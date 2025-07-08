2025'te Sanal İşbirliği için En İyi 10 Kumospace Alternatifi

Günümüzün uzaktan ve karma ekipleri, kolay planlama, ekran paylaşımı ve gerçek zamanlı işbirliği gibi gerçek işi destekleyen akıllı araçlara sahip sanal ofislere ihtiyaç duymaktadır.
Kumospace'i artık yetersiz buluyorsanız veya daha işlevsel bir şey arıyorsanız, doğru yerdesiniz. İster sanal etkinlikler düzenliyor ister uzaktaki bir ekibi yönetiyor olun, doğru platform büyük fark yaratır.
Gösterişli özellikler yerine verimliliğe odaklanan, takımınızın iletişim kurmasına, işbirliği yapmasına ve işlerinizi gerçekten halletmesine yardımcı olan, öne çıkan Kumospace alternatiflerini bir araya getirdik.
👀 Biliyor muydunuz? HBR, veri sistemleri senkronize olmadığında uzaktaki takımların zaman kaybettiğini, güncellemeleri kaçırdığını ve bilgilere olan güvenini yitirdiğini, bunun da kararları yavaşlattığını ve gereksiz sürtüşmelere neden olduğunu bildiriyor. Çözüm nedir? Takvimleri, konuşmaları ve görev akışlarını tek bir yerde birleştiren çeşitli platformlar.
Bir Kumospace alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
Sanal ofis sadece güzel görünmemeli, aynı zamanda işlevsel de olmalıdır. Kullanıcı dostu bir arayüzün ötesinde, takımınızın bağlantılı ve üretken kalmasını ve hatta oturum açmak için biraz heyecanlanmasını sağlamalıdır.
Daha iyi bir sanal ortamda aramanız gereken özellikler şunlardır:
- Takvim senkronizasyonu + planlama uygulamaları: Google Takvim, Outlook ve Calendly gibi planlama uygulamalarıyla yerel entegrasyonlar, yaygın planlama sorunlarını çözmeye ve herkesin işlerini takip etmesine yardımcı olur
- Sadece güzel değil, akıllı alanlar: Özellikle büyük veya karma takımlar için sorunsuz iletişimi desteklemek üzere esnek düzenler, ofis özelleştirme, dosya paylaşımı, toplantı odaları ve sezgisel gezinme özelliklerini arayın
- Yerleşik işbirliği özellikleri: Ekran paylaşımı, beyaz tahtalar, dosya paylaşımı ve yapay zeka destekli not alma özelliği, takımınızın odaklanmasına ve gidip gelmeyi azaltmasına yardımcı olur
- Ölçeklenebilirlik ve performans: 20 veya 2.000 kullanıcı olsun, platform bunu halletmelidir — video gecikmesi yok, ses kesintisi yok
- Spontane konuşmalar: En iyi sanal ofisler, resmi davetler olmadan hızlı sohbetler ve beyin fırtınaları yapmaya olanak tanır
- Yönetici kontrolleri: Odaları, rolleri ve izinleri kolayca yönetin — teknik sorunlarla uğraşmayın
Sırada: daha iyi işbirliği ve gerçekten verimli toplantılar için en iyi Kumospace alternatifleri.
📖 Ayrıca okuyun: Ücretsiz PowerPoint Toplantı Gündemi Şablonları
10 Kumospace Alternatifine Genel Bakış
Ayrıntılara girmeden önce, sanal bir genel merkez kuruyor, büyük bir etkinlik düzenliyor veya sadece takım takvimlerini düzenlemeye çalışıyor olsanız da, size en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olacak hızlı bir hile sayfası.
|Araç
|En iyisi
|Anahtar özellikler
|Fiyatlandırma*
|ClickUp
|Görev entegrasyonu ile akıllı planlama ve toplantı yönetimi arayan her boyuttaki takımlar
|AI destekli Takvim, otomasyonlar, görev senkronizasyonu, AI Not Alıcı, hatırlatıcılar, ekran kaydı, özelleştirilebilir şablonlar
|Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma mevcuttur
|SpatialChat
|Etkileşimli web seminerleri, takım alanları ve sanal etkinlikler planlayan küçük takımlar veya eğitim kurumları
|Odalar, ekran paylaşımı, yayın modu, emoji tepkileri, çoklu rol kontrolleri
|Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal müşteriler için özel plan
|SoWork
|Özelleştirilebilir bir sanal ofis deneyimi arayan asenkron ve uzaktaki takımlar
|Oyunlaştırma, akıllı varlık, AI özetleri, takım odaları
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlar
|Hyhyve
|AB merkezli barındırma hizmetine sahip sanal alanlar arayan küçük ve orta ölçekli takımlar
|GDPR uyumluluğu, zaman takibi, uzamsal odalar ve dinlenme alanları
|Ücretsiz plan yok; aylık 35 $'dan başlar
|Teamflow
|Ofis ortamı ihtiyacı olan orta ölçekli dağıtılmış ve hibrit takımlar
|Beyaz Tahtalar, takvim senkronizasyonu, oda şablonları ve durum balonları
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlar
|Spot
|Yapılandırılmış, günlük varlık oluşturan küçük takımlar
|Akıllı uyarılar, odalar, Slack entegrasyonu ve şirket saat dilimleri
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar
|ivCAMPUS
|Her boyutta gizli, güvenli uzaktan kampüsler
|Özel haritalar, oda kontrolleri, avatarlar ve etkinlik barındırma
|Ücretsiz plan yok; kullanıcı başına aylık 11 $'dan başlar
|Sococo
|Gerçek zamanlı işbirliğine ihtiyaç duyan büyük takımlar
|Toplantı odaları, entegrasyonlar ve görsel kat planları
|Ücretsiz plan yok; kullanıcı başına aylık 14,99 $'dan başlar
|Hopin (RC)
|Kurumsal düzeyde web semineri ve hibrit etkinlik araçları arayan takımlar
|Sahne görünümü, küçük toplantı odaları, kabinler, analitik
|Ücretsiz plan yok; düzenleyici başına aylık 119 $'dan başlar
|Toplayın
|Oyun benzeri bir deneyimle sanal genel merkezler kuran orta ölçekli takımlar
|Özel avatarlar, uzamsal ses, harita düzenleyici ve işbirliğine dayalı odalar
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar
👀 Biliyor muydunuz? 70 yılı aşkın bir süre önce IBM tarafından geliştirilen BANT çerçevesi (Bütçe, Yetki, İhtiyaç, Zaman Çizelgesi), satış takımlarının yüksek potansiyelli potansiyel müşterileri hızlı bir şekilde tespit etmelerine ve keşif toplantılarını gerçek fırsatlara odaklamalarına yardımcı olur.
En İyi Kumospace Alternatifleri
Toplantı biçiminiz ve tarzınız ne olursa olsun (günlük standup toplantıları, spontane toplantılar veya tüm çalışanların katıldığı etkinlikler), doğru platform büyük fark yaratabilir. İşte sanal çalışma alanınıza kaos olmadan yapı, enerji ve netlik kazandıran bazı Kumospace alternatifleri.
ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz
Editör ekibimiz şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz.
ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.
1. ClickUp (Sorunsuz planlama ve takım koordinasyonu için en iyisi)
Takımınızın yarısı uzakta, diğer yarısı ise karma bir şekilde çalışırken, farklı zaman dilimlerinde bir toplantı planlamaya mı çalışıyorsunuz? İşiniz çok karmaşık hale gelebilir — iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı kullanmıyorsanız. Takvim senkronizasyonundan AI not almaya, hot desk rezervasyonlarından form tabanlı planlamaya kadar, ClickUp koordinasyondaki kaosu ortadan kaldırır.
Her şey, görevlerin, etkinliklerin ve takımın uygunluk durumunun tek bir akıllı gösterge paneline birleştirildiği ClickUp Takvim ile başlar. AI destekli planlama, iş yükleri ve son teslim tarihlerine göre en uygun zaman aralıklarını önerirken, hatırlatıcılar ve görev görünürlüğü planlama çakışmalarını önler.
ClickUp'ın Google Takvim Entegrasyonu ve ClickUp'ın Outlook Entegrasyonu ile gerçek zamanlı senkronizasyon, planlar son dakikada değişse bile iç ve dış toplantıların mükemmel bir şekilde uyumlu olmasını sağlar.
Toplantılar dışarıdan başlatıldığında, ClickUp'ın Calendly Entegrasyonu devreye girerek iş akışını otomatikleştirir. Tek bir hareketle görev oluşturma, takvim güncellemeleri ve sahip atamalarını tetikler.
ClickUp Toplantı Rezervasyon Formu Şablonu ile etkili toplantılar düzenlemek artık çok kolay.
Kullanıma hazır bu form, katılımcıların girdilerini, gündem konularını, tercih edilen zaman aralıklarını ve ekli tüm materyalleri toplar ve bunları doğru etiketler ve atanan kişilerle birlikte otomatik olarak görevlere yönlendirir.
Dahili takım senkronizasyonları, müşteri aramaları, keşif toplantıları veya işe alım check-in'leri için özelleştirebilir, departmanlar arasında toplantı hazırlıklarını kolayca standart hale getirebilirsiniz.
Gelen kutunuzda yanıtları aramak yerine, işin yapıldığı yerde doğrudan temiz ve yapılandırılmış verilere ulaşın.
ClickUp Ofis Alanı Yönetimi Şablonu sayesinde hibrit planlama artık bir tahmin oyunu değil. Birkaç tıklama ile masaları atayabilir, ofis içi varlığı izleyebilir ve tekrarlayan rezervasyonları yönetebilirsiniz.
Özel Alanlar, kat bölgelerini, erişilebilirlik gereksinimlerini veya vardiya zamanlamalarını etiketlemeyi kolaylaştırırken, paylaşılan çalışma alanı görünümü herkesin aynı sayfada kalmasına yardımcı olur.
Dağınıklık olmadan görünürlük sağlamak için tasarlanmıştır, takımınıza sürekli koordinasyon gerektirmeden ofis içindeki zamanı planlama ve toplantı çakışmalarını en aza indirme konusunda güven verir.
ClickUp, toplantı sırasında da görünür. ClickUp Clips ile anahtar güncellemeleri kaydedebilir veya hızlı video özetlerini eşzamansız olarak paylaşabilirsiniz.
Dahası, ClickUp AI Notetaker tüm sanal toplantılarınıza katılarak notları gerçek zamanlı olarak yakalar. Ayrıca tartışmaları özetlemenize ve bunları anında toplantı tutanaklarına ve eylem öğelerine dönüştürmenize yardımcı olur, böylece sonuçlar çeviri sırasında asla kaybolmaz.
Başlangıçtan takibe kadar her toplantı, takımınızın uygulama alanına doğrudan akışla geçer.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Form girişlerine göre takip görevlerini tetikleyen koşullu iş akışları oluşturun
- Gizlilik ve netlik için rol tabanlı izinlerle takvim görünümlerini paylaşın
- Dosyaları, sunumları veya toplantı gündemi hazırlık materyallerini doğrudan ilgili görevlere ekleyin
- Tekrarlanan toplantı serileri oluşturun ve bunları departman düzeyindeki hedeflerle ilişkilendirin
- ClickUp Sohbet ile görevler içinde gerçek zamanlı veya asenkron olarak sohbet edin ve bilgi paylaşın
ClickUp sınırlamaları
- İlk kez kullananlar için zor öğrenme eğrisi
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.200+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Capterra'da bir yorum şöyle diyor:
Ürün, son derece özelleştirilebilir çalışma alanları sağlar ve diğer sistemlerle iyi entegre olur. Görev yönetiminde ve zaman takibinde verimliliği sağlayan görevler için kapsamlı yazılım özellikleri mevcuttur. Yazılımın uygun maliyeti.
Ürün, son derece özelleştirilebilir çalışma alanları sağlar ve diğer sistemlerle iyi entegre olur. Görev yönetiminde ve zaman takibinde verimliliği sağlayan görevler için kapsamlı yazılım özellikleri mevcuttur. Yazılımın uygun maliyeti.
💡 Profesyonel İpucu: Aşırı iletişim, sessizlik kadar zararlı olabilir. Takımların gereksiz ping ve toplantılardan kaçınacağı net odaklanma pencereleri belirleyin. ClickUp'ın Takvim ve Durum araçlarını kullanarak birinin yoğun iş modunda olduğunu belirtin ve buna saygı gösterin.
📮 ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim sağlasa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da daha sonra bilgileri bulmayı zorlaştırır.
ClickUp Chat gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde ve kolayca erişilebilir olur.
2. SpatialChat (Sürükleyici, serbest hareketli takım etkinlikleri için en iyisi)
SpatialChat'e adım atmak, bir toplantıya katılmaktan çok bir sosyal buluşmaya katılmak gibi hissettirir. Hareketli avatarlar, uzamsal ses ve özelleştirilebilir alanlar ile takım etkinlikleri, beyin fırtınaları veya oryantasyon için mükemmeldir.
Kumospace'ten farklı olarak, karikatürize görünümü bir kenara bırakıp daha akıcı ve profesyonel bir atmosfer sunar. Medya öğeleri ekleyebilir, ses bölgeleri ayarlayabilir ve tam ekran sunumlar yapabilirsiniz; tüm bunları konuşmaların doğal akışını bozmadan gerçekleştirebilirsiniz.
Uzaktan çalışan takımlar için, yapı ve spontanlık arasında bir denge kurarak işbirliğini daha insani ve daha az zorlama hissettirir.
SpatialChat'in en iyi özellikleri
- Farklı etkinlik türleri veya departmanlar için oda düzenlerini özelleştirin
- İşbirliği araçları olarak etkileşimli beyaz tahtalar ve medya duvarları ekleyin
- Sessiz takım üyelerini desteklemek için metin sohbet kanallarını kullanın
- Zamanlı izinlerle misafir erişim bağlantılarını etkinleştirin
- Canlı yayınlanan etkinlikleri veya şirket içi genel toplantıları paylaşılan odalara entegre edin
- Özel temalar ve logolarla markalı sanal alanlar oluşturun
SpatialChat sınırlamaları
- Yerleşik görev yönetimi veya takvim senkronizasyonu yoktur
- Yoğun odalarda ses çakışmaları gürültüye neden olabilir
- Mobil deneyim masaüstü kadar akıcı değildir
SpatialChat fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Sanal Ofis: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Web seminerleri: Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla (25 kullanıcı)
- Etkinlikler: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla (50 kullanıcı)
- Eğitim: Özel fiyatlandırma
SpatialChat puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (130+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar SpatialChat hakkında ne diyor?
Katılımcıların kendi istekleriyle hareket edebilmeleri, kendi küçük konuşma gruplarını seçebilmeleri vb. önemli olan etkinlikler, örneğin işbirliğine dayalı inovasyon atölyeleri, "sosyal beceri" eğitimi, gayri resmi buluşmalar, sosyal etkinlikler.
Katılımcıların kendi istekleriyle hareket edebilmeleri, kendi küçük konuşma gruplarını seçebilmeleri vb. önemli olan etkinlikler, örneğin işbirliğine dayalı inovasyon atölyeleri, "sosyal beceri" eğitimi, gayri resmi buluşmalar, sosyal etkinlikler.
💡 Profesyonel İpucu: Her toplantıda talimatları tekrarlamak yerine, görev panonuzun yanında bulunan ClickUp Belgeleri'ni kullanın. Kararları, toplantı notlarını ve durum güncellemelerini tek bir yerden takip etmek için kullanın. Yeni üyeler katıldığında veya paydaşlar giriş yaptığında, onları bilgilendirmek için zaman kaybetmezsiniz.
3. SoWork (Kişiselleştirilmiş oyunlaştırılmış uzaktan ofisler için en iyisi)
Uzaktaki ofisinizde dans molaları, sihirbaz şapkaları ve spontane "su soğutucu" sohbetleri olmasını hiç dilediniz mi? SoWork bunu gerçekleştirirken, takımınızın görevlerine odaklanmasını sağlar. Standup toplantılarına katılabileceğiniz, odak moduna geçebileceğiniz veya sanal çörek paylaşabileceğiniz, avatar destekli canlı bir çalışma alanıdır.
Kumospace'ten daha dinamik olan SoWork, günlük işleri daha insani hale getiren hareket, durum ipuçları ve etkileşimli alanlar ekler. Sanal genel merkezlerinde uzun vadeli bağlantı, kültür ve ritim arayan takımlar için idealdir.
SoWork'ün en iyi özellikleri
- Temalı odalarda veya mola alanlarında günlük toplantılar düzenleyin
- Görsel durum simgeleriyle varlığı ve kullanılabilirliği izleyin
- Gündelik sohbetler için walk-and-talk modunu kullanın
- Oyunlaştırılmış takdir rozetleriyle katılımı ödüllendirin
- Takım kimliği için özel avatarlar ve roller atayın
- Harita düzenleme özelliğini kullanarak ofis düzeninizi zaman içinde geliştirin
SoWork sınırlamaları
- Arayüz, bazı kurumsal takımlar için fazla gayri resmi gelebilir
- Görev/proje yönetimi araçlarıyla derin entegrasyonlar eksik
- Eski cihazlarda veya tarayıcılarda kaynak yoğun olabilir
SoWork fiyatlandırması
- Ücretsiz: 10 üyeye kadar, 30 dakikalık toplantı sınırı, video yok
- Temel: Kullanıcı başına aylık 6 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
SoWork puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (45+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar SoWork hakkında ne diyor?
G2 incelemesi şöyle diyor:
SoWork'e hemen girip kullanmaya başlamak çok kolaydır. Video oyunlarından esinlenen tasarımı, oyuncuysanız kullanımı daha da kolaylaştırır. Tüm özelleştirme seçenekleriyle kendinizi ifade etmek kolaydır ve iş arkadaşlarınızla etkileşim kurmak çok kolay ve sezgiseldir. Kameranızı açık tutabilmenizi, ancak biri size yaklaşana kadar görünmemenizi seviyorum. Toplantılar daha eğlenceli çünkü herkesin avatarlarını bir arada görebiliyorsunuz ve diğer her şey dikkatinizi dağıtırsa daha klasik bir galeri görünümü olması çok hoşuma gidiyor.
SoWork'e hemen girip kullanmaya başlamak çok kolaydır. Video oyunlarından esinlenen tasarımı, oyun severler için ekstra kolaylık sağlar. Tüm özelleştirme seçenekleriyle kendinizi ifade etmek kolaydır ve iş arkadaşlarınızla etkileşim kurmak çok kolay ve sezgiseldir. Kameranızı açık tutabilmenizi ama biri size yaklaşana kadar görünmemenizi seviyorum. Toplantılar daha eğlenceli çünkü herkesin avatarlarını bir arada görebiliyorsunuz ve diğer her şey dikkatinizi dağıtırsa daha klasik bir galeri görünümü olması çok hoşuma gidiyor.
4. HyHyve (Spontane ağ oluşturma ve etkinlik tarzı toplantılar için en iyisi)
HyHyve, konuşmaların toplantılarla değil hareketlerle başladığı sanal etkinliklere eğlenceli bir spontanlık getiriyor. Avatarınızı gerçek zamanlı olarak yönlendirin, takım arkadaşlarınızla karşılaşın ve etkileşimlerin doğal bir şekilde gelişmesine izin verin.
Sanal konferanslar veya takımlar arası toplantılar gibi ağ bağlantısı yoğun biçimler için idealdir. Kumospace'in sabit düzenlerinden farklı olarak, HyHyve akışı önceliklendirir ve bir mekan olmaktan çok bir deneyim gibi hissettirir.
Özel markalama, katılım izleme ve esnek oda kurulumları ile sanal ofis platformunda sadece koordinasyon değil, bağlantı da isteyen takımlar için iyi bir seçimdir.
HyHyve'nin en iyi özellikleri
- Eşzamanlı oturumlar için çoklu oda düzenleri başlatın
- Yakınlıkta videoyu tetikleyen etkileşim balonlarını etkinleştirin
- Markalı ortak stantları için sponsor alanlarını kullanın
- Geri sayımla zaman sınırlı ağ oturumları ayarlayın
- Açık kapı etkinliklerine anonim misafirlerin katılımına izin verin
- Sorunsuz bir başlangıç için karşılama ekranlarını ve talimatları özelleştirin
HyHyve sınırlamaları
- Yapılandırılmış takım işbirliği için sınırlı kullanışlılık
- Yerel görev yönetimi veya takip izleme yok
- Daha küçük bir kullanıcı tabanı, daha az üçüncü taraf entegrasyonu anlamına gelir
HyHyve fiyatlandırması
- Ara sıra: 35 $/ay (2.000 dakika)
- Medium: 70 $/ay (5.000 dakika)
- Ağır: 118 $/ay (10.000 dakika)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Euro fiyatları ABD dolarına çevrilmiştir*
HyHyve puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
5. Teamflow (Görsel iş akışlarına sahip, her zaman açık sanal ofisler için en iyisi)
Teamflow, fiziksel bir ofisin atmosferini gerçek iş için tasarlanmış araçlarla birleştirir. Takımınız dijital bir çatı katına taşınmış gibi: beyaz tahtalar, toplantılar ve görev panoları tek bir paylaşımlı alanda.
Sosyal odaklı Kumospace'in aksine, Teamflow odaklanmış, gerçek zamanlı işbirliği için tasarlanmıştır. Görev panoları ve belgeler gibi sürüklenebilir uygulamalar her odada bulunur, böylece takımınız sekme değiştirmeden beyin fırtınası yapabilir, görevler atayabilir ve toplantılar düzenleyebilir.
Teamflow'un en iyi özellikleri
- Konuşmaları doğal bir şekilde bölmek için uzamsal ses kullanın
- Avatarları bir araya sürükleyerek anlık toplantılar düzenleyin
- Benzersiz düzen ve izinlerle proje alanları atayın
- Kalıcı çalışma alanı görünümlerinde paylaşılan kaynakları yer imlerine ekleyin
- Farklı departmanlar veya fonksiyonlar için odaları özelleştirin
Teamflow sınırlamaları
- Görsel arayüz minimalistleri zorlayabilir
- Etkinlik tarzı ağ oluşturma veya büyük ölçekli toplantılar için ideal değildir
- Bazı gelişmiş özellikler, daha üst düzey planlarda kilitlidir
Teamflow fiyatlandırması
- Ücretsiz: 5 kullanıcıya kadar
- Seed: Kullanıcı başına aylık 20 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 30 $
Teamflow puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (60'dan fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Teamflow hakkında ne diyor?
Bir G2 yorumcusu şöyle yazıyor:
Teamflow, uzaktan çalışmayı herkes için eğlenceli ve kolay hale getirir ve işverenlerin daha iyi bir şirket kültürü oluşturmasına olanak tanır. Çalışanlar, her gün evde çalışırken kendilerini dışlanmış veya yalnız hissetmeden, ihtiyaç duyduklarında kolayca konuşacak kişiler bulabilirler. Herkesin birbirini yeni tanıdığı durumlarda engelleri aşmaya yardımcı olur ve takımın birbirine daha yakın hissetmesini sağlar.
Teamflow, uzaktan çalışmayı herkes için eğlenceli ve kolay hale getirir ve işverenlerin daha iyi bir şirket kültürü oluşturmasına olanak tanır. Çalışanlar, her gün evde çalışırken kendilerini dışlanmış veya yalnız hissetmeden, ihtiyaç duyduklarında konuşacak kişileri kolayca bulabilirler. Herkes birbirini yeni tanıdığında engelleri aşmaya yardımcı olur ve takımın üyeleri birbirlerine daha yakın hissederler.
6. Spot (Hafif takım varlığı ve ruh haline dayalı işbirliği için en iyisi)
Spot, sanal ofis dünyasının sakin ve rahat köşesidir; gürültü olmadan bağlantıya değer veren takımlar için tasarlanmıştır. Basit tasarımı, ruh hali göstergeleri ve uzamsal ses ile dijital karmaşa olmadan gerçek bir varlık hissi veren bir alan yaratır.
Kumospace'in temalı odaları ve avatar ağırlıklı kurulumunun aksine, Spot her şeyi temiz ve sezgisel tutar. Performans odaklı uzaktan çalışma kültürünün baskısı olmadan işbirliği yapmak, durumlarını kontrol etmek veya sadece birbirleriyle iletişim halinde olmak isteyen küçük, birbirine yakın takımlar için idealdir.
En iyi özellikleri keşfedin
- Belirli takımlar veya ş Akışları için bölgeler atayın
- Farklı odalarda düşük sesli ortam seslerini etkinleştirin
- Kısa tartışmalar için anında toplantı alanları oluşturun
- Asenkron check-in'ler için hafif sohbeti entegre edin
- Yöneticiler için tek tıklamayla gizli sesli alanlar oluşturun
Sınırlamaları belirleyin
- Büyük takımlar veya harici etkinlikler için sınırlı ölçeklenebilirlik
- Yerleşik proje veya görev izleme araçları yok
- Özellik seti, hızlı büyüyen girişimler için çok minimal gelebilir
Anında fiyatlandırma
- Ücretsiz (aynı anda en fazla 5 kullanıcı)
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Puanlamaları ve yorumları görün
- G2: 4,9/5 (35+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Spot hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Bir G2 yorumcusu şunları paylaşıyor:
Spot, uzaktan çalışma kurulumunda güçlü takım bağlantılarını sürdürme konusunda süregelen bir sorunu çözdü. Spot'a geçişimiz, uzaktan işbirliğini yeniden canlandırdı. Özelleştirme ve işbirliğini sorunsuz bir şekilde birleştiren sanal ofis konsepti, önceki boşlukları dolduruyor. Bu, takımın yeniden bir araya gelmesini, verimliliğin artmasını ve takım ruhunun yenilenmesini sağladı.
Spot, uzaktan çalışma kurulumunda güçlü takım bağlantılarını sürdürme konusunda devam eden bir sorunu çözdü. Spot'a geçişimiz, uzaktan işbirliğini yeniden canlandırdı. Özelleştirme ve işbirliğini sorunsuz bir şekilde birleştiren sanal ofis konsepti, önceki boşlukları dolduruyor. Bu, takımın yeniden bir araya gelmesini, verimliliğin artmasını ve takım ruhunun yenilenmesini sağladı.
7. ivCAMPUS (Akademik tarzda sanal kampüsler ve yapılandırılmış işbirliği için en iyisi)
Zoom'un bir kampüsü ve Slack'in bir programı olsaydı, ivCAMPUS ortaya çıkardı. Yapı ve netlik için tasarlanmış olan ivCAMPUS, oda düzeyinde gizlilik, role özel erişim ve laboratuvarlar, ofisler veya sınıflar gibi amaca yönelik alanlar içeren zaman çizelgesine dayalı bir düzen kullanır.
Kumospace'in eğlenceli, açık düzenlerinden farklı olarak, ivCAMPUS rutin ve organizasyon odaklıdır. Odaları rezerve edin, toplantılar için kilitleyin ve alanlara göre etkinlikleri izleyin. Öngörülebilir iş akışlarıyla başarılı olan takımlar için idealdir.
Fiziksel ofisin düzenini özleyen uzaktan kurulumlar için ivCAMPUS, bunu geri getiriyor — işe gidip gelme dahil değil.
ivCAMPUS'un en iyi özellikleri
- Tekrarlanan toplantıları sabit dijital alanlara planlayın
- Görünür durum blokları kullanarak "çalışma saatleri" oluşturun
- Yeni çalışanların işe alım sürecinde belirli bölgelere mentorlar veya liderler atayın
- Katılım veya katılımı izlemek için oda check-in'lerini kullanın
- Gerçek ofis veya kampüs düzenlerini yansıtacak şekilde arayüzü özelleştirin
ivCAMPUS sınırlamaları
- Spontane veya sosyal takım etkileşimleri için daha az uygun
- Arayüz, son derece yaratıcı veya çevik takımlar için katı gelebilir
- Diğerlerine kıyasla sınırlı üçüncü taraf uygulama entegrasyonları
ivCAMPUS fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
ivCAMPUS puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
📖 Ayrıca okuyun: Daha İyi Takım İletişimi için En Önemli Toplantı Kuralları
8. Sococo (Geleneksel ofis düzenini sevenler ve dağıtılmış takımlar için en iyisi)
Kat planlarını hatırlıyor musunuz? Sococo bunları dijital olarak geri getiriyor. Odalara "giriyor", kimlerin olduğunu görüyor ve gerçek bir ofiste olduğu gibi konuşmalara katılıyorsunuz.
Kumospace'in temalı bölgeleri ve görsel zarafetinden farklı olarak, Sococo işleri basit ve yapılandırılmış tutar. Blueprint tarzı düzeni, uzaktaki takımların organize, görünür ve odaklanmış kalmasına yardımcı olur.
Takımınız yenilikten çok netliğe değer veriyorsa, Sococo sadece özel etkinlikler için değil, günlük operasyonlar için tasarlanmış güçlü bir Kumospace alternatifidir.
Sococo'nun en iyi özellikleri
- Etiketli odalarla kişiselleştirilmiş ofis haritaları oluşturun
- Alanları önceden rezerve ederek toplantıları koordine edin
- Gerçek zamanlı oda doluluk durumu ile takımın varlığını izleyin
- Anahtar personele gizli ofisler veya takım bölgeleri atayın
- Departmanlara özel güncellemeler için sanal toplantı alanlarını kullanın
- Farklı departmanlar veya konumlar için benzersiz düzenler tasarlayın
Sococo sınırlamaları
- UI, yeni platformlara kıyasla eski hissedilebilir
- Yerleşik görev veya belge işbirliği özellikleri yoktur
- Yapısal düzenin ötesinde sınırlı özelleştirme
Sococo fiyatlandırması
- Sococo: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
- Sococo Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 24,99 $ (yıllık faturalandırılır)
Sococo puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4/5 (20+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Sococo hakkında ne diyor?
Capterra'da yer alan bir yorumda şöyle yazıyor:
Sanal ofis düzeni, kimin kiminle toplantıda olduğunu görmek için kullanışlıdır. Bu, Hangouts'ta olduğu gibi birinin çevrimiçi olduğunu veya Slack'te olduğu gibi çevrimiçi ve görüşmede olduğunu görmekten çok daha iyidir. Hangi kişilerin toplantıda olduğunu görebilme özelliği çok etkilidir. Ayrıca, toplantılara kolayca girip çıkabilirsiniz.
Sanal ofis düzeni, kimin kiminle toplantıda olduğunu görmek için kullanışlıdır. Bu, Hangouts gibi birinin çevrimiçi olduğunu veya Slack gibi çevrimiçi ve görüşmede olduğunu görmekten çok daha iyidir. Hangi kişilerin toplantıda olduğunu görebilme özelliği çok etkilidir. Ayrıca, toplantılara kolayca girip çıkabilirsiniz.
9. Hopin/RingCentral (Büyük ölçekli sanal etkinlikler ve zirveler için en iyisi)
Buradaki çoğu seçeneğin aksine, Hopin (şimdi RingCentral) bir ofisi taklit etmez, bir sahne oluşturur. Ürün lansmanları, zirveler veya çok kanallı web seminerleri gibi büyük ölçekli etkinlikler için tasarlanmış olup, gündelik toplantıların çok ötesine geçen sahne arkası araçları, ağ oluşturma salonları ve yapılandırılmış oturum salonları sunar.
Kumospace serbest etkileşime odaklanırken, Hopin gündemler, biletleme, sanal stantlar ve canlı analizler gibi özelliklerle rafine, yüksek kapasiteli etkinlikler sunar.
Kumospace'in bir alternatifi olarak, hassasiyet ve profesyonellik isteyen takımlar için mükemmeldir; müşterileri, ortakları veya etkinliğin etkisinin önemli olduğu her türlü etkinliği düzenlemek için idealdir.
Hopin'in en iyi özellikleri
- Birden fazla eşzamanlı aşama veya küçük grup oturumu ayarlayın
- Markalı kayıt sayfaları ve bilet türleri tasarlayın
- Sponsor stantları ve etkileşimli demo odaları ekleyin
- Katılımcılardan ayrı olarak sahne arkası ve konuşmacı erişimini yönetin
- Rastgele eşleştirme ile hızlı ağ oluşturmayı etkinleştirin
- Yerleşik analiz araçlarıyla takım katılımını izleyin
Hopin sınırlamaları
- Günlük toplantıları veya gündelik toplantıları kolaylaştırmak için ideal değildir
- Teknik destek olmadan ilk kez kullananlar için karmaşık gelebilir
- Daha üst düzey özellikler özel fiyatlandırma ile kilitlidir
Hopin fiyatlandırması
- Events Pro: Organizatör başına aylık 119 $
- Events Pro+: Düzenleyici başına aylık 239 $
- Events Enterprise: Düzenleyici başına aylık 359 $
Hopin puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (900'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Hopin hakkında ne diyor?
Özelliklerin ve kurulumun kullanım kolaylığı ve etkinliğinizi nasıl kuracağınızı ayrıntılı adımlarla anlatan RingCentral University. Mekanı, programları ve markalaşmayı oluşturmak çok kolay. Etkinlik ve kayıt sayfalarının kişiselleştirilebilmesini ve kolay ve sezgisel ayarlarla profesyonel bir görünüme kavuşmasını çok seviyorum.
Özelliklerin ve kurulumun kullanım kolaylığı ve etkinliğinizi nasıl kuracağınızı ayrıntılı adımlarla anlatan RingCentral University. Mekanı, programları ve markalaşmayı oluşturmak çok kolay. Etkinlik ve kayıt sayfalarının kişiselleştirilebilmesi ve kolay ve sezgisel ayarlarla profesyonel bir görünüme sahip olmasını çok seviyorum.
10. Gather (Toplantı özelliği ile oyunlaştırılmış sanal buluşmalar için en iyisi)
Doğum günü kutlamaları ve beyin fırtınası oturumlarının aynı odada yapıldığı günleri hatırlıyor musunuz? Gather, piksel sanat avatarları, ofis haritaları gibi etkileşimli özellikler ve harekete tepki veren uzamsal ses ile bu enerjiyi çevrimiçi ortama taşıyor. Eğlenceli görsellerin ötesinde, rahat sohbetler ve organik takım anları yaratıyor.
Kumospace'in bir alternatifi olan Gather, oyun benzeri tasarım ve özelleştirilebilir alanlara odaklanıyor. Temalı odalardan yakınlık tabanlı etkileşimlere kadar, iş ve eğlenceyi doğal bir şekilde harmanlıyor; verimlilik kadar bağlantıya da önem veren takımlar için ideal.
En iyi özellikleri toplayın
- Yüzen video kutucukları ile ekip arkadaşlarınızı ekranda görünür tutun
- Proje bağlantıları veya kullanılabilirlik ipuçlarıyla özel durumlar ayarlayın
- Tek bir tıklama ile anında video görüşmelerine başlayın
- Spontane check-in'leri kolaylaştırmak için çalışma grupları atayın
- Arka plan bulanıklaştırma ve gürültü bastırma özelliğini etkinleştirin
- Günlük akış için hafif takvim görünürlüğünü entegre edin
Sınırlamaları toplayın
- Oyunlaştırılmış görünüm, resmi kurumsal takımlar için çekici olmayabilir
- Kurulum ve kullanıma başlama, daha büyük alanlar için zaman alıcı olabilir
- Tarayıcı performansı eski makinelerde veya kararsız internet bağlantısında düşebilir
Fiyatları toplayın
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
Puanları ve yorumları toplayın
- G2: 4,9/5 (250'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gather hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
G2 incelemesi şöyle diyor:
Gather'da en çok sevdiğim şey, uzaktan çalışmayı insanileştirmesidir. Geleneksel video konferans araçlarının aksine, Gather, iş arkadaşlarınızla "karşılaşabileceğiniz", toplantılara yürüyerek gidebileceğiniz veya sanal salonlarda vakit geçirebileceğiniz uzamsal, oyunlaştırılmış bir ortam yaratır. Uzaktan kurulumlarda genellikle eksik olan spontanlığı ve rahat etkileşimleri geri getirir. Ayrıca, özelleştirilebilir alanlar ve avatarlar, işbirliğini daha ilgi çekici ve hatta biraz eğlenceli hale getirir.
Gather'da en çok sevdiğim şey, uzaktan çalışmayı insanileştirmesidir. Geleneksel video konferans araçlarının aksine, Gather, iş arkadaşlarınızla "karşılaşabileceğiniz", toplantılara yürüyerek gidebileceğiniz veya sanal salonlarda vakit geçirebileceğiniz uzamsal, oyunlaştırılmış bir ortam yaratır. Uzaktan kurulumlarda genellikle eksik olan spontanlığı ve rahat etkileşimleri geri getirir. Ayrıca, özelleştirilebilir alanlar ve avatarlar, işbirliğini daha ilgi çekici ve hatta biraz eğlenceli hale getirir.
📖 Ayrıca okuyun: Takım İşbirliği için En İyi Uzaktan Çalışma Araçları
ClickUp ile Uzaktan Çalışma Akışınıza İstikrar Kazanın
İster spontane check-in'ler, ister tam ölçekli etkinlikler düzenliyor, ister önümüzdeki karma haftayı planlıyor olun, en iyi sanal ofis aracı sizin ritminize uyar, tersi değil.
Avatar tabanlı salonlardan yüksek performanslı işbirliği merkezlerine kadar, bu liste Kumospace'in yerine geçebilecek birçok seçenek olduğunu gösteriyor. Bazı araçlar yapı sağlarken, diğerleri enerji getirir. Ve sadece birkaçı her şeyi tek bir çatı altında toplar.
Bu yüzden ClickUp sizin için ideal seçimdir. Bu sadece bir toplantı yeri değil; çalışma alanınız, planlayıcınız, form oluşturucunuz, otomasyon motorunuz ve işbirliğine dayalı beyaz tahtanızdır.
Araçlarınızı merkezileştirmeye ve takımlar arası işbirliğini kolaylaştırmaya hazırsanız, ClickUp sizin için hepsi bir arada çözümdür.
Daha akıllı, daha keskin sanal merkezinizi oluşturun. Takımınızı nerede olurlarsa olsunlar bir araya getirmek için ClickUp'a kaydolun.