10 Mẫu Báo Giá Sửa Chữa Ô Tô Miễn Phí Cho Cửa Hàng Sửa Chữa Ô Tô

Quản lý một cửa hàng sửa chữa ô tô đồng nghĩa với việc phải xử lý các yêu cầu của khách hàng, đơn đặt hàng linh kiện và lịch trình sửa chữa—tất cả trong khi cố gắng giữ cho nhóm của bạn trên cùng một trang. Việc đưa ra báo giá chính xác quan trọng hơn bao giờ hết, với chi phí sửa chữa va chạm tăng gấp bốn lần lên $1,060 kể từ năm 2009.

Chúng tôi đã tổng hợp 10 mẫu báo giá sửa chữa ô tô miễn phí giúp bạn tạo báo giá chuyên nghiệp một cách nhanh chóng, đồng thời chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng các công cụ phù hợp để tối ưu hóa toàn bộ quy trình làm việc từ cuộc gọi đầu tiên của khách hàng đến hóa đơn cuối cùng.

Mẫu báo giá sửa chữa ô tô là gì?

Mẫu báo giá sửa chữa ô tô là một tài liệu đã được định dạng sẵn giúp các cửa hàng ô tô tạo ra các bảng phân tích chi phí chi tiết cho các dịch vụ sửa chữa xe. Hãy xem nó như bản thiết kế chuyên nghiệp của bạn để thông báo cho khách hàng về phạm vi công việc và chi phí liên quan trước khi bạn thậm chí cầm đến chiếc cờ lê.

Các mẫu này thường bao gồm các phần riêng biệt cho thông tin khách hàng, chi tiết xe, danh sách phụ tùng, chi phí lao động và tổng chi phí. Bạn sẽ tìm thấy các trường cho Số nhận dạng xe (VIN), mô tả các sửa chữa cần thiết, các điều khoản bảo hành và thông tin thanh toán. Cấu trúc này đảm bảo bạn thu thập đầy đủ thông tin cần thiết cho một báo giá chi tiết.

Điểm mạnh thực sự của việc sử dụng mẫu là nó tiêu chuẩn hóa quy trình báo giá của bạn. Thay vì phải bắt đầu từ đầu cho mỗi công việc, bạn chỉ cần điền vào các ô trống với các chi tiết cụ thể. Sự nhất quán này giúp bạn tránh lỗi báo giá và đảm bảo không bỏ sót các mục quan trọng như vật tư cửa hàng hoặc phí xử lý.

Hầu hết các mẫu đều có sẵn ở các định dạng phổ biến như Excel, Word hoặc PDF, giúp bạn dễ dàng tùy chỉnh với logo và thông tin liên hệ của cửa hàng. Một số mẫu còn có công thức tích hợp sẵn để tự động tính thuế và tổng số tiền, giúp bạn tránh tính toán thủ công và sai sót tiềm ẩn.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu báo giá sửa chữa ô tô tốt?

Một mẫu báo giá sửa chữa ô tô mạnh mẽ nên bao gồm:

Thông tin công việc cần thiết: Thông tin khách hàng tùy chỉnh, hãng xe/mẫu xe, số VIN, số km đã chạy và ghi chú chẩn đoán.

Phân tích dịch vụ chi tiết: Mô tả công việc, tên phụ tùng, số lượng, mã phụ tùng và các tác vụ sửa chữa được phân loại.

Cấu trúc chi phí chính xác: Mức lương công nhân, giá phụ tùng, thuế, phí và tổng chi phí được tính tự động.

Các trường tùy chỉnh: Các phần có thể chỉnh sửa cho loại dịch vụ, ghi chú của kỹ thuật viên, dòng thời gian và các đề xuất bổ sung.

Khu vực phê duyệt và ủy quyền: Chữ ký của khách hàng, ngày tháng và điều khoản chấp nhận để tránh tranh chấp.

Định dạng chuyên nghiệp: Bố cục sạch sẽ, dễ đọc, tránh rối mắt và giúp khách hàng hiểu báo giá nhanh chóng.

Tính năng sử dụng linh hoạt: Dễ dàng chia sẻ, lưu trữ hoặc xuất file, dù cửa hàng sử dụng biểu mẫu giấy hay quy trình làm việc kỹ thuật số.

Bạn đang cảm thấy quá tải với các phiếu yêu cầu lặp đi lặp lại, phản hồi chậm chạp và hỗn loạn trong hỗ trợ khách hàng? Video ngắn này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, nhất quán hơn. Tìm hiểu cách AI cải thiện thời gian phản hồi, tăng năng suất của nhân viên hỗ trợ và mở rộng dịch vụ hỗ trợ mà không gây quá tải—để mọi khách hàng đều cảm thấy được chăm sóc chu đáo.

Mẫu báo giá sửa chữa ô tô tổng quan

Dưới đây là bảng tổng hợp Top 10 Mẫu Báo Giá Sửa Chữa Xe Hơi!

10 Mẫu Báo Giá Sửa Chữa Xe Miễn Phí

Trước khi khách hàng phê duyệt bất kỳ sửa chữa nào, họ cần sự rõ ràng: vấn đề gì, chi phí bao nhiêu và mất bao lâu. Một mẫu báo giá sửa chữa ô tô tùy chỉnh giúp cửa hàng của bạn trình bày thông tin đó một cách nhất quán và chuyên nghiệp mà không cần phải viết lại cùng một chi tiết cho mỗi công việc.

Dù bạn điều hành một gara nhỏ, quản lý một cửa hàng sửa chữa ô tô đầy đủ dịch vụ hay xử lý các dịch vụ sửa chữa di động, các mẫu này giúp bạn liệt kê chi tiết công việc, linh kiện, dòng thời gian và chi phí với sự minh bạch tuyệt đối.

Dưới đây là 10 mẫu báo giá sẵn sàng sử dụng để tối ưu hóa quy trình báo giá của bạn và giúp khách hàng tin tưởng vào chất lượng công việc của bạn.

1. Mẫu báo giá cho nhà thầu ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Phân tích chi tiết báo giá sửa chữa ô tô, hiển thị các mục chi tiết về linh kiện, công lao động và chi phí trong quy trình làm việc chuyên nghiệp của ClickUp.

Mẫu Báo Giá Cho Nhà Thầu ClickUp cung cấp cho các cửa hàng sửa chữa ô tô và thợ máy một quy trình báo giá hoàn chỉnh – không chỉ là một tài liệu. Thay vì phải chuyển đổi giữa các bảng tính, ghi chú tay và danh sách giá, mẫu này tổ chức tất cả các phần của báo giá: giờ công, linh kiện sử dụng, các bước chẩn đoán, vật liệu và dòng thời gian dự án.

Bạn sẽ có một danh sách có cấu trúc với Trường Tùy chỉnh phân chia chi phí theo từng hạng mục, bao gồm giá đơn vị, số lượng, thuế, tỷ lệ công nhân và tổng cộng. Chế độ xem bảng hoạt động như một bảng tính trực tuyến, tự động tính toán tổng số thông qua các trường công thức để đảm bảo số liệu luôn chính xác.

Đối với các sửa chữa phức tạp hơn—như đại tu động cơ hoặc chẩn đoán hệ thống điện—bạn có thể sử dụng các công việc con để tạo bản đồ từng bước công việc, phân công kỹ thuật viên và ước tính số giờ cần thiết. Khi khách hàng phê duyệt báo giá, bạn có thể chuyển đổi trực tiếp thành phiếu công việc mà không cần tạo lại bất kỳ thông tin nào. Tính năng tệp đính kèm cho phép bạn thêm hình ảnh kiểm tra, báo cáo chẩn đoán hoặc tài liệu bảo hành để mọi thứ được lưu trữ tại một nơi duy nhất.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Chi tiết hóa đầy đủ các mục như phụ tùng, công lao động, thuế và tổng chi phí bằng các trường công thức.

Đính kèm ảnh chẩn đoán hoặc video kiểm tra trực tiếp vào báo giá.

Chuyển đổi các báo giá đã được phê duyệt thành các công việc sửa chữa hoặc đơn đặt hàng ngay lập tức.

Các chế độ xem Dòng thời gian và Gantt giúp bạn lên lịch công việc cho các kỹ thuật viên.

Giữ các báo giá lịch sử được tổ chức gọn gàng cho khách hàng sử dụng dịch vụ lặp lại.

📌 Phù hợp cho: Các cửa hàng sửa chữa ô tô và nhà thầu quản lý khách hàng thường xuyên, sửa chữa khối lượng lớn hoặc các dự án nhiều bước.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi liệt kê chi phí lao động, hãy phân chia theo từng công việc – không chỉ theo giờ. Ví dụ: Thay vì “2 giờ lao động – $200”, hãy viết “Thay thế đĩa phanh – 2 giờ – $200”. Điều này giúp xây dựng niềm tin, tăng tính minh bạch và giảm sự phản đối.

2. Mẫu biểu mẫu dịch vụ ô tô ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Biểu mẫu đăng ký dịch vụ ô tô tùy chỉnh thân thiện với khách hàng, giúp tối ưu hóa thông tin xe và nhu cầu sửa chữa vào ClickUp.

Mẫu biểu mẫu dịch vụ ô tô ClickUp giúp tối ưu hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận dịch vụ. Khách hàng điền vào biểu mẫu sạch sẽ, thân thiện với thiết bị di động, và ClickUp tự động chuyển đổi mỗi bài nộp/gửi thành yêu cầu dịch vụ chi tiết đầy đủ trong Không gian Làm việc ClickUp.

Đây là giải pháp lý tưởng cho việc giao xe, đặt lịch trực tuyến hoặc yêu cầu bảo dưỡng đội xe. Mỗi biểu mẫu thu thập các thông tin quan trọng như thông tin xe, vấn đề được báo cáo, lựa chọn gói dịch vụ, ghi chú bảo hành và mức độ khẩn cấp. Bạn thậm chí có thể thêm trường tải lên tệp để khách hàng gửi ảnh về hư hỏng hoặc cảnh báo bất thường trên bảng điều khiển.

Sau khi được gửi, nhóm của bạn có thể xem tất cả yêu cầu dịch vụ trên bảng điều khiển tập trung. Sử dụng chế độ xem dạng danh sách để quản lý yêu cầu hàng ngày, chế độ xem Bảng để đang theo dõi các giai đoạn công việc (Chẩn đoán → Ước tính → Đang thực hiện → Hoàn thành), và

Để lên lịch sẵn sàng của kỹ thuật viên. Tự động hóa thông báo cho nhóm của bạn ngay lập tức và phân công công việc dựa trên loại dịch vụ hoặc khối lượng công việc.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Quy trình tiếp nhận kỹ thuật số gọn gàng, loại bỏ các biểu mẫu viết tay.

Tự động chuyển đổi các bài nộp/gửi thành các công việc sửa chữa được tổ chức gọn gàng.

Thêm số VIN, số km đã chạy, bảo hành hoặc loại dịch vụ bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh.

Hướng dẫn yêu cầu đến kỹ thuật viên phù hợp với tính năng Tự động hóa.

Phù hợp cho công việc bảo dưỡng định kỳ, dịch vụ khẩn cấp hoặc quản lý đội xe.

📌 Phù hợp cho: Các cửa hàng ô tô muốn có quy trình tiếp nhận dịch vụ có cấu trúc và khả năng hiển thị công việc theo thời gian thực.

👀 Bạn có biết? 42% khách hàng cho biết họ sẽ rời khỏi cửa hàng sửa chữa nếu quy trình báo giá không rõ ràng hoặc minh bạch.

3. Mẫu Kế Hoạch Chiến Lược Cho Thợ Sửa Xe ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Bảng điều khiển lập kế hoạch chiến lược cho cửa hàng sửa chữa ô tô, tạo bản đồ mục tiêu kinh doanh, chỉ số KPI và cải tiến hoạt động.

Mẫu này giúp chủ cửa hàng ô tô lập kế hoạch phát triển kinh doanh - từ cải thiện thời gian hoàn thành dịch vụ, đầu tư vào thiết bị, tuyển dụng kỹ thuật viên đến tối ưu hóa quy trình làm việc.

Trong mẫu kế hoạch chiến lược ClickUp cho thợ sửa xe ô tô, bạn sẽ tìm thấy các tài liệu ClickUp chiến lược được chia thành các phần như phân tích SWOT, các chỉ số KPI mục tiêu (ví dụ: thời gian sửa chữa trung bình, tỷ lệ phê duyệt, mức độ hài lòng của khách hàng) và mục tiêu của từng bộ phận. Kết hợp với chế độ xem danh sách để chuyển đổi các kế hoạch dài hạn thành các sáng kiến quý có thể thực hiện được, mỗi sáng kiến đều có thời hạn, người chịu trách nhiệm và ngân sách.

Bạn có thể đang theo dõi các cải tiến hoạt động, chiến dịch tiếp thị, lịch trình đào tạo và nâng cấp thiết bị trong một bản đồ chiến lược. Theo dõi trạng thái thời gian thực giúp bạn giám sát tiến độ, trong khi các bảng điều khiển hiển thị khối lượng công việc, tác động đến doanh thu và các điểm nghẽn.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Kế hoạch chiến lược tài liệu riêng cho hoạt động của cửa hàng sửa chữa ô tô.

Chuyển đổi mục tiêu dài hạn thành các mục hàng tuần hoặc hàng tháng.

Theo dõi các chỉ số KPI như thời gian hoàn thành, phê duyệt hoặc hiệu suất cửa hàng.

Gán chủ sở hữu và ngân sách cho từng dự án cải tiến.

Phù hợp cho các cửa hàng có nhiều địa điểm hoặc trung tâm sửa chữa đang phát triển.

📌 Phù hợp cho: Chủ cửa hàng sửa chữa ô tô đang có kế hoạch mở rộng hoặc tối ưu hóa quy trình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo biến thể mẫu cho các tùy chọn sửa chữa "tốt/tốt hơn/tốt nhất". Điều này giúp tăng doanh thu mà không gây áp lực - cho phép khách hàng lựa chọn và tăng doanh thu trên mỗi lần sửa chữa.

4. Mẫu WBS Hệ thống Quản lý Xe hơi ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Cấu trúc phân chia công việc (WBS) cho các sửa chữa xe phức tạp, tổ chức các công việc và giai đoạn để quản lý dự án rõ ràng.

Cấu trúc phân chia công việc (WBS) là yếu tố quan trọng cho các sửa chữa nhiều bước hoặc chu kỳ bảo dưỡng kéo dài, như bảo dưỡng đội xe, phục hồi xe, nâng cấp hiệu suất hoặc đại tu động cơ.

Mẫu WBS Hệ thống Quản lý Xe hơi ClickUp giúp tổ chức các dự án sửa chữa lớn thành các giai đoạn dễ quản lý, giúp việc quản lý trở nên dễ dàng hơn. Mỗi giai đoạn bao gồm các công việc, công việc con, sản phẩm đầu ra và mối quan hệ phụ thuộc, giúp nhóm của bạn dễ dàng theo dõi quy trình sửa chữa có cấu trúc.

Ví dụ:

Giai đoạn 1: Kiểm tra & Chẩn đoán

Giai đoạn 2: Mua sắm linh kiện

Giai đoạn 3: Công việc cơ khí

Giai đoạn 4: Hệ thống điện và cảm biến

Giai đoạn 5: Thử nghiệm và Kiểm tra chất lượng (QA)

Sử dụng chế độ xem Gantt để hiển thị dòng thời gian và tránh trùng lặp công việc. Thêm các Trường Tùy chỉnh cho loại xe, phụ tùng cần thiết, kỹ thuật viên được phân công và thời gian ước tính để mỗi công việc luôn rõ ràng và dễ theo dõi.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Phù hợp cho các dự án sửa chữa xe phức tạp hoặc nhiều giai đoạn.

Phân chia các dự án lớn thành các bước và kết quả rõ ràng, minh bạch.

Giúp các nhóm quản lý các mối phụ thuộc và ngăn chặn sự chậm trễ trong quá trình sửa chữa.

Các trường tùy chỉnh đang theo dõi thông tin xe, phụ tùng, thời gian và mức độ ưu tiên.

Hoàn hảo cho việc quản lý đội xe và các dự án độ xe hiệu suất cao.

📌 Phù hợp cho: Các cửa hàng sửa chữa ô tô xử lý các công việc sửa chữa phức tạp, nhiều bước hoặc bảo dưỡng đội xe.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Tự động hóa để thông báo cho nhóm của bạn khi báo giá được phê duyệt, phân công kỹ thuật viên và chuyển công việc sang "Đang tiến độ". Không còn tình trạng trao đổi qua lại hay mất cập nhật.

5. Mẫu Quản lý Chi phí Dự án ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Mẫu đang theo dõi chi phí toàn diện cho sửa chữa ô tô, nhấn mạnh các chi phí, biên lợi nhuận và hiệu quả tài chính.

Mẫu này giúp bạn đang theo dõi chi phí sửa chữa và hiệu quả tài chính chi tiết. Mẫu Quản lý Chi phí Dự án ClickUp tổ chức chi phí theo các hạng mục như linh kiện, lao động, nhà thầu phụ, phí chẩn đoán và thiết bị, mang lại cho bạn hiển thị toàn diện về lợi nhuận của dự án.

Bạn đang theo dõi so sánh giữa ước tính và thực tế, giám sát chi phí vượt dự toán và dự báo nhu cầu tài nguyên sắp tới. Các trường công thức tự động tính toán tổng và biên lợi nhuận. Chuyển sang chế độ xem bảng điều khiển để xem biểu đồ về chi phí trên mỗi công việc, tỷ lệ chi phí kỹ thuật viên hoặc sử dụng linh kiện.

Sử dụng mẫu này để tránh báo giá thấp, xác định các dịch vụ mang lại lợi nhuận cao nhất và tối ưu hóa việc mua sắm linh kiện.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Hiện đang theo dõi chính xác chi phí lao động, phụ tùng, thuế và chi phí chung.

Theo dõi biến động chi phí theo thời gian thực thông qua các trường công thức.

Sử dụng bảng điều khiển để theo dõi biên lợi nhuận cho từng công việc.

Giúp tránh tình trạng mở rộng phạm vi công việc và định giá quá thấp.

Rất phù hợp cho báo cáo tài chính nhất quán trên các dự án.

📌 Phù hợp cho: Các doanh nghiệp sửa chữa ô tô cần sự minh bạch về tài chính cho từng công việc sửa chữa.

6. Mẫu bảng tính quản lý dự án ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Bảng theo dõi sửa chữa theo phong cách bảng tính với tính toán tự động hóa, cập nhật trạng thái và phân công kỹ thuật viên.

Nếu bạn yêu thích bảng tính nhưng muốn tự động hóa nhiều hơn, mẫu này chính là giải pháp cho bạn. Mẫu bảng tính quản lý dự án ClickUp cung cấp chế độ xem dạng bảng tính để theo dõi các công việc sửa chữa, kho phụ tùng, hạn chót và phân công kỹ thuật viên — nhưng với sức mạnh bổ sung từ ClickUp.

Chế độ xem bảng hoạt động giống như Excel, nhưng:

Các công việc được cập nhật tự động

Các tính toán được thực hiện thông qua công thức.

Bạn có thể đính kèm tệp đính kèm tài liệu & hình ảnh

Các trạng thái di chuyển qua các giai đoạn sửa chữa

Bạn có thể chuyển sang chế độ xem Gantt, Lịch hoặc Bảng ngay lập tức.

Bạn cũng có thể phân loại theo kỹ thuật viên, loại dịch vụ, ưu tiên hoặc ngày đáo hạn, giúp dễ dàng lập kế hoạch cho các hoạt động hàng ngày của cửa hàng.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Bảng tính với tính năng tự động hóa, cập nhật trạng thái và tệp đính kèm.

Hoàn hảo cho các kỹ thuật viên làm việc với bảng.

Giúp lên lịch sửa chữa và tránh tình trạng đặt lịch quá tải.

Đính kèm các bảng chẩn đoán, hóa đơn hoặc danh sách phụ tùng.

Rất phù hợp cho các cửa hàng đang chuyển đổi từ Excel sang hệ thống kỹ thuật số.

📌 Phù hợp cho: Các cửa hàng hiện đang sử dụng bảng tính để quản lý lịch trình, báo giá hoặc đang theo dõi quá trình sửa chữa.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chuyển đổi báo giá thành nhiệm vụ ClickUp với thời hạn. Trong ClickUp, sau khi khách hàng phê duyệt báo giá, chỉ cần một cú nhấp chuột để chuyển đổi nó thành một công việc với các công việc con, phụ thuộc và phân công kỹ thuật viên.

7. Mẫu phân tích chi phí ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Mẫu Phân tích Chi phí của ClickUp được thiết kế để giúp bạn đang theo dõi các chi phí và lợi ích khác nhau liên quan đến việc sửa chữa.

Mẫu Phân Tích Chi Phí ClickUp cho phép các cửa hàng sửa chữa ô tô so sánh các kịch bản sửa chữa, ước tính lợi nhuận và đưa ra quyết định tài chính hợp lý trước khi bắt đầu công việc. Thay vì dựa vào直觉 hoặc bảng tính thô, mẫu này so sánh các tùy chọn song song—nhà cung cấp linh kiện khác nhau, mức lương lao động, điều khoản bảo hành hoặc quyết định sửa chữa so với thay thế—và tính toán các tác động chi phí tiềm năng theo thời gian thực. Bạn sẽ có hiển thị về mọi biến số, bao gồm linh kiện cần thiết, giờ công, tỷ lệ lợi nhuận, thuế, dự phòng và tổng chi phí cuối cùng.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các trường so sánh tình huống cho phép bạn đánh giá các quyết định “OEM so với phụ tùng sau thị trường” hoặc “sửa chữa so với thay thế”.

Các trường tùy chỉnh và trường công thức tích hợp sẵn giúp tính toán biên lợi nhuận, chi phí theo giờ và điểm hòa vốn.

Bảng điều khiển cung cấp cái nhìn trực quan về các khu vực chi phí cao hoặc vượt ngân sách.

Chi phí đang theo dõi lịch sử giúp bạn hoàn thiện quy trình báo giá và tránh những tổn thất không mong muốn.

Tích hợp với các công việc và ngân sách để đồng bộ hóa báo giá, sửa chữa và chi phí.

📌 Phù hợp cho: Các doanh nghiệp kinh doanh sửa chữa ô tô muốn cải thiện kiểm soát chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận và đưa ra quyết định dịch vụ thông minh hơn.

🐣 Thông tin thú vị: Trước thời đại số hóa, thợ máy thường viết báo giá trên sổ sao chép—và nếu sổ bị lem hoặc dính dầu, toàn bộ báo giá trở thành một trò đoán mò. May mắn thay, các mẫu hiện nay không bao giờ bị lem (trừ khi bạn in chúng dưới mưa).

8. Mẫu Báo Giá Sửa Chữa Xe Hơi của Venngage

via Nguồn

Mẫu PDF chuyên nghiệp này là lựa chọn lý tưởng cho các báo giá dành cho khách hàng cần có giao diện thương hiệu. Mẫu Báo Giá Sửa Chữa Xe Hơi Venngage cho phép bạn kéo và thả các yếu tố thương hiệu, điều chỉnh màu sắc và thiết kế báo giá một cách chuyên nghiệp.

Nó bao gồm các phần cho:

Thông tin xe và thông tin khách hàng

Phụ tùng & vật liệu

Giờ công

Giảm giá & thuế

Tổng số tiền cuối cùng

Điều khoản và điều kiện

Trường chữ ký

Sử dụng khi bạn muốn tạo các báo giá ấn tượng về mặt hình ảnh để gửi email hoặc in.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Bố cục trực quan có thể tùy chỉnh cao

Trình chỉnh sửa kéo và thả đơn giản cho logo và màu sắc

Tạo các tệp PDF chuyên nghiệp một cách nhanh chóng

Gồm danh sách mục chi tiết rõ ràng cho linh kiện và công lao động.

Rất phù hợp cho các buổi trình bày báo giá tùy chỉnh cho khách hàng.

📌 Phù hợp cho: Các cửa hàng ưu tiên các báo giá in ấn chuyên nghiệp, có thương hiệu.

🐣 Thông tin thú vị: Bạn có thể xây dựng một quy trình sửa chữa hoàn toàn kết nối trong ClickUp—từ biểu mẫu tiếp nhận đến báo giá sửa chữa, lịch trình công việc và thậm chí đánh giá sau sửa chữa—tất cả mà không cần chuyển đổi công cụ.

9. Mẫu Báo Giá Sửa Chữa Ô Tô của Wise

via Nguồn

Wise cung cấp mẫu báo giá sửa chữa ô tô đơn giản, chuyên nghiệp, được thiết kế để đảm bảo tính rõ ràng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các thợ máy muốn có một tài liệu nhanh chóng, không rườm rà nhưng vẫn ghi lại đầy đủ các chi tiết chi phí khóa.

Mẫu bao gồm các trường cho:

Mẫu xe, năm sản xuất, số VIN

Kết quả chẩn đoán

Dịch vụ được đề xuất

Phụ tùng cần thiết

Giờ công và mức lương

Thuế & tổng cộng

Điều khoản & thời hạn hiệu lực

Vì bố cục gọn gàng, khách hàng ngay lập tức hiểu rõ chi tiết. Nó là công việc trên Tài liệu Google, Excel và PDF.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Bố cục báo giá đơn giản, dễ điền.

Cung cấp nhiều định dạng tải xuống

Khách hàng có thể nắm bắt chi phí một cách nhanh chóng.

Phù hợp cho thợ sửa xe di động hoặc nhóm dịch vụ trường.

📌 Phù hợp cho: Các cửa hàng nhỏ hoặc kỹ thuật viên di động là nhà cung cấp báo giá nhanh chóng khi di chuyển.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ghi chú giọng nói hoặc Chuyển giọng nói thành văn bản (qua ClickUp Brain MAX ) trong quá trình tiếp nhận - hoàn hảo khi bạn đang trực tiếp làm việc với xe hoặc đa nhiệm trong gara bận rộn. Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành công việc nhanh gấp 4 lần với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX.

10. Mẫu báo giá sửa chữa xe máy của Template. net

via Nguồn

Mẫu này tập trung vào xe máy, nơi các loại công việc, linh kiện và yêu cầu điều chỉnh khác biệt đáng kể so với ô tô. Bạn sẽ có các trường thông tin được thiết kế riêng cho sửa chữa xe máy, bao gồm loại động cơ, chi tiết sửa đổi, linh kiện sau thị trường, công việc lốp xe và điều chỉnh hệ thống treo.

Mẫu bao gồm:

Thông tin tùy chỉnh khách hàng & xe máy

Tóm tắt chẩn đoán

Danh sách công việc phụ tùng (OEM / phụ tùng sau bán hàng)

Chi phí lao động (điều chỉnh, điện, cơ khí)

Thời gian hoàn thành dự kiến

Xác nhận chữ ký

Vì nó có sẵn ở định dạng Word, PDF và Tài liệu Google, các cửa hàng có thể dễ dàng tùy chỉnh và áp dụng ngay lập tức.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Được thiết kế riêng cho xe máy, không phải sửa chữa chung chung.

Các trường thông tin về loại động cơ, điều chỉnh và các cải tiến.

Bố cục in ấn gọn gàng

Dễ dàng tùy chỉnh trên nhiều định dạng

Phù hợp cho việc điều chỉnh hiệu suất và sửa chữa chung.

📌 Phù hợp cho: Xưởng sửa chữa xe máy, chuyên gia độ xe và cửa hàng sửa chữa xe mô tô thể thao.

Cách tạo báo giá sửa chữa ô tô

Việc tạo ra một báo giá chính xác và chuyên nghiệp bắt đầu từ việc kiểm tra xe cẩn thận. Luôn ghi chép lại các hư hỏng hiện có bằng hình ảnh và ghi chú trước khi bắt đầu bất kỳ công việc chẩn đoán nào. Bước đơn giản này, một hành động minh bạch trong công việc, bảo vệ cả bạn và khách hàng khỏi các tranh chấp về các điều kiện hiện có.

Tiếp theo, xây dựng danh sách công việc với giá cả chính xác. Bao gồm số phụ tùng, chỉ định liệu bạn đang sử dụng phụ tùng chính hãng (OEM) hay phụ tùng sau thị trường, và tính toán mức chênh lệch giá phụ tùng. Sự minh bạch về chất lượng phụ tùng là yếu tố khóa—khách hàng đánh giá cao việc biết các lựa chọn của mình. Tính toán thời gian lao động dựa trên các hướng dẫn tiêu chuẩn ngành (với kỹ thuật viên có mức lương trung bình $23.88 mỗi giờ vào năm 2024), nhưng luôn điều chỉnh theo hiệu suất thực tế của cửa hàng và trình độ kỹ năng của kỹ thuật viên.

Đừng quên những chi tiết nhỏ giúp phân biệt báo giá chuyên nghiệp với việc đoán mò.

Bao gồm tất cả các khoản phí: Điều này bao gồm phí chẩn đoán, vật tư cửa hàng và bất kỳ khoản phí xử lý môi trường nào.

Xác định điều khoản: Thêm các điều khoản rõ ràng về thời hạn hiệu lực của báo giá, thường là từ 7 đến 14 ngày.

Kế hoạch cho những tình huống bất ngờ: Xác định rõ những gì sẽ xảy ra nếu phát hiện thêm vấn đề trong quá trình sửa chữa.

Cuối cùng, trình bày báo giá một cách rõ ràng. Hướng dẫn tùy chỉnh qua từng phần, giải thích những gì là cần thiết so với những gì được khuyến nghị. Cung cấp các tùy chọn khi có thể—như các phương án sửa chữa tốt, tốt hơn và tốt nhất—giúp tùy chỉnh đưa ra quyết định thông minh phù hợp với ngân sách của họ.

Bắt đầu tạo báo giá chuyên nghiệp ngay hôm nay

Báo giá chuyên nghiệp là nền tảng cho các dịch vụ sửa chữa ô tô thành công và khách hàng hài lòng. Mẫu biểu phù hợp giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu lỗi và tạo ấn tượng chuyên nghiệp cho cửa hàng, từ đó xây dựng niềm tin ngay từ khi khách hàng bước vào.

Trong khi các mẫu độc lập phù hợp cho nhu cầu cơ bản, các cửa hàng đang phát triển sẽ hưởng lợi từ các giải pháp tích hợp. Thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau và nhập lại cùng một thông tin nhiều lần, bạn có thể kết hợp các báo giá, lịch trình, phụ tùng đang theo dõi và quản lý khách hàng trong một không gian làm việc tích hợp duy nhất.

Sẵn sàng hiện đại hóa quy trình làm việc của cửa hàng? Bắt đầu miễn phí với ClickUp. ✨

Câu hỏi thường gặp

Những thông tin nào cần bao gồm trong báo giá sửa chữa ô tô?

Một báo giá sửa chữa ô tô hoàn thành nên bao gồm thông tin liên hệ của cửa hàng, thông tin khách hàng tùy chỉnh và xe (bao gồm số VIN), danh sách mục chi tiết các linh kiện và chi phí lao động, phân tích chi tiết về thuế và phí, thông tin bảo hành, và một dòng để khách hàng ký chữ ký xác nhận.

Thời hạn hiệu lực của báo giá sửa chữa ô tô là bao lâu?

Hầu hết các báo giá sửa chữa ô tô có hiệu lực trong vòng 7 đến 14 ngày. Điều này là do giá phụ tùng có thể thay đổi — tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2025 — vì vậy các cửa hàng thêm ngày hết hạn để bảo vệ mình khỏi sự tăng giá.

Sự khác biệt giữa báo giá và ước tính là gì?

Báo giá là chi phí ước tính có thể thay đổi nếu phát sinh vấn đề bất ngờ trong quá trình sửa chữa, trong khi báo giá cố định là mức giá cố định cho phạm vi công việc đã được xác định. Hầu hết các cửa hàng sửa chữa ô tô sử dụng báo giá vì các vấn đề ẩn là điều thường xuất hiện.

Tôi có thể sử dụng các mẫu này cho các yêu cầu bồi thường bảo hiểm không?

Mặc dù các mẫu này rất hữu ích cho việc giao tiếp với khách hàng, các công ty bảo hiểm thường có các biểu mẫu và yêu cầu phần mềm riêng. Bạn có thể sử dụng mẫu cho đánh giá ban đầu và sau đó chuyển thông tin sang định dạng yêu cầu của công ty bảo hiểm.

Tôi có cần các mẫu khác nhau cho các loại sửa chữa khác nhau không?

Sử dụng các mẫu chuyên dụng cho các công việc khác nhau như sửa chữa va chạm, bảo dưỡng định kỳ hoặc dịch vụ cho đội xe có thể nâng cao hiệu quả làm việc của bạn. Các mẫu này bao gồm các trường thông tin cụ thể cho từng công việc, hoạt động như một danh sách kiểm tra, đảm bảo bạn không bỏ sót bất kỳ mục quan trọng nào.