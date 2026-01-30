2026'da Ders Planlaması için Claude'u Kullanma

Ders planlaması, okul günü bittiğinde nadiren sona erer.

Bu, akşamları, hafta sonları ve dinlenmeniz gereken sessiz saatlere de yansıyor. Etkinliklerin ana hatlarını belirlemenin ötesinde, farklı öğrenme seviyelerine uyum sağlamak, standartlara uygun hale getirmek, materyaller bulmak ve dersin sizin öğrencileriniz için gerçekten iş yaptığından emin olmak da gerekiyor.

Ulusal Eğitim Derneği'ne göre, öğretmenlerin ders planlamaya haftada ortalama 12 saat ayırması şaşırtıcı değildir. Bu, öğretmek yerine derslere hazırlanmak için harcanan neredeyse bir tam iş günü demektir.

Claude gibi araçlar rahatlama vaat ediyor. Doğru kullanıldığında, bu AI araçları planlama süresini önemli ölçüde kısaltabilir ve saatler yerine dakikalar içinde sağlam ders taslakları oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Bu kılavuz, ders planlaması için Claude'u doğru şekilde nasıl kullanacağınızı gösterir. Doğru bağlamı hazırlamaktan, sınıfınızı gerçekten yansıtan komutlar yazmaya, AI tarafından oluşturulan planları güvenle öğretebileceğiniz derslere dönüştürmeye kadar, Claude'u sadece açıp kapattığınız bir sekme değil, pratik bir planlama ortağına nasıl dönüştürebileceğinizi öğreneceksiniz.

Ders planlaması için Claude'u kullanmadan önce ihtiyacınız olan şeyler

Öncelikle, Claude'dan elde ettiğiniz kalite, girdiğiniz kaliteyle doğrudan bağlantılıdır.

Önceden sadece 10 dakika ayırarak düşüncelerinizi ve materyallerinizi toparlayarak, saatlerce süren sinir bozucu yeniden yazma ve düzenleme işlemlerinden kurtulabilirsiniz. Bunu nasıl yapabileceğinize bir göz atalım:

✅ Öğrenme hedeflerinizi tanımlayın

Çeşitli AI komut tekniklerini keşfetmeden önce, öğrencilerinizin ne öğrenmesini istediğinizi bilmeniz gerekir. Net öğrenme hedefleri, iyi bir dersin temelidir ve Claude'a ulaşması gereken belirli bir hedef verir. Bunlar olmadan, net bir amacı olmayan bir dizi etkinlik talep etmiş olursunuz.

Ders döneminin bitiminde öğrencilerin neyi bilmelerini, anlamalarını veya yapabileceklerini düşünün. Spesifik olun. "Öğrenciler İç Savaş hakkında bilgi edinecekler" gibi genel bir hedef yerine, ölçülebilir bir hedef belirleyin: "Öğrenciler İç Savaş'ın üç ana nedenini belirleyebilecek ve bunların çatışmaya nasıl katkıda bulunduğunu açıklayabilecekler. "

Hedeflerinizi müfredat standartlarıyla uyumlu hale getirerek ve farklı VARK öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak Claude'a başka bir bağlam katmanı ekleyebilirsiniz. İpuçlarınızda bu standartlardan bahsetmek, AI'nın sınıf seviyeniz için gerekli titizlik ve alaka düzeyini karşılayan içerik üretmesine yardımcı olur. Bu, etkili ders planlama ve değerlendirme için anahtar bir adımdır.

✅ Kursunuzun içeriğini ve kısıtlamalarını toplayın

Her sınıf farklıdır. 15 kişilik bir lise son sınıf için işe yarayan bir yöntem, 30 kişilik bir üçüncü sınıf için işe yaramayabilir. Claude bu tür bağlamları tahmin edemez ve bu nedenle genel ders planları genellikle başarısız olur.

Yönergeleri vermeye başlamadan önce, sınıfınızın gerçeklerini hızlıca listeye alın:

Temel bilgiler: Sınıf seviyesi, konu ve dönem süresi

Öğrencileriniz: Genel okuma seviyeleri, İngilizce öğrenenlerin sayısı ve ele almanız gereken özel IEP düzenlemeleri

Kaynaklarınız: Sahip olduğunuz (veya sahip olmadığınız) teknoloji, sanat malzemeleri, laboratuvar ekipmanları veya faaliyetlerinizi sınırlayabilecek diğer fiziksel malzemeler.

Ön uçta bu kısıtlamaları net bir şekilde belirtmek, tek bir sınıf bilgisayarınız varken Claude'un bire bir iPad gerektiren harika bir grup etkinliği önermesini engeller. Bu basit adım, elde ettiğiniz ders planının öğretim ortamınızın gerçeklerine dayandığından emin olmanızı sağlar.

📖 Daha fazla bilgi: AI Süreç Haritalaması Oluşturma ve Optimize Etme

✅ Tercih ettiğiniz ders yapısını seçin

Her öğretmenin dersleri için tercih ettiği bir akış vardır.

İster 5E modeli (Katılım, Keşif, Açıklama, Ayrıntılandırma, Değerlendirme), ister Madeline Hunter'ın doğrudan öğretim yöntemi, ister aşamalı serbest bırakma çerçevesi hayranı olun, Claude'a tercih ettiğiniz yapıyı belirtmeniz çok önemlidir. Bu, çıktının size tanıdık gelmesini ve öğretim tarzınıza uymasını sağlar.

Takip ettiğiniz resmi bir modeliniz yoksa da sorun değil. Claude için basit ve mantıklı bir akış şeması oluşturun. Kullanabileceğiniz klasik bir yapı şöyledir:

Isınma: Öğrencilerin düşünmeye başlamasını sağlayan hızlı bir etkinlik Talimat: Yeni kavramı tanıttığınız bölüm Rehberli Uygulama: Sınıf olarak birlikte yapılacak bir etkinlik Bağımsız İş: Öğrencilerin kendi başlarına tamamladıkları bir görev Kapanış: Anlaşılmayı kontrol etmek için kısa bir özet veya çıkış bileti

Bir yapı belirlemek, özellikle tek bir ünite için birden fazla ders planı oluştururken tutarlılık sağlamaya yardımcı olur. Bu, AI'nın çıktısını daha öngörülebilir hale getirir ve mevcut müfredatınıza entegre etmeyi kolaylaştırır.

Claude'da Ders Planları için Etkili Komutlar Yazma

Hazırlık temel ise, etkili komutlar yazmak ders planınızın mimarisidir. İyi hazırlanmış bir komut, Claude'u daha yararlı çıktılara yönlendiren ayrıntılı bir talimatlar dizisidir. Daha iyi komutlar, daha eksiksiz ve kullanışlı ders planlarına yol açar.

İlk denemede mükemmel sonuç almayı dert etmeyin.

Komut mühendisliği, pratikle gelişen bir beceridir. Anahtar, mümkün olduğunca spesifik ve yapılandırılmış olmak, bazen komut zincirleme gibi teknikler kullanmaktır. İşe yarayan bir komut formülü bulduğunuzda, onu kaydedin. Gelecekteki derslerinizde onu yeniden kullanabilir ve uyarlayabilir, böylece daha da fazla zaman kazanabilirsiniz.

Sınıf seviyesi, konu ve zaman kısıtlamalarını dahil edin.

Bu üç ayrıntı tartışmaya açık değildir ve yazdığınız her ders planlama komutunda yer almalıdır.

Bunlar birlikte, Claude'un ilgili ve kullanışlı bir plan oluşturmak için ihtiyaç duyduğu en temel ve kritik bağlam parçalarını formlar.

Sınıf seviyesi: Bu, kelime dağarcığını, kavramların karmaşıklığını ve gelişimsel olarak uygun olan etkinlik türlerini belirler.

Konu: Bu, içerik doğruluğu ve en iyi pedagojik yaklaşımlar için beklentileri belirler. Bir fen dersi, bir edebiyat dersinden farklı bir yapı gerektirir.

Zaman kısıtlamaları: Bu, dersin hızını belirler. 90 dakikalık bir blok plan, 45 dakikalık bir dönemden çok farklı görünür.

Bu ayrıntıları doğal bir komut satırına nasıl dahil edebileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

"10. sınıf biyoloji dersi için mitoz süreciyle ilgili 50 dakikalık bir ders planı oluşturun."

Bu basit cümle, Claude'un ilgili bir plan oluşturmak için ihtiyaç duyduğu temel bağlamı sağlar.

ClickUp Brain içinden Claude'a komut verdik (evet, tek bir arayüzden birden fazla LLM'yi destekliyor) ve bu yanıtı aldık!

Öğretim modelinizi ve öğrenci ihtiyaçlarını belirtin

Şimdi ders planını sınıfınıza uyarlayan ayrıntıları ekleyin. Hazırlık aşamasında seçtiğiniz öğretim modelini adlandırarak başlayın. Örneğin, "Bu ders için 'Ben Yapıyorum, Biz Yapıyoruz, Siz Yapıyorsunuz' aşamalı serbest bırakma modelini kullanın" diyebilirsiniz.

Ardından, öğrencilerinizin ihtiyaçlarını belirleyin. Bu sayede dersin sınıfınızdaki herkes için erişilebilir ve ilgi çekici olmasını sağlayabilirsiniz. Claude'dan ne istediğinizi net bir şekilde belirtin.

"Grup tartışması sırasında İngilizce öğrenenler için cümle başlangıçları ekleyin."

"Bağımsız alıştırmayı erken bitiren öğrenciler için uzantı etkinliki sağlayın."

"Kinestetik öğrenenlerim için çalışma kağıdına alternatif bir uygulamalı yöntem önerin."

İngilizce dersi için, farklı okuma seviyelerini desteklemek üzere çeşitli metin örnekleri içeren bir ton ve ruh hali çalışma kağıdı istemek için ajan komutlarını kullanabilirsiniz. Claude, bu farklılaştırılmış materyalleri oluşturabilir, ancak bunu yalnızca açıkça talep ettiğinizde yapar.

Claude'un ilk komuta verdiği yanıt

⚡️Şablon Arşivi: ClickUp Ders Planlama Şablonu, bireysel dersleri düzenlemenize ve bunları özenle planlanmış görevler ve etkinliklerle doldurmanıza yardımcı olur. Bunu, ders bazında bir taslak oluşturma aracı veya günlük planlayıcı olarak düşünün. Şablon, öğrenme hedeflerini tanımlamak için günlük ve haftalık görünümler sunar. Öğretim materyallerini ek dosya olarak eklemek, ilerlemeyi izlemek veya notlar eklemek için Özel Alanları yapılandırın. Dersiniz sırasında, şablonu dizüstü bilgisayarınızda açık tutabilir ve daha kolay organize etmek için görevleri işaretleyebilirsiniz. Dersin sonunda, hazırlık ödevi vermek isteyebilirsiniz. Bu durumda, Ödev Gönderim Listesi'ni kullanarak öğrencilerinize görevleri göndermek için bir ClickUp Formu gönderin. Ödevleri "Yapılacak", "Başarısız" ve "Başarılı" gibi durumlarla takip edin ve not verin.

Belirli ders bileşenleri talep edin

Mühendislik proje yönetimi yazılımıyla yönetilen projeler gibi, eksiksiz bir ders planı sadece etkinliklerden ibaret değildir. Dersin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayan tüm küçük ama önemli parçaları içerir. Bu bileşenleri talep etmezseniz, Claude muhtemelen bunları dışarıda bırakacaktır.

Dersi baştan sona düşünün ve ihtiyacınız olan her şeyi talep edin. İyi bir kontrol listesi şunları içerir:

Öğrenme hedefleri

Günün önemli sorusu

Isınma veya ders başlangıcı etkinliği

Doğrudan öğretiminiz için anahtar noktalar

Öğrencilere sorulacak sorular içeren rehberli uygulama etkinliği

Bağımsız uygulama görevleri

Biçimlendirici değerlendirme veya çıkış bileti

Gerekli malzemelerin liste

Her bölüm için zaman tahmini sormak da akıllıca bir harekettir. Bu, dersin akışını görselleştirmenize ve sınıfın önüne çıkmadan önce olası hız sorunlarını belirlemenize yardımcı olur. Bu, ders planlama ve değerlendirmeyi entegre etmenin önemli bir parçasıdır.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarını kullanıyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, analiz etme, hatta veritabanı oluşturmaya yardımcı olma gibi çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar geçiş maliyeti ve bağlam değiştirme maliyeti zamanla artar.

Claude'un Ders Planı Çıktısını İnceleme ve Özelleştirme

AI tarafından oluşturulan ders planını bitmiş bir ürün olarak görmek yaygın bir hatadır. Bu, sağlam bir ilk taslaktır, ancak sınıfınızda gerçekten etkili olabilmesi için insan dokunuşuna ihtiyaç duyar.

Claude, sınıfınızın yarısının dün okul gezisine çıktığını veya yangın tatbikatı programı nedeniyle zamanlamanızın bozulduğunu bilmiyor. İncelemeniz ve özelleştirmeniz, genel bir belgeyi gerçekten kullanabileceğiniz bir şeye dönüştürür. İşte burada profesyonel yargınız en önemli hale gelir.

Sınıfınız için zamanlamayı ve hızı kontrol edin.

AI zaman tahminleri sadece tahminlerdir. Ortalama değerlere dayanırlar ve sınıfınızın kendine özgü ritmini hesaba katmazlar. Öğrencilerinizin etkinlikler arasında geçiş yapmak için gerçekten ne kadar zamana ihtiyaç duyduklarını ve yeni bir kavramla ilgili kaç soru soracaklarını siz bilirsiniz.

Oluşturulan planı okuyun ve belirli öğrencilerinizi göz önünde bulundurarak her adımı zihninizde gözden geçirin.

Gerçekçi olun: Claude 10 dakikalık bir etkinlik öneriyorsa, ancak öğrencilerinizin 15 dakikaya ihtiyacı olacağını biliyorsanız, planı buna göre ayarlayın.

Tampon zaman ekleyin: Beklenmedik sorular, teknik aksaklıklar veya planlayamayacağınız o sihirli öğretme anları için her zaman birkaç dakika ekstra zaman ekleyin.

💡Profesyonel İpucu: Hız, genellikle AI tarafından oluşturulan derslerin en zayıf kısmıdır. Hızlı ve gerçekçi bir zaman kontrolü, zamanın yetmemesini veya 20 dakika erken bitirmenizi önleyebilir.

Öğretim tarzınızı ve yerel bağlamı ekleyin

Claude'un ders planları bazen biraz... robotik gelebilir. Öğretiminizi benzersiz kılan kişilik ve sıcaklık eksikliği vardır. Öğrenciler, dersin size ait olmadığını anlayabilir ve bu uyumsuzluk katılımı engelleyebilir.

Bu, plana kendi tarzınızı katmak için bir fırsat.

Kendi hikayelerinizi ve örneklerinizi ekleyin: İçeriği öğrencilerinizin hayatları, topluluğunuz veya önceki derslerinizle bağlantı kurun.

Rutinlerinizi dahil edin: Dersi başlatmak için kullandığınız belirli bir yöntem veya soru-cevap yöntemi varsa, bunu plana yazın.

Dili ayarlayın: İfadeleri, gerçekte kullandığınız dil ile uyumlu hale getirin. "Şimdi etkinliğe başlayalım" gibi bir ifadeyi asla kullanmazsanız, bunu daha doğal bir ifadeyle değiştirin.

Dersi kendinize aitmiş gibi hissetmek, öğrencilerin içeriğe daha fazla ilgi duymasına yardımcı olur.

🛠️ Araç seti: En iyi ders fikirlerinin bazıları masanızda otururken aklınıza gelmez. Not verirken, işe giderken veya yarınki dersi yüksek sesle düşünürken aklınıza gelir. ClickUp'ın bağımsız masaüstü uygulaması olan Brain MAX , öğretmenlerin sadece konuşarak ders fikirlerini, etkinlik taslaklarını veya hızlı düşüncelerini kaydetmelerini sağlayan Talk-to-Text özelliğine sahiptir. Bu AI süper uygulaması, düşüncelerinizi anında yazıya döker ve bunları Çalışma Alanınızda kullanılabilir içeriğe dönüştürür; bu içerik bir görev notu, bir belge taslağı veya bir planlama kontrol listesi olabilir. Bu, fikir aşamasındaki sürtüşmeleri ortadan kaldırarak, yazmaya zaman harcamak veya fikirlerinizi tamamen unutmak yerine, doğal bir şekilde düşünmenizi ve daha sonra fikirlerinizi geliştirmenizi sağlar.

Öğrencileriniz için farklılaştırmayı ayarlayın

Claude farklılaşma için öneriler sağlayabilir, ancak öğrencilerinizin bireysel ihtiyaçları konusunda uzman olan sizsiniz. AI'nın önerileri harika bir başlangıç noktasıdır, ancak sınıfınızdaki gerçek kişilere göre uyarlanmaları gerekir.

Planı gözden geçirirken belirli öğrencileri düşünün.

Destekleme: Önerilen cümle başlangıçları belirli bir İngilizce öğrencisi için yeterli olacak mı, yoksa bir kelime bankasına da ihtiyaçları olacak mı?

Uzantılar: Zorlu etkinlikler, ileri düzeydeki öğrencileriniz için gerçekten zorlayıcı mı, yoksa sadece aynı işin tekrarı mı?

Özel düzenlemeler: Plan, öğrencilerinizin IEP'lerinde listelenen özel düzenlemelerle uyumlu mu?

Burada profesyonel uzmanlığınız önem kazanır. AI size farklılaşma konusunda fikirler verebilir, ancak bunları öğrencileriniz için etkili bir şekilde uygulayabilecek olan sizsiniz.

Gelecekte Kullanmak Üzere Ders Planlarını Kaydetme ve Düzenleme

Genellikle saatlerce harika bir ders planı oluşturmak ve geliştirmek için zaman harcarsınız, ancak bu plan bilgisayarınızda rastgele bir klasörde kaybolur ve bir daha asla görülmez.

Ders planlarınız farklı belgelere ve klasörlere dağılmışsa, geçen yıl yaptığınız o harika etkinliği aramak için değerli zamanınızı boşa harcarsınız. Bu düzensizlik, tutarlı bir müfredat oluşturmayı veya kaynakların paylaşımını zorlaştırır.

Ders planlarınız için iyi organize edilmiş bir sistem, daha sonra zaman kazanmanızı sağlar. En iyi işlerinizi kolayca bulmanızı, yeniden kullanmanızı ve geliştirmenizi sağlayarak zamanla saatlerce zaman kazanmanızı sağlar.

Claude, elbette ders planları hazırlamakta çok başarılıdır. Boş bir sayfadan hızlı bir şekilde sağlam bir ilk sürüme ulaşmanıza yardımcı olur.

Ancak ders hazırlandıktan sonra, öğretmenler hala daha zor bir sorunla karşı karşıya kalırlar:

Bu nerede bulunur?

Nasıl yeniden kullanabilirim?

Haftaya nasıl uyarlayabilirim?

Her şeyi yeniden yapmadan nasıl paylaşım gerçekleştirebilirim?

İşte burada ClickUp devreye giriyor. ClickUp, AI çıktısını tek kullanımlık bir belge olarak ele almak yerine, ders planlamayı sınıflar, dönemler ve öğretim takımları arasında ölçeklenebilir, tekrarlanabilir ve organize bir ş akışına dönüştürür. Ş akışının pratikte nasıl işlediğini görün.

ClickUp Brain'i kullanarak esnek AI taslakları oluşturmaya başlayın (çoklu model, kilitli değil)

ClickUp Brain, birden fazla AI modelini destekler ve görevlerinizin bağlamında bunlara doğrudan erişmenizi sağlar.

Her ders aynı şekilde başlar: taslak hazırlama, revize etme ve fikirleri geliştirme.

ClickUp Brain, tek bir yerde birden fazla AI modeline erişim sağlar, böylece tek bir asistanla sınırlı kalmazsınız. Claude ile dersin ana hatlarını belirleyebilir, ChatGPT'ye geçerek talimatları basitleştirebilir veya başka bir model kullanarak değerlendirme soruları oluşturabilirsiniz, tüm bunları araçlar arasında içerik kopyalamadan yapabilirsiniz.

Sekmeler ve araçlar arasında geçiş yapmak yerine, Brain doğrudan Çalışma Alanınızda yer alır. Bu, istemlerinizin, birim planı, standartlar belgesi veya geçen haftanın dersi gibi halihazırda üzerinde çalıştığınız şeye dayalı olduğu anlamına gelir.

Öğretmenler için bu, fikirlerin form aldığı anda ortaya çıkan sürtüşmeleri ortadan kaldırır. "En iyi AI aracını" seçmek yerine, önünüzdeki görev için en iyi sonucu seçersiniz.

Ders planını uygulanabilir bir öğretim görevine dönüştürün.

Ders planı hazırlandıktan sonra asıl iş başlar: materyalleri hazırlamak, hızı ayarlamak, değerlendirmeleri uyumlu hale getirmek ve hiçbir şeyin unutulmadığından emin olmak.

ClickUp Görevleri, derslerin uygulanmasında temel bir rol oynar. Tek bir ders, sadece bir belge değil, tüm resmi yansıtan bir görev haline gelir. Özel Alanları kullanarak şunları tanımlayabilirsiniz:

Sınıf seviyesi ve konu

Ders süresi

Karmaşıklık veya farklılaşma seviyesi

Standartlara uyum

Sunum biçimi (ders, grup işi, laboratuvar, tartışma)

Buradan itibaren, alt görevler öğretmenlerin gerçekte nasıl hazırlık yaptığını yansıtır: toplanacak materyaller, son halini alacak slaytlar, yazdırılacak çalışma kağıtları, gözden geçirilecek değerlendirmeler. Zihinsel kontrol listeleri veya dağınık notlarla uğraşmak yerine, o dersi vermek için gereken her şey tek bir yapılandırılmış yerde bulunur.

Ders planınız ClickUp görevleri ve alt görevleri içinde şu şekilde yapılandırılır

ClickUp belgesi içinde genişletin, işbirliği yapın ve iyileştirin

Bazı ders detayları kontrol listelerine ait değildir. Nefes alabilecekleri alana ihtiyaçları vardır.

ClickUp Docs, içeriğin bulunduğu yerdir. Bu, tam talimatlar, tartışma komutları, örnek açıklamalar, uyum notları ve yansıma sorularının tümünün, doğrudan görevle bağlantılı bir ortak belge içinde yer aldığı anlamına gelir.

Bu, yinelemeyi doğal hale getirir. Dersi verdikten sonra ifadeleri gözden geçirebilir, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını yorumlayabilir ve e-posta ile sürümleri ileri geri gönderip almadan diğer öğretmenlerle işbirliği yapabilirsiniz.

Temel olarak, Görevler size yapı sağlar. Belgeler size derinlik sağlar. Birlikte, öğretmenlerin gerçekte nasıl düşündüklerini yansıtırlar: organize, ancak esnek.

ClickUp'ta AI destekli belgeleri kullanarak derslerinizi daha hızlı oluşturun ve geliştirin.

Kurumsal Arama ile herhangi bir dersi anında bulun

Ders planınız ClickUp belgesinde olabilir. Çalışma kağıdı Google Drive'da olabilir. Geçen yılın değerlendirme rubriği bir PDF ek dosyasında veya eski bir yorum konusunda gömülü olabilir.

ClickUp'ın Kurumsal Arama özelliği, yalnızca ClickUp içindekileri değil, bağlı tüm çalışma alanınızı ve üçüncü taraf uygulamaları da arayarak bu sorunu çözer.

Bu, tek bir yerden arama yapıp anında sonuçları görüntüleyebileceğiniz anlamına gelir:

ClickUp belgelerinde saklanan ders planları

Bağlı Google Dokümanlar veya Google Drive'daki çalışma sayfaları ve slayt sunumları

Görevlerle bağlantılı ek dosyalar, PDF'ler ve dosyalar

Önceki derslerle ilgili geçmiş yorumlar, talimatlar ve notlar

Öğretmenler için bu, gerçek sınıf ortamında çok önemlidir. Yarının dersini planlarken, yedek öğretmen hazırlarken veya hafta ortasında bir üniteyi düzenlerken, Enterprise Search, aylar önce farklı bir araçla oluşturulmuş olsa bile materyalleri saniyeler içinde bulmanızı sağlar.

Tüm öğretim geçmişinizi, ilk günden itibaren her şeyi taşıma zorunluluğu olmadan, aranabilir bir kütüphaneye dönüştürür.

ClickUp Enterprise Search, tüm iş bağlamını tek bir yerde toplamanıza yardımcı olur.

🚀 ClickUp Avantajı: Ders hazırlığının tekrarlayan kısımlarını halletmek için özel Süper Ajan kullanın! Ders planlama, birçok tekrarlanabilir işi içerir. Dersleri aynı şekilde yapılandırmak, eksik bileşenleri kontrol etmek, hazırlık kontrol listeleri oluşturmak, sınıf seviyelerini etiketlemek veya değerlendirmeleri eklemeyi hatırlatıcı olarak hatırlamak gibi. ClickUp'ın kod gerektirmeyen Agent Studio ile öğretmenler, tek bir satır kod yazmadan kolayca özel bir Super Agent oluşturabilirler. Ajanın neyi araması ve hangi eylemleri gerçekleştirmesi gerektiğini siz belirlersiniz. Örneğin, yeni ders görevlerini gözden geçirerek eksik hedefleri işaretlemek, ders bileşenleri için otomatik olarak alt görevler oluşturmak, farklılaştırma fikirleri önermek veya bir ders henüz gözden geçirilmediğinde size hatırlatıcı mesaj göndermek gibi. Zamanla, Süper Ajanınız planlamanıza uyum sağlar. Tekrarlayan kurulum işlerini arka planda sessizce halleder, böylece enerjinizi öğretime, yaratıcılığa ve öğrencilerinize odaklayabilirsiniz. Bunu, bir kez tasarlayıp her hafta yeniden kullandığınız sanal bir öğretim asistanı olarak düşünün.

Bu ş akışı öğretmenler için neden işe yarıyor?

Claude, daha hızlı taslak hazırlamanıza yardımcı olur. ClickUp, zamanla daha iyi öğretmeninize yardımcı olur.

Çoklu model AI, yapılandırılmış görevler, işbirliğine dayalı belgeler ve güçlü arama özelliklerini tek bir sistemde birleştirerek, ders planlama artık tek seferlik bir iş olmaktan çıkıp, gelişen bir öğretim kütüphanesi haline geliyor.

ClickUp ile, bir sonraki dersi kolaylaştıran bir sistem oluşturursunuz. Bu, AI'yı ara sıra kullanmakla, onu öğretimin gerçekte nasıl gerçekleştiğine entegre etmek arasındaki farktır.

💡Profesyonel İpucu: Ders planlaması, geri bildirimler işin kendisiyle birlikte olduğunda en hızlı şekilde gelişir. Değişiklikleri e-posta veya bağlantısız sohbet araçlarında tartışmak yerine, ClickUp Chat konuşmaları doğrudan ders görevlerine ve Belgelere ekler. Bu, yardımcı öğretmenlerin dersin yapıldığı yerde, bağlamın kaybolması veya tekrarlanması olmadan düzenlemeler önerebileceği, sorular sorabileceği veya sorunları işaretleyebileceği anlamına gelir. Bu tür merkezi iletişim, işbirliğini daha net hale getirir, gidip gelmeyi azaltır ve iyileştirmelerin mesaj dizilerinde kaybolmak yerine gelecekteki derslere aktarılmasını sağlar.

Ders planlaması için Claude'u kullanırken yapılan yaygın hatalar

Ders planlaması için AI kullanmak haftada 5,9 saat zaman tasarrufu sağlar, ancak dikkat edilmesi gereken birkaç yaygın tuzak vardır. Bu hatalardan kaçınmak, ders planlamasında mühendislik verimliliğinizi artırmanıza ve öğrencileriniz için uygun dersler oluşturmanıza yardımcı olur.

Belirsiz komutlar: "II. Dünya Savaşı ile ilgili ders" istemek çok geneldir. Genel ve kullanışsız bir plan elde edersiniz. Spesifiklik en iyi dostunuzdur.

İncelemeyi atlamak: AI çıktısını nihai ürün olarak kabul etmek felakete davetiye çıkarmaktır. Her zaman doğruluk, hız ve öğrencileriniz için uygunluk açısından inceleme yapın.

Farklılaştırmayı unutmak: Claude, farklılaştırma için harika fikirler sunabilir, ancak bunu otomatik olarak yapmaz. Değişiklikleri talep etmeniz ve ardından bunları öğrencilerinizin özel ihtiyaçlarına göre uyarlamanız gerekir.

Komutlarınızı kaydetmeme: Harika sonuçlar veren bir komut oluşturduğunuzda, onu komut kitaplığına kaydedin!

İçerğe sorgusuz sualsiz güvenmek: AI hatalar yapabilir. Özellikle uzmanlık gerektiren veya karmaşık konularda, gerçek bilgileri müfredatınız ve diğer güvenilir kaynaklarla karşılaştırarak her zaman iki kez kontrol edin.

Sesinizi kaybetmek: Derslerinizin bir robot tarafından yazılmış gibi görünmesine izin vermeyin. Öğrencilerin ilgisini canlı tutmak için plana kişiliğinizi, hikayelerinizi ve benzersiz öğretim tarzınızı katın.

🎥 Etkili organizasyon, bireysel ders planlarının ötesinde, tüm haftalık ş akışınıza kadar uzanır. Planlama rutininizde tutarlılığı korumak ve AI tarafından oluşturulan ders planlarınızın öğretim programınıza sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlamak için haftanızı yapılandırmaya yönelik bu pratik kılavuzu izleyin.

ClickUp ile Claude Ders Planlarınızı 10 Kat Artırın

AI, öğretmen olarak sizin kararlarınızın yerini almayacaktır. Ancak, bilinçli bir şekilde kullanıldığında size zaman, netlik ve zihinsel alan kazandırabilir.

Claude, planları hazırlamak için çok güçlü bir araçtır, ancak asıl verimlilik bundan sonra gelen adımlarda ortaya çıkar. Bu dersleri zaman içinde gözden geçirmek, iyileştirmek ve yeniden kullanmak, AI'yı tek seferlik bir kısayol olmaktan çıkarıp sürdürülebilir bir planlama sistemine dönüştürür. Bağlamı, komutları ve bitmiş planları saklayacak bir yeriniz yoksa, aynı işi tekrar tekrar yapmak zorunda kalırsınız.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. Ders planlarını, komutları, materyalleri ve notları tek bir paylaşımlı Çalışma Alanı’nda düzenleyerek, sizinle birlikte büyüyen canlı bir ders kütüphanesi oluşturabilirsiniz.

Docs, Search ve ClickUp Brain birlikte çalıştığında, ister gelecek haftayı ister gelecek dönemi planlıyor olun, geçmiş dersleri kolayca bulabilir, uyarlayabilir ve iyileştirebilirsiniz. Planlama daha kolay ve daha organize olduğunda, öğretim her hafta 10-12 saat daha harcamak yerine hak ettiği ilgiyi görür.

Tüm eğitim planlamalarınızı tek bir ortak çalışma alanında bir araya getirin. ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın.

Sık Sorulan Sorular

Evet, aynı ilkeler geçerlidir. Claude'u, net hedefler, hedef kitle hakkında bilgi ve ihtiyacınız olan belirli bileşenlerin bir listesini sağlayarak, sadece sınıf dersleri için değil, eğitim ve oryantasyon materyalleri oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

Claude bağımsız bir araçtır, yani ders planlarınızı sakladığınız yer ile Claude arasında içerik kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. ClickUp Çalışma Alanınıza doğrudan entegre edilen ClickUp AI ile mevcut belgelerinize ve görevlerinize erişerek daha fazla bağlam elde edin.

En iyi yol, paylaşılan, merkezi bir platform kullanmaktır. Ders planlarınızı konu, ünite veya standartlara göre düzenlenmiş paylaşılan bir ClickUp Çalışma Alanında saklayarak, takımınızda herkesin kolektif bir kütüphaneyi aramasına ve bu kütüphaneye katkıda bulunmasına olanak tanıyın. Ayrıca, AI tarafından oluşturulan planlarınızı tamamlamak için Vertex42'nin Haftalık Ders Planı Şablonunu geleneksel, yazdırılabilir bir biçim olarak kullanabilirsiniz.

Claude, kullanışlı bir taslak oluşturma aracıdır, ancak profesyonel bir eğitimcinin yerini alamaz. Öğrencilerinizi tanımaz, sınıf dinamiklerini gözlemleyemez ve bazen gerçeklere aykırı hatalar yapabilir. Her zaman profesyonel yargınızı kullanarak çıktısını gözden geçirin ve uyarlayın.