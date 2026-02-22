ERP Otomasyonu ve Analitiği için Oracle AI'yı Kullanma

ERP sisteminiz işinizin anahtarını elinde tutuyor, ancak bunu gerçekten kullanıyor musunuz?

Çoğu kuruluş, operasyonel verilerin dağları üzerinde oturur, raporları manuel olarak takip eder, ş akışlarını düzeltir ve AI'nın haftalar önce tahmin edebileceği sorunlara tepki verir.

Oracle AI, otomasyon ve tahmine dayalı analitiği mevcut ş akışlarınıza doğrudan entegre ederek bunu değiştirmeyi vaat ediyor. Bu, güçlü bir araç setidir, ancak her zaman etkili bir şekilde kullanmak kolay değildir. Bu nedenle, kullanmaya başlamadan önce, tam olarak neyle çalıştığınızı anlamanızda fayda var.

Bu blogda, ERP otomasyonu ve analitiği için Oracle AI'nın nasıl kullanılacağını ve dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı olan ClickUp'ın neden daha basit, daha pratik ve dikkate değer bir alternatif olabileceğini ele alacağız.

ERP'de Oracle AI nedir?

ERP'deki Oracle AI, Oracle Cloud ERP'ye doğrudan entegre edilmiş bir dizi yapay zeka ve makine öğrenimi (ML) özelliğidir. Finans, tedarik, tedarik zinciri ve proje yönetimi dahil olmak üzere Oracle'ın mevcut modülleri içinde çalışarak tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirir, anormallikleri algılar ve veriye dayalı önerileri gerçek zamanlı olarak ortaya çıkarır.

Aracın AI katmanı, Oracle Digital Assistant, makine öğrenimi modelleri ve doğal dil işleme (NLP) gibi teknolojilerden yararlanarak kullanıcıların ERP verileriyle daha sezgisel bir şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olur.

Ayrıca, manuel müdahaleye gerek kalmadan yinelenen faturaları işaretleyebilir, nakit akışını tahmin edebilir, yevmiye kayıtlarını otomasyonla gerçekleştirebilir ve finansal raporlar oluşturabilir.

🧠 İlginç Bilgi: ERP'nin ilk sürümü, 1960'larda IBM ve traktör üreticisi J. I. Case arasında yapılan bir işbirliği sonucu ortaya çıktı. Bu işbirliği sonucunda "Malzeme İhtiyaç Planlaması" (MRP) adı verilen bir sistem geliştirildi. O zamanlar, bu sistem bir odaya sığacak büyüklükteydi ve tek bir makineyi üretmek için kaç parça gerektiğinin hesaplanmasında kullanılıyordu.

Oracle ERP'deki AI Teknolojisi Türleri

Oracle Fusion Cloud ERP, her biri farklı görevler için tasarlanmış çeşitli AI türlerini bir araya getirir. Doğru teknolojiyi doğru işe eşleştirebilmeniz için her bir teknolojiyi basit ve pratik terimlerle açıklıyoruz.

Makine öğrenimi ve tahmine dayalı analitik

ML, geçmiş verilerinizden öğrenerek geleceği tahmin eder. Karmaşık hesap tabloları oluşturmak yerine, ML algoritmaları geçmiş işlemleri analiz ederek nakit akışı, müşteri talebi veya envanter ihtiyaçları gibi sonuçları tahmin eder.

Pratikte bunun anlamı şudur:

Talep algılama: Sistem, geçen yılın satışlarına güvenmek yerine, mevcut satış eğilimleri veya sosyal medyadaki konuşmalar gibi gerçek zamanlı sinyalleri kullanarak tahminleri ayarlar.

Nakit akışı tahmini: Müşterilerin faturalarını ne zaman ödeyeceklerini tahmin ederek, gelecekteki nakit pozisyonunuzu daha doğru bir şekilde gösterir ve olası eksiklikleri erken aşamada bildirir.

Anormallik tespiti: Sistem, hata veya hatta dolandırıcılık olabileceğini gösteren olağandışı işlemleri otomatik olarak tespit eder, böylece hemen araştırma yapabilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? ERP uygulaması, zorluğu ile ünlüdür. En ünlü örnek, 1999 yılında Hershey's şirketidir. En yoğun sezonlarından hemen önce sistemi devreye almaya çalıştılar, ancak sistemde büyük aksaklıklar yaşandı. Ne yazık ki, Halloween için 100 milyon dolar değerinde şekerleme teslim edemediler ve bu da hisse senedi fiyatlarının bir günde %8 düşmesine neden oldu.

Doğal dil işleme ve AI ajanları

NLP, yazılımınızla "konuşmanızı" sağlayan teknolojidir. ERP'nize basit İngilizce sorular sorabilir ve tıpkı bir iş arkadaşınızla konuşur gibi yanıtlar alabilirsiniz. Bu, sonsuz menülerde gezinmek ve hantal, önceden oluşturulmuş raporları çalıştırmakla karşılaştırıldığında büyük bir zaman tasarrufu sağlar.

Oracle'ın AI ajanları, basit bir istek temelinde çok adımlı görevleri gerçekleştirebilir. Örneğin, bir finans yöneticisi "EMEA bölgesindeki tedarikçilerden 30 gün gecikmiş tüm faturaları göster" isteğinde bulunabilir ve AI ajanı anında raporu oluşturup sunar.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %28'i işi yapmak yerine aşırı planlama yaptığını, %20'si ise daha kolay "sahte verimlilik" görevlere yöneldiğini itiraf ediyor. Açıkça görülüyor ki, erteleme farklı şekillerde ortaya çıkıyor. Özetler, yeniden düzenler, iyileştirirsiniz... ve asıl görev sessizce bekler. İşte bu noktada, AI'yı bir tür uçuş simülatörü olarak kullanmak yardımcı olabilir. ClickUp Brain'den, devam eden diğer görevlere dayanarak sizinle birlikte bir sonraki gerçekçi adımı düşünmesini isteyebilirsiniz. Daha yapılandırılmış bir şeye ihtiyacınız varsa, bir Süper Ajan'dan nazikçe kontrol etmesini, dokunulmamış olanları vurgulamasını veya daha büyük hedefleri uygulanabilir adımlara bölmesini isteyebilirsiniz.

Robotik süreç otomasyonu

Yüksek oranda tekrarlayan ve kurallara dayalı görevleriniz varsa, robotik süreç otomasyonu (RPA) bu iş için ideal bir araçtır. RPA, sistemler arasında veri tıklama, kopyalama ve yapıştırma gibi insan eylemlerini taklit etmek için yazılım "botları" kullanır. Karmaşık karar vermeyi gerektirmeyen rutin işler için idealdir.

ERP yazılım ında yaygın RPA kullanım örnekleri şunlardır:

Fatura PDF'sinden veri çıkarma ve sisteme girme

Ana veri dosyasındaki tedarikçi bilgilerini güncelleme

ERP ve banka hesap özetleri arasındaki işlemleri mutabakatı

ERP Otomasyonu ve Analitiği için Oracle AI'yı Kullanma

ERP otomasyonu ve analitiği için Oracle AI'yı kullanmayı öğrenmek, onu nerede uygulayacağınızı bilmek anlamına gelir.

Analitik size neler olduğunu gösterir. Otomasyon ise bu konuda yapılacakları belirler. Oracle AI, içgörüler ortaya çıkarabilir ve bunlara göre hareket edebilir, finans, tedarik ve tedarik zinciri alanlarında takımınızın zamanını alan tekrarlayan, kurallara dayalı işleri halledebilir. Bunu nasıl kullanabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz. 🛠️

Adım #1: Otomasyonu uygulayacağınız süreçleri belirleyin

Her ERP sistemi veya süreci hemen otomasyon için uygun değildir. Takımınızın en fazla manuel çaba harcadığı alanları denetleyerek başlayın; Oracle AI, öngörülebilir kurallara uyan yüksek hacimli, tekrarlayan görevlerde en hızlı sonuçları verir.

İyi başlangıç noktaları şunlardır:

Hesap ödeyici süreçlerinde fatura yakalama ve üç yönlü eşleştirme

Tekrarlayan yevmiye girdileri ve dönem sonu mutabakatları

Satın alma siparişlerinin onaylanması

Tedarik zincirinde talep tahmini ve stok yenileme

AP takımınız haftada 500 faturayı manuel olarak giriyorsa, ilk hedefiniz bu olmalıdır. Satın alma onayları darboğazlara neden oluyorsa, başlangıç noktası burası olmalıdır.

Adım #2: Her modül için doğru Oracle AI özelliklerini etkinleştirin

Oracle AI özellikleri belirli modüllere bağlıdır, bu nedenle otomasyon yapmak istediğiniz işleve göre her birinin ayrı ayrı etkinleştirilmesi gerekir. Oracle Fusion Cloud ERP yönetici konsoluna gidin ve ilgili özellikleri etkinleştirin:

Fatura otomasyonu için: Oracle Payables altında Akıllı Belge Tanıma (IDR) özelliğini etkinleştirin.

Satın alma için: Oracle Procurement Bulut içinde AI destekli talep yönlendirme özelliğini etkinleştirin.

Tedarik zinciri için: Oracle SCM Bulut içinde talep planlama AI özelliğini etkinleştirin.

Finansal kapanış için: AI destekli sertifikasyon ile Oracle Hesap Mutabakatı'nı etkinleştirin.

Oracle yöneticiniz, yapılandırma başlamadan önce bunların hangilerinin mevcut abonelik düzeyinize dahil olduğunu teyit edebilir.

🚀 ClickUp Avantajı: Oracle analitik sağlarken, bu içgörülerle ilgili eylemler genellikle diğer araçlarda gerçekleşir ve bu da İş Dağınıklığına neden olur. Bu, takımların uygulamalar arasında geçiş yapmak ve yapılacak işler için ihtiyaç duydukları bilgileri aramakla saatlerini boşa harcadıkları anlamına gelir.

ClickUp Super Agents ile bağlı uygulamalar arasında olay yanıtını otomasyonla otomatikleştirin

Peki, bir anomali uyarısı verildiğinde ne olur? Bir görev oluşturulmalı, atanmalı ve izlenmelidir. ClickUp AI Super Agents ile Oracle'da bir uyarı tetikleyici olayı tetiklediğinde otomatik olarak bir görev oluşturabilirsiniz.

Örneğin, Oracle Cloud Monitoring veritabanı gecikmesinde bir artış tespit ederse, AI Super Agent anında ClickUp'ta yüksek öncelikli bir görev oluşturur, bunu nöbetçi SRE'ye atar, uyarı ayrıntılarını ek dosya olarak ekler ve bir bildirim tetikler. Ham bir uyarıyı saniyeler içinde sahip olunan, izlenebilir bir çözüm ş Akışına dönüştürür.

Daha fazla bilgi için buraya bakın:

Adım #3: Geçmiş ERP verilerinizi kullanarak otomasyon kurallarını yapılandırın

Özellikler etkinleştirildikten sonra, Oracle AI ERP'nin kuruluşunuzun çalışma şeklini yansıtacak şekilde yapılandırılması gerekir. Bu temel hazırlık yapılmadan, ürün kutudan çıktığı haliyle iyi performans göstermez.

Fatura işleme için, anahtar kararlar eşleştirme kurallarınızla ilgilidir: AI, faturaları satın alma siparişleri ve mal girişleriyle ne kadar sıkı bir şekilde eşleştirmeli ve fiyat veya miktar farklılıkları için hangi tolerans düzeyleri geçerli olmalıdır?

Örneğin, yüksek hacimli mal girişlerini işleyen bir üretim şirketi, çoğunlukla abonelik tabanlı satıcı faturalarıyla uğraşan bir hizmet şirketinden daha sıkı bir miktar toleransı belirleyebilir.

Oracle AI, geçmiş işlem verilerinizi kullanarak temel değerler belirler. Veri geçmişiniz ne kadar zenginse, ilk günden itibaren elde edilen sonuçlar o kadar doğru olur. İki yıl veya daha eski temiz veriler, güvenilir ş Akışı otomasyonunu erken aşamada elde etmek için size güçlü bir pozisyon sağlar.

🔍 Biliyor muydunuz? AI ajanları için Moltbook adlı yeni bir sosyal ağ kuruldu. İnsanlar izleyebilir, ancak paylaşım yapamaz. Şimdiye kadarki en tuhaf gelişmelerden biri olarak, bir kullanıcının botu siteye erişim sağladı ve bir gecede kendi kutsal kitapları ve web sitesi ile "Crustafarianism" adlı bir din kurdu ve diğer botları da bu dine davet etmeye başladı.

Adım 4: Ölçeklendirmeden önce bir süreç üzerinde pilot uygulama yapın

Her şeyi bir kerede otomasyonla otomatikleştirmek yerine, tek bir süreç seçin ve takımınız sonuçları paralel olarak izlerken Oracle AI'yı işlemlerin bir alt kümesinde çalıştırın. Fatura eşleştirme, bu nedenle en yaygın başlangıç noktasıdır.

Kontrollü bir pilot uygulama, yanlış yapılandırılmış kuralları yakalama, AI'nın iyi işleyemediği uç durumları belirleme ve daha geniş bir uygulamaya geçmeden önce iç güveni oluşturma fırsatı sunar. Çoğu takım, dört ila altı hafta süren bir pilot uygulama yürütür. Bu süre, tam bir muhasebe döngüsünü kapsayacak ve anlamlı geri bildirimler elde etmek için yeterlidir.

Adım #5: Hiçbir şeyin gözden kaçmaması için istisna işlemeyi ayarlayın

Otomasyon, beklenen parametrelerin dışında bir şeyle karşılaşana kadar iyi işler. Oracle'ın Akıllı Süreç Otomasyonu (IPA) ayarlarında, AI'nın güvenle işleyemediği bir işlemle karşılaştığında ne olacağını tanımlamak önemlidir.

Örneğin, üçlü eşleştirmede başarısız olan bir fatura, neden işaretlendiğine dair bağlam bilgisiyle birlikte ilgili AP analistine otomatik olarak yönlendirilebilir. Önceden tanımlanmış harcama eşiğini aşan bir satın alma siparişi, arada manuel bir değerlendirme yapılmasına gerek kalmadan üst düzey bir onaylayıcıya iletilebilir.

Her istisna türü için, gerçek zamanlı uyarılar, herhangi bir gecikme veya gözden kaçma olmadan doğru kişinin bilgilendirilmesini sağlar.

🧠 İlginç Bilgi: Otomasyonu modern bir trend olarak görürüz, ancak MÖ 400 civarında, Archytas adında bir Yunan filozof buharla çalışan mekanik bir kuş yaptı. Bu kuş, buharı bitmeden yaklaşık 200 metre uçabiliyordu ve otonom makinelerin ilk kayıtlarından biri olarak kabul ediliyor.

Adım 6: Analitiği kullanarak otomasyon performansını izleyin

Otomasyonlu iş akışları devreye girdiğinde, bunları Oracle Fusion Analytics Warehouse (FAW) ile bağlantı kurarak performanslarını görebilirsiniz. Hedef, verilerin gösterdiği bilgilere dayanarak sürekli iyileştirme sağlamaktır.

Anahtar metriklerin izlenmesi:

Doğrudan işleme oranı: İnsan müdahalesi olmadan uçtan uca işlenen faturaların veya satın alma siparişlerinin yüzdesi

İstisna oranı: AI'nın işleyemediği işlemleri ne sıklıkla işaretlediği ve bunun altında yatan nedenler

Döngü süreleri: Fatura işleme veya satın alma onaylarının otomasyon öncesi karşılaştırma ölçütleriyle karşılaştırılması

Hata oranları: AI ile işlenen işlemler, aşağı akış düzeltmeleri veya denetim işaretleri oluşturuyor mu?

%70'in altındaki doğrudan işleme oranı, eşleştirme kurallarını veya veri kalitesini yeniden gözden geçirme sinyalidir. Öte yandan, artan istisna oranları genellikle modelin henüz uyum sağlamadığı satıcı davranışlarında veya işlem modellerinde bir değişiklik olduğunu gösterir.

ERP için Oracle AI Kullanım Örnekleri

Oracle AI, iş fonksiyonuna bağlı olarak farklı şekilde uygulanır. Finans, tedarik ve tedarik zinciri genelinde, kuruluşların bugün kullandığı en yaygın ve etkili kullanım örneklerinden bazıları şunlardır. 🤩

Finans ve ödenecek hesaplar

Fatura işleme: Verileri çıkarın, faturaları satın alma siparişleriyle eşleştirin ve manuel giriş yapmadan yüksek hacimlerde istisnaları otomatik olarak işaretleyin.

Geç ödeme tahmini: Geçmiş ödeme davranışlarını analiz ederek, vadesi geçmeden riskli faturaları belirleyin.

Yinelenen tespit: Yinelenen faturaları işlenmeden önce yakalayın, fazla ödemeleri ve sonraki aşamalarda ortaya çıkan mutabakat sorunlarını azaltın.

🧠 İlginç Bilgi: Detroit'in adını taşıyan özel bir otomasyon türü vardır. Detroit Otomasyonu olarak adlandırılan bu sistemde, hammadde (örneğin bir tahta blok) devasa bir makine zincirinin bir ucuna girer ve insan eliyle hiç dokunulmadan diğer ucundan bitmiş ürün (örneğin tahta bir oyuncak bebek) çıkar.

Tedarik ve kaynak bulma

Talep yönlendirme: Satın alma taleplerini kategori, sözleşme koşulları ve geçmiş performansa göre tercih edilen tedarikçilerle otomatik olarak eşleştirin.

Uyumluluk izleme: Denetim sırasında değil, sipariş vermeden önce uyumsuz satın alımları gerçek zamanlı olarak işaretleyin.

Harcama analizi: Manuel raporlama yapmadan tedarikçi kategorileri genelinde maverick harcamaları ve sözleşme kaçaklarını ortaya çıkarın.

Tedarik zinciri ve envanter

Talep tahmini: Mevsimsellik, teslimat süreleri ve talep sinyallerini dikkate alarak daha doğru envanter tahminleri oluşturun.

Otomasyonlu ikmal: Stok, öngörülen eşiğin altına düştüğünde satın alma siparişlerini tetikleyici olarak kullanın, böylece manuel yeniden sipariş incelemelerine gerek kalmaz.

Tedarikçi risk izleme: Performansı düşük tedarikçileri erken aşamada belirleyin ve takımların aksaklıklar ortaya çıkmadan harekete geçmeleri için zaman kazanın.

🔍 Biliyor muydunuz? 1992 yılında, bir fırtına bir konteyneri denize düşürdü ve 28.000 lastik ördek Pasifik Okyanusu'na yayıldı ve 30 yıllık bir tedarik zinciri deneyi ortaya çıktı. Dayanıklı ve yüzdürücü oldukları için bu ördekler binlerce kilometre yol kat etti. Bilim adamları, okyanus akıntılarını haritalamak için yıllarca onları izledi; bazı ördekler İskoçya'da ve hatta Kuzey Kutbu buzlarında donmuş olarak bulundu.

Finansal kapanış ve raporlama

Mutabakat otomasyonu: Düşük riskli mutabakatları otomatik olarak onaylayın ve yalnızca insan gözden geçirmesi gereken istisnaları ortaya çıkarın.

Varyans açıklamaları: AI tarafından yazılmış yorumların yer aldığı finansal raporlar oluşturarak manuel raporlama için harcanan zamanı azaltın.

Denetim hazırlığı: İşlemleri sürekli olarak izleyerek anormallikleri ve politika ihlallerini tespit edin, denetçiler gelmeden çok önce sorunları işaretleyin.

🧠 İlginç Bilgi: 1994 yılında, Intel'in Pentium çipindeki küçük bir matematik hata, finansal raporlarında 475 milyon dolarlık büyük bir masrafa neden oldu. Hata, 9 milyar hesaplamada sadece bir kez meydana geldi, ancak bunun sonucunda mikroskobik bir teknik hata, raporlama tarihinin en pahalı ögelerinden biri haline geldi.

Oracle AI ile ERP Süreçlerini Otomasyon ile Gerçekleştirmek için En İyi Uygulamalar

Oracle AI birçok işlemi gerçekleştirebilir, ancak performansının ne kadar iyi olacağı büyük ölçüde nasıl ayarlandığına ve bakımının nasıl yapıldığına bağlıdır. Bu en iyi uygulamalar, otomasyonunuzdan tutarlı ve güvenilir sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.

Herhangi bir özelliği etkinleştirmeden önce verilerinizi denetleyin: Oracle AI, geçmiş ERP verilerinizden öğrenir, bu nedenle yinelenenler, eksik kayıtlar ve tutarsız satıcı veya müşteri ana verileri otomasyon doğruluğunu doğrudan etkiler. Önce verilerinizi temizleyin, ardından yapılandırın.

İstisnalar için net bir sahiplik atayın: Her otomasyon süreci istisnalar üretir. Her istisna türü için belirlenmiş bir sahiplik olmadan, işaretlenen işlemler çözülmeden kalabilir ve sonraki aşamalarda sorunlara neden olabilir. Canlıya geçmeden önce istisna türlerini belirli rollere eşleyin.

Düzenli model performans incelemeleri planlayın: Oracle AI zamanla uyum sağlar, ancak yine de insan gözetimi gerektirir. Doğrudan işleme oranları ve istisna hacimleri gibi metriklerin aylık veya üç aylık incelemeleri, performans sapmalarını erken tespit etmenize yardımcı olur.

Oracle'ın üç aylık güncellemelerle güncel kalın: Oracle, düzenli güncelleme döngüsüyle AI ve ML iyileştirmeleri yayınlar. Örneğinizin güncel kalmasını sağlamak, en son model mantığıyla çalıştığınızdan emin olmanızı sağlar.

🚀 ClickUp Avantajı: ERP takımınız AI araçlarıyla boğuluyor. ClickUp Brain MAX bu sorunu çözüyor.

Finans departmanı ChatGPT kullanıyor. Operasyon departmanı Gemini kullanıyor. Proje yöneticiniz Claude'a kopyala-yapıştır yapıyor. Herkes her seferinde konuyu baştan sona yeniden açıklıyor. Bu, AI Sprawl (yapay zeka yayılması) ve takımınızın verimliliğini sessizce öldürüyor.

AI Sprawl'ı ortadan kaldırın ve ClickUp Brain MAX'ı kullanarak ses öncelikli verimlilikle 4 kat daha hızlı iş yapın

Brain MAX, birbirinden bağımsız düzinelerce AI aracını tek bir LLM-bağımsız çözümle değiştirir. Konuşma geçmişinizi veya Çalışma Alanınızın bağlamını kaybetmeden tek bir yerden ChatGPT, Claude ve Gemini arasında geçiş yapabilirsiniz. Peki, işlerle uğraşmak, tedarikçileri yönetmek veya hesapları kapatmakla meşgul olduğunuzda ne yapacaksınız? ClickUp Brain MAX'ın Talk to Text özelliği, takviminizi güncellemek, görevleri atamak, mesajlar göndermek ve belgeler hazırlamak için tamamen ellerinizi kullanmadan doğal bir şekilde konuşmanızı sağlar.

ERP'de AI Uygularken Karşılaşılan Yaygın Zorluklar

Oracle AI gerçek değer sağlayabilir, ancak uygulaması nadiren sorunsuz bir şekilde gerçekleşir. İşte kuruluşların karşılaştığı en yaygın engellerden bazıları ve bunların ardında genellikle yatan nedenler.

Zorluk Pratikte ne anlama geliyor Nasıl ele alınmalı Kötü veri kalitesi Eksik veya tutarsız ERP verileriyle eğitilmiş AI modelleri, yanlış fatura eşleşmelerinden hatalı tahminlere kadar güvenilmez sonuçlar üretir. Herhangi bir AI özelliğini etkinleştirmeden önce ana verileri denetleyin ve temizleyin. Yüksek uygulama karmaşıklığı Oracle AI birden fazla modülü kapsar ve dikkatli bir yapılandırma gerektirir; çoğu zaman, birçok iç BT takımının sahip olmadığı uzman Oracle bilgisi gerekir. Aşamalı bir geçiş planlayın ve sertifikalı Oracle uygulama ortaklarını erken aşamada sürece dahil edin. Kullanıcıların direnci Finans ve operasyon takımları, otomasyon tanıdık ş akışlarını değiştirdiğinde, özellikle de AI'nın ne yaptığını anlamadıklarında, genellikle direnç gösterirler. Değişim yönetimine yatırım yapın ve AI'nın görevleri nerede üstlendiği ve insan gözden geçirmesinin hala geçerli olduğu konular hakkında şeffaf olun. Entegrasyon zorlukları Oracle AI'yı Oracle dışındaki sistemlere veya eski araçlara kurmak, otomasyon doğruluğunu etkileyen veri boşlukları ve uyumluluk sorunlarına yol açabilir. Canlıya geçmeden önce tüm entegrasyon noktalarını harita ve mümkün olduğunda Oracle Integration Bulutunu kullanın. Sürekli model bakımı AI modelleri, iş süreçleri, tedarikçi davranışları veya işlem modellerinin değişmesiyle zaman içinde sapma gösterebilir ve bu da performansın düşmesine neden olabilir. İstisna oranları veya doğruluk ölçütleri düşmeye başladığında düzenli performans değerlendirmeleri planlayın ve modelleri yeniden eğitin. Abonelik ve lisans maliyetleri Gelişmiş Oracle AI özellikleri her zaman temel ERP aboneliklerine dahil değildir ve daha fazla modül ve kullanıcı eklendikçe maliyetler artabilir. Bir yapılandırmaya commit etmeden önce Oracle ile özelliklerin kullanılabilirliğini ve fiyatlandırmasını netleştirin.

🔍 Biliyor muydunuz? Dünyanın ilk endüstriyel robotu olan Unimate, 1961'deki lansmanından sonra o kadar ünlü oldu ki, Johnny Carson'ın The Tonight Show programına konuk oldu. Kamera önünde bira doldurmak ve stüdyo orkestrasını yönetmek gibi birkaç görev gerçekleştirdi.

ClickUp, ERP Otomasyonunu ve Analitiği Nasıl Basitleştirir?

ERP sistemleri, işler tek bir departmanın ötesine geçtiğinde zorluklarla karşılaşır. Bir satın alma talebi finans, hukuk, tedarik ve operasyon departmanlarını ilgilendirir. Her bir aktarım gecikmeye, manuel kontrollere ve raporlama boşluklarına neden olur.

ClickUp, işlerin bağlamını kaybetmeden ilerlediği tek bir bağlantılı Çalışma Alanı'nda yürütme, onaylar, mantık ve görünürlükü bir arada tutarak ERP otomasyonunu basitleştirir. Görevleri, ş Akışlarını, onayları ve raporlamayı bir araya getirir, böylece takımlar birbirinden bağımsız araçları bir araya getirmek yerine gerçek operasyonel adımları otomatikleştirir.

ClickUp'ın ERP otomasyonunu ve analitiği nasıl basitleştirdiğine daha yakından bakalım. 👀

Operasyonel cevapları anında alın

ERP takımları her hafta aynı soruları yanıtlayarak zaman kaybediyor. Bu talebin sahibi hangi onaylayıcı, ödeme neden gecikti ve bir sonraki adım ne olacak? ClickUp Brain, canlı ş Akışı verilerinden yanıtları alarak bu sorunu çözüyor.

ERP ş akışı gecikmelerini teşhis etmek için ClickUp Brain'e sorgu gönderin

Bir hesap ödeyici yöneticisinin, 120.000 dolarlık bir satıcı ödemesinin neden işleme süresini kaçırdığını anlaması gerektiğini varsayalım. Çalışma Alanı içinde doğrudan ClickUp Brain'e bir soru sorarlar.

📌 Şu komutu deneyin: ACME Corp faturasının ödemesi neden gecikti ve bir sonraki adımda kim harekete geçmeli?

ClickUp Brain, görev geçmişini, onay alanlarını, yorumları ve durum değişikliklerini inceler. Yasal onayın beklemede olduğunu bildirir, onaylayıcıyı belirtir ve gecikmeye neden olan görevi tam olarak bağlantılandırır. Yönetici, ş Akışını manuel olarak yeniden oluşturmak yerine hemen harekete geçer.

Bunun canlı bir Çalışma Alanı'nda nasıl işlediğini tam olarak görün. Aşağıdaki adım adım kılavuzda, ClickUp Brain'in kişisel asistan olarak nasıl çalıştığını öğreneceksiniz:

Ş Akışı sürekliliğini koruyun

ERP ş akışları, sahiplik değiştiğinde ve kimse ilerlemeyi baştan sona izlemediğinde kesintiye uğrar. ClickUp Süper Ajanları, uzun süren, takımlar arası süreçlerde sürekliliği sağlar.

Çok aşamalı ERP ş akışlarını yönetmek için ClickUp Süper Ajanları atayın

Örneğin, bir şirketin ödeme uygunluğuyla bağlantılı üç aylık satıcı uyumluluk incelemeleri yaptığını varsayalım. Bu durumda:

Bir uyumluluk inceleme görevi açılır, bir temsilci tedarikçi belgelerinin alanlarını kontrol eder.

Sigorta sertifikalarının süresi dolduğunda, acente bir yenileme görevini oluşturur ve satın alma işlemini atar.

Satın alma departmanı güncellenmiş belgeleri yükler, temsilci görevini uyumluluk departmanına yönlendirir.

Uyum onaylanır, temsilci tedarikçi durumunu günceller ve ödeme görevlerinin kilidini açar.

Süper Ajan, değişikliklere gerçek zamanlı olarak tepki verir ve ş akışı yaşam döngüsünü yönetir. Ajan ilerlemeyi otomatik olarak uyguladığı için takımlar hatırlatıcılara veya takiplere güvenmek zorunda kalmaz.

Gerçek bir kullanıcıdan dinleyin:

ClickUp, tüm işleri ve iletişimi tek bir yerde toplayarak bana %100 bağlam sağlayan, fonksiyonları tek bir platformda birleştiren inanılmaz derecede değerli bir araç. Bu entegrasyon, proje yönetimini benim için basitleştirerek verimliliği ve netliği artırıyor. Özellikle Brain AI özelliğini seviyorum, çünkü bu özellik benim komutlarımı yerine getiren ve benim adıma görevleri etkili bir şekilde gerçekleştiren bir AI ajanı gibi çalışıyor. Bu otomasyon özelliği, ş Akışımı kolaylaştırdığı ve manuel çabayı azalttığı için çok yararlı. Ayrıca, ClickUp'ın ilk kurulumu çok kolaydı, bu da diğer araçlardan sorunsuz bir geçiş sağladı. ClickUp'ın Slack, Open AI ve GitHub gibi kullandığım diğer araçlarla entegrasyonları olmasını ve uyumlu bir iş ortamı yaratmasını da takdir ediyorum. Genel olarak, bu nedenlerden dolayı ClickUp'ı başkalarına şiddetle tavsiye ederim.

ClickUp, tüm işleri ve iletişimi tek bir yerde toplayarak bana %100 bağlam sağlayan, fonksiyonları tek bir platformda birleştiren inanılmaz derecede değerli bir araç. Bu entegrasyonlar, proje yönetimini benim için basitleştirerek verimliliği ve netliği artırıyor. Özellikle Brain AI özelliğini seviyorum, çünkü bu özellik benim komutlarımı yerine getiren ve benim adıma görevleri etkili bir şekilde gerçekleştiren bir AI ajanı gibi çalışıyor. Bu otomasyon özelliği, iş akışımı kolaylaştırdığı ve manuel çabayı azalttığı için çok yararlı.

Ayrıca, ClickUp'ın ilk kurulumu çok kolaydı, bu da diğer araçlardan sorunsuz bir geçiş sağladı. ClickUp'ın Slack, Open AI ve GitHub gibi kullandığım diğer araçlarla entegrasyonları olduğunu ve uyumlu bir iş ortamı yaratmasını da takdir ediyorum. Genel olarak, bu nedenlerden dolayı ClickUp'ı başkalarına şiddetle tavsiye ederim.

Onay mantığını uygulayın

ERP onay kurallarını uygulamak için ClickUp otomasyonlarını kullanın

ERP otomasyonu, gerçek eşikler ve sonuçlarla bağlantılı kesin kurallara bağlıdır. ClickUp Otomasyonları, iş ilerledikçe bu kuralları doğrudan görevlere uygular. Her otomasyon, belirli bir operasyonel eylemi tetikler.

Her adım, görev etkinliği tarafından tetiklenir. Takımlar, manuel yönlendirme veya harici ş Akışı motorları olmadan tutarlı onay mantığını izler. İşte deneyebileceğiniz bazı ş Akışı otomasyonu örnekleri:

Bir satın alma talebi 50.000 $'ı aştığında, otomasyon finans departmanını atar ve durumu "Finans incelemesi" olarak günceller.

Finans departmanı onayladığında, otomasyon sistemi sözleşmeyi atar ve sözleşme inceleme kontrol listesini ek dosya olarak ekler.

Hukuk departmanı incelemeyi tamamladığında, bir otomasyon onay alanını günceller ve satın alma departmanını bilgilendirir.

Satın alma departmanı tedarikçi bilgilerini gönderdiğinde, otomasyon sistemi borç hesaplarını atar ve durumu "Ödemeye hazır" olarak ayarlar.

Operasyonel sağlığı izleyin

ERP liderleri, işler hala uygulanabilir durumdayken görünürlük ister. ClickUp Gösterge Panelleri, gecikmeli raporları beklemeden ş akışları hakkında canlı bilgiler sunar. Statik dışa aktarımlar veya hafta sonu özetlerinden farklı olarak, Gösterge Panelleri canlı görev ve hedef verilerinden doğrudan bilgi alır ve işin ilerlemesiyle görsellerin doğru kalmasını sağlar.

ClickUp Gösterge Panellerindeki AI Kartları ile neyin ne zaman gösterileceğini tam olarak özelleştirin

Gösterge panelleri, ERP denetimi için gerçekten güçlü hale geldiği yer, ClickUp Brain'in zekasını doğrudan gösterge panelinize aktaran AI Kartlarıdır. Bu kartlar, takımlara canlı Çalışma Alanı verileriyle doğrudan bağlantılı, AI tarafından oluşturulan gerçek zamanlı özetler ve içgörüler sunar. Kullanılabilir olanlar ve her birinin ERP ihtiyaçlarına nasıl karşılık geldiği aşağıda belirtilmiştir:

AI Brain Kart: Canlı ERP verilerinize özel komutlar çalıştırın. Bir satın alma siparişinin neden geciktiğini veya hangi onaylayıcının darboğaz oluşturduğunu sorun.

AI StandUp ve Team StandUp Kartları: Sizin veya takımınızın tamamladığı işlerin günlük veya haftalık özetlerini hızlı bir şekilde alın.

AI Özet Kartı: Departmanlar genelinde ş akışı durumunun genel bir özetini elde edin.

AI Proje Güncelleme Kartı: İlerleme, engeller ve yaklaşan öncelikler hakkında kısa bir genel bakış oluşturun.

ClickUp'ta ERP İçgörülerini ve Uygulamayı Birleştirin

Mükemmel bir şekilde otomasyonla desteklenen bir ERP sistemi olsa bile, iş tam olarak tamamlandı sayılmaz.

Oracle'dan elde edilen içgörüler, takımınız için görevler oluşturur. İstisnalar, işbirliği ve problem çözme gerektirir. Çalışanlarınız hala ERP ve iletişim araçları arasında geçiş yapmak zorunda kalıyor ve bu da sinir bozucu ve verimsiz bir ş Akışı yaratıyor. Gerçek verimlilik katili, kayıt sisteminiz ile eylem sisteminiz arasındaki bağlam dağınıklığıdır.

Projeler, belgeler, konuşmalar ve AI zekasının bir arada bulunduğu tek bir platform olan ClickUp'a ihtiyacınız var. ERP'nizden elde edilen otomatik içgörüleri, bunlara göre hareket etmek için gereken insan işbirliği ile bir araya getirir. Bu, insanlar ve AI ajanlarının birlikte çalışabileceği tek bir yer sağlar. Tüm konuşmalar ve bağlam tek bir yerde kalır, böylece iş akışı sorunsuz bir şekilde ilerler.

Sistemlerinizi ve takımınızı tek bir yerde birleştirin. Bugün ClickUp'a kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular (SSS)

1. Oracle Fusion AI ajanları ile geleneksel ERP otomasyonu arasındaki fark nedir?

Geleneksel otomasyon, katı ve önceden tanımlanmış kurallara uyar. Oracle Fusion AI Ajanları, makine öğrenimini kullanarak bağlamı yorumlar, kararlar verir ve çok adımlı görevleri kendi başlarına yerine getirir ve bu süreçte uyum sağlar.

2. İnsan onayı gerektiren AI ile otomasyonlu ERP görevlerini nasıl yönetirsiniz?

İşlem değeri veya risk puanı gibi faktörlere göre onay eşikleri ayarlayabilirsiniz. Bir işlem eşiği aşarsa, sistem bunu AI'nın önerisiyle birlikte otomatik olarak inceleme için belirlenen kişiye yönlendirir.

Evet, Oracle Fusion, onu harici sistemlere bağlantı kurmanıza olanak tanıyan API'lere sahiptir. Takımlar genellikle Oracle'ı ClickUp gibi bir iş yönetimi platformuna bağlayarak takip görevleri atar, istisnaları yönetir ve işin insan tarafını koordine eder.

4. Hangi ERP süreçleri AI ile tamamen otomasyon altına alınmamalıdır?

Önemli ölçüde öznel yargı gerektiren, yüksek düzeyde düzenleyici denetime tabi olan veya geçmiş verisi olmayan yeni durumları içeren süreçlerde her zaman bir insan devreye girmelidir. AI önerilerde bulunabilir, ancak nihai karar bir kişiye ait olmalıdır.