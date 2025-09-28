Mẫu tin nhắn Slack miễn phí cho cập nhật công việc, nhắc nhở và nhiều hơn nữa

Nếu công việc hàng ngày của bạn diễn ra trên Slack, bạn đã biết nó có thể trở nên ồn ào như thế nào.

Các chủ đề trở nên hỗn loạn. Tin nhắn bị lạc trong đám đông. Và trước khi bạn nhận ra, ai đó lại hỏi lần thứ ba, “Này, chỉ kiểm tra lại việc này thôi?”

Đó chính là lúc một tin nhắn được viết tốt tạo nên sự khác biệt. Một lời nhắc nhở nhanh chóng, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng hoặc một cập nhật rõ ràng được gửi vào thời điểm thích hợp có thể giúp mọi người đồng bộ mà không gây cảm giác áp đặt.

Nhưng liệu có thể tạo ra tin nhắn Slack "hoàn hảo" mỗi lần không? Việc thêm giá trị vào lời nói đòi hỏi nỗ lực và thời gian mà bạn có xác suất không có.

Vì vậy, nếu bạn đang theo dõi cập nhật, chia sẻ tiến độ hoặc nhắc nhở ai đó một cách nhẹ nhàng, các mẫu tin nhắn Slack sẵn sàng sử dụng này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và giữ bình tĩnh. Chỉ cần sao chép, điều chỉnh và nhấn gửi.

Nhưng nếu bạn sẵn sàng từ bỏ Slack và thử một công cụ tích hợp trò chuyện, kiến thức và tất cả công việc của bạn vào một không gian làm việc AI có ngữ cảnh, thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ!

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hay quên? Hãy để lệnh /remind của Slack trở thành trợ thủ đắc lực của bạn — nó sẽ nhớ giúp bạn. Bạn có thể sử dụng nó để cài đặt nhắc nhở cho bản thân, người khác hoặc cả kênh. Ví dụ: /nhắc nhở tôi kiểm tra báo cáo vào lúc 4 giờ chiều.

Mẫu tin nhắn Slack là gì?

Mẫu tin nhắn Slack là các định dạng tin nhắn đã được soạn sẵn mà bạn có thể tái sử dụng cho các cuộc hội thoại công việc thông thường như cập nhật trạng thái, nhắc nhở cuộc họp, theo dõi công việc hoặc kiểm tra tiến độ.

Chúng giúp bạn truyền đạt thông tin một cách chính xác và hiệu quả, mà không cần phải gõ lại từ đầu mỗi lần.

Các thành phần của một mẫu tốt bao gồm:

Thông điệp khóa hoặc yêu cầu

Giọng điệu lịch sự và chuyên nghiệp

Các trường đặt chỗ để tùy chỉnh chi tiết

Không cần phải suy nghĩ quá nhiều về cách diễn đạt hay lo lắng về giọng điệu. Chỉ cần điền thông tin cụ thể và gửi đi.

Các mẫu này đặc biệt hữu ích cho các nhóm xử lý các cập nhật định kỳ, giao tiếp liên chức năng hoặc quản lý nhiều bên liên quan trên Slack.

Chúng giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót trong giao tiếp và duy trì tính nhất quán trong các tin nhắn của bạn.

🧠 Thông tin thú vị: Người dùng Slack gửi hơn 1,5 tỷ tin nhắn mỗi tuần! Đó là rất nhiều văn bản "chỉ để kiểm tra" đấy!

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu tin nhắn Slack tốt?

Một mẫu tin nhắn Slack tốt giúp bạn truyền đạt thông tin một cách rõ ràng mà không nghe cứng nhắc hay chung chung. Dưới đây là những điều cần lưu ý:

Định dạng đơn giản: Truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng trong vài dòng

Tùy chỉnh dễ dàng: Thay đổi tên, ngày tháng hoặc liên kết chỉ trong vài giây

Tone thân thiện: Chuyên nghiệp nhưng không cứng nhắc

Hướng đến mục tiêu: Mỗi dòng văn bản nên phục vụ một mục tiêu rõ ràng (nhắc nhở, cập nhật, yêu cầu)

Cấu trúc có thể tái sử dụng: Phù hợp cho các tin nhắn lặp lại mà không cần viết lại

Gửi nhanh chóng: Bạn không nên mất quá một phút để chỉnh sửa nó

Dễ đọc: Câu ngắn, khoảng cách giữa các dòng và không có đoạn văn bản dài

Nếu mẫu tin nhắn của bạn giúp tiết kiệm thời gian và tránh việc trao đổi qua lại trên Slack, thì nó đang hoàn thành nhiệm vụ của mình.

📚 Xem thêm: Ưu và nhược điểm của Slack trong công việc

Mẫu tin nhắn Slack miễn phí

Khả năng cao là họ dành phần lớn thời gian đó chỉ để suy nghĩ xem nên nói gì. Gõ phím. Xóa. Viết lại. Do dự. Và vẫn nhấn gửi với tâm trạng "hy vọng điều này có ý nghĩa".

Mẫu tin nhắn giúp loại bỏ những thông tin không cần thiết. Chúng giúp bạn truyền đạt thông tin chính xác một cách nhanh chóng mà không trở thành một trong những người dùng đó.

Dưới đây là một số mẫu tin nhắn Slack sẵn sàng sử dụng mà bạn có thể áp dụng trực tiếp vào quy trình làm việc của mình:

1. Mẫu lịch trình cuộc họp

Mẫu này được thiết kế theo phong cách Canvas, dành cho các cuộc họp nhanh chóng và tập trung. Nó bao gồm các phần rõ ràng và mô tả chi tiết để chuẩn bị, đang theo dõi và thực hiện:

Các chủ đề trong chương trình nghị sự : Những vấn đề cần được thảo luận

Các mục cần làm : Ai sẽ làm việc gì tiếp theo?

Các liên kết khóa: Tài liệu, bản trình bày hoặc bất kỳ tài liệu nào bạn cần tham khảo

Định dạng này giúp mọi người luôn cập nhật thông tin trước, trong và sau cuộc họp, ngay cả khi họ không tham gia cuộc gọi. Khi các mục được liệt kê, trách nhiệm sẽ được phân công ngay lập tức.

Lịch trình được thêm vào dưới dạng tab trong trò chuyện của bạn, giúp bạn dễ dàng xem lại nhanh chóng sau này. Nhờ đó, các kết quả đang được theo dõi, kiểm tra và thực sự được thực hiện.

Điều tuyệt vời nhất? Nó cho phép hợp tác. Mọi người có thể thêm chủ đề, chia sẻ liên kết hoặc cập nhật các mục cần thực hiện trong thời gian thực.

👀 Bạn có biết? Người dùng Slack trung bình hoạt động trong 90 phút mỗi ngày, vào các ngày trong tuần.

📚 Xem thêm: Cách sử dụng Slack cho quản lý dự án

2. Mẫu hỏi chuyên gia

Mẫu này được thiết kế dưới dạng một kênh Slack giúp tập trung tất cả các câu hỏi và câu trả lời chuyên môn của nhóm trong một không gian gọn gàng. Thiết lập bao gồm:

cuộc họp với các chuyên gia*: Danh sách công việc ghim các thành viên sẵn sàng hỗ trợ cho từng nhiệm vụ

Kho lưu trữ truy vấn : Tất cả các truy vấn và câu trả lời trước đây, có thể tìm kiếm bất cứ lúc nào

*biểu mẫu gửi câu hỏi: Cách nhanh chóng và hướng dẫn để yêu cầu hỗ trợ

Trình theo dõi phản hồi bằng emoji: Biết được những gì đang trong tiến độ và những gì đã hoàn thành

Hãy gửi câu hỏi của bạn qua biểu mẫu. Khi chuyên gia xem và bắt đầu công việc với nó, họ sẽ phản hồi bằng biểu tượng 👀. Bạn sẽ nhận được câu trả lời trong cùng một chủ đề tin nhắn — vì vậy không ai phải tìm kiếm câu trả lời trên các kênh khác nhau.

Khi câu hỏi của bạn được giải quyết, họ sẽ đóng vòng lặp với ✅. Gọn gàng. Đơn giản. Dễ theo dõi.

3. Mẫu kế hoạch thay thế khi vắng mặt

Khi bạn vắng mặt tại văn phòng, điều cuối cùng bạn muốn là sự hỗn loạn trong các kênh Slack của mình. Mẫu kế hoạch hỗ trợ khi vắng mặt này giúp bạn thiết lập kỳ vọng, chỉ định người chịu trách nhiệm hỗ trợ và duy trì quy trình làm việc trơn tru trong thời gian bạn vắng mặt.

Thay vì những thông báo rời rạc và cập nhật bị bỏ lỡ, đồng nghiệp sẽ biết chính xác ai cần liên hệ, những việc đang chờ xử lý và cách nâng cấp vấn đề—tất cả đều được ghi chép đầy đủ tại một nơi duy nhất.

Cấu trúc sẵn có để ghi chép ngày tháng, người chịu trách nhiệm sao lưu và các nhiệm vụ liên quan

Các trường tùy chỉnh cho mức độ khẩn cấp và điểm nâng cấp

Dễ dàng chia sẻ để các kế hoạch bảo hiểm được hiển thị ở nơi nhóm đã giao tiếp

Giữ đà tiến độ dự án mà không gây quá tải cho một người

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chán phải gõ lại cùng một tin nhắn Slack? Sử dụng /mẫu add để lưu tin nhắn một lần, và /mẫu send để chia sẻ với bất kỳ người dùng hoặc kênh nào. Chỉnh sửa hoặc xóa bất cứ lúc nào, và chạy /mẫu help để nhận hướng dẫn nhanh.

4. Mẫu tiếp nhận và phân loại lỗi

Mẫu này biến việc báo cáo lỗi thành một quy trình làm việc trơn tru và có thể theo dõi. Nó kết hợp tin nhắn nhóm thời gian thực với biểu mẫu báo cáo lỗi đơn giản, giúp bất kỳ ai cũng có thể báo cáo vấn đề mà không cần phải liên hệ với năm người khác nhau.

Một bảng chia sẻ cung cấp hướng dẫn báo cáo rõ ràng ngay từ đầu, đảm bảo không bỏ sót chi tiết nào và mọi người tuân thủ cùng một quy trình.

Các lỗi mới được tự động thêm vào danh sách công việc, và mỗi lần cập nhật sẽ kích hoạt thông báo trạng thái tự động, giúp tránh nhầm lẫn về những gì đang được xử lý hoặc đã được khắc phục.

Giới hạn của Slack

Slack có thể là ứng dụng nhắn tin tất cả trong một cho giao tiếp nhóm, nhưng nó không được thiết kế đặc biệt để quản lý hoặc đang theo dõi dự án.

Thực tế, hơn 50% nhân viên văn phòng dành nhiều thời gian tìm kiếm tệp tin hơn là công việc thực tế, phần lớn trong số đó bị chôn vùi trong các chủ đề trò chuyện.

Đây là nơi Slack bắt đầu có những hạn chế:

Không có tính năng quản lý công việc tích hợp : Bạn có thể thảo luận về công việc, nhưng không có cách thức có cấu trúc để giao nhiệm vụ hoặc đang theo dõi tiến độ

Trợ lý AI cơ bản : Trí tuệ nhân tạo (AI) của Slack chủ yếu tóm tắt tin nhắn nhưng không hỗ trợ nhiều trong việc thực hiện công việc thực tế

thiếu tính hiển thị của dự án*: Bạn không thể thấy những gì đã hoàn thành, những gì đang chờ xử lý hoặc cách nó kết nối với các mục tiêu lớn hơn

Không có dòng thời gian hoặc ngày đáo hạn : Không thể lên lịch công việc hoặc theo dõi tiến độ theo thời gian

Tệp tin và liên kết dễ bị phân tán – Tài nguyên chia sẻ có thể nhanh chóng bị mất nếu không có nơi lưu trữ trung tâm để tổ chức chúng

Slack giúp duy trì luồng cuộc hội thoại, nhưng khi nói đến việc đang theo dõi công việc thực tế, các vấn đề của Slack bắt đầu lộ ra.

Đó chính là lúc các công cụ như ClickUp phát huy tác dụng. Hãy cùng tìm hiểu cách thức hoạt động của chúng.

Giải pháp thay thế cho mẫu tin nhắn Slack

Nếu các chủ đề tin nhắn trên Slack bắt đầu khiến bạn cảm thấy như một cuộn tin không bao giờ kết thúc, hãy thử ClickUp. Đây là ứng dụng tất cả trong một cho công việc, được thiết kế để quản lý các cuộc hội thoại và công việc tiếp theo — công việc, tài liệu, biểu mẫu, tự động hóa và nhiều hơn nữa, tất cả trong một nền tảng duy nhất.

ClickUp Chat: Cuộc hội thoại thực tế, ngay tại nơi công việc diễn ra

Giữ cho các nhóm làm việc đồng bộ thông qua các cuộc thảo luận trong công việc, đề cập và cập nhật thời gian thực với ClickUp Trò chuyện

Với ClickUp Chat, bạn có thể đưa các cuộc hội thoại trực tiếp vào nơi công việc diễn ra. Cần một cuộc họp nhanh? Bắt đầu cuộc gọi 1:1 hoặc nhóm mà không cần chuyển sang ứng dụng khác. Muốn thảo luận về một mục? Trò chuyện trực tiếp bên trong bất kỳ không gian, thư mục hoặc danh sách công việc nào.

Theo dõi các tin nhắn đã được giao và đã giải quyết với tính năng FollowUps trong ClickUp Trò chuyện

Bạn có thể trả lời theo chủ đề để giữ mọi thứ gọn gàng, @đề cập đồng nghiệp để kéo họ vào cuộc trò chuyện và thậm chí xem tất cả các phản hồi của mình tại một nơi. Không còn phải lục lọi tin nhắn trực tiếp để nhớ những gì thuộc về mình.

Đó chưa phải là tất cả. Chúng tôi đã tổng hợp một bộ mẫu của chính ClickUp, không chỉ đơn thuần gửi tin nhắn. Chúng giúp ClickUp trở thành ứng dụng giao tiếp nhóm tối ưu và hỗ trợ bạn tổ chức ý tưởng, ghi chép các mục cần thực hiện, và thực sự đẩy mạnh tiến độ công việc.

Hãy cùng xem qua nhé.

1. Mẫu tin nhắn tức thì ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thử mẫu tin nhắn tức thì ClickUp để đảm bảo tin nhắn Slack của bạn không bị bỏ qua, hiểu nhầm hoặc lạc trong hỗn loạn

Được xây dựng như một công việc trong ClickUp, Mẫu Tin Nhắn Nhanh ClickUp bao gồm hướng dẫn chi tiết về cách viết tin nhắn rõ ràng, có thể thực hiện được và tạo ra một vòng phản hồi hiệu quả. Nó đã được tích hợp sẵn các công việc con hữu ích như:

📛 Tuân thủ quy ước đặt tên kênh đúng cách

📢 Tránh bỏ lỡ tin nhắn

⏱️ Dừng lại trước khi đăng

🛎️ Sử dụng chỉ báo tin nhắn

Mỗi công việc con đều có danh sách kiểm tra hướng dẫn bạn thực hiện các quy trình tốt nhất, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, ngay cả khi bạn đang gấp gáp.

Bạn có thể tùy chỉnh công việc này để phù hợp với phong cách giao tiếp của nhóm và lưu nó dưới dạng mẫu công việc có thể tái sử dụng để đảm bảo tính nhất quán trên toàn bộ hệ thống. Thiết lập nhỏ này mang lại sự khác biệt lớn trong việc duy trì giao tiếp gọn gàng và năng suất.

📌 Phù hợp cho: Giảm tải tin nhắn, tránh hiểu lầm và tạo quy trình nhất quán cho việc nhắn tin trên Slack giữa các nhóm.

🧠 Thông tin thú vị: Với mô hình công việc kết hợp (hybrid) trở thành xu hướng lâu dài, tỷ lệ tham gia công việc tại văn phòng hiện thấp hơn 30% so với mức trước đại dịch. Điều này khiến việc giao tiếp rõ ràng và nhất quán trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

2. Mẫu Ma trận Tin nhắn ClickUp

Tải mẫu miễn phí Không còn phải đắn đo về nội dung tin nhắn nữa với mẫu ma trận tin nhắn ClickUp

Khi các nhóm không sử dụng cùng một ngôn ngữ (theo nghĩa bóng), tin nhắn có thể bị lạc và các chiến dịch không đạt hiệu quả. Mẫu Ma trận Tin nhắn ClickUp giúp mọi người duy trì sự nhất quán về thương hiệu và thông điệp, mà không cần phải tìm kiếm thông tin rải rác.

Bên trong, bạn sẽ tìm thấy hai danh sách công việc chính:

Bản đồ tin nhắn : Đang theo dõi tất cả kế hoạch tiếp thị của bạn với các trường thông tin về cam kết thương hiệu, vị trí, thị trường mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh và nhiều hơn nữa

Kế hoạch giao tiếp: Bản đồ ai cần biết thông tin gì, tần suất và qua các kênh nào

Các chế độ xem như Kế hoạch, Ưu tiên, Ma trận và Tần suất giúp bạn sắp xếp nội dung theo mức độ khẩn cấp, đối tượng và tần suất gửi. Với các trường tùy chỉnh như kênh giao tiếp, khẩu hiệu, mục tiêu và tần suất, bạn sẽ có thể giao tiếp như một chuyên gia.

📌 Phù hợp cho: Tạo nguồn thông tin duy nhất cho việc ra mắt sản phẩm, thông điệp thương hiệu và giao tiếp nội bộ giữa các nhóm.

📮ClickUp Insight: 92% nhân viên văn phòng có nguy cơ mất các quyết định quan trọng bị phân tán trên các kênh trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi chép và đang theo dõi quyết định, các thông tin quan trọng của kinh doanh sẽ bị lạc trong "tiếng ồn kỹ thuật số". Với tính năng Quản lý Công việc của ClickUp, bạn không cần lo lắng về điều này. Tạo công việc từ trò chuyện, bình luận công việc, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột!

3. Mẫu giao tiếp cho nhân viên ClickUp

Tải mẫu miễn phí Biến các tin nhắn rời rạc thành một hệ thống thông minh với Mẫu Giao Tiếp Nhân Viên ClickUp

Không còn những khoảnh khắc “Chờ đã, cập nhật đó ở đâu nhỉ?” nữa.

Mẫu giao tiếp nhân viên ClickUp cung cấp cho bạn một không gian tập trung để quản lý mọi khía cạnh của giao tiếp giữa các nhóm, bộ phận và toàn công ty.

Với các danh sách sẵn sàng sử dụng như Bảng ma trận giao tiếp dự án, Kênh bộ phận và Phương pháp toàn công ty, nó giúp tổ chức các cập nhật, cuộc họp và theo dõi trong một nơi duy nhất.

Từ chế độ xem Chat và Lịch đến Bảng và Tài liệu, bạn có đầy đủ công cụ để kế hoạch, trao đổi và lưu trữ, tất cả mà không cần chuyển tab. Các trường tùy chỉnh như menu thả xuống, thẻ, văn bản dài và thậm chí liên kết trang web giúp bạn tùy chỉnh thông tin liên lạc cho bất kỳ đối tượng nào.

📌 Phù hợp cho: Giữ cho giao tiếp đa hàm được tổ chức gọn gàng, dễ tìm kiếm và luôn ở bước trước các cập nhật lộn xộn.

4. Mẫu Kế hoạch Truyền thông ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch thông minh hơn, giao tiếp hiệu quả hơn — bắt đầu với mẫu kế hoạch giao tiếp ClickUp

Muốn lập kế hoạch truyền thông dự án như một chuyên gia? Mẫu Kế Hoạch Truyền Thông ClickUp là bản thiết kế của bạn.

Tài liệu này đã sẵn sàng để chỉnh sửa, giúp bạn chia nhỏ chiến lược giao tiếp thành các phần rõ ràng và có thể thực hiện được. Đặt mục tiêu, phác thảo chi tiết dự án và thực hiện phân tích SWOT và PEST, tất cả trong một nơi.

Bạn cũng sẽ tạo bản đồ các bên liên quan, tài liệu công cụ và hoàn thiện kế hoạch trả lời các câu hỏi "Gì, Khi nào và Cách thức" cho mỗi cập nhật.

Thậm chí còn có không gian dành cho phân tích đối thủ cạnh tranh và đánh giá sau dự án, vì vậy bạn không chỉ nói chuyện mà còn học hỏi và cải thiện trong quá trình làm việc.

📌 Phù hợp cho: Xây dựng chiến lược giao tiếp vững chắc, dựa trên nghiên cứu, vượt ra ngoài các cập nhật bề mặt.

📮ClickUp Insight: Các nhóm làm việc kém hiệu quả có khả năng sử dụng 15 công cụ trở lên cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm làm việc hiệu quả duy trì hiệu suất bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ xuống còn 9 nền tảng hoặc ít hơn. Nhưng sao không thử sử dụng một nền tảng duy nhất? Với tư cách là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tích hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Sẵn sàng làm việc thông minh hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc trở nên hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

5. Mẫu Chiến lược và Kế hoạch Hành động Truyền thông Nội bộ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Bắt đầu xây dựng sách hướng dẫn giao tiếp nội bộ của bạn với mẫu Chiến lược và Kế hoạch Hành động Giao tiếp Nội bộ ClickUp

Chán ngán với việc phải dựa vào các cuộc trò chuyện rời rạc và những khoảnh khắc “Chúng ta đã nói về điều này chưa?”? Mẫu Chiến lược và Kế hoạch Hành động Giao tiếp Nội bộ ClickUp giúp bạn chuyển từ các cuộc hội thoại không được theo dõi sang một kế hoạch giao tiếp nội bộ có cấu trúc và được tài liệu hóa.

Dưới đây là cách thức hoạt động của công việc:

Đánh giá các phương pháp giao tiếp hiện tại của bạn để phát hiện các lỗ hổng và sự chậm trễ

Đặt ra các mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường được — như giảm số lượng cuộc họp hoặc tăng tốc độ cập nhật

Đảm bảo các kênh giao tiếp của bạn, dù là email, trò chuyện hay video không đồng bộ

Phân chia kế hoạch thành các công việc cụ thể, có thể theo dõi để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ công việc nào

📌 Phù hợp cho: Giải quyết các vấn đề giao tiếp nội bộ lộn xộn, giảm thiểu việc trao đổi qua lại và tạo ra một cách thức giao tiếp nhất quán trên toàn nhóm.

6. Mẫu bảng trắng Kế hoạch Truyền thông ClickUp

Tải mẫu miễn phí Vẽ sơ đồ, lập kế hoạch và gửi đi với mẫu bảng trắng Kế hoạch Truyền thông ClickUp

Nếu kế hoạch giao tiếp của bạn trông giống như một mạng lưới rối rắm hơn là một luồng có cấu trúc—đây chính là giải pháp dành cho bạn.

Mẫu bảng trắng Kế hoạch Truyền thông ClickUp cung cấp cho bạn một không gian trực quan, kéo và thả để lập kế hoạch từng bước của các thông điệp nội bộ và ngoại bộ.

Từ việc lập kế hoạch cho các thông báo ra mắt đến cập nhật quy trình làm việc của nhóm, bạn có thể trình bày mọi thứ một cách rõ ràng bằng các ghi chú dán, hình dạng, kết nối và các khối có mã màu sắc.

Nó cũng đi kèm với các trạng thái tùy chỉnh để theo dõi và di chuyển các mục qua các giai đoạn, từ “Đang lập kế hoạch” và “Đang tiến độ” đến “Đã xuất bản” hoặc “Đã xem xét.”

📌 Phù hợp cho: Tổ chức các luồng giao tiếp phức tạp và biến các kế hoạch lộn xộn thành các mục hành động rõ ràng, có thể theo dõi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn biến ý tưởng thành hành động nhanh chóng? Chuyển ghi chú dán thành công việc chỉ với một cú nhấp chuột và bắt đầu thực hiện trực tiếp từ Bảng trắng.

7. Mẫu Ma trận Giao tiếp và Cuộc họp của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa mọi cuộc họp với mẫu ma trận giao tiếp và họp nhóm ClickUp

Chán ngán việc phải theo dõi cập nhật và quản lý lịch trình? Mẫu Ma trận Giao tiếp và Cuộc họp của ClickUp giúp bạn tạo bản đồ ai cần biết thông tin gì, tần suất và kênh truyền tải, mà không cần phải trao đổi qua lại.

Sử dụng chế độ xem Xem dạng danh sách để tổ chức cuộc họp theo đối tượng, chế độ xem Bảng để nhóm theo trạng thái và chế độ xem Lịch để xem tổng quan trực quan về lịch trình hàng tháng của bạn. Thêm bối cảnh với các Trường Tùy chỉnh như Mục tiêu Cuộc họp, Phương thức Giao tiếp, Lịch trình, Đối tượng và Chủ sở hữu.

Dù là cuộc họp hàng ngày hay đánh giá quý, mọi thứ đều được sắp xếp rõ ràng và dễ quản lý.

📌 Phù hợp cho: Tổ chức các bản cập nhật của nhóm, cuộc họp định kỳ và giao tiếp dự án trong một hệ thống chia sẻ.

Dưới đây là chia sẻ của Jodi Salice, Giám đốc Sáng tạo tại United Way Suncoast, về ClickUp:

Tôi không thể nói hết những điều tốt đẹp về nó. Từ tính năng tự động hóa, mẫu tin nhắn, đến các loại đang theo dõi và chế độ xem đa dạng, ClickUp thực sự là lựa chọn hoàn hảo.

Tôi không thể nói hết những điều tốt đẹp về nó. Từ tính năng tự động hóa, mẫu tin nhắn, đến các loại đang theo dõi và chế độ xem đa dạng, ClickUp thực sự là lựa chọn hoàn hảo.

ClickUp Brain: Trí tuệ nhân tạo (AI) cho tin nhắn thực sự là công việc

Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Nếu bạn cần một trợ lý AI toàn diện có thể hiểu bối cảnh công việc của bạn và soạn thảo, gửi tin nhắn thay cho bạn, hãy khám phá ClickUp Brain. Nó được thiết kế để thay đổi cách các nhóm giao tiếp. Trong khi Slack duy trì luồng cuộc hội thoại, ClickUp Brain đảm bảo không có thông tin quan trọng nào bị chôn vùi trong các chủ đề trò chuyện hoặc bị hiểu lầm.

Bắt đầu mỗi cuộc họp với một lịch trình rõ ràng được ClickUp Brain soạn thảo cho bạn chỉ trong vài giây

Dưới đây là cách nó nâng cao khả năng giao tiếp của nhóm:

Tạo tóm tắt nhanh chóng về các cập nhật khóa với tính năng Tìm kiếm AI ClickUp Enterprise ) từ các cuộc hội thoại, công việc hoặc tài liệu, giúp nhóm của bạn luôn nắm bắt được nội dung chính

Viết lại hoặc đơn giản hóa tin nhắn và bình luận, và tạo mẫu email để đảm bảo thông điệp kinh doanh nhất quán

Trích xuất thông tin từ các dự án hoặc cuộc thảo luận chỉ trong vài giây bằng ngôn ngữ tự nhiên (chỉ cần lệnh, và nó sẽ trả lời)

Tự động hóa các tin nhắn lặp lại như nhắc nhở hoặc cập nhật trạng thái bằng ClickUp Automations , để bạn chỉ cần gửi một lần và để AI xử lý phần còn lại

Với ClickUp Brain, tin nhắn của bạn không chỉ được gửi đi—chúng còn rõ ràng, có ý nghĩa và thúc đẩy hành động.

🧠 Bạn có biết? Người dùng ClickUp Brain có thể truy cập nhiều mô hình AI bên ngoài như ChatGPT, Claude, Gemini và nhiều mô hình khác ngay từ không gian Làm việc ClickUp của mình. Hãy từ bỏ việc sử dụng nhiều mô hình AI rời rạc và chuyển sang sử dụng mô hình AI có ngữ cảnh, có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu công việc của bạn để tạo ra các tài sản chiến dịch được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.

Tìm mẫu hoàn hảo cho giao tiếp rõ ràng

Nếu nhóm của bạn đang gặp khó khăn trong việc lặp lại các cập nhật tương tự, theo dõi phản hồi hoặc mất thông tin khóa trong các chủ đề tin nhắn kéo dài, đã đến lúc cần xem xét lại cách thức giao tiếp của bạn.

Mẫu tin nhắn Slack phù hợp giúp bạn giao tiếp nhanh hơn, duy trì tính nhất quán và vượt qua sự ồn ào, mà không khiến nội dung trở nên khô khan hay máy móc.

Các mẫu miễn phí của ClickUp không chỉ dừng lại ở việc tạo tin nhắn. Chúng giúp cấu trúc hóa các bản cập nhật của bạn, tự động hóa lời nhắc và kết nối giao tiếp của bạn với các công việc thực tế – điều mà Slack không thể làm được.

Khi Slack trở nên ồn ào hoặc lộn xộn, ClickUp giúp mọi thứ được tổ chức gọn gàng và dễ theo dõi.

Sẵn sàng gửi cập nhật thực sự được đọc và thực hiện? Hãy thử ClickUp miễn phí.