ClickUp Certified Agents: Mang đến cho nhân viên mới của bạn một trình độ chuyên môn cao

Hãy tưởng tượng nếu mỗi nhân viên mới gia nhập nhóm của bạn đều sở hữu bằng cấp kinh doanh, nhiều năm kinh nghiệm, và sự tự tin cùng kiến thức cần thiết để xử lý các công việc quan trọng nhất của bạn ngay từ ngày đầu tiên?

Hãy tưởng tượng chuyên môn này được tích hợp vào một trợ lý AI được thiết kế riêng, nhằm mang lại kết quả ngay lập tức. Những trợ lý này sẵn sàng tích hợp mượt mà vào quy trình làm việc của bạn, mang lại chuyên môn và hiệu quả vô song cho nhóm của bạn.

Nhưng đây là vấn đề: không phải tất cả các công cụ đều được tạo ra như nhau.

Và việc tự xây dựng một trợ lý từ đầu? Điều đó giống như thuê một thực tập sinh. Nhiệt tình nhưng thiếu kinh nghiệm:

Có thể có một giai đoạn học tập nếu bạn chưa từng xây dựng các trợ lý trước đây

Bạn có thể gặp phải các lỗi tiềm ẩn và thiếu hiệu quả nếu không có hướng dẫn đầy đủ

Giao phó các quy trình làm việc quan trọng cho các đại lý không chuyên có thể khiến bạn mất thời gian thay vì tiết kiệm thời gian

Dữ liệu gần đây cho thấy chỉ 40% tổ chức tin tưởng vào các trợ lý AI để quản lý công việc và quy trình một cách độc lập. Phần lớn vẫn thận trọng, nhấn mạnh nhu cầu về tính minh bạch cao hơn trong các quy trình do trợ lý điều hành và các biện pháp bảo vệ đạo đức mạnh mẽ để tăng cường việc áp dụng.

Rõ ràng, nhân viên trí thức cần hơn cả những trợ lý kỹ thuật số thông thường. Họ cần những nhân viên kỹ thuật số chuyên biệt, sẵn sàng thực thi, thích ứng và mang lại kết quả cụ thể cho nhóm của mình.

Các Trợ lý Được Chứng nhận của ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp chuyên môn, độ tin cậy và sự tin tưởng, giúp bạn tự động hóa với sự tự tin và mở rộng quy mô một cách an tâm.

Cuộc họp ClickUp Certified Agents

Certified Agents là các trợ lý AI mạnh mẽ, sẵn sàng cho sản xuất, được phát triển và kiểm định nghiêm ngặt bởi các chuyên gia ClickUp.

Họ không chỉ là "các bot thông minh". Họ được tích hợp sâu vào không gian làm việc AI tích hợp của bạn, được tối ưu hóa cho hiệu suất và hiệu quả, và đi kèm với tín dụng không giới hạn để đảm bảo giá cả ổn định và dự đoán được.

Giá trị thực sự của các đại lý nằm ở việc biết chọn loại đại lý phù hợp cho từng tình huống cụ thể: hãy xem đó như việc chọn công cụ phù hợp cho công việc. Các đại lý tự tạo (DIY) phát huy hiệu quả trong các tác vụ đơn giản, lặp đi lặp lại, nhưng khi yêu cầu cao, một đại lý được chứng nhận - với kỹ năng chuyên môn và cơ sở kiến thức vững chắc - là lựa chọn tốt nhất của bạn.

Trong khi bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một trợ lý ảo đơn giản, Certified Agents được thiết kế đặc biệt để xử lý các công việc và quy trình phức tạp nhất của bạn với đầy đủ ngữ cảnh, mang lại hiệu quả ngay lập tức.

Mặc dù các đại lý BYO (Tự xây dựng) có thể hấp dẫn, nhưng mô hình định giá dựa trên sử dụng của chúng có thể khiến chi phí của bạn tăng vọt khi mở rộng quy mô. Ngược lại, các đại lý được chứng nhận cung cấp sức mạnh không giới hạn mà không có hóa đơn bất ngờ, giúp bạn tự động hóa một cách tự do mà không lo lắng.

Tạo ra một agent của riêng bạn giống như việc thuê một thực tập sinh. Các agent được chứng nhận giống như việc thuê một người có bằng MBA – sẵn sàng mang lại kết quả, đáng tin cậy và có thể mở rộng quy mô.

Điểm khác biệt khóa của ClickUp Certified Agents

Nói một cách đơn giản, các Trợ lý Được Chứng nhận trong ClickUp là những đồng đội chú trọng đến từng chi tiết, những người có thể giúp bạn hoàn thành công việc gấp 10 lần hiệu quả.

Họ thực hiện các công việc với độ chính xác cao, tuân thủ quy trình của bạn một cách chính xác và mang lại kết quả nhất quán, chất lượng cao. Dưới đây là cách chúng tôi đã làm điều đó:

Được phát triển bởi các chuyên gia AI

Các Trợ lý Được Chứng nhận là kết quả của sự kết hợp giữa đội ngũ AI và nhóm công việc hàng đầu thế giới của ClickUp. Các chuyên gia ClickUp của chúng tôi đã phát triển các trợ lý cho những công ty sáng tạo nhất trên thế giới, học hỏi những gì hiệu quả (và những gì không) trong thực tế. Kinh nghiệm sâu rộng trong thiết kế lệnh, lựa chọn mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và thiết kế quy trình làm việc đảm bảo rằng mỗi Trợ lý Được Chứng nhận đều sẵn sàng cho những nhiệm vụ quan trọng nhất.

Báo cáo "Lợi thế AI của Agentic" từ McKinsey cho biết: “Gần 80% doanh nghiệp cho biết họ đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới—nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp cho biết không có tác động đáng kể đến lợi nhuận. Hãy xem đây là “định luật nghịch lý của AI thế hệ mới”. Nguồn gốc của nghịch lý này nằm ở sự mất cân bằng giữa các “trợ lý đồng hành ngang” (toàn doanh nghiệp) và chatbot – những công cụ đã phát triển nhanh chóng nhưng mang lại lợi ích phân tán, khó đo lường – và các trường hợp sử dụng “dọc” (chuyên biệt theo hàm) mang tính cách mạng hơn – khoảng 90% trong số đó vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm. “

Kỹ thuật tạo prompt nâng cao

Độ tin cậy và độ chính xác là điều không thể thương lượng. Các Trợ lý Được Chứng nhận sử dụng kỹ thuật tạo lệnh nâng cao, tận dụng các mô hình LLM phù hợp cho từng công việc cụ thể. Điều này đảm bảo các quy trình tự động hóa của bạn không chỉ thông minh mà còn luôn hiệu quả, dù quy trình làm việc của bạn phức tạp đến đâu.

Đặt các điều kiện kích hoạt, và các Trợ lý AI của ClickUp sẽ thực hiện công việc cho bạn

Không tính phí dựa trên mức sử dụng

Với Certified Agents, bạn không bao giờ phải lo lắng về việc hết tín dụng hoặc gặp phải chi phí bất ngờ. Giá cả không phụ thuộc vào việc tiêu thụ tín dụng. Bạn sẽ có toàn bộ sức mạnh của ClickUp Agents, với sử dụng không giới hạn và hóa đơn dự đoán được. Đây là một bước đột phá cho các nhóm muốn mở rộng tự động hóa mà không lo lắng về tài chính.

Tuân thủ thương hiệu và quy trình

Thương hiệu và quy trình của bạn là duy nhất, và các đại lý của bạn nên phản ánh điều đó. Các đại lý được chứng nhận được đào tạo để tuân thủ các hướng dẫn thương hiệu và quy trình nội bộ của bạn, hệ thống hóa các thực hành tốt nhất để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng trong mọi hành động của họ.

Tích hợp hệ thống mượt mà

Một cuộc khảo sát của ClickUp Insights cho thấy 45% nhân viên trí thức đã cân nhắc việc sử dụng tự động hóa nhưng chưa thực hiện.

Các yếu tố như thời gian giới hạn, sự không chắc chắn về công cụ tốt nhất và sự lựa chọn quá nhiều có thể khiến mọi người ngần ngại bước đầu tiên hướng tới tự động hóa. Các Trợ lý Được Chứng nhận giải quyết vấn đề này vì chúng được tích hợp trực tiếp trong ClickUp.

Các công cụ thông minh này được tích hợp sâu và có khả năng xử lý ngữ cảnh nâng cao, giúp kết nối và tự động hóa các tác vụ trên tất cả hệ thống kinh doanh của bạn. Dù là CRM, tiếp thị, CNTT hay nhân sự, Certified Agents đảm bảo các tác vụ và hành động phù hợp được thực hiện đúng thời điểm, phá vỡ rào cản giữa các bộ phận và thúc đẩy sự hội tụ hoạt động thực sự.

An toàn & bảo mật

Bảo mật dữ liệu là ưu tiên hàng đầu của mỗi Certified Agent. Dữ liệu của bạn sẽ không bao giờ bị sử dụng hoặc lưu trữ một cách không phù hợp. Các Certified Agents tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ cấp doanh nghiệp với chứng nhận ISO 42001 của ClickUp, giúp bạn tự động hóa các quy trình làm việc nhạy cảm một cách an tâm.

Cải tiến liên tục

Thế giới AI đang phát triển nhanh chóng, và các Certified Agents cũng không ngoại lệ. Chúng được cập nhật liên tục khi các phương pháp tốt nhất và khả năng AI tiếp tục phát triển. Mỗi tương tác, mỗi phản hồi đều là cơ hội để các Certified Agents của bạn trở nên thông minh hơn, hiệu quả hơn và mang lại giá trị lớn hơn cho kinh doanh của bạn.

Các trường hợp sử dụng: Đưa các Trợ lý Được Chứng nhận vào cuộc sống

Thêm các quy trình làm việc tự động không nên đồng nghĩa với việc thêm nhiều công cụ hoặc tích hợp vào hệ thống công nghệ của bạn.

Khi mỗi bộ phận sử dụng các ứng dụng khác nhau, công việc trở nên phân tán, khiến việc đang theo dõi, hợp tác hoặc nắm bắt tình hình thực tế trở nên khó khăn. Tình trạng phân tán công việc này làm chậm tiến độ của nhóm và gây ra sự混亂.

Với tư cách là một Không gian Làm việc AI tích hợp, ClickUp kết hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc để cung cấp 100% bối cảnh, tạo ra một nơi duy nhất cho con người và các đại lý làm việc cùng nhau.

Trong nền tảng, các Certified Agents của bạn được tùy chỉnh để hỗ trợ từng nhóm với các nhu cầu quy trình làm việc đa dạng từ marketing đến kỹ thuật. Hãy phân tích theo các trường hợp sử dụng:

Nhóm tiếp thị

Campaign Reporting Agents: Tự động thu thập, phân tích và tóm tắt Tự động thu thập, phân tích và tóm tắt việc thực hiện và hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị , giúp các nhà tiếp thị có thể miễn phí tập trung vào chiến lược

Trợ lý Tạo Nội dung: Tự động tạo các bản nháp nội dung ban đầu luôn tuân thủ các hướng dẫn phong cách của công ty bạn

Content QA Agents: Kiểm tra nội dung về thương hiệu và tuân thủ trong Kiểm tra nội dung về thương hiệu và tuân thủ trong quá trình sản xuất nội dung , đảm bảo mọi tài sản đều phù hợp với thông điệp và an toàn

Quản lý dự án

*trợ lý Điều phối Dự án: Giao công việc, theo dõi tiến độ và cảnh báo rủi ro — giữ cho dự án luôn đi đúng hướng mà không cần giám sát thủ công

Trợ lý Báo cáo Dự án: Soạn thảo báo cáo dự án và cuộc họp hàng ngày tùy chỉnh, giúp lãnh đạo có hiển thị ngay lập tức khi Soạn thảo báo cáo dự án và cuộc họp hàng ngày tùy chỉnh, giúp lãnh đạo có hiển thị ngay lập tức khi triển khai các sáng kiến chiến lược

Trợ lý Tài liệu Dự án: Tạo và cập nhật tài liệu dự án, đảm bảo kiến thức luôn được cập nhật và dễ dàng truy cập

Công nghệ thông tin & vận hành

Ticket Triage Agents: Phân loại, định tuyến và đề xuất giải pháp cho các phiếu hỗ trợ, giúp rút ngắn Phân loại, định tuyến và đề xuất giải pháp cho các phiếu hỗ trợ, giúp rút ngắn thời gian giải quyết lỗi

Các đại lý giám sát hệ thống: Theo dõi sự cố ngừng hoạt động và kích hoạt quy trình xử lý sự cố, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động

SLA Agents: Đảm bảo các công việc được phân loại và giải quyết trong thời gian cam kết (SLA), bảo vệ uy tín của bạn và đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng cao nhất

Kỹ thuật & sản phẩm

Code Review Agents: Phân tích mã nguồn để phát hiện lỗi, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn và đề xuất các cải tiến tiềm năng

Các Trợ lý Quản lý Phát hành: Điều phối lịch trình triển khai, thông báo cho các bên liên quan và đang theo dõi tiến độ hoàn thành tất cả các công việc trước/sau khi phát hành trong Điều phối lịch trình triển khai, thông báo cho các bên liên quan và đang theo dõi tiến độ hoàn thành tất cả các công việc trước/sau khi phát hành trong quá trình ra mắt sản phẩm

Trợ lý Ưu tiên Tính năng: Phân tích phản hồi của người dùng và dữ liệu để đề xuất ưu tiên phát triển tính năng

Tính năng Tài liệu Hướng dẫn: Soạn thảo tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRD), tài liệu thiết kế và ghi chú phát hành, giúp các nhóm luôn đồng bộ

Nhân sự & Onboarding

Các Trợ lý Onboarding Nhân viên Mới: Hướng dẫn nhân viên mới qua quá trình thiết lập, Hướng dẫn nhân viên mới qua quá trình thiết lập, đào tạo nhân viên và tuân thủ quy định, đảm bảo một khởi đầu suôn sẻ

Trợ lý FAQ Chính sách: Trả lời các câu hỏi về chính sách nhân sự ngay lập tức, giảm bớt gánh nặng cho nhóm nhân sự và trao quyền cho nhân viên

Tại sao các Trợ lý Được Chứng nhận lại quan trọng?

Nếu bạn không tin tưởng giao công việc quan trọng nhất của mình cho một thực tập sinh, đừng tin tưởng nó cho một trợ lý cơ bản. Các trợ lý được chứng nhận mang đến chuyên môn, độ tin cậy và bảo mật mà doanh nghiệp của bạn cần để tự động hóa một cách tự tin.

Nhưng hơn thế nữa, Certified Agents chính là động lực cho hành trình chuyển đổi AI của bạn. Chúng là cầu nối giữa sự hỗn loạn của Work Sprawl—sự phân mảnh của công cụ, quy trình và thông tin khiến các nhóm làm việc chậm lại—và sự rõ ràng của một Converged AI Không gian Làm việc.

Thúc đẩy sự phát triển kinh doanh bằng cách chuyển đổi từ công việc rời rạc sang Trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp

Bằng cách tập trung mọi thứ vào một nền tảng thông minh duy nhất, bạn:

Loại bỏ các rào cản và tạo ra 100% bối cảnh trong toàn bộ công việc của bạn

Đảm bảo AI và Agents có đầy đủ thông tin để mang lại kết quả ngay lập tức

Chuyển từ các quy trình rời rạc, thủ công sang một nền tảng thống nhất, thông minh nơi con người và AI thực hiện công việc một cách trơn tru

Kết quả? Mở khóa những mức độ mới về năng suất, sự tham gia và sự đổi mới trên toàn bộ nhóm và tổ chức của bạn.

Sứ mệnh: Hội tụ, Chuyển đổi AI và Tương lai của Công việc

Certified Agents không chỉ là AI thông thường. Chúng là thế hệ tiếp theo của các đồng nghiệp kỹ thuật số, được thiết kế riêng cho kỷ nguyên Convergence. Chúng là cách để bạn chấm dứt Work Sprawl một cách triệt để và hiện thực hóa tiềm năng của một Converged AI Không gian Làm việc: một nền tảng duy nhất, tất cả công việc của bạn, 100% bối cảnh và AI thực sự hiểu rõ kinh doanh của bạn.

Đây là tâm điểm của sứ mệnh ClickUp: giúp mọi tổ chức đạt được Chuyển đổi AI thực sự. Không phải bằng cách thêm nhiều công cụ, mà bằng cách tích hợp mọi thứ quan trọng vào một không gian làm việc thông minh duy nhất.

Các Trợ lý Được Chứng nhận là những đồng nghiệp kỹ thuật số tiên tiến và đáng tin cậy của bạn. Họ giúp tăng năng suất, đảm bảo tuân thủ tốt hơn và mang lại sự an tâm – để nhóm của bạn có thể tập trung vào những điều quan trọng nhất.