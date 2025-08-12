İş Anlaşmalarını ve Ortaklıkları Basitleştirmek için Ücretsiz MOU Şablonları

Doğru MOU şablonunu bulmak kolay değildir 🤔 Çoğu ya çok belirsiz, çok karmaşık ya da pratik değildir.

Ortaklığınızı ilerletmek yerine şablonlara göz atmakla vakit kaybediyorsanız, basit, anlaşılır ve özelleştirmesi kolay bir şeye ihtiyacınız var.

Bu makale, gerçekten işe yarayan en iyi ücretsiz MOU şablonlarını sunar. Gereksiz ayrıntılar yok, sadece bir sonraki iş adımınızı daha sorunsuz hale getirmek için çeşitli sözleşme türleri için kullanıma hazır şablonlar.

Ücretsiz MOU Şablonlarına Genel Bakış

MOU Şablonları Nedir?

MOU şablonları, iki veya daha fazla taraf arasında bir "Mutabakat Anlaşması" oluşturan önceden biçimlendirilmiş belgelerdir. Hedefler, sorumluluklar ve zaman çizelgeleri gibi bir ortaklığın temel şartlarını yasal olarak bağlayıcı olmaksızın ana hatlarıyla belirtir.

Bu şablonlar, düzenlemeye hazır bir yapı sunarak zaman kazanmanızı sağlar, böylece sıfırdan başlamak yerine anlaşmanın önemli maddelerine odaklanabilirsiniz. 📝

İyi bir MOU şablonu nedir?

İyi hazırlanmış bir MOU şablonu, net ve profesyonel anlaşmaların temelini oluşturur, belirsizlikleri ortadan kaldırır ve tüm tarafları baştan itibaren aynı çizgiye getirir.

Aramanız gereken anahtar özellikler şunlardır 👇

Özelleştirilebilir: Özel ortaklığınıza, proje türünüze veya iş şartlarınıza kolayca uyarlanabilen bir şablon seçin

Kullanımı kolay: Hukuki jargon veya karmaşıklık olmadan ayrıntıları hızlıca doldurabileceğiniz temiz ve sezgisel bir düzen tercih edin

Netlik odaklı: Her iki tarafın rollerini, sorumluluklarını, zaman çizelgelerini ve beklentilerini açıkça özetleyen bir şablon edinin

İşbirliğine hazır: Herkesin aynı sayfada kalması için diğer taraflarla paylaşması ve güncellemesi kolay bir şablon arayın

Profesyonel üslup: Samimi ve resmi üslup arasında doğru dengeyi sağlayan bir şablon seçin

İmza için hazır: Tüm tarafların imzalaması için alan içeren bir şablon seçin ve anlaşmayı resmi hale getirin

Aralarından Seçim Yapabileceğiniz En İyi MOU Şablonları

Güçlü bir MOU şablonu, sorunsuz işbirliği ve hesap verebilirliğin temelini oluşturur.

İş evraklarınızı basitleştirmek istiyorsanız, bu işbirliği anlaşması şablonları başlamak için harika bir yerdir:

1. ClickUp Basit Ödeme Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Basit Ödeme Anlaşması Şablonu ile ödeme ayrıntılarını, son teslim tarihlerini ve tutarları tek bir yerde ayarlayın

ClickUp Basit Ödeme Anlaşması Şablonu, taraflar arasındaki finansal koşulları net ve izlemesi kolay hale getirir. Bu şablon, serbest çalışanların ve işletmelerin ödeme tutarlarını, son teslim tarihlerini ve ödeme yapılmaması durumunda geçerli koşulları hukuki jargon kullanmadan özetlemelerine yardımcı olur.

İşte neden beğeneceksiniz

Bir müşteriye nasıl fatura kesileceğinden emin değil misiniz? Bu şablon, her şeyi önceden belgelendirmenize yardımcı olarak temel çalışmaları yapar

ClickUp Tablo görünümünü kullanarak tamamen özelleştirilmiş bir elektronik tablo oluşturun ve ödemeleri müşteri, sıklık veya duruma göre düzenleyin

Anlaşmalarınızı düzenli, aranabilir ve gerektiğinde kullanıma hazır hale getiren bir yapıya kavuşun

✅ İdeal kullanım alanları: Serbest çalışanlar, küçük işletme sahipleri veya para ödünç veren ve açık, takip edilebilir bir kredi sözleşmesi arayan herkes

🏗️ Yapı Taşları: MOU'lar yasal olarak bağlayıcı olmasa da, önemli bir ahlaki ve profesyonel ağırlığa sahiptir. İmzalanmış bir MOU, müzakereleri etkileyebilir ve taahhüdü gösterebilir. MOU'lar ayrıca farklı türde sözleşmelere dönüşebilir. Her iki taraf da rahat ve güven ortamı sağlandığında, MOU ayrıntılı ve yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmanın temeli olabilir.

2. ClickUp Anlaşma Mektubu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Anlaşma Mektubu Şablonu ile roller, şartlar ve beklentileri özetleyen basit bir iş anlaşması oluşturun

ClickUp'ın Anlaşma Mektubu Şablonu, takımların herhangi bir iş anlaşmasının kapsamını, rollerini ve maliyetlerini tam netlikle belirlemelerine yardımcı olur.

İşte neden beğeneceksiniz

Herkesin başlangıçtan itibaren tam olarak ne beklendiğini bilmesi için yararlı notlar, örnekler ve talimatlar içerir

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak şablonun amacını ve şartlarını işbirliğine dayalı, gerçek zamanlı bir belgede taslak olarak hazırlayabilirsiniz

İşleri görsel ve anlaşılır hale getirmek için ClickUp Pano Görünümü, her maddeyi veya teslim edilebilir öğeyi inceleme, onaylandı veya paylaşıldı gibi aşamalardan geçirebileceğiniz kartlara dönüştürür

✅ İdeal kullanım alanları: İş ortaklıkları için bir anlaşma mektubu hazırlamak isteyen kurucular

3. ClickUp Kredi Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kredi Sözleşmesi Şablonu ile tutar, faiz oranı ve geri ödeme koşulları gibi kredi ayrıntılarını taslak haline getirin ve izleyin

ClickUp Kredi Sözleşmesi Şablonu, arkadaşlar, serbest çalışanlar veya iş ortakları arasındaki borç alma ve verme koşullarını resmileştirmek için akıllı ve yapılandırılmış bir yoldur. Şeffaflığı sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için toplam kredi tutarı, geri ödeme planı, faiz oranı ve yasal şartlar gibi anahtar unsurları özetler.

İşte neden beğeneceksiniz

ClickUp'ta Özel Alanlar oluşturarak faiz oranları, son teslim tarihleri veya ödeme sıklığı gibi belirli veri noktalarını izleyin

Tek bir görünümde kredi ilerlemesini izleyin, hatırlatıcılar ayarlayın ve birden fazla sözleşmedeki şartları filtreleyin veya sıralayın

✅ İdeal kullanım alanları: Küçük işletme sahipleri veya para ödünç veren ve açık, takip edilebilir bir kredi sözleşmesi arayan herkes

4. ClickUp Satın Alma Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satın Alma Sözleşmesi Şablonunu kullanarak fiyat ve teslimat dahil olmak üzere mal veya mülk satın alma koşullarını belirleyin

ClickUp Satın Alma Sözleşmesi Şablonu, işletmelerin tedarikçiler, satıcılar ve müşterilerle yaptıkları anlaşmaları onaylamak için açık ve profesyonel belgeler oluşturmasına yardımcı olur. Alıcı/satıcı bilgilerini, ürün açıklamalarını, ödeme koşullarını ve imzaları eklemek için alanlar içerir.

İşte neden beğeneceksiniz

ClickUp Yorum Atma özelliğini kullanarak notlar ekleyin, düzenlemeler önerin veya terimleri açıklayın, böylece herkes imzalamadan önce aynı sayfada olsun

Şartlar kesinleştikten sonra, ClickUp Görevleri'ni kullanarak imza sorumluluklarını atayın, durumu izleyin ve hatırlatıcılar ayarlayın

Hiçbir adımı atlamadan veya e-postaları takip etmek zorunda kalmadan anlaşmaları ilerletin

✅ İdeal kullanım alanları: Net sorumluluklar içeren basit, takip edilebilir bir satın alma sözleşmesi şablonuna ihtiyaç duyan tedarik ekipleri ve satıcılar

5. ClickUp Satın Alma ve Satış Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satın Alma ve Satış Sözleşmesi Şablonu ile net satın alma ve satış koşullarını, ödeme son tarihlerini ve varlık koşullarını tanımlayın

ClickUp Satın Alma ve Satış Sözleşmesi, düzenli olarak satıcılar ve müşterilerle iş yapan, mal veya hizmetlerin resmi alışverişini gerçekleştiren işletmeler için özellikle yararlıdır. Alıcı/satıcı bilgileri, mülk özellikleri, ödeme koşulları ve transfer zaman çizelgeleri gibi anahtar ayrıntıları belgelemek için yapılandırılmış bir yol sunar.

İşte neden beğeneceksiniz

Mikro yönetim gerektirmeden bağımlılıkları izleyin ve gecikmeleri önleyin

ClickUp Dönüm Noktaları'nı kullanarak teslimat zaman çizelgelerini kolayca yönetin

ClickUp Otomasyonları ile bildirimleri otomatikleştirerek tüm paydaşları güncel tutun

✅ İdeal kullanım alanları: Fiziksel veya dijital ürün satışı yapan ve şartları ve zaman çizelgelerini sabitlemek isteyen küçük işletmeler veya satıcılar

📚 Ayrıca Okuyun: Ücretsiz Basit İş Sözleşmesi Şablonları ve Anlaşmaları

6. ClickUp Ortaklık Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ortaklık Anlaşması Şablonunu kullanarak ortaklar arasındaki sahiplik, sorumluluklar ve kâr paylaşımını netleştirin

ClickUp'ın Ortaklık Anlaşması Şablonu, takımların bir iş ortaklığındaki sahiplik, sorumluluk ve katkıları tanımlamasına yardımcı olur. Çerçeve, ortaklık şartlarını belirlemeyi ve sermaye katkılarını belgelemeyi kolaylaştırır. Şablon ayrıca, parasal ve parasal olmayan katkıların ayrıntılı bir dökümünü sunarak, finansal veya başka bir şekilde kimin neyi masaya koyduğunu tam olarak görünür kılar.

İşte neden beğeneceksiniz

Kâr, zarar ve maaşların nasıl yönetileceğini özetleyin

ClickUp Takvim Görünümü ile başlangıç tarihleri, yenileme dönüm noktaları veya inceleme kontrol noktaları gibi ortaklığınızın yaşam döngüsü için kolayca bir zaman çizelgesi oluşturun

Tarihleri açık ve görsel bir şekilde haritalandırarak, taahhütlerin yerine getirilmemesi veya daha sonra karışıklık yaşanma olasılığını azaltın

✅ İdeal kullanım alanları: Rolleri, hisseleri ve beklentileri belgelemek isteyen kurucu ortaklar ve küçük işletme ortakları

🧠 Biliyor muydunuz? MOU (Mutabakat Zaptı), yasal çevrelerde genellikle "centilmenlik anlaşması" olarak adlandırılır, çünkü yasal olarak bağlayıcı olmamakla birlikte niyet ve anlayışı yansıtmaktadır.

7. ClickUp Serbest Çalışan Sözleşme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Serbest Çalışan Sözleşme Şablonu ile teslim edilecekleri tanımlayın, zaman çizelgeleri planlayın, yürütmeyi yönetin ve projeleri sorunsuz bir şekilde kapatın

ClickUp Freelance Sözleşme Şablonu, serbest çalışanların beklentilerini belirlemeleri, haklarını korumaları ve yeni bir müşteriye hizmet vermeye başlarken müşteri şartlarını kesinleştirmeleri için hepsi bir arada bir araç setidir. Proje zaman çizelgeleri, ücretler ve faturalama şartları için alanlar sayesinde, başlangıçtan itibaren belirsizlikleri ortadan kaldırabilir ve ödeme talebinde bulunma gibi durumları profesyonelce ve güvenle halledebilirsiniz.

İşte neden beğeneceksiniz

Teslim edilecekler, hizmet kapsamı, ödeme süresi ve fikri mülkiyetin kullanımı ile ilgili özel bölümlere erişin

Yerleşik proje zaman çizelgesi görünümü, müşterilere başlangıçtan tamamlanana kadar her aşamanın net bir dökümünü sunarak şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırır

Gizlilik, masrafların geri ödenmesi ve sözleşmenin feshi gibi endişeleri ele alarak uzun vadeli serbest çalışma ilişkilerini yönetin

✅ İdeal kullanım alanları: Net sözleşmeler ve anlaşmazlıkların tamamen ortadan kaldırılmasını isteyen serbest çalışanlar veya danışmanlar

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX'ın Konuşma Metnine özelliğini kullanarak MOU'nuzu dakikalar içinde taslak haline getirin. Her maddeyi yazmak yerine, şartlarınızı yüksek sesle söyleyin; Brain MAX bunları doğrudan tercih ettiğiniz ClickUp Belgesine yazıya döküp yapılandırır. ClickUp Brain MAX'teki Talk to Text ile fikirleri yakalayın, talimatları paylaşın ve işleri 4 kat daha hızlı tamamlayın Ayrıca, ClickUp'ta Özel Otomatik Pilot Ajanları oluşturarak eksik standart maddeleri işaretleyebilir, resmi dil önerilerinde bulunabilir ve hatta belgenin üslubunu Çalışma Alanınızda saklanan geçmiş anlaşmalarla uyumlu hale getirebilirsiniz.

8. ClickUp 50/50 Ortaklık Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp 50-50 Ortaklık Anlaşması Şablonunu kullanarak iş sahipliğini eşit olarak bölüştürün ve görevleri, karları ve sorumlulukları belirleyin

ClickUp'ın 50-50 Ortaklık Anlaşması Şablonu, ortakların eşit sahiplik, sorumluluklar ve beklentileri net bir şekilde tanımlamasına yardımcı olur. Sermaye katkıları, kâr paylaşımı, uyuşmazlıkların çözümü, çekilme koşulları vb. için önceden oluşturulmuş bölümler, yasal kurulumun daha sorunsuz olmasını sağlar.

İşte neden beğeneceksiniz

ClickUp Gantt Grafik Görünümü ile finansal incelemeler ve yenileme dönemleri gibi anahtar kararların zaman çizelgelerini takip edin

Ortaklık süreci boyunca uyumlu ve hesap verebilir olun

Karar alma süreçlerini ve finansal katkıları tek bir yerde tanımlayın

✅ İdeal kullanım alanları: Şeffaf ve dengeli sahiplik anlaşmaları oluşturan eşit iş ortakları

9. ClickUp Gizlilik Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Gizlilik Anlaşması Şablonu ile işinizin gizli bilgilerini koruyun ve net sınırlar belirleyin

ClickUp Gizlilik Anlaşması Şablonu, bilgileri ifşa eden ve alan tarafları tanımlamak için açıkça tanımlanmış bölümler sunarak her iki tarafın da rollerini ve sorumluluklarını tam olarak bilmesini sağlar. Gizli bilgi olarak nitelendirilecek bilgileri belirleyebilir, istisnaları (kamu malı veriler gibi) belirleyebilir ve kötüye kullanım veya yetkisiz paylaşımı önlemek için kullanım sınırları belirleyebilirsiniz.

İşte neden beğeneceksiniz

Anlaşma durumunu izleyin, hatırlatıcılar ayarlayın ve güncellemeler için işbirliği yapan kişileri atayın

Gizlilik anlaşması imzalandıktan sonra, ClickUp'taki Otomasyonlar özelliğini kullanarak belgeleri güvenli bir şekilde saklayın ve proje paydaşlarını anında bilgilendirin

Uyumluluğu sağlayın ve geri almayı kolaylaştırın; hassas verileri işleyen hızlı hareket eden takımlar için idealdir

ClickUp Otomasyonlarının, görev atamadan uyarıları otomatik olarak tetiklemeye kadar NDA iş akışlarını nasıl basitleştirebileceğini izleyin.

✅ İdeal kullanım alanları: Yasal ekipler, serbest çalışanlar ve sıkı gizlilik gereklilikleri olan birden fazla müşteri gizlilik sözleşmesini yöneten işletmeler

10. ClickUp Yüklenici Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sözleşme Şablonu ile hizmetleri, zaman çizelgelerini, ödemeleri ve imzaları kapsayan özelleştirilebilir bir sözleşme oluşturun

ClickUp'ın Yüklenici Sözleşmesi Şablonu, işiniz ve bağımsız yüklenicileriniz arasındaki şartları net bir şekilde belirlemenize yardımcı olur. İş kapsamı, ödeme planları, proje zaman çizelgeleri, gizlilik ve yasal hükümler için özelleştirilebilir bölümler sayesinde, ilk günden itibaren karşılıklı netlik ve yasal güvenlik sağlar.

İşte neden beğeneceksiniz

Gelecekte karışıklıkları önlemek için sözleşme yenileme koşullarını ve uyuşmazlık çözümü yöntemlerini dahil edin

Netlik için vergi sorumluluklarını açıklayın

ClickUp'ın e-posta entegrasyon özelliği olan yerleşik E-posta ClickApp'i kullanarak sözleşmeyi imzalaması için doğrudan yükleniciye gönderin

✅ İdeal kullanım alanları: Uzaktan çalışan yüklenicileri işe alan ve sözleşme onayları için güvenilir bir sisteme ihtiyaç duyan işletmeler

11. ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Düzenlemesi kolay ClickUp Danışmanlık Anlaşması Şablonu ile danışmanlık hizmetleri, ücretler ve zaman çizelgeleri için net şartlar belirleyin

ClickUp Danışmanlık Anlaşması Şablonu, hizmetleri, zaman çizelgelerini, tazminat koşullarını ve gizlilik maddelerini tanımlamaya yardımcı olarak müşteri-danışman ilişkilerindeki yanlış anlaşılmaları en aza indirir.

ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanarak ek hükümleri veya hizmet zaman çizelgelerini görsel olarak haritalayabilirsiniz. Bu işbirliğine dayalı panolar, müşterilerle gerçek zamanlı beyin fırtınası yapmak ve beklentileri uyumlu hale getirmek için yararlıdır. Yapışkan notlar ekleyin, iş akışları çizin veya kapsam değişikliklerini güncelleyin.

İşte neden beğeneceksiniz

Başarılı bir ortaklık için müşterilerinizin beklentilerini karşılayın

Aşırı çalışmayı önlemek için işin kapsamını ve teslim edilecekleri açıkça tanımlayın

Yasal sorunlardan kaçınmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma oluşturun

Şablon, proje yönetimi dış kaynak kullanımı arayan işletmeler için de işe yarar ve dış danışmanlarla beklentileri ve sorumlulukları resmileştirmeye yardımcı olur.

✅ İdeal kullanım alanları: Yeni müşteri anlaşmalarını netlik ve esneklikle resmileştiren serbest danışmanlar ve ajanslar

12. ClickUp Yatırım Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yatırım Anlaşması Şablonu'nu kullanarak yatırım, öz sermaye dağıtımı ve getirilerle ilgili şartları güvence altına alın

ClickUp Yatırım Anlaşması Şablonu, finansman sözleşmelerini yasal hassasiyetle yönetmenize yardımcı olur. Hisse senedi yüzdelerinin ve temettü koşullarının ana hatlarını belirlemekten oy hakları ve gizlilik maddelerini tanımlamaya kadar her türlü önemli ayrıntıyı kapsar.

İşte neden beğeneceksiniz

Görevleri atayabilir, maddeleri ayrı klasörlere düzenleyebilir ve hatta son tarihlerin kaçırılmamasını sağlamak için zaman çizelgeleri ekleyebilirsiniz

Görev Kontrol Listeleri ve otomatik güncellenen ilerleme çubukları ile, e-posta alışverişinden kaçınarak işlerinizi yolunda tutabilirsiniz

İster melek yatırımcıları işe alıyor ister bir girişim turunu resmileştiriyor olun, bu şablon yatırım sürecinizi kolaylaştırır ve şeffaf hale getirir.

✅ İdeal kullanım alanları: Para ve sahiplik haklarını koruyan, yasal olarak sağlam ve yapılandırılmış bir yatırım anlaşması oluşturmak isteyen girişimciler, kurucular ve yatırımcılar

13. ClickUp İş Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışma Anlaşması Şablonu ile takım beklentilerini, işbirliği kurallarını ve iş akışlarını belirleyin

ClickUp Çalışma Anlaşması Şablonu, takımların beklentilerini uyumlu hale getirmesine, işbirliğini geliştirmesine ve ortak değerler ve net davranış standartları aracılığıyla iç sürtüşmeleri azaltmasına yardımcı olur.

Entegre ClickUp Beyaz Tahta, iletişim tercihleri veya karar alma kuralları gibi takım normlarını görsel olarak birlikte oluşturmayı kolaylaştırır. Ayrıca, zaman içinde iş akışlarını iyileştirmek için teklif bölümleri veya geriye dönük değerlendirmeler ekleyebilirsiniz.

Bu şablon, ClickUp'ı kullanan tüm takımlar için idealdir; sadece bir işbirliği merkezi olarak değil, hedefleri, davranışları ve süreçleri uyumlu hale getirmek için tam donanımlı bir iş yönetimi yazılımı olarak da kullanılabilir.

İşte neden beğeneceksiniz

Kişilik Haritası gibi etkileşimli panolarla oynayarak bireysel çalışma stillerini (içe dönük, eylemci, düşünür vb.) belirleyin

Üyelerin takımla ilgili umutlarını paylaşabilecekleri Hedefler bölümünü deneyin

Konu Çözüm panosunu kullanarak sorunları gündeme getirin, çözümler önerin ve anlaşmaları belgelendirin

✅ İdeal kullanım alanları: Özellikle uzaktan veya işlevler arası ortamlarda net iş normları belirleyen takımlar

14. ClickUp Ayrılık Anlaşması

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ayrılık Anlaşması Şablonu ile mülkiyet, velayet ve finansal şartları açıkça belirtin

ClickUp'ın Ayrılık Anlaşması Şablonu, çiftlerin ayrılığın karmaşıklıklarını minimum belge ile aşmalarını sağlar. Finansal düzenlemeler, mal paylaşımı, çocuk velayeti ve destek ile ilgili tüm anahtar belgeleri oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Her bölümün iyi düzenlenmesi, karşılıklı beklentileri kolayca uyumlu hale getirmenizi ve kayıtları düzenli tutmanızı sağlar.

İşte neden beğeneceksiniz

Süreç boyunca yanlış anlaşılmaları ve çatışmaları azaltın

Tarafların hak ve yükümlülükleri konusunda bir mutabakat sağlayın

Gelecekteki anlaşmazlıkları ve uyuşmazlıkları çözmek için karşılıklı olarak kabul edilebilir bir yol belirleyin

✅ İdeal kullanım alanları: Ayrılık sürecinde olan ve netlik, yasal hazırlık ve kolay belge erişimi sağlamak isteyen çiftler

15. ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İstihdam Sözleşmesi Şablonunu kullanarak iş rollerini, maaşları, sosyal hakları ve işyeri kurallarını tanımlayın

ClickUp İstihdam Sözleşmesi Şablonu, istihdam koşullarını, iş beklentilerini, maaş politikalarını ve işyeri davranışlarını özetlemek için yapılandırılmış bir düzen sunar ve işverenler ile çalışanlar arasında netlik sağlamayı amaçlayan İK takımları için mükemmeldir. Katılım, izin politikaları, fikri mülkiyet koruması vb. için yerleşik bölümleri, her iki tarafın da faizlerini korurken sorunsuz bir işe alım deneyimi sağlar.

İşte neden beğeneceksiniz

Açıkça tanımlanmış bir anlaşma ile iş kanunlarına uyun

Yasal haklarınızı koruyun

Anlaşmazlıkları çözmek için yapılandırılmış bir çerçeve edinin

Başlamak için, ClickUp Belgeleri gibi bir kelime işleme programı kullanarak çalışan bilgilerini, iş rollerini ve istihdam maddelerini girerek sözleşmenizi tasarlayın. Bu, belgenizin çalışma alanınızda düzenlenebilir ve paylaşılabilir olmasını sağlar. Bundan sonra, ClickUp içinde uyumluluk ve güncellemeleri takip edin, böylece hiçbir politika gözden kaçmaz.

✅ İdeal kullanım alanları: Yeni işe alınanlar veya uzaktan çalışan takım üyeleri için istihdam koşullarını resmileştiren İK uzmanları ve küçük işletme sahipleri

16. ClickUp Ticari Kira Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ticari Kira Sözleşmesi Şablonu'nu kullanarak kira, kullanım ve bakım dahil olmak üzere ticari alan kiralama koşullarını belirleyin

ClickUp Ticari Kira Sözleşmesi Şablonu, Lone Star Eyaleti'nde faaliyet gösteren ev sahipleri için özel olarak tasarlanmıştır. Sabit süreli konut kira sözleşmeleri oluşturmak için kullanıma hazır bir yapı sağlar. Ev sahibi ve kiracı bilgileri, kira süresi, kira bedeli, mobilyalar, kullanım koşulları ve kamu hizmetleri gibi anahtar ayrıntıları belgelemek için gerekli tüm alanları içerir.

İşte neden beğeneceksiniz

Gecikme ücretlerini, güvenlik depozitolarını ve taşınma denetimi ayrıntılarını belirtin

Erken fesih, mülk hasarı, evcil hayvanlar ve otopark gibi maddelerden oluşan her bölüm, Teksas yasalarına uygun olarak önceden biçimlendirilmiş ve özelleştirilebilir

✅ İdeal kullanım alanları: Tüm yasal gereklilikleri karşılayan ve belirli kiralama durumlarına göre özelleştirilebilen güvenilir bir kira şablonu arayan Teksas merkezli ev sahipleri veya emlak yöneticileri

🧠 Biliyor muydunuz? ABD hukukunda, MOU'lar, MOA'lar (Anlaşma Memorandumu) ve Niyet Mektupları genellikle benzer şekilde ele alınır ve çoğu durumda, ön hukuki araçlar olarak birbirinin yerine kullanılır.

17. ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu ile hizmet kapsamını, ödemeyi ve zaman çizelgelerini içeren net bir sözleşme oluşturun

ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu, hizmet sağlayıcılar ve müşteriler arasındaki beklentileri hizmetler, zaman çizelgeleri ve ödeme koşulları bölümleriyle tanımlayarak sorumlulukların uyumlaştırılmasını kolaylaştırır.

İşte neden beğeneceksiniz

Müşterilerin iletişim bilgilerini ve diğer ayrıntıları tek bir yerde elinizin altında tutun

Her proje aşamasını belgelendirin ve işleri, süreçleri, ödeme koşullarını ve erken tamamlanma senaryolarını gösterin

Karışıklıkların, ödemelerin kaçırılmasının ve kapsam değişikliklerinin işinizi etkilemesini önleyin

✅ İdeal kullanım alanları: Hizmet sözleşmelerini basit ama yapılandırılmış bir şekilde yazmak ve resmileştirmek isteyen serbest çalışanlar, danışmanlar ve ajanslar

18. ClickUp Satıcı Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satıcı Sözleşmesi Şablonu ile satıcının sağladıklarını, ödeme koşullarını ve teslimat beklentilerini tanımlayın

ClickUp Satıcı Sözleşmesi Şablonu, işletmelerin satıcılarla şartları resmileştirmesine yardımcı olmak için sorumlulukları, hizmet beklentilerini, fiyatlandırmayı ve teslimat zaman çizelgelerini özetler. İşin kapsamından gizliliğe kadar her bölüm, sözleşmenin yasal olarak uygulanabilir ve anlaşılması kolay olmasını sağlar.

İşte neden beğeneceksiniz

Onayları ve değişiklik taleplerini kolaylaştırın

Fikri mülkiyet ve tazminat maddeleriyle işinizi koruyun

Freelancerlar, ajanslar veya satıcılarla çalışırken iş faizlerinizi basitleştiren ve koruyan bir müşteri işbirliği aracına erişin

✅ İdeal kullanım alanları: Düzenli olarak dış tedarikçilerle çalışan ve açık, profesyonel bir anlaşma isteyen işletme sahipleri

📚 Daha Fazla Bilgi: Ş Akışınızı Kolaylaştırmak için Borç Hesapları Süreç İyileştirme İpuçları

19. ClickUp Kiralama Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kiralama Sözleşmesi Şablonunu kullanarak kira, depozito, şartlar ve sorumlulukları belgelendirin

ClickUp'ın Kira Sözleşmesi Şablonu, ev sahiplerinin her türlü kira konusunu kapsayan açık ve yasal olarak bağlayıcı şartlar belirlemelerine yardımcı olur. Belirlenen bölümlerin altına kira bedeli, güvenlik depozitosu, kira süresi ve mülk adresi gibi ayrıntıları ekleyebilirsiniz.

İşte neden beğeneceksiniz

Kiracı davranışları, mülk kullanımı ve kamu hizmeti ödemeleri için tek bir çatı altında kurallar belirleyin

Şeffaflık sağlamak ve gelecekte yasal anlaşmazlıkları önlemek için fesih maddelerini belirleyin

Kiracıların yükümlülüklerini anlamalarını sağlarken, ev sahibi olarak haklarınızı koruyun

✅ İdeal kullanım alanları: Net beklentiler belirlemek ve kiracılarla anlaşmazlıkları önlemek isteyen bağımsız ev sahipleri veya emlak yöneticileri

20. ClickUp İşletme Anlaşması LLC Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İşletme Anlaşması Şablonunu kullanarak LLC'nizin kurallarını, üye görevlerini ve sahiplik haklarını belirleyin

ClickUp İşletme Anlaşması Şablonu, bir LLC kurarken başvurabileceğiniz yasal belgedir. Şirketinizin nasıl çalışacağını tanımlamaya yardımcı olur ve sahiplik ayrıntılarını, üye rollerini, kâr paylaşımını ve karar alma süreçlerini kapsar.

İşte neden beğeneceksiniz

Her üyenin hak ve sorumluluklarını açıkça belirtin

Finansal konuları, kayıt tutma gerekliliklerini ve şirketin faaliyetlerinin sona erdirilmesine ilişkin prosedürleri kapsayın

Anlaşmazlıkları önleyin ve eyalet yasalarına uyumu sağlayın

✅ İdeal kullanım alanları: Sahiplik, sorumluluklar ve iç kuralları basit bir şekilde yapılandırmak isteyen, LLC kuran girişimciler

📌 Hızlı Kazanç: Sözleşme olmasa bile MOU'nuza fesih maddesi ekleyin. Bu, işler planlandığı gibi gitmezse her iki tarafın da nezaketle ayrılmasına yardımcı olur.

21. ClickUp Rekabet Etmeme Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Rekabet Etmeme Anlaşması Şablonu ile rekabeti önleyin ve iş sırlarını koruyun

ClickUp'ın Rekabet Etmeme Anlaşması Şablonu, işletmelerin gizli bilgilerini korumalarına ve rekabet avantajlarını sürdürmelerine yardımcı olur. Eski çalışanlara yönelik kısıtlamaları açıkça tanımlayarak, şirketten ayrıldıktan sonra belirli bir dönem boyunca rakip bir işe girmesini veya rakip bir iş kurmasını yasaklar.

İşte neden beğeneceksiniz

Çalışanların müşterileri veya iş arkadaşlarını ayartma yeteneğini, ayartmama maddesi ile sınırlayın

Ticari sırlar ve müşteri listeleri gibi hassas iş verilerini gizlilik bölümüyle koruyun

Yorum yanıtları, ortak düzenleme, otomasyon, yapay zeka ve daha fazlasıyla yasal sözleşme izlemeyi basitleştirin

✅ İdeal kullanım alanları: Haksız rekabeti önlemek ve bir çalışan ayrıldıktan sonra şirket verilerini korumak isteyen işverenler

22. ClickUp Ebeveynlik Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ebeveynlik Anlaşması Şablonunu kullanarak velayet, ziyaret ve ebeveynlik sorumlulukları konusunda anlaşın

ClickUp Ebeveynlik Anlaşması Şablonu, ebeveynlerin ebeveynlik sorumluluklarını ve kararlarını belgelemelerine olanak tanır. Beklentileri tanımlamaya, anahtar görevleri bölüştürmeye ve velayet, ziyaret, sağlık sigortası ve çocuk nafakası gibi konuları yönetmeye yardımcı olur.

Dahası, ClickUp'ın Liste, Takvim vb. gibi 15'ten fazla Özel Görünümü ile ebeveynler, ebeveynlik görevlerini ve programlarını etkili bir şekilde görselleştirebilir ve yönetebilir, böylece yanlış anlaşılmaları ve çatışmaları en aza indirebilir.

İşte neden beğeneceksiniz

Ebeveynlik belgelerini tek bir paylaşımlı, güvenli alanda düzenleyin

Anlaşmazlıkları çözmek için pratik bir yol haritası edinin

Ebeveynlik görev ve sorumluluklarının adil dağıtımı için paylaşılan bir takvim oluşturun

✅ İdeal kullanım alanları: Ortak ebeveynlik görevlerini yönetmek ve sorumluluklar konusunda uyum sağlamak için açık, esnek ve işbirliğine dayalı bir yol arayan ebeveynler

23. ClickUp Zarar Görmeme Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Zarar Görmeme Anlaşması Şablonunu kullanarak sorumluluğu sınırlayın ve risk anlaşmasını belgelendirin

ClickUp Sorumluluk Reddi Anlaşması şablonu, işletmelerin veya hizmet sağlayıcıların taraflar arasındaki sorumlulukları tanımlayan bir sözleşme oluşturmasına yardımcı olur. Taraflardan birinin, belirli hizmetler veya faaliyetlerle ilişkili olası risklerden diğerini sorumlu tutmayacağını kabul etmesini sağlayarak, sorumluluğun açık bir şekilde reddedilmesini sağlar.

Anlaşmanın kapsamını kolayca taslak haline getirebilir, istisnaları vurgulayabilir, tazminat şartlarını doldurabilir ve belirli riskler veya olaylardan hangi tarafın sorumlu olduğunu netleştirebilirsiniz.

İşte neden beğeneceksiniz

Anlaşma ile korunan faaliyetleri ve hizmetleri belgelendirin

Anlaşma için geçerli yasaları kolayca listeleyin

Tazminatlar veya feragatler dahil olmak üzere koruma türlerini açıkça belirtin

✅ İdeal kullanım alanları: Potansiyel riskler içeren anlaşmaları resmileştirmek, tüm tarafların sorumluluklarının ve sorumluluk korumasının kapsamının farkında olmasını sağlamak isteyen işletmeler

24. ClickUp Evlilik Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Evlilik Sözleşmesi Şablonu ile mali durum, mülkiyet ve sorumluluklar konusunda evlilik şartlarını belirleyin

ClickUp Evlilik Sözleşmesi Şablonu, çiftlerin evlilik öncesi haklarını, sorumluluklarını ve mali konularını belirlemelerine yardımcı olan yapılandırılmış bir yasal belgedir. Mülkiyet sahipliği, borç paylaşımı, eş desteği, reşit olmayan çocuklar ve boşanmaya yol açabilecek durumlar gibi bölümleri içerir.

İşte neden beğeneceksiniz

Kazançlar, sağlık sigortası ve bankacılık düzenlemeleri gibi karmaşık konuları basitleştirin

Son derece hassas bir süreçteki karışıklıkları ortadan kaldıran, kullanıma hazır bir biçime güvenin

Karşılıklı beklentileri uyumlu hale getirmek için paylaşılan ClickUp Hedefleri oluşturun

✅ İdeal kullanım alanları: Evlilik hazırlıklarını proaktif bir şekilde ele almak ve evlenmeden önce şeffaf, yasal olarak geçerli bir anlaşma yapmak isteyen çiftler

25. ClickUp Sözleşme İnceleme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sözleşme İnceleme Şablonu ile sözleşmeleri işbirliği içinde inceleyin, yorumlayın ve onaylayın

ClickUp'ın Sözleşme İnceleme Şablonu, tüm sözleşme yönetimi sürecinizi basitleştirmek ve düzenlemek için tasarlanmış güçlü bir çalışma alanıdır. Her görünüm, ClickUp'ın Özel Alanları, etiketleri ve durumları kullanılarak özenle yapılandırılmıştır, böylece revizyon gerektirenleri, onaylananları ve bir sözleşmenin şu anda hangi aşamada olduğunu kolayca görebilirsiniz.

İşte neden beğeneceksiniz

Tüm Sözleşmeler Liste görünümü , sözleşmelere tam bir genel bakış sunar ve kolay izleme için bunları "İş Türü"ne göre gruplandırır

Sözleşme İnceleme Süreci Pano görünümünde , her sözleşme bir görev kartı olarak görüntülenir ve kolay başvuru için Özel Alanlar vurgulanır

Ayrıntılı sözleşme bilgilerini görüntülemek için bir görev kartına tıklayın ve sözleşmenin durumunu güncellemek için kartı uygun sütuna sürükleyip bırakın

✅ İdeal kullanım alanları: Sözleşmelerin denetimini sürdürmek isteyen girişimciler ve şirket liderleri

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %46'sı işlerini takip etmek için sohbet, notlar, proje yönetimi araçları ve takım belgelerini bir arada kullanıyor. Bu çalışanlar için işler birbirinden bağımsız platformlara dağılmış durumda ve bu da düzeni sağlamayı zorlaştırıyor. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, her şeyi bir araya getirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Notlar, ClickUp Sohbet ve ClickUp Brain gibi özelliklerle tüm işleriniz tek bir yerde toplanır, aranabilir ve sorunsuz bir şekilde birbirine bağlanır. Aşırı araç kullanımına veda edin, zahmetsiz verimliliğe merhaba deyin.

26. ClickUp Sözleşme Eki Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sözleşme Eki Şablonunu kullanarak her şeyi yeniden yazmadan mevcut sözleşmelerde resmi değişiklikler yapın

ClickUp'ın Sözleşme Eki Şablonu, sözleşme değişikliklerini belgelemek ve yönetmek için inanılmaz derecede basittir. İster maddeler eklemek, şartları güncellemek ister anahtar noktaları netleştirmek olsun, bu şablon tüm tarafların her zaman uyumlu kalmasını sağlar.

İşte neden beğeneceksiniz

ClickUp Belgeleri, sözleşme eklerini doğrudan çalışma alanınızda kolayca taslak haline getirmenizi, düzenlemenizi ve saklamanızı sağlar

Paydaşlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, yorumlar bırakın ve her maddenin son halini almadan önce gözden geçirildiğinden emin olun

ClickUp'taki Pano Görünümü , taslak, inceleme veya imzalanmış olsun, ekleme sürecinin her adımını görsel olarak düzenlemenize yardımcı olur ve ilerlemeyi bir bakışta kolayca izlemenizi sağlar

✅ İdeal kullanım alanları: Sözleşmeleri sık sık değiştiren ve bu değişiklikleri hızlı ve yapılandırılmış bir şekilde belgelemek isteyen hukukçular, proje yöneticileri ve işletme sahipleri

ClickUp ile Net ve Profesyonel Anlaşmalar Oluşturun

Bir müşteri anlaşmasını imzalamak, takım beklentilerini belirlemek veya bir ortaklığın ana hatlarını çizmek mi istiyorsunuz? ClickUp, anlaşmaların, yorumların, son tarihlerin ve takiplerin yan yana yer aldığı mükemmel bir sözleşme yönetim yazılımı gibi çalışır.

Kullanıma hazır şablonları, her türlü anlaşmayı oluşturmak, paylaşmak ve saklamak için basit ve düzenli bir yol sunar. İhtiyacınız olan şablonu seçin, şartlarınıza uyacak şekilde özelleştirin ve gönderin.

Ayrıca, her şeyi kontrol altında tutmak için yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp Brain size öncelikleri belirlemeniz, engelleri yakalamanız ve sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlamanız için yapay zeka destekli hatırlatmalar sunar.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve sözleşmelerinizi, anlaşmalarınızı ve aradaki her şeyi basitleştirin.