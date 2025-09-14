13 Công cụ giao tiếp kỹ thuật số tốt nhất tại nơi làm việc vào năm 2025

Vấn đề không phải là thiếu giao tiếp—mà là loại giao tiếp sai.

Các nhóm làm việc từ xa và kết hợp đang kết nối hơn bao giờ hết, nhưng những thông báo liên tục, các kênh giao tiếp phân tán và các cuộc họp không dứt không có nghĩa là mọi người đồng lòng. Chúng chỉ có nghĩa là mọi người đều kiệt sức.

Thách thức thực sự không phải là duy trì liên lạc—mà là duy trì sự rõ ràng.

Nếu không có công cụ phù hợp, các cập nhật sẽ bị chôn vùi, quyết định bị trì hoãn và hợp tác trở nên rối ren.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá mười công cụ giao tiếp kỹ thuật số tốt nhất được thiết kế cho các nhóm hiện đại – những công cụ hỗ trợ làm việc không đồng bộ, tối ưu hóa cuộc hội thoại và giúp bạn hoàn thành nhiều việc cần làm hơn với ít gián đoạn hơn.

Lựa chọn các công cụ giao tiếp kỹ thuật số phù hợp có thể nâng cao khả năng hợp tác, phối hợp và hiệu quả của tổ chức. Dưới đây là những tính năng quan trọng cần xem xét.

Giao tiếp thời gian thực: Tìm kiếm các công cụ giao tiếp kỹ thuật số bao gồm tin nhắn tức thì và Tìm kiếm các công cụ giao tiếp kỹ thuật số bao gồm tin nhắn tức thì và giao tiếp video không đồng bộ để cho phép liên lạc linh hoạt giữa các thành viên trong nhóm

Quản lý tác vụ: Tìm kiếm các công cụ giao tiếp kỹ thuật số có tính năng cho phép bạn giao công việc, đặt hạn chót và đang theo dõi tiến độ

Truy cập trên thiết bị di động và máy tính để bàn: Chọn các công cụ giao tiếp kỹ thuật số có thể truy cập trên tất cả các thiết bị để các thành viên trong nhóm có thể duy trì kết nối khi làm việc tại văn phòng hoặc di chuyển

khả năng tích hợp: *Lựa chọn công cụ có công nghệ giao tiếp hiệu quả để tích hợp với tất cả các ứng dụng khác nhau mà nhóm của bạn sử dụng, như các nền tảng quản lý dự án

Bảo mật và tuân thủ: Chọn các công cụ giao tiếp kỹ thuật số có các biện pháp bảo mật hiệu quả, như mã hóa dữ liệu và tuân thủ quy định, để bảo vệ thông tin nhạy cảm

*giao diện thân thiện với người dùng: Chọn công cụ giao tiếp kỹ thuật số cho môi trường làm việc của bạn với thiết kế trực quan. Điều này giúp các thành viên trong nhóm dễ dàng làm quen với sản phẩm, giảm thời gian đào tạo và tăng hiệu quả tổng thể

🎥 Muốn nhóm của bạn giao tiếp tốt hơn, nhanh hơn, dù mọi người ở đâu? Video trên sẽ hướng dẫn bạn qua 7 ứng dụng được thiết kế riêng cho mục đích đó – các tính năng giúp loại bỏ tiếng ồn, giữ cuộc thảo luận tập trung và tối ưu hóa cách mọi người chia sẻ, cuộc họp và hợp tác.

📮 ClickUp Insight: 83% nhân viên văn phòng chủ yếu dựa vào email và chat để giao tiếp trong nhóm. Tuy nhiên, gần 60% thời gian làm việc của họ bị lãng phí khi chuyển đổi giữa các công cụ này và tìm kiếm thông tin. Với một ứng dụng tất cả trong một cho công việc như ClickUp, quản lý dự án, tin nhắn, email và trò chuyện của bạn sẽ được tập trung tại một nơi! Đã đến lúc tập trung và tạo động lực!

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả ClickUp Công cụ hợp tác và quản lý dự án tất cả trong mộtKích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm cần một công cụ đa năng để quản lý dự án cùng với giao tiếp Trò chuyện, Tài liệu, Bảng trắng, Clip, Trợ lý ghi chú AI, Quản lý công việc, hợp tác thời gian thực Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Slack Tin nhắn thời gian thực và cuộc hội thoại nhóm Kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm đang tìm kiếm nền tảng giao tiếp tập trung vào tin nhắn Các kênh cho các chủ đề, chia sẻ tệp, cuộc gọi thoại/video, tích hợp ứng dụng và tự động hóa quy trình làm việc Miễn phí; Bắt đầu từ $8,75/tháng cho mỗi người dùng Microsoft Nhóm Cuộc họp trực tuyến và tích hợp Microsoft 365Kích thước nhóm: Các nhóm cần tích hợp Microsoft với trò chuyện, video và hợp tác tài liệu Tích hợp mượt mà với Microsoft 365, công cụ cuộc họp, chia sẻ tệp, cuộc hội thoại theo chủ đề Miễn phí; Bắt đầu từ $4/tháng cho mỗi người dùng Zoom Hội nghị video và webinar chất lượng caoKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm cần giao tiếp video đáng tin cậy và tổ chức webinar Cuộc gọi video, chia sẻ màn hình, phòng họp nhỏ, trò chuyện, tích hợp với các ứng dụng khác Miễn phí; Bắt đầu từ $15.99/tháng cho mỗi người dùng *google Không gian Làm việc Công cụ năng suất và hợp tác tài liệu dựa trên đám mây Kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm hoạt động trong hệ sinh thái Google Gmail, Tài liệu, Drive, Cuộc họp, Trò chuyện, Calendar, hợp tác thời gian thực, lưu trữ đám mây Gói Khởi Động Kinh Doanh: $8.40/tháng cho mỗi người dùng Chanty Trò chuyện nhóm đơn giản với quản lý công việc tích hợpKích thước nhóm: Các nhóm nhỏ cần một công cụ giao tiếp đơn giản có tích hợp quản lý công việc Trò chuyện nhóm, quản lý công việc, cuộc gọi video/âm thanh, chia sẻ tệp, bảng Kanban Miễn phí; Bắt đầu từ $4/tháng cho mỗi người dùng Mattermost Giao tiếp tự lưu trữ với các công cụ tập trung vào nhà phát triểnKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm cần giao tiếp bảo mật, tự lưu trữ Triển khai tự quản lý hoặc trên đám mây riêng tư, tin nhắn được mã hóa, tích hợp DevOps Miễn phí; Bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng Flock Tin nhắn nhanh và hợp tác nhóm nhẹ nhàng Kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm nhỏ đến trung bình cần giao tiếp nhanh chóng và hiệu quả Trò chuyện nhóm, chia sẻ tệp, hội nghị video, quản lý công việc, nhắc nhở Miễn phí; Bắt đầu từ $6/tháng cho mỗi người dùng Ryver Kết hợp trò chuyện, quản lý công việc và tự động hóa quy trình làm việcKích thước nhóm: Các nhóm cần trò chuyện và quản lý công việc trên cùng một nền tảng Trò chuyện nhóm, quản lý công việc, tự động hóa quy trình làm việc, chia sẻ tệp tin Bắt đầu từ $4/tháng cho mỗi người dùng Jira Quản lý dự án linh hoạt và đang theo dõi vấn đề Kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm phát triển phần mềm linh hoạt Quản lý vấn đề, quản lý dự án, quy trình làm việc linh hoạt, tích hợp với Slack, GitHub và nhiều hơn nữa Miễn phí; Bắt đầu từ $8,60/tháng cho mỗi người dùng Dropbox Lưu trữ tệp bảo mật và chia sẻ dễ dàng Kích thước nhóm: Các nhóm cần chia sẻ tệp bảo mật và quản lý phiên bản Chia sẻ tệp, đồng bộ hóa, lịch sử phiên bản tệp, Dropbox Paper cho hợp tác tài liệu Bắt đầu từ $11.99/tháng Microsoft Office 365 Năng suất doanh nghiệp với các ứng dụng văn phòng Kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm đã tích hợp sẵn trong hệ sinh thái Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive, email, lưu trữ đám mây Gói Kinh doanh: $7.20/tháng cho mỗi người dùng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Với rất nhiều công cụ có sẵn, việc lựa chọn công cụ phù hợp có thể gặp khó khăn. Để giúp bạn đưa ra quyết định, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các công cụ giao tiếp tốt nhất cho môi trường làm việc từ xa và kết hợp.

*clickUp (Tốt nhất cho hợp tác và quản lý dự án tất cả trong một)

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, là một nền tảng năng suất toàn diện giúp tập trung công việc của nhóm, đồng thời hoạt động như phần mềm hợp tác và quản lý dự án. Nó bao gồm nhiều hàm để đáp ứng các yêu cầu giao tiếp và tổ chức đa dạng.

Hợp tác ngay lập tức bằng cách chuyển đổi cuộc hội thoại thành các công việc có thể thực hiện được trong ClickUp Trò chuyện

ClickUp trò chuyện mang cuộc hội thoại trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn — một cách thực sự. Thay vì phải chuyển đổi giữa ứng dụng nhắn tin và công cụ quản lý tác vụ, các nhóm có thể trò chuyện, lập kế hoạch và thực hiện hành động mà không cần chuyển tab.

Bạn có thể cài đặt các kênh theo nhóm hoặc theo chủ đề, gửi tin nhắn trực tiếp nhanh chóng và chuyển đổi tin nhắn thành công việc ngay lập tức khi cần theo dõi. Ngoài ra, tính năng ‘Bài đăng’ cho phép cập nhật có cấu trúc (như thông báo hoặc tóm tắt) và thẻ thông minh để đảm bảo không có thông tin nào bị bỏ sót.

Điểm nổi bật là cách ClickUp Chat kết nối mượt mà với phần còn lại của nền tảng: – Các chủ đề có thể đồng bộ trực tiếp với công việc để cung cấp bối cảnh – Bạn có thể đánh dấu tin nhắn để theo dõi (để các mục không bị lãng quên)– ClickUp AI có thể tóm tắt cuộc trò chuyện và chuyển đổi thảo luận thành công việc hoặc bước tiếp theo

Đối với các nhóm làm việc kết hợp hoặc từ xa cần một nguồn thông tin duy nhất cho cuộc hội thoại và tiến độ dự án, ClickUp Trò chuyện là lựa chọn thông minh—đặc biệt nếu bạn đã sử dụng ClickUp cho quản lý công việc.

ClickUp Tài liệu - Hợp tác thời gian thực

ClickUp Docs là nhà cung cấp môi trường hợp tác để tạo/lập, chia sẻ và chỉnh sửa tài liệu theo thời gian thực. Tạo wiki, cơ sở kiến thức và tài liệu dự án với các tùy chọn định dạng nâng cao như dấu trang nhúng và bảng.

Các tài liệu trong ClickUp không bị cô lập — chúng kết nối trực tiếp với các công việc, giúp các chi tiết khóa luôn nằm trong tầm tay của nhóm. Với Docs Hub, bạn có thể thẻ đồng nghiệp ngay lập tức, tìm kiếm, sắp xếp và lọc các bản ghi, giữ mọi thứ gọn gàng và dễ truy cập.

Cần định dạng nhanh chóng? Thêm dấu trang, bảng hoặc văn bản định dạng phong phú. Muốn kết quả nhanh hơn? Sử dụng ClickUp AI để tóm tắt hoặc viết lại ngay lập tức.

Không còn tài liệu bị tách rời — mọi thứ đều được lưu trữ tại nơi công việc của bạn diễn ra.

Hình dung ý tưởng và biến chúng thành công việc ngay lập tức với ClickUp Bảng trắng

ClickUp Bảng trắng tạo ra một không gian làm việc ảo cho việc brainstorming và giao tiếp trực quan. Hợp tác thời gian thực cho phép các nhóm phác thảo ý tưởng, xây dựng sơ đồ luồng công việc và trực quan hóa quy trình làm việc.

ClickUp Bảng trắng được tích hợp với các công việc và tài liệu, cho phép bạn biến ý tưởng thành các hoạt động có thể thực hiện trực tiếp từ bảng trắng. Sự kết nối liền mạch giữa ý tưởng và thực thi giúp các dự án luôn đi đúng hướng.

Học cách sử dụng ClickUp Bảng trắng:

Ghi lại và chia sẻ video màn hình nhanh chóng với ClickUp Clips

ClickUp Clips cho phép người dùng dễ dàng tạo và chia sẻ các bản ghi màn hình. Điều này cực kỳ hữu ích để cung cấp giải thích chi tiết, đưa ra phản hồi và ghi lại quy trình. ClickUp Clips cũng tích hợp với các nhiệm vụ ClickUp, tài liệu và trò chuyện.

Điều tuyệt vời nhất? ClickUp Clips có thể được gắn nhãn, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp chúng dễ tìm kiếm và truy cập hơn. Chúng đảm bảo rằng thông tin hình ảnh được truy cập ở những nơi cần thiết nhất.

Và nếu bạn có việc cần làm tổ chức một cuộc họp?

…Cuộc họp ClickUp AI Notetaker.

Trợ lý được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) này sẽ tham gia vào các cuộc gọi Zoom, Google Meet hoặc Teams của bạn, tự động ghi lại phiên và cung cấp bản ghi chép đầy đủ, tóm tắt và các mục cần thực hiện — trực tiếp vào một tài liệu ClickUp. Tất cả đều được kết nối với quy trình làm việc của bạn, vì vậy không có gì bị lạc trong sự hỗn loạn sau cuộc họp.

Tổ chức, ưu tiên và đang theo dõi mọi công việc với nhiệm vụ ClickUp

Tại cốt lõi, ClickUp nổi bật trong quản lý tác vụ với nhiệm vụ ClickUp bằng cách cung cấp các công việc có thể tùy chỉnh, dễ dàng điều chỉnh cho bất kỳ quy trình làm việc nào. Giao tác vụ, xác định ưu tiên, đặt hạn chót và theo dõi tiến độ trong các chế độ xem khác nhau, bao gồm Xem dạng danh sách, Bảng và Lịch.

Để nâng cao tổ chức và hiệu quả, nền tảng cung cấp hơn 35 ClickApp, bao gồm Tự động hóa, Điểm Sprint và Trường Tùy chỉnh.

*dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt công việc đầu tiên trên ClickUp

Sử dụng ClickUp Brain để tạo phản hồi email

ClickUp Brain là trợ lý AI tích hợp sẵn, hoạt động xuyên suốt các công việc, tài liệu, cuộc hội thoại và không gian dự án để giúp nhóm của bạn hoạt động hiệu quả và thông minh hơn. Nó có thể tạo nội dung ngay lập tức, bao gồm ghi chú cuộc họp, mô tả công việc và tóm tắt dự án, giúp bạn tiết kiệm thời gian cho việc viết lặp đi lặp lại.

Tổng hợp các chủ đề bình luận dài, trích xuất các mục cần thực hiện hoặc trả lời các truy vấn dựa trên tài liệu và công việc hiện có trong không gian làm việc của bạn.

🎁 Bonus: Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain để tạo danh sách kiểm tra đánh giá giao tiếp nội bộ có cấu trúc. Dưới đây là ví dụ: Ví dụ danh sách kiểm tra đánh giá giao tiếp nội bộ do ClickUp Brain tạo ra

Để nâng cao sự tham gia của nhân viên và làm cho giao tiếp trong môi trường làm việc trở nên có cấu trúc và có thể mở rộng, ClickUp cung cấp các mẫu kế hoạch giao tiếp giúp loại bỏ sự phỏng đoán. Các mẫu như Mẫu Giao Tiếp Nội Bộ ClickUp và Mẫu Kế Hoạch Giao Tiếp ClickUp sẽ giúp bạn bắt đầu nhanh chóng và duy trì sự tập trung.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Hợp tác trong thời gian thực để thảo luận về các cập nhật, đặt câu hỏi và đưa ra quyết định nhanh chóng

Tạo và chia sẻ các tài liệu ClickUp có thể chỉnh sửa với toàn bộ nhóm

Quản lý công việc của bạn bằng các công việc, dòng thời gian và chế độ xem hoàn toàn có thể tùy chỉnh

Viết nhanh hơn và thông minh hơn với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo thông qua ClickUp Brain

Giao và đang theo dõi công việc trực tiếp từ các chủ đề trong ClickUp Chat

*giới hạn của ClickUp

Bộ tính năng đa dạng có thể mất thời gian để làm quen, nhưng sẽ nhanh chóng mang lại lợi ích về tính linh hoạt và khả năng kiểm soát

Giá cả của ClickUp

*đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Chúng tôi sử dụng ClickUp để quản lý và theo dõi quy trình tạo nội dung truyền thông xã hội và kỹ thuật số. Điều này cho phép chúng tôi theo dõi trạng thái của từng nội dung (đang thực hiện, cần chỉnh sửa, đã lên lịch, v.v.) cùng với người thiết kế chính. Nó cũng loại bỏ hoàn toàn việc trao đổi email qua lại, vì phần bình luận của từng công việc có thể được sử dụng để thảo luận và phân công nhiệm vụ/bước tiếp theo (đáp ứng nhu cầu đang theo dõi và kiểm tra tiến độ của chu kỳ tạo nội dung).

2. Slack (Tốt nhất cho tin nhắn thời gian thực và cuộc hội thoại nhóm)

qua Slack

Slack là ứng dụng giao tiếp nhóm phổ biến, giúp tập trung các cuộc hội thoại, công cụ và tệp tin vào một địa điểm duy nhất. Giao diện thân thiện với người dùng của Slack giúp các nhóm tạo ra các kênh dành cho các dự án hoặc chủ đề cụ thể, thúc đẩy các tương tác có cấu trúc và minh bạch.

Tuy nhiên, Slack không chỉ là một công cụ giao tiếp không đồng bộ; nó còn hỗ trợ các kênh giao tiếp kỹ thuật số như cuộc gọi thoại, hội nghị video và chia sẻ tệp. Ngoài ra, nó kết nối với hơn 2.500 ứng dụng, giúp đơn giản hóa quy trình làm việc và giảm thiểu việc phải chuyển đổi giữa các công cụ.

Các tính năng nổi bật của Slack

Tổ chức cuộc hội thoại thông qua các kênh chuyên dụng cho dự án, bộ phận hoặc tin tức công ty

Tích hợp với các ứng dụng bao gồm Google Drive, Trello và Dropbox

Nâng cao giao tiếp thông qua cuộc gọi thoại và video

Tự động hóa các công việc bằng cách sử dụng Trình tạo quy trình làm việc (Workflow Builder) để tạo các quy trình làm việc tùy chỉnh

*giới hạn của Slack

Mức độ hoạt động cao có thể gây ra nhiều thông báo, điều này có thể gây phân tâm

Các kế hoạch cao cấp có thể đắt đỏ đối với các nhóm lớn

*giá cả của Slack

Miễn phí

Pro: $8.75/tháng cho mỗi người dùng

kinh doanh+: $15/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise Grid: Giá cả tùy chỉnh

*đánh giá và nhận xét về Slack

G2: 4.5/5 (hơn 34.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 23.000 đánh giá)

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng Capterra về Slack:

Với không gian làm việc Slack, việc tổ chức các cuộc hội thoại của nhóm xung quanh các dự án và chủ đề cụ thể trở nên đơn giản. Việc tạo các cuộc trò chuyện nhóm trên Slack cũng rất dễ dàng, nơi các nhóm có thể trò chuyện và thảo luận về các chủ đề và dự án cụ thể. Slack cung cấp chức năng tìm kiếm tuyệt vời, giúp dễ dàng lọc và tìm kiếm các cuộc hội thoại, kênh và tệp tin của nhóm. Khả năng tích hợp dễ dàng với nhiều ứng dụng của bên thứ ba. Slack có giao diện vô cùng trực quan và thân thiện với người dùng.

3. Microsoft Teams (Phù hợp nhất cho cuộc họp video và tích hợp với Microsoft 365)

qua Microsoft

Microsoft Teams là phần mềm hội nghị video kết hợp trò chuyện, cuộc họp video và lưu trữ tệp trong một không gian làm việc duy nhất. Nó được thiết kế để cải thiện công việc không đồng bộ. Với các cuộc hội thoại theo chủ đề, chia sẻ tệp tích hợp qua OneDrive và khả năng tạo các kênh chuyên dụng cho các bộ phận hoặc dự án, Teams đã trở thành công cụ thiết yếu cho các kinh doanh mong muốn giảm bớt sự phân mảnh và nâng cao sự tham gia.

Hệ thống khuyến khích các cuộc hội thoại phối hợp và chia sẻ tài nguyên. Nó hoàn thành công việc mượt mà với các ứng dụng Microsoft 365 như Word, Excel và PowerPoint, cho phép hợp tác thời gian thực.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Teams

Tổ chức các cuộc họp trực tuyến với tối đa 300 người tham gia

Tạo nhóm và kênh để tổ chức giao tiếp theo chủ đề hoặc hàm

Tùy chỉnh không gian làm việc của bạn bằng cách thêm ghi chú, trang web và ứng dụng của bên thứ ba

Nâng cao giao tiếp nội bộ với tính năng đề cập, cuộc hội thoại theo chủ đề và nguồn tin hoạt động

*giới hạn của Microsoft Teams

Ứng dụng này đòi hỏi nhiều tài nguyên hệ thống

Một số tính năng và tích hợp yêu cầu đăng ký trả phí

giá của Microsoft Teams*

Microsoft Teams Miễn phí

Microsoft 365 Personal: $9.99/tháng

Microsoft 365 Family: $12.99/tháng

Microsoft Teams Essentials: $4/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Microsoft 365 Kinh doanh Basic: $6/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Microsoft 365 Kinh doanh Standard: $12,50/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

*đánh giá và nhận xét về nhóm Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (hơn 15.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng G2 về Microsoft Teams:

Microsoft Teams giúp mọi người làm việc hiệu quả cùng nhau ngay cả khi làm việc từ xa, thông qua tính năng trò chuyện nhóm, gọi video và chia sẻ tệp. Nó tích hợp mượt mà với các ứng dụng Microsoft 365 khác như OneDrive, Outlook và SharePoint. Người dùng có thể tạo các kênh nhóm để quản lý dự án hiệu quả. Nó thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Nó rất hữu ích trong các cuộc họp, hội thảo và các hoạt động khác.

4. Zoom (Tốt nhất cho hội nghị video chất lượng cao và webinar)

qua Zoom

Zoom là một công cụ giao tiếp doanh nghiệp phổ biến, nổi tiếng với các tính năng âm thanh và video chất lượng cao, cho phép tổ chức các cuộc họp trực tuyến và hội thảo trực tuyến. Nó có giao diện thân thiện với người dùng và hỗ trợ nhiều tính năng, bao gồm chia sẻ màn hình, phòng họp nhỏ và trò chuyện thời gian thực, khiến nó phù hợp cho các doanh nghiệp mọi kích thước.

Sự tích hợp của Zoom với các ứng dụng của bên thứ ba (như CRM và lịch) giúp nó trở nên linh hoạt trong nhiều ngành nghề. Sự tích hợp với CRM, lịch và công cụ quản lý dự án khiến Zoom trở thành giải pháp linh hoạt cho các tổ chức mọi kích thước muốn nâng cao giao tiếp kỹ thuật số.

Các tính năng nổi bật của Zoom

Tổ chức các cuộc họp và hội thảo trực tuyến quy mô lớn với khả năng hỗ trợ lên đến 1.000 người tham gia

Sử dụng phòng họp nhỏ để tổ chức các cuộc thảo luận nhóm nhỏ trong các cuộc họp lớn

Gửi tin nhắn, lên lịch và chia sẻ nội dung cuộc họp trong một ứng dụng duy nhất thông qua Zoom Trò Chuyện và Zoom Calendar, giúp thêm bối cảnh cho các cuộc gọi

Ghi lại các cuộc họp để tránh hiểu lầm hoặc cho những người không thể tham gia các phiên trực tiếp

*giới hạn của Zoom

Phiên bản miễn phí giới hạn thời gian cuộc họp tối đa 40 phút

Nó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trên các thiết bị có cấu hình thấp

*giá Zoom

Cơ bản: Miễn phí

Pro: $15.99/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $21.99/tháng cho mỗi người dùng

*đánh giá và nhận xét về Zoom

G2: 4.5/5 (hơn 56.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 14.000 đánh giá)

🔎 Bạn có biết? Sự thiếu hiểu biết trong giao tiếp khiến các doanh nghiệp Mỹ mất $1,2 nghìn tỷ mỗi năm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ và phương pháp giao tiếp hiệu quả.

5. Google Không gian Làm việc (Tốt nhất cho năng suất dựa trên đám mây và hợp tác tài liệu)

qua Google

Google Workspace (trước đây là G Suite) là bộ ứng dụng năng suất và hợp tác dựa trên đám mây được Google phát triển. Đây vẫn là bộ công cụ giao tiếp kỹ thuật số hàng đầu cho các nhóm muốn hợp tác thời gian thực qua email, trò chuyện, tài liệu và cuộc gọi video.

Với Gmail, Google Drive, Google Meet và Google Chat được tích hợp chặt chẽ, các nhóm có thể thực hiện công việc trên các tài liệu chung, để lại bình luận và tổ chức cuộc họp mà không cần rời khỏi hệ sinh thái. Nhờ đó, hợp tác thời gian thực cho phép nhiều người dùng cùng làm việc trên tài liệu và dự án đồng thời từ bất kỳ đâu. Nó cũng cung cấp một môi trường chung dựa trên đám mây, nơi các nhóm có thể chỉnh sửa chung các tệp, lên lịch cuộc họp và lưu trữ tài nguyên.

Các tính năng nổi bật của Google Không gian Làm việc

Truy cập các tính năng quản lý và dịch vụ lưu trữ đám mây bảo mật

Tích hợp với hàng nghìn ứng dụng khác thông qua Google Workspace Marketplace

Quản lý quyền truy cập của người dùng và cài đặt bảo mật ở cấp độ tổ chức

Sử dụng các tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) như phản hồi email tự động hóa và đề xuất thông minh

*giới hạn của Google Không gian Làm việc

Mặc dù một số ứng dụng có chế độ offline, nhưng để sử dụng đầy đủ hàm, cần có kết nối internet

Chi phí sẽ tăng cao khi nhóm mở rộng quy mô với các tính năng lưu trữ và chức năng nâng cao

*giá của Google Không gian Làm việc

Gói Khởi Động Kinh Doanh: $8.40/tháng cho mỗi người dùng

Gói Tiêu chuẩn Doanh nghiệp: $16.80/tháng cho mỗi người dùng

Business Plus: $26,40/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

*đánh giá và nhận xét về Google Không gian Làm việc

G2: 4.6/5 (hơn 42.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 17.000 đánh giá)

➡️ Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế email tốt nhất cho giao tiếp kinh doanh

6. Chanty (Phù hợp nhất cho trò chuyện nhóm đơn giản với quản lý công việc tích hợp)

qua Chanty

Chanty là một công cụ giao tiếp nhẹ nhàng nhưng hiệu quả dành cho các nhóm muốn đơn giản hóa các tương tác hàng ngày. Kết hợp giữa nhắn tin và hợp tác công việc, Chanty cho phép bạn biến bất kỳ tin nhắn nào thành một công việc có thể thực hiện, giao công việc và đang theo dõi tất cả trong ứng dụng.

Hơn nữa, tính năng Teambook của Chanty tích hợp các công việc, trò chuyện và tệp tin vào một trung tâm tập trung, giúp thông tin dễ dàng truy cập hơn. Giao diện trực quan và quy trình thiết lập nhanh chóng khiến nó trở thành một trong những nền tảng giao tiếp kỹ thuật số dễ sử dụng nhất, đặc biệt là đối với những người đang chuyển đổi từ các quy trình làm việc dựa trên email sang các công cụ cuộc hội thoại thời gian thực.

Các tính năng nổi bật của Chanty

Khuyến khích giao tiếp trong nhóm thông qua các cuộc hội thoại công khai và riêng tư

Tổ chức giao tiếp kỹ thuật số bằng cách sử dụng các chuỗi thảo luận và thư mục theo chủ đề

Thực hiện cuộc gọi âm thanh và video với tính năng chia sẻ màn hình để đồng bộ hóa với các thành viên trong nhóm và lịch trình cuộc họp của họ

Sử dụng bảng Kanban tích hợp để quản lý các công việc của nhóm một cách trực quan

*giới hạn của Chanty

Số lượng tích hợp giới hạn so với các nền tảng đã được thiết lập lâu đời

Thiếu các tính năng bảo mật nâng cao cho các triển khai cấp doanh nghiệp

Giá cả của Chanty

Miễn phí

Kinh doanh: $4/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Chanty

G2: 4.5/5 (45+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (30+ đánh giá)

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng G2 về việc sử dụng Chanty:

Chanty cung cấp tin nhắn nhanh chóng và cuộc gọi âm thanh/video ổn định, giúp cải thiện đáng kể khả năng giao tiếp của nhóm. Tin nhắn được lên lịch giúp quản lý cuộc hội thoại qua các múi giờ và giữ cho nhóm luôn tổ chức. Việc có một trình quản lý công việc Kanban ngay trong ứng dụng và theo dõi tiến độ công việc dễ dàng hơn cũng rất tiện lợi. Tôi thực sự thích cách quản lý vai trò hoạt động ở đây vì nó giữ cho quy trình đơn giản và bảo mật.

qua Mattermost

Mattermost là một nền tảng hợp tác mã nguồn mở, tự lưu trữ, cung cấp cho các doanh nghiệp các giải pháp giao tiếp nội bộ bảo mật và linh hoạt. Khác với các nền tảng nhắn tin dựa trên đám mây, Mattermost hỗ trợ triển khai tại chỗ, cho phép các công ty tự chủ hoàn toàn trong việc lưu trữ hệ thống nhắn tin nội bộ của mình.

Được thiết kế đặc biệt cho các ngành có yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt như y tế, tài chính và chính phủ, nền tảng này hỗ trợ các cuộc hội thoại theo chủ đề, chia sẻ tệp tin và tích hợp tùy chỉnh. Kết quả, nó mang lại chức năng tương tự như các ứng dụng nhắn tin hiện đại đồng thời đảm bảo dữ liệu của bạn luôn được riêng tư.

Các tính năng nổi bật của Mattermost

Triển khai trên máy chủ tại chỗ hoặc trong đám mây riêng tư để có quyền kiểm soát dữ liệu hoàn toàn

Kích hoạt tin nhắn mã hóa với các cài đặt quyền truy cập chi tiết

Tích hợp với các công cụ DevOps như Jira, GitHub và Jenkins

Nâng cao giao tiếp nội bộ thông qua các kênh tổ chức và tin nhắn trực tiếp

*giới hạn của Mattermost

Việc tự lưu trữ yêu cầu cơ sở hạ tầng chuyên dụng và chuyên môn kỹ thuật

Phiên bản miễn phí tự lưu trữ có giới hạn về số lượng người dùng và lịch sử tin nhắn

Giá cả của Mattermost

Miễn phí

Chuyên nghiệp: $10/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Mattermost

G2: 4.3/5 (330+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (160+ đánh giá)

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng Capterra về việc sử dụng Mattermost:

Chúng tôi ưa chuộng Mattermost cho việc nhắn tin thời gian thực trong nhóm. Lý do chính khiến nó được ưa chuộng là có thể sử dụng nội bộ. Nó bảo mật, thành công trong nhắn tin tức thời; thông báo đến đúng giờ. Thỉnh thoảng gặp vấn đề với chia sẻ tệp.

8. Flock (Phù hợp nhất cho tin nhắn nhanh và hợp tác nhóm nhẹ nhàng)

qua Flock

Flock là ứng dụng giao tiếp nhóm được thiết kế để giúp các nhóm hoàn thành công việc nhanh chóng và tập trung. Giao diện sạch sẽ và phong cách trực quan của Flock giúp bạn dễ dàng bắt đầu. Với tính năng họp video, quản lý dự án và chia sẻ tệp tích hợp sẵn, Flock loại bỏ việc chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau.

Nền tảng này đặc biệt hữu ích cho các nhóm làm việc từ xa cần giao tiếp tập trung và truy cập nhanh chóng vào các tính năng quan trọng như thảo luận dự án, chia sẻ tệp và nhắc nhở. Hơn nữa, các thông báo thời gian thực và khả năng gửi tin nhắn nhanh chóng đảm bảo không có gì bị bỏ sót, ngay cả trong môi trường làm việc bận rộn.

Các tính năng nổi bật của Flock

Tích hợp Flock với Google Drive, Trello và hơn 60 ứng dụng khác để đảm bảo tất cả các hoạt động giao tiếp kỹ thuật số của bạn được đồng bộ hóa

Sử dụng các tính năng năng suất như thăm dò ý kiến và nhắc nhở trong các cuộc thảo luận

Quản lý công việc hiệu quả bằng cách tạo danh sách việc cần làm, phân công công việc và đặt ngày đáo hạn

Ghim các tin nhắn và tệp quan trọng để dễ dàng tra cứu

Giới hạn của Flock

Cuộc gọi video nhóm giới hạn tối đa 20 người tham gia

Không có tính năng theo dõi chủ đề tin nhắn, việc đang theo dõi các cuộc thảo luận cụ thể trở nên khó khăn

Giá cả của Flock

Starter: Miễn phí

Pro: $6/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Flock

G2: 4.4/5 (270+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (340+ đánh giá)

9. Ryver (Tốt nhất cho việc kết hợp trò chuyện, công việc và tự động hóa quy trình làm việc)

qua Ryver

Ryver là nền tảng hợp tác nhóm kết hợp tin nhắn nhóm, quản lý công việc và tự động hóa quy trình làm việc trong một ứng dụng duy nhất. Các tính năng của Ryver bao gồm trò chuyện nhóm, chia sẻ tệp và cuộc gọi âm thanh/video, và các chức năng này được thiết kế để đơn giản hóa hợp tác và tăng cường năng suất.

Với tính năng tự động hóa quy trình làm việc tích hợp và hỗ trợ không giới hạn các chủ đề trò chuyện, Ryver là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm làm việc nhanh chóng hoặc doanh nghiệp nhỏ quản lý nhiều dự án. Nền tảng này còn cung cấp các tính năng quản trị viên mạnh mẽ và tích hợp với các công cụ kỹ thuật số như Dropbox, Google Drive và Zapier.

Các tính năng nổi bật của Ryver

Tập trung giao tiếp nhóm bằng cách tạo ra các diễn đàn mở và nhóm riêng tư

Chuyển đổi giữa trò chuyện và đang theo dõi công việc theo phong cách Kanban mà không cần rời khỏi ứng dụng

Sắp xếp các cuộc hội thoại vào các diễn đàn để tham khảo lâu dài

Tự động hóa quy trình bằng Zapier và các quy trình làm việc tùy chỉnh

Giới hạn của Ryver

Cuộc gọi thoại và video chỉ hỗ trợ tối đa năm người tham gia

Ryver không cung cấp phiên bản miễn phí

Giá cả của Ryver

Phiên bản dùng thử miễn phí có sẵn

Gói cơ bản: $69/tháng

Tiêu chuẩn: $129/tháng

Gói Trung bình: $4/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Ryver

G2: 4. 4/5 (150+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (40+ đánh giá)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sự hiểu lầm trong môi trường làm việc thường làm chậm năng suất. Dưới đây là năm mẹo để tránh sự hiểu lầm trong giao tiếp, giúp tăng cường sự rõ ràng trong nhóm: Xây dựng các hướng dẫn rõ ràng và quy trình giao tiếp cho tất cả mọi người tuân thủ, đảm bảo thông điệp được truyền tải đúng như ý định 🎯

Tập trung, diễn đạt lại và đặt câu hỏi làm rõ để nắm bắt ý định thực sự đằng sau lời nói của họ 👂

Khuyến khích đặt câu hỏi mở và hạn chế suy đoán để giải quyết các điểm không rõ ràng một cách chủ động 🤔

Xác định rõ ràng mục tiêu và trách nhiệm, và lựa chọn nền tảng phù hợp để truyền tải thông điệp 💬

Tập trung các cuộc hội thoại, chia sẻ tài liệu và đang theo dõi tiến độ để loại bỏ các "hộp đen thông tin" 💻

10. Jira (Tốt nhất cho quản lý dự án Agile và đang theo dõi vấn đề)

qua Atlassian

Mặc dù Jira chủ yếu được biết đến như một công cụ theo dõi dự án và vấn đề cho các nhóm phần mềm, nhưng khả năng giao tiếp của nó không nên bị bỏ qua. Thông qua bình luận, @mentions và tích hợp với các công cụ trò chuyện như Slack hoặc Microsoft Teams, Jira trở thành trung tâm hợp tác cho việc sửa lỗi, phát triển tính năng mới và kế hoạch sprint.

Được phát triển bởi Atlassian, công cụ này với các tính năng báo cáo nâng cao, quy tắc tự động hóa và quy trình làm việc tùy chỉnh giúp các nhóm duy trì sự đồng bộ về ưu tiên mà không mất đi sự hiển thị. Ngoài ra, hệ sinh thái của Jira còn bao gồm Confluence cho việc quản lý tài liệu, thêm một lớp giao tiếp minh bạch cho nhóm để đảm bảo mọi người luôn đồng nhất thông tin trên cùng một trang.

Các tính năng nổi bật của Jira

Lập kế hoạch và đang theo dõi dự án hiệu quả với các bảng Scrum và Kanban có thể tùy chỉnh

Tùy chỉnh bảng điều khiển và quy trình làm việc để phù hợp với quy trình của nhóm

Sử dụng các công cụ báo cáo và phân tích nâng cao để nắm bắt thông tin về hiệu suất của nhóm và các điểm nghẽn tiềm ẩn

Tích hợp với các công cụ kiểm soát phiên bản và CI/CD để có quy trình DevOps liền mạch

*giới hạn của Jira

Các tính năng và tùy chọn tùy chỉnh của Jira có thể gây khó khăn cho người dùng mới

Có thể phù hợp nhất cho các nhóm áp dụng phương pháp Agile hoặc Scrum

*giá Jira

Miễn phí

Tiêu chuẩn: Lên đến $8,60/tháng cho mỗi người dùng

Premium: Lên đến $17/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

*đánh giá và nhận xét về Jira

G2: 4.3/5 (hơn 6.000 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 15.000 đánh giá)

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng Capterra về việc sử dụng Jira:

Jira có giao diện trực quan, dễ sử dụng cho người dùng ở mọi trình độ. Rất dễ dàng để giao công việc, tạo dòng thời gian và đang theo dõi. Tính năng bảng Kanban giúp trực quan hóa các công việc. Cho phép hợp tác giữa các nhóm, giúp hiệu quả khi làm công việc trên một dự án. Cung cấp nhiều kết nối với các ứng dụng của bên thứ ba.

11. Dropbox (Tốt nhất cho lưu trữ tệp bảo mật và chia sẻ dễ dàng)

qua Dropbox

Dropbox đã phát triển từ một dịch vụ lưu trữ đám mây đơn giản thành một không gian làm việc hợp tác, nơi các nhóm có thể chia sẻ tệp tin, để lại bình luận và quản lý các phiên bản. Nó có giao diện thân thiện với người dùng và kết nối với nhiều chương trình của bên thứ ba, trong khi công cụ Paper của nó bổ sung khả năng chỉnh sửa tài liệu và giao tiếp thời gian thực.

Tạo các thư mục chia sẻ cho các dự án đang diễn ra, giới hạn quyền truy cập theo vai trò và đồng bộ hóa dễ dàng các tệp phương tiện lớn. Tích hợp các ứng dụng giao tiếp kỹ thuật số như Slack và Zoom giúp bạn kết nối các cuộc hội thoại với nội dung.

Các tính năng nổi bật của Dropbox

Truy cập tệp tin mọi lúc mọi nơi với tính năng đồng bộ hóa tự động trên các thiết bị

Chia sẻ tệp bằng cách tạo liên kết chia sẻ hoặc mời cộng tác viên

Khôi phục các phiên bản trước của tệp và khôi phục các mục đã xóa trong một kỳ cụ thể

Bình luận trực tiếp trên các tệp chia sẻ để duy trì tính bối cảnh cho các cuộc thảo luận

*giới hạn của Dropbox

Cung cấp khả năng nhắn tin giới hạn ngoài các cuộc thảo luận về tệp tin

Các công cụ hợp tác nâng cao chủ yếu có trong Dropbox Paper, nhưng nó gặp phải rào cản trong việc áp dụng

Giá cả của Dropbox

Plus: $11.99/tháng

Gói Cơ bản: $19.99/tháng

Kinh doanh: $18/tháng cho mỗi người dùng

*business Plus: $30/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Dropbox

G2: 4.4/5 (hơn 28.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 21.000 đánh giá)

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng G2 về việc sử dụng Dropbox:

Cách đơn giản để làm việc, chia sẻ tệp tin bạn đang làm việc và có những thay đổi mới nhất, ví dụ như bản vẽ thiết kế, điều này giúp công việc của chúng ta năng suất và tổ chức hơn vì chúng ta không phải đối mặt với quá nhiều tệp tin khiến chúng ta bối rối không biết tệp nào là mới nhất. Chia sẻ sách thiết kế một cách dễ dàng truy cập mọi nơi thực sự giúp rất nhiều.

12. Microsoft Office 365 (Tốt nhất cho năng suất doanh nghiệp với các ứng dụng Office)

qua Microsoft

Microsoft 365 cung cấp một bộ công cụ tích hợp hoàn chỉnh bao gồm email (Outlook), chỉnh sửa tài liệu (Word, Excel, PowerPoint), nhắn tin (Teams) và lịch trình (Outlook Calendar). Đối với các doanh nghiệp đã tích hợp vào hệ sinh thái Microsoft, đây là nền tảng tất cả trong một lý tưởng cho giao tiếp với khách hàng bên ngoài và giao tiếp nội bộ giữa các thành viên trong nhóm.

Nhóm hỗ trợ họp video, trò chuyện theo chủ đề, hợp tác file và thậm chí tích hợp với các ứng dụng của bên thứ ba. Với SharePoint và OneDrive, Microsoft 365 giúp việc hợp tác bảo mật giữa các bộ phận và múi giờ trở nên dễ dàng.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Office 365

Dễ dàng truy cập các ứng dụng, bao gồm Word, Excel, PowerPoint và Outlook

Hợp tác thời gian thực với đồng nghiệp bằng các công cụ dựa trên đám mây

Lưu trữ và chia sẻ tệp tin bảo mật với 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive cho mỗi người dùng

Chia sẻ tệp tin bảo mật thông qua OneDrive và cài đặt quyền truy cập chi tiết

*giới hạn của Microsoft Office 365

Yêu cầu nhiều tài nguyên trên các thiết bị cũ và đòi hỏi các thanh toán định kỳ cao

Hàm tối ưu và hợp tác hiệu quả đòi hỏi một kết nối internet ổn định

Giá của Microsoft Office 365

Microsoft 365 Kinh doanh Basic: $7.20/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft 365 Ứng dụng cho Kinh doanh: $9.90/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft 365 Kinh doanh Standard: $15/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft 365 Kinh doanh Premium: $26,40/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Office 365

G2: 4.6/5 (hơn 5.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 13.000 đánh giá)

🧠 Thực tế thú vị: Email là phương tiện giao tiếp phổ biến nhất tại nơi làm việc, với 52,2% nhân viên sử dụng ít nhất một lần mỗi tuần.

13. SharePoint (Phù hợp nhất cho quản lý tài liệu và cổng thông tin nội bộ)

qua Microsoft

SharePoint là nền tảng hợp tác của Microsoft giúp các tổ chức quản lý nội dung nội bộ, xây dựng intranet và chia sẻ kiến thức. Đây là giải pháp lý tưởng cho các nhóm cần truy cập có cấu trúc vào tài liệu, thông báo và giao tiếp nội bộ tại một vị trí trung tâm.

Với khả năng tùy chỉnh mạnh mẽ và tích hợp chặt chẽ với Microsoft 365, SharePoint giúp các tổ chức lớn duy trì sự đồng bộ cho tất cả thành viên. Ngoài ra, hệ thống quản lý quyền truy cập tích hợp đảm bảo rằng thông tin quan trọng chỉ được truy cập bởi những người dùng được ủy quyền.

Các tính năng nổi bật của SharePoint

Tạo các trang intranet tùy chỉnh với nội dung động và quy trình làm việc

Tùy chỉnh trang web nhóm để phản ánh nhu cầu cụ thể của dự án hoặc thương hiệu tổ chức

Kiểm soát quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm thông qua quyền truy cập dựa trên vai trò

Sử dụng các tính năng tìm kiếm nâng cao để nhanh chóng tìm kiếm tài liệu, người dùng và thông tin theo địa điểm

*giai đoạn giới hạn của SharePoint

Cấu hình SharePoint để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của tổ chức là một quá trình phức tạp

Tải lên tệp tin cá nhân bị giới hạn ở 15 GB

Giá SharePoint

SharePoint (Kế hoạch 1): $5/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Microsoft 365 Kinh doanh Standard: $12.50/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Microsoft 365 Copilot: $30/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về SharePoint

G2: 4/5 (hơn 8.000 đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (hơn 5.000 đánh giá)

➡️ Đọc thêm: Cách cải thiện giao tiếp trong môi trường làm việc kết hợp

Asana (Phù hợp nhất cho quản lý dự án có cấu trúc và phân công công việc)

Airtable (Phù hợp nhất cho quản lý cơ sở dữ liệu linh hoạt và bảng tính hợp tác)

Discord (Phù hợp nhất cho việc xây dựng cộng đồng và giao tiếp không chính thức trong nhóm)

Tìm kiếm công cụ giao tiếp kỹ thuật số hoàn hảo cho môi trường làm việc với ClickUp

Kích thước nhóm, phong cách công việc và yêu cầu hợp tác của nhóm sẽ quyết định giải pháp giao tiếp kỹ thuật số lý tưởng cho môi trường làm việc. Các nền tảng như Slack và Microsoft Teams nổi trội trong khả năng nhắn tin thời gian thực và tổ chức cuộc họp, trong khi Zoom và Google Workspace cung cấp các cuộc họp trực tuyến đáng tin cậy và hợp tác tài liệu.

Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng tất cả trong một cung cấp nhiều hơn chỉ là nhắn tin—bao gồm trò chuyện, tài liệu, bảng trắng, quản lý công việc và thậm chí hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) —ClickUp là lựa chọn khó có thể vượt qua. Các công cụ giao tiếp và quản lý dự án của ClickUp giúp các nhóm duy trì sự đồng bộ, năng suất và tập trung—tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Đăng ký miễn phí ngay hôm nay và biến các cuộc hội thoại và quy trình làm việc rời rạc thành một trải nghiệm hợp tác thống nhất.