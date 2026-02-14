Claude'u Çoklu Belge Özetleme için Kullanma

Herkesin daha kısa sürede daha fazla iş yapılması beklendiği bir dönemde, verimlilik son derece önemlidir.

Birden fazla satıcı sözleşmesini okumak veya ayrıntıları hatırlamak için zamanınız yok.

Girin: Belgeleri sizin için özetleyen yapay zeka.

Anthropic'in AI asistanı Claude, birden fazla dosyayı aynı anda alıp analiz etmek için tasarlanmıştır.

Bu blogda, Claude'u çoklu belge özetleme için prompting kalıpları ve en iyi uygulamalarla nasıl kullanacağınızı gösteriyoruz. Ayrıca, karşılaşabileceğiniz sınırlamalar ve bu durumlarda yapılacaklar da dahil olmak üzere, bu durumlarla nasıl başa çıkacağınızı anlatıyoruz.

Çoklu Belge Özetleme Aslında Ne Anlama Gelir?

Çoklu belge özetleme, Claude'un birden fazla belgedeki bilgileri işleyip tek bir tutarlı özet haline getirme yeteneğini ifade eder. Bir seferde 200K belirteçlik bağlam boyutuyla 20 adede kadar dosyayı (her biri 30 MB boyutuna kadar) analiz edebilir.

Ayrıca, Claude özetleme ve özetleme konusunda da güçlüdür. Belgeler arasındaki fikirleri birbirine bağlayabilir, kalıpları ve çelişkileri belirleyebilir, anahtar içgörüler çıkarabilir ve farklı bilgileri birleştirerek nüanslı, karar vermeyi kolaylaştıran özetler oluşturabilir.

🧠 İlginç Bilgi: Claude AI, bilgi teorisinin babası olarak bilinen matematikçi ve mühendis Claude Shannon'ın adını almıştır. İşleri, bilginin nasıl ölçüleceği, iletileceği ve korunacağı konusunda temel oluşturdu; bu da büyük hacimli bağlamlarda akıl yürütmek üzere tasarlanmış bir yapay zeka için çok uygun. Claude ilk olarak Mart 2023'te piyasaya sürüldü.

Claude'un Çoklu Belge İşlerinde Uygun Olduğu Alanlar

Claude, derin belge analizi için geliştirilmiş bir yapay zeka asistanıdır. Belge sayısının çok olduğu durumlarda veya tek bir belgeyle çalışırken (bu belge çok uzunsa), manuel olarak işlemek yerine onu özetlemek için kullanabilirsiniz.

En iyi yanı ise, Claude'un aynı anda birden fazla dosyayı analiz edebilmesi, her birinden sonuçlar çıkarabilmesi ve veriye dayalı, hatasız kararlar almanıza yardımcı olabilmesidir.

Claude AI'yı birden fazla belgeyi özetlemek için kullanabileceğiniz farklı senaryolar şunlardır:

Literatür incelemeleri ve araştırma sentezi : Birden fazla araştırma makalesinden birincil araştırma boşluklarını, sınırlamaları, ortak temaları, araştırma metodolojisini ve çelişkili bulguları belirlemek için : Birden fazla araştırma makalesinden birincil araştırma boşluklarını, sınırlamaları, ortak temaları, araştırma metodolojisini ve çelişkili bulguları belirlemek için araştırma makalesi özetleyicisi olarak çalışır.

Politika veya yasal belgeleri karşılaştırma : Sözleşmelerden veya politikalardan maddeleri çıkarır, sürümler arasındaki farklılıkları harita ile eşler, uyum risklerini işaretler ve hızlı inceleme için kırmızı çizgi özetleri oluşturur.

Farklı takımların raporlarını birleştirme : Farklı departmanların raporlarını birleştirerek performans eğilimleri, bütçe açıkları ve anahtar metrikler hakkında tek bir görünümde birleşik bir anlayış sağlar.

Birden fazla röportaj veya transkripti özetleme: Niteliksel röportajlardan ve toplantı görüşmelerinden temaları, eylem öğelerini, sorunlu noktaları, özellik taleplerini ve duygu kalıplarını çıkararak, iş yapabileceğiniz yapılandırılmış veriler sunar.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarını kullanıyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar geçiş maliyeti ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile değil. Çalışma Alanınızda yer alır, üzerinde çalıştığınız şeyi bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

✏️ Not: Claude yalnızca sağladığınız bilgilerle iş yapar. Belgelerinizdeki bilgileri doğrulayamaz veya verilerinizin doğruluğunu teyit edemez. Yapılacak şeyler şunlardır: bağlantı kurmak, fikir birliği oluşturmak ve dosyalarda sağladığınız verilerden kalıplar çıkarmak.

Claude'u Çoklu Belge Özetleme için Kullanma

Claude'u çoklu belge özetleme için kullanma yöntemi aşağıda açıklanmıştır 👇

1. Başarı kriterlerini belirleyin

İyi bir özet nedir?

Kullanım durumunuza göre özet kalitesini değerlendirmek için bazı kriterler şunlardır:

Aspect Anlamı Kullanım örneği Gerçeklere uygunluk Özet, belgelerdeki gerçekleri, kavramları ve anahtar noktaları doğru bir şekilde yansıtmalıdır. Araştırma sentezi ve uyumluluk incelemeleri Hassasiyet Terminoloji ve kanunlara, içtihatlara veya yönetmeliklere yapılan atıflar doğru olmalı ve yasal standartlarla uyumlu olmalıdır. Hukuki sözleşmeler, politika belgeleri veya düzenleyici belgelerin özetlenmesi Kısalık Kısa özet, uzun belgeleri önemli ayrıntıları kaybetmeden temel noktalara indirgemelidir. Yönetici brifingleri, paydaş güncellemeleri veya hızlı karar verme senaryoları Tutarlılık Birden fazla belgeyi özetlerken, Claude her özet için tutarlı bir yapı ve yaklaşım sürdürmelidir. Farklı takımların raporlarını birleştirme veya birden fazla teklifi karşılaştırma Okunabilirlik Metin, uzman olmayan okuyucular için teknik veya hukuki jargon kullanmaktan kaçınarak açık ve anlaşılır olmalıdır. Müşteriye yönelik özetler, departmanlar arası iletişim veya kamuya açık raporlar Önyargı ve adalet Özet, birbiriyle çelişen argümanları ve pozisyonları tarafsız ve adil bir şekilde yansıtmalıdır. Paydaşların bakış açılarını uyumlu hale getirme veya çelişkili araştırma bulgularını özetleme

📚 Daha fazla bilgi: Zaman Kazandıran AI PDF Özetleyiciler

2. Verileri hazırlayın

Claude, sağladığınız veriler kadar iyi iş yapar.

Birden fazla dosyayı özetlerken verilerinizi temizleyip yapılandırmayı unutmayın. Yapı ve netlik olmadan Claude, ayrıntıları karıştırıp uydurur.

Belgeleri yüklemeden önce verilerinizi hazırlamak için yapılacak birkaç şey şunlardır:

Veri hazırlama Ne yapılacak? Dosya biçimleri Anketler, metrikler içeren finansal raporlar veya tablo bilgileri gibi yapılandırılmış veriler için CSV Sözleşmeler, araştırma makaleleri ve biçimlendirilmiş belgeler için PDF Düzenlenebilir raporlar, teklifler ve ortak Word belgeleri için DOCX Belge uzunluğu ve boyutu Her dosya 30 MB'a kadar olabilir ve 200K belirteç bağlam penceresi vardır. Belgeler bu sınırı aşarsa, bölüm veya bölümler halinde mantıklı bir şekilde bölün. Paragraf ortasında veya düşünce ortasında rastgele bölünmeler bağlamı parçalayarak özet kalitesini düşürür. Dosya hazırlama PDF'lerin standart yazı tipleri ve dik yönelim ile açık, makine tarafından okunabilir metinler içerdiğinden emin olun. OCR'yi çalıştırarak taranmış belgelere gerçek metinleri gömün. Gereksiz sayfaları veya gereksiz görüntüleri kaldırarak belirteç kullanımını azaltın. Fazladan boşlukları ve sayfa numaralarını kaldırın. CSV verileri için açıklayıcı sütun başlıkları kullanın, örneğin Tarih, Web sitesi üzerinden satışlar, Gelir. Veri çıkarma(multimedya PDF dosyaları için) Adobe Acrobat, Tesseract gibi OCR araçlarını veya Google Drive'daki yerleşik özellikleri kullanarak görüntü, tablo, grafik ve el yazısı notlardan metinleri ayıklayın. Dosya düzenleme Dosyaları açık bir şekilde adlandırın ve ilgili belgeleri gruplandırın. "Q3_Sales_Report_APAC. PDF" gibi açıklayıcı adlar kullanın. Kodlama sorunları CSV ve metin dosyalarında özel karakterler veya kodlama sorunları olup olmadığını kontrol edin.

Yüklemeden önce, dosyalarınızın doğru biçimde biçimlendirildiğinden ve Claude'un işleme sürecini etkileyebilecek kodlama hataları içermediğinden emin olmak için bir lint komutu veya kalite kontrolü çalıştırın.

💡 Profesyonel İpucu: Claude'un, özetleme için projenize yüklemeden önce alakasız bölümleri kaldırmasını, biçimlendirmeyi standartlaştırmasını veya dağınık belgelerden belirli verileri çıkarmasını sağlayın.

3. Claude projeleri oluşturun veya Claude sohbetlerine devam edin

Özetlemeyi normal bir Claude Sohbetinde başlatabilirsiniz. Ancak, birden fazla oturuma yayılan ve tekrarlayan özetleme görevleri için bir Claude proje oluşturun. Bu şekilde, bağlamı tekrar tekrar oluşturmak zorunda kalmazsınız.

Bir proje oluştururken şu öğeleri ayarlayın:

Proje talimatlarını ayarlayın

Sistem komutunu kullanarak tekrarlayan görevler için ton, derinlik, biçim ve yapı tanımlayın, böylece Claude tüm özetlerde tutarlılığı koruyabilir.

Doğru Claude modelini seçin

Standart belgelerde özet oluşturmak için Sonnet, çelişkili kaynaklarda daha derinlemesine analiz yapmanız gerektiğinde Opus ve hızlı sonuç almanız gerektiğinde Claude Haiku kullanın.

Referans dosyalarını yükleyin

Claude'un birden fazla özetleme oturumu boyunca ihtiyaç duyacağı referans belgeleri ve bağlam materyallerini yükleyin. Bağlam belgelerine bazı örnekler şunlardır:

Şirket geçmişi bilgileri, misyon beyanları veya organizasyon grafikleri

Alanınıza özgü endüstri terminoloji kılavuzları veya sözlükler

Tercih ettiğiniz özet biçimini veya yapısını gösteren şablonlar

Tarihsel bağlam (örneğin, "Referans için 2023 Mali Yılı Yıllık Raporu")

Anahtar paydaş profilleri

Artık özetlemeye hazırsınız. Projenizi yapılandırdıktan sonra, analiz etmek istediğiniz belgeleri yeni bir sohbete yükleyin ve Claude'dan bunları özetlemesini isteyin.

Claude, proje talimatlarınızı tüm özetlere otomatik olarak uygulayacaktır.

4. Gelişmiş özetleme tekniklerini kullanın

Belirli kullanım durumunuz için anlamlı özetler oluşturmak için, Claude'un göreve nasıl yaklaşacağını yönlendirmeniz gerekir. Çoklu belge özetleme için iyi sonuç veren üç teknik şunlardır:

Kılavuzlu özetleme

Belgeler büyük ve aynı konunun farklı açılarını kapsıyorsa, belgelerinizde nelere odaklanmanız gerektiği konusunda belirli talimatlar verebilirsiniz: finansal veriler, metodoloji eksiklikleri, paydaşların endişeleri, kullanım durumunuz için önemli olan her şey.

Kılavuzlu komut istemlerinin bazı örnekleri şunlardır:

Bu üç aylık raporlardan, anahtar kazanımlar, büyük riskler ve liderlikten beklenen kararlar üzerinde odaklanarak bir yönetici özeti oluşturun.

Bu araştırma makalelerinde metodoloji açısından çelişkileri belirleyin ve en güncel çalışmanın hangisi olduğunu not edin.

Customer_Interviews_Jan. docx ve Customer_Interviews_Feb. docx dosyalarından, her iki ayda da bahsedilen sorunlu noktaları belirleyin ve bunları ürün özelliğine göre gruplandırın.

Her bir politika belgesinin veri gizliliğini nasıl ele aldığını karşılaştırın ve düzenlemelerin çeliştiği noktaları işaretleyin.

💡 Profesyonel İpucu: Birden fazla belgeyle çalışırken komutlarınızı yapılandırmak için XML etiketlerini kullanın. Örnek: Quarterly_Report. PDF Annual_Strategy. PDF Bu iki dosya arasındaki gelir projelerini karşılaştırın Bu, Claude'un karmaşık talimatları daha güvenilir bir şekilde çözümlemesine yardımcı olur.

Meta özetleme

Bu, birlikte işlendiğinde belirteç sınırlarını aşacak uzun belgelerle çalışırken veya büyük resmi görebilmek için her belgenin kendi özetine ihtiyaç duyulduğunda yararlıdır.

Bu gibi durumlarda, belgeleri daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırarak ve her parçayı ayrı ayrı işleyerek özetleyin. Ardından, her parçanın özetlerini birleştirerek tüm koleksiyonun meta özetini oluşturun. İşte pratikte nasıl çalıştığı:

Aşama 1: Dosyalarınızı yükleyin ve Claude'a her birini ayrı ayrı özetlemesini söyleyin. Örneğin: "Legal_Contract_A.PDF dosyasını, sorumluluk maddeleri ve fesih koşullarına odaklanarak özetle" ve ardından aynı işlemi Sözleşme B, C ve D için tekrarlayın.

2. Aşama: Bu bireysel özetleri alın ve Claude'dan bir meta özet oluşturmasını isteyin.

Örnek komut: Beş farklı pazar araştırma raporunun (Q1_2024 ile Q1_2025 arası) özetlerini inceliyorsunuz. Bu ayrı özetleri, aşağıdakileri izleyen tutarlı bir analizde birleştirin: 1. Zaman içindeki müşteri duyarlılığı eğilimleri 2. Tüm çeyreklerde ortaya çıkan yeni ürün özellikleri talepleri 3. Katılımcılar tarafından bahsedilen rekabetçi pozisyon değişiklikleri 4. Fiyat duyarlılığı veya bütçe kısıtlamalarındaki değişiklikler 5. Tercihlerdeki coğrafi farklılıklar (not edilmişse) Bulguları, beş çeyrek boyunca yaşanan gelişmeleri gösteren anlatı biçiminde sunun. Raporlar arasındaki çelişkileri işaretleyin ve müşteri davranışında en önemli değişimin hangi çeyrekte yaşandığını not edin.

💡 Profesyonel İpucu: Claude Kod'u kullanarak git commit'lerinizi analiz ederek ayrıntılı çekme talebi açıklamalarını otomatik olarak oluşturun. Değişiklikleri özetler, güncellemelerin ardındaki mantığı açıklar ve gözden geçirenler için potansiyel önemli değişiklikleri işaretler.

Özet indeksli belgeler

Özet indeksli belgeler, belge düzeyinde çalışan Retrieval-Augmented Generation (RAG) için gelişmiş bir yaklaşımdır.

Bu yöntem, kesin bilgi alımı önemli olduğunda özellikle yararlıdır; örneğin, belirli bir iddiayı destekleyen belgeyi bulmanız gerektiğinde veya uyumluluk için atıfta bulunmanız gerektiğinde. İşte nasıl çalıştığı:

Her belgeyi ayrı ayrı özetleyin : Claude, koleksiyonunuzdaki her dosya için özet oluşturur ve tüm ayrıntıları içermeden temel içeriği yakalar.

Özetleri bağlama uygun hale getirin : Tüm özetler, Claude'un belirteç sınırları içinde kalacak şekilde yeterince yoğunlaştırılmıştır, böylece tüm seti bir kerede işleyebilirsiniz.

Sorgunuzla alaka düzeyini puanlayın : Claude, sorduğunuz sorgu ile en alakalı özetleri sıralayarak, gerçekten önemli olan belgeleri ortaya çıkarır.

Yeniden sıralama ile iyileştirme (isteğe bağlı) : Daha da net bir odaklanma için en iyi sonuçları sıkıştırmak veya yeniden sıralamak üzere ikinci bir geçiş uygulayın.

Nihai cevabı oluşturun: Claude, en alakalı belgelerden bilgileri alır ve kaynak dosyalara geri atıfta bulunur.

Örnek komut: Aşağıdaki sorgu ve belge özetlerini göz önünde bulundurarak, en alakalı belgeleri belirleyin ve ardından sorguyu yanıtlayan belirli cümleleri çıkarın. Sorgu: Bir satıcı, müşteri bilgilerini etkileyen bir veri ihlali yaşarsa sözleşme yükümlülüklerimiz nelerdir? Belgeler: Vendor_Contract_A. PDF, Vendor_Contract_B. PDF, Vendor_Contract_C. PDF, Vendor_Contract_D. PDF Adımlar: Dört sözleşmenin özetlerini inceleyin

Veri ihlali yükümlülükleriyle en alakalı sözleşmeleri sıralayın.

En üst sıradaki sözleşmelerden, ihlal bildirimini, sorumlulukı, düzeltme gerekliliklerini ve tazminatı kapsayan kesin maddeleri çıkarın.

Her bir maddenin orijinal hukuki dilini koruyun.

Çıkarılan her bir maddenin sözleşme dosya adını ve bölüm sayısını belirtin.

Tekrarlayan özetleme ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirmek isteyen takımlar, Claude'un API'si ile etkileşim kurmak ve özetleri programlı olarak işlemek için kod yazabilirler.

💡 Profesyonel İpucu: Claude'da özel slash komutlarını kullanarak, aynı analiz biçimine her ihtiyaç duyduğunuzda talimatları yeniden yazmanıza gerek kalmadan "/summarize-contracts" veya "/extract-findings" gibi önceden tanımlanmış ş akışlarını tetikleyin.

5. Özeti değerlendirin

Şimdi özetleri belirlenen kriterlere göre değerlendirin. Bunun için yapılacak birkaç şey şöyledir:

LLM tabanlı derecelendirme : Doğruluk, eksiksizlik, tutarlılık veya kullanım durumunuz için önemli olan diğer unsurları değerlendirebilen bir puanlama ölçeğine göre özetleri değerlendirin. Bu, manuel incelemenin mümkün olmadığı yüksek hacimli özetleme görevleri için çok uygundur.

İnsan değerlendirmesi : Alan uzmanları (hukukçular, konu uzmanları veya içeriği en iyi bilen kişiler) özet örneklerini incelesin. Bu, büyük ölçekte pahalı ve zaman alıcı bir işlemdir, ancak özetleri üretim ş akışlarına yerleştirmeden önce bir mantık kontrolü olarak çok önemlidir.

Kaynak belgelerle karşılaştırmalı kontrol : Özetin bölümlerini rastgele seçin ve bunları orijinal dosyalara kadar geriye doğru takip edin.

Birden fazla özet sürümünü karşılaştırın : Aynı belgeleri farklı komutlar veya tekniklerle çalıştırın ve çıktıları karşılaştırın.

Zaman içinde tutarlılığı takip edin: Daha fazla belge işledikçe özetlerin kalitesi veya biçimleri değişirse, proje talimatlarınızı veya örneklerinizi yeniden gözden geçirin.

Komut: Az önce oluşturduğunuz 2024 1. Çeyrek Çapraz Fonksiyonel Performans Özetini önceden belirlenmiş puanlama ölçeğine göre değerlendirin. Her bir kriteri 1-5 arasında puanlayın ve her puan için gerekçenizi ve iyileştirme önerilerinizi belirtin.

📚 Daha fazla bilgi: Notlarınızı Etkili Bir Şekilde Düzenleme

6. Özetleri dışa aktarın

Oluşturulan özetleri, takımınızın üzerinde çalışabileceği bir yere aktarın. Sonuçta, özetlerin amacı işlerin ilerlemesini sağlamak ve stratejik karar vermeyi desteklemektir.

Kullanım durumunuza bağlı olarak, Claude ayrıntılı özetleri çeşitli biçimlerde dışa aktarmanıza olanak tanır:

Dışa aktarım biçimleri En uygun olduğu durumlar PDF Resmi raporlar, paydaş sunumları ve uyumluluk belgeleri Markdown ve JSON çıktısı Biçimlendirmenin korunması gereken dokümantasyon wiki'leri, GitHub depoları veya Notion ve Confluence gibi araçlar Hesap tablosu (CXV/ Excel) Özetler, daha fazla analiz gerektiren karşılaştırmalar, metrikler veya tablo halinde bulgular gibi yapılandırılmış veriler içeriyorsa

⭐ Bonus: AI'ya daha iyi sorular sormanıza yardımcı olmak için prompt mühendisliği konusunda bu mini video kılavuzu hazırladık.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların yarısından fazlası iş yerinde ihtiyaç duydukları bilgileri bulmakta zorlanıyor. Sadece %27'si bunun kolay olduğunu söylerken, geri kalanlar bir dereceye kadar zorlukla karşılaşıyor ve %23'ü bunu çok zor buluyor. Bilgi e-postalara, sohbetlere ve araçlara dağılmışsa, zaman kaybı hızla artar. ClickUp ile e-postaları izlenebilir görevlere dönüştürebilir, sohbetleri görevlere bağlayabilir, AI'dan yanıtlar alabilir ve tek bir Çalışma Alanı'nda daha fazlasını yapabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabilirler. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini bir düşünün!

📚 Daha fazla bilgi: Profesyonel gibi objektif özet yazma

Çoklu belge özetlemeleri için etkili komut stratejileri

Claude'un açık talimatlar olmadan farklı kaynaklardaki bilgileri sentezlemesini beklediğinizde, çoklu belge özetleme işlemi karmaşık hale gelir.

Farklı kullanım durumları için izleyebileceğiniz bazı komut stratejileri şunlardır:

Kaynaklar arasında çelişkili bilgileri sentezleme

Sağlayıcı tarafından sağlanan belgeler gerçekler, zaman çizelgeleri veya herhangi bir önemli ayrıntı konusunda çelişki içeriyorsa, en iyi sürümü bulmak için Claude'a bırakmayın.

💡 İzlemeniz gereken komut kalıbı şöyledir:

Çelişki olasılığını önceden belirtin : Kaynaklar arasında çelişkiler olduğunu ve bunları ortaya çıkarmak, bir kazanan seçmekten daha önemli olduğunu açıklayın, yani bu raporlar üç aylık gelir konusunda farklılık gösterebilir — sayıların farklı olduğu yerleri gösterin.

Çelişkili bilgilerin somut örneklerini isteyin : Çelişkilerin bulunduğu her belgeden tam alıntılar veya veri noktaları isteyin.

Değerlendirme kriterleri talep etme : Claude'un hangi kaynağın daha güvenilir olduğunu değerlendirmesini istiyorsanız, bu değerlendirmenin temelini sağlayın, yani en güncel verilere sahip kaynağa öncelik verin.

Çelişkinin sonuçlarını açıklaması için talimat verin: Çelişkinin kararınızı nasıl etkilediğini bilmiyorsanız, çelişkiyi anlamak çok da önemli değildir, yani, Satıcı A'nın fiyatlandırma modelini Satıcı B'nin fiyatlandırma modeline tercih edersek, üç yıllık maliyet farkı ne olur?

🤖 Örnek komut: Sektörümüzün pazar payı tahminlerine ilişkin üç rakip analiz raporu (Report_Q1. PDF, Report_Q2. PDF, Report_Q3. PDF) yükledim. Anahtar bulguları özetleyin, ancak raporların pazar payı yüzdeleri veya büyüme tahminleri konusunda uyuşmadığı noktaları alıntılarla belirtin.

Karşılaştırmalı özetler oluşturma

Claude'un birden fazla belgeyi yan yana karşılaştırmasını istediğinizde, yapı önemlidir. Net karşılaştırma kriterleri olmadan, karar vermenize yardımcı olmayan yüzeysel farklılıklar elde edersiniz.

💡 İzlemeniz gereken komut kalıbı şöyledir:

Karşılaştırma temelini oluşturun: Önemli veri alanlarını ve bunların önemini netleştirin, örneğin, Bu tedarikçilerin tekliflerini fiyat, uygulama zaman çizelgesi, özelliklerin tamlığı ve devam eden destek maliyetleri açısından karşılaştırın

Eşikleri belirtin: Anlamlı bir farkı neyin oluşturduğunu tanımlayın, örneğin, Yalnızca %10'dan fazla fiyat farklarını işaretleyin veya Temel fonksiyonları etkileyen özellik farklarını vurgulayın.

Sıralı veya ağırlıklı analiz talep edin: Bazı karşılaştırma noktaları diğerlerinden daha önemliyse, öncelikleri netleştirin, örneğin, Kullanım kolaylığından ziyade güvenlik özelliklerine öncelik verin veya Ön maliyetten ziyade toplam sahiplik maliyetini daha fazla ağırlıklandırın.

🤖 Örnek komut: Bu dört satıcının tekliflerini karşılaştırın ve ön maliyetleri, yıllık lisans ücretlerini, uygulama zaman çizelgesini, gerekli entegrasyonları ve veri taşıma desteğini karşılaştıran bir özet tablosu oluşturun. İhtiyacımız olan kritik entegrasyonları eksik olan satıcıları işaretleyin.

Atıf ve kaynak izlemesini koruma

Çoklu belge işlerinde, doğrulama, uyumluluk veya takip için iddiaları belirli dosyalara kadar izlemeniz gerekir.

💡 İzlemeniz gereken komut kalıbı şöyledir:

Her iddia için kaynak alıntıları gerektirin: Claude'un bilgileri belirli belgelere atfetmesi gerektiğini açıkça belirtin, yani her bulgu için belge dosya adını ve sayfa numarasını veya bölümü alıntılayın.

Alıntı biçimini belirtin: Claude'a, referansların doğrulanması kolay olacak şekilde nasıl yapılandırılacağını söyleyin, örneğin, Biçim kullanın: [Bulgu] (Kaynak: Dosya adı. PDF, Bölüm 3. 2) veya Her ifadenin ardından parantez içinde belge adını ekleyin

Alıntı yapılmamış bilgileri işaretlemesini isteyin: Claude, kaynak belgeye açıkça atıfta bulunmayan bir iddiada bulunursa, bunu açıkça belirtmelidir, yani Çıkarımlara dayalı sonuçları kaynaklı gerçekler olarak değil, [Çıkarım] olarak işaretlemelidir.

🤖 Örnek komut: Tedavi X'in etkinliği hakkında bu sekiz klinik deneme raporundaki bulguları özetleyin. Etkinlik, yan etkiler veya hasta sonuçları hakkındaki her iddia için, ilgili deneme raporunu ve bu verilerin yer aldığı bölümü belirtin. Şu biçimi kullanın: [Bulgular] (Kaynak: Trial_Report_2024_Q2. PDF, Sonuçlar Bölümü, Sayfa 14). Herhangi bir sonuç için birden fazla rapordaki verilerin birleştirilmesi gerekiyorsa, bunu açıkça not edin.

Belge setinizdeki kapsam eksikliklerini belirleme

Bir konuyu toplu olarak ele alan birden fazla belgeyle iş yaparken, eksik bilgiler ortak temaları anlamak kadar önemlidir. Claude, bu eksiklikleri tespit etmenize yardımcı olabilir.

💡 İzlemeniz gereken komut kalıbı şöyledir:

Beklenen kapsamı tanımlayın: Claude'a eksiksiz bir belge setinin neleri içermesi gerektiğini söyleyin, örneğin, bu üç aylık raporlar her bölge için satış, pazarlama harcamaları, müşteri kazanımı ve müşteri tutma metriklerini içermelidir.

Eksik olanları sorun: Açıkça boşluk analizi talep edin, yani bu raporların hiçbirinde ele alınmayan bölgeleri veya metrikleri belirleyin.

Boşlukları doldurmak için öneriler isteyin: Claude, hangi ek belgelere veya verilere ihtiyacınız olduğunu, yani bu analizi tamamlamak için hangi bilgilere ihtiyacımız olduğunu önerebilir.

🤖 Örnek komut: Farklı departmanlardan (Satış, Pazarlama, Ürün, Mühendislik, Müşteri Başarısı) gelen bu beş stratejik planlama belgesini analiz edin. Her biri 2025 hedeflerini, bütçe gereksinimlerini, personel ihtiyaçlarını ve anahtar girişimleri özetlemelidir. Bu unsurların hangilerinin eksik olduğunu belirleyin ve farklı departmanların hedeflerinin çakışabileceği noktaları işaretleyin.

💡 Profesyonel İpucu: Farklı özetleme senaryoları için Claude komut istemleri kütüphanesi oluşturun: tedarikçi sözleşmesi analizi, araştırma sentezi, üç aylık rapor konsolidasyonu, müşteri geri bildirimi analizi vb. Bu sayede, takımınız şablon olarak kullanabilecekleri ve deneme yapabilecekleri komut istemleri hakkında kurumsal bilgiye sahip olabilir. İşbirliğine dayalı Belgeler'i kullanarak Claude AI komut istem kütüphanenizi oluşturun.

Çoklu Belge Çıktılarını Yorumlamak için En İyi Uygulamalar

Claude'u ilk kez çoklu belge özetleme için mi kullanıyorsunuz? Daha iyi sonuçlar elde etmek için yeni başlayanlar için uygun bazı uygulamalar şunlardır:

Claude'un neye öncelik verdiğini anlayın: Özet, Claude'un sizin komutunuza dayanarak önemli olduğunu düşündüğü şeyleri yansıtır. Özetin odak noktasının eksik olduğunu düşünüyorsanız, bu muhtemelen komut ve rehberlikle ilgili bir sorundur.

Belirsiz veya muğlak ifadeleri işaretleyin: öneriyor olabilir veya gösterir gibi görünüyor gibi ifadeler arayın; bunlar belirsizliği işaret eder ve kaynak belgeleri daha ayrıntılı incelemek için işaretlerdir.

Özetlemede önyargı olup olmadığını kontrol edin: Bir belge daha fazla alıntılanıyorsa veya özeti domine ediyorsa, bu belgenin gerçekten daha yetkili mi yoksa sadece bilgi çıkarılması daha kolay mı olduğunu doğrulayın.

Yinelemeli olarak iyileştirin: Claude'un çıktısını takip ederek, analizi derinleştirmek veya odağı ayarlamak için [konu] hakkında alıntılarla ayrıntılı bilgi ver veya bulguları önceki özetle karşılaştır gibi komutlarla daha fazla ayrıntı isteyin.

Dosyaları yönetilebilir parçalara bölün: Claude bir seferde 20 adede kadar dosyayı işleyebilir, ancak tüm dosyaları bir kerede yüklemeyin; ortak bir tema veya amaca sahip belgeleri gruplar halinde işleyin.

XML etiketleriyle bağlamı güçlendirin: veya etiketlerini kullanarak komut isteminizin bölümlerini ayırın, böylece Claude'un karmaşık çok adımlı istekleri daha kolay ayrıştırmasını sağlayın.

👀 Biliyor muydunuz? Claude, yanıtlarının etik ilkelere göre yönlendirildiği bir Anayasal AI çerçevesini takip eder, yani belge özetleriniz sadece verimlilik değil, doğruluk ve zararsızlık açısından da işlenir.

Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Claude'u birden fazla belgeyi aynı anda özetlemek için kullanırken kaçınmanız gereken birkaç hata ve bunun yerine yapılacaklar şunlardır:

❌ Hata ✅ Bunun yerine yapılacak şeyler nelerdir? Dosyalar düzenlenmeden yükleniyor Dosyalara açıklayıcı isimler verin, örneğin Q3_Sales_APAC. PDF, ve yüklemeden önce ilgili belgeleri gruplandırın. Yapılandırılmamış, düşük kaliteli dosyalar yükleme Taranmış karmaşık belgelerde OCR'yi çalıştırın ve tabloları ve görüntüleri ayrı ayrı çıkarın. Yüklemeden önce metnin makine tarafından okunabilir olduğundan emin olun. Dosyaları bölme sırasında anlamsal ilişkilerin korunmaması Belgeleri mantıksal olarak (bölümler, kısımlar veya konular bazında) bölerek, sayfa sayısına göre rastgele bölmek yerine bağlamı koruyun. Özetleri doğrulama yapmadan gerçekmiş gibi ele alma Claude'dan, özetlemenin yanı sıra önemli iddialar için doğrudan alıntılar da eklemesini isteyin, böylece hem sentezlenmiş içgörü hem de karşılaştırma için orijinal dil elde edin. Yanlış yorumlanmış veriler Claude'dan önce verileri nasıl anladığını düşünmesini isteyin (alanlar nelerdir, bunlar arasında ne tür ilişkiler vardır) ve ardından özeti talep etmeden önce yanlış yorumları düzeltmesini isteyin.

👀 Biliyor muydunuz? Her yıl dünya çapında yaklaşık 180 zettabayt veri oluşturulmaktadır. İşletmeler, bu ham verilerde gizli bir bilgi hazinesine sahiptir. Bu verileri kullanabilenler, diğerlerinin göremediği fırsatlardan yararlanabilirler.

Claude'un Çoklu Belge Özetleme için Gerçek Sınırları

Claude AI, çoklu belge özetleme için geliştirilmiştir. Ancak bununla sınırlı değildir. Projeleriniz hayata geçtiğinde, aşağıdaki sınırlamaları fark etmeye başlayacaksınız 👇

Çok büyük belge koleksiyonları için uygun değildir: Verileri Claude'un bağlam penceresine sığacak şekilde önceden işleyebilirsiniz, ancak belgeleri nasıl böldüğünüz veya komut istemlerinde neye öncelik verdiğiniz konusunda dikkatli olmazsanız, parçalama stratejileri sonuçları çarpıtabilir.

İşbirliğine dayalı ş Akışlarının eksikliği: Takımlar çıktıları yineleyemez veya özetleri aynı anda deneyemez; bir seferde yalnızca bir kişi konuşmayı kontrol edebilir, bu da bulguları ne kadar hızlı iyileştirebileceğinizi veya doğrulayabileceğinizi sınırlar.

Dinamik veri kümelerinin tekrarlayan analizi için tasarlanmamıştır: Günlük müşteri desteği biletleri veya gerçek zamanlı satış verileri gibi sık sık değişen veri kümeleri için uygun değildir. Her seferinde yeni dosyaları manuel olarak yüklemeniz, ön işlemden geçirip temizlemeniz ve özetleme sürecini sıfırdan yeniden başlatmanız gerekir.

Yerel entegrasyonların eksikliği: Claude, Google Drive, Slack, CRM'ler veya proje yönetimi platformları gibi iş araçlarınızdan Claude, Google Drive, Slack, CRM'ler veya proje yönetimi platformları gibi iş araçlarınızdan gerçek zamanlı verileri içe aktaramaz. Dosyaları manuel olarak dışa aktarmanız, Claude'a yüklemeniz ve ardından özetleri sistemlerinize geri aktararak üzerinde işlem yapmanız gerekir.

Sürüm kontrolü veya denetim izi yok: Birden fazla konuşma boyunca özetleri yinelediğinizde, özetin kaynağını izlemek için yerleşik bir yol yoktur, bu da sonuçları yeniden üretmeyi veya kararları daha sonra gerekçelendirmeyi zorlaştırır.

Özetleme ş akışlarını otomasyonla gerçekleştiremezsiniz: Her özetleme görevi manuel komut gerektirir; planlanmış özetler ayarlayamaz veya yeni belgeler geldiğinde özetlemeyi otomatik olarak tetikleyiciyle tetikleyemezsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Veriler değerli bir altın madeni olarak kabul edilse de, bu değer genellikle elde edilememektedir. Bir rapora göre, toplanan verilerin %43'ünden fazlası aslında hiçbir zaman kullanılmamaktadır.

Çoklu Belge Sentezinin Gerçekten İşe Yaradığı Durumlar (ve Takımların ClickUp'ı Kullanma Nedenleri)

Claude, birden fazla belgeyi özetlemek gibi zorlu bir işi yapsa da, bu özetlere erişilebilir olmasını sağlamak için ayrı bir sisteme ihtiyacınız vardır. Bunları uygulamak için bir yer. İçgörülerin atıl kalmasına izin vermek yerine projelerin ilerlemesini sağlayan bir yer.

İşte iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp tam da bunu sunuyor.

Bu birleşik AI çalışma alanı, projeleri, belgeleri, sohbetleri, görevleri ve bilgileri birbirine bağlar.

Takımınızın özetleri kullanabilmesi için özetleri araçlar arasında kopyalayıp yapıştırmanıza gerek yoktur.

İşte nasıl işlediği.

Sentezinizi ClickUp belgelerinde yapılandırın ve saklayın.

ClickUp Belge Alanını merkezi bir bilgi alanı olarak kullanın.

Proje belgelerini Docs'ta yazın ve saklayın. İç içe geçmiş sayfalarla bilgileri yapılandırabilir, YouTube videoları ekleyebilir, tablolar ve PDF'ler ekleyebilirsiniz.

İşbirliğine dayalı bir Çalışma Alanı olduğundan, takım üyelerini yorumlarla etiketleyebilir ve eylem öğeleri atayabilirsiniz. Bunlar daha sonra izlenebilir görevlere dönüştürülebilir.

Çoklu belge özetlerini depolamak için düzenlenebilir ClickUp Docs oluşturun.

Devam ederek, AI'dan metni sizin için özetlemesini isteyebilirsiniz. Özetin üslubu, okunabilirlik seviyesi ve hedef kitlesi hakkında komutlar vererek özetin bağlamla daha alakalı olmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp AI'dan belgeleri sizin için özetlemesini isteyin.

Tüm işlerinizi bilen tek bir yapay zeka

Çalışma alanınızda yerel yapay zeka ihtiyacınız varsa, ClickUp Brain görevlerinizden, belgelerinizden ve sohbetlerinizden gerçek zamanlı bilgileri analiz eder.

Bu bağlamsal yapay zeka, görev veya belge özetleri oluşturmak, yazdıklarınızı iyileştirmek için önerilerde bulunmak, içerik (metin ve görseller) oluşturmak, proje güncellemelerini taslak olarak hazırlamak ve daha fazlasını yaparak genel verimliliğinizi artırmak gibi her şeyi yapabilir.

Brain, herhangi bir görev için aşağıdakileri referans alabilir:

Görevler, alt görevler ve görev hiyerarşileri

Durumlar, öncelikler, son teslim tarihleri ve bağımlılıklar

Projeler ve görevlerle bağlantılı belgeler

Yorumlar, kararlar ve devam eden konuşmalar

Takımlar arasında sahiplik ve sorumluluk

Brain, ClickUp'ın izin modelinde çalıştığı için, yalnızca kullanıcının görmesine izin verilen bilgileri gösterir.

AI, izole bir şekilde çıktı üretmek yerine, canlı Çalışma Alanı verilerini değerlendirir ve gerçek yürütme durumunu yansıtan yanıtlar verir.

⭐ ClickUp AI'nın nasıl kullanılacağına dair bir bonus : ClickUp Brain, sizin için elektronik tabloları da analiz edebilir! Elektronik tablonuzu bir sohbete yükleyin ve verileri incelemesini, özetler sunmasını, anahtar eğilimleri vurgulaması ve bilgilerle ilgili belirli soruları yanıtlamasını isteyin.

ClickUp Enterprise Search ile şirketinizin bilgi birikimini özetleyin.

Claude ile ilgili en büyük sorun özetleme işlemi değildir. Asıl sorun, verileri Claude'a ulaştırmaktır.

Belgeleriniz Google Drive, Slack, proje klasörleri ve eski e-posta konularında dağınık durumda. Özetlemeye başlamadan önce, manuel olarak arama ve dışa aktarma işlemleri yapıyorsunuz. Asıl zaman kaybı da burada.

ClickUp Enterprise Search, tüm iş bağlamını tek bir yerde toplamanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın Kurumsal Arama özelliği bunu ortadan kaldırır. Belgeleri, görevleri, yorumları ve Google Drive ve SharePoint gibi bağlı uygulamaları tarar. Tek yapmanız gereken doğal dilde soru sormak, o da aşağıdakileri arar:

ClickUp Görevler, Belgeler, yorumlar ve ek dosyalar

Google Drive, GitHub, SharePoint ve daha fazlası gibi bağlı araçlarda depolanan dosyalar

Aksi takdirde Çalışma Alanı'nda kaybolacak olan geçmiş ve kararlar

Geleneksel anahtar kelime aramasından farklı olarak, Brain, işin nasıl organize edildiğine göre cevaplar ve ilgili dosyalar döndürür. Bu, bilginin projeler, takımlar ve araçlar arasında parçalanmış olduğu büyük Çalışma Alanlarında özellikle değerlidir.

Takım üyeleri, klasörleri veya gösterge panellerini aramak yerine şu tür sorular sorabilir:

"Geçen çeyrekte fiyatlandırma konusunda hangi kararlar alındı?"

"Hangi görevler bu müşteri gereksiniminden bahsediyor?"

"Nihai onayı nereye kaydettik?"

Görevler için özet oluşturmayı otomasyonla otomatikleştirin

Ancak özet elde etmek işin sadece yarısıdır. Gerçek değer, bu sentez tüm takımınızın üzerine inşa edebileceği bir şey haline geldiğinde ortaya çıkar.

ClickUp Brain, görevleri ve proje güncellemelerini anında özetler. Görev listenize AI Özeti ve AI Proje Güncellemeleri'ni iki sütun olarak ekleyin, böylece her görevi tek tek açmadan otomatik özetler elde edebilirsiniz.

📌 Örneğin:

Ürün lansmanı projesindeki tüm görevlerin mevcut durumunu özetleyin

Satıcıların sisteme dahil edilmesi görevleriyle ilgili en son güncelleme nedir?

Q3 kampanya Çalışma Alanı’nda bekleyen tüm görevlerin hızlı bir özetini verin

Tek Seferlik Sentezleri Paylaşım İçin Kullanmak

Claude ile özetleme projeleri, oturum sona erdiğinde biter.

Bir dahaki sefere bu özetleri güncellemek istediğinizde, sıfırdan başlıyorsunuz: bağlamı giriyorsunuz, dosyaları yeniden yüklüyorsunuz, önemini yeniden açıklıyorsunuz, komutlar veriyorsunuz ve anlatıları test ediyorsunuz. Sentez kendi kendine oluşmuyor. Siz manuel olarak yeniden oluşturana kadar orada hareketsiz bir şekilde duruyor.

AI çıktısına insan yargısını katmanlamayı kolaylaştırır.

Claude'un beş satıcı teklifini özetlediğini ve "Satıcı A en iyi fiyat-özellik oranını sunuyor" sonucuna vardığını varsayalım.

Ancak, Satıcı A'nın desteğinin çok kötü olduğunu ve son uygulamanızın planlanandan üç ay gecikmesinin sebebinin bu olduğunu bilen sizin takımınızdır.

Şimdi, tüm özetleriniz Claude'da kalsaydı, takımınızın kendi yargılarını dikkate alması veya katmanlaması mümkün olmazdı. Claude'un işbirliği yeteneklerinin olmaması, sentezin o sohbet penceresinde kilitli kalması anlamına gelir.

ClickUp ile özetlemeniz, AI'nın çıkardıklarıyla sınırlı kalmaz. Takımınızın gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına ve kararlarını katmanlara ayırmasına olanak tanıyan bir karar aracı haline gelir.

Senteziniz ClickUp belgesinde depolandığında, aşağıdakileri yapmak çok daha kolay hale gelir:

Doğrulama kontrolleri yapın : Doğrulama gerektiren özet bölümlerine doğrudan yorum yapın ve takım üyelerini etiketleyin.

Çelişkileri işaretleyin : İç bilgilerinize uymayan iddiaları vurgulayın ve bunları doğrulamak için birini görevlendirin.

Varsayımları testlerle ilişkilendirin: Sentez noktalarını, bunları pratikte doğrulayacak görevlerle bağlantı kurun (örneğin, "Satıcı A'nın mevcut destek SLA'sını doğrulayın").

Birden fazla AI modeliyle deney yapın

ClickUp Brain, çalışma alanınızın içinde doğrudan Claude Sonnet 4 dahil olmak üzere birden fazla AI modeline erişim sağlar. Farklı AI modellerini denemek için ayrı aboneliklere veya diğer araçlara giriş yapmanıza gerek yoktur.

Artık Claude'da satıcı sözleşmelerini özetleyip, ardından takip görevleri oluşturmak için içgörüleri manuel olarak proje yönetimi aracınıza kopyalamanıza gerek yok. Takımınız bu özetler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve sekmeler arasında geçiş yapmadan bulguları eyleme dönüştürebilir.

ClickUp BrainGPT ile özetleme görevleriniz için en iyi AI modelleri arasında geçiş yapın.

📌 Örnek kullanım durumları:

Bilgi yoğun veya çapraz referanslı görevler için Gemini

Günlük uygulamalar ve hızlı taslaklar için ChatGPT

Uzun metin analizi ve sentezi için Claude

✏️ Not: Tüm model erişimi ClickUp Brain aracılığıyla soyutlanır. Bu, AI kullanımının Çalışma Alanı içinde merkezi, izinli ve denetlenebilir kaldığı anlamına gelir. Bu, takımların birden fazla bağımsız AI aracına güvenmesi durumunda ortaya çıkan parçalanmayı önler.

Süper Ajanlar ile özetleme görevlerini otomasyon ile otomatikleştirin

ClickUp'ın Süper Ajanları, siz komut vermeden bu içgörülerle hareket edecek şekilde tasarlanmıştır.

Bunlar, Çalışma Alanınızda olup bitenleri sürekli olarak gözlemleyen ortam AI asistanlarıdır. Görevlerdeki değişikliklere, yeni belge yüklemelerine, zaman çizelgesindeki değişikliklere ve proje dönüm noktalarına yanıt verirler; her seferinde özetlemeyi manuel olarak tetikleyiciyle tetiklemenize gerek kalmaz.

ClickUp Super Agents ile yineleyen özetleme görevleri için yapay zeka destekli ş akışları oluşturun.

📌 Süper Ajan'ın sizin için yapabileceklerinin örnekleri

Sözleşme klasörünü izleyin ve yeni tedarikçi sözleşmeleri yüklendikçe otomatik olarak özetleyin, standart şablonunuzdan farklı olan anahtar terimleri işaretleyin.

Toplantı notlarından, görev yorumlarından ve proje belgelerinden güncellemeleri alarak haftalık sentez raporları oluşturun, ardından her Cuma konsolide özeti liderlik kanalınıza yayınlayın.

Araştırma görevlerinin tamamlandığı tespit edildiğinde, ek dosyalardan elde edilen bulguları otomatik olarak tek bir özet belgedeki bulguları otomatik olarak tek bir özet belgedeki bulguları otomatik olarak tek bir özet belgedeki bulguları otomatik olarak tek bir özet belgedeki bulguları otomatik olarak tek bir özet bel

Departmanlar arasında üç aylık raporları izleyin ve tüm takımlar güncellemelerini gönderdiğinde karşılaştırmalı özetler oluşturun.

Bu, Claude'un oturumu sona erdiğinde çoklu belge sentezinizin durmayacağı anlamına gelir. Bu, arka planda çalışan ve takımınızın manuel müdahaleye gerek kalmadan uyumlu çalışmasını sağlayan tekrarlayan bir ş Akışı haline gelir.

Bunun nasıl çalıştığını görmek için ClickUp'ın Super Agents'ı nasıl kullandığını anlatan bu videoyu izleyin 👇

Sesle çalışan belge sentezi

Yedi adet yasal sözleşmeye bakarken mantıklı bir özetleme yapmaya çalışırken, talimatları yazmak düşünme sürecini bozar. Çıktıyı nasıl yapılandıracağınızı ve hangi sorumluluk şartlarını karşılaştıracağınızı açıklarken, yarı yolda konu akışınızı kaybedersiniz.

ClickUp'ın Talk to Text özelliği, özetleme ihtiyaçlarınızı sorunsuz bir şekilde sözlü olarak ifade etmenizi sağlar. Belgelerin içeriği, birbirleriyle olan ilişkisi ve çıkarmanız gereken bilgiler hakkında doğal bir şekilde konuşun. Analiz kriterlerinizi tanımlayın, çıktı yapısını belirleyin ve sınır durumları netleştirin — hepsi ücretsiz.

Talk to Text ile konuştuğunuz kadar hızlı metin yazın

Çoklu belge özetleme için bu, şunları yapabileceğiniz anlamına gelir: Sözleşmeleri yan yana incelerken ayrıntılı karşılaştırma kriterlerini dikte edin.

Araştırma makalelerinde çelişkiler tespit ettiğinizde yorumlarda konu uzmanlarını etiketleyin ve onları doğrulama sürecine hemen dahil edin.

Sözlü gözlemleri, belirli belgelerin neden farklı ağırlıklandırılması gerektiğine dair gerekçelerinizi içeren yapılandırılmış belgelere dönüştürün.

Bağlamı yazmak için duraklamadan, sentez içgörülerinden ortaya çıktıkları anda takip görevleri oluşturun.

ClickUp ile Çoklu Belge Zekası Oluşturun

Çoğu AI aracı, işinizin yanında yer alır. ClickUp'ın Converged AI Çalışma Alanı ise içinde yer alır.

ClickUp, yapay zekayı canlı projeler, görevler, belgeler, konuşmalar ve zaman çizelgeleriyle tek bir sistemde birleştirir. Bu, yapay zekanın sadece sorduğunuz şeyi değil, aynı zamanda neler olup bittiğini, nelerin bloklandığını ve bir sonraki adımda nelerin yapılması gerektiğini de anladığı anlamına gelir.

Yakınsamanın faydası şudur:

Bağlam, işin yapıldığı yerde yaşar, kopyalanmış komutlarda değil.

Sahiplik ve zaman çizelgeleri hesap verebilirliği artırır

AI takım arkadaşlarınız olan Süper Ajanlar, sizin için yapılacak zor işleri yapar.

Başlamaya hazır mısınız? ClickUp'a ücretsiz kaydolun ✅

SSS

Evet, Claude 200K belirteç bağlam penceresi ile aynı anda 20 adede kadar dosyayı analiz edip özetleyebilir, bu da onu çoklu belge sentezi için uygun hale getirir.

Claude, her biri 30 MB'a kadar olan 20 dosyayı aynı anda işleyebilir. En iyi sonuçları elde etmek için, her şeyi maksimum kapasitede yüklemek yerine belgeleri tema veya dönemlere göre gruplandırın.

Claude'un birden fazla belgeyi özetlerkenki doğruluğu, dosya kalitesine, komut istemi özgüllüğüne, içeriğin niteliğine ve sizin rehberlik sağlama becerinize bağlıdır. Claude, çelişkili bilgileri kendi başına doğrulamaz veya kontrol etmez; sadece ona verdiğiniz bilgileri sentezler.

Claude, kaynaklar arasındaki çelişkileri ortaya çıkarabilir ve farklı bakış açılarını karşılaştırabilir, ancak komutunuzda değerlendirme kriterleri sağlamadığınız sürece hangi kaynağın doğru olduğunu belirleyemez.

Hayır, özetleyici özetlerdeki her iddiayı manuel olarak doğrulamak imkansızdır; takımlar belgeleri ayrıntılı olarak incelemek zorunda kalır ve bu da özetlemenin amacını bozar. Bunun yerine, kılavuzlu komut istemlerini kullanarak kritik iddialar için doğrudan alıntılar isteyin, Claude'dan anahtar bulguların kaynaklarını belirtmesini isteyin ve belirsiz alanları işaretlemesini sağlayın, böylece doğrulama çabalarınıza tam olarak nerede odaklanmanız gerektiğini bilirsiniz.