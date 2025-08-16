Whisper vs. Google Speech-to-Text: Bạn nên sử dụng cái nào?

Trong cuộc chiến giữa Whisper và Google Speech-to-Text, điều quan trọng là ai là người hiểu đúng (ngay cả khi mic của bạn thu được tiếng máy xay sinh tố của hàng xóm).

Whisper, mô hình mã nguồn mở của OpenAI, cung cấp khả năng nhận dạng giọng nói với độ chính xác cao bằng cách sử dụng nhiều mô hình được huấn luyện trên các ngôn ngữ khác nhau. Mô hình này linh hoạt, hỗ trợ tinh chỉnh và có hiệu suất ấn tượng trong môi trường ồn ào.

Google Speech-to-Text, một phần của bộ Google Cloud Speech, là công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản AI đã được thử nghiệm và kiểm chứng. Với tính năng chuyển đổi thời gian thực, tích hợp dễ dàng và hỗ trợ vững chắc cho API chuyển đổi giọng nói thành văn bản, công cụ này được thiết kế để xử lý nhiều người nói, nhiều giọng và nhiều tiếng ồn xung quanh.

Hãy xem bài viết này như một công cụ giải mã cho hai hệ thống nhận dạng giọng nói tự động (ASR) mạnh mẽ, vì việc chọn dịch vụ chuyển đổi giọng nói sang văn bản phù hợp không nên đòi hỏi sự can thiệp của thần linh (hay bằng tiến sĩ ngôn ngữ học).

Whisper là gì?

Whisper là mô hình mã nguồn mở được phát triển bởi OpenAI cho nhận dạng giọng nói tự động (ASR).

Via OpenAI

Nó được thiết kế để chuyển đổi các tệp âm thanh sang văn bản với độ chính xác ấn tượng, ngay cả trong điều kiện không lý tưởng (như ghi âm trong quán cà phê ồn ào).

Với nhiều mô hình được huấn luyện trên các bộ dữ liệu ngôn ngữ đa dạng, Whisper cung cấp khả năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản rất linh hoạt trong nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, từ podcast đến công cụ phát triển.

👀Thông tin thú vị: Whisper của OpenAI được đào tạo trên một bộ dữ liệu khổng lồ gồm 680.000 giờ dữ liệu đa ngôn ngữ và đa tác vụ được thu thập từ web.

Các tính năng tốt nhất của Whisper

Vậy, tại sao Whisper AI lại nổi bật? Dưới đây là một số tính năng nổi bật khiến Whisper trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhóm đang tìm kiếm độ chính xác cao, khả năng thích ứng và hiệu suất đáng tin cậy.

🙋‍♀️ Chuyển đổi văn bản đa ngôn ngữ

Whisper hỗ trợ nhiều ngôn ngữ ngay từ đầu, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng, podcast và dự án truyền thông toàn cầu. Cho dù âm thanh của bạn là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Swahili, Whisper đều cung cấp hiệu suất phiên âm nhất quán.

Bạn có thể chọn nhận văn bản được chuyển từ giọng nói sang văn bản bằng ngôn ngữ gốc hoặc bản dịch tiếng Anh.

🔊 Xử lý tiếng ồn nền mạnh mẽ

Không giống như hầu hết các công cụ phiên âm bị gián đoạn bởi tiếng ồn xung quanh, Whisper AI vẫn đảm bảo độ chính xác ngay cả khi có tiếng nói chuyện, tiếng chó sủa hoặc thậm chí tiếng chiên xào lớn, giúp duy trì tỷ lệ lỗi từ thấp.

✅ Tính linh hoạt mã nguồn mở và khả năng tinh chỉnh

Các nhà phát triển yêu thích Whisper vì nó là mã nguồn mở, cho phép bạn kiểm tra mã, điều chỉnh và xây dựng các giải pháp tùy chỉnh.

Với tính năng tinh chỉnh, bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với các ứng dụng, ghi chú bằng giọng nói hoặc xử lý âm thanh hàng loạt.

📝 Tài liệu rõ ràng và API tập trung vào nhà phát triển

API Whisper đi kèm với tài liệu hướng dẫn rõ ràng, giúp dễ dàng tích hợp vào quy trình làm việc hiện có. Ngoài ra, với sự hỗ trợ tích cực từ cộng đồng OpenAI, bạn có thể bắt đầu sử dụng một cách dễ dàng: không cần tham gia các diễn đàn khó hiểu hay xem các hướng dẫn lỗi thời.

Giá cả của Whisper

$0.006 mỗi phút âm thanh, tính phí theo giây (tức là $0.0001 mỗi giây)

Google Speech-to-Text là gì?

Google Speech-to-Text là công cụ nhận dạng giọng nói dựa trên đám mây, chuyển đổi âm thanh thành văn bản bằng cách sử dụng các mô hình AI tiên tiến của Google Cloud. Công cụ này mang lại độ chính xác cao, xử lý nhanh và hiệu suất có thể mở rộng cho các công việc như ứng dụng hỗ trợ giọng nói hoặc ghi âm cuộc gọi Zoom.

Thông qua Google

Với tính năng phiên âm thời gian thực, hỗ trợ ngôn ngữ mạnh mẽ và tích hợp liền mạch, đây là giải pháp lý tưởng cho cả các công ty khởi nghiệp và các dịch vụ phiên âm cấp doanh nghiệp.

Các tính năng tốt nhất của Google Speech-to-Text

Điểm khác biệt của Google Speech-to-Text là sự sẵn sàng cho doanh nghiệp. Nó được thiết kế riêng cho các nhà phát triển và chủ sở hữu sản phẩm cần bản ghi âm đáng tin cậy, hiệu suất phản hồi nhanh và hỗ trợ dễ dàng cho nhiều ngôn ngữ và người nói.

Dưới đây là một số tính năng nổi bật khiến API chuyển đổi giọng nói thành văn bản này được sử dụng rộng rãi.

⏲ Tùy chọn xử lý thời gian thực và xử lý theo lô

Google Speech-to-Text hỗ trợ cả phiên âm thời gian thực và xử lý hàng loạt. Nó có thể phiên âm các cuộc phỏng vấn trực tiếp hoặc xử lý các tệp âm thanh lớn, lý tưởng cho những người tạo nội dung, trung tâm cuộc gọi và bất kỳ ai xử lý số lượng lớn bản ghi âm.

🔊 Phân tích giọng nói và nhận diện đa ngôn ngữ

Google Speech-to-Text có thể phân biệt và gắn thẻ các người nói khác nhau trong một tệp âm thanh, giúp đơn giản hóa việc phiên âm đối thoại.

Nó cũng cung cấp tính năng nhận dạng đa ngôn ngữ, hoàn hảo cho các nhóm và doanh nghiệp làm việc với nhiều ngôn ngữ trong cùng một bản ghi âm (gửi lời chào đến những người đã vượt qua mệt mỏi do Zoom trên toàn cầu).

💪 Khả năng loại bỏ tiếng ồn mạnh mẽ và độ chính xác cao

Nhờ các mô hình học sâu của Google Cloud, Google Speech-to-Text mang lại độ chính xác cao ngay cả khi có tiếng ồn xung quanh.

Từ các quán cà phê đông đúc đến phòng họp có tiếng vang, tính năng nhận dạng giọng nói của nó vẫn sắc nét, giúp giảm tỷ lệ lỗi từ (WER) và giữ cho bản ghi chép của bạn có thể sử dụng mà không cần viết lại hoàn toàn.

Google giúp việc kết nối API của mình vào ứng dụng, nền tảng hoặc công cụ dựa trên giọng nói của bạn trở nên vô cùng đơn giản. Với hỗ trợ ngôn ngữ rộng rãi, tài liệu hướng dẫn chi tiết và kết nối gốc với các sản phẩm Google Cloud khác, API này phù hợp hoàn hảo với hầu hết các quy trình làm việc hiện có mà không làm mất thời gian hoặc ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của nhóm bạn.

Giá của Google Speech-to-Text

API Speech-to-Text V1: 0,024 USD/phút

API Speech-to-Text V2: 0,016 USD/phút

Whisper Vs. Google Speech-to-Text: So sánh tính năng

Trước khi đi sâu vào phân tích các tính năng, đây là so sánh nhanh giữa Whisper và Google Speech-to-Text để giúp bạn quyết định công cụ nào phù hợp nhất với nhu cầu phiên âm của mình.

Tính năng Whisper Google Speech-to-text Chuyển văn bản thời gian thực ✅ ✅ Chức năng ngoại tuyến ✅ ❌ Dịch vụ dựa trên đám mây ❌ ✅ Xử lý tiếng ồn nền ✅ ✅ Phân loại giọng nói ❌ ✅ Tinh chỉnh ✅ ❌ Tối ưu hóa cho doanh nghiệp ❌ ✅ Mô hình mã nguồn mở ✅ ❌ Chuyển đổi văn bản đa ngôn ngữ ✅ ✅

Tính năng #1: Trợ lý AI gốc

Mặc dù Whisper AI gây ấn tượng với sự hấp dẫn và tính linh hoạt của mã nguồn mở, nhưng nó không được tích hợp trợ lý AI. Nếu bạn muốn có bản tóm tắt dựa trên AI, đề xuất ghi chú thông minh hoặc lời nhắc tương tác, bạn sẽ phải tự tinh chỉnh hoặc thêm chúng.

Ngược lại, Google Speech-to-Text được hỗ trợ bởi công nghệ AI hoàn chỉnh của Google Cloud, cung cấp cho bạn các tính năng gốc ngay từ đầu mà không cần thiết lập thủ công.

Điều này giống như so sánh giữa bộ kit tự làm burger và một chiếc burger phô mai đôi đã sẵn sàng, cả hai đều ngon, nhưng một trong hai chắc chắn nhanh hơn.

✨ Phù hợp nhất cho: Whisper : Các nhà phát triển và nhóm xây dựng quy trình làm việc AI tùy chỉnh từ đầu

Google Speech-to-Text: Người dùng muốn có dịch vụ phiên âm thông minh, được cải tiến bằng AI ngay từ đầu mà không cần nỗ lực thêm

🏆 Người chiến thắng: Google Speech-to-Text. Với trí thông minh AI tích hợp, tính năng trợ lý bản địa và không cần thiết lập, đây là lựa chọn nhanh hơn, thông minh hơn ngay khi sử dụng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tóm tắt bản ghi âm dài ngay lập tức với công cụ tóm tắt bản ghi âm AI — hoàn hảo để bỏ qua những phần không cần thiết.

Tính năng #2: Xử lý tiếng ồn và độ chính xác

Cả Whisper và Google Speech-to-Text đều xử lý tiếng ồn nền rất tốt.

Whisper được huấn luyện trên các tệp âm thanh thực tế, ồn ào, vì vậy nó được thiết kế để hoạt động ngay cả khi có người đang pha sinh tố cách mic của bạn chỉ 60 cm. Tuy nhiên, Google tận dụng công nghệ khử tiếng ồn tiên tiến và máy học từ Google Cloud.

Về mặt thực tế, cả hai đều cung cấp độ chính xác cao và WER (tỷ lệ lỗi từ) thấp hơn trong môi trường ồn ào. Hãy tung đồng xu, hoặc tốt hơn là chạy thử nghiệm của riêng bạn.

✨ Phù hợp nhất cho: Whisper : Các nhà phát triển đang đối mặt với môi trường âm thanh thực tế phức tạp và không thể dự đoán trước

Google Speech-to-Text: Các doanh nghiệp cần bản ghi chép nhất quán, chính xác cao trong các cuộc gọi hoặc cuộc họp ồn ào

🏆 Người chiến thắng: Hòa. Cả hai công cụ đều cung cấp độ chính xác và khả năng chống nhiễu hàng đầu, khiến kết quả quá khó phân định nếu không có thử nghiệm thực tế.

Tính năng #3: Tùy chỉnh và kiểm soát

Nếu bạn thích chỉnh sửa mã, thử nghiệm nhiều mô hình và điều chỉnh các nút điều khiển để phù hợp với các trường hợp sử dụng cụ thể, Whisper mang đến sự tự do mà ASR của Google không có.

Là một mô hình mã nguồn mở, Whisper cho phép tinh chỉnh, giúp bạn tối ưu hóa cho các phương ngữ, ngành công nghiệp cụ thể hoặc khách podcast luôn lẩm bẩm.

Google Speech-to-Text, ngược lại, là một dịch vụ phiên âm plug-and-play, rất tiện lợi nhưng không phù hợp với những người thích kiểm soát.

✨ Phù hợp nhất cho: Whisper : Những người thích mày mò, nhóm sản phẩm và nhà nghiên cứu muốn kiểm soát sâu và tinh chỉnh

Google Speech-to-Text: Các nhóm ưu tiên sự tiện lợi hơn tùy chỉnh

🏆 Người chiến thắng: Whisper. Với quyền truy cập mã nguồn mở, khả năng tinh chỉnh và kiểm soát mô hình hoàn chỉnh, đây là bộ công cụ mơ ước cho các nhà phát triển thực hành.

Tính năng #4: Dễ dàng tích hợp

Bạn cần API chuyển đổi giọng nói thành văn bản phù hợp với công nghệ của mình mà không gặp khó khăn? Google có thể giúp bạn. Từ triển khai liền mạch qua Google Cloud đến đồng bộ hóa với các dịch vụ khác như Gmail, Meet hoặc Tài liệu, API này được thiết kế cho các doanh nghiệp muốn giảm thiểu nỗ lực phát triển.

Mặc dù linh hoạt, Whisper yêu cầu thiết lập và tích hợp thủ công, vì vậy có thể cần nhiều nỗ lực hơn để bắt đầu sử dụng, trừ khi bạn cảm thấy thoải mái với việc viết kịch bản và quy trình làm việc.

✨ Phù hợp nhất cho: Whisper : Người dùng nâng cao không ngại xắn tay áo lên làm việc

Google Speech-to-Text: Các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp và bất kỳ ai cần tốc độ hơn thiết lập

🏆 Người chiến thắng: Google Speech-to-Text. API liền mạch, hỗ trợ đám mây bản địa và khả năng tương thích ngay lập tức giúp bạn dễ dàng kết nối với bất kỳ công nghệ nào.

Tính năng #5: Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Cả hai công cụ đều hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, nhưng Whisper dẫn đầu một chút với khả năng phiên âm đa ngôn ngữ tốt hơn ngay từ đầu. Được đào tạo trên một bộ dữ liệu khổng lồ và đa dạng, nó xử lý các phương ngữ hiếm và chuyển đổi mã như một nhà vô địch.

Google cũng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, nhưng chất lượng phiên âm có thể khác nhau tùy thuộc vào cặp ngôn ngữ và mẫu giọng nói. Nếu âm thanh của bạn thường chuyển đổi giữa các ngôn ngữ hoặc chứa nhiều giọng khác nhau, hãy chọn Whisper.

✨ Phù hợp nhất cho: Whisper: Các nhóm làm việc với âm thanh đa dạng, đa ngôn ngữ hoặc giàu phương ngữ

Google Speech-to-Text: Người dùng thông thường làm việc với các cặp ngôn ngữ phổ biến

🏆 Người chiến thắng: Whisper. Với phạm vi ngôn ngữ rộng hơn và khả năng nhận diện phương ngữ tốt hơn, đây là lựa chọn hàng đầu cho việc chuyển đổi văn bản toàn cầu.

Tính năng #6: Hiệu suất và khả năng thời gian thực

Nếu bạn đang tìm kiếm tính năng phiên âm nhanh như chớp, thời gian thực, Google Speech-to-Text là lựa chọn hàng đầu. Tính năng này được tối ưu hóa cho khối lượng công việc có độ trễ thấp và cung cấp hiệu suất cấp doanh nghiệp có thể mở rộng trên các thiết bị.

Whisper hỗ trợ các trường hợp sử dụng gần như thời gian thực thông qua API Whisper, nhưng nó không liền mạch hoặc được tối ưu hóa tốt ngay khi sử dụng, đặc biệt là khi được sử dụng trên phần cứng cấp thấp.

✨ Phù hợp nhất cho: Whisper : Xử lý cục bộ và môi trường được kiểm soát

Google Speech-to-Text: Các doanh nghiệp cần tốc độ, quy mô và kết quả nhanh chóng, theo thời gian thực

🏆 Người chiến thắng: Google Speech-to-Text. Chức năng phiên âm thời gian thực nhanh như chớp và độ tin cậy cấp doanh nghiệp mang lại lợi thế về hiệu suất.

Tính năng #7: Bảo mật dữ liệu và truy cập đám mây

Cơ sở hạ tầng đám mây của Google cung cấp bảo vệ dữ liệu theo tiêu chuẩn ngành, lý tưởng cho các môi trường được quản lý chặt chẽ. Ngược lại, Whisper xử lý các tệp âm thanh cục bộ trừ khi bạn tự xây dựng một quy trình làm việc đám mây an toàn.

Vì vậy, nếu bảo mật dữ liệu là ưu tiên hàng đầu và bạn không xây dựng từ đầu, Google Cloud sẽ là lựa chọn phù hợp nhất về mặt tuân thủ.

✨ Phù hợp nhất cho: Whisper : Các nhóm cần xử lý chỉ tại địa phương hoặc minh bạch mã nguồn mở

Google Speech-to-Text: Các doanh nghiệp có nhu cầu tuân thủ nghiêm ngặt và cơ sở hạ tầng đám mây

🏆 Người chiến thắng: Google Speech-to-Text. Với bảo mật đám mây cấp doanh nghiệp và các tiêu chuẩn tuân thủ, đây là lựa chọn an toàn hơn cho các môi trường được quản lý chặt chẽ.

Tính năng #8: Chi phí và tính linh hoạt trong vận hành

Whisper miễn phí sử dụng (bạn chỉ phải trả tiền nếu sử dụng API được lưu trữ bởi OpenAI) và là phần mềm mã nguồn mở, rất phù hợp cho các nhà phát triển hoặc nhóm phát triển có ngân sách hạn hẹp và cần thực hiện chuyển đổi văn bản với quy mô lớn.

Google Speech-to-Text, mặc dù mạnh mẽ, nhưng hoạt động theo mô hình trả tiền theo sử dụng. Nếu bạn phải phiên âm hàng giờ âm thanh, chi phí sẽ tăng lên nhanh chóng.

✨ Phù hợp nhất cho: Whisper : Phù hợp cho các nhà phát triển tiết kiệm chi phí, nhà nghiên cứu và startup đang tìm kiếm quy mô mở rộng

Google Speech-to-Text: Các doanh nghiệp coi trọng sự tiện lợi và sẵn sàng chi trả cho nó

🏆 Người chiến thắng: Whisper. Miễn phí, mã nguồn mở và tiết kiệm chi phí khi sử dụng trên quy mô lớn, đây là lựa chọn hoàn hảo cho các nhóm muốn tối đa hóa giá trị mà không tốn nhiều chi phí.

Whisper vs. Google Speech-to-Text: Phán quyết

Dưới đây là tóm tắt nhanh về mọi thứ chúng tôi đã đề cập trong bài so sánh giữa Google Speech-to-Text và Whisper AI:

Tính năng Whisper AI Google Speech-to-Text Xử lý tiếng ồn & độ chính xác Được đào tạo trên dữ liệu âm thanh thực tế có tiếng ồn; xử lý tốt giọng nói có giọng địa phương và tiếng ồn nền Khử tiếng ồn nâng cao qua Google Cloud; độ chính xác cao tương đương Tùy chỉnh & kiểm soát Mở nguồn; tùy chỉnh cho phương ngữ, ngành nghề hoặc người nói cụ thể Tùy chỉnh giới hạn; dịch vụ cắm và chạy Dễ dàng tích hợp Thiết lập thủ công; cần nhiều nỗ lực phát triển hơn API liền mạch, đám mây bản địa, tích hợp với các dịch vụ của Google Hỗ trợ đa ngôn ngữ Tuyệt vời cho các phương ngữ đa dạng và chuyển đổi mã. Hỗ trợ hơn 90 ngôn ngữ để phiên âm, cộng với dịch sang tiếng Anh Hỗ trợ hơn 125 ngôn ngữ/phương ngữ, nhưng chất lượng có thể khác nhau; các mô hình đa ngôn ngữ mạnh mẽ như USM Trợ lý AI tích hợp sẵn Không có trợ lý AI tích hợp; yêu cầu thiết lập tùy chỉnh cho tóm tắt, ghi chú hoặc lời nhắc Tích hợp các tính năng AI thông qua nền tảng AI của Google Cloud; sẵn sàng sử dụng Hiệu suất Gần như thời gian thực; tùy thuộc vào phần cứng và thiết lập Được tối ưu hóa cho độ trễ thấp, phiên âm thời gian thực cấp doanh nghiệp Bảo mật dữ liệu & truy cập đám mây Có thể xử lý cục bộ; thiết lập bảo mật tùy thuộc vào người dùng Bảo mật và tuân thủ đám mây cấp doanh nghiệp Chi phí & tính linh hoạt trong vận hành Miễn phí (tự lưu trữ) hoặc chi phí thấp qua API; lý tưởng cho quy mô lớn Trả theo nhu cầu; có thể trở nên đắt đỏ khi sử dụng với khối lượng lớn

Whisper là lựa chọn tốt nhất nếu bạn coi trọng khả năng kiểm soát và hiệu quả chi phí, đồng thời muốn chuyển đổi một lượng lớn tệp âm thanh sang văn bản tại địa phương bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau bằng cách sử dụng mô hình mã nguồn mở có thể tùy chỉnh theo ý muốn.

Google Speech-to-Text là lựa chọn lý tưởng nếu bạn cần nhận dạng giọng nói nhanh, có thể mở rộng, sẵn sàng cho kinh doanh, cung cấp độ tin cậy và hỗ trợ cấp doanh nghiệp, đồng thời tích hợp liền mạch vào quy trình làm việc hiện có mà không cần chỉnh sửa.

👀Thông tin thú vị: Whisper có thể chạy ở chế độ thời gian thực trên các thiết bị nhúng như Raspberry Pi, giúp công nghệ nhận dạng giọng nói tiên tiến trở nên khả dụng trên phần cứng có hiệu suất thấp.

Whisper so với Google Speech-to-Text trên Reddit

Reddit là kho tàng thông tin về các công cụ phiên âm trong thế giới thực, và cuộc chiến giữa Whisper và Google Speech-to-Text cũng không ngoại lệ.

Hãy bắt đầu với Whisper. Được phát triển bởi OpenAI, Whisper là một phần mềm mã nguồn mở và rất được yêu thích bởi các nhà phát triển và người tạo nội dung độc lập. Mọi người thường ca ngợi khả năng xử lý âm thanh lộn xộn của Whisper, như tiếng ồn nền, giọng địa phương và bản ghi âm chất lượng thấp.

🗣 Một người dùng Reddit cho biết:

Tôi sử dụng WhisperAI – Trí tuệ nhân tạo chuyển đổi giọng nói thành văn bản, nó sử dụng mô hình AI để chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản và hầu như không bao giờ mắc lỗi. Nó cũng có các chế độ mà bạn có thể áp dụng cho giọng nói của mình, cho phép nó chuyển đổi văn bản thành bất cứ điều gì bạn yêu cầu AI làm.

Tôi sử dụng WhisperAI – Trí tuệ nhân tạo chuyển đổi giọng nói thành văn bản, nó sử dụng mô hình AI để chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản và hầu như không bao giờ mắc lỗi. Nó cũng có các chế độ mà bạn có thể áp dụng cho giọng nói của mình, cho phép nó chuyển đổi văn bản thành bất cứ điều gì bạn yêu cầu AI làm.

Nhưng không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Whisper—đặc biệt là các mô hình lớn—có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên. Điều này có thể gây phiền toái nếu bạn không có GPU đủ mạnh hoặc không muốn chờ đợi.

🚩 Một bình luận hàng đầu đã tóm tắt:

OA Whispers đã ra mắt hơn 2 năm, có gì tốt hơn thế nữa. Phàn nàn lớn nhất của tôi về Whisper là 1. Kích thước mô hình chính xác quá lớn 2. Không hỗ trợ kết hợp nhiều ngôn ngữ 3. Không thời gian thực.

OA Whispers đã ra mắt hơn 2 năm, có gì tốt hơn thế nữa. Phàn nàn lớn nhất của tôi về Whisper là 1. Kích thước mô hình chính xác quá lớn 2. Không hỗ trợ kết hợp nhiều ngôn ngữ 3. Không thời gian thực.

Bây giờ, hãy chuyển sang Google Speech-to-Text. Đây là ứng dụng "mặc định" của nhiều người làm việc với các ứng dụng doanh nghiệp hoặc bất kỳ thứ gì cần mở rộng quy mô. Ứng dụng này nhanh, ổn định và hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ. Ngoài ra, tất cả đều dựa trên đám mây — chỉ cần gửi âm thanh và nhận bản ghi. Tuy nhiên, ứng dụng này có một vài lưu ý.

🚩 Như một người dùng Reddit đã chia sẻ:

Tôi cũng nhận thấy nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Trong thời đại AI đang phát triển như hiện nay, điều này thực sự không thể tha thứ được. Cứ như thể Google đang trừng phạt chúng ta vì điều gì đó vậy. Tôi chủ yếu sử dụng nó để nhắn tin vì ngón tay cái của tôi khá vụng về, nhưng nếu tôi quay lại và cố gắng sửa lỗi, tôi sẽ mất gấp ba lần thời gian.

Tôi cũng nhận thấy nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Trong thời đại AI đang phát triển như hiện nay, điều này thực sự không thể tha thứ được. Cứ như thể Google đang trừng phạt chúng ta vì điều gì đó vậy. Tôi chủ yếu sử dụng nó để nhắn tin vì ngón tay cái của tôi khá vụng về, nhưng nếu tôi quay lại và cố gắng sửa lỗi, tôi sẽ mất gấp ba lần thời gian.

📮 ClickUp Insight: 88% người dùng mà chúng tôi khảo sát đã sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn một nửa trong số họ tránh sử dụng AI trong công việc. Tại sao? Những lý do thường gặp: tích hợp kém, thiếu kiến thức và lo ngại về bảo mật. ClickUp Brain thay đổi cuộc chơi. Đây là trợ lý AI tích hợp sẵn, hiểu ngôn ngữ thông thường, bảo mật dữ liệu của bạn và kết nối dễ dàng với các công việc, tài liệu, trò chuyện và cơ sở kiến thức của bạn — tất cả trong một không gian làm việc.

Gặp gỡ ClickUp: Giải pháp thay thế tốt nhất cho Whisper vs. Google Speech-to-Text

Whisper và Google Speech-to-Text là hai đối thủ mạnh trong lĩnh vực nhận dạng giọng nói. Nhưng nếu bạn muốn hơn chỉ là phiên âm? Nếu bạn muốn biến bản âm thanh đã được phiên âm thành thông tin hữu ích, ghi chú cuộc họp hoặc cập nhật dự án, tất cả ở một nơi?

Đó là lúc ClickUp bước vào. Nó không chỉ là một dịch vụ phiên âm hoặc API chuyển đổi giọng nói thành văn bản. Nó là một trung tâm năng suất toàn diện với AI tích hợp, tài liệu thông minh và tự động hóa khiến các công cụ như Whisper và Google Cloud Speech trở nên hơi... đơn điệu.

ClickUp’s One Up #1: Trợ lý ghi chú AI

Tham gia cuộc họp, bỏ qua những ghi chép vội vàng và để AI ghi chú cho bạn với ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker giúp bạn sắp xếp các cuộc họp, cuộc gọi video và ghi chú bằng giọng nói lộn xộn thành các bản tóm tắt, mục hành động và nội dung cần theo dõi được cấu trúc gọn gàng. Nó không chỉ ghi lại những gì đã nói mà còn hiểu bối cảnh.

Điều đó có nghĩa là bạn không cần phải lọc qua hàng giờ đồng hồ các tệp âm thanh hoặc lo lắng về việc bỏ lỡ điều gì đó quan trọng trong phiên brainstorming. AI Notetaker hoạt động trên các công cụ như Zoom, Google Meet và Microsoft Teams, ghi lại các điểm chính và chuyển đổi chúng thành danh sách công việc có thể thực hiện được.

Bạn không chỉ nhận được kết quả chuyển đổi giọng nói thành văn bản mà còn nhận được bản tóm tắt thông minh, có thể chia sẻ giúp nhóm của bạn luôn thống nhất, không còn tình trạng hỗn loạn sau cuộc họp như thường lệ.

ClickUp’s One Up #2: Tài liệu

Chuyển đổi bản ghi âm đơn thuần thành tài liệu động, có thể hành động với ClickUp Docs

Trong khi Whisper và Google Speech chỉ dừng lại ở việc chuyển đổi giọng nói thành văn bản, ClickUp cho phép bạn tiến thêm một bước bằng cách nhúng văn bản đó vào các tài liệu hợp tác phong phú. Tài liệu ClickUp cho phép bạn lấy các bản tóm tắt cuộc họp hoặc bản ghi âm và biến chúng thành các tài liệu sống động với bảng, dấu trang, tiện ích và liên kết nhiệm vụ.

Bạn muốn chỉ định một công việc tiếp theo từ bản ghi âm của mình? Chỉ cần đánh dấu văn bản và chuyển đổi thành công việc trong cùng một tài liệu.

ClickUp Docs biến bản ghi âm tĩnh thành tài liệu có thể hành động. Bạn có thể cộng tác với nhóm của mình, để lại nhận xét, đề cập đến đồng nghiệp và theo dõi cập nhật dự án — tất cả mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng hoặc xuất tệp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tiết kiệm thời gian với các mẫu ghi chú cuộc họp sẵn sàng sử dụng cho mọi loại đồng bộ hóa nhóm.

ClickUp’s One Up #3: ClickUp Brain (AI)

Nếu Whisper AI và Google Cloud Speech tập trung vào âm thanh, thì ClickUp Brain tập trung vào kết quả. Trợ lý AI tích hợp này giúp tạo ghi chú, diễn đạt lại nội dung, tóm tắt các cuộc thảo luận và thậm chí viết tài liệu dựa trên bản ghi chép của bạn.

Trích xuất câu trả lời, quyết định và mục hành động từ ghi chú cuộc họp của bạn với ClickUp Brain

Nó cũng có thể phân tích ngữ cảnh, trích xuất các mục hành động và đề xuất các bước tiếp theo — không cần phải lọc thủ công các đoạn văn bản được chuyển thành văn bản hoặc lo lắng về độ chính xác.

Thay vì chỉ có bản ghi chép, bạn sẽ có một trợ lý thông minh giúp bạn hành động dựa trên dữ liệu của mình. Hoàn hảo cho chủ sở hữu sản phẩm, nhà quản lý bận rộn hoặc bất kỳ ai phải xử lý nhiều mô hình, công việc và cuộc họp.

Vì vậy, trong khi Whisper cung cấp khả năng xử lý cục bộ và ASR của Google mang lại khả năng mở rộng đám mây, ClickUp cung cấp cho bạn một trợ lý phiên âm AI mạnh mẽ cùng với một trung tâm điều khiển trung tâm để biến những từ ngữ đó thành công việc thực tế.

Không cần công cụ bổ sung. Không cần tích hợp tạm bợ. Chỉ một nền tảng gọn gàng duy nhất xử lý mọi thứ.

💜Bonus: Brain Max của ClickUp nâng năng suất lên một tầm cao mới với tính năng Talk to Text nhanh như chớp. Chỉ cần nói, Brain Max sẽ ngay lập tức chuyển lời nói của bạn thành ghi chú chính xác, có tổ chức — không cần gõ phím. Cho dù bạn đang ghi lại ý tưởng nhanh chóng hay ghi âm các cuộc thảo luận quan trọng trong cuộc họp, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Với quyền truy cập vào các mô hình AI cao cấp hàng đầu và tất cả các ứng dụng được kết nối, bạn sẽ không cần bất kỳ trợ lý AI nào khác cho các hoạt động hàng ngày của mình. Lập kế hoạch, thực hiện và phân tích nhanh hơn 4 lần với Talk to Text trên ClickUp Brain MAX

ClickUp đến giải cứu: Siêu năng lực phiên âm của bạn đang chờ đợi

Whisper và Google Speech-to-Text là hai công cụ rất gần nhau. Cả hai công cụ đều cung cấp khả năng nhận dạng giọng nói ấn tượng, xử lý tiếng ồn nền như chuyên gia và hỗ trợ phạm vi ngôn ngữ rộng.

Nếu bạn đang tìm kiếm khả năng kiểm soát và tùy chỉnh hoàn toàn, Whisper là lựa chọn phù hợp với bạn. Nếu bạn muốn tốc độ sẵn sàng cho doanh nghiệp và tích hợp liền mạch, Google Speech-to-Text là lựa chọn phù hợp.

Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp thông minh hơn, không chỉ chuyển văn bản mà còn giúp bạn sử dụng văn bản đó, ClickUp là lựa chọn phù hợp. Đây là một nền tảng năng suất được hỗ trợ bởi AI, giúp biến âm thanh thành hành động.

Và vâng, hoàn toàn miễn phí để dùng thử. Đăng ký ClickUp và để giọng nói của bạn (và nhóm của bạn) hoàn thành nhiều việc hơn mà không cần chuyển tab hàng ngàn lần.