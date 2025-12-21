Borçları daha hızlı yönetmek ve ortadan kaldırmak için 16 ücretsiz borç ödeme şablonu seçeneği

Borçlar, farkında olmadan sizi ele geçirir...

Burada bir kart okuma, orada "7 gün ücretsiz deneme" aboneliği ve birdenbire üç farklı son teslim tarihi var ve hangisini önce ödemeniz gerektiğini bilemiyorsunuz.

Biraz geriye gidip baktığımızda, bunun neden ağır bir yük gibi hissedildiğini anlamak mümkün: ABD'deki kredi kartı bakiyeleri 2025'in ikinci çeyreğinde yaklaşık 1,21 trilyon dolara ulaştı. Bu, siz günlük hayatınızı sürdürmeye çalışırken arka planda sessizce biriken çok büyük bir faiz tutarıdır.

Borç ödeme takip şablonu, "Umarım bu işe yarar" düşüncesinden "Bu ödemeyi yaptığımda ne olacağını biliyorum" düşüncesine geçmenizi sağlar. Her bir bakiyeyi, faiz oranını, minimum ödemeyi ve son teslim tarihini tek bir sayfada gösterir.

Bu kılavuzda, ClickUp, Google E-Tablolar, Excel ve yazdırılabilir formatlarda 16 ücretsiz borç ödeme takip şablonu bulacaksınız, böylece borç ödemelerinizi kendi hızınızda yönetebilirsiniz.

Borç Ödeme Takip Şablonları nedir?

Borç ödeme takip şablonları, borç ödemelerini tek bir yerde düzenleyen araçlardır. Her bir hesabı mevcut bakiye, faiz oranı, minimum ödeme, ödeme tarihleri ve yapmayı planladığınız ödeme tutarı ile birlikte liste ederler.

Çoğu düzen, bakiyelerinizi toplar, ödeme zamanını tahmin eder ve seçtiğiniz yönteme göre ödenen toplam faizi gösterir.

Borçları, önce en düşük bakiyeyi hedefleyen kartopu yöntemi veya önce en yüksek faiz oranını hedefleyen çığ yöntemi ile sıralayabilirsiniz.

Aylık ödemeleri ve ekstra ödemeleri kaydettiğinizde, şablon kalan bakiyeleri günceller ve odaklanmanız gereken bir sonraki borcu vurgular. Biçimler, yazdırılabilir kontrol listelerinden Google E-Tablolar veya Microsoft Excel'deki borç ödeme hesap tablolarına ve zaman içindeki ilerlemeyi izleyen Çalışma Alanı şablonlarına kadar çeşitlilik gösterir.

İyi bir borç ödeme takip şablonu nedir?

İyi bir borç ödeme izleme şablonu, her hesabı net bir şekilde görmenize, nakit akışınıza uygun ödeme stratejilerini gözden geçirmenize ve ekstra iş yapmadan istikrarlı ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur.

İdeal şablon şunları içermelidir:

Mevcut bakiye, faiz oranı, minimum ödemeler, son teslim tarihi ve planlanan ödeme tutarı için alanlar

Kar topu yöntemi (en düşük bakiyeyle başlamak) veya çığ yöntemi (en yüksek faiz oranıyla başlamak) ile sıralama yapma özelliği

Toplam borç, kalan bakiyeler ve tahmini ödeme zamanlaması için otomatik toplamlar

Aylık ödemeleri ve ekstra ödemeleri kaydederken toplam faiz ve ödenen faiz hesaplamalarını yapın.

Her yeni doların bir görevi olması için net bir sonraki borç göstergesi

Google E-Tablolar veya Microsoft Excel'de şeffaf formüllerle basit ve hızlı güncellemeler

Promosyon oranları için hatırlatıcılar ve minimum ödeme yaparken uyarılar maliyetleri artırabilir.

Ücretsiz Borç Ödeme Takip Şablonlarına Genel Bakış

İşte en iyi ücretsiz borç ödeme takip şablonlarının kısa bir özeti:

16 Borç Ödeme Takip Şablonu

Borç izleme genellikle planın başarısız olmasından önce bozulur. Bakiyeler bir elektronik tabloda listelenir, son teslim tarihleri e-postalarda gizlenir ve bankanızın AI botuyla "Hangi borcu önce ödemeliyim?" diye yazdığınız ayrı bir AI sohbeti yapılır.

Bu, gerçek zamanlı olarak iş yükünün artmasıdır ve basit kararları bile gereğinden fazla zorlaştırır.

ClickUp, tüm bunları tek bir Converged AI Çalışma Alanı 'na toplar . Bakiyeleriniz, son teslim tarihleriniz, ödeme stratejiniz ve "ödemeyi yapmak" için gereken görevler, belgeler, hatırlatıcılar ve AI ile yan yana yer alır.

Borçlarınızı bir kez kaydedebilir, tekrarlayan ödemeler ayarlayabilir, elinizde ekstra miktarlar olduğunda bunları ekleyebilir ve beş farklı sekme arasında geçiş yapmak yerine ilerleme güncellemelerini gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.

Para ile ilgili kararlar almak için önceden hazırlanmış bir alan istiyorsanız, ClickUp Finance bütçeler, faturalar ve nakit akışı için hazır görünümler ve gösterge panelleri sunar.

Bir G2 yorumcusunun dediği gibi,

Ayrıca, birçok aracı tek bir platformda bir araya getirmesini de çok seviyorum: belgeler, hedefler, sohbet ve Beyaz Tahtalar. Böylece, uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmıyorum.

İşte bugün kullanmaya başlayabileceğiniz bazı pratik borç ödeme şablonları.

1. ClickUp Kişisel Bütçe Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ta görevler oluşturarak giderleri kategorilere ayırın ve ClickUp Kişisel Bütçe Şablonu ile harcama ögelerini izleyin.

ClickUp Kişisel Bütçe Şablonu, gelir, faturalar ve borç ödemelerini tek bir basit görünümde bir araya getirir, böylece borç ödeme planınız gerçek nakit akışına uygun hale gelir. Her hesabı, her son teslim tarihini ve tahminde bulunmadan commit edebileceğiniz ödeme tutarını görebilirsiniz.

Kurulum birkaç dakika sürer. Her hesabın mevcut bakiyesini, faiz oranını ve minimum ödemelerini ekleyebilir, ardından konut, kamu hizmetleri ve diğer temel ihtiyaçlar için aylık ödemelerinizi listeye alabilirsiniz.

Ödemeleri kaydettiğinizde ve ara sıra ekstra ödeme eklediğinizde, kalan bakiyeler ve ödeme zamanlaması otomatik olarak güncellenir. Her zaman odaklanmanız gereken bir sonraki borcu ve bugünkü ödemenin sizi planınızda tuttuğunu bilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Gelir, sabit giderler ve borç ödemelerini tek bir yerde planlayın.

Ödeme stratejinize uygun olarak borçları en düşük bakiyeye veya en yüksek faize göre sıralayın.

Ödeme tarihlerini ve minimum ödeme tutarlarını izlemeniz, ücretlerden kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Toplam borcunuzu, kalan bakiyenizi ve ödenen toplam faizı takip edin.

✨ İdeal kullanım alanları: Tutarlı bir borç ödeme planı oluşturan basit bir bütçe isteyen bireyler ve küçük iş sahipleri.

📖 Ayrıca okuyun: Kredi Ödemelerini ve Faizleri İzlemek İçin Ücretsiz Amortisman Planı Şablonları

2. ClickUp Basit Bütçe Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Basit Bütçe Şablonu ile bütçe kategorilerinizi görsel olarak temsil edin.

Bütçeler, okunması kolay ve güncellenmesi hızlı olduğunda en iyi şekilde işlev görür. ClickUp Basit Bütçe Şablonu, gelir ve giderler için net bir liste, net nakit görünümü ve kredi kartları veya öğrenci kredileri için aylık ödemeleri not alabileceğiniz bir alan sunar.

Kategorileri bir kez ekledikten sonra, harcamalarınızı gerçek zamanlı olarak kaydedebilirsiniz. Paranızın nereye gittiğini, nereden tasarruf edebileceğinizi ve ekstra ödemeler için ne kadar paranızın ücretsiz olduğunu görsel olarak görebilirsiniz.

Kar topu yöntemini tercih ediyorsanız, bu ekstra parayı önce en düşük bakiyeyi ödemek için ayırabilirsiniz. Çığ yöntemi kullanmayı tercih ediyorsanız, bu ekstra parayı en yüksek faiz oranına sahip bakiyeyi ödemek için kullanabilirsiniz.

Paylaşım veya inceleme çok kolaydır. Bütçe planını açabilir, bu ayın toplamlarını kontrol edebilir ve bir hesap tablosu oluşturmadan gelecek haftanın ödeme tutarını ayarlayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Gelir, faturalar ve isteğe bağlı harcamalar için görsel kategoriler

Bütçe Planı, Gelir, Net Nakit, Başlangıç Kılavuzu ve Giderler için hazır görünümler

Ayları, alt toplamları ve toplamları izlemek için Özel Alanlar

Bir ortağınızla veya danışmanınızla anlık görüntüyü paylaşım için hızlı dışa aktarma

Son teslim tarihlerini ve aylık ödemeleri gözden geçirmek için hafif hatırlatıcılar

✨ İdeal olanlar: Karmaşık bir kurulum olmadan borç ödemesi için ücretsiz olarak nakit para ayırmak isteyen herkes.

💡Profesyonel İpucu: Her borç son teslim tarihi için ClickUp Hatırlatıcıları ayarlayın, böylece gecikme ücretleri ödemek zorunda kalmaz ve kredi puanınız düşmez. Ödeme tarihinden birkaç gün önce sizi bilgilendiren yinelenen hatırlatıcılar oluşturabilir, böylece para transferi yapmak veya bütçenizi ayarlamak için zaman kazanabilirsiniz. Hatırlatıcılar önceliğe göre özelleştirilebilir; en yüksek faizli borçlarınızı acil olarak işaretleyin, böylece bu ödemeleri öncelikli olarak hatırlayabilirsiniz. ClickUp hatırlatıcı ile her ödeme tarihinden önce hazır olun

3. ClickUp Ödeme Geçmişi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ödeme Geçmişi Şablonu ile ödemelerinizi tek bir merkezden yönetin ve izleyin.

ClickUp Ödeme Geçmişi Şablonu, ödediğiniz ve aldığınız tutarların güncel kaydını tutar. Ödeme tutarını, tarihini, yöntemini ve referans sayısını not edebilir, ardından kredi kartı faturalarına, kişisel kredilere veya diğer finansal yükümlülüklere etiketleyebilirsiniz.

Bu, minimum ödemeleri onaylamanın, son teslim tarihlerini görünür tutmanın ve ay boyunca nakit akışının nasıl değiştiğini görmenin hızlı bir yolu olur.

Cevapları bulmak çok kolay. Açık öğeleri bulmak için filtre uygulayın, müşteri tablosunu tarayarak geçmiş faaliyetleri inceleyin veya kayıtlarınız için temiz bir anlık görüntü dışa aktarın. Geçen ayın ödemesinin zamanında yapıldığını mı göstermek istiyorsunuz? İşte burada.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Gelen ve giden ödemeleri kaydetmek için tek bir yer

Durumları temizleyerek açık veya tamamlanmış olanları görün.

Tutar, yöntem, makbuz sayısı ve notlar için kullanışlı alanlar

Makbuz girişi, hızlı başlangıç, müşteri tablosu ve tüm öğeler için hazır görünümler

Yaklaşan ödeme tarihlerini ve aylık ödemeleri gözden geçirmeniz için nazik hatırlatıcılar

✨️ İdeal kullanım alanları: Borç ödemelerini ve günlük faturaları planlandığı gibi takip etmek isteyen bireyler, haneler ve küçük takımlar.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Brain, listelerinizi ve belgelerinizi okuyabilir, geçen ayın harcamalarını kategoriye göre özetleyebilir, aşımları işaretleyebilir ve bakiyeleriniz ve oranlarınıza göre kartopu veya çığ ödeme planları hazırlayabilir. Bu planları hatırlatıcılarla tarihli görevlere dönüştürebilir, böylece şablonunuz canlı bir rutin haline gelir. Şu tür komutları deneyin: "Basit Bütçe listemden bu ayın harcamalarını özetleyin ve planın üzerindeki kategorileri vurgulayın."

"Bu bakiyeler ve yıllık faiz oranlarından bir borç kar topu oluşturun, son teslim tarihlerini ekleyin ve aylık 3000 tutarında ekstra ödeme ayarı yapın."

"12 ay içinde ödeme tarihine ulaşmak için neleri kesebilirim, iki senaryo gösterin ve görevlerimi buna göre güncelleyin." ClickUp Brain ile harcamalarınızı özetleyin ve daha kolay ay sonu incelemeleri için kategorilere ayırın

📖 Ayrıca okuyun: Giderlerinizi daha iyi izlemek için ücretsiz fatura düzenleyici şablonları

4. ClickUp Aylık Gider Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Aylık Gider Raporu Şablonu ile bütçenizi düzenleyin ve giderlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde izleyin.

ClickUp Aylık Gider Raporu Şablonu, ay için tek bir devamlı kayıt sağlar ve harcamalarınızı sizi şaşırtmadan önce net bir şekilde görmenizi sağlar.

Her zamanki sabit faturaları ve günlük harcamaları ekleyin, ardından bunları uygun şekilde kategorilere ayırın. Kalıplar hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Bu, borç ödemesini de kolaylaştırır, çünkü nakit akışını ücretsiz olarak serbest bırakabilir ve ekstra ödemelerin en düşük bakiyeye mi yoksa en yüksek faizli borca mı gideceğine karar verebilirsiniz.

Cevap aradığınızda, uzun uzun aramanıza gerek kalmaz. Bu ayı geçen ayla karşılaştırın, paylaşım için hızlı bir özet alın ve bir sonraki ödeme tutarını daha güvenle ayarlayın.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Sabit ve değişken giderleri net aylık toplamlarla tek bir yerde kaydedin

Kolay tasarrufları ortaya çıkaran kategori görünümleri

İhtiyacınız olduğunda temiz bir anlık görüntü için basit dışa aktarımlar

Trendleri erken yakalamak için aylık karşılaştırmalar

Ödeme planınızda ekstra ödemeler için nakit para ayırmanın pratik bir yolu

✨️ İdeal kullanım alanları: Düzenli borç ödemelerini desteklemek için doğru aylık okumalar isteyen haneler ve küçük takımlar.

💡 Profesyonel İpucu: Herhangi bir planı kesinleştirmeden önce, bu basit ClickUp Risk Değerlendirme Hesaplayıcıyı kullanarak hızlı bir kontrol yapın ve değişken faiz oranı veya gecikme ücreti risklerini erken tespit edin .

5. ClickUp Finans Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Finans Yönetimi Şablonu ile 28 adede kadar özel durum içeren görevler oluşturun.

ClickUp Finans Yönetimi Şablonu, bütçeleri, giderleri ve borç ödemelerini tek bir yerde birleştirir, böylece planınızı gerçek nakit akışına uyarlayabilir ve uygun bir ödeme tutarı ayarlayabilirsiniz.

Tekrarlayan faturalarınızı, değişken harcamalarınızı ve finansal yükümlülüklerinizi ekleyebilir, ardından öncelik vermek istediğiniz borçları etiketleyebilirsiniz. Hızlı sonuç almak istiyorsanız, en düşük bakiyeli hesaba odaklanın. Faizi en aza indirmek için, en yüksek faiz oranına sahip hesaba ekstra ödemeler yapın.

Her iki durumda da, bir sonraki adım ve ödeme zamanlaması üzerindeki etkisi daha net bir görünümle görülebilir. Zamanla, ayları karşılaştırabilir, kısaltılacak kategorileri belirleyebilir ve aylık ödemeleri ne zaman artıracağınıza karar verebilirsiniz. Anlık görünüm, bir ortak veya muhasebeciyle kolayca paylaşılabilir, bu da kararların alınmasını hızlandırır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Tek bir çalışma alanında bütçeleri ve harcamaları borç ödemeleriyle birlikte izleyin.

Nakit akışını net bir şekilde görün ve gerçekçi aylık ödemeler ayarleyin.

Planı yeniden oluşturmadan kartopu ve çığ önceliklerini karşılaştırın.

Yaklaşan ödeme tarihlerini ve yenilemeleri işaretleyerek ücretlerden kaçının.

Hızlı inceleme ve kararlar için net bir özet paylaşımı gerçekleştirin.

✨️ İdeal kullanım alanları: Bütçeleri yönetmek, nakit akışını izlemek ve fazla ödemeleri doğru borca yönlendirmek için tek bir merkez isteyen küçük iş sahipleri, serbest çalışanlar ve haneler.

6. ClickUp Finansal Hedef Belirleme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Finans Hedef Belirleme Şablonu ile ilerlemenizi takip edin ve veriye dayalı kararlar alın.

Hedefler ancak sayılarla uyumlu olduğunda işe yarar. ClickUp Finans Hedef Belirleme Şablonu, "borçlardan kurtulmak" veya "üç aylık giderleri biriktirmek" gibi fikirleri, gerçekten izleyebileceğiniz net adımlara dönüştürmenize yardımcı olur.

Bunu başarmak için, borç ödeme hedefleri belirleyebilir, en düşük bakiye veya en yüksek faizli borçlar için kontrol noktaları ekleyebilir ve nakit akışını bozmayacak sabit bir aylık ödeme tutarı belirleyebilirsiniz.

Gelir veya giderlerinizde değişiklik olduğunda, tüm planı yeniden yazmak yerine bir sonraki adımı ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, ilerlemenizin görünümü de görebilirsiniz. Bir sonraki adımınızı belirlemeden önce, hangi adımların planlandığı gibi gittiğini, hangilerinin biraz daha çaba gerektirdiğini ve ek ödemelerin en çok hangi alanlarda fayda sağlayacağını görebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Genel para hedeflerinizi belirli adımlara ve dönüm noktalarına dönüştürün.

Aylık ödemeleri nakit akışına uyarlayın, böylece plan gerçekçi olsun.

Ekstra hesap tabloları olmadan borç geri ödemenizin ilerleyişini izleyin.

Önceliklerinizi belirleyin, böylece odaklanmanız gereken bir sonraki borcu bilirsiniz.

Ortaklarınızı veya ekip arkadaşlarınızı bilgilendirmek için basit bir anlık görüntü paylaşımı yapın.

✨️ İdeal kullanım alanları: Borçlarını düzenli olarak ödemek için net ve ölçülebilir hedefler belirlemek isteyen bireyler ve küçük takımlar.

7. ClickUp Finansal Analiz Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Finansal Analiz Raporu Şablonu ile gelir, gider, kar, zarar ve daha fazlasını izleyin.

Rakamlara güvenmediğinizde kararlar ertelenir. ClickUp Finansal Analiz Raporu Şablonu, gelirleri, giderleri, karları ve zararları dakikalar içinde okuyabileceğiniz net bir rapora dönüştürür. Paranın kaynağını ve varış noktasını açıklamayı kolaylaştıran görsellere dönüşen basit tablolar elde edersiniz.

Bu şablon, borç ödeme planıyla uyumludur. Hangi maliyetlerin arttığını, aylık ödemelerden sonra ne kadar ücretsiz nakit kaldığını ve ekstra ödemenin en düşük bakiyeye mi yoksa en yüksek faizli borca mı uygulanması gerektiğini görebilirsiniz.

Girişinizi ayarladığınız anda resim güncellenir, böylece fikirlerinizi test etmek için ikinci bir sayfaya ihtiyacınız olmaz. Ay veya çeyrek için bir anlık görüntü kaydedin, tek bir görünümle hızlı soruları yanıtlayın ve bir sonraki ayın ödeme tutarını daha güvenle belirleyin.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Gelir, giderler ve net sonuçlar için tek bir rapor

Trendleri kolayca tespit etmenizi sağlayan hızlı grafikler

Aylık veya üç aylık basit karşılaştırmalar

Ekstra ödemelere rehberlik edecek daha net bir nakit akışı görünümü

Ortaklar, müşteriler veya danışmanlar için kolay dışa aktarma

✨️ İdeal kullanım alanları: Daha akıllı borç ödeme kararları alabilmek için net bir finansal okuma desteği isteyen küçük takımlar ve bireyler.

Hızlı İpucu: Bütçeye göre gerçek harcama, satıcı ve ödeme tarihi gibi bilgiler için ClickUp Özel Alanlarını kullanın. Böylece, borç ödeme takipçiniz kendi başına ayrı bir dosyada değil, paranızın nereye gittiğine dair daha kapsamlı bir tablonun içinde yer alır.

📖 Ayrıca okuyun: Gider Yönetiminizi ve Takımınızın Ş Akışını Optimize Etmek İçin İpuçları

8. Template.net tarafından hazırlanan Excel ve Google E-Tablolar Kişisel Borç Şablonu

Eğer elektronik tablo, Excel veya Google E-Tablolar'ın rahatlığını tercih ediyorsanız, Template.net'in Kişisel Borç Şablonu, her bakiyeyi, faiz oranını ve son teslim tarihini listelemek için basit bir araçtır. Her kredi veya kredi kartı için mevcut bakiyeyi, faiz oranını ve minimum ödemeleri girin, ardından aylık ödemeleri kaydetmeye devam edin.

Her iki yaklaşım için de borç ödeme tablosu olarak kullanabilirsiniz. Kar topu yöntemi için en düşük bakiyeye, çığ yöntemi için en yüksek faiz oranına göre sıralayın. Ekstra ödemeler için bir sütun ekleyin ve kalan bakiyelerin ve ödeme zamanlamasının doğru yönde ilerlediğini göreceksiniz.

Kayıtlar için bir kopyasını saklayın, bir sekmeyi ortağınıza verin veya gelecek ayın ödeme tutarını ayarlamadan önce bir anlık görüntüyü dışa aktarın.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Excel ve Google E-Tablolar'da tanıdık elektronik tablo düzeni

Mevcut bakiye, faiz oranı, son teslim tarihi, minimum ödemeler ve ödeme tutarı için sütunlar

Kurulumunu değiştirmeden kartopu veya çığ yöntemiyle iş yapar.

Toplam borç, kalan bakiye ve ödenen toplam faiz için hızlı toplamlar

İnceleme veya güncellemeler için kolayca kopyalanabilir ve paylaşılabilir

✨️ İdeal kullanım alanı: Ekstra araçlar olmadan temiz, düzenlenebilir bir borç ödeme takipçisi isteyen elektronik tablo kullanıcıları.

👀 İlginç Bilgi: Küçük kazançlar önemlidir. Araştırmalar, ödemeleri tek bir borcu kapatmaya odaklamanın motivasyonu ve takip etmeyi artırdığını ortaya koymaktadır. Bu, birçok kişinin kartopu yöntemini tercih etmesinin bir nedenidir, her ne kadar çığ yöntemi kağıt üzerinde daha fazla faiz tasarrufu sağlasa da.

9. Template.net tarafından hazırlanan Excel ve Google E-Tablolar Aylık Borç Şablonu

Aylık özet görünümünü seviyorsanız, Template.net'in Excel ve Google E-Tablolar Aylık Borç Şablonu tüm son teslim tarihlerini ve ödemeleri tek bir sayfada toplar. Her bir hesabı mevcut bakiyesi, faiz oranı ve minimum ödeme tutarı ile listeleyin, ardından aylık ödemeleri izleyin.

Aylık bir ritim elde eder, ayrıca ekstra ödemeleri kaydetmek için net bir alanınız olur.

Paylaşım da çok kolay. Sayfayı bir danışmana gönderebilir, kayıtlar için aylık bir özet kaydı kaydedebilir ve hiçbir şeyi yeniden oluşturmadan bir sonraki ayın ödeme tutarını ayarlayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Excel ve Google E-Tablolar'da tanıdık düzen

Mevcut bakiye, faiz oranı, minimum ödemeler ve son teslim tarihleri için alanlar

Ödeme tutarını ve kalan bakiyeleri aylık olarak izleyin.

Yapıyı değiştirmeden kar topu veya çığ yöntemiyle iş yapar.

Toplam borç ve bugüne kadar ödenen faizlerin hızlı toplamları

✨️ İdeal kullanım alanı: Son teslim tarihleri, minimum ödemeler ve ekstra ödemeler için temiz bir aylık takipçisi isteyen elektronik tablo kullanıcıları.

💡 Profesyonel İpucu: Birden fazla borcu (kredi kartları, öğrenci kredileri, araba ödemeleri, kişisel krediler) izlemek, farklı hesaplar ve kredi verenler arasında bakiyeleri, faiz oranlarını, ödeme planlarını ve ödeme hedeflerine yönelik ilerlemeyi izlemek anlamına gelir. ClickUp BrainGPT, hangi borçlara öncelik vereceğinizi veya ekstra ödemelerin zaman çizelgenizi nasıl etkileyeceğini manuel olarak hesaplamadan borç ödeme verilerinizi anlamanıza yardımcı olur. ClickUp BrainGPT ile her ödeme kararını görselleştirin ve optimize edin İşte nasıl yapacağınız: Anında borç stratejisi cevapları : BrainGPT'ye "Bu ay ekstra 200 dolar ödersem, bunu hangi borca uygulamalıyım?" gibi sorular sorun ve ClickUp'ta izlenen gerçek borç verilerinize dayalı cevaplar alın.

Ödeme geçmişini ve belgeleri anında bulun : Tüm borç izleme görevlerinizi, ödeme makbuzlarınızı ve kredi sözleşmelerinizi arayarak, klasörleri tek tek incelemeden belirli işlem ayrıntılarını, faiz oranı değişikliklerini veya alacaklılarla yapılan yazışmaları bulun.

Sesle çalışan ödeme kaydı : Talk to Text özelliğini kullanarak ödemeleri kaydetmek, bakiyeleri güncellemek veya ekstra ödemeleri ellerinizi kullanmadan kaydetmek için ödeme yaparken "Capital One kartına 150 dolarlık ödemeyi kaydet" demeniz yeterlidir.

Finansal hesaplamalar için çoklu AI modelleri : ChatGPT, Claude, Gemini ve diğer AI modellerini kullanarak farklı borç ödeme senaryoları çalıştırın.

Otomatik ilerleme özetleri: Geçtiğimiz ay veya çeyrekteki borç ödeme ilerlemenizi özetleyin ve gerçek ödeme verilerinize dayalı raporlar oluşturun.

10. Template.net tarafından hazırlanan Excel ve Google E-Tablolar Borç Düzenleyici Şablonu

Hesap bilgileriniz farklı yerlerde saklanıyorsa, Template.net'in Excel ve Google E-Tablolar Borç Düzenleyici Şablonu, bunları tek bir temiz ana listede birleştiren bir düzenleyicidir.

Her bir borcun temel bilgilerini tek bir sayfada toplayarak, portallar arasında geçiş yapmadan toplam borcunuzu, kime borçlu olduğunuzu ve bundan sonra ne yapmanız gerektiğini görebilirsiniz.

Bu, bir ödeme stratejisi seçmeden önce atabileceğiniz yararlı bir ilk adımdır. Her bir cari bakiye, faiz oranı, minimum ödeme ve son teslim tarihini tek bir görünümde görebildiğiniz için, en yüksek faizli borcu veya en düşük bakiyeli borcu hızlıca tespit edebilirsiniz. Ekstra bir ödeme sütunu ekleyin ve planın nasıl ilerlemeye başladığını görün.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Kredi veren, hesap adı, mevcut bakiye, faiz oranı, minimum ödeme ve son teslim tarihini listeleyebileceğiniz tek bir yer.

Promosyon oranları, otomatik ödeme durumu ve notlar için isteğe bağlı sütunlar

En yüksek faiz veya en düşük bakiyeye göre sıralama filtreleri ile avalanche veya snowball yöntemlerini kullanabilirsiniz.

Toplam borç ve kalan bakiyeler için hızlı toplamlar

Elinizin altında tutabileceğiniz tek sayfalık özet için yazıcı dostu görünüm

✨️ İdeal kullanım alanı: Kar topu veya çığ yöntemi seçmeden önce tüm hesapların kapsamlı ve düzenlenebilir bir özetini görmek isteyen, ücretsiz bir yolculuğa başlayan herkes.

11. Credit Canada tarafından hazırlanan borç ödeme şablonu

Çok fazla formül kurulumu gerektirmeyen net bir plan istiyorsanız, Credit Canada'nın Spreadsheet Debt Repayment Şablonu işinizi görecektir. Her bir borcu mevcut bakiyesi, faiz oranı, minimum ödeme tutarı ve son teslim tarihi ile birlikte listeleyin, ardından bir sonraki ödemeyi gösteren aylık ödeme planını takip edin.

Ekstra bir ödeme eklediğinizde, tablo ödeme zamanlamasını ve toplam faizi günceller, böylece etkisini hemen görebilirsiniz. Kendiniz için bir kopyasını kaydedebilir veya bir ortak veya danışmanla paylaşabilirsiniz; böylece ikiniz de aynı planı görebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Kredi veren, bakiye, oran, minimum ve son teslim tarihi için basit sütunlar

Yerleşik kartopu veya çığ seçeneği

Toplam borç, kalan bakiye ve ödenen faiz için otomatik toplamlar

Okunabilirliğini koruyan aylık takvim

Google E-Tablolar veya Excel'de iş yapılır.

✨️ İdeal kullanım alanı: Planı ve ilerlemeyi açık bir görünümde görebileceğiniz basit bir çalışma sayfası isteyen herkes.

👀 İlginç Bilgi: Kredi kartı ödemesini dönem döngüsünde yapmak faizleri azaltabilir, çünkü birçok kart şirketi faizleri günlük ortalama bakiyenizi kullanarak hesaplar. Dolayısıyla, bakiyenizi daha erken düşürmek, ödenecek faiz miktarını azaltır.

12. The Happy Giraffe tarafından hazırlanan Excel Borç Ödeme Planlayıcı ve Takip Şablonu

Hem plan hem de güncel kayıt sağlayan bir hesap tablosu mu istiyorsunuz? The Happy Giraffe tarafından hazırlanan Excel Borç Ödeme Planlayıcı ve Takip Şablonu her ikisini de yapar. Her borcun adını, mevcut bakiyesini, faiz oranını, son teslim tarihini ve minimum tutarın üzerine ekleyebileceğiniz tutarı girin.

Bu şablon, izlemeniz gereken adımları gösterir ve ödemelerinizi yaptıkça güncelleyebileceğiniz basit bir izleme sayfası içerir. Bu şablon ayrıca, ilerledikçe beklenen borçsuz kalma tarihinizi de günceller. Ayrıca, kullanışlı ClickUp Gün Sayısı Hesaplayıcıyı kullanarak bugünden itibaren ödeme tarihinizi tahmin edebilir ve zaman çizelgesini gerçekçi tutabilirsiniz.

Bu şablonu Google E-Tablolara kopyalayabilir veya Excel'de saklayarak aylık özetini kaydedebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Tek bir dosyada planlama ve takip

Kullanıma hazır olarak kartopu veya çığ yöntemiyle çalışır.

Basit adımlarla zamanlamayı içeren net borç ödeme rehberi

Tahmini borçsuz kalma tarihine otomatik güncellemeler

Excel veya Google E-Tablolar, ücretsiz indirilebilir

✨️ İdeal kullanım alanı: Bir sonraki adımı gösteren ve ilerlemeyi aynı yerde izleyen ücretsiz, kar amacı gütmeyen bir hesap tablosu isteyen herkes.

13. Vertex42 tarafından sunulan Borç Ödeme Takipçisi (5'i 1 arada)

Vertex42 aracılığıyla

Birden fazla borcu tek bir sayfada izlemek istiyorsanız, Vertex42'nin Borç Ödeme Takipçisi (5'i 1 arada) basit bir çözümdür. Her bir başlangıç borcunu ve minimum ödemeyi girin, grafik hedef tutarları sizin için doldursun. Dönüm noktalarına ulaştıkça kutuları renklendirin veya işaretleyin ve her adımın tarihini kaydedin, böylece ilerlemenizi görebilirsiniz.

Kurulumu da çok kolaydır. İhtiyacınız olan etiketleri düzenleyin, hesaplarınızı listeye alın ve tek bir görünümde ödemeleri işaretlemeye hazır olun. Yazdırılabilir PDF veya Excel dosyası olarak çalışır, böylece bir kopyasını masanızda veya sürücünüzde saklayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Tek bir çalışma sayfasında birden fazla borcu izle

Borcun başlangıç tarihini ve minimum tutarları girdikten sonra hedef tutarlar otomatik olarak doldurulur.

İlerlemeyi işaretleyin veya renklerle gösterin ve tamamlanma tarihlerini not edin.

Excel'de veya düzenlenebilir PDF olarak iş yapar.

✨️ İdeal kullanım alanı: Kendini güncelleyen, tek bir yazdırılabilir takip aracı isteyen herkes.

14. Vertex42 tarafından sunulan Borç Kar Topu Takipçisi

Vertex42 aracılığıyla

Vertex42 tarafından sunulan Debt Snowball Tracker eğlenceli ve anlaşılır bir şablondur. Toplam borcunuzu girdiğinizde, tablo ödeme yaptıkça renklendirebileceğiniz kartopu hedefleri oluşturur. Excel'de kartopları koşullu biçimlendirme özelliği sayesinde otomatik olarak doldurulur, böylece ekstra bir iş yapmadan ilerlemenizi görebilirsiniz.

Momentuma odaklanmak için minimum ve ekstra kar topu kutuları referans olarak sağlanmaktadır. Devam etmek için görsel bir teşvik ve ne kadar ilerlediğinizi görmek için basit bir yol elde edersiniz. Tam bütçe kontrollerinin arasında motivasyonunuzu korumak için bunu kullanın. Her ödeme sonrasında birkaç kar topunu renkleyin ve hedefinizdeki ilerlemeyi izleyin.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Taksitlerinizi ödedikçe dolan görsel hedef

Koşullu biçimlendirme ile Excel'de otomatik renklendirme

Minimum ve ekstra ödemeler için basit referans kutuları

Kalem ve kağıt kullanmayı tercih ediyorsanız yazdırılabilir PDF seçeneği

✨️ İdeal kullanım alanı: Her ödeme sonrasında hızlı bir görsel başarı elde etmek isteyen kar topu yöntemi kullanıcıları.

15. Vertex42 tarafından hazırlanan Borçsuz Yaşam Yolculuğu Grafikleri

Vertex42 aracılığıyla

Aylık özetleri tercih ediyorsanız, Vertex42'nin Borçsuz Yolculuk Grafikleri, bakiyeler azaldıkça görsel bir temsil sunar. Her ay yeni bakiyeyi kaydedersiniz ve arka plan resmi parça parça görünür, böylece ilerlemeyi bir bakışta kolayca görebilirsiniz.

Bu sayfa Excel ile uyumludur. =EDATE(prevdate,1) gibi basit bir formül kullanarak ayları ileriye taşıyın ve zaman çizelgesini düzenli tutun. Bunu ana ödeme takipçinizle eşleştirin. Bu sekmeyi aylık "ilerleme posteri" olarak saklayın ve günlük sayıları bütçenizle halledin.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Giderleri anında gösteren grafikli aylık bakiye kaydı

Yerleşik Excel formül ipucu ile kolay tarih işleme

Bir partner veya koçla birlikte gözden geçirmek için net görsel

Bütçe oturumları arasında motivasyonunuzu yüksek tutar

✨️ İdeal kullanım alanı: Ödeme sürecinin görünürlüğünü artıran basit bir aylık ilerleme grafiği isteyen herkes.

16. Vertex42 tarafından hazırlanan Borç Ödeme Takip Çizelgesi

Vertex42 aracılığıyla

Hedeflerinize ulaştıkça kutuları işaretlemeyi mi tercih edersiniz? Vertex42'nin Borç Ödeme Takip Çizelgesi, her hedef tutara ulaştığınızda renklendirebileceğiniz veya çizebileceğiniz 200 hücre sunar. En üste alacaklıyı ve minimum ödeme tutarını ekleyin, başlangıç borcunu girin, yazdırın ve ilerlemeyi işaretlemeye başlayın.

Buzdolabına yapıştırmak veya dizüstü bilgisayarınızın yanında tutmak kadar basit. Tablonun dolduğunu görmek, ay çok yoğun geçse bile planınıza sadık kalmanıza yardımcı olur. Tek bir bakiye için kullanın veya her hesap için bir tane oluşturun. Tablo sıfıra ulaştığında serbest kalan nakit akışı, bir sonraki borcunuz için yakıt olur.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

200 hücreli tablo, ödeme yaptıkça renk verin

Alacaklıyı, minimum ödemeyi ve borcun başlangıç tarihini not etmek için alan

Yazdırılabilir PDF ve Excel sürümleri

Ödeme tarihleri arasında görünürlük açısından mükemmeldir.

✨️ İdeal kullanım alanı: Sürekli ilerlemeyi gösteren, kağıt dostu bir tablo seven görsel takipçileri.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %78'i uzun vadeli hedefler konusunda motivasyonlarını korumakta zorlanıyor. Bu motivasyon eksikliğinden değil, beynimizin işleyişinden kaynaklanıyor! Motivasyonumuzu korumak için başarılarımızı görmemiz gerekiyor. 💪 ClickUp tam da bu noktada devreye girer. ClickUp dönüm noktaları ile başarılarınızı izleyin, rollup'larla anlık ilerleme özetleri alın ve akıllı hatırlatıcılarla odaklanmanızı koruyun. Bu küçük başarıları görselleştirmek, uzun vadede ivme kazanmanızı sağlar. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp kullanıcıları, aşırı yük hissetmeden yaklaşık %10 daha fazla işi halledebildiklerini bildiriyor.

ClickUp ile Ödemelerinizi Gerçekleştirin

Borçsuzluk tahmin edilmez, inşa edilir. Görünür bir plan, sorunsuzca yapabileceğiniz küçük ayarlamalar ve her ödemenin doğru bakiyeyi değiştirdiğinin kanıtı ile elde edilir. Artık toplamları izlemek, son teslim tarihlerini planlamak ve ödeme tercihlerinize uygun yolu seçmek için bir dizi şablona sahipsiniz.

Sayıların, notların ve sonraki adımların bir arada bulunduğu tek bir yer istiyorsanız, ClickUp ödeme planınıza bir yuva sağlar.

Hesaplarınızı bütçenizle yan yana tutabilir, sekmeleri aramadan aylık ilerlemenizi gözden geçirebilir ve hayatınızda değişiklik olduğunda zamanlamayı ayarlayabilirsiniz. Borç kar topu yöntemi ve çığ yöntemi burada iş görür, çünkü plan ve eylemler aynı görünümde kalır.

Bir şablon seçin, nakit akışınıza uygun bir tempo belirleyin ve düzenli ödemelerle yapılacak işi halledin. Kazanç, bugün netlik ve yarın ivme kazanmaktır.

Bütçenizi ve borç ödemelerinizi tek bir Çalışma Alanı'nda düzenlemek için bugün ClickUp'a kaydolun.