã xảy ra mà không cần xem toàn bộ cuộc họp.

Nó hiệu quả trong việc theo dõi các cuộc thảo luận, nhưng các bước tiếp theo vẫn được lưu trữ trong tài liệu, Sheets hoặc các công cụ quản lý dự án bên ngoài thay vì được liên kết trực tiếp với các công việc.

🏆 Kết quả: Hòa. Google Meet hoạt động tốt nếu nhóm của bạn đã lưu trữ mọi thứ trên Drive, trong khi ClickUp mạnh hơn nếu bạn muốn các bản ghi, tóm tắt và công việc có sẵn và có thể thực hiện (với tính năng tạo công việc ngay lập tức) trong cùng một không gian làm việc.

Tính năng #5: Báo cáo và khả năng hiển thị sau cuộc họp

ClickUp

Đo lường những gì quan trọng với Bảng điều khiển ClickUp

Bảng điều khiển ClickUp có thể giúp thu thập dữ liệu từ các công việc được tạo hoặc cập nhật sau SyncUps, giúp các nhà lãnh đạo theo dõi cách các cuộc hội thoại ảnh hưởng đến Khối lượng công việc, tiến độ hoàn thành, tốc độ và các chỉ số quan trọng khác.

Bạn có thể theo dõi tiến độ sprint, các mục quá hạn và phân phối khối lượng công việc theo thời gian thực, giúp dễ dàng đánh giá liệu các buổi standup và đánh giá có thực sự đẩy nhanh tiến độ dự án hay không.

Google Meet

Google Meet tập trung vào chính cuộc họp: tham gia, tổ chức và đảm bảo âm thanh và video hoạt động trơn tru. Trong khi quản trị viên có thể xem thống kê cuộc gọi và sử dụng, không có chế độ xem tích hợp nào kết nối các cuộc họp đó với kết quả dự án, tình trạng sprint hoặc khối lượng công việc của nhóm.

Hầu hết các nhóm vẫn phụ thuộc vào một hệ thống báo cáo riêng biệt để hiểu những gì đã xảy ra sau cuộc gọi.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp rõ ràng vượt trội về tính hiển thị, cung cấp các bảng điều khiển hiển thị cách quyết định trong cuộc họp được chuyển đổi thành công việc thực tế và kết quả.

ClickUp vs. Google Meet trên Reddit

Người dùng Reddit thường cho rằng các công cụ này có chức năng khác nhau: Google Meet là cách nhanh chóng và đáng tin cậy để kết nối mọi người trong cuộc họp; ClickUp SyncUp giúp gắn kết cuộc hội thoại với các công việc, từ đó việc theo dõi tiến độ trở nên dễ dàng hơn giữa các dự án.

Đối với ClickUp, người dùng nhấn mạnh quy trình làm việc từ cuộc họp đến hành động:

Nó sẽ tạo một tài liệu trong ClickUp với tổng quan, điểm chính, các bước tiếp theo và các chủ đề chính… tất cả được định dạng đẹp mắt và dễ đọc.

Ai đó cũng nói :

Tôi đã chuyển sang sử dụng công cụ này cho kinh doanh nhỏ của mình (3 người) và chúng tôi rất hài lòng… thật tiện lợi khi có thể tham khảo các công việc ngay trong ứng dụng. ”

Đối với Google Meet, người dùng Reddit nhấn mạnh sự phù hợp và quen thuộc với Không gian Làm việc:

Chúng tôi sử dụng Google Meet cho các cuộc họp nội bộ. Tôi nghĩ Google rất trực quan

Trong khi một số người ưa chuộng Meet cho công việc hàng ngày:

Tôi ưa chuộng cuộc họp Meets và không trả phí cho Zoom

Và những lưu ý chung về cuộc họp Meet:

Google Meet dường như có cách tiếp cận rất cơ bản đối với việc ghi lại cuộc họp.

Công cụ cuộc họp trực tuyến nào là tốt nhất?

Google Meet giúp việc tập hợp mọi người trở nên dễ dàng và quen thuộc. Đối với các cuộc họp nhanh, demo cho khách hàng và các buổi họp lớn, bạn có thể tham gia trực tiếp từ Lịch Google.

ClickUp, mặt khác, giúp bạn biến các cuộc hội thoại thành các quy trình làm việc hướng đến kết quả.

Với ClickUp SyncUp hỗ trợ quản lý công việc và ClickUp Brain ghi lại tóm tắt và phân công trách nhiệm, bạn có thể quản lý công việc, dự án và công việc trong một nền tảng duy nhất.

Cả hai công cụ đều có những ưu điểm riêng, nhưng nếu bạn muốn một công cụ giúp tổ chức cuộc thảo luận, tập trung vào theo dõi công việc và hướng dẫn công việc từ đầu đến cuối, các tính năng nâng cao của ClickUp giống như một đồng đội luôn đồng hành cùng bạn trong mọi bước đi.

Bắt đầu sử dụng SyncUp trong ClickUp miễn phí — quản lý các công việc cuộc họp và theo dõi tiến độ trong một nơi duy nhất.