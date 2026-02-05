2026'da Bir Videosunun AI Tarafından Oluşturulduğunu Anlamak

Video eskiden kolay kanıt olarak kullanılırdı.

Artık sahtecilik yapmak çok kolay.

AI tarafından oluşturulan video klipler her yerde karşımıza çıkıyor: sosyal medya akışları, pazarlama reklamları, şirket içi demolar, hatta Slack'te yapılan paylaşımlarda "haber benzeri" video klipler. Riskli olan kısım bunların varlığı değil. Riskli olan, çoğu takımın bunları onaylamadan, yayınlamadan veya iletmeden önce doğrulamak için tutarlı bir yöntemi olmaması.

Bu kılavuz, bir videosunun yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğini anlamanın pratik yollarını ve bulduklarınızı belgelemek için basit bir ş Akışı sunar, böylece doğrulama tek bir kişinin içgüdüsüne bağlı kalmaz.

Hadi başlayalım. 👇

AI ile Oluşturulan Video Nedir?

AI tarafından oluşturulan video, gerçek etkinlikleri yakalayan gerçek bir kamera yerine AI tarafından oluşturulan, değiştirilen veya "gerçekleştirilen" bir videodur.

Çoğu AI video üç gruba ayrılır:

Tamamen sentetik : Sıfırdan oluşturulmuş (metinden videoya, AI aktörler, AI ortamları)

Deepfake : Yüz veya sesin değiştirildiği veya manipüle edildiği gerçek görüntüler

AI ile geliştirilmiş: Değiştirilmiş gerçek görüntüler (temizleme, yeniden yaşlandırma, arka plan düzenlemeleri, yükseltme)

Kare Kare Görünen Görsel İpuçları

AI video sahtekarlıkları genellikle hareket halinde ikna edici görünür, ancak duraklattığınızda, Zoom yaptığınızda ve tutarlılık açısından incelediğinizde bozulur. Aşağıdaki yüksek sinyal görsel alanlardan başlayın ve birden fazla karede tekrarlanan sorunları arayın.

Yüzleri, gözleri ve ifadeleri kontrol edin

Yüzler, AI algılama için vücudun en belirgin kısmıdır, çünkü beynimiz yüzdeki tutarsızlıkları fark etmek için programlanmıştır. AI, mikro ifadeler olarak adlandırılan küçük, hızlı kas hareketleri, doğal asimetri ve konuşma sırasında özelliklerin birlikte çalışma şekli ile hala zorlanmaktadır. Yüzleri duraklatın ve yakınlaştırın, birden fazla karede bu belirleyici işaretleri izleyin.

Yüz simetrisi: Gerçek insan yüzlerinde nadiren görülen, doğal olmayan dengeli özellikleri fark edin.

Dişler ve ağız içi: Bulanık dişler, düzgün şeritler veya tutarsız şekiller ve alanlar olup olmadığına dikkat edin.

Yüz kılları ve kaşlar: Boyanmış gibi görünen, parıldayan veya hareketle doğal olmayan şekilde değişen kıllar olup olmadığını kontrol edin.

Kulak detayları: Kulaklarda, kareden kareye değişen şekil bozuklukları veya tutarsızlıklar olup olmadığını kontrol edin.

Doğal olmayan göz kırpma düzenleri

Göz kırpma, AI'nın sıklıkla yanlış algıladığı şaşırtıcı derecede karmaşık bir davranıştır. Gerçek insanlar, hız ve süre açısından doğal farklılıklar göstererek birkaç saniyede bir göz kırparlar. Ancak AI tarafından oluşturulan yüzler, çok sık, çok seyrek veya robotik bir tekdüzelikle göz kırpabilir.

Bir videoda birden fazla kişinin aynı anda göz kırpması, yapay zeka ile üretildiğinin açık bir işaretidir. Ayrıca, rahatsız edici derecede uzun dönem boyunca açık kalan gözlere de dikkat edin. İlk deepfake'lerde genellikle göz kırpma özelliği tamamen unutulurdu ve bu özellik zamanla iyileştirilse de, düşük kaliteli sentetik videolarda hala yaygın bir kusurdur.

Aşırı pürüzsüz veya asimetrik cilt

AI, tüm doğal dokuyu ortadan kaldırarak cildi çok mükemmel gösterme eğilimindedir veya ışıklandırmayı yanlış yapar ve garip asimetriler oluşturur. Özellikle alın, yanaklar ve çene hattında, airbrush ile işlenmiş veya plastik gibi görünen ciltleri arayın.

Ayrıca, cilt dokusunun aniden değiştiği veya gölgelerin ana ışık kaynağıyla uyuşmayan yönlere düştüğü yerlere de dikkat etmelisiniz. Bu render hataları genellikle saç çizgisi çevresinde ve çene boyunca, sahte yüzün gerçek kafa ile birleştiği yerlerde en belirgin şekilde görülür.

Ölü veya kayan gözler

Gözler, AI için ikna edici bir şekilde render etmek son derece zordur, bu da onları sahtecilik kontrolü için en önemli nokta haline getirir. AI tarafından oluşturulan gözler yaşam kıvılcımından yoksun olabileceğinden, "ölü gözler" ifadesi sıklıkla kullanılır.

Aramanız gerekenler şunlardır:

Catchlight yok: Gerçek gözler ışık kaynaklarını yansıtır ve catchlight adı verilen küçük, parlak noktalar oluşturur. AI gözlerinde genellikle bunlar yoktur, bu da onları düz ve cansız gösterir.

Gözlerin dolaşması: Kişinin gözleri, baş hareketleriyle doğal bir şekilde izleme yapmayabilir veya belirli bir şeye değil, sizin "içinizden" bakıyormuş gibi görünebilir.

Tutarsız ayrıntılar: İris desenleri bulanık, aşırı tekdüze veya iki göz arasında farklı olabilir.

Eller ve parmaklara bakın

Eller ve parmaklar, AI video oluşturucular için bilinen bir zayıf noktadır. El anatomisinin karmaşıklığı, çok sayıda eklem, üst üste binen parmaklar ve akıcı hareketler, AI'nın doğru bir şekilde işlemeyi inanılmaz derecede zorlaştırır. Eller ekranda göründüğünde, özellikle jestler yaparken veya nesnelerle etkileşime girerken çok dikkatli olun.

Dikkat edilmesi gereken anahtar göstergeler şunlardır:

Yanlış parmak sayısı: Parmakları sayarak fazladan parmakları, eksik parmakları veya kareler arasında ani değişiklikleri tespit edin.

Garip eklemler: Parmakların imkansız açılarda bükülmesini veya eklemlerin görünmeden hareket etmesini izleyin.

Birleştirilen parmaklar: Birbirine birleştirilen, doğal olmayan şekilde ayrılan veya hareket sırasında kayan parmakları fark edin.

Nesne etkileşimi hataları: Ellerin nesnelerin içinden geçip geçmediğini veya fiziksel olarak imkansız şekillerde nesneleri kavrayıp kavrayamadığını kontrol edin.

🔍 Biliyor muydunuz? AI "parmak izleri" yeni bir tespit yöntemi haline geliyor. Bazı araçlar, gözle görülmeyen ince piksel değişikliklerine neden olan yüzdeki kan akışı gibi küçük fizyolojik ipuçlarını analiz ederek sahtecilikleri yüksek doğrulukla tespit ediyor.

Fizik ve mantık hatalarına dikkat edin

AI modelleri verilerden kalıpları öğrenir, ancak gerçek dünyadaki fiziği tam olarak anlamazlar. Bu size büyük bir avantaj sağlar. Videosunun gerçeklikten saptığı anları izleyin. Bu hatalar genellikle ince ayrıntılardır, ancak bir kez fark ettiğinizde çok belirgin hale gelirler.

Birbirinin içinden geçen nesneler

AI tarafından oluşturulan videolar genellikle nesnelerin sınırlarını doğru bir şekilde korumada başarısız olur; bu fenomen kırpma olarak bilinir. Kişinin vücudundan veya diğer nesnelerden geçen saç veya giysilere dikkat edin. Gözlük veya takı gibi aksesuarlar ciltle birleştirilebilir veya bir veya iki kare boyunca kaybolabilir.

Bu, çevre için de geçerlidir. Ön plandaki nesnelerle imkansız bir şekilde kesişen arka plan nesnelerini arayın. Bu hatalar en çok hareketli nesnelerin kenarlarında veya hızlı hareketler sırasında meydana gelir.

💡 Profesyonel İpucu: Hızlı bir püf noktası, klibi önce sessiz, sonra sesli izlemektir: ağız hareketleri hala uyumsuz veya doğal görünmüyorsa, AI tarafından üretilmiş olabilir.

Yerçekimi ve momentum ihlalleri

AI, yerçekimi ve momentum gibi gerçekçi fizik simülasyonlarında da zorluklar yaşıyor. Kişi başını çevirdiğinde veya yürüdüğünde video’da doğal olarak hareket etmeyen nesneleri arayın. Nesneler çok yavaş, çok hızlı veya garip, süzülür gibi bir yay çizerek düşebilir.

Vücut hareketleri de yanlış görünebilir, ağırlık veya atalet hissi eksik olabilir. Birinin oturduğu, ayakta durduğu veya çevresiyle etkileşime girdiği anlara dikkat edin. Bu eylemler fiziksel hataları açıkça ortaya çıkarır.

Doğal olmayan neden-sonuç etkileşimleri

AI, nedenselliği anlamadan görünüşler oluşturduğu için, bir eylemi mantıksal sonuçlarıyla bağlantı kurmakta sıklıkla başarısız olur. Örneğin, bir kişi suya dalga veya yastığa çukur gibi beklenen bir tepki yaratmadan bir yüzeye dokunabilir.

Diğer ipuçları arasında, soğuk bir ortamda nefes buharının görünürlüğü olmadan konuşmak veya kum veya kar üzerinde ayak izi bırakmadan yürümek sayılabilir. Bu hatalar, AI'nın gerçek, etkileşimli bir dünyayı simüle etmek yerine sadece bir resim çizdiğini gösterir.

Sentetik veya Düzenlenmiş Videoları Ortaya Çıkaran Ses İpuçları

Görseller hızlı bir taramadan geçtikten sonra, birçok AI sahteciliğinin ortaya çıktığı yer seslerdir. Aşağıdaki kontrolleri kullanarak ses, zamanlama ve ortamın gördüklerinizle eşleşip eşleşmediğini doğrulayın.

Dudak senkronizasyonuna dikkat edin

İnsan konuşması son derece karmaşık olduğundan, dudak senkronizasyonu tespit için kritik bir alandır. AI genellikle yakın ama tam olarak doğru olmayan dudak hareketleri üretir ve bu da gelişmiş tespit sistemlerinin %99,73 doğrulukla tespit edebileceği rahatsız edici bir uyumsuzluk yaratır.

Dikkat edilmesi gereken anahtar göstergeler şunlardır:

Zamanlama sorunları: Ses çalınmadan önce veya sonra dudakların hafifçe hareket ettiğini fark edin.

Eksik şekiller: Dudakların "M", "B" ve "P" gibi seslerde tam olarak kapalı olmadığını izleyin.

Yanlış çene hareketi: Ağzın ses için çok fazla veya yeterince açılmadığını gözlemleyin.

Hareketsiz ağız köşeleri: Ağız köşeleri sabit kalırken, dudakların ortasında hareketin sınırının ne olduğunu kontrol edin.

Ses ve konuşma düzensizliklerini dinleyin

AI tarafından üretilen veya klonlanan sesler genellikle onları ele veren ince ses artefaktları içerir. Ses klonlama korkutucu derecede iyi hale gelmiş olsa da, dikkatli dinlemeyle tutarsızlıklar hala tespit edilebilir.

İşte bazı anahtar ses göstergeleri:

Robotik tonlama: Konuşma düz, monoton bir kaliteye sahiptir ve insan konuşmasının doğal ses tonu değişikliklerinden yoksundur.

Nefes sesi yok: Gerçek insanlar nefes almak zorundadır. AI bunu sıklıkla unutur, bu da sesli nefes alma veya verme olmadan uzun, kesintisiz cümlelerle sonuçlanır.

Garip tempo: Konuşmanın ritmi çok tekdüze, insanların kullandığı doğal duraklamalar, tereddütler veya dolgu kelimeler ("um", "uh") yok.

Yapıştırılmış ses: Ses, aynı akustik alanda kaydedilmiş gibi değil, sessiz bir kabinde kaydedilmiş ve ardından video’nun arka plan gürültüsünün üzerine yerleştirilmiş gibi geliyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Google'ın SynthID gibi teknolojiler, AI tarafından oluşturulan videolara görünmez filigranlar ekler, böylece videolar düzenleme veya sıkıştırma yapılmış olsa bile daha sonra doğrulanabilir.

Video uzunluğunu ve kalitesini göz önünde bulundurun

Bir video’nun teknik özellikleri ipuçları sağlayabilir, ancak bunlar tek başına kanıt teşkil etmez. Şu anda, AI ile oluşturulan videolar süre ve çözünürlük açısından sınırlamalara sahiptir.

Süre: Uzun, tutarlı AI videoları üretmek hala hesaplama açısından maliyetlidir, bu nedenle çoğu sentetik klip kısa kalır ve genellikle 30 saniyenin altındadır.

Çözünürlük: Yüksek çözünürlükler AI artefaktlarını ortaya çıkarabilirken, olağandışı derecede düşük veya aşırı sıkıştırılmış video görsel kusurları gizlemek için kullanılabilir.

Kare hızı: Tutarsız kare hızları, AI üretiminin yaygın bir yan etkisi olan titrek veya doğal olmayan hareketler olarak görünebilir.

Klipte güvenmeden önce kaynağı doğrulayın

"Mükemmel görünen" bir video bile sahte olabilir ve gerçek bir video bile bağlamından koparılarak yeniden paylaşıldığında yanıltıcı olabilir. Aşağıdaki adımları kullanarak videonun kaynağını ve paylaşım nedenini doğrulayın.

Kaynağı ve bağlamı doğrulayın

Teknik analiz, işin sadece yarısıdır. Bunu kaynak doğrulama ile birleştirmelisiniz. Mükemmel bir şekilde hazırlanmış bir AI video’su bile, bağlamı incelenerek ortaya çıkarılabilir.

İşte atmanız gereken doğrulama adımları:

Kaynağı kontrol edin: Videosu çevrimiçi olarak ilk ortaya çıktığı tarihe kadar takip edin. Videosunun doğrulanmış bir hesap, saygın bir haber kaynağı veya yanlış bilgi yayma geçmişi olan anonim bir hesap tarafından yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edin.

Tersine görsel arama: Videoдағы kareleri aramak için araçlar kullanın. Bu, orijinal, manipüle edilmemiş sürümü bulmanıza veya başkalarının tarafından gerçekliği doğrulanmış olup olmadığını görmenize yardımcı olabilir.

Niyeti değerlendirin: Bu videosunun neden şimdi ortaya çıktığını kendinize sorun. Güçlü bir duygusal tepki uyandırmak veya güncel bir etkinlikle ilgili bir görüşü etkilemek için tasarlanmış gibi görünüyor mu?

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda asla endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

AI algılama araçları, tehlike işaretlerini ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir, ancak nadiren kesin bir cevap verir. Çoğu olasılık, güven puanı veya belirsiz sinyaller hala insan yargısına ihtiyaç duyar. Takımlar genellikle bu noktada takılır, çünkü inceleme, belgeleme ve karar verme konusunda net bir yöntemleri yoktur.

Video doğrulamayı ClickUp'ta tekrarlanabilir bir ş akışına dönüştürün.

Kırmızı bayrakları tespit etmek işin sadece yarısıdır. Gerçek risk, incelemeler tutarsız bir şekilde yapıldığında, kanıtlar rastgele yerlerde bulunduğunda ve onaylar net bir iz bırakmadan hızlı bir şekilde ilerlediğinde ortaya çıkar. ClickUp işte bu noktada yardımcı olur: kontrol listesini standart hale getirebilir, kanıtları toplayabilir ve kararları denetlenebilir hale getirebilirsiniz.

Geçmiş kararları ve standartları hızlı bir şekilde bulun

Şüpheli bir videoyu incelerken bağlam önemlidir. ClickUp Enterprise Search ile bir konunun nerede tartışıldığı veya belgelendiğini hatırlamanız gerekmez. Tek bir arama yaparak ilgili inceleme görevlerini, Docs'ta saklanan kanıtları, inceleme yorumlarını, geçmiş doğrulama kararlarını ve hatta benzer vakalarla ilgili toplantı notlarını anında görüntüleyebilirsiniz.

ClickUp Enterprise Search ile önceki inceleme sonuçlarına ve destekleyici bağlama erişin

İnceleme görevlilerinin kontrol ettiklerini standartlaştırın, böylece kararlar artık görüşlere dayalı olmaktan çıksın.

AI video doğrulamasındaki en büyük zorluklardan biri tutarsızlıktır. Farklı gözden geçirenler farklı şeyler fark eder ve kriterler genellikle aciliyet, içeriğe aşinalık veya gözden geçiren kişiye göre değişir.

ClickUp Brain, çalışma alanınızda bulunan bilgileri kullanarak yapılandırılmış video inceleme kontrol listeleri oluşturan ve iyileştiren, bağlam farkında bir yapay zekadır. Genel kılavuzlar üretmek yerine, takımınızın içeriği gerçekte nasıl değerlendirdiğini yansıtmak için ilgili belgeler, görevler, toplantı notları, önceki incelemeler ve kararlar kullanır.

ClickUp Brain ile birden fazla gözden geçiren kişinin bulgularını tek bir değerlendirmede özetleyin

Böylelikle, her gözden geçiren aynı değerlendirme çerçevesinden iş yapar, paylaşılan bağlamdan haberdar olur ve kararlar daha tutarlı ve savunması daha kolay hale gelir.

ClickUp Brain'i şu amaçlarla da kullanabilirsiniz:

Dahili yönergeleri adım adım inceleme kontrol listelerine dönüştürün.

AI video kalitesi geliştikçe kriterleri güncelleyin, her şeyi sıfırdan yeniden yazmanıza gerek kalmadan.

Hukuk, uyumluluk veya liderlik incelemesi için uygun doğrulama özetleri hazırlayın.

Mevcut bulguları, Çalışma Alanı'nda saklanan geçmiş doğrulama kararlarıyla karşılaştırın.

📌 ClickUp Brain ile bu komutları deneyin

Mevcut Belgeler, görevler ve geçmiş incelemeleri kullanarak adım adım AI video inceleme kontrol listesi oluşturun.

Geçmiş incelemelerde, genellikle AI tarafından oluşturulan sınıflandırmalara yol açan tekrarlayan göstergeleri belirleyin.

Son incelemelere ve takım tartışmalarına göre AI video algılama kriterlerini güncelleyin.

Sık sık anlaşmazlığa veya yanlış pozitif sonuçlara neden olan zayıf veya güvenilmez sinyalleri işaretleyin.

ClickUp Brain ile ortaya çıktıkları anda içgörüleri yakalayın MAX

Video doğrulama sırasında, gözden geçirenler klibi izlerken, anormallikleri tartışırken veya karar verirken genellikle önemli gözlemler ortaya çıkar. ClickUp BrainMAX, bu içgörülerin araçlar veya toplantılar arasında kaybolmaması için anında yakalanmasına yardımcı olur.

Talk-to-Text ile, gözden geçirenler zamanlama uyuşmazlıkları, yüz tutarsızlıkları veya şüpheli manipülasyonlar gibi anormallikleri sözlü olarak kaydedebilir. BrainGPT bunları gerçek zamanlı olarak yapılandırılmış notlara, bağlantılı görevlere veya kontrol listesi güncellemelerine dönüştürür.

ClickUp, BrainMax'ta konuşmayı metne dönüştürür

Her şey aynı Converged AI Çalışma Alanı içinde kaldığı için, içgörüler doğrudan doğrulama kayıtlarına, inceleme kriterlerine ve nihai kararlara akış yapar. Dağınık notlar yok. Kayıp bağlam yok. Manuel transkripsiyon yok.

Bu, doğrulama sürecinizin, gözden geçirenlerin daha sonra hatırladıklarını değil, gerçekte gördüklerini yansıtmasını sağlar.

ClickUp Super Agents ile doğrulama denetimini ölçeklendirin

Doğrulama hacmi arttıkça, zorluk tek bir videoyu incelemekten birçok videoyu tutarlı bir şekilde denetlemeye doğru kaymaktadır. ClickUp Super Agents, doğrulama ş akışınızı sürekli olarak izler ve sorunlar risk haline gelmeden önce ortaya çıkarır.

ClickUp'ta özel, kod gerektirmeyen Süper Ajanlar oluşturarak günlük işlerinizi basitleştirin ve hızlandırın.

Otomatik olarak askıya alınmış incelemeleri işaretleyebilir, yüksek riskli videoların ikincil doğrulama olmadan ilerlediğini tespit edebilir, işaretlenen birden fazla klipteki kalıpları vurgulayabilir ve uyumluluk veya liderlik için özet raporlar oluşturabilirler.

Manuel takip veya durum takibi yerine, Super Agents, doğrulama sisteminin ölçeklendirilirken aktif, tutarlı ve denetlenebilir kalmasını sağlar.

Bu, doğrulamayı reaktif kontrolünden proaktif yönetişime taşır.

ClickUp Belge ile kanıtları ve kararları tek bir doğrulama kaydında saklayın

Video incelemesi, ancak başka biri daha sonra denetleyip aynı sonuca ulaşabildiğinde yararlıdır. ClickUp Belge'yi kullanarak her klip için bir doğrulama kaydı tutun, böylece ekran görüntüleri, zaman damgaları, araç çıktıları ve nihai karar bir arada kalır.

Her belgenin içeriğine temel bilgileri ekleyin:

Klip ayrıntıları: bağlantı, nerede göründüğü, yakalandığı tarih

Zaman damgaları + kanıtlar: "00:07 ağız bozulması", "00:13 el artefaktı" ile kare yakalama

Hangi araçlar işaretlendi: araç adı, güven puanı, kullanılan ayarlar

Kaynak doğrulama: orijinal yükleyici, yeniden yayın zinciri, ilgili doğrulama bağlantıları

Karar + gerekçe: onaylandı/reddedildi, neden ve kim onayladı

Sonraki eylem: yayınlayın, üst düzeye taşıyın, orijinal dosyayı isteyin veya dağıtımı bloklayın

ClickUp Docs'u kullanarak belgelerin doğrulamasını yapın, yapay zekadan yararlanın ve takımla işbirliği yapın.

İnceleme durumunu görünürlük ve eyleme geçirilebilirlik açısından iyileştirin

Doğrulama genellikle ilk inceleme, ikincil onay, yasal veya marka onayı ve nihai karar gibi birden fazla adımı içerir. Görünürlük olmadan, videolar ya durur ya da uygun kontroller yapılmadan ilerler.

ClickUp görevleri, her video'nun doğrulama sürecini yönetmek için yapılandırılmış bir yol sunar. Her video kendi görevini gerçekleştirebilir ve gözden geçirenleri atayabilir, destekleyici kanıtları bağlayabilir, yorumlar ekleyebilir ve ilgili işe bağlantı kurabilirsiniz. Görevler, doğrulama süreciniz boyunca ilerleyen iş birimleri olarak işlev görür.

ClickUp görevleri ile video doğrulama işlerini uçtan uca yönetin

Bu sürece daha fazla yapı kazandırmak için ClickUp Özel Alanları'nı kullanabilirsiniz. Bu alanlar, her doğrulama görevine anlamlı meta veriler eklemenize ve doğrulama görevlerini takımınızın önem verdiği kriterlere göre kategorize etmenize, filtrelemenize ve sıralamanıza yardımcı olur. Bu alanlar doğrudan görev üzerinde görünür, böylece durumun ne olduğunu ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anında görebilirsiniz.

ClickUp Özel Alanları ile görevler üzerinde doğrudan yüzey riski, durum ve anahtar göstergeleri görüntüleyin

Örneğin, Özel Alanları şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

İnceleme durumu (İnceleme bekliyor, İkincil kontrol gerekiyor, Daha derinlemesine analiz için işaretlendi, Gerçek olarak doğrulandı veya Nihai olarak onaylandı/reddedildi)

Güven Skoru (0–100): İncelemeci, bunun AI olduğunu düşündüğü olasılığa göre bir sayı girer.

Risk Seviyesi (Düşük risk, Orta risk veya Yüksek risk)

Algılanan Artefakt Türü (Yüz detaylarında hata, Ses-video senkronizasyon sorunu, El anomalisliği veya Işık tutarsızlığı)

📮 ClickUp Insight: Her 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Önemli bir ayrıntı bir e-postada gizli kalabilir, bir Slack konu dizisinde genişletilebilir ve ayrı bir araçta belgelenebilir, bu da takımların işlerini yapmak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmelerine neden olabilir. ClickUp, tüm iş akışınızı tek bir platformda birleştirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Sohbet, ClickUp Belgeler ve ClickUp Brain gibi özelliklerle her şey bağlantı, senkronizasyon ve anında erişim ile kalır. "İş hakkında iş" yapmaya veda edin ve verimlilik zamanınızı geri kazanın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabiliyorlar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta daha verimlilikle neler yaratabileceğini bir düşünün!

ClickUp'ta Doğrulama Akışınızı Oluşturun

AI tarafından oluşturulan videoları tespit etmek, tek bir ipucunu bulmakla ilgili değildir. Sinyalleri birleştirmek, kararları belgelemek ve her seferinde aynı standartları uygulamakla ilgilidir. Sentetik medya gelişmeye devam ettikçe, geçici incelemeler ve içgüdüsel kontroller sadece daha fazla risk yaratacaktır.

Şeffaf, tekrarlanabilir bir doğrulama akışına yatırım yapan takımlar, gelecekte karşılaşacakları durumlarla daha iyi başa çıkabilirler. ClickUp ile inceleme kriterlerini, kanıtları, kararları ve onayları tek bir bağlantılı sistemde bir araya getirebilirsiniz. Böylece doğrulama çalışmaları tutarlı, denetlenebilir ve takımlar arasında kolayca ölçeklendirilebilir hale gelir.

Video doğrulamayı dağınık araçlardan yapılandırılmış bir sürece taşımaya hazırsanız, bugün ClickUp'ta ş akışınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Önceden kaydedilmiş videoda olduğu gibi, doğal olmayan göz kırpma veya dudak senkronizasyonu hataları gibi aynı göstergelere dikkat edin. Canlı görüşme sırasında bir şeylerin ters gittiğini hissederseniz, kişiden başını hızla yana çevirmek gibi beklenmedik bir hareket yapmasını isteyin, çünkü canlı deepfake'ler senaryo dışı hareketlerle başa çıkmakta zorlanır.

Algılama araçları, teknik artefaktları bulmak için algoritmalar kullanırken, manuel doğrulama gözlerinize ve eleştirel düşüncenize dayanır. En iyi yaklaşım, ikisini birleştirmektir. Bir aracın potansiyel sorunları işaretlemesine izin verin, ardından kaynağı ve bağlamı değerlendirmek için kendi muhakemenizi kullanın.

Tek bir araç her şeyi yakalayamaz. Teknoloji, yeni nesil yöntemlerin genellikle tespit yöntemlerini geride bıraktığı sürekli bir silahlanma yarışıdır. Araçlar, daha eski veya daha yaygın sahtecilik türlerini tespit etmek için en güvenilirdir.

Net bir protokol oluşturun. İlk adım, içeriği işaretlemek ve doğrulanana kadar paylaşımdan kaçınmaktır. Ardından, kaynağı belgelendirin, doğrulama akışından geçirin ve nihai karar için uygun takım üyelerine iletin.