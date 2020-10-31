ClickUp'ı Kullanarak Takımınız İçin Hedefler Belirleme

ClickUp takımı, her zaman uyguladığımız düzenli bir haftalık rutine sahiptir.

O hafta yapılacak şeyler için haftalık hedefler belirliyoruz.

Her takım üyesi, ulaşmak istediği 4 ila 5 hedefi listeler ve bu hedeflere doğru ilerleme kaydeder.

Bunlar, bu hafta için belirlediğimiz en önemli öncelikleri yansıtmaktadır.

Hafta boyunca, üzerinde çalıştığımız konular ve kaydettiğimiz ilerlemelerle hedeflerimizi güncelleriz.

Bunu eskiden Slack ve Google E-Tablolar'ı birlikte kullanarak yapardık... ama sonra daha büyük bir fikir bulduk:

Hedefleri ve OKR'leri ClickUp'ın içine yerleştirip diğer OKR yazılımlarına güvenmesek ne olur?

Böylelikle şirketimiz, büyük şirket hedefleri ve ulaşmak istediğimiz anahtar sonuçlar ile her alanda uyum içinde olacaktır.

İyi haber: siz de kullanabilirsiniz!

ClickUp, hedefleri ve görevleri birbirine bağlamak için piyasada iyi bir araç bulunmadığı için bu özelliği ekledi.

ClickUp sürümünde OKR'lerde, Hedefleri belirledikten sonra bu hedefi gerçekleştirmek için ulaşmak istediğiniz Hedefleri belirleyebilirsiniz.

"Hedefleri izlemenin şu anda tek yolu, ya bir elektronik tablo kullanmak ya da hedefler için özel olarak tasarlanmış bir uygulama kullanmaktır (bu da son derece pahalı ve kurumsal odaklıdır). Biz, ClickUp'ta sadece geleneksel hedefleri izlemekle kalmayıp, farklı yerlerden gelen görevleri birbirine bağlayabileceğimiz sprintler gibi şeyleri de izleyebileceğimiz bir yol arıyorduk," dedi ClickUp CEO'su ve kurucu ortağı Zeb Evans.

ClickUp Hedefleri Netlik Sağlar

İşte nasıl çalışır. Her hedef bölümünde, takım üyeleri adı, açıklamayı ve son teslim tarihlerini listeye ekleyebilir.

Ardından, takımlar ClickUp'ı kullanarak belirli hedefleri listeleyebilir ve hatta bunları bir görevle bağlantı kurabilir.

Hedeflerinizi netleştirmek ve destekleyici ayrıntılar eklemek için açıklama alanını da kullanabilirsiniz.

Hedeflerinizi Belirleyin

ClickUp Goals ayrıca sayısal hedefler, görev tamamlama, doğru/yanlış veya para birimi hedefleri belirlemenize olanak tanır.

Takımlar, kimin ne için hedefler belirlediğini ve bu hedefleri nasıl gerçekleştirmeyi beklediklerini görebilirler.

Yalnız iş yapıyorsanız veya bireysel hedefler belirlemek istiyorsanız, başlangıçta hedeflerinizi Gizli olarak ayarlayın.

Hedeflerinizi belirledikten sonra, iş yapmaya hazırsınız demektir.

Bonus: SMART hedefler belirleyerek hedeflerinizi bir üst seviyeye taşıyın ! 💜

ClickUp'ta hedefleri nasıl kullanıyoruz?

ClickUp'ta hedefleri kullanma yöntemlerimizden biri, haftalık puan kartları ayarlamaktır.

Bunlar, bu hafta için en önemli girişimlerimiz ve başarmayı umduğumuz hedeflerimizdir.

"Haftalık puan kartı oluşturmak, ertelemeyi önlemek ve öncelikleri belirlemek için benim en etkili taktiğimdir. Kendime zorlu (ama gerçekçi) hedefler belirlerim ve her gün bunları daha küçük parçalara ayırarak her bir ögenin tamamlanmasını sağlarım. İşe amaçsızca gitmek yerine, puan kartım bana her gün başarmam gerekenler için bir amaç duygusu veriyor," diyor ClickUp Müşteri Başarı Ekibi Lideri Sophia Kaminski.

Çoğu zaman, bu, belirli bir sayıdaki yardım talebine yanıt vermek, bir dizi web sitesi açılış sayfasını düzenlemek veya yeni bir faturalandırma veya analiz sistemi başlatmak anlamına gelir.

Hedefler her zaman ölçülebilir olmalıdır. Bu, projeleri daha küçük görevlere bölmek ve ardından haftalık olarak belirli bir sayıdaki görevin tamamlanmasını sağlamak anlamına gelebilir.

Hedefleri, daha büyük girişimleri planlamamıza yardımcı olmak için de kullanabiliriz. Örneğin, hedeflenen gelir veya pazarlama hedefleri gibi ve bunların kârlılık üzerinde ne gibi bir etkisi olduğunu görebiliriz.

Haftalık puan kartları sayesinde, her bir kişinin ne üzerinde çalıştığını bilir ve bunun şirketin genel proje hedefleri ve girişimleriyle uyumlu olup olmadığını görebiliriz.

Bu, ana hedefe odaklanmamızı sağlayan bir başka motive edici faktördür.

Bonus: HR SMART Hedefleri

Sonuç: Hedeflerinizi her zaman daha büyük bir amaçla ilişkilendirmeyi unutmayın.

Hedefler boşlukta var olmamalıdır.

Takımınız, görevlerinin ve projelerinin genel resme nasıl katkıda bulunduğunu görmelidir.

Bu amaçla, ClickUp'taki Hedefler, projelerinizi belirlemenize yardımcı olabilir.

Neye ulaşmaya çalıştığınızı biliyorsanız, sadece yapılacak bir şey olduğu için var olan bir işten ziyade, anlamlı bir iş yaratmak daha kolaydır.

Bunun yerine, şirket hedefiyle başlayın ve ardından bunları gerçekleştirmenize yardımcı olacak projeler ve görevler oluşturun.

Takımınızın bölüm hedefleri ve amaçları her zaman şirketin hedefleriyle uyumlu olmalıdır. Artık ClickUp Goals, bunu tüm organizasyon için tek bir yerden yapmanızı sağlar.