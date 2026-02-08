Grok Gerçek Zamanlı Komutları Nasıl Yazılır (Örneklerle)

Grok, diğer AI asistanları gibi davranarak ivme kazanmadı. X ile canlı bağlantısı sayesinde, donmuş eğitim verilerine güvenmek yerine, son dakika haberlerinden hızla değişen kamuoyu duyarlılığına kadar şu anda olanlara yanıt veriyor. OneLittleWeb'in Ağustos 2024-Temmuz 2025'i kapsayan "AI Big Bang" çalışmasında, Grok aylık ortalama 57,2 milyon ziyaretçi sayısına ulaştı ve son çeyrekte (Mayıs-Temmuz 2025) bu sayı 129,8 milyon/ay'a yükseldi.

Grok, hikaye panolarından daha hızlı ilerlediğinde kullanışlıdır. Takımınız X, haberler ve kamuoyu duyarlılığından gelen gerçek zamanlı sinyallere güveniyorsa, komut yapısı yeni kanıtlar mı yoksa genel çıktılar mı alacağınızı belirler. Bu kılavuz, canlı kaynakları güvenilir bir şekilde çeken Grok komutlarını nasıl yazacağınızı ve öğrendiklerinizi ClickUp'ta eyleme nasıl dönüştüreceğinizi gösterir.

Grok Gerçek Zamanlı Veri İstemleri Nedir?

Grok gerçek zamanlı veri komutları, Grok'a tanımlanmış bir zaman aralığı içinde yeni kaynakları (X + web) almasını ve ardından doğrulayabileceğiniz bağlantılarla bulguları döndürmesini söyleyen yapılandırılmış sorgulardır. Açık kaynak ve zaman kısıtlamaları olmasa da Grok yine de yanıt verebilir, ancak çıktı, güncel kanıtlar yerine önceden eğitilmiş bilgilere dayanma olasılığı daha yüksektir.

Birçok Büyük Dil Modeli (LLM) aksine, Grok yerleşik web tarama yeteneklerine ve X'e canlı bağlantıya sahiptir. Ancak bu erişim tek başına yeterli değildir. Grok, komut açıkça bunu istediğinde canlı kaynakları arar. Komut belirsizse, Grok gerçek zamanlı bilgileri sorgulamak yerine ön tanımlı olarak statik eğitim verilerini kullanabilir.

via Grok

Burada "gerçek zamanlı" terimi anlık anlamına gelmez. Kaynağa bağlı olarak, son birkaç saatten birkaç güne kadar olan verileri inceleyebilirsiniz. Komut istemi yapınız, Grok'a canlı verileri aramasını veya ön tanımlı olarak statik eğitim bilgilerini kullanmasını söyler.

💡 Profesyonel İpucu: Bir komut istemini "gerçek zamanlı" hale getiren iki anahtar bileşen şunlardır: Kaynak yönergeleri: Grok'tan X, haberler veya web sonuçlarını kontrol etmesini açıkça isteyerek, nereye bakması gerektiğini belirtin. Zamansal işaretler: "Bugün", "bu hafta" veya "şu anda" gibi kelimeler, yeni bilgiye ihtiyacınız olduğunu gösterir.

Grok Gerçek Zamanlı Veriler Neden Takımlar İçin Önemlidir?

Kararlar, çeyrekler değil saatler içinde gelişen son dakika haberleri, değişen duyarlılıklar ve rekabetçi hamlelerle şekillenir. Grok'un gerçek zamanlı veri erişimi, takımlara olan bitenin görünürlüğünü sağlar.

Gerçek zamanlı erişimin somut bir fark yarattığı nokta şudur:

Rakipleri gerçek zamanlı olarak izleyin (lansmanlar, açıklamalar, anlatım değişiklikleri)

Duygu değişikliklerine göre krizleri izleyin (ne hızlanıyor, ne yavaşlıyor)

Araştırmaları güncel kaynaklarla karşılaştırarak doğrulayın (güncel olmayan veya tartışmalı iddiaları yakalayın).

Talep sinyallerini (itirazlar, talepler, rakiplerin bahsetilmesi) erken tespit edin.

Yeni trendleri (konular, hashtag'ler, anlatılar) tespit edin.

Marka algısını sürekli olarak ölçün (bahsetmeler, ton, etkileşim)

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarını kullanıyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar geçiş maliyeti ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile değil. ClickUp Çalışma Alanınızda yer alır, üzerinde çalıştığınız şeyi bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

Gerçek Zamanlı Veri Sorguları için Grok'u Yapılandırma

Canlı bilgiler için geliştirilmiş en iyi yapay zeka bile, komut satırı gerçek zamanlı verileri açıkça talep etmezse size güncel olmayan veya genel yanıtlar verebilir. Grok da bir istisna değildir. Doğru sinyaller olmadan, canlı kaynakları sorgulamak yerine ön tanımlı olarak statik eğitim verilerini kullanabilir.

İpucu yapısı sonucu belirler. Zaman, kaynaklar ve kapsamı nasıl referans aldığınız gibi küçük seçimler, Grok'un performansını belirler.

Grok'u gerçek zamanlı veri sorguları için doğru şekilde yapılandırmak için bu tarafsız, adım adım kılavuzu izleyin.

Grok aracılığıyla

Önkoşullar

X Premium veya Premium+ aboneliği: Grok erişimi ücretli X kullanıcılarıyla sınırlıdır.

Aktif X hesabı: Hesap iyi durumda olmalıdır.

Yaş doğrulama: Grok özelliklerinin kilidini açmak için gereklidir.

xAI hesapı ve API anahtarı (geliştiriciler için): Konsoldan oluşturulur. x. ai

Tüketiciler için adımlar

1. X'e giriş yapın: x. com adresini veya X mobil uygulamasını açın ve oturum açın.

2. Grok'a erişin: Navigasyon çubuğundan veya yan menüden Grok simgesini seçin.

3. Normal modu kullanın: Gerçeklere dayalı, gerçek zamanlı yanıtlar için Normal moda geçin. Eğlence modu, doğruluktan çok üslubu önceliklendirir.

4. Gerçek zamanlı sorgu yazın: "Şu anda X'te [konu] ile ilgili neler oluyor?" gibi güncel bilgileri açıkça sorun.

5. Gerektiğinde DeepSearch'ü kullanın: DeepSearch'ü etkinleştirerek birden fazla canlı kaynağı tarayarak daha geniş bir bağlam elde edin.

API / Geliştirici için adımlar

1. Bir xAI hesapı oluşturun: console. x. ai adresinden kaydolun.

2. API anahtarı oluşturun: API Anahtarları bölümünden yeni bir anahtar oluşturun.

3. API anahtarını güvenlik altına alın: Bir ortam değişkeninde veya .env dosyasında saklayın.

4. API isteğini yapılandırın: xAI SDK'yı veya Grok modeli ile doğrudan HTTP isteklerini kullanın.

5. Gerçek zamanlı X bağlamını etkinleştirin: Canlı X verilerine erişim izni vermek için enable_x_context değerini true olarak ayarlayın.

6. Gerekirse akışı etkinleştirin: Grok güncellemeleri oluştururken, akış yanıtlarını kullanarak güncellemeleri alın.

Yapılandırıldıktan sonra, sonuçların kalitesi erişime değil, istemlerin zamanı, kaynakları ve niyeti ne kadar kesin bir şekilde işaret ettiğine bağlıdır. Bu noktada gerçek zamanlı istem tasarımı kritik öneme sahiptir.

💡 Profesyonel İpucu: Grok açıkça güncel olmayan bilgiler döndürürse, aşağıdakileri deneyin: Gerçek zamanlı özelliklere sahip doğru sürümünü kullandığınızdan emin olun. Komut istemini daha güçlü zamansal işaretlerle yeniden ifade edin. Sorgunuzun çok geniş olup olmadığını kontrol edin

Takımlar için Grok Gerçek Zamanlı Veri İstem Şablonları

Takımınızda tutarsız komut istemleri yazmak, boşa harcanan çaba ve değişken veri kalitesine yol açar. Bu, her gün tekerleği yeniden icat etmekle aynı şeydir. 🛠️

Bu şablonlar, takımınıza kopyala-yapıştır başlangıç noktaları sağlar. Sektörünüz, rakipleriniz veya kullanım durumunuz için köşeli parantez içindeki bölümleri özel olarak ayarlayın.

Pazar izleme için duygu analizi komutları

Tepkiler saat başı değiştiğinde, genel bir "olumlu veya olumsuz" algısından daha fazlasına ihtiyacınız vardır. Bu komut istemleri, insanların bir marka, lansman veya sektör konusuna şu anda nasıl tepki verdiklerini ve bu tepkilerin neden form aldıklarını ortaya çıkarır.

Komut 1: Bugün itibariyle, X'teki duyguları ve [MARKA/KONU] hakkındaki son haber makalelerini analiz edin. Tepkileri olumlu, olumsuz veya tarafsız olarak sınıflandırın. Son 48 saatte en çok yapılan paylaşımlarla ilgili övgü ve eleştirileri vurgulayın ve temsil edici gönderilere bağlantılar ekleyin.

Komut 2: Son 72 saat içinde, [MARKA/ÜRÜN] ile ilgili X'teki ana endişeleri ve olumlu tepkileri belirleyin. Geri bildirimleri temaya göre gruplandırın ve en çok ilgi gören konuları not edin. Orijinal gönderilere bağlantı verin.

Komut 3: Duygu değişimi algılama Son 24 saatteki [MARKA/KONU] hakkındaki X'teki duyguları bu haftanın başındaki duygularla karşılaştırın. Tonundaki belirgin değişiklikleri belirleyin ve bu değişikliği tetikleyen etkinlikleri veya konuşmaları açıklayın. Kaynakları alıntılayın.

Araştırma doğrulaması için gerçek kontrol komutları

Bir iddia rapor, sunum veya makaleye girmeden önce, mevcut kaynaklarla karşılaştırılmalıdır. Bu bölümdeki komut istemleri, takımların gerçekleri doğrulamasına, varsayımları sorgulamasına ve statik eğitim verilerinin gözden kaçırabileceği yanlışlıkları yakalamasına yardımcı olur.

Komut 1: Mevcut web kaynaklarını ve geçen haftanın haberlerini kullanarak aşağıdaki iddiayı doğrulayın: [İDDİA]. Kaynak bağlantıları ile destekleyici veya çelişkili kanıtlar sağlayın. Bilginin tartışmalı veya doğrulanmamış olup olmadığını belirtin.

Komut 2: Son 7 gün içinde yayınlanan en az üç güncel kaynağın kapsamını karşılaştırarak [İDDİA]'yı doğrulayın. Raporlamadaki tutarsızlıkları belirleyin ve neden farklı olduklarını açıklayın. Bağlantıları ekleyin.

Komut 3: [KİŞİ/KURULUŞ]'a atfedilen [ALINTI]'nın son 5 gün içindeki haberlere veya resmi açıklamalara göre doğru olup olmadığını doğrulayın. Güncel olmayan, yanlış atfedilen veya eksik bağlamları işaretleyin.

Rekabetçi istihbarat için trend algılama komutları

Konuşmalardaki her ani artış dikkat çekici değildir. Aşağıdaki komutlar, erken sinyalleri devam eden gürültüden ayırmak için tasarlanmıştır ve takımların yeni anlatılar ve rekabetçi değişimler belirlemelerine yardımcı olur.

Komut 1: X'te ve son 7 gün içinde [SEKTÖR/RAKİP] ile ilgili yeni trendleri ara. Geçen ay öne çıkmayan, ilgi gören konuları belirle. Orijinal kaynaklara bağlantı ver.

Komut 2: Geçen hafta [RAKİP] hakkında yapılan X konuşmayı analiz edin. Sıklığı veya etkileşimi artan yeni anlatıları, özellik tartışmalarını veya endişeleri belirleyin. Örnekler verin.

Komut 3: Son 72 saat içinde X'te [ENDÜSTRİ] ile ilgili hangi konuların en hızlı şekilde ivme kazandığını belirleyin. Bunları bahsetme sayısına göre sıralayın ve artışın nedenini açıklayın.

Çapraz platform veri toplama komutları

Birden fazla canlı kaynaktan içgörü elde etmek hızla karmaşık hale gelebilir. Bu komut istemleri, X, haberler ve sektör haberlerini liderlik güncellemeleri ve takım senkronizasyonları için uygun, açık ve yapılandırılmış brifingler halinde bir araya getirir.

Komut 1: X, Google Haberler ve son 72 saatteki ilgili sektör yayınlarından alınan verileri kullanarak [KONU] hakkında bir brifing hazırlayın. Şu şekilde düzenleyin: (1) Anahtar gelişmeler, (2) Dikkat çeken görüşler, (3) Açık sorular. Tüm kaynakları alıntılayın.

Komut 2: X'ten [KONU] ile ilgili en önemli güncellemeleri ve son 5 gün içindeki haberleri özetleyin. Önceki haftadan bu yana nelerin değiştiğini ve takımların bundan sonra nelere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayın. Bağlantıları ekleyin.

Komut 3: Son 48 saat içinde [KONU]'nun X'te ve geleneksel haber kaynaklarında nasıl tartışıldığını karşılaştırın. Çerçeveleme, üslup ve odak noktası açısından farklılıkları belirleyin. Bulgularınızı örneklerle destekleyin.

🚀 ClickUp Avantajı: Tüm Grok komutlarınız hazır, ama aynı şeyi tekrar tekrar yazmamak için bunları nerede saklıyorsunuz? ClickUp Docs, tüm komutlarınızı, şablonlarınızı ve referans materyallerinizi tek bir Çalışma Alanı'nda merkezileştirmenizi sağlar. Bunları sohbet konuları, e-postalar veya rastgele dosyalara dağıtmak yerine, her şeyi proje, takım veya kullanım durumuna göre düzenleyebilirsiniz, böylece doğru komutu anında bulabilirsiniz. Canlı düzenleme özelliği sayesinde, siz ve takım arkadaşlarınız gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, komut istemlerini birlikte iyileştirebilir, şablonları güncelleyebilir veya geri bildirim için yorum bırakabilirsiniz. Her güncelleme otomatik olarak kaydedilir, böylece takımınız her zaman en güncel sürüme erişebilir. ClickUp belgeleri ile komutlarınızı merkezileştirin, düzenleyin ve işbirliği yapın ve işlerinizi daha az tekrarlayıcı hale getirin

Grok Gerçek Zamanlı İpuçları Yazmak için En İyi Uygulamalar

Takımınız şablonları kullanıyor, ancak sonuçlar hala rastgele. Bu, bir komutun başarılı veya başarısız olmasını sağlayan AI komut tekniklerinin temel ilkelerini anlamadığınızda olur.

Gerçek zamanlı komut istemlerini etkili kılan kalıplar şunlardır. ✨

Zaman açısından açık olun: Belirsiz komutlar, belirsiz verilerle sonuçlanır. "Son" kelimesi, "son 24 saat" gibi belirli bir zaman aralığına göre daha zayıf ve daha az etkilidir.

Kaynaklarınızı adlandırın: Grok'a X'i, haber sitelerini veya belirli yayınları kontrol etmesini söylemek, veri alma doğruluğunu artırır.

Alıntıları isteyin: Bilginin güncelliğini ve güvenilirliğini doğrulayabilmeniz için komut istemine her zaman bağlantılar ekleyin veya kaynaklarınızı belirtin.

Güvenmeden önce test edin: Önemli bir görev için kullanmadan önce, canlı verilerin doğru şekilde akışının olduğunu doğrulamak için her zaman bilinen, yakın tarihli bir etkinliği komut yapınızda çalıştırın.

Başarısızlıkları tekrarlayın: Sonuçlar yetersiz geliyorsa, pes etmeyin. Daha güçlü zamansal dil veya daha açık kaynak talimatları ekleyin ve tekrar deneyin.

Grok Gerçek Zamanlı İpuçları Yetersiz Kaldığında

Dikkat edilmesi gereken anahtar sınırlamalar şunlardır:

Dahili bağlam yok: Grok, genel web'de arama yapar, ancak şirketinizin projelerini, belgelerini veya önceliklerini bilmez. Bağlamı her zaman yeniden açıklamak zorunda kalırsınız.

Manuel komut istemi yineleme: Doğru verileri elde etmek genellikle birden fazla iyileştirme gerektirir ve araç, daha önce neyin işe yaradığını hatırlamaz.

Ş Akışı entegrasyonu yoktur: İçgörüler sohbet penceresinde kalır. Bir bulguyu görevye veya paylaşılan güncellemeye dönüştürmek için başka bir yere kopyalayıp yapıştırmanız gerekir.

Yönetişim eksiklikleri: Kimin ne sorduğu konusunda denetim izi yoktur ve AI tarafından üretilen istihbarata göre hareket etmek için onay ş Akışları yoktur.

Kaynak kalitesindeki farklılıklar: Gerçek zamanlı olması, güvenilir olduğu anlamına gelmez. X gönderileri ve son dakika haberleri yanlış olabilir ve Grok her zaman belirsizliği işaretlemez.

📮 ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce tüketiyor. Araştırmalarımız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir modern platformda birleştirir. Sohbet, belgeler, Beyaz Tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin; AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutar!

Grok Komutlarını Kullanan Takımlar için Yönetişim İpuçları

Grok'un gerçek zamanlı yetenekleri, hızlı ve filtrelenmemiş içgörüler sağlayabilir, ancak komutlar ve çıktılar dikkatli bir şekilde yönetilmezse bu hız riskleri de artırır. Araştırma, karar verme veya müşteri odaklı ş akışlarında Grok'u kullanan takımlar için yönetişim, doğruluk, hesap verebilirlik ve büyük ölçekte güvenli kullanımı garanti eder.

Aşağıda, takımlar Grok komut istemleriyle iş yaparken uygulayabilecekleri pratik yönetişim en iyi uygulamaları yer almaktadır.

Komut istemi şablonlarını standartlaştırın: Araştırma, raporlama ve analiz için doğrulanmış komut istemi şablonlarının paylaşılan bir kütüphanesini muhafaza edin.

Rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) uygulayın: Yönetici, ileri düzey kullanıcı ve üye gibi rolleri tanımlayarak komut istemlerini kimlerin değiştirebileceğini, hassas verilere kimlerin erişebileceğini veya API ayarlarını kimlerin yönetebileceğini sınırlayın.

Değişmez denetim günlükleri tutun: Denetimleri ve olay sonrası incelemeleri desteklemek için komut istemindeki değişiklikleri, kullanım modellerini ve yapılandırma güncellemelerini izleyin.

Düzenli kırmızı takım egzersizleri yapın: Kötüye kullanım, sınır durumları ve güvenlik atlatma girişimlerini simüle ederek komut istemlerinin dayanıklılığını test edin.

Bağlamsal ayraçlar kullanın: Komut istemine müdahale riskini azaltmak için talimatları ve kullanıcı tarafından sağlanan verileri açık etiketlerle ayırın.

Duraklama politikası oluşturun: Çıktılarda tekrarlanan önyargı, tutarsızlık veya istikrarsızlık görülmesi durumunda takımların ş akışlarını durdurma yetkisi verin.

ClickUp Brain, Grok Gerçek Zamanlı Verilerini Nasıl Tamamlar?

Grok'tan kritik bir gerçek zamanlı veri parçasını başarıyla aldınız.

Şimdi ne yapmalı?

Sadece sohbet penceresindeki metinler, proje planlarınız, takımınızın görevleri ve alınması gereken kararlarla hiçbir ilgisi yok.

Bu kopukluk, önemli bir sürtüşme ve sürekli bağlam değişikliğine neden olarak verimliliği düşürür ve AI Sprawl'a yol açar — yani, denetim veya strateji olmaksızın AI araçlarının plansız bir şekilde yaygınlaşmasına.

ClickUp öncesi ve sonrası grafiği, işlerin birleştirilmesinin getirisini, dakikalar içinde otomasyonla yapılan raporlamayı, daha az kaçırılan güncellemeyi ve daha az zaman kaybını vurgulamaktadır.

ClickUp, bu boşluğu doldurmak için tasarlanmıştır.

Görevleri, belgeleri, hedefleri, konuşmaları ve zaman çizelgelerini tek bir sistemde bir araya getirmek için tasarlanmış en iyi Birleşik AI Çalışma Alanıdır. İçgörüleri farklı araçlar arasında taşıma yerine, bağlamın zaten birbirine bağlı olduğu tek bir paylaşılan ortamda çalışabilirsiniz. Dışarıdan gelen içgörüler, görevlere eklenebilir, belgelerde referans gösterilebilir, yorumlarda tartışılabilir ve ş Akışları aracılığıyla izlenebilir.

Bunu daha da iyi yapan şeyin ne olduğunu biliyor musunuz?

ClickUp Brain, çalışma alanınızda bağlam farkında bir AI asistanı olarak çalışarak bunu daha da geliştirir. Harici AI araçlarının aksine, ne üzerinde çalıştığınızı, kimin neye sahip olduğunu ve işin nasıl ilerlediğini anlar. Grok'un gerçek zamanlı çıktılarını, bağlamı veya ivmeyi kaybetmeden özetlere, eylem öğelerine, görev güncellemelerine veya belgelere dönüştürebilir.

ClickUp Brain'in gerçek zamanlı içgörülerden gerçek işlere nasıl geçiş yapmanıza yardımcı olduğunu görelim.

Gerçek zamanlı proje bağlamını kullanarak yanıt verin

ClickUp Brain, işinizi anlar çünkü işinizin içinde yaşar. Görevlerinize, belgelerinize, yorumlarınıza, sohbetlerinize, hedeflerinize ve entegre araçlarınıza doğrudan bağlantı kurar, böylece yanıtları yalnızca yazdığınız komut istemine değil, gerçek önceliklerinize dayanır.

Tek seferlik cevaplar istemek yerine, Brain'e güvenerek takımlar ve projeler arasında canlı Çalışma Alanı bağlamını yorumlayabilir ve buna göre hareket edebilirsiniz. ClickUp Brain'in yardımcı olduğu bazı pratik yöntemler şunlardır:

Toplantı notlarından, görev yorumlarından veya sohbet tartışmalarından net eylem öğeleri oluşturun ve bunları otomatik olarak sahiplerine ve son tarihlere bağlayın.

Görev, proje veya takım ilerlemesini anında özetleyin, böylece paydaşlar manuel durum raporlaması yapmadan doğru güncellemeleri alabilirler.

Mevcut konuşmalardan, notlardan veya toplantılardan yeni görevler, alt görevler veya Belgeler oluşturun.

Proje bağlamını ve amacını koruyarak görevler ve Belgeler içindeki içeriği taslak haline getirin, yeniden yazın veya çevirin.

ClickUp Brain ile benzer veya yinelenen görevleri ortaya çıkarın ve takılmış, gecikmiş veya güncellenmemiş işleri işaretleyin

Süper Ajanlar ve Otomatik Pilot Ajanlar ile yürütmeyi otomasyonla otomatikleştirin.

ClickUp Süper Ajanlar, çok adımlı ş Akışları yönetmek, zamanla uyum sağlamak ve her seferinde manuel olarak komut verilmesine gerek kalmadan sürekli çalışmak üzere tasarlanmış, yapay zeka destekli takım arkadaşlarıdır. Neye erişebileceklerini, hangi araçları kullanabileceklerini ve nerede hareket edebileceklerini siz belirlersiniz, böylece her şey güvenlik ve amaçlı bir şekilde ilerler.

Uygulamada, Süper Ajanlar şunları yapabilir:

Projeler veya takımlar arasındaki faaliyetleri özetleyin

Konuşmaları veya güncellemeleri özetler, görevler veya belgeler gibi yapılandırılmış çıktılara dönüştürün.

Araştırma yapın, önerilerde bulunun ve zaman içinde geri bildirimlerden dersler çıkarın.

ClickUp Agent ile devam eden işleri izleyin ve ortaya çıkan riskleri işaretleyin

ClickUp Otomatik Pilot Ajanları ise, öngörülebilir, kural odaklı AI davranışı istediğinizde en iyi seçenektir. Liste, Klasör, Alan veya Sohbet Kanalı gibi belirli konumlarda çalışır ve yalnızca tanımlanmış bir tetikleyici ve bir dizi koşul karşılandığında harekete geçer.

Süper Ajanlar gibi tüm Çalışma Alanınızda mantık yürütmezler, ancak tekrarlanabilir, kapsamlı eylemleri netlik ve kontrol ile son derece etkili bir şekilde yönetirler.

ClickUp Autopilot Agents ile çok adımlı otomasyonlar uygulayın

Mühendislik lideriyseniz, Super Agent'ı kullanarak projeler genelinde sprint sağlığını sürekli olarak izleyebilir, artan hata sayıları veya kaçırılan son tarihler gibi kalıpları tespit edebilirsiniz. Bir görev risk eşiğini aştığında, Autopilot Agent'ı atayarak takım kanalında bir güncelleme yayınlayın ve otomatik olarak takip görevleri oluşturun.

AI Kartları ile ilerlemeyi görselleştirin

Gösterge paneliinizin, siz sormadan neler olup bittiğini size söyleyebilmesini hiç dilediniz mi?

AI Kartları, AI tarafından oluşturulan canlı içgörüleri doğrudan ClickUp gösterge panellerine getirir. İşler değiştikçe otomatik olarak güncellenir, böylece ilerleme, riskler ve eksikliklerin her zaman güncel durumunu görebilirsiniz.

ClickUp AI kartlarını kullanarak takımın momentumunu görselleştirin ve ilerlemeyi, sahipliki ve engelleri bir bakışta tespit edin

İşte kullanıma hazır birkaç AI Kartı:

AI Brain Kartı: Seçenekleri karşılaştırmak, karmaşık işleri özetlemek veya içgörüler elde etmek için Çalışma Alanı verileriniz üzerinde doğrudan özel AI komutları çalıştırın.

AI StandUp Kartı: Seçilen bir dönemdeki son etkinliklerin hızlı bir özetini alın, asenkron standup'lar veya gün sonu kontrolü için mükemmeldir.

AI Özet Kartı: Görev listelerini incelemeden liderlik değerlendirmeleri için tasarlanmış, proje veya departman sağlığı hakkında genel bir görünüm elde edin.

AI Proje Güncelleme Kartı: Belirli bir alan, klasör veya liste için dönüm noktalarını, ilerlemeyi, riskleri ve sonraki adımları takip edin.

ClickUp Brain MAX kullanarak arama yapın ve harekete geçin

ClickUp Brain MAX, tüm çalışma gününüz boyunca daha hızlı düşünmenize, arama yapmanıza ve hareket etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka masaüstü yardımcınızdır. Birden fazla sekme veya araç açmak yerine, Brain MAX işinizin yanında yer alır ve doğal dil kullanarak bilgilerle etkileşim kurmanıza yardımcı olur.

İşinizi daha hızlı bulun ve doğru bilgileri ortaya çıkarın

Google Drive'da belirli tasarım belgelerini mi arıyorsunuz? Brain MAX'a bir kez sormanız yeterlidir, ClickUp'tan ayrılmadan tüm kaynaklardan cevapları alır. ClickUp Görevleri ve Belgelerinden Google Drive, GitHub, SharePoint ve Slack gibi bağlı uygulamalardaki dosyalara kadar her şeyi arar.

Talk-to-Text özelliğini kullanarak daha hızlı iş dikte edin, ardından kelimeleri anında görevlere veya notlara dönüştürün

Verimliliğinizi daha da artırmak için Brain MAX, AI destekli ClickUp Talk-to-Text özelliğini içerir ve yazmak yerine fikirlerinizi, arama sorgularınızı veya notlarınızı dikte etmenizi sağlar. Akışta düşüncelerinizi anında yakalayabilirsiniz. Sadece konuşun, Brain MAX sesinizi anında aranabilir, kaydedilebilir veya daha sonra görevlere dönüştürülebilir metne dönüştürür.

Çoklu LLM zekası ile doğru modeli seçin

ClickUp sizi tek bir modele bağlı kalmaya zorlamaz. ClickUp Brain ile göreve bağlı olarak ChatGPT, Claude veya Gemini gibi birçok önde gelen LLM arasından seçim yapabilirsiniz.

Daha derin analiz, yaratıcı içerik veya özlü özetler için modelleri değiştirin

Çalışma Alanı'ndan ayrılmadan AI'yı bağlama uyarlayabilir, modeller arasında birleşik izinler ve güvenlik sağlayabilirsiniz. Bu esneklik, her modelin güçlü yönlerinden yararlanarak doğru iş için doğru AI'yı elde etmenizi ve tüm çıktıları işinizle bağlantılı tutmanızı sağlar.

Güvenli ve uyumlu AI kullanımını sağlayın

Kimin ne sorduğunu düşünmekten vazgeçin. ClickUp ile kullanım izleme izleri ile takip edilir ve ClickUp izinleri ile görünürlüğü yöneterek kimin neyi göreceğini kontrol edebilir, güvenli ve uyumlu bir AI uygulaması sağlayabilirsiniz.

ClickUp ile Gerçek Zamanlı Verileri Takım Uygulamasına Bağlantı Kurun

Grok, canlı verileri alarak takımların şu anda neler olup bittiğini anlamasına yardımcı olur. Komut istemleri amaç doğrultusunda yazıldığında, hızlı ilerleyen konuşmaları izleme ve değişikliklerden haberdar olma için güvenilir bir yoldur.

Ancak, bu bilgileri araştırma notlarına, proje güncellemelerine veya somut sonraki adımlara dönüştürmek, veriler temel iş araçlarınızın dışında olduğunda genellikle zorlaşır. Uygulamalar arasında kopyala-yapıştır yapmak bağlamı bozar ve verimliliğinizi engeller.

İşte burada ClickUp devreye giriyor.

ClickUp Brain, takımlara çalışma alanlarında bağlam farkında bir yapay zeka sunarak içgörüleri özetler, görevler oluşturur ve işlerin ilerlemesini sağlar. ClickUp Agents, manuel çaba gerektirmeden izleme ve otomasyonu yönetirken, ClickUp BrainGPT birleşik arama, ses girişi ve çoklu model yapay zekayı tek bir yerde bir araya getirir.

İşlerinizi gerçekten ilerletmek için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.