Mẫu bảng nội dung miễn phí để sắp xếp tài liệu của bạn

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi khi lật qua các tài liệu lộn xộn hoặc mất hàng giờ để căn chỉnh tiêu đề lớn và số trang, bạn không phải là người duy nhất. Một mẫu mục lục được thiết kế tốt sẽ giải quyết vấn đề này nhanh chóng.

Cho dù bạn là sinh viên đang viết bài nghiên cứu, nhà tiếp thị đang soạn thảo hướng dẫn sử dụng hay quản lý dự án đang lập báo cáo chi tiết, mẫu sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm bớt sự bực bội.

Các mẫu nội dung này giúp bạn sắp xếp các phần, chèn số trang và chọn kiểu phông chữ phù hợp với tông văn bản của bạn.

Khám phá các mẫu được thiết kế chuyên nghiệp nhất, nơi bạn có thể dễ dàng lựa chọn bảng hoàn hảo, chèn nội dung và bắt đầu.

Mẫu bảng nội dung là gì?

Mẫu bảng mục lục là bố cục được định dạng sẵn giúp sắp xếp và hiển thị cấu trúc của tài liệu bằng cách liệt kê các phần, tiêu đề lớn và số trang tương ứng. Các mẫu này thường được sử dụng trong các bài nghiên cứu, hướng dẫn sử dụng, báo cáo và các tài liệu dài khác để cải thiện khả năng điều hướng và dễ đọc.

Mỗi mẫu bao gồm:

Chỗ giữ cho tiêu đề lớn, tiêu đề phụ và số trang, nơi bạn có thể thêm nội dung theo cách thủ công hoặc tự động bằng Microsoft Word, Apple Pages hoặc trình chỉnh sửa PDF

Các yếu tố như kiểu phông chữ, căn chỉnh và bố cục để phù hợp với tông màu và định dạng của tài liệu của bạn

Dùng đường chấm hoặc tab để kết nối tiêu đề phần với số trang tương ứng, tạo trang nội dung gọn gàng và nhất quán.

Các mẫu này có thể trống hoặc đã được điền sẵn và thường có sẵn để tải xuống miễn phí hoặc là tùy chọn tích hợp sẵn trong các công cụ chỉnh sửa tài liệu phổ biến.

🔎 Bạn có biết: 79% người dùng quét nội dung thay vì đọc từng từ một, và các tài liệu có cấu trúc tốt với tiêu đề lớn và trang nội dung rõ ràng giúp cải thiện đáng kể khả năng hiểu.

13 mẫu bảng nội dung

Chọn mẫu mục lục phù hợp không chỉ là vấn đề phong cách, mà còn là vấn đề cấu trúc hợp lý và nhanh chóng. Dưới đây là các mẫu giúp bạn định dạng trang nội dung, sắp xếp tiêu đề lớn và căn chỉnh số trang mà không cần điều chỉnh từng phần bằng tay.

1. Mẫu Lịch nội dung ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch và theo dõi lịch xuất bản hàng tuần của bạn với Lịch nội dung hàng tuần của ClickUp

Nếu tài liệu của bạn bao gồm các bản cập nhật định kỳ, chiến dịch hoặc nội dung nhiều lớp thay đổi hàng tuần, mẫu này cho phép bạn kiểm soát mà không cần phải lo lắng về sự lộn xộn của bảng tính. Mẫu Lịch nội dung hàng tuần của ClickUp là một hệ thống tương tác có chức năng như một công cụ nội dung.

Bạn có thể xem, cập nhật, chỉ định và lên lịch các mục trong sáu chế độ xem. Với mẫu lịch nội dung này, mỗi công việc có thể chứa siêu dữ liệu như chú thích, hình ảnh, thẻ bắt đầu bằng # hoặc ghi chú, tất cả đều hiển thị trong một không gian.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Lên lịch đăng bài theo tuần, nền tảng và mục tiêu

Tạo các phần bằng thẻ, ngày tháng và trình chỉnh sửa được chỉ định

Tự động hóa nhắc nhở, cập nhật trạng thái và chu kỳ sửa đổi

Liên kết nội dung hỗ trợ và theo dõi các trường sẵn sàng cho phân tích

🔑 Lý tưởng cho: Cấu trúc tài liệu tiếp thị, phân tích chiến dịch và báo cáo dự án dựa trên nội dung cần bảng nội dung chi tiết được liên kết với các bản cập nhật trực tiếp.

📮 ClickUp Insight: Trung bình, mỗi ngày, một chuyên gia dành hơn 30 phút để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc, tức là hơn 120 giờ mỗi năm bị mất để tìm kiếm trong email, chủ đề Slack và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp trong không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. Hãy sử dụng ClickUp Brain. Nó cung cấp thông tin chi tiết và câu trả lời ngay lập tức bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp trong vài giây, để bạn có thể ngừng tìm kiếm và bắt đầu công việc. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tức là hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra những gì với một tuần năng suất thêm mỗi quý!

2. Mẫu phác thảo câu chuyện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo các câu chuyện có cấu trúc và các ký tự với Mẫu phác thảo câu chuyện ClickUp

Cho dù bạn đang viết một bài luận dài, phát triển một kịch bản nội dung hay lập bản đồ cho một bài thuyết trình chi tiết, Mẫu phác thảo câu chuyện của ClickUp sẽ giúp bạn cấu trúc ý tưởng ngay từ đầu. Không giống như các bảng tĩnh, mẫu này hoạt động như một bảng phân cảnh với tính năng theo dõi tiến độ.

Bạn có thể di chuyển cảnh, chỉ định vai trò, theo dõi dòng thời gian và phát triển ký tự, tất cả trong một không gian. Đây là công cụ lý tưởng để chia nhỏ các câu chuyện phức tạp thành các phần dễ quản lý mà vẫn phù hợp với mục tiêu tổng thể của bạn.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Sắp xếp các yếu tố câu chuyện thành các chương, cảnh hoặc giai đoạn bằng cách sử dụng thư mục và trường

Theo dõi tiến độ với tám trạng thái tùy chỉnh từ Soạn thảo đến Chỉnh sửa

Thêm Trường Tùy chỉnh cho nhịp điệu câu chuyện, cung ký tự hoặc chủ đề

Sử dụng bảng công việc trực quan để sắp xếp lại và tinh chỉnh luồng câu chuyện của bạn

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm nội dung xây dựng các bản tường thuật có cấu trúc, tài liệu dự án theo câu chuyện hoặc bản trình bày sáng tạo cần mẫu có thể chỉnh sửa để lập bản đồ các chương và tiến độ.

⏩ Đọc thêm: Hướng dẫn về các kiểu văn bản khác nhau kèm ví dụ

3. Mẫu blog ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xây dựng hệ thống xuất bản có cấu trúc với Mẫu Blog ClickUp

Mẫu này được thiết kế cho những người tạo nội dung muốn có nhiều hơn một bản nháp cơ bản trong Tài liệu Google. Mẫu Blog của ClickUp cung cấp cho bạn một nơi tập trung để brainstorm, viết, phân công, chỉnh sửa và lên lịch nội dung blog.

Đây là tài liệu sẵn sàng sử dụng, có thể kết nối với quy trình làm việc của dự án lớn hơn để bạn có thể theo dõi toàn bộ vòng đời của blog. Bạn sẽ hiển thị được những công việc đang được thực hiện, ai đang viết gì và khi nào mỗi bài đăng được xuất bản.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Lập kế hoạch và viết bài đăng blog trực tiếp trong ClickUp Docs

Gán vai trò và ngày đáo hạn cho từng giai đoạn viết

Hình dung thời hạn với chế độ xem Lịch, Gantt và Bảng

Thêm phương tiện đa phương tiện, ghi chú và đăng siêu dữ liệu trong một không gian làm việc

🔑 Lý tưởng cho: Các blogger, trình chỉnh sửa và nhóm nội dung muốn quản lý quy trình xuất bản liên tục đồng thời đảm bảo bảng nội dung biên tập phù hợp với thời hạn.

4. Mẫu tài liệu dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi, sắp xếp và duy trì các kết quả quan trọng với Mẫu tài liệu dự án ClickUp

Mẫu này cung cấp thiết lập cho phạm vi chi tiết, kế hoạch, cập nhật và kết quả trong tài liệu của bạn. Mẫu Tài liệu Dự án của ClickUp hoạt động như một trung tâm điều khiển dự án.

Bạn sẽ có thể ghi lại mục tiêu, phân công công việc, lập bản đồ dòng thời gian và thu thập phản hồi trong một tài liệu duy nhất, có cấu trúc. Điều này không chỉ để lưu trữ — mỗi phần của tài liệu quy trình công việc dự án của bạn được đưa vào quy trình công việc thời gian thực, giúp nhóm của bạn luôn đồng bộ và đi đúng hướng.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Xây dựng tổng quan dự án đầy đủ với tính năng theo dõi trạng thái

Thêm các cột mốc dự án và liên kết chúng với các công việc

Sử dụng chế độ xem Gantt và Lịch để quản lý dòng thời gian giao hàng

Thu thập phản hồi và kết quả trong không gian tài liệu có thể chỉnh sửa

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý dự án và nhóm tạo tài liệu sống cho các sáng kiến đang diễn ra hoặc nhiều giai đoạn với bảng nội dung để tham khảo và cập nhật có tổ chức.

🪀 Nghiên cứu điển hình: RevPartners đã tăng tốc độ cung cấp dịch vụ cho khách hàng lên 64% sau khi chuyển sang sử dụng các mẫu ClickUp, bao gồm các định dạng có cấu trúc như bảng mục lục. Bằng cách sử dụng các sổ tay hướng dẫn được tạo sẵn, họ đã loại bỏ việc thiết lập bảng thủ công, chuẩn hóa tài liệu và cắt giảm thời gian tổ chức công việc. Kết quả? Thực hiện nhanh hơn, ít chậm trễ hơn và có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc mang lại giá trị!

5. Mẫu bảng nội dung của Canva

qua Canva

Trang nội dung đen trắng này giúp nội dung gọn gàng, lý tưởng khi bạn cần một cấu trúc chuyên nghiệp, không rườm rà, không làm phân tán sự chú ý khỏi nội dung chính. Mẫu Mục lục của Canva tuân theo bố cục A4 gọn gàng với các cấp tiêu đề rõ ràng và phông chữ Lucida Console dễ đọc.

Bạn có thể thêm số trang, điều chỉnh kiểu phông chữ hoặc kéo các biểu tượng và hình ảnh tùy chỉnh để phù hợp với thương hiệu hoặc loại tài liệu của bạn.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Dễ dàng chỉnh sửa trong trình duyệt với trình chỉnh sửa kéo và thả của Canva

Duy trì sự liên kết trực quan rõ ràng giữa các tiêu đề lớn và các phần

Điều chỉnh phông chữ, khoảng cách và căn chỉnh cho mọi định dạng hoặc trường hợp sử dụng

Xuất dưới dạng PDF hoặc định dạng có thể in mà không bị biến dạng

🔑 Lý tưởng cho: Sinh viên, nhà tiếp thị hoặc chuyên gia muốn có bố cục bảng nội dung có thể in, khởi động nhanh, có thể chỉnh sửa và tải xuống ngay lập tức.

⏩ Đọc thêm: Hướng dẫn duy nhất bạn cần cho việc tài liệu hóa quy trình

6. Mẫu bảng nội dung của Venngage

qua Venngage

Mẫu Danh sách công việc của Venngage kết hợp màu sắc mạnh mẽ, định dạng có cấu trúc và thiết kế hiện đại để biến một danh sách đơn giản thành một tính năng trực quan.

Không giống như các định dạng đơn giản, mẫu này cho phép bạn thu hút sự chú ý vào từng phần trong khi vẫn giữ được sự thống nhất với luồng tài liệu của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh phông chữ, thay đổi vị trí số trang hoặc thêm đồ họa để phản ánh phong cách của bạn, cho dù đó là sáng tạo hay công sở.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Sửa đổi bảng màu và kích thước để phù hợp với thương hiệu của bạn

Thêm biểu tượng, hình minh họa hoặc hình ảnh stock trực tiếp từ thư viện

Xuất sang PDF, PNG hoặc PowerPoint mà vẫn giữ nguyên định dạng

Sử dụng trình chỉnh sửa hỗ trợ AI để điều chỉnh các yếu tố một cách nhanh chóng

🔑 Lý tưởng cho: Tác giả và người thuyết trình muốn có bảng nội dung phong phú về mặt hình ảnh, có thể chỉnh sửa, tạo ấn tượng ngay từ trang đầu tiên và giúp điều hướng các dự án dài hoặc tài liệu sáng tạo.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sau khi mẫu mục lục của bạn đã sẵn sàng, hãy sử dụng các công cụ viết AI để soạn thảo các phần một cách nhanh chóng. Điều này đặc biệt hữu ích để tạo nội dung sơ bộ cho mỗi tiêu đề lớn, giúp bạn không phải bắt đầu từ một trang trống.

7. Mẫu bảng nội dung công thức nấu ăn của Venngage

qua Venngage

Mẫu Mục lục Công thức nấu ăn của Venngage mang phong cách ấm cúng, giống như một cuốn sách nấu ăn với tông màu nâu ấm áp, dễ nhìn và thực tế trên trang.

Được thiết kế để rõ ràng, mẫu này cho phép người tạo thực phẩm dễ dàng sắp xếp các danh mục, món ăn và số trang theo định dạng gọn gàng. Bố cục dễ chỉnh sửa — bạn có thể thay đổi phông chữ, thay đổi kích thước cột hoặc thêm biểu tượng thực phẩm để cá nhân hóa bảng để in hoặc chia sẻ kỹ thuật số.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Tùy chỉnh màu sắc, phông chữ và khoảng cách để phù hợp với thương hiệu hoặc phong cách bếp của bạn

Thêm các phân chia phần, biểu tượng hoặc hình minh họa thực phẩm từ thư viện Venngage

Xuất sang nhiều định dạng để in, chia sẻ hoặc nhúng trực tuyến

Giữ các công thức nấu ăn được nhóm lại và có thể tìm kiếm được với bố cục có thể chỉnh sửa và được chỉ mục

🔑 Lý tưởng cho: Đầu bếp gia đình, đầu bếp chuyên nghiệp hoặc blogger ẩm thực muốn tạo trang nội dung trực quan, gọn gàng cho bộ sưu tập công thức nấu ăn kỹ thuật số hoặc in.

8. Mẫu bảng nội dung của Template. Net

Mẫu bảng nội dung của Template. Net tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn của APA, cung cấp cho sinh viên và nhà nghiên cứu một cấu trúc rõ ràng cho các bài nghiên cứu, bài luận dài và luận văn.

Nó bao gồm bố cục căn trái với các cấp tiêu đề, kiểu phông chữ chuẩn hóa và số trang tương ứng được đặt cách nhau rõ ràng — mọi thứ bạn cần để tuân thủ các quy định!

Đã được sắp xếp sẵn để phù hợp với yêu cầu của APA. Điều này giúp bạn dễ dàng điền vào các phần và tập trung vào việc viết.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Sử dụng bố cục đã được định dạng sẵn để phù hợp với khoảng cách và cấu trúc APA

Chỉnh sửa mọi thứ nhanh chóng — không cần công cụ thiết kế hay cài đặt

Điền vào các trường được cài đặt sẵn cho các chương, tiêu đề phụ và phụ lục mà không cần thiết lập thủ công

Tải xuống dưới dạng Word, PDF hoặc các định dạng tệp có thể chia sẻ mà không có lỗi định dạng

🔑 Lý tưởng cho: Sinh viên và nhà nghiên cứu cần một bảng trống đáng tin cậy, được định dạng theo APA để nộp bài với ít chỉnh sửa nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết nối TOC của bạn với cơ sở dữ liệu nội dung. Đừng để bảng của bạn tồn tại một cách cô lập. Xây dựng cơ sở dữ liệu nội dung để liên kết từng mục với nội dung, công việc hoặc bản tóm tắt thực tế. Bằng cách này, bảng nội dung của bạn sẽ trở thành một chỉ mục chức năng, không chỉ là một trang tĩnh.

9. Mẫu bảng nội dung luận văn của Template. Net

Được thiết kế đặc biệt cho các tài liệu học thuật chính thức, mẫu này cung cấp một khung sẵn sàng để tổ chức nội dung luận án phức tạp. Mẫu bảng mục lục luận án của Template. Net bao gồm các cấp tiêu đề, căn chỉnh số trang nhất quán và khoảng cách phù hợp với các tiêu chuẩn định dạng của tổ chức.

Mỗi phần có thể chỉnh sửa, vì vậy bạn có thể thêm chương, tiêu đề phụ và phụ lục mà không làm ảnh hưởng đến bố cục. Mẫu này thiết thực, chuyên nghiệp và được thiết kế để tránh các tài liệu dài trở thành cơn ác mộng về định dạng.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Ba gồm các vị trí đặt nội dung cho các phần của luận văn, bao gồm tóm tắt, phương pháp nghiên cứu và danh mục tham khảo

Điều chỉnh độ thụt lề tiêu đề lớn và kiểu phông chữ mà không làm phá vỡ cấu trúc

Tải xuống ngay lập tức dưới dạng Word hoặc PDF và bắt đầu chỉnh sửa hoặc gửi mà không cần định dạng lại

Cập nhật thủ công khi các chương của bạn phát triển trong quá trình soạn thảo

🔑 Lý tưởng cho: Sinh viên sau đại học và nhà văn học thuật tạo tài liệu nghiên cứu dài với phân tích chi tiết từng chương và bảng nội dung chuyên nghiệp, trau chuốt.

⚡ Mẹo bổ sung: Sau khi thiết lập mẫu, kết nối từng phần với bản tóm tắt nội dung. Điều này giúp giữ các mục tiêu, từ khóa và đối tượng mục tiêu của bạn ở một nơi, để mọi phần của tài liệu đều truyền tải thông điệp và đi đúng hướng.

10. Mẫu bảng nội dung niên giám của Template. Net

Mẫu bảng mục lục niên giám của Template. Net cung cấp định dạng gọn gàng, tinh tế để bố trí các phần trong niên giám hoặc ấn phẩm của trường học. Mẫu này cân bằng giữa độ rõ ràng về mặt thị giác và tính linh hoạt trong tùy chỉnh, cho phép bạn chèn hình ảnh, chọn các kiểu phông chữ khác nhau và sắp xếp lại các phần nội dung một cách dễ dàng.

Được xây dựng trên cấu trúc cột đơn giản, bố cục này giữ mọi thứ thẳng hàng và dễ đọc, đồng thời cho phép bạn tự do điều chỉnh để phù hợp với chủ đề hoặc thương hiệu chung của niên giám.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Chỉnh sửa các danh mục có sẵn như Câu lạc bộ, Sự kiện và Hồ sơ lớp học trực tiếp trong bố cục

Tải lên logo trường hoặc ảnh học sinh để tùy chỉnh từng phần một cách trực quan

Chỉnh sửa trong trình duyệt và xuất sang PDF hoặc in ngay lập tức — không cần công cụ bổ sung

Chia nội dung niên giám thành các phần được dán nhãn rõ ràng để dễ dàng điều hướng

🔑 Lý tưởng cho: Trình chỉnh sửa niên giám, nhóm trường học hoặc hội học sinh cần trang nội dung rõ ràng và dễ chỉnh sửa cho các ấn phẩm nhiều phần.

11. Mẫu bảng nội dung pháp lý của Template. Net

Mẫu bảng nội dung pháp lý của Template. Net được thiết kế cho các chuyên gia pháp lý cần định dạng rõ ràng và chính xác về phần. Mẫu này được cấu trúc để chứa nhiều yếu tố tài liệu, từ các điều luật và điều khoản đến các chứng từ và phụ lục, mà không cần định dạng phức tạp.

Với các ký hiệu giữ chỗ có thể chỉnh sửa và căn chỉnh số trang nhất quán, nó đảm bảo tài liệu pháp lý của bạn luôn dễ đọc, có tổ chức và tuân thủ các tiêu chuẩn ngành.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Thêm các phần pháp lý như Điều khoản, Điều khoản và Phụ lục với định dạng cài sẵn

Chèn thương hiệu công ty hoặc tiêu đề trường hợp để cá nhân hóa bố cục nội dung

Chỉnh sửa trực tuyến và xuất sang Word hoặc PDF để lưu trữ hoặc trình bày

Giữ nội dung pháp lý gồm nhiều phần được cấu trúc với các cấp tiêu đề lớn được đánh số

🔑 Lý tưởng cho: Trợ lý pháp lý, luật sư và quản trị viên pháp lý tạo các tệp pháp lý chuyên nghiệp, được chỉ mục hóa và yêu cầu bảng nội dung chi tiết, dễ điều hướng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các gợi ý viết AI để nghĩ ra các tiêu đề phụ và mở rộng trang nội dung của bạn. Điều này giúp tài liệu của bạn được sắp xếp gọn gàng đồng thời tăng tốc quá trình hình thành ý tưởng cho các nội dung dài như hướng dẫn sử dụng hoặc bài nghiên cứu.

12. Mẫu bảng nội dung của Freepik

qua Freepik

Mẫu bảng nội dung của Freepik cung cấp một phạm vi rộng các mẫu bảng nội dung có thể chỉnh sửa, phù hợp cho cả tài liệu chuyên nghiệp và sáng tạo.

Thiết kế này giữ cho định dạng gọn gàng với lưới có cấu trúc cho tiêu đề lớn và số trang, đồng thời cho phép linh hoạt với các yếu tố bố cục có thể chỉnh sửa. Có sẵn ở định dạng PSD, AI và JPG, mẫu này lý tưởng cho các tài liệu có nhiều đồ họa như bản trình bày, danh mục đầu tư và hướng dẫn.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Tải xuống dưới dạng tệp PSD hoặc AI nhiều lớp để tùy chỉnh nâng cao

Thay thế phông chữ, biểu tượng hoặc hình ảnh phần của thương hiệu bạn

Căn chỉnh và định dạng các phần một cách chính xác bằng các công cụ chỉnh sửa trực quan

Xuất thiết kế chất lượng cao để in ấn hoặc xuất bản kỹ thuật số

🔑 Lý tưởng cho: Nhà thiết kế, nhà tiếp thị và các nhóm tạo tài liệu hoặc bản trình bày mang thương hiệu cần trang nội dung được trau chuốt về mặt thị giác với không gian để thỏa sức sáng tạo.

13. Mẫu bảng nội dung của Postermywall

qua Postermywall

Được thiết kế riêng cho bản tin, tạp chí kỹ thuật số và bố cục biên tập, mẫu A4 này kết hợp giữa cấu trúc và phong cách. Với các phần rõ ràng cho tiêu đề bài viết và số trang, mẫu này mang đến cho nội dung của bạn một kết thúc chuyên nghiệp và dễ điều hướng.

Bạn có thể tải lên hình ảnh, điều chỉnh kiểu phông chữ và tùy chỉnh các yếu tố bố cục để phù hợp với thương hiệu của mình. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho các ấn phẩm tập trung vào mạng xã hội, mong muốn tăng tính rõ ràng mà không làm mất đi sự hấp dẫn về mặt thị giác.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Tùy chỉnh tiêu đề phần và số trang bằng cách kéo và thả dễ dàng

Thêm ảnh, logo hoặc thiết kế nền của riêng bạn trực tiếp trong trình chỉnh sửa

Thay đổi kích thước và sử dụng lại bố cục cho web, in hoặc chia sẻ trên mạng xã hội

Xuất sang nhiều định dạng mà không cần phần mềm thiết kế

🔑 Lý tưởng cho: Trình chỉnh sửa bản tin, ấn phẩm trường học và người tạo tạp chí kỹ thuật số muốn tạo trang nội dung gọn gàng, phong cách cho các tài liệu biên tập hoặc quảng cáo.

Điều gì tạo nên một mẫu bảng nội dung tốt

Vậy bây giờ bạn đã xem một số tùy chọn, làm thế nào để chọn mẫu bảng nội dung phù hợp với mình?

Một mẫu mục lục tốt sẽ giúp tài liệu của bạn có cấu trúc rõ ràng, chuyên nghiệp và dễ cập nhật khi nội dung thay đổi. Mẫu này nên hỗ trợ cả chỉnh sửa thủ công và định dạng tự động. Một số tính năng khóa cần lưu ý:

Các cấp tiêu đề: Hỗ trợ nhiều cấp nội dung, giúp các phần và tiểu phần được phân tách rõ ràng

Kiểu phông chữ có thể tùy chỉnh: Phù hợp bảng nội dung với kiểu chữ của toàn bộ tài liệu để tạo vẻ chuyên nghiệp

Đường chấm: Kết nối tiêu đề phần với số trang để dễ theo dõi hơn

Bố cục có thể chỉnh sửa: Sắp xếp lại các phần hoặc thay đổi định dạng mà không cần bắt đầu lại từ đầu

Căn chỉnh số trang: Giữ tất cả các số trang tương ứng được căn chỉnh để đảm bảo sự gọn gàng và nhất quán

Định dạng có thể in: Xuất sang PDF hoặc các định dạng khác một cách rõ ràng mà không bị lệch

Tùy chọn cập nhật thủ công và tự động: Sử dụng chế độ tự điền và tự động tạo tùy theo dự án của bạn

Giữ tất cả nội dung bảng của bạn được tổ chức với ClickUp

Chọn mẫu bảng nội dung phù hợp chỉ là một phần của câu đố — thực hiện nó một cách hiệu quả mới là chiến thắng thực sự. Đó là lúc ClickUp bước vào cuộc chơi.

Cho dù bạn đang quản lý bài đăng trên blog, bài nghiên cứu hay tài liệu dự án, ClickUp cung cấp tất cả các công cụ bạn cần trong từng bước.

Tạo, gán, theo dõi và sắp xếp cấu trúc nội dung của bạn từ một bảng điều khiển. Từ kiểu phông chữ đến số trang, mọi yếu tố đều có thể chỉnh sửa và theo dõi — không cần sắp xếp thủ công.

Với ClickUp, bạn không chỉ chèn mục lục mà còn quản lý toàn bộ quy trình tài liệu từ một nền tảng duy nhất. Sẵn sàng bỏ qua những rắc rối về định dạng? Bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí và biến mọi tài liệu thành không gian làm việc có tổ chức.