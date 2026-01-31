X'te Duygu Analizi için Grok'u Kullanma

X'te (eski adıyla Twitter) gerçek zamanlı piyasa duyarlılığı izleme her zamankinden daha önemli hale geldi. Neden?

Çünkü kullanıcıların %53'ünden fazlası müşteri hizmetleri için bu platforma güveniyor ve 3 saat içinde yanıt almayı bekliyor.

Ancak burada bir sorun var: geleneksel anketler bu hızı yakalayamıyor.

X'te bir kampanya veya tepki nedeniyle ani bir artış, geriye dönük verilerin yakalayamadığı şekillerde marka algınızı ve satışlarınızı doğrudan etkileyebilir.

X'e doğrudan entegre edilmiş yapay zeka asistanı Grok AI, platformun canlı veri akışına benzersiz erişim imkanı sunar.

Aşağıda, X'te izleyici analizi için Grok'u nasıl kullanacağınızı gösteriyoruz. Ayrıca, karşılaşabileceğiniz sınırları ve bunları aşmak için yapılacakları paylaşıyoruz.

Grok nedir ve izleyiciyi nasıl analiz eder?

Grok AI, xAI tarafından geliştirilen ve doğrudan X'e (eski adıyla Twitter) entegre edilen büyük bir dil modeli asistanıdır. Bağımsız AI araçlarından farklı olarak, X'in gerçek zamanlı kamuya açık veri akışına bağlantı kurarak, konuşmaların gelişimi hakkında size erişim sağlar.

Neyi farklı kılıyor?

Grok AI, önceden eğitilmiş veri kümelerine veya sınıflandırıcılara dayanmaz. Bunun yerine, belirli talimatlarla akıl yürütmesini yönlendirdiğiniz modüler, komut tabanlı bir yaklaşım kullanır. Bu esneklik, doğal dil işleme tekniklerini kullanarak tam ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış, incelikli pazar duyarlılığı analizine olanak tanır.

Grok AI, kitleyi şu şekilde analiz eder:

Gerçek zamanlı puanlama: Grok AI, takipçi sayısı ve yazarın önemi gibi faktörleri dikkate alarak -1 ile +1 arasında ağırlıklı puanlar hesaplar. Sınıflandırmaları için gerekçeler sunar ve doğrulayabileceğiniz temsili gönderi ID'lerini de ekler.

Örüntü ve eğilim tespiti: Son X içeriklerini, yanıtları ve alıntıları tarayarak trend olan temaları, duygusal sinyalleri ve konuşma örüntülerini belirler ve hedef kitlenin kampanyalar veya sorunlar hakkında gerçekte ne hissettiğini anlamanıza yardımcı olur.

Konu filtreleme ve sınıflandırma: Sınıflandırma istemleri, ilgili içeriği (markanızın veya ürününüzün bahsedilmesi gibi) filtrelemeye yardımcı olur.

Halka açık sinyal toplama: Canlı X konuşmalarından, kullanıcı profillerinden, etkileşim metriklerinden (beğeniler, yeniden paylaşımlar, yanıtlar) ve trend olan konulardan gerçek zamanlı verileri çekerek hangi içeriğin tartışmayı tetiklediğini gösterir. Grok, mevcut duyarlılığı izlemek ve farklı pazarlardaki halka açık duyarlılık değişikliklerini takip etmek için değerli bir araç haline gelir.

⚠️ Unutmayın: Grok'un bağlam pencereleri, kullandığınız modele bağlıdır. Bazı modeller 128.000 ila 256.000 belirteçi desteklerken, yeni Grok 4 varyantları 2 milyona kadar belirteçi destekler. Ayrıca, Grok AI yalnızca herkese açık içeriğe erişir; gizli hesaplar ve doğrudan mesajlar erişime kapalıdır.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %13'ü zor kararlar almak ve karmaşık sorunları çözmek için yapay zeka kullanmak istiyor. Ancak, sadece %28'i iş yerinde düzenli olarak yapay zeka kullandığını söylüyor. Olası bir neden: Güvenlik endişeleri! Kullanıcılar, hassas karar verme verilerini harici bir yapay zeka ile paylaşmak istemeyebilir. ClickUp, yapay zeka destekli problem çözme özelliğini güvenli ClickUp Çalışma Alanınıza getirerek bu sorunu çözüyor. SOC 2'den ISO standartlarına kadar, ClickUp en yüksek veri güvenliği standartlarına uygundur ve çalışma alanınızda üretken yapay zeka teknolojisini güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

Grok'un Sağlayabileceği İzleyici İçgörüleri Türleri

Kamuoyunu izleme ve pazar duyarlılığını analiz etmek, markaların hedef kitlenin tepkilerini ölçmesine ve değişen algılara yanıt vermesine yardımcı olur.

Grok AI sizin için şunları ortaya çıkarabilir 👇

İçgörü Türü Ne Yapılacak? Nasıl Yardımcı Olur? Dağıtım puanları Olumlu duygu, tarafsız duygu ve olumsuz yanıtların payını -1 ile +1 arasında bir puanla birlikte gösterir. Daha büyük veri kümeleri için, örnek boyutları ve temsili gönderi ID'leri içerir, böylece takımlar puana neyin katkıda bulunduğunu inceleyebilir. Konu kümeleri Büyük hacimli içeriği ürün geri bildirimi, fiyatlandırma soruları veya hizmet sorunları gibi ortak temalar altında gruplandırır. Takımların tek tek içerikleri okumadan kalıpları tespit etmelerine yardımcı olur Trend ve ani artış tespiti Yüzeyler, lansmanlar, kesintiler veya duyuruların ardından değişir. Aynı süreci zaman içinde tekrarlamak, tepkilerin nasıl değiştiğini izlemeyi kolaylaştırır. Erken tepki sinyalleri Karışıklık veya hayal kırıklığı ifade eden içeriğin erken belirtilerini ortaya çıkarır. Takımların, bir sorun ilgi çekmeye başlamadan önce nasıl çerçevelendiğini anlamalarına yardımcı olur. Niteliksel bağlam Sarkazm ve tekrarlanan endişeler dahil olmak üzere üslup ve dili vurgular. Sayısal puanların ötesine geçen bağlam sağlar

🧠 Biliyor muydunuz? " Grok " kelimesi, Robert A. Heinlein'ın 1961 tarihli bilim kurgu romanı Stranger in a Strange Land'den gelmektedir. Bu kelime, gözlemcinin gözlemlediği şeyin bir parçası haline gelerek deneyimin kendisiyle birleştirilecek kadar bir şeyi tamamen anlamak anlamına gelmektedir.

X'te Duygu Analizi için Grok'u Kullanma

Grok AI'yı iş verimliliğini artırmak için kullanmaya başlamadan önce, temel bilgileri doğru bir şekilde öğrenelim.

X'te konuşmaları izlemek için Grok AI'yı nasıl kullanacağınızla ilgili adım adım kılavuz.

Adım #1: Analiz hedeflerinizi belirleyin

Hedefinizi bir cümle ile yazın.

Örneğin: Yeni fiyatlandırma kadememizin lansmanına yönelik müşteri tepkilerini izleyin. Ya da rakibimizin ürün geri çağırmasına ilişkin görüşleri izleyin.

Gerçekten öğrenmek istediğiniz şeyi belirleyin:

Tepkiler nereden başlıyor? (Duyuruya heyecan, özelliklere ilişkin kafa karışıklığı)

Onları nereye yönlendirmek istiyorsunuz? (Değeri anlama, satın almaya hazır olma)

Hedefinize doğru izleme yaptığınızda sizi uyaran sinyaller nelerdir?

Bunu belirli sorulara harita olarak dönüştürün:

Kullanıcılar hatalardan bahsetmiş mi?

Fiyatlandırma hakkında nasıl konuşuyorlar?

Rakiplerle ne tür karşılaştırmalar yapıyorlar?

⚡ Şablon Arşivi: Müşterilerinizi Daha İyi Anlamak İçin Ücretsiz Müşteri Ses Şablonları

Adım #2: Arama komutlarını kullanarak ilgili gönderileri toplayın

Grok AI'nın arama özelliklerini kullanarak konuşmaları filtreleyin. Bir sınıflandırma komutu, kriterlerinize uyan içeriği tanımlamasını ve izlediğiniz genel duyguyu yansıtan yalnızca ilgili gönderi ID'lerini döndürmesini sağlar.

Aşağıdaki komutları karşılaştırın:

❌ Zayıf: "Ürünümüzle ilgili tweetleri bulun."

✅ Güçlü: "Son bir saat içinde 'BrandX lansmanı'ndan bahseden herkese açık tweetleri arayın ve ürün özellikleri, kullanıcı deneyimi veya fiyatlandırma hakkında özel olarak tartışılan gönderi ID'lerini döndürün. Genel bahsetmeler veya ilgisiz konuşmaları hariç tutun."

Arama kriterleriniz ne kadar spesifik olursa, verileriniz o kadar iyi olur.

Adım #3: Komutunuzu yapılandırın

Grok AI'nın puanları hesaplaması için ayrı bir komut oluşturun.

Komut istemlerinize şu öğeleri ekleyin:

Kesin zaman aralığı (son saat, son 24 saat, belirli tarih aralığı)

İncelenecek anahtar kelimeler veya hashtag'ler

İstenen çıktı biçimleri (duygu oranı, temsil edici alıntılar, gerekçe)

Ağırlıklandırma talimatları (takipçi sayısını, etkileşim metriklerini dikkate alın)

🤖 Örnek komut: "#BrandXChallenge ile ilgili en son 200 tweet'i inceleyin. Oranı (olumlu/nötr/olumsuz) hesaplayın, -1 ile +1 arasında bir genel puan sağlayın ve her kategoriden üç temsilci alıntı listeye alın. İçerikyi takipçi sayısı ve etkileşim hacmine göre ağırlıklandırın."

⭐ Bonus: AI'ya daha iyi sorular sormanıza yardımcı olmak için mühendislik ekibine bu mini video kılavuzu hazırladık.

Elbette, Grok AI size ilk taslağı sunar. Ancak bunu doğrulamanız gerekir.

İçeriği aşağıdaki hususlar açısından kontrol ettiğinizden emin olun:

Alaycı ifadeler doğru bir şekilde tespit edildi mi? ("Bu tam da ihtiyacımız olan şeydi" keskin bir eleştiri olabilir)

Tarafsız gönderiler gerçekten tarafsız mıdır yoksa sadece belirsiz midir?

Genel duygu puanı, konuşmayı içgüdüsel olarak okuduğunuzla uyuşuyor mu?

Her kategoriden en az 10-15 örnek okuyun. Tüm yorumunuzu çarpıtabilecek yanlış sınıflandırmaları yakalayacaksınız. Bu tür nitel veri analizi, AI modellerinin taklit etmekte zorlandığı insan yargısını gerektirir.

💡 Profesyonel İpucu: Emojiler, memler veya sosyal medya içeriği içeren X içeriklerine özellikle dikkat edin. Bunlar, basit metinlerden daha fazla dil modellerini karıştırır.

Adım #5: Düzenli izleme sıklığı belirleyin

Grok AI'da yerleşik trend izleme özelliği bulunmadığından, bağlamı korumak için komutları tutarlı bir şekilde çalıştırmanız ve her şeyi (evet, her şeyi!) belgelemeniz gerekir.

İhtiyaçlarınıza uygun bir izleme ritmi seçin:

Saatlik kontroller yüksek riskli lansmanlar, acil krizler veya gerçek zamanlı durumlar için

Devam eden kampanyalar veya ürün lansmanları için günlük analiz

Genel marka sağlığı ve rakip izleme için haftalık izleme

Her çalıştırmayı zaman damgası, örneklem boyutu ve puanlarla belgelendirin. Bu harici kayıt olmadan, zaman içindeki değişiklikleri izlemek veya kampanyanın etkisini ölçmek zorlaşır.

💡 Profesyonel İpucu: Tek bir büyük komutla değil, tekrarlar yoluyla iyileştirin. Her şeyi aynı anda işlemek için uğraşmayın. Farklı sorunları ayrı komut istemlerinde ele alın: İlk aşama: Doğru gönderileri yakaladığınızı kontrol edin. Çok fazla gürültü mü var? Anahtar kelimelerinizi daraltın. Önemli konuşmaları kaçırıyor musunuz? Arama terimlerinizi genişletin.

İkinci aşama: Duygu doğruluğunu kontrol edin. Puanlar yanlış görünüyorsa, ağırlık faktörlerini ayarlayın veya sınıflandırmaların yanı sıra güven puanlarını da isteyin.

Üçüncü aşama: Farklı zaman dilimlerini test edin. Saatlik ve günlük zaman dilimlerini karşılaştırarak hangisinin daha eyleme geçirilebilir içgörüler sağladığını görün.

Adım #6: Duygu sinyallerini eyleme dönüştürün

Duygu analizi, yalnızca takımınızın sonraki adımlarını değiştirirse önemlidir. Grok'un çıktılarını inceleyip doğruladıktan sonra, son adım nasıl yanıt verileceğine karar vermektir.

Duygu kalıplarını eylemlere harita yaparak başlayın:

Sürekli olumsuz duygu → Temel nedenleri araştırın ve ürünü, desteği veya liderliği bilgilendirin.

Karışıklık içeren nötr duygu → Mesajları netleştirin, SSS'leri güncelleyin veya açıklayıcı içerik yayınlayın.

Güçlü olumlu duygu → Kazanan mesajları güçlendirin, kampanyalarda dili yeniden kullanın ve destekçilerin ilgisini çekin.

Yanıtın sahibi kimdir, bu duygu hangi eylemi gerektirir ve hangi sonucu elde etmeye çalışıyoruz sorularına yanıt veren bir karar çerçevesi oluşturun.

Ayrıca, Grok geçmiş bilgileri saklamadığından ve izleme yapmadığından, şunları manuel olarak kaydetmeniz gerekecektir:

Anahtar duygu temaları

Örnek gönderiler

Alınan kararlar

Alınan önlemler

Bu adım, her komut çalıştırma sonrasında duygu analizlerinin kaybolmamasını sağlar.

⭐ Bonus: Tüm bunları ClickUp Belge'de merkezileştirebilir ve takımınızın her analiz çalışmasından sonra güncelleyebileceği paylaşımlı bir duygu izleyici oluşturabilirsiniz. Yerleşik yapay zeka ClickUp Brain, tartışmaları özetlemenize, tekrarlayan duygu temalarını çıkarmanıza ve ham gözlemleri net sonraki adımlara dönüştürmenize olanak tanır. Docs + ClickUp Brain kombinasyonunu kullanarak müşteri duyarlılığı izleyicinizden içgörüler elde edin.

📮 ClickUp Insight: Takımların %47'si AI'nın etkisini ölçmüyor ve sadece %10'u gerçek metriklerle sonuçları izliyor. Çoğu durumda, liderler AI araçlarının değer kattığı alanları, varsa bile, genellikle göremezler. ClickUp Brain, her eylem, güncelleme ve çıktının birbirine bağlantı kurduğu tek bir Çalışma Alanı'na yapay zekayı getirerek bunu değiştiriyor. Görünürlük de ortada: Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM ve Fortinet dahil 150.000'den fazla şirket, ölçülebilir sonuçlar elde etmek için ClickUp Brain'i kullanıyor. Takımlar, Brain'in düzinelerce bağlantısız aracı tüm ş Akışında çalışan tek bir yapay zeka ile değiştirmesi sayesinde %88'e varan maliyet tasarrufu, haftada 1,1 gün zaman tasarrufu ve 3 kat daha hızlı görev tamamlama elde ettiklerini bildiriyor. Süper Ajanlar özelleştirilebilir ve sizin için son derece spesifik ş akışlarını üstlenebilir.

Grok'u Kullanmak İçin En İyi Uygulamalar

Grok AI, X'ten gerçek zamanlı verileri çekebilir, ancak çıktı, stratejik bir yaklaşımla ele alındığında yararlı hale gelir. Aşağıda, yer imlerine eklemeye değer en iyi uygulamalar yer almaktadır: 👇

✅ Belirli, yapılandırılmış komutlar kullanın

Belirsiz sorular, belirsiz sonuçlar verir.

"İnsanlar ne düşünüyor?" diye sormak yerine, daha kesin olun: "Son 12 saat içinde yeni reklamımızı bahseden tweetleri ara; olumlu/nötr/olumsuz sayıları sağlay ve en çok şikayet edilen üç konuyu listeye al."

🔔 Dostça Hatırlatıcı: Programatik işler için JSON, hızlı tarama için madde işaretleri veya yan yana karşılaştırmalar için tablolar gibi belirli biçimleri de talep edebilirsiniz.

✅ Uygun örnekleme pencerelerini seçin

Sosyal medyada görüşler hızla değişir. Daha kısa zaman aralıkları (son bir saat) son dakika haberlerine veya ürün lansmanı duyurularına verilen anlık tepkileri gösterir. Daha uzun zaman aralıkları (24-48 saat) dalgalanmaları düzeltir ve size daha istikrarlı ölçümler sunar.

Kampanyalar arasında metrikleri karşılaştırırken zaman aralıklarınızı tutarlı tutun. Saatlik örneklemden günlük örneklemeye geçiş yapmak, piyasa eğilimlerini tespit etmeyi olması gerekenden çok daha zor hale getirir.

✅ Tutarlılığı sağlamak için birden fazla örnek çalıştırın

Grok'u kullandığınızda, modelin rastgele davranışı ve X'in sürekli gelişen veri akışı nedeniyle çıktılar çalıştırmalar arasında biraz farklılık gösterir. Aykırı değerleri yakalamak ve bulgularınızın genel duyguyu doğru bir şekilde yansıttığından emin olmak için farklı örneklerle komut istemlerini birkaç kez çalıştırın.

Puanlar çalıştırmalar arasında önemli ölçüde değişiyorsa, örnek boyutunuzu artırın veya altta yatan içeriği inceleyerek bu tutarsızlığın nedenini anlayın.

✅ AI analizini insan incelemesiyle birleştirin

Grok'u temaları ortaya çıkarmak ve ön puanları hesaplamak için kullandığınızda, takım üyelerinden bağlamı doğrulamalarını isteyin. Alaycı ifadeler, kültürel referanslar ve sürekli değişen argo, dil modellerini sık sık karıştırır.

💡 Profesyonel İpucu: "Bu yeniden tasarım kesinlikle mükemmel" gibi bir yorum, samimi bir övgü olabilir veya alaycı bir ton içerebilir. Bağlam önemlidir: bu yorum bir hata raporundan sonra mı yayınlandı? Göz deviren bir emoji içeriyor mu? Bu nüansları yakalamak için insan yargısına ihtiyacınız var.

✅ Önyargıyı önlemek için uyarıları tarafsız bir şekilde çerçeveleyin

Modeli önceden belirlenmiş sonuçlara yöneltmeyin.

"Müşterilerin yeniden tasarımı neden sevmediğini açıklayın" gibi bir soru, olumsuz tepkileri varsayar ve sonucu çarpıtır. Bunun yerine, "Müşteriler yeniden tasarım hakkında ne tür tepkiler gösteriyor?" diye sorun ve verilerin yorumunuzu yönlendirmesine izin verin.

🔔 Dostça Hatırlatıcı: Onay önyargısı değeri yok eder. Tarafsız çerçeveleme, harekete geçmeye değer daha güvenilir bulgular elde etmenizi sağlar.

✅ Belge istemleri, sonuçlar ve metodoloji

Her oturumun ayrıntılı kayıtlarını tutun: kullandığınız tam komut, zaman damgası, örnek boyutu, puanlar ve temsili alıntılar. Bu, bulguları tekrarlayabilmenizi, neyin işe yaradığını izlemeyi yapabilmenizi ve kararlarınıza nasıl ulaştığınızı kanıtlayabilmenizi sağlar.

Düzenlemelere tabi sektörler veya uyumluluk açısından hassas ortamlar için, bu belgeler etik hususları ele alır ve gerekli özeni tamamladığınızı gösterir.

💡 Profesyonel İpucu: Cevap konuları analiz ederken Grok'un Eğlence Modunu açarak alaycı ifadeler, iç şakalar, ironi ve memlere dayalı duyguları daha iyi ortaya çıkarın. Bu Grok özelliği titizlikten çok üslup ve zekâya odaklandığından, kesin analizler veya karar vermeye hazır çıktılar gerektiğinde bu özelliği kapatmayı unutmayın.

⭐ İşe Yarayan Komut Desenleri

X'te duygu analizi için kullanabileceğiniz farklı komut kalıplarına bir göz atalım.

1. Tekil gönderi analizi

🤖 Komut: "Bu X gönderisini duygu açısından analiz et: [Gönderi bağlantısını ekle]. Sarkazm, emojiler ve ince tonlamaları algılıyorsunuz. JSON biçimiyle çıktı: {‘one_sentence_summary’: ‘açıklama’, ‘score’: -1. 0 ila +1. 0, ‘reasoning’: ‘tonlama, kelime seçimi, emojiler, bağlamın analizi’}. İma edilen anlamı dikkate alın ve kesin olun. ”

Komut varyasyonları: "Sarkazm algılandığında işaretle" veya "markanın tipik tonuyla karşılaştır" ifadesini ekleyin.

✅ Neden işe yarıyor: Yapılandırılmış çıktı, duygu verilerini eyleme geçirilebilir ve zaman içinde izlenmesi kolay hale getirirken, JSON biçimiyle gösterge panelleri veya analiz araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

2. Konu özetleme

🤖 Komut: "Bu X konusunu özetleyin [konu metnini yapıştırın]. Öncelikle, ana tartışma noktalarını kapsayan 3-4 maddeyi sıralayın. Ardından yalnızca yanıtları analiz edin: olumlu, tarafsız ve olumsuz yanıtların yüzdelerini belirtin (toplam %100). Son olarak, -1,0 ile +1,0 arasında bir genel konu duygu puanı verin ve gerekçesini açıklayın. Alaycı ifadeler ve gelişen tartışmaları dikkatli bir şekilde ele alın."

{rompt varyasyonları: "Yalnızca doğrulanmış hesaplara odaklan" veya "etkileşime göre ağırlıklandır (beğeniler, retweetler)."

✅ Neden işe yarıyor: Konu içeriğini izleyici tepkilerinden ayırarak, mesajınızın amaçlandığı gibi ulaşıp ulaşmadığını ve konuşmanın nereye kaydığını ortaya çıkarır.

3. Kampanya tepkisi izleme

🤖 Komut: "Son 24 saat içinde '#BrandX' içeren X gönderilerini izleyin. Duygu dağılımını (olumlu %, nötr %, olumsuz %) sağlayın. Genel kampanya puanı (-1,0 ila +1,0), ortaya çıkan ilk 3-4 tema ve bağlamıyla birlikte 2-3 temsilci alıntı (olumlu ve olumsuz) sağlayın. Otantik tepkilere odaklanın ve spam'leri filtreleyin."

Komut varyasyonları: "Kalite sinyalleri için min_faves:10" veya "ani artışları tespit etmek için saatlik izleme yap" ekleyin.

✅ Neden işe yarıyor: Gerçek zamanlı kampanya izleme, momentum değişikliklerini erken yakalar ve böylece neyin işe yaradığını güçlendirebilir veya endişeleri tırmanmadan önce ele alabilirsiniz.

4. Kriz izleme

🤖 Komut: "Geçmişteki [zaman aralığı] içinde '[ürün adı] kesintisi', 'çalışmıyor' veya 'bozuk' sözleriyle yapılan bahsetmeleri takip edin. Ortalama duygu -0,5'in altına düşerse işaretleyin. En çok şikayet edilen 3-5 maddeyi madde işaretleriyle özetleyin, 2-3 anahtar olumsuz örnek verin ve şu bilgileri sağlayın: mevcut ortalama puan, aciliyet seviyesi (hacim/yoğunluğa göre düşük/orta/yüksek) ve gerekçe. ”

Komut varyasyonu: "takipçi sayısına göre en etkili şikayetçileri belirle" veya "şikayetleri sorun türüne göre (giriş, performans, özellikler) gruplandır".

✅ Neden işe yarıyor: Net eşiklerle krizin ciddiyetini ölçerek, takımların müdahale çabalarına öncelik vermelerine ve uygun şekilde üst düzeye taşımalarına yardımcı olur.

⭐ Bonus: Grok gibi bir AI verimlilik aracında herhangi bir komutun daha iyi iş yapmasını sağlamak için ipuçları: Grok'a bağlam sağlayın: Tek başına gönderileri beslemeyin. Tam konuşma konu dizilerini, ilgili hashtag'leri ve ilgili tartışmaları dahil edin, böylece gerçekte neler olduğunu anlayabilir.

Rolü önceden belirleyin: Grok'a tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin — "bunu özetle" değil, "duyguları analiz et". Başlangıçtan itibaren niyetinizi net bir şekilde belirtin.

Çıktı biçiminizi belirtin: Gösterge paneli için JSON mı istiyorsunuz? Hızlı tarama için madde işaretleri mi? Rapor için yüzdeler mi? Önceden belirtin, yoksa Grok size vermek istediği şeyi alırsınız.

Önce gerekçeyi sorun: Nihai puanlardan önce adım adım mantığı isteyin. Bu, Grok'un alaycı ifadeleri yanlış yorumladığında veya bağlam ipuçlarını kaçırdığında bunu fark etmenize yardımcı olur.

Kalite sinyallerini filtreleyin: "min_faves:10" veya "100'den az takipçisi olan hesapları hariç tut" gibi kısıtlamalar ekleyerek gürültüyü ortadan kaldırın ve gerçekten önemli olan tepkilere odaklanın.

Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

X'te duygu analizi için Grok'u kullanırken hatırlamanız gerekenler 👇

Örnekleri istatistiksel olarak temsil edici olarak ele alma: Grok'u kullanırken, örneklerin X'in tüm kullanıcı tabanını yansıtmadığını unutmayın. Platformun demografik yapısı daha genç ve teknolojiye daha yatkın kişilere doğru kaymaktadır ve son derece aktif kullanıcılar, ana akım görünümlerin üzerinde aşırı görüşleri potansiyel olarak güçlendirebilir.

Doğrulama yapmadan etiketlere aşırı güvenmek: Puanlar kesin ölçümler değil, niteliksel sezgiseldir. Mizah, ironi ve alaycı ifadeler, görünürdeki tepkileri tamamen tersine çevirebilir. Sonuca varmadan önce her zaman altta yatan bağlamı gözden geçirin.

Konuşmalardaki bağlam çöküşünü göz ardı etme: Uzun konuşmalar birden fazla alt konuya dalar. Grok AI, hangi yanıtların hangi noktaları ele aldığını ayırt etmekte zorlanabilir. Konuşmaları bölümlere ayırın ve izlediğiniz konuyu belirtin.

Zaman içindeki değişiklikleri izleme: Önceki oturumları hatırlayamaz. Harici belgeler olmadan, geçmiş bağlamı kaybedersiniz ve kampanyanın etkisini ölçemez, algı değişikliklerini tespit edemez veya mevcut duyarlılığın geçmiş tepkilerle karşılaştırmasını anlayamazsınız.

Analizi kesin bir ölçüm olarak ele almak: Bulguları mutlak gerçek olarak değil, yönlendirici olarak kullanın. Önemli stratejik kararlar vermeden önce anketler, satış verileri ve destek biletleri ile çapraz referans yapın.

Sistematik süreçlerin eksikliği: Komut istemleri, örnekleme sıklığı ve dokümantasyon gereksinimleri için standart çalışma prosedürleri olmadan, takım üyeleri ve dönemler arasında tutarsızlıklar devam eder.

🧠 İlginç Bilgi: Amerikalılar günde ortalama 34,1 dakika X'te geçiriyor!

Grok Kullanımının Gerçek Sınırları

Grok'u kullanırken sıkça karşılaşılan tuzaklara hızlıca bir göz atalım:

❌ Oturumlar arasında kalıcı bellek yok

Grok AI, bağlam penceresi dolduğunda önceki konuşmaları unutur. Geçmiş kayıtlar olmadığı için "Son oturumumuzdan bu yana tepkiler nasıl değişti?" diye soramazsınız. Her oturum yeni başlar, bu nedenle zaman içindeki değişiklikleri manuel olarak izlemek zorunda kalırsınız.

Her şeyi bir araya getirecek harici araçlar olmadan, verileriniz tek tek sohbet oturumlarına dağılmış halde kalır.

❌ Yerleşik trend izleme veya görselleştirme özelliği yoktur

Grok, metrikleri sizin için zaman çizelgelerine veya gösterge panellerine derleyemez. Düzenli aralıklarla komut istemlerini manuel olarak çalıştırmanız ve bu sonuçları elektronik tablolara veya diğer görselleştirme araçlarına aktarmanız gerekir. Sürekli veri izleme gerektiren zamana duyarlı kampanyalar için Grok alternatifleri aramanız gerekecektir.

❌ Sınırlı denetim izi

Sohbet oturumları kolayca dışa aktarılamaz veya izlenemez. Paydaş raporları veya yasal uyumluluk için kararlarınızı gerekçelendirmek gerektiğinde, yapılandırılmış denetim izlerinin olmaması ciddi bir sorun haline gelir.

❌ Ş Akışı entegrasyonları veya eylem yönetimi yok

Grok AI bulguları ortaya çıkarır, ancak platform içinde bunlara göre hareket etmenize olanak sağlamaz. Bir ürün sorunuyla ilgili olumsuz tepkiler hakkında içgörüler sağlayabilir, ancak görevler oluşturamaz, son tarihler belirleyemez veya ilerlemeyi izleyemezsiniz. Tüm takip işlemleri tamamen ayrı sistemlerde gerçekleştirilmelidir.

❌ Maliyet ve erişim kısıtlamaları

Ücretsiz sürümü kullanıyorsanız, sıkı sorgu sınırlamalarıyla karşılaşırsınız. Genellikle birkaç saatte bir 10-20 istekle sınırlıdır ve sıfırlama süresi çok yavaştır. Kampanya lansmanlarını izlerken, rakiplerin bahsetme işlemlerini izlerken veya günlük duygu taramaları yaparken bu sınırlamalar gerçek bir sorun haline gelir.

Grok AI'ya sınırsız erişim için X Premium veya Premium+ aboneliği ( aylık 8-40 dolar ) gerekir. API erişimi, yüksek hacimli izleme akışlarını yavaşlatabilecek kendi hız sınırlamalarına sahiptir.

Trend analizi veya kriz izleme için yüzlerce gönderiyi mi işliyorsunuz? Ücretli pakete ihtiyacınız olacak ve bu durumda bile büyük veri kümeleri hızla artan bir zaman gerektirecektir.

❌ Doğruluk sınırlamaları ve bilinen zayıflıklar

Model, sarkazmı düzenli olarak yanlış etiketler, argo ve emoji yorumlamada zorlanır ve belirsiz içeriği bir karar vermek yerine ön tanımlı olarak nötr olarak etiketler. Manuel düzeltme gerektiren hem yanlış pozitif hem de yanlış negatif sonuçlarla karşılaşacaksınız.

👀 Biliyor muydunuz? X, Çin, İran, Kuzey Kore, Rusya ve Venezuela gibi ülkelerde engellenmeye devam ediyor. Bu, Grok'un duygu analizinin büyük nüfusları atladığı ve bu pazarlardaki bölgesel bakış açılarını yakalayamadığı anlamına geliyor.

ClickUp'ın Audience Insights'ın Yerine Neden Daha İyi Bir Seçenek Olduğu

Grok AI, X'te şu anda neler olup bittiğine dair gerçek zamanlı içgörüler sağlar. Kamuoyundaki değişimleri ortaya çıkarır, ancak yorumlamada durur. Zaman içindeki tepkileri izlemeyebilirsiniz, takipleri yönetemezsiniz veya bulguları iş sonuçlarıyla bağlantı kuramazsınız.

Girin: ClickUp.

Dünyanın ilk birleşik AI çalışma alanı olarak, araçlarınızı ve ş akışlarınızı birleştirir.

ClickUp'ın kitle verilerini ölçülebilir sonuçlara dönüştürmek için neden daha akıllı bir seçim olduğunu görelim 🏅

İşinizi anlayan bağlamsal yapay zeka

ClickUp Brain, çalışma alanınızın içinde doğrudan çalışan ve işinizin nasıl yapılandırıldığını bilen bağlamsal bir yapay zeka katmanıdır. Şu bilgileri referans alabilir:

Görevler, alt görevler ve görev hiyerarşileri

Durumlar, öncelikler, son teslim tarihleri ve bağımlılıklar

Projeler ve görevlerle bağlantılı belgeler

Yorumlar, kararlar ve devam eden konuşmalar

Takımlar arasında sahiplik ve sorumluluk

Bu bilgilerle donatılmış bağlamsal yapay zeka şunları yapabilir:

ClickUp Görevleri, Belgeler, Sohbetler ve yorumlardan tartışmaları özetleyin ve tekrarlayan temaları ortaya çıkarın.

Geçmişteki geri bildirimleri mevcut kararlarla bağlantı kurun , böylece aynı bulguları tekrar tekrar keşfetmek zorunda kalmazsınız.

Müşteri konuşmaları, destek biletleri ve takım kanalları genelinde desenleri takip edin ve hedef kitlenizin sürekli olarak nelere önem verdiğini ortaya çıkarın.

ClickUp Brain ile duygu analizlerini somut eylemlere bağlayın

ClickUp Brain, Çalışma Alanının izin modeli içinde çalıştığı için, yalnızca kullanıcının erişim izni olan bilgileri gösterir. Soru sormadan önce arka plan bilgilerini yapıştırmanıza, bağlamı yeniden belirtmenize veya işin nasıl organize edildiğini manuel olarak açıklamanıza gerek yoktur.

ClickUp Brain, izole bir şekilde çıktı üretmek yerine, canlı Çalışma Alanı verilerini değerlendirir ve işinizin yürütme durumunu yansıtan yanıtlar verir.

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX, bağımsız Grok kullanımında karşılaşabileceğiniz bazı sınırları ortadan kaldıran bir masaüstü AI süper uygulamadır. Bunlar arasında şunlar yer alır: Canlı işlerden elde edilen derin bağlam: ClickUp Brain, görevlerinizi, belgelerinizi, yorumlarınızı ve durumlarınızı görebilir, böylece yanıtlar son teslim tarihleri etrafındaki önceliklere yansıtılır.

Birden fazla harici modele erişin : Farklı görevler için farklı AI modellerinden yararlanın, böylece tek bir akıl yürütme tarzına veya yeteneğine bağlı kalmazsınız.

Kurumsal Arama : Çalışma Alanınızda ve bağlı araçlarda birleşik arama özelliğini etkinleştirerek ilgili Belgeleri, görevleri, yorumları ve dosyaları anında kolayca bulabilirsiniz. Çalışma Alanınızda ve bağlı araçlarda birleşik arama özelliğini etkinleştirerek ilgili Belgeleri, görevleri, yorumları ve dosyaları anında kolayca bulabilirsiniz.

Ş Akışı tabanlı eylemler: Yanıtları araçlara kopyalamak yerine, takımınızın çalıştığı yerde görevler oluşturabilir, alanları güncelleyebilir, alt görevler oluşturabilir ve özetleri kaydedebilirsiniz.

Rol farkındalığına sahip yardım: CSM'ler, PM'ler, mühendisler ve liderler aynı yapay zekayı kullanabilir, ancak farklı çıktılar elde edebilirler: durum özetleri, stand-up notları, CSM'ler, PM'ler, mühendisler ve liderler aynı yapay zekayı kullanabilir, ancak farklı çıktılar elde edebilirler: durum özetleri, stand-up notları, müşteri geri bildirim depoları vb.

ClickUp Brain MAX ile araçlar arası arama: ClickUp Brain MAX, ClickUp ve bağlı uygulamalardan (Drive veya Slack gibi) bağlam bilgilerini alır, böylece birden fazla AI sekmesi arasında geçiş yapmak yerine soruları tam bir resimle yanıtlayabilirsiniz.

Azaltılmış AI yayılması : Tek bir AI katmanı yazma, planlama, analiz ve destek ş akışlarını destekler, böylece her fonksiyon için ayrı Grok tarzı araçlar kullanmanıza gerek kalmaz. Tek bir AI katmanı yazma, planlama, analiz ve destek ş akışlarını destekler, böylece her fonksiyon için ayrı Grok tarzı araçlar kullanmanıza gerek kalmaz.

Kurumsal düzeyde güvenlik: Tüm bunlar, üçüncü taraf veri eğitimi ve saklama konusunda katı sınırlamalar içeren ClickUp'ın güvenli yığını (GDPR, ISO, HIPAA ve SOC 2 uyumlu kontroller dahil) üzerinde çalışır.

Ağır işler sizin yerinize yapılacak süper ajanlar

Brain MAX, takımların daha iyi sorular sormasına ve içgörüler ortaya çıkarmasına yardımcı olurken, ClickUp Super Agents bu içgörüler üzerine harekete geçmek için tasarlanmıştır.

Süper Ajanlar, çalışma alanınızda sürekli çalışan ortam AI asistanlarıdır.

Görevler, zaman çizelgeleri, bağımlılıklar ve etkinlik modellerinde neler olup bittiğini gözlemler, ardından koşullar değiştikçe otomatik olarak yanıt verir. Herhangi bir komut gerekmez.

✨ Bunu uygulamada görmek isterseniz, bu video Super Agents'ın içerik sistemimizi nasıl desteklediğini gösterir.

Eylemleri ve sonuçları izleyen gösterge panelleri

Grok, bir anda duygu durumunun nasıl olduğunu size söyleyebilir. Yanıtınızın işe yarayıp yaramadığını gösteremez.

ClickUp Gösterge Panelleri, duygu analizlerini takımların zaman içinde izleyebileceği, inceleyebileceği ve harekete geçebileceği bilgilere dönüştürür.

En iyi yanı ise, size sadece veri sunmakla kalmıyorlar. AI Kartları, verilerin ne anlama geldiğine dair kolay anlaşılır yorumlar sunuyor.

AI Kartları size şu konularda yardımcı olur:

AI StandUp kartları ile zaman içindeki duygu ile ilgili etkinlikleri özetleyin.

AI Proje Güncelleme Kartları ile üst düzey duygu sağlığı güncellemeleri oluşturun.

AI Brain Kartları kullanarak duygusal eğilimlerle ilgili özel sorular sorun .

Liderlik için hazır özetler oluşturun AI Executive Summary kartları ile

Bu kombinasyonu nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır 👇

📌 Kendini güncelleyen duygu gösterge paneli örneği Pazarlama takımı her Monday duygu gösterge panelini inceler. Grok komutlarını yeniden çalıştırmak yerine, şunu görürler: Geçtiğimiz hafta boyunca izleyici duyarlılığının nasıl değiştiğine dair bir özet

Hangi kampanyalar kafa karışıklığı, hayal kırıklığı veya olumlu etkileşime tetikleyici oldu?

Yanıt olarak hangi önlemler alındı?

Hangi sorunlar çözülmemiş durumda? AI Kartları, tekrarlanan itirazlar, açıklamalardan sonra duyguların iyileşmesi veya birden fazla kampanyada ortaya çıkan yeni endişeler gibi kalıpları otomatik olarak ortaya çıkarır.

📚 Daha Fazla Bilgi: Pazarlama Alanında Yapay Zeka Nasıl Kullanılır (Örneklerle)

✏️ Not: ClickUp, bulguları belgelenmiş en iyi uygulamalar, geçmiş örnekler ve stratejik çerçevelerle bağlantı kurmak için bilgi yönetimi altyapısı da sağlar.

Önceden oluşturulmuş şablonlar

ClickUp, sıfırdan başlamadan içgörülerinizi eyleme dönüştürmenize yardımcı olan 1.000'den fazla hazır şablon sunar. Bu şablonlar, hazır sistemler gibi çalışır ve takımınıza ilk günden itibaren yapı, görünürlük ve sahiplik duygusu kazandırır.

Hazır bir sistemle duygu analizlerinden elde ettiğiniz bilgileri eyleme dönüştürün.

ClickUp'ın Sosyal Medya Analizi Şablonu, performansı izlemenize, sorunları erken tespit etmenize ve gösterge panelleri veya ş Akışları oluşturmadan içgörüleri sonraki adımlarla bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

Platformlar genelinde sosyal metrikleri izleyebilir ve dikkat edilmesi gerekenleri işaretleyebilirsiniz. Verileri elektronik tablolara, ekran görüntülerine veya raporlara kopyalayıp yapıştırmanıza gerek yoktur.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Sosyal Medya Analizi Şablonunu kullanarak sosyal medya stratejiniz hakkında görünürlük kazanın.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Tüm kanallarda tek bir görünüm: Facebook, Instagram, X, LinkedIn, YouTube ve daha fazlası gibi platformlar için etkileşim, gösterim, tıklama ve yorum gibi metrikleri izleyin.

Yerleşik performans durumu: Metrikleri otomatik olarak İyileştirme Gerekiyor veya Beklentileri Karşılıyor olarak sınıflandırın, böylece takımınız en kritik eylem öğelerine odaklanabilir.

Net hedefler ve ilerleme izleme: Mevcut performansı hedefler ve karşılaştırma ölçütleriyle karşılaştırarak duygu, etkileşim veya erişimin hangi alanlarda artış veya düşüş eğiliminde olduğunu hızlıca görün.

Tasarım gereği eyleme hazır: Metrikleri görevlere, sahiplere ve takip işlemlerine bağlayarak, araç değiştirmeden içgörüden uygulamaya kolayca geçin.

📚 Ayrıca okuyun: Gelişmiş Entegrasyon Özelliklerine Sahip En İyi Belge Yönetim Yazılımı

Platformlar arasında sosyal medya operasyonlarını yönetin

ClickUp'ın Sosyal Medya Şablonu, X, LinkedIn, Instagram vb. gibi birden fazla platformda sosyal medya içeriği planlamanıza, oluşturmanıza, incelemenize ve yayınlamanıza olanak tanır.

Çoklu platform akışlarına uyarlanmış özel durumlar ve görünümlerle içeriği düzenleyebilirsiniz.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sosyal Medya Şablonu ile tüm sosyal medya kanallarında tutarlılık sağlayın.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Onay Bekliyor, Devam Ediyor ve Yayınlandı gibi özel durumlarla içerik ilerlemesini takip edin.

Yerleşik görev atamaları, ek dosyalar ve yorumlarla takımlar arası işbirliğini teşvik eder.

Gönderi formları ve yapılandırılmış görünümlerle fikirleri yakalayın ve önceliklendirin

Sosyal yaşam döngüsünün farklı aşamalarına (ör. fikir üretme, oluşturma, inceleme ve yayınlama) uygun çoklu ş Akışı görünümleri (ör. İçerik Aşaması, Takvim, Başlangıç Kılavuzu)

ClickUp ile Sinyalleri Stratejik Eylem Planlarına Dönüştürün

Grok AI, X'te duygu analizini izler.

ClickUp, bu içgörüleri ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve çok kanallı operasyonlara dönüştürmede mükemmeldir.

ClickUp Dokümanları'nı kullanarak içgörüleri ve kararları belgelendirin. Bağlamsal AI, kalıpları özetler ve tekrarlanan temaları vurgular.

Süper Ajanlar, manuel komutlar olmadan takip işlemlerini tetikleyici olarak kullanarak, sahipleri atayarak ve işlerin ilerlemesini sağlayarak bu içgörüler üzerine otomatik olarak harekete geçer.

Gösterge panelleri, eylemleri ve sonuçları tek bir yerde izler, böylece takımlar nelerin değiştiğini ve nelerin işe yaradığını görebilir.

Başlamak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Grok AI, olumlu, tarafsız ve olumsuz yanıtların yüzdelerini gösteren oranları ve -1 ile +1 arasında değişen puanları hesaplar. Tartışma konularını özetleyebilir, görüş kümelerini belirleyebilir ve belirli şikayetleri veya övgülerini vurgulayabilir. Grok'u, kampanyalara, ürün lansman etkinliklerine veya müşteri hizmetleri etkileşimlerine yönelik ani artışları ve tepkileri gerçek zamanlı olarak algılaması için yönlendirebilirsiniz. Tüm bunlar sayesinde, kamuoyu ve algı hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edersiniz.

Grok'un X verilerine bağımlılığı, daha geniş kitle segmentlerine göre aktif ve açık sözlü kullanıcıları tercih eden platforma özgü önyargılar yaratabilir. Tüm AI modelleri gibi, komutunuzu nasıl çerçevelediğinize veya konunun karmaşıklığına bağlı olarak bağlamı yanlış yorumlayabilir.

Etkili komutlar spesifik ve yapılandırılmış olmalıdır. Tam zaman aralığını, ilgili anahtar kelimeleri veya hashtag'leri, ihtiyacınız olan çıktı biçimini (oranlar, puanlar, alıntılar) ve takipçi sayılarını ekleyin. İki adımlı bir yaklaşım kullanın: önce ilgili içeriği sınıflandırın, ardından puanları hesaplayın. İşi basitleştirmek için JSON veya madde işareti biçiminde yapılandırılmış çıktılar isteyin. Grok AI ile çalışırken belirsiz sorular sormaktan kaçının ve hangi metriklerin döndürülmesini istediğinizi tam olarak belirtin.

Evet, halka açık X içeriğine gerçek zamanlı erişim, değişikliklerin erken tespitini sağlar. Düzenli olarak örnekleme yaparak ve artan negatif puanları izleyerek, tepki tırmanmadan önce fark edebilirsiniz. Ancak Grok AI otomatik olarak izleme yapmaz. Kullanıcılar düzenli olarak komutlar çalıştırmalı ve sonuçları depolamak ve zaman içindeki eğilimleri izlemek için harici sistemleri sürdürmelidir.

Sıklık, kampanya riski, lansman zamanlaması ve sorunun hassasiyetine bağlıdır. Yüksek riskli ürün lansmanı durumları veya krizler için, saatlik örnekleme hızlı değişiklikleri yakalar. Sürekli marka izleme veya rutin rakip izleme için genellikle günlük veya haftalık iş yeterlidir. Anahtar, anlamlı trend karşılaştırmaları yapabilmek için tutarlı zaman aralıklarını korumaktır. Takip ettiğiniz konuşmaların değişkenliğine ve önemine göre sıklığı ayarlayın.