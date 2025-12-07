En İyi 10 Ücretsiz Lise Transkript Şablonu Seçimi

Lise transkriptleri, temel olarak öğrencinin akademik başarılarının özetidir. Hangi derslerin alındığını, kaç kredi kazanıldığını ve öğrencinin dört yıl boyunca nasıl bir performans gösterdiğini tek bir sayfada gösterir.

Ayrıca, 1.800'den fazla ABD kurumu SAT/ACT gerekliliklerini kaldırmıştır, bu da bir öğrencinin dosyasını inceleyen kişi için ders geçmişi, notlar ve net bir notlandırma ölçeğinin daha fazla önem taşıdığı anlamına gelir.

Bu kılavuz, ücretsiz ve kullanıma hazır lise transkript şablonlarını bir araya getirir. Her şablonun anahtar özelliklerini inceleyecek ve iyi bir transkript formunu oluşturan unsurları özetleyeceğiz. Bonus olarak, öğretmenler, okul yöneticileri ve evde eğitim veren ebeveynler için en iyi seçenekleri paylaşacağız.

En İyi 10 Ücretsiz Lise Transkript Şablonu Bir Bakışta

İşte en iyi 10 lise transkript şablonu seçimimizin özet tablosu ( ClickUp'tan olanlar dahil):

İşte, Weekly Coffee Chat şablonunun stilini takip ederek, netlik ve tutarlılık için "En iyi özellikler" sütunu yeniden yazılmış tablonuz:

Lise Transkript Şablonları Nedir?

Lise transkript şablonu, bir öğrencinin akademik geçmişini kaydetme şeklini standartlaştıran hazır bir belgedir. Bu belge, gerekli tüm bilgileri tek bir yerde içerir: öğrenci bilgileri, dönemlere göre lise dersleri, alınan ve kazanılan krediler, harf notları, notlandırma ölçeği, not ortalaması hesaplamaları ve onur dersleri, çift kayıt dersleri veya tekrar dersleri gibi notlar için alan.

Birçok sürümde mezuniyet tarihi, danışman veya yönetici imza alanı ve resmi transkript için isteğe bağlı mühür alanı da bulunmaktadır.

Bu şablonlar Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve PDF gibi yaygın biçimlerde sunulur, böylece yazdırmak veya dijital olarak paylaşmak için kullanabilirsiniz.

Evde eğitim veren ebeveynler, evde eğitim lise transkripti için aynı düzeni, evde eğitim kurumunun adını, okul yılı dönemlerini ve kapsanan konuları açıklığa kavuşturmak için ders açıklamalarını ekleyerek uyarlayabilirler.

İyi bir lise transkript şablonu nedir?

İdeal bir lise transkript şablonu şunları yapmalıdır:

Önemli bilgileri bir bakışta gösterin: öğrenci bilgileri, dönemlere göre gruplandırılmış dersler, alınan ve kazanılan krediler, harf notları ve net bir notlandırma ölçeği.

Notları girdiğinizde dönem ve kümülatif not ortalamasını otomatik olarak güncelleyin, ek hesaplama yapmanıza gerek kalmaz.

Onur, AP, IB ve çift kayıt dahil olmak üzere farklı ders türlerini doğru şekilde yönetin.

En altta, tekrarlar ve bir dönemlik dersler açıkça etiketlenmiş olarak toplam kazanılan krediler gösterilir.

Mezuniyet tarihi, imza satırı, okul iletişim bilgileri ve resmi transkriptler için isteğe bağlı mühür için alan ekleyin.

Hızlı düzeltmeler için Google Dokümanlar veya Google E-Tablolar'da düzenlenebilir bir sürümünü saklayarak PDF'ye temiz bir şekilde dışa aktarın.

En İyi 10 Ücretsiz Lise Transkript Şablonu

Okul kayıtları genellikle birden fazla sisteme dağıtılır. Transkript taslağı bir klasörde, ders açıklamaları başka bir klasörde saklanır, krediler bir elektronik tabloda düzenlenir ve not ortalaması hesaplamaları yalnızca raporlarda bulunur.

Bu karmaşa, ayrıntıları gizleyen ve zaman çalan dağınık görevler, belgeler ve güncellemelerden oluşan İş Dağınıklığıdır.

Kayıtların ve ders materyallerinin bir arada tutulmasını resmileştiriyorsanız, sağlam bir bilgi yönetim sistemi tüm bilgilerin okul yılı boyunca aranabilir ve tutarlı olmasını sağlar.

ClickUp, her şeyi tek bir Converged AI Çalışma Alanı'na toplar, böylece transkript verileriniz, ders listeleriniz, notlandırma ölçeğiniz ve notlarınız bir arada bulunur. Öğrencinin transkripti için bir ClickUp belge oluşturabilir, ders açıklamalarını ek dosya olarak ekleyebilir, Özel Alanlar ile kredileri izleyebilir ve takımdaki herkesin inceleyebileceği tek bir doğru kaynak tutabilirsiniz.

👀 İlginç Bilgi: 2023–24 döngüsünde, Common App üye üniversitelerinin yaklaşık %5'i SAT/ACT puanlarını zorunlu kıldı, bu da transkriptlerin ve derslerin zorluğunun daha da fazla dikkat çektiği anlamına geliyor.

1. ClickUp Öğrenci İlerleme Raporu Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Öğrenci İlerleme Raporu Şablonu ile ebeveynler, yöneticiler veya diğer paydaşlar için doğru raporlar oluşturun.

ClickUp Öğrenci İlerleme Raporu Şablonu, öğrenci performansını, davranış notlarını ve sosyal faaliyetleri tek bir, kolayca yönetilebilir konumda verimli bir şekilde düzenler.

Şablon, dersler, çaba ve ebeveyn iletişimi için yapılandırılmış Özel Alanlar kullanırken, "Kılavuz, Dikkat Gerektirenler, Davranış Sorunları ve Liste" gibi yerleşik görünümler sunar. Bu, sınıfı kolayca taramanızı ve desteğe ihtiyaç duyanları belirlemenizi sağlar.

Net durumlar, "İyi Gidiyor"dan "Dikkat Gerekiyor" veya "Güven Kazanması Gerekiyor"a kadar olan süreci gösterir ve notları güncelleme veya konferanslar için kanıtları paylaşım zamanı geldiğinde temiz bir rapor dışa aktarabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

İlerlemeyi, gözlemleri ve takip işlemlerini tek bir kaynakta saklayın.

Dikkat gerektiren öğrencilerini erken tespit etmek için Dikkat Gerektirenler görünümünü kullanın.

Davranış, çaba ve dersler için Özel Alanlar ile notları standartlaştırın.

Liste Görünümü'nde tüm sınıfı hızlıca inceleyin ve tek tek kayıtlara göz atın.

Öğrencinin transkriptini güncellerken başvurabileceğiniz özlü raporlar dışa aktarın.

✨ İdeal kullanım alanı: Karne ve dönem sonu kayıtlarına sorunsuz bir şekilde aktarılabilen tutarlı bir ilerleme izleme sistemi isteyen öğretmenler ve danışmanlar.

💡 Profesyonel İpucu: Bu ilerleme takipçisini sınıfınız veya kampüsünüz için yürüttüğünüz diğer tüm faaliyetlere entegre etmek istiyorsanız, ClickUp for Education size daha geniş bir bakış açısı sunar. Docs'ta ders programları ve bilgi tabanları oluşturabilir, ders planlarını ve son teslim tarihlerini görevlerde saklayabilir ve dersleri, öğrenci bilgilerini ve yöneticilerin işlerini tek bir yerden yönetebilirsiniz. ClickUp Formları ve anketleri, kayıt taleplerini, ödevleri ve malzeme ihtiyaçlarını toplamanıza yardımcı olurken, gösterge panelleri sınıf kapasitesini, öğrenci performansını ve diğer anahtar ölçütleri bir bakışta gösterir.

2. ClickUp Performans Raporu Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Performans Raporu Şablonu ile ekstra çaba harcamadan güncel kalmak için otomatik raporlar oluşturun.

ClickUp Performans Raporu Şablonu, iş ortamları için oluşturulmuş olsa da , ayrıntılı bir lise transkripti oluşturmak için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Dönem notlarını kaydedebilir, KPI'lar ve dönüm noktaları yerine GPA'yı izleyebilir ve derslerin tamamlanmasını yapılandırılmış, okunması kolay bir biçimde belgeleyebilirsiniz. Ayrıca, standartlaştırılmış test puanları, devam kayıtları ve öğretmen yorumları için Özel Alanlar ekleyerek, üniversitelerin ve burs komitelerinin aradığı tüm bilgileri kolayca toplayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler

Daha hızlı inceleme için puanları, ünite testlerini ve ödev notlarını bir arada tutun.

Yapılandırılmış bölümlerle trend çizgilerini ve ilerlemeyi bir bakışta inceleyin.

Özel Alanlar ve net durumlar kullanarak güncellemeleri standartlaştırın.

Görünümleri değiştirerek iş yükünü, zaman çizelgelerini ve haftalık rollupları görüntüleyin.

Slaytları yeniden oluşturmadan paydaşlarla temiz bir rapor paylaşımı gerçekleştirin.

✨ İdeal kullanım alanları: İşle ilgili haftalık veya aylık performans özetlerini net bir şekilde görmek isteyen bölüm yöneticileri, akademik koordinatörler ve proje sahipleri.

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcar; bu, e-postaları, Slack konuları ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zaman kaybı anlamına gelir. Çalışma Alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'e girin. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve cevaplar sunar, böylece aramayı bırakıp iş yapmaya başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar — bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini bir düşünün!

3. ClickUp Not Defteri Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Not Defteri Şablonu ile öğrencilerin gelişime ihtiyaç duyduğu alanları kolayca belirleyin.

"O sınava girdim mi, doğru ağırlıklandırdım mı?" Her öğretmen, ilerleme raporları öncesinde bu anı yaşamıştır. Puanlar farklı sekmelerde ve yapışkan notlarda tutulduğunda, final notlarını hesaplamak not verme işleminden daha uzun sürer.

Toplamları, ortalamaları ve notları tek bir yerde tutan net bir not defteri, tüm haftayı daha sakin hale getirir. ClickUp Not Defteri Şablonu, puanları, yorumları ve eğilimleri tek bir yerde toplar, böylece öğrenci performansını tek bir görünümde izleyebilirsiniz. "Katılım", "Uzun Test", "Ay" ve "Ödev" ortalamaları için Özel Alanlar'ı kullanın ve şablonun yan hesaplamalar yapmadan toplamları hesaplamasına izin verin.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler

Tüm notları ve yorumları tek bir düzenli alanda saklayın.

Yeni formüller oluşturmadan ortalamaları ve final notlarını hesaplayın.

Katılımcıların görünümüyle kimin teşvik edilmesi gerektiğini belirleyin.

Beklentileri netleştirmek ve tutarlı puanlamayı hızlandırmak için değerlendirme ölçeklerini kullanın.

Konferanslar ve transkript güncellemeleri için özlü not raporları dışa aktarın.

✨ İdeal kullanım alanı: Ortalama notları otomatik olarak güncelleyen ve ebeveynlerle hızlı iletişim kurmayı destekleyen, düzenli ve değerlendirme ölçeğine uygun bir not defteri isteyen öğretmenler.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak öğrencinin dönem notlarını kısa, transkript dostu bir özet halinde toplayın, onur ve AP dersleri için ağırlık farklılıklarını vurgulayın ve final notlarını etkileyen eksik veya geç teslim edilen öğeleri listeye alın. ClickUp Brain ile dağınık puanları net özetlere, sonraki adımlara ve daha az tekrar yapmaya dönüştürün

4. ClickUp Sınıf Ödevleri Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Sınıf Ödevleri Şablonu ile öğrencilere ödevleri ve son teslim tarihlerini bildirin.

"Laboratuvar ödevini yayınladım mı, makale son teslim tarihini değiştirdim mi ve 3. dönem öğrencilerine sınavı hatırlattım mı?" Hepimiz bu telaşın içindeyiz. ClickUp Sınıf Ödevleri Şablonu, derslerinizi tek bir düzenli alanda toplar. Şablon size "Liste, Son Teslim Tarihine Göre Liste, Sınavlar, Ödevler ve Buradan Başlayın" görünümleri sunar, böylece haftayı planlayabilir ve öğrencileriniz bir sonraki adımın ne olduğunu görebilir.

Son teslim tarihlerini paylaşın, değerlendirme ölçeklerini ek dosya olarak ekleyin ve hazırlık zamanı geldiğinde sınıfa veya haftaya göre filtreleyin. Ayrıca, ek notlar, çalışma araçları, öğrenciler için verimlilik uygulamaları ve diğer ilgili bilgileri tek bir yerde ekleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Her ödevi, talimatı ve son teslim tarihini tek bir görünümde tutun.

Sınıf, konu veya duruma göre sıralayarak şu anda dikkat etmeniz gerekenleri görün.

Sınav ve Kağıt görünümleriyle önceden hazırlık yapın, böylece son tarihler çakışmasın.

Öğrencilerin neyin iyi olduğunu bilmeleri için Özel Alanlar ve ek dosyalar ekleyin.

İlerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin ve takip mesajlarını azaltın.

✨ İdeal kullanım alanı: Bölümler arasında dersleri planlamak, duyurmak ve izlemek için kullanıcı dostu, düzenli bir sistem isteyen öğretmenler.

Hızlı İpucu: Öğrencilerin performansını izlemek için Brain MAX'ı deneyin. İşte nasıl yapacağınız: ClickUp Brain MAX'teki Talk to Text özelliğini kullanarak ders sırasında not değişikliklerinin gerekçelerini hızlı bir şekilde kaydedin ve temiz denetim izleri için bunları öğrencinin kaydına ek dosya olarak ekleyin. Bu, kararları anında belgelemeyi kolaylaştırarak her ayarlamanın şeffaflığını sağlar.

Brain MAX'ın Gemini, Claude ve GPT gibi çok sayıda premium LLM'si ile özetleme, analiz etme veya öğrenci geri bildirimi oluşturma için en iyi AI modelini seçebilirsiniz.

Ayrıca, dahili birleşik arama özellikleri sayesinde Çalışma Alanınızda herhangi bir notu, yorumu veya kaydı anında bulabilirsiniz, böylece önemli öğrenci bilgilerini veya belgelerini asla kaybetmezsiniz. ClickUp Brain ve Brain MAX'ın çalışma alanınızdan öğrendiğini unutmayın, böylece resmi notlandırma ölçeğini alıp yüzdeleri harflere dönüştürebilir ve tüm derslerde tutarlı bir not ortalaması hesaplaması sağlayabilirler.

5. ClickUp Katılım Çizelgesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Devamlılık Sayfası Şablonu ile devamlılık eğilimlerini ve tutarsızlıkları tespit edin.

"Kimler burada, kimler geç kaldı ve kimlerin kontrol edilmesi gerekiyor?" Yoklama anı, günün gidişatını belirler. ClickUp Yoklama Sayfası Şablonu, isimleri, durumları ve hızlı notları tek bir basit yoklama görünümünde bir araya getirir, böylece yoklamayı saniyeler içinde tamamlayabilirsiniz.

Öğrencileri "Hazır", "Geç", "Devamsız" veya "Planlanmış" olarak işaretleyin ve Özel Alanlar ile bağlam ekleyin. Yöneticiler veya aileler için bir özet tablosuna ihtiyacınız varsa, tarih, sınıf veya duruma göre filtreleyin ve hiçbir şeyi yeniden yazmadan temiz bir özet tablosu dışa aktarın.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Hızlıca yoklama alın ve her öğrenci için güvenilir bir geçmiş kaydı tutun.

Sıralayabileceğiniz Özel Alanlar ile nedenleri ve iletişim bilgilerini kaydedin.

Katılım Formunu kullanarak herhangi bir cihazdan saniyeler içinde girdileri kaydedin.

Tarih, sınıf veya duruma göre filtreleyerek kalıpları bulun ve hızlı bir şekilde takip edin.

Raporlar veya ebeveynlerle iletişim için düzenli özetleri dışa aktarın.

✨ İdeal kullanım alanı: İzleme için yararlı bilgiler içeren, anında ve güvenilir devamlılık izleme yapmak isteyen öğretmenler ve koordinatörler.

ClickUp'ta yeniden kullanılabilir şablonlarla tutarlı, hatasız transkript düzenleri oluşturmayı öğrenmek ister misiniz? Daha fazla bilgi için bu videoyu izleyin:

6. ClickUp Öğrenci Eğitimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Öğrenci Eğitim Şablonu ile ödevlerin zamanında tamamlanmasını sağlamak için son teslim tarihleri içeren proje planları oluşturun.

Hiç bir dönem planına bakıp "Bu üç takvim ve bir rüya gibi görünüyor" diye düşündünüz mü? ClickUp Öğrenci Eğitim Şablonu derslerinizi, dönüm noktalarınızı ve kredi birimlerinizi tek bir yerde düzenler .

"Müfredat"ı dersleri ve son teslim tarihlerini planlamak için, "Ön Koşullar"ı önce yapılması gerekenleri onaylamak için ve "Başlangıç Kılavuzu"nu ipuçları ve kaynakları kaydetmek için kullanın.

Ders Numarası, Ders Durumu, Kredi Birimleri, E-posta ve Final Notu gibi Özel Alanlar, ayrıntıların aranabilir olmasını sağlar. Ardından ödevler için görevler ekleyebilir, zaman çizelgeleri belirleyebilir ve genel bir bakışa ihtiyaç duyduğunuzda Gantt şemasında her şeyi gözden geçirebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler

Dersleri, ödevleri ve kredi birimlerini tek bir düzenli görünümde tutun.

Ön koşulları görün ve program çakışmalarını önceden önleyin.

Net durumlarla ilerlemeyi takip edin ve ders veya haftaya göre filtreleyin.

Özel Alanları kullanarak ders verilerini düzenli ve arama kolaylığı sağlayın.

Ne zaman neyin yapılması gerektiğini gösteren zaman çizelgeleriyle önceden plan yapın.

✨ İdeal kullanım alanları: Dersleri planlamak, iş yükünü izlemek ve kredileri izlemek için güvenilir bir sistem isteyen öğrenciler ve danışmanlar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp for Students, "Bunu sonra hatırlarım" cümlesini gerçek bir plana dönüştürür. Öğrenciler, görevler, takvimler ve kontrol listelerini kullanarak dersleri, ödevleri, sınavları, kulüpleri ve kişisel projeleri tek bir Çalışma Alanı'nda tutabilir ve son teslim tarihlerinden önce hazırlıklarını tamamlayabilirler. ClickUp for Students ile dersleri, ödevleri, sınavları ve hedefleri tek bir son tarih planına dönüştürün. Notları Docs'ta saklayabilir, uzun vadeli hedefleri izleyebilir ve farklı görünümleri (Liste, Takvim veya Pano gibi) kullanarak neyin ne zaman teslim edilmesi gerektiğini tam olarak görebilirler. Kendi ClickUp kurulumunuzla birlikte, ilerleme için ortak bir dil oluşturur: öğretmenler gelişimi izler, öğrenciler taahhütlerini izler ve herkes aynı organize sistemden çalışır.

7. Template. Net tarafından hazırlanan PDF Akademik Transkript Şablonu

Template. Net tarafından sunulan PDF Akademik Transkript Şablonu, öğrenci bilgileri, dönemlere göre ders listeleri, harf notları, alınan ve kazanılan krediler ve not ortalamasını göstermek için alan içeren profesyonel bir düzen sunar.

Düzenlenebilir ve yazdırılabilir olduğundan, bir düzenleyiciyle hızlı güncellemeler yapabilir ve kayıtlar için bitmiş dosyayı dışa aktarabilirsiniz. Notlandırma ölçeğinin görünürlüğünü korumak ve toplam kredileri en alta eklemek için kullanabilir, bir dersin bağlamı gerektiğinde kısa notlar ekleyebilirsiniz. Bir öğrencinin transfer veya burs paketi için transkriptini derliyorsanız, bu biçim her şeyi net ve tutarlı tutar.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler

Kullanıma hazır, resmi görünümlü, temiz ve profesyonel bir PDF ile başlayın.

Krediler ve harf notları için alanlar içeren dönem bazında dersleri kaydedin.

Hızlı kontrol için GPA ve kredi toplamlarının görünürlüğünü sağlayın.

Dijital olarak düzenleyin, ardından bitmiş transkript olarak yazdırın veya paylaşım yapın.

Not alanlarını kullanarak tekrarları, onur ağırlıklarını veya çift kaydı açıklığa kavuşturun.

✨ İdeal kullanım alanları: Hızlı bir şekilde son haline getirebilecekleri basit, yazdırılabilir transkript düzeni isteyen öğretmenler, kayıt memurları ve evde eğitim veren ebeveynler.

👀 İlginç Bilgi: 2019 yılında, ABD lise mezunlarının yaklaşık %35'i en az bir çift kayıtlı ders aldı ve kırsal bölgelerde katılım oranı özellikle daha yüksekti.

8. Scribd tarafından hazırlanan Lise Transkript Şablonu

Scribd aracılığıyla

Hızlı, yazdırılabilir ve yine de resmi görünen bir transkripte ihtiyacınız oldu mu hiç? Transfer, burs veya üniversiteye giriş paketi için kayıtları derlerken, doldurmaya hazır bir düzen, formüllerle uğraşmaktan daha iyidir. Scribd, sıfırdan başlamadan açabileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ve dışa aktarabileceğiniz birkaç lise transkript şablonu barındırır.

Scribd'deki Lise Transkript Şablonu genellikle öğrenci bilgilerini, dönemlere göre gruplandırılmış ders tabloları, alınan ve kazanılan kredileri, harf notlarını, kümülatif not ortalaması ve notlandırma ölçeği için alan içerir.

Birçok sürümde, resmi transkript biçimine ihtiyacınız olduğunda yararlı olacak standartlaştırılmış test alanları (SAT/ACT), mezuniyet tarihi ve yönetici imza/mührü alanları bulunur. Uyarlayabileceğiniz konu tarzı ve yıllık tablolar dahil olmak üzere hem geleneksel okul hem de evde eğitim düzenleri bulabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler

Krediler, notlar ve not ortalaması alanları içeren hazır transkriptten başlayın.

Geleneksel veya evde eğitim seçenekleri arasından seçim yapın, isteğe bağlı test puanı satırları da mevcuttur.

İmza/mühür alanları ve mezuniyet ayrıntıları ile doğrulamayı basit tutun.

Paketler veya incelemeler için düzenlenmiş bir PDF'yi düzenleyin, kaydedin ve dışa aktarın.

Kayıt stilinize uygun olarak konu bazlı veya dönem bazlı tabloları seçin.

✨ İdeal kullanım alanları: GPA, test puanları ve imzalar için alan içeren, temiz ve hızlı bir şekilde yazdırılabilir transkripte ihtiyaç duyan danışmanlar ve evde eğitim veren ebeveynler.

9. Lone Star tarafından hazırlanan Ev Okulu Transkript Şablonu

Via Lone Star

"Bu, üniversiteye giriş için yeterli mi?" çoğu evde eğitim veren ebeveynin, çocuklarının transkriptini hazırlarken sorduğu sorudur. Kabul görevlilerine tanıdık gelen, lise kredilerini açıkça gösteren ve dersin standart başlığıyla uyuşmadığında ders açıklamaları için yer bırakan bir düzen istersiniz.

Lone Star'ın Ev Okulu Transkript Şablonu, okunması kolay, okul tarzı bir biçim takip eder ve en üstte öğrenci bilgileri ve ev okulu adı yer alır. Şablon daha sonra lise derslerini yıla göre gruplandırır ve alınan ve kazanılan kredileri, harf notlarını ve not ortalamasını gösterir.

Bir dönem için bir lise kredisi veya yarım kredi işaretleyebilir, bir topluluk kolejinde alınan çift kredi derslerini not edebilir ve ilgiliyse CLEP gibi ekstra sınavları listeye alabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler

Üniversitelerin güvenle kabul ettiği, tanıdık, okul tarzı bir ev okulu transkripti sunun.

Basit GPA alanlarıyla ders isimlerini, kredileri ve notları yıla göre kaydedin.

Kapsanan materyali veya bağımsız çalışmayı açıklamak için ders açıklamaları ekleyin.

Çift kayıt dersleri, onur dersleri ve CLEP sınav notları gibi ek bilgileri de ekleyin.

Tamamlanan transkripti yazdırın ve hızlı güncellemeler için dijital bir sürümünü saklayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Evde eğitim veren ebeveynler ve burs, transfer ve üniversiteye giriş için öğrencinin transkriptini hazırlayan evde eğitim mezunları.

10. Flanders Family tarafından hazırlanan Lise Transkript Şablonu

Karmaşık görünmeden "resmi" bir ev okulu transkripti istiyorsanız, basitlik kazanır.

Flanders Family'nin Lise Transkript Şablonu her şeyi tanıdık ve düzenli tutar. Ev okulu adınızı ve öğrenci bilgilerinizi ekleyebilir, ardından lise derslerini yıl bazında, alınan ve kazanılan krediler, harf notları ve kümülatif not ortalaması için alanlarla birlikte listeye alabilirsiniz.

Sayfada görünür bir notlandırma ölçeği görüntülenir ve imza/tarih alanları, birisi resmi bir kopya talep ettiğinde işlemi kolayca tamamlamanızı sağlar. Benzersiz bir ders için bağlam bilgisine ihtiyacınız varsa, eşlik eden sayfaya kısa ders açıklamaları ekleyin ve tamamlanan transkripte ek dosya olarak ekleyin.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Klasik okul tarzı bir transkript sunun, böylece evde eğitim gören aileler bunu hızlı bir şekilde doldurabilir.

Ders isimlerini, kredileri, harf notlarını ve not ortalamasını temiz, okunaklı bir tablo halinde kaydedin.

Okuyucuların notların nasıl çevrildiğini anlayabilmesi için sayfada bir notlandırma ölçeği bulundurun.

Gerekirse, resmi transkripti tamamlamak için imza ve tarih satırları ekleyin.

Bitmiş PDF'yi yazdırın ve yıl ortası güncellemeleri için düzenlenebilir bir kopyasını saklayın.

✨ İdeal kullanım alanı: Basit, üniversiteye uygun, güvenle yazdırıp sunabilecekleri transkript isteyen evde eğitim veren ebeveynler.

ClickUp ile Kredileri Toplayın

Lise transkripti resmi hikaye ise, ClickUp da hikayeyi düzgün bir şekilde aktaran sessiz düzenleyicidir.

Dersler sıralanır, krediler toplanır ve notlandırma ölçeği yarıda değişmez. Dosyaları aramadan öğrencinin transkriptini düzenli bir şekilde oluşturabilirsiniz.

İster ev okulu lise transkriptini düzeltin, ister resmi transkript için düzenli bir PDF dosyası dışa aktarın, doğru şablonu ClickUp ile eşleştirmek sürprizleri azaltır.

Başlıkların bağlam gerektirdiği durumlarda kısa ders açıklamaları ekleyebilir, öğrencinin transkriptinin yanına notlar ekleyebilir ve geçen dönemin sayılarının nereye gittiğini sormaktan vazgeçebilirsiniz.

Basit, düzenli, tamamlandı. ✨️

"Bunu nereye kaydettim?" sorusunu geçmişte bırakmaya hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve transkriptlerinizi oluşturmaya başlayın.