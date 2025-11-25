Mẫu kịch bản chuyển đổi miễn phí để cấu trúc thực tại mong muốn của bạn.

Hãy nhớ rằng, trong thời gian cách ly do COVID-19, nhiều người đã tìm đến các video subliminal trên YouTube để thay đổi thực tại của mình bằng cách cài đặt mục tiêu và nghe hàng ngày. Ý tưởng rất đơn giản: chọn những điều bạn muốn thay đổi trong cơ thể, sức khỏe, sự nghiệp hoặc cuộc sống tình cảm; dành thời gian và sự chú ý cho nó; và để sự tập trung đều đặn thực hiện việc cần làm.

Một kịch bản chuyển đổi lấy cùng một hy vọng đó và mang lại cấu trúc cho nó. Đó là một kế hoạch bằng văn bản về thực tại mong muốn của bạn: bạn là ai ở đó, thế giới đó hoạt động như thế nào, những người xung quanh bạn, và các nguyên tắc an toàn cơ bản như từ khóa an toàn và quy tắc thức tỉnh.

Hãy xem nó như một danh sách kiểm tra bình tĩnh kết hợp với một câu chuyện mà bạn tin tưởng. Mỗi phiên làm việc cung cấp hướng dẫn thay vì phỏng đoán, giúp bạn cảm thấy an toàn và kiểm soát được tình hình.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn hàng đầu, bao gồm mẫu kịch bản thay đổi thực tế sẵn sàng để sử dụng, cùng với các mẹo đơn giản để giữ cho mẫu của bạn gọn gàng và tập trung vào những gì thực sự cần thiết.

Top 11 Mẫu Kịch bản Chuyển đổi Nhanh Nhất:

Mẫu kịch bản chuyển đổi là gì?

Kịch bản là bản sao vật lý của thực tại mà bạn mong muốn. Nó giúp bạn hiện thực hóa chính xác và cụ thể thực tại mà bạn muốn chuyển đổi… Bằng cách viết kịch bản, bạn đang lựa chọn thực tại nào để chuyển đổi, chứ không phải tạo ra nó.

Mẫu kịch bản chuyển đổi, mặt khác, là một tài liệu có cấu trúc ghi lại chi tiết về DR (thực tại mong muốn) của bạn để mỗi lần chuyển đổi tuân theo các quy tắc rõ ràng. Nó liệt kê danh tính, cài đặt, bạn bè và gia đình, ngôi nhà hoặc nơi ở, và các giới hạn hỗ trợ kiểm soát và an toàn.

Mẫu kịch bản thay đổi thực tại là phiên bản hướng dẫn chi tiết hơn của kế hoạch đó.

Nó bao gồm các chi tiết cơ bản cùng với các gợi ý cho từ khóa an toàn, quy tắc thức tỉnh, lựa chọn luồng thời gian và các khẳng định ngắn hoặc điểm neo. Hãy xem nó như cùng một kịch bản nhưng có các nhắc nhở hữu ích được tích hợp sẵn, giúp bạn tập trung vào những gì cần thiết thay vì phải mở nhiều tab hoặc ghi chú lộn xộn.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu kịch bản chuyển đổi tốt?

Mẫu kịch bản chuyển đổi cung cấp cấu trúc lặp lại, giúp thực hành của bạn nhất quán, hợp lý và có thể theo dõi qua thời gian và các phiên làm việc.

Đây là những gì cụ thể làm cho một mẫu trở nên hữu ích:

✅ Các trường thông tin chính rõ ràng về danh tính, cài đặt DR, người tham gia, mục tiêu và quy tắc để mỗi phiên kịch bản đều nhất quán và dễ dàng xem lại.

✅ Cấu trúc an toàn tích hợp với từ khóa an toàn, quy tắc thức tỉnh và các tuyên bố kiểm soát để tập trung vào quá trình chuyển đổi thay vì sự không chắc chắn.

✅ Các phần mô-đun có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa nhanh chóng trong Notion hoặc trình duyệt và chia sẻ với bạn bè để nhận phản hồi.

✅ Các khẳng định ngắn gọn, luồng thời gian và gợi ý cảnh để trang giữ được sự gọn gàng, chỉ giữ lại các chi tiết cần thiết, và kịch bản giúp bạn đạt được mục tiêu.

📮 ClickUp Insight: 45% cho biết việc chia nhỏ mục tiêu lớn thành các bước nhỏ giúp họ duy trì động lực. Khái niệm này rõ ràng, nhưng việc áp dụng vào thực tế mới là nơi công việc thực sự bắt đầu (và thường bị đình trệ). 🚥Bạn cảm thấy choáng ngợp với một mục tiêu lớn như “kinh doanh”? Hãy để ClickUp Brain hỗ trợ bạn. Mô tả mục tiêu của bạn, và ClickUp AI sẽ chia nhỏ nó thành các công việc và tiểu công việc có thể thực hiện được, gán ngày đáo hạn, và giúp bạn tiến gần hơn đến giấc mơ của mình. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng cho biết năng suất của họ đã tăng gấp đôi kể từ khi chuyển sang sử dụng ClickUp.

Top 11 mẫu kịch bản chuyển đổi được lựa chọn hàng đầu

Hầu hết những người chuyển đổi không bắt đầu với một kế hoạch hoàn hảo. Họ thu thập ghi chú, một danh sách phát yêu thích và một vài lời khẳng định, rồi cố gắng giữ mọi thứ trong đầu. Vì vậy, kịch bản chuyển đổi nhanh chóng tan vỡ.

Trước khi bạn nhận ra, câu nói “Tôi sẽ nhớ nó” đã chiếm mất thời gian bạn cần để xây dựng thực tế mà bạn thực sự mong muốn. Đó chính là Work Sprawl đang hoạt động.

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, tập trung mọi thứ vào một nơi: lưu trữ mẫu và gợi ý của bạn cùng nhau; ghim từ an toàn và dòng đánh thức; kết nối những người bạn yêu thích với các cảnh; thêm kiểm tra cơ thể nhanh; và chia sẻ, chỉnh sửa và tái sử dụng trang sạch.

✨Kết quả: Kiểm soát tốt hơn và quá trình chuyển đổi mượt mà hơn — chỉ những gì cần thiết, đúng nơi bạn cần.

Mỗi mẫu kịch bản dưới đây đều được lựa chọn kỹ lưỡng nhờ cấu trúc rõ ràng và ứng dụng thực tế. Chọn mẫu kịch bản thay đổi thực tế phù hợp với phong cách của bạn, sau đó điều chỉnh kịch bản theo thời gian cho đến khi nó giúp bạn đạt được kết quả nhất quán!

1. Mẫu thiết lập mục tiêu ClickUp

Tải miễn phí mẫu Ghi chú về những gì giúp bạn đạt được mục tiêu, những người bạn đã gặp và những điều cần điều chỉnh tiếp theo với mẫu ClickUp Goal Setting Template.

Ba trong mười người Mỹ đã đặt ra ít nhất một mục tiêu vào năm 2024, và hầu hết duy trì nó trong một tháng. Đó không phải là cách chúng ta hình dung một năm trôi qua, nhưng đó là thực tế khi không có mục tiêu thực tế.

Mẫu Mục tiêu SMART của ClickUp biến Mẫu Kịch bản Chuyển đổi thành một kế hoạch linh hoạt mà bạn có thể mở trong trình duyệt, chỉnh sửa nhanh chóng và chia sẻ với bạn bè. Bạn có thể lập bản đồ mục tiêu của mình, đính kèm tệp kết quả DR, gán công việc cho việc chuẩn bị cảnh và khẳng định, cũng như đặt nhắc nhở cho các tín hiệu kết thúc hoặc thức dậy.

Sử dụng Trường Tùy Chỉnh để ghi chép thông tin về danh tính, tính cách và chi tiết về ngôi nhà, đồng thời thêm các mục an toàn như từ khóa an toàn, quy tắc thức tỉnh và luồng thời gian. Biến "shift" từ một hy vọng mơ hồ thành các bước cụ thể mà bạn có thể xem xét lại sau mỗi phiên.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đang theo dõi mục tiêu DR với các mục tiêu SMART, cột mốc và trạng thái để mỗi phiên kịch bản luôn nhất quán và kết quả tích cực được hiển thị theo thời gian.

Lưu trữ từ khóa an toàn, điều kiện thức tỉnh và các lệnh điều khiển cùng với các khẳng định và gợi ý cảnh để xem lại nhanh trước khi chuyển đổi.

Chia sẻ mẫu này với bạn bè hoặc gia đình để tạo động lực, giúp ý định không bị phai nhạt sau tuần đầu tiên.

Thêm ghi chú theo phong cách Notion cho các trường thông tin về danh tính, ngôi nhà, cây đũa phép và nhân vật, giúp kịch bản luôn gọn gàng trong khi bạn chỉ tinh chỉnh những phần cần thiết.

✨ Phù hợp cho: Những người muốn có một mẫu kịch bản chuyển đổi có cấu trúc, liên kết với các cột mốc SMART, kiểm tra hàng tuần và trách nhiệm nhẹ nhàng.

👀 Thực tế thú vị: Mục tiêu lớn bị mắc kẹt trong chế độ mơ mộng? Hãy thử phương pháp so sánh tâm lý + kế hoạch "nếu - thì" (MCII/WOOP) — hình dung thành công, xác định rào cản có thể xảy ra, sau đó lập kịch bản cho hành động "nếu là 9:30, thì tôi..." của bạn. Phương pháp này giúp tăng cường khả năng thực hiện vì cấu trúc "khi/thì" biến ý định thành các bước cụ thể.

2. Mẫu bảng tầm nhìn ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ một phiên bản tối giản cho các phiên làm việc nhanh chóng và một bảng chi tiết cho công việc sâu sắc thông qua Mẫu Bảng Tầm Nhìn ClickUp.

Các nhà tâm lý học ghi chú bảng tầm nhìn có thể giúp mọi người làm rõ mục tiêu có ý nghĩa và duy trì động lực thông qua các tín hiệu hình ảnh, đặc biệt khi kết hợp với hành động. Mẫu Bảng Tầm Nhìn ClickUp biến hình ảnh DR của bạn thành một nghi thức trước ca làm việc thực tế.

Cách thức hoạt động: Ghim các cảnh cho địa điểm, ngôi nhà và con người; thêm chú thích phản ánh kịch bản của bạn; và nhóm hình ảnh theo danh tính, thói quen hàng ngày và những khoảnh khắc đến đầu tiên. Mở nó trong trình duyệt hoặc quy trình làm việc ClickUp trước khi bắt đầu. Xem lại các khẳng định và chỉ giữ lại những gì cần thiết để trang luôn gọn gàng, dễ chỉnh sửa và chia sẻ.

Tiếp theo, đồng bộ hóa hình ảnh với từ khóa an toàn, quy tắc thức tỉnh và các câu lệnh điều khiển. Theo thời gian, lưu trữ những gì hữu ích và luân phiên sử dụng hình ảnh mới để bảng điều khiển phát triển cùng với kịch bản của bạn mà không gây rối.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chuẩn bị cho mỗi ca làm việc bằng cách xem lại các tình huống DR, tín hiệu đến và các khẳng định hỗ trợ để tâm trí được bình tĩnh và tập trung trước khi bắt đầu.

Kết nối trực tiếp các yếu tố hình ảnh với các trường kịch bản như danh tính, gia đình, bạn bè và người thân để hình ảnh và văn bản hỗ trợ lẫn nhau, đảm bảo tính nhất quán cao.

Chia sẻ bảng với những người đáng tin cậy để tạo sự trách nhiệm nhẹ nhàng, sau đó thêm phản hồi sau các phiên để đang theo dõi những gì hiệu quả và những gì cần thay đổi tiếp theo.

✨ Phù hợp cho: Những người suy nghĩ bằng hình ảnh cần một mẫu kịch bản thay đổi thực tế được củng cố bằng các cảnh, tín hiệu và khẳng định mà họ có thể xem lại trước khi thay đổi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cảm thấy bối rối trước các phiên là điều bình thường. Bạn mở trình theo dõi thói quen và vẫn băn khoăn không biết nên làm gì trước, bỏ qua việc gì và làm sao để giữ thời gian dưới mười phút. ClickUp Brain có thể đọc các công việc và tài liệu của bạn, sau đó xây dựng một quy trình ngắn gọn phù hợp với năng lượng và kịch bản của bạn. Thử sử dụng lời nhắc này trong ClickUp Brain: “Tạo một thói quen trước ca làm việc kéo dài 5 phút từ Trình theo dõi thói quen và Mẫu kịch bản chuyển ca của tôi. Bao gồm uống nước, hai vòng thở sâu, một lời khẳng định và kiểm tra an toàn nhanh cho từ khóa an toàn và quy tắc thức dậy của tôi. Biến nó thành danh sách kiểm tra lặp lại cho buổi tối.” Tóm tắt các phiên và đề xuất các bước tiếp theo với ClickUp Brain Đây là những gì sẽ xảy ra tiếp theo: ClickUp Brain lập kế hoạch cho quy trình, biến mỗi bước thành công việc lặp lại và cài đặt các nhắc nhở nhẹ nhàng để bạn không phải chuyển đổi giữa các tab.

Nếu bạn nói tốt hơn so với việc gõ văn bản, hãy sử dụng tính năng Voice to Văn bản để ghi lại cảm giác của cơ thể, và ClickUp Brain sẽ lưu trữ nó dưới cùng một danh sách kiểm tra.

Nếu bạn bỏ qua một bước, ClickUp Brain sẽ đề xuất một giải pháp thay thế nhỏ hơn để bạn vẫn hoàn thành đúng hạn và duy trì chuỗi thành tích của mình.

Trong tuần, ClickUp Brain tóm tắt những gì thực sự hữu ích và đề xuất một điều chỉnh cho phiên tiếp theo.

3. Mẫu Kế hoạch Phát triển Cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Chuyển đổi kết quả DR thành các bước hàng tuần có thể đo lường được với trạng thái và cột mốc bằng cách sử dụng Mẫu Kế Hoạch Phát Triển Cá Nhân của ClickUp.

Năm 2024, ít hơn một nửa số nhân viên tại Mỹ tham gia đào tạo để phát triển kỹ năng mới, điều này cho thấy việc mong muốn phát triển là dễ dàng nhưng dễ mất động lực nếu không có kế hoạch cụ thể.

Kế hoạch Phát triển Cá nhân ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem theo quý, chuỗi tuần và phản ánh để tiến độ cảm thấy thực tế, không ngẫu nhiên. Bạn ghi chép công việc về bản sắc và ghi chú tính cách một lần, sau đó xem lại nhanh chóng trước mỗi phiên để giữ trang gọn gàng.

Bây giờ đến công việc. Chuyển đổi mục tiêu DR thành các hành vi nhỏ có thể theo dõi trong các khối thời gian. Thêm một thói quen trước khi chuyển đổi, ghi lại cảm giác của cơ thể và ghi chú những gì giúp bạn duy trì sự tập trung.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giữ một danh sách kiểm tra trước ca làm việc về nước, thở và các tín hiệu để cơ thể ổn định và kịch bản dễ theo dõi hơn.

Ghi lại các mục an toàn như từ khóa an toàn, điều kiện thức tỉnh và giới hạn trong cùng một chế độ xem để các quyết định kiểm soát được thực hiện nhanh chóng và đáng tin cậy.

Xem lại ghi chú hàng quý, đang theo dõi thành công và điều chỉnh Mẫu Kịch bản Chuyển đổi Thực tế để chỉ giữ lại những gì cần thiết và loại bỏ những thứ không cần thiết.

✨ Phù hợp cho: Những người chuyển đổi và học viên muốn có một kế hoạch tuần có cấu trúc, chuyển đổi thành các hành động lặp lại với mục tiêu rõ ràng, tín hiệu an toàn và trách nhiệm nhẹ nhàng.

🎥 Xem video: Bạn muốn có hướng dẫn thực tế, sự rõ ràng và mục đích trong cuộc sống - mà không rơi vào những cạm bẫy phổ biến khiến hầu hết các kế hoạch cuộc sống thất bại? Trong video này, chúng tôi hướng dẫn bạn cách tạo ra một kế hoạch cuộc sống trong 5 bước đơn giản và có thể thực hiện được.

4. Mẫu biểu đồ cột mốc ClickUp

Tải miễn phí mẫu Ghi chú về những gì đã hiệu quả và những điều cần điều chỉnh trước ca làm việc tiếp theo với mẫu biểu đồ cột mốc ClickUp.

Nếu các cấp độ trong Super Mario đã dạy chúng ta điều gì, đó là các điểm kiểm tra rõ ràng giúp bạn tiếp tục tiến lên. Mẫu Biểu đồ Mốc Thời gian ClickUp cho phép bạn đánh dấu các cột mốc quan trọng như điểm đến, cảnh đầu tiên, lớp học hoặc công việc đầu tiên, cuộc trò chuyện đầu tiên với bạn bè, và một kiểm tra nhẹ nhàng về quy tắc thức dậy của bạn như các điểm kiểm tra riêng biệt.

Bạn có thể nhóm các công việc dưới mỗi cột mốc, đặt ngày đáo hạn phù hợp với luồng thời gian và đính kèm ghi chú từ kịch bản của bạn để phù hợp với bối cảnh cá nhân, gia đình và hoàn cảnh. Kết hợp với Mẫu Kịch bản Chuyển đổi Thực tế để thêm từ khóa an toàn và các tuyên bố kiểm soát vào cột mốc nơi chúng phù hợp nhất.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Liệt kê các điểm kiểm tra DR như thời gian đến, ngày đầu tiên, thiết lập thiết bị hoặc dụng cụ, và những người quan trọng bạn muốn gặp, để kịch bản trở thành một lộ trình hướng dẫn thay vì một kế hoạch mơ hồ.

Kết nối mỗi cột mốc với một gợi ý cảnh ngắn, lời khẳng định và điều kiện thức tỉnh của bạn, để an toàn luôn đi kèm với hành động thay vì nằm trong một tài liệu riêng biệt.

Đang theo dõi tiến độ theo thời gian và chỉnh sửa các cột mốc khi kịch bản của bạn phát triển, chỉ giữ lại những gì cần thiết để tránh sự lộn xộn làm khối tập trung.

✨ Phù hợp cho: Những người muốn theo dõi tiến độ dựa trên các mốc kiểm tra, các giai đoạn có thể theo dõi kèm theo các tín hiệu an toàn và sự giám sát nhẹ nhàng.

👀 Thú vị: Bạn có bao giờ nhận thấy mình tăng tốc khi vạch đích càng gần? Đó là hiệu ứng độ dốc mục tiêu — động lực của bạn tăng lên khi tiến độ trở nên hiển thị. Đặt tên cho các mốc kiểm tra (ví dụ: “Đến → Hạng Nhất → Buổi Nói Chuyện Đầu Tiên”) để não bộ của bạn biết mình đang hướng tới điều gì.

5. Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Thẻ những khoảnh khắc biết ơn và chỉnh sửa thói quen theo sự thay đổi của tính cách và mục tiêu của bạn bằng mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp.

Hầu hết người chuyển đổi cảm thấy bối rối trước một phiên làm việc, phải chuyển đổi giữa kịch bản, nước, ánh sáng và hàng chục tab. Đây là cách Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp giúp bạn.

Mẫu này cho phép bạn tạo danh sách các hành động nhỏ phù hợp với DR của mình, như tập luyện một cảnh trong một phút, đọc một câu khẳng định ngắn và lướt qua từ an toàn và quy tắc thức tỉnh. Bạn thấy các chuỗi, giữ lại những gì cần thiết và trang vẫn gọn gàng để bạn đến với ít ma sát hơn. Khi mọi thứ cảm thấy không ổn, bạn thêm một giải pháp nhẹ nhàng và xem lại những gì hữu ích vào thời điểm thích hợp.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xây dựng thói quen trước ca làm việc giúp làm ấm cơ thể, làm dịu tâm trí và tập trung vào mục tiêu DR mà bạn muốn đạt được.

Kết nối thói quen với các tín hiệu kịch bản cho danh tính, ngôi nhà và con người, để quá trình luyện tập phản ánh chính xác bối cảnh mà bạn có kế hoạch tham gia.

Giữ an toàn trong chế độ xem bằng cách xem qua từ an toàn và quy tắc thức tỉnh trong quá trình chuẩn bị để cảm giác kiểm soát được ổn định, không gượng ép.

Chia sẻ trình theo dõi với bạn bè, đánh giá những điểm tốt sau mỗi phiên và thêm những điều chỉnh nhỏ thực sự hữu ích theo thời gian.

✨ Phù hợp cho: Những người chuyển ca muốn có một quy trình trước ca làm việc bình tĩnh, có thể lặp lại, với các hành động nhỏ liên kết với các tín hiệu kịch bản và kiểm tra an toàn nhanh chóng.

👀 Mẹo hữu ích: Hãy để ClickUp Agents lo phần nhàm chán để bạn có thể tập trung vào quá trình chuyển đổi. Họ sẽ nhắc nhở bạn về danh sách kiểm tra trước khi chuyển đổi (uống nước → hai hơi thở bình tĩnh → từ an toàn → dòng thức tỉnh), thêm tóm tắt nhanh sau phiên vào kịch bản của bạn và cập nhật các cột mốc của bạn. Muốn có một trợ lý riêng? Không cần biết mã. Chỉ cần chỉ định những gì cần theo dõi (Tài liệu, công việc, Google Drive) và các hành động cần thực hiện (tạo công việc, đăng tóm tắt, gửi nhắc nhở nhẹ nhàng). Giảm bớt công việc lặt vặt, tăng cường kiểm soát—và một quá trình chuyển đổi mượt mà hơn vào DR của bạn.

6. Mẫu Kế hoạch Chăm sóc Bản thân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Chọn một kế hoạch đơn giản cho nghỉ ngơi, uống nước, thở và tập trung nhẹ nhàng với mẫu kế hoạch chăm sóc bản thân ClickUp.

Chăm sóc bản thân không phải là sự nuông chiều bản thân; đó là sự tự bảo vệ.

Điều đó phù hợp với việc chuyển đổi hơn nhiều người thừa nhận. Khi cơ thể bạn căng thẳng và tâm trí ồn ào, kịch bản dường như xa vời.

Hãy kết nối ý tưởng đó với điều gì đó bạn có thể áp dụng hàng ngày. Kết hợp kịch bản của bạn với một thói quen nhẹ nhàng mà bạn có thể duy trì. Kế hoạch Chăm sóc Bản thân ClickUp phân loại các hoạt động theo buổi sáng, trước ca làm việc và thư giãn để bạn chỉ thêm những gì cần thiết và giữ trang gọn gàng. Bạn kiểm tra một vài điểm neo, cảm nhận cơ thể thư giãn và bước vào với ít ma sát hơn.

Đảm bảo an toàn một cách dễ dàng. Hiển thị dòng nhắc nhở nhanh về từ khóa an toàn và quy tắc thức tỉnh trên cùng một chế độ xem, ngay bên cạnh những thói quen nhỏ thực sự hữu ích. Nếu có những người quan trọng với bạn—gia đình, bạn bè, người cố vấn—hãy ghim một lời nhắc nhở ngắn gọn về cách họ đối xử với bạn bằng sự quan tâm.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xây dựng một quy trình chuẩn bị nhẹ nhàng trước khi chuyển đổi để ổn định cơ thể và sự tập trung, giúp kịch bản dễ dàng được thực hiện hơn.

Đảm bảo an toàn bằng cách xem xét từ an toàn, điều kiện thức tỉnh và giới hạn mà không cần rời khỏi trang.

Kết nối các tín hiệu định hướng với danh tính, gia đình, bạn bè và ngôi nhà của bạn để Mẫu kịch bản chuyển đổi thực tế của bạn luôn được định hướng cảm xúc.

Chia sẻ tiến độ với những người tin cậy, đang theo dõi những điểm tích cực sau mỗi phiên làm việc và chỉnh sửa kế hoạch khi nhu cầu thay đổi theo thời gian.

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai cần các nghi thức đơn giản vào buổi sáng, trước ca làm việc và sau ca làm việc để luôn giữ các từ an toàn và quy tắc thức dậy trong chế độ xem rõ ràng.

7. Mẫu lộ trình sự nghiệp ClickUp

Tải miễn phí mẫu Chuyển sang Mẫu lộ trình sự nghiệp ClickUp để bước tiếp theo trở nên dễ dàng hơn thay vì áp đảo.

Mẫu lộ trình sự nghiệp của ClickUp cung cấp cho bạn một bản đồ đơn giản về các vai trò, kỹ năng và các mốc quan trọng trong quá trình tìm việc và phát triển sự nghiệp. Bạn liệt kê vai trò tiếp theo, thêm các kỹ năng cần thiết để đạt được nó, sau đó đính kèm các khóa học, dự án hoặc chứng chỉ mà bạn có thể bắt đầu ngay trong tuần này. Mỗi bước đều liên kết trở lại với kịch bản của bạn, giúp câu chuyện bạn đang xây dựng trong DR khớp với công việc bạn đang thực hiện ở đây.

Hơn nữa, nó giúp bạn luôn nhớ đến an toàn và năng lượng. Thêm một ghi chú nhẹ nhàng để duy trì cân bằng và ranh giới, tránh lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết. Giữ một câu khẳng định yêu thích bên cạnh những cột mốc khó khăn, và chọn một người giúp bạn duy trì sự ổn định.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bản đồ vai trò và khoảng trống kỹ năng thành các giai đoạn rõ ràng để kịch bản và mục tiêu DR của bạn được chuyển đổi thành các bước có thể hoàn thành được.

Gắn các khóa học, dự án và các công việc thực hành nhỏ vào từng giai đoạn để theo dõi tiến độ và hình thành thói quen tốt trong công việc.

Thêm các giới hạn nhẹ nhàng và kiểm tra nhanh năng lượng để bạn duy trì tốc độ và tránh quá tải khi tiến triển.

✨ Phù hợp cho: Những người thực hiện chuyển đổi đang xác định vai trò và khoảng trống kỹ năng thành các giai đoạn rõ ràng để mục tiêu DR được chuyển đổi thành các khóa học, dự án và điểm kiểm tra thực tế.

8. Mẫu danh sách kiểm tra ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đang theo dõi những gì đã giúp sau mỗi phiên, và thêm hoặc bớt các bước bằng cách sử dụng Mẫu Danh sách Kiểm tra của ClickUp.

Bạn có biết khoảnh khắc trước khi bắt đầu một phiên làm việc khi có hàng tá việc nhỏ cùng lúc đòi hỏi sự chú ý? Mẫu danh sách kiểm tra ClickUp cho phép bạn nhóm các mục theo ngày, sau đó thêm các bước chuẩn bị cụ thể bên cạnh các trường kịch bản quan trọng.

Bạn có thể tạo một dòng tóm tắt nhanh cho từ khóa an toàn và quy tắc thức tỉnh, đánh dấu những gì cần thiết và chia sẻ danh sách với bạn bè để có sự giám sát nhẹ nhàng. Trang web luôn gọn gàng, dễ chỉnh sửa và tập trung vào những gì thực sự giúp bạn thay đổi.

Trong thực tế, bạn gắn các gợi ý nhỏ vào các cảnh DR của mình để quá trình tập luyện phản ánh thực tế thay vì dựa vào phỏng đoán. Thêm các gợi ý về danh tính và tính cách, cùng một nhắc nhở ngắn gọn về nơi hoặc ngôi nhà mà bạn yêu thích.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xây dựng luồng tuần lặp lại bao gồm các bước: nước, thở, lướt qua cảnh và đọc khẳng định để cơ thể và sự chú ý sẵn sàng.

Ghim các kiểm tra an toàn nhanh cho từ khóa an toàn và điều kiện thức tỉnh bên cạnh các công việc bạn đã cần làm.

Kết nối các mục hàng ngày với các tín hiệu kịch bản về danh tính, địa điểm, ngôi nhà và con người, để mẫu kịch bản được củng cố bằng hành động.

✨ Phù hợp cho: Người dùng muốn có hướng dẫn chi tiết từng bước bên cạnh các trường kịch bản, kèm theo các nhắc nhở an toàn nhanh chóng và sự giám sát nhẹ nhàng.

9. Mẫu kịch bản thay đổi thực tế của Template. Net

Bạn còn nhớ khoảnh khắc trước khi các nhân vật chính bước qua tủ quần áo ở Narnia không? Một tay đặt lên cửa, một chút do dự, một chút hy vọng. Hầu hết những người chuyển đổi đều ở ngay đó. Mẫu bố cục kịch bản chuyển đổi thực tế miễn phí này từ Template. Net cung cấp các gợi ý nhẹ nhàng về danh tính và tính cách, nơi ở hoặc ngôi nhà của DR, và những người bạn muốn ở bên cạnh.

Có một dòng xem nhanh cho từ khóa an toàn và quy tắc thức tỉnh của bạn, để việc kiểm soát không bị ép buộc. Trang web sẽ được tổ chức gọn gàng khi bạn thêm những gì cần thiết và chỉnh sửa những gì không cần thiết, giúp kịch bản thực sự hỗ trợ cơ thể bạn thư giãn và bạn có thể chuyển đổi mà không cần do dự.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xác định mục tiêu, chuẩn bị không gian và thu thập công cụ để việc bắt đầu không bao giờ cảm thấy nặng nề.

Ghi lại thông tin nhận dạng, chi tiết DR và các gợi ý cảnh quay để kịch bản của bạn cụ thể mà không rườm rà.

Luôn giữ từ khóa an toàn và điều kiện thức tỉnh ở chế độ xem, để các kiểm tra được thực hiện khi bạn chuyển đổi.

✨ Phù hợp cho: Những nhà văn ưa thích một trang giấy sạch sẽ, có hướng dẫn với các gợi ý về bản sắc cốt lõi, địa điểm và con người, cùng một dòng an toàn đơn giản.

10. Mẫu kịch bản chuyển đổi của SpreadsheetPoint

Khi các chi tiết kịch bản của bạn được phân tán trên các tab và ảnh chụp màn hình, quá trình chuyển đổi trở nên lộn xộn. Một tài liệu Google Doc duy nhất mà bạn có thể mở trên bất kỳ trình duyệt nào sẽ cung cấp cho bạn một mẫu kịch bản chuyển đổi gọn gàng để chỉnh sửa, chia sẻ và tin cậy.

Bố cục SpreadsheetPoint sử dụng bảng đơn giản để ghi lại danh tính, tính cách và cài đặt DR mà không gây rối. Bạn có thể thêm mối quan hệ, những lời khẳng định yêu thích, và từ an toàn rõ ràng cùng dòng thức tỉnh để kiểm tra quyền kiểm soát diễn ra ngay khi bạn viết.

Vì đây là Tài liệu Google, bạn có thể dễ dàng tạo phiên bản cho các thế giới khác nhau, giữ trang sạch sẽ và in bản sao tối thiểu nếu việc xem giấy giúp cơ thể bạn thư giãn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại thông tin về danh tính, địa điểm hoặc ngôi nhà DR, trang phục và đặc điểm thể chất để Mẫu kịch bản chuyển đổi thực tế đọc như một hồ sơ ký tự chính xác.

Thêm các hàng mối quan hệ cho gia đình, bạn bè, người cố vấn và những người cần tránh, để động lực xã hội phù hợp với những gì bạn thực sự mong muốn.

Luôn đặt an toàn trong chế độ xem với các dòng hướng dẫn nhanh về từ an toàn, điều kiện thức tỉnh và giới hạn, để các kiểm tra diễn ra tự nhiên, không gượng ép.

✨ Phù hợp cho: Người dùng Tài liệu Google muốn có một kịch bản in được, dựa trên bảng với các mối quan hệ, lời khẳng định và dòng từ an toàn rõ ràng.

11. Mẫu kịch bản chuyển đổi Tài liệu Google của Template Radar

Bạn ngồi xuống để viết kịch bản, nhưng mọi thứ đều lộn xộn. Một tab Notion ở đây, một ghi chú điện thoại với từ khóa an toàn ở đó, và một câu chuyện DR chưa hoàn thành trong một cửa sổ khác. Mẫu kịch bản chuyển đổi Tài liệu Google này là nơi duy nhất bạn có thể mở trong trình duyệt, điền vào một cách bình tĩnh và chia sẻ nếu bạn muốn có thêm ý kiến từ người khác.

Bắt đầu với khối kịch bản chính và mô tả thực tại của bạn theo cách bạn nhìn nhận. Sau đó, thêm các phần đơn giản mà nó cung cấp: thông tin chung, tính cách và kỹ năng, ngoại hình, và mối quan hệ. Giữ một dòng ngắn cho từ an toàn và thức tỉnh để đảm bảo an toàn luôn trong chế độ xem khi cần thiết.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại câu chuyện DR của bạn trước tiên, sau đó thêm các yếu tố về danh tính, kỹ năng và ngoại hình để nó đọc như một bản mô tả ký tự rõ ràng.

Thêm các hàng mối quan hệ cho gia đình, bạn bè, người cố vấn và những người cần tránh để động lực xã hội phù hợp với mong muốn của bạn.

Giữ an toàn luôn được hiển thị với một từ khóa an toàn đơn giản và dòng nhắc nhở, nơi bạn xem lại kịch bản của mình.

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có một tài liệu gọn gàng để soạn thảo kịch bản chính trước, sau đó bổ sung kỹ năng, ngoại hình, mối quan hệ và các yếu tố an toàn.

