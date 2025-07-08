2025'te Sanal İşbirliği için En İyi 10 Kumospace Alternatifi

Günümüzün uzaktan ve karma ekipleri, kolay planlama, ekran paylaşımı ve gerçek zamanlı işbirliği gibi gerçek işi destekleyen akıllı araçlara sahip sanal ofislere ihtiyaç duymaktadır.

Kumospace'i artık yetersiz buluyorsanız veya daha işlevsel bir şey arıyorsanız, doğru yerdesiniz. İster sanal etkinlikler düzenliyor ister uzaktaki bir ekibi yönetiyor olun, doğru platform büyük fark yaratır.

Gösterişli özellikler yerine verimliliğe odaklanan, takımınızın iletişim kurmasına, işbirliği yapmasına ve işlerinizi gerçekten halletmesine yardımcı olan, öne çıkan Kumospace alternatiflerini bir araya getirdik.

👀 Biliyor muydunuz? HBR, veri sistemleri senkronize olmadığında uzaktaki takımların zaman kaybettiğini, güncellemeleri kaçırdığını ve bilgilere olan güvenini yitirdiğini, bunun da kararları yavaşlattığını ve gereksiz sürtüşmelere neden olduğunu bildiriyor. Çözüm nedir? Takvimleri, konuşmaları ve görev akışlarını tek bir yerde birleştiren çeşitli platformlar.

Bir Kumospace alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Sanal ofis sadece güzel görünmemeli, aynı zamanda işlevsel de olmalıdır. Kullanıcı dostu bir arayüzün ötesinde, takımınızın bağlantılı ve üretken kalmasını ve hatta oturum açmak için biraz heyecanlanmasını sağlamalıdır.

Daha iyi bir sanal ortamda aramanız gereken özellikler şunlardır:

Takvim senkronizasyonu + planlama uygulamaları: Google Takvim, Outlook ve Calendly gibi Google Takvim, Outlook ve Calendly gibi planlama uygulamalarıyla yerel entegrasyonlar, yaygın planlama sorunlarını çözmeye ve herkesin işlerini takip etmesine yardımcı olur

Sadece güzel değil, akıllı alanlar: Özellikle büyük veya karma takımlar için sorunsuz iletişimi desteklemek üzere esnek düzenler, ofis özelleştirme, dosya paylaşımı, toplantı odaları ve sezgisel gezinme özelliklerini arayın

Yerleşik işbirliği özellikleri: Ekran paylaşımı, beyaz tahtalar, dosya paylaşımı ve yapay zeka destekli not alma özelliği, takımınızın odaklanmasına ve gidip gelmeyi azaltmasına yardımcı olur

Ölçeklenebilirlik ve performans: 20 veya 2.000 kullanıcı olsun, platform bunu halletmelidir — video gecikmesi yok, ses kesintisi yok

Spontane konuşmalar: En iyi sanal ofisler, resmi davetler olmadan hızlı sohbetler ve beyin fırtınaları yapmaya olanak tanır

Yönetici kontrolleri: Odaları, rolleri ve izinleri kolayca yönetin — teknik sorunlarla uğraşmayın

Sırada: daha iyi işbirliği ve gerçekten verimli toplantılar için en iyi Kumospace alternatifleri.

📖 Ayrıca okuyun: Ücretsiz PowerPoint Toplantı Gündemi Şablonları

10 Kumospace Alternatifine Genel Bakış

Ayrıntılara girmeden önce, sanal bir genel merkez kuruyor, büyük bir etkinlik düzenliyor veya sadece takım takvimlerini düzenlemeye çalışıyor olsanız da, size en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olacak hızlı bir hile sayfası.

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Görev entegrasyonu ile akıllı planlama ve toplantı yönetimi arayan her boyuttaki takımlar AI destekli Takvim, otomasyonlar, görev senkronizasyonu, AI Not Alıcı, hatırlatıcılar, ekran kaydı, özelleştirilebilir şablonlar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma mevcuttur SpatialChat Etkileşimli web seminerleri, takım alanları ve sanal etkinlikler planlayan küçük takımlar veya eğitim kurumları Odalar, ekran paylaşımı, yayın modu, emoji tepkileri, çoklu rol kontrolleri Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal müşteriler için özel plan SoWork Özelleştirilebilir bir sanal ofis deneyimi arayan asenkron ve uzaktaki takımlar Oyunlaştırma, akıllı varlık, AI özetleri, takım odaları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlar Hyhyve AB merkezli barındırma hizmetine sahip sanal alanlar arayan küçük ve orta ölçekli takımlar GDPR uyumluluğu, zaman takibi, uzamsal odalar ve dinlenme alanları Ücretsiz plan yok; aylık 35 $'dan başlar Teamflow Ofis ortamı ihtiyacı olan orta ölçekli dağıtılmış ve hibrit takımlar Beyaz Tahtalar, takvim senkronizasyonu, oda şablonları ve durum balonları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlar Spot Yapılandırılmış, günlük varlık oluşturan küçük takımlar Akıllı uyarılar, odalar, Slack entegrasyonu ve şirket saat dilimleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar ivCAMPUS Her boyutta gizli, güvenli uzaktan kampüsler Özel haritalar, oda kontrolleri, avatarlar ve etkinlik barındırma Ücretsiz plan yok; kullanıcı başına aylık 11 $'dan başlar Sococo Gerçek zamanlı işbirliğine ihtiyaç duyan büyük takımlar Toplantı odaları, entegrasyonlar ve görsel kat planları Ücretsiz plan yok; kullanıcı başına aylık 14,99 $'dan başlar Hopin (RC) Kurumsal düzeyde web semineri ve hibrit etkinlik araçları arayan takımlar Sahne görünümü, küçük toplantı odaları, kabinler, analitik Ücretsiz plan yok; düzenleyici başına aylık 119 $'dan başlar Toplayın Oyun benzeri bir deneyimle sanal genel merkezler kuran orta ölçekli takımlar Özel avatarlar, uzamsal ses, harita düzenleyici ve işbirliğine dayalı odalar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar

👀 Biliyor muydunuz? 70 yılı aşkın bir süre önce IBM tarafından geliştirilen BANT çerçevesi (Bütçe, Yetki, İhtiyaç, Zaman Çizelgesi), satış takımlarının yüksek potansiyelli potansiyel müşterileri hızlı bir şekilde tespit etmelerine ve keşif toplantılarını gerçek fırsatlara odaklamalarına yardımcı olur.

En İyi Kumospace Alternatifleri

Toplantı biçiminiz ve tarzınız ne olursa olsun (günlük standup toplantıları, spontane toplantılar veya tüm çalışanların katıldığı etkinlikler), doğru platform büyük fark yaratabilir. İşte sanal çalışma alanınıza kaos olmadan yapı, enerji ve netlik kazandıran bazı Kumospace alternatifleri.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör ekibimiz şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

1. ClickUp (Sorunsuz planlama ve takım koordinasyonu için en iyisi)

ClickUp'ı şimdi deneyin ClickUp Görevleri'ni kullanarak büyük toplantıları daha küçük, takip edilebilir alt görevlere bölün

Takımınızın yarısı uzakta, diğer yarısı ise karma bir şekilde çalışırken, farklı zaman dilimlerinde bir toplantı planlamaya mı çalışıyorsunuz? İşiniz çok karmaşık hale gelebilir — iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı kullanmıyorsanız. Takvim senkronizasyonundan AI not almaya, hot desk rezervasyonlarından form tabanlı planlamaya kadar, ClickUp koordinasyondaki kaosu ortadan kaldırır.

Çapraz fonksiyonlu senkronizasyonları ve bire bir toplantıları doğrudan ClickUp Takviminde planlayarak çift rezervasyonları ortadan kaldırın

Her şey, görevlerin, etkinliklerin ve takımın uygunluk durumunun tek bir akıllı gösterge paneline birleştirildiği ClickUp Takvim ile başlar. AI destekli planlama, iş yükleri ve son teslim tarihlerine göre en uygun zaman aralıklarını önerirken, hatırlatıcılar ve görev görünürlüğü planlama çakışmalarını önler.

ClickUp'ın Google Takvim Entegrasyonu ve ClickUp'ın Outlook Entegrasyonu ile gerçek zamanlı senkronizasyon, planlar son dakikada değişse bile iç ve dış toplantıların mükemmel bir şekilde uyumlu olmasını sağlar.

ClickUp + Calendly Entegrasyonu ile harici toplantı planlamasını otomatikleştirin ve görev oluşturmayı anında tetikleyin

Toplantılar dışarıdan başlatıldığında, ClickUp'ın Calendly Entegrasyonu devreye girerek iş akışını otomatikleştirir. Tek bir hareketle görev oluşturma, takvim güncellemeleri ve sahip atamalarını tetikler.

ClickUp Toplantı Rezervasyon Formu Şablonu ile etkili toplantılar düzenlemek artık çok kolay.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Toplantı Rezervasyon Formu Şablonu ile toplantı planlama sürecinizi kolaylaştırın

Kullanıma hazır bu form, katılımcıların girdilerini, gündem konularını, tercih edilen zaman aralıklarını ve ekli tüm materyalleri toplar ve bunları doğru etiketler ve atanan kişilerle birlikte otomatik olarak görevlere yönlendirir.

Dahili takım senkronizasyonları, müşteri aramaları, keşif toplantıları veya işe alım check-in'leri için özelleştirebilir, departmanlar arasında toplantı hazırlıklarını kolayca standart hale getirebilirsiniz.

Gelen kutunuzda yanıtları aramak yerine, işin yapıldığı yerde doğrudan temiz ve yapılandırılmış verilere ulaşın.

Ücretsiz şablon alın Konum netliği için ClickUp Ofis Alanı Yönetimi Şablonunu kullanarak masaları atayın ve karma iş planlarını izleyin

ClickUp Ofis Alanı Yönetimi Şablonu sayesinde hibrit planlama artık bir tahmin oyunu değil. Birkaç tıklama ile masaları atayabilir, ofis içi varlığı izleyebilir ve tekrarlayan rezervasyonları yönetebilirsiniz.

Özel Alanlar, kat bölgelerini, erişilebilirlik gereksinimlerini veya vardiya zamanlamalarını etiketlemeyi kolaylaştırırken, paylaşılan çalışma alanı görünümü herkesin aynı sayfada kalmasına yardımcı olur.

Dağınıklık olmadan görünürlük sağlamak için tasarlanmıştır, takımınıza sürekli koordinasyon gerektirmeden ofis içindeki zamanı planlama ve toplantı çakışmalarını en aza indirme konusunda güven verir.

ClickUp, toplantı sırasında da görünür. ClickUp Clips ile anahtar güncellemeleri kaydedebilir veya hızlı video özetlerini eşzamansız olarak paylaşabilirsiniz.

Dahası, ClickUp AI Notetaker tüm sanal toplantılarınıza katılarak notları gerçek zamanlı olarak yakalar. Ayrıca tartışmaları özetlemenize ve bunları anında toplantı tutanaklarına ve eylem öğelerine dönüştürmenize yardımcı olur, böylece sonuçlar çeviri sırasında asla kaybolmaz.

Başlangıçtan takibe kadar her toplantı, takımınızın uygulama alanına doğrudan akışla geçer.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Form girişlerine göre takip görevlerini tetikleyen koşullu iş akışları oluşturun

Gizlilik ve netlik için rol tabanlı izinlerle takvim görünümlerini paylaşın

Dosyaları, sunumları veya toplantı gündemi hazırlık materyallerini doğrudan ilgili görevlere ekleyin

Tekrarlanan toplantı serileri oluşturun ve bunları departman düzeyindeki hedeflerle ilişkilendirin

ClickUp Sohbet ile görevler içinde gerçek zamanlı veya asenkron olarak sohbet edin ve bilgi paylaşın

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullananlar için zor öğrenme eğrisi

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Ürün, son derece özelleştirilebilir çalışma alanları sağlar ve diğer sistemlerle iyi entegre olur. Görev yönetiminde ve zaman takibinde verimliliği sağlayan görevler için kapsamlı yazılım özellikleri mevcuttur. Yazılımın uygun maliyeti.

Ürün, son derece özelleştirilebilir çalışma alanları sağlar ve diğer sistemlerle iyi entegre olur. Görev yönetiminde ve zaman takibinde verimliliği sağlayan görevler için kapsamlı yazılım özellikleri mevcuttur. Yazılımın uygun maliyeti.

💡 Profesyonel İpucu: Aşırı iletişim, sessizlik kadar zararlı olabilir. Takımların gereksiz ping ve toplantılardan kaçınacağı net odaklanma pencereleri belirleyin. ClickUp'ın Takvim ve Durum araçlarını kullanarak birinin yoğun iş modunda olduğunu belirtin ve buna saygı gösterin.

📮 ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim sağlasa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da daha sonra bilgileri bulmayı zorlaştırır. ClickUp Chat gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde ve kolayca erişilebilir olur.

2. SpatialChat (Sürükleyici, serbest hareketli takım etkinlikleri için en iyisi)

spatialChat aracılığıyla

SpatialChat'e adım atmak, bir toplantıya katılmaktan çok bir sosyal buluşmaya katılmak gibi hissettirir. Hareketli avatarlar, uzamsal ses ve özelleştirilebilir alanlar ile takım etkinlikleri, beyin fırtınaları veya oryantasyon için mükemmeldir.

Kumospace'ten farklı olarak, karikatürize görünümü bir kenara bırakıp daha akıcı ve profesyonel bir atmosfer sunar. Medya öğeleri ekleyebilir, ses bölgeleri ayarlayabilir ve tam ekran sunumlar yapabilirsiniz; tüm bunları konuşmaların doğal akışını bozmadan gerçekleştirebilirsiniz.

Uzaktan çalışan takımlar için, yapı ve spontanlık arasında bir denge kurarak işbirliğini daha insani ve daha az zorlama hissettirir.

SpatialChat'in en iyi özellikleri

Farklı etkinlik türleri veya departmanlar için oda düzenlerini özelleştirin

İşbirliği araçları olarak etkileşimli beyaz tahtalar ve medya duvarları ekleyin

Sessiz takım üyelerini desteklemek için metin sohbet kanallarını kullanın

Zamanlı izinlerle misafir erişim bağlantılarını etkinleştirin

Canlı yayınlanan etkinlikleri veya şirket içi genel toplantıları paylaşılan odalara entegre edin

Özel temalar ve logolarla markalı sanal alanlar oluşturun

SpatialChat sınırlamaları

Yerleşik görev yönetimi veya takvim senkronizasyonu yoktur

Yoğun odalarda ses çakışmaları gürültüye neden olabilir

Mobil deneyim masaüstü kadar akıcı değildir

SpatialChat fiyatlandırması

Ücretsiz

Sanal Ofis : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Web seminerleri : Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla (25 kullanıcı)

Etkinlikler : Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla (50 kullanıcı)

Eğitim: Özel fiyatlandırma

SpatialChat puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (130+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar SpatialChat hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Katılımcıların kendi istekleriyle hareket edebilmeleri, kendi küçük konuşma gruplarını seçebilmeleri vb. önemli olan etkinlikler, örneğin işbirliğine dayalı inovasyon atölyeleri, "sosyal beceri" eğitimi, gayri resmi buluşmalar, sosyal etkinlikler.

Katılımcıların kendi istekleriyle hareket edebilmeleri, kendi küçük konuşma gruplarını seçebilmeleri vb. önemli olan etkinlikler, örneğin işbirliğine dayalı inovasyon atölyeleri, "sosyal beceri" eğitimi, gayri resmi buluşmalar, sosyal etkinlikler.

💡 Profesyonel İpucu: Her toplantıda talimatları tekrarlamak yerine, görev panonuzun yanında bulunan ClickUp Belgeleri'ni kullanın. Kararları, toplantı notlarını ve durum güncellemelerini tek bir yerden takip etmek için kullanın. Yeni üyeler katıldığında veya paydaşlar giriş yaptığında, onları bilgilendirmek için zaman kaybetmezsiniz.

3. SoWork (Kişiselleştirilmiş oyunlaştırılmış uzaktan ofisler için en iyisi)

soWork aracılığıyla

Uzaktaki ofisinizde dans molaları, sihirbaz şapkaları ve spontane "su soğutucu" sohbetleri olmasını hiç dilediniz mi? SoWork bunu gerçekleştirirken, takımınızın görevlerine odaklanmasını sağlar. Standup toplantılarına katılabileceğiniz, odak moduna geçebileceğiniz veya sanal çörek paylaşabileceğiniz, avatar destekli canlı bir çalışma alanıdır.

Kumospace'ten daha dinamik olan SoWork, günlük işleri daha insani hale getiren hareket, durum ipuçları ve etkileşimli alanlar ekler. Sanal genel merkezlerinde uzun vadeli bağlantı, kültür ve ritim arayan takımlar için idealdir.

SoWork'ün en iyi özellikleri

Temalı odalarda veya mola alanlarında günlük toplantılar düzenleyin

Görsel durum simgeleriyle varlığı ve kullanılabilirliği izleyin

Gündelik sohbetler için walk-and-talk modunu kullanın

Oyunlaştırılmış takdir rozetleriyle katılımı ödüllendirin

Takım kimliği için özel avatarlar ve roller atayın

Harita düzenleme özelliğini kullanarak ofis düzeninizi zaman içinde geliştirin

SoWork sınırlamaları

Arayüz, bazı kurumsal takımlar için fazla gayri resmi gelebilir

Görev/proje yönetimi araçlarıyla derin entegrasyonlar eksik

Eski cihazlarda veya tarayıcılarda kaynak yoğun olabilir

SoWork fiyatlandırması

Ücretsiz : 10 üyeye kadar, 30 dakikalık toplantı sınırı, video yok

Temel : Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

SoWork puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (45+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar SoWork hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

SoWork'e hemen girip kullanmaya başlamak çok kolaydır. Video oyunlarından esinlenen tasarımı, oyuncuysanız kullanımı daha da kolaylaştırır. Tüm özelleştirme seçenekleriyle kendinizi ifade etmek kolaydır ve iş arkadaşlarınızla etkileşim kurmak çok kolay ve sezgiseldir. Kameranızı açık tutabilmenizi, ancak biri size yaklaşana kadar görünmemenizi seviyorum. Toplantılar daha eğlenceli çünkü herkesin avatarlarını bir arada görebiliyorsunuz ve diğer her şey dikkatinizi dağıtırsa daha klasik bir galeri görünümü olması çok hoşuma gidiyor.

SoWork'e hemen girip kullanmaya başlamak çok kolaydır. Video oyunlarından esinlenen tasarımı, oyun severler için ekstra kolaylık sağlar. Tüm özelleştirme seçenekleriyle kendinizi ifade etmek kolaydır ve iş arkadaşlarınızla etkileşim kurmak çok kolay ve sezgiseldir. Kameranızı açık tutabilmenizi ama biri size yaklaşana kadar görünmemenizi seviyorum. Toplantılar daha eğlenceli çünkü herkesin avatarlarını bir arada görebiliyorsunuz ve diğer her şey dikkatinizi dağıtırsa daha klasik bir galeri görünümü olması çok hoşuma gidiyor.

📖 Ayrıca Okuyun: Daha İyi Toplantı Notları Almak için Ücretsiz Toplantı Notu Şablonları

4. HyHyve (Spontane ağ oluşturma ve etkinlik tarzı toplantılar için en iyisi)

hyHyve aracılığıyla

HyHyve, konuşmaların toplantılarla değil hareketlerle başladığı sanal etkinliklere eğlenceli bir spontanlık getiriyor. Avatarınızı gerçek zamanlı olarak yönlendirin, takım arkadaşlarınızla karşılaşın ve etkileşimlerin doğal bir şekilde gelişmesine izin verin.

Sanal konferanslar veya takımlar arası toplantılar gibi ağ bağlantısı yoğun biçimler için idealdir. Kumospace'in sabit düzenlerinden farklı olarak, HyHyve akışı önceliklendirir ve bir mekan olmaktan çok bir deneyim gibi hissettirir.

Özel markalama, katılım izleme ve esnek oda kurulumları ile sanal ofis platformunda sadece koordinasyon değil, bağlantı da isteyen takımlar için iyi bir seçimdir.

HyHyve'nin en iyi özellikleri

Eşzamanlı oturumlar için çoklu oda düzenleri başlatın

Yakınlıkta videoyu tetikleyen etkileşim balonlarını etkinleştirin

Markalı ortak stantları için sponsor alanlarını kullanın

Geri sayımla zaman sınırlı ağ oturumları ayarlayın

Açık kapı etkinliklerine anonim misafirlerin katılımına izin verin

Sorunsuz bir başlangıç için karşılama ekranlarını ve talimatları özelleştirin

HyHyve sınırlamaları

Yapılandırılmış takım işbirliği için sınırlı kullanışlılık

Yerel görev yönetimi veya takip izleme yok

Daha küçük bir kullanıcı tabanı, daha az üçüncü taraf entegrasyonu anlamına gelir

HyHyve fiyatlandırması

Ara sıra : 35 $/ay (2.000 dakika)

Medium : 70 $/ay (5.000 dakika)

Ağır : 118 $/ay (10.000 dakika)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Euro fiyatları ABD dolarına çevrilmiştir*

HyHyve puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Teamflow (Görsel iş akışlarına sahip, her zaman açık sanal ofisler için en iyisi)

teamflow aracılığıyla

Teamflow, fiziksel bir ofisin atmosferini gerçek iş için tasarlanmış araçlarla birleştirir. Takımınız dijital bir çatı katına taşınmış gibi: beyaz tahtalar, toplantılar ve görev panoları tek bir paylaşımlı alanda.

Sosyal odaklı Kumospace'in aksine, Teamflow odaklanmış, gerçek zamanlı işbirliği için tasarlanmıştır. Görev panoları ve belgeler gibi sürüklenebilir uygulamalar her odada bulunur, böylece takımınız sekme değiştirmeden beyin fırtınası yapabilir, görevler atayabilir ve toplantılar düzenleyebilir.

Teamflow'un en iyi özellikleri

Konuşmaları doğal bir şekilde bölmek için uzamsal ses kullanın

Avatarları bir araya sürükleyerek anlık toplantılar düzenleyin

Benzersiz düzen ve izinlerle proje alanları atayın

Kalıcı çalışma alanı görünümlerinde paylaşılan kaynakları yer imlerine ekleyin

Farklı departmanlar veya fonksiyonlar için odaları özelleştirin

Teamflow sınırlamaları

Görsel arayüz minimalistleri zorlayabilir

Etkinlik tarzı ağ oluşturma veya büyük ölçekli toplantılar için ideal değildir

Bazı gelişmiş özellikler, daha üst düzey planlarda kilitlidir

Teamflow fiyatlandırması

Ücretsiz : 5 kullanıcıya kadar

Seed : Kullanıcı başına aylık 20 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Teamflow puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (60'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Teamflow hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle yazıyor:

Teamflow, uzaktan çalışmayı herkes için eğlenceli ve kolay hale getirir ve işverenlerin daha iyi bir şirket kültürü oluşturmasına olanak tanır. Çalışanlar, her gün evde çalışırken kendilerini dışlanmış veya yalnız hissetmeden, ihtiyaç duyduklarında kolayca konuşacak kişiler bulabilirler. Herkesin birbirini yeni tanıdığı durumlarda engelleri aşmaya yardımcı olur ve takımın birbirine daha yakın hissetmesini sağlar.

Teamflow, uzaktan çalışmayı herkes için eğlenceli ve kolay hale getirir ve işverenlerin daha iyi bir şirket kültürü oluşturmasına olanak tanır. Çalışanlar, her gün evde çalışırken kendilerini dışlanmış veya yalnız hissetmeden, ihtiyaç duyduklarında konuşacak kişileri kolayca bulabilirler. Herkes birbirini yeni tanıdığında engelleri aşmaya yardımcı olur ve takımın üyeleri birbirlerine daha yakın hissederler.

6. Spot (Hafif takım varlığı ve ruh haline dayalı işbirliği için en iyisi)

spot aracılığıyla

Spot, sanal ofis dünyasının sakin ve rahat köşesidir; gürültü olmadan bağlantıya değer veren takımlar için tasarlanmıştır. Basit tasarımı, ruh hali göstergeleri ve uzamsal ses ile dijital karmaşa olmadan gerçek bir varlık hissi veren bir alan yaratır.

Kumospace'in temalı odaları ve avatar ağırlıklı kurulumunun aksine, Spot her şeyi temiz ve sezgisel tutar. Performans odaklı uzaktan çalışma kültürünün baskısı olmadan işbirliği yapmak, durumlarını kontrol etmek veya sadece birbirleriyle iletişim halinde olmak isteyen küçük, birbirine yakın takımlar için idealdir.

En iyi özellikleri keşfedin

Belirli takımlar veya ş Akışları için bölgeler atayın

Farklı odalarda düşük sesli ortam seslerini etkinleştirin

Kısa tartışmalar için anında toplantı alanları oluşturun

Asenkron check-in'ler için hafif sohbeti entegre edin

Yöneticiler için tek tıklamayla gizli sesli alanlar oluşturun

Sınırlamaları belirleyin

Büyük takımlar veya harici etkinlikler için sınırlı ölçeklenebilirlik

Yerleşik proje veya görev izleme araçları yok

Özellik seti, hızlı büyüyen girişimler için çok minimal gelebilir

Anında fiyatlandırma

Ücretsiz (aynı anda en fazla 5 kullanıcı)

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanlamaları ve yorumları görün

G2 : 4,9/5 (35+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Spot hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şunları paylaşıyor:

Spot, uzaktan çalışma kurulumunda güçlü takım bağlantılarını sürdürme konusunda süregelen bir sorunu çözdü. Spot'a geçişimiz, uzaktan işbirliğini yeniden canlandırdı. Özelleştirme ve işbirliğini sorunsuz bir şekilde birleştiren sanal ofis konsepti, önceki boşlukları dolduruyor. Bu, takımın yeniden bir araya gelmesini, verimliliğin artmasını ve takım ruhunun yenilenmesini sağladı.

Spot, uzaktan çalışma kurulumunda güçlü takım bağlantılarını sürdürme konusunda devam eden bir sorunu çözdü. Spot'a geçişimiz, uzaktan işbirliğini yeniden canlandırdı. Özelleştirme ve işbirliğini sorunsuz bir şekilde birleştiren sanal ofis konsepti, önceki boşlukları dolduruyor. Bu, takımın yeniden bir araya gelmesini, verimliliğin artmasını ve takım ruhunun yenilenmesini sağladı.

7. ivCAMPUS (Akademik tarzda sanal kampüsler ve yapılandırılmış işbirliği için en iyisi)

ivCAMPUS aracılığıyla

Zoom'un bir kampüsü ve Slack'in bir programı olsaydı, ivCAMPUS ortaya çıkardı. Yapı ve netlik için tasarlanmış olan ivCAMPUS, oda düzeyinde gizlilik, role özel erişim ve laboratuvarlar, ofisler veya sınıflar gibi amaca yönelik alanlar içeren zaman çizelgesine dayalı bir düzen kullanır.

Kumospace'in eğlenceli, açık düzenlerinden farklı olarak, ivCAMPUS rutin ve organizasyon odaklıdır. Odaları rezerve edin, toplantılar için kilitleyin ve alanlara göre etkinlikleri izleyin. Öngörülebilir iş akışlarıyla başarılı olan takımlar için idealdir.

Fiziksel ofisin düzenini özleyen uzaktan kurulumlar için ivCAMPUS, bunu geri getiriyor — işe gidip gelme dahil değil.

ivCAMPUS'un en iyi özellikleri

Tekrarlanan toplantıları sabit dijital alanlara planlayın

Görünür durum blokları kullanarak "çalışma saatleri" oluşturun

Yeni çalışanların işe alım sürecinde belirli bölgelere mentorlar veya liderler atayın

Katılım veya katılımı izlemek için oda check-in'lerini kullanın

Gerçek ofis veya kampüs düzenlerini yansıtacak şekilde arayüzü özelleştirin

ivCAMPUS sınırlamaları

Spontane veya sosyal takım etkileşimleri için daha az uygun

Arayüz, son derece yaratıcı veya çevik takımlar için katı gelebilir

Diğerlerine kıyasla sınırlı üçüncü taraf uygulama entegrasyonları

ivCAMPUS fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ivCAMPUS puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📖 Ayrıca okuyun: Daha İyi Takım İletişimi için En Önemli Toplantı Kuralları

8. Sococo (Geleneksel ofis düzenini sevenler ve dağıtılmış takımlar için en iyisi)

sococo aracılığıyla

Kat planlarını hatırlıyor musunuz? Sococo bunları dijital olarak geri getiriyor. Odalara "giriyor", kimlerin olduğunu görüyor ve gerçek bir ofiste olduğu gibi konuşmalara katılıyorsunuz.

Kumospace'in temalı bölgeleri ve görsel zarafetinden farklı olarak, Sococo işleri basit ve yapılandırılmış tutar. Blueprint tarzı düzeni, uzaktaki takımların organize, görünür ve odaklanmış kalmasına yardımcı olur.

Takımınız yenilikten çok netliğe değer veriyorsa, Sococo sadece özel etkinlikler için değil, günlük operasyonlar için tasarlanmış güçlü bir Kumospace alternatifidir.

Sococo'nun en iyi özellikleri

Etiketli odalarla kişiselleştirilmiş ofis haritaları oluşturun

Alanları önceden rezerve ederek toplantıları koordine edin

Gerçek zamanlı oda doluluk durumu ile takımın varlığını izleyin

Anahtar personele gizli ofisler veya takım bölgeleri atayın

Departmanlara özel güncellemeler için sanal toplantı alanlarını kullanın

Farklı departmanlar veya konumlar için benzersiz düzenler tasarlayın

Sococo sınırlamaları

UI, yeni platformlara kıyasla eski hissedilebilir

Yerleşik görev veya belge işbirliği özellikleri yoktur

Yapısal düzenin ötesinde sınırlı özelleştirme

Sococo fiyatlandırması

Sococo: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Sococo Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 24,99 $ (yıllık faturalandırılır)

Sococo puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (40+ yorum)

Capterra: 4/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Sococo hakkında ne diyor?

Capterra'da yer alan bir yorumda şöyle yazıyor:

Sanal ofis düzeni, kimin kiminle toplantıda olduğunu görmek için kullanışlıdır. Bu, Hangouts'ta olduğu gibi birinin çevrimiçi olduğunu veya Slack'te olduğu gibi çevrimiçi ve görüşmede olduğunu görmekten çok daha iyidir. Hangi kişilerin toplantıda olduğunu görebilme özelliği çok etkilidir. Ayrıca, toplantılara kolayca girip çıkabilirsiniz.

Sanal ofis düzeni, kimin kiminle toplantıda olduğunu görmek için kullanışlıdır. Bu, Hangouts gibi birinin çevrimiçi olduğunu veya Slack gibi çevrimiçi ve görüşmede olduğunu görmekten çok daha iyidir. Hangi kişilerin toplantıda olduğunu görebilme özelliği çok etkilidir. Ayrıca, toplantılara kolayca girip çıkabilirsiniz.

9. Hopin/RingCentral (Büyük ölçekli sanal etkinlikler ve zirveler için en iyisi)

hopin aracılığıyla

Buradaki çoğu seçeneğin aksine, Hopin (şimdi RingCentral) bir ofisi taklit etmez, bir sahne oluşturur. Ürün lansmanları, zirveler veya çok kanallı web seminerleri gibi büyük ölçekli etkinlikler için tasarlanmış olup, gündelik toplantıların çok ötesine geçen sahne arkası araçları, ağ oluşturma salonları ve yapılandırılmış oturum salonları sunar.

Kumospace serbest etkileşime odaklanırken, Hopin gündemler, biletleme, sanal stantlar ve canlı analizler gibi özelliklerle rafine, yüksek kapasiteli etkinlikler sunar.

Kumospace'in bir alternatifi olarak, hassasiyet ve profesyonellik isteyen takımlar için mükemmeldir; müşterileri, ortakları veya etkinliğin etkisinin önemli olduğu her türlü etkinliği düzenlemek için idealdir.

Hopin'in en iyi özellikleri

Birden fazla eşzamanlı aşama veya küçük grup oturumu ayarlayın

Markalı kayıt sayfaları ve bilet türleri tasarlayın

Sponsor stantları ve etkileşimli demo odaları ekleyin

Katılımcılardan ayrı olarak sahne arkası ve konuşmacı erişimini yönetin

Rastgele eşleştirme ile hızlı ağ oluşturmayı etkinleştirin

Yerleşik analiz araçlarıyla takım katılımını izleyin

Hopin sınırlamaları

Günlük toplantıları veya gündelik toplantıları kolaylaştırmak için ideal değildir

Teknik destek olmadan ilk kez kullananlar için karmaşık gelebilir

Daha üst düzey özellikler özel fiyatlandırma ile kilitlidir

Hopin fiyatlandırması

Events Pro : Organizatör başına aylık 119 $

Events Pro+ : Düzenleyici başına aylık 239 $

Events Enterprise: Düzenleyici başına aylık 359 $

Hopin puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Hopin hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Özelliklerin ve kurulumun kullanım kolaylığı ve etkinliğinizi nasıl kuracağınızı ayrıntılı adımlarla anlatan RingCentral University. Mekanı, programları ve markalaşmayı oluşturmak çok kolay. Etkinlik ve kayıt sayfalarının kişiselleştirilebilmesini ve kolay ve sezgisel ayarlarla profesyonel bir görünüme kavuşmasını çok seviyorum.

Özelliklerin ve kurulumun kullanım kolaylığı ve etkinliğinizi nasıl kuracağınızı ayrıntılı adımlarla anlatan RingCentral University. Mekanı, programları ve markalaşmayı oluşturmak çok kolay. Etkinlik ve kayıt sayfalarının kişiselleştirilebilmesi ve kolay ve sezgisel ayarlarla profesyonel bir görünüme sahip olmasını çok seviyorum.

10. Gather (Toplantı özelliği ile oyunlaştırılmış sanal buluşmalar için en iyisi)

gather aracılığıyla

Doğum günü kutlamaları ve beyin fırtınası oturumlarının aynı odada yapıldığı günleri hatırlıyor musunuz? Gather, piksel sanat avatarları, ofis haritaları gibi etkileşimli özellikler ve harekete tepki veren uzamsal ses ile bu enerjiyi çevrimiçi ortama taşıyor. Eğlenceli görsellerin ötesinde, rahat sohbetler ve organik takım anları yaratıyor.

Kumospace'in bir alternatifi olan Gather, oyun benzeri tasarım ve özelleştirilebilir alanlara odaklanıyor. Temalı odalardan yakınlık tabanlı etkileşimlere kadar, iş ve eğlenceyi doğal bir şekilde harmanlıyor; verimlilik kadar bağlantıya da önem veren takımlar için ideal.

En iyi özellikleri toplayın

Yüzen video kutucukları ile ekip arkadaşlarınızı ekranda görünür tutun

Proje bağlantıları veya kullanılabilirlik ipuçlarıyla özel durumlar ayarlayın

Tek bir tıklama ile anında video görüşmelerine başlayın

Spontane check-in'leri kolaylaştırmak için çalışma grupları atayın

Arka plan bulanıklaştırma ve gürültü bastırma özelliğini etkinleştirin

Günlük akış için hafif takvim görünürlüğünü entegre edin

Sınırlamaları toplayın

Oyunlaştırılmış görünüm, resmi kurumsal takımlar için çekici olmayabilir

Kurulum ve kullanıma başlama, daha büyük alanlar için zaman alıcı olabilir

Tarayıcı performansı eski makinelerde veya kararsız internet bağlantısında düşebilir

Fiyatları toplayın

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

Puanları ve yorumları toplayın

G2 : 4,9/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gather hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Gather'da en çok sevdiğim şey, uzaktan çalışmayı insanileştirmesidir. Geleneksel video konferans araçlarının aksine, Gather, iş arkadaşlarınızla "karşılaşabileceğiniz", toplantılara yürüyerek gidebileceğiniz veya sanal salonlarda vakit geçirebileceğiniz uzamsal, oyunlaştırılmış bir ortam yaratır. Uzaktan kurulumlarda genellikle eksik olan spontanlığı ve rahat etkileşimleri geri getirir. Ayrıca, özelleştirilebilir alanlar ve avatarlar, işbirliğini daha ilgi çekici ve hatta biraz eğlenceli hale getirir.

Gather'da en çok sevdiğim şey, uzaktan çalışmayı insanileştirmesidir. Geleneksel video konferans araçlarının aksine, Gather, iş arkadaşlarınızla "karşılaşabileceğiniz", toplantılara yürüyerek gidebileceğiniz veya sanal salonlarda vakit geçirebileceğiniz uzamsal, oyunlaştırılmış bir ortam yaratır. Uzaktan kurulumlarda genellikle eksik olan spontanlığı ve rahat etkileşimleri geri getirir. Ayrıca, özelleştirilebilir alanlar ve avatarlar, işbirliğini daha ilgi çekici ve hatta biraz eğlenceli hale getirir.

📖 Ayrıca okuyun: Takım İşbirliği için En İyi Uzaktan Çalışma Araçları

ClickUp ile Uzaktan Çalışma Akışınıza İstikrar Kazanın

İster spontane check-in'ler, ister tam ölçekli etkinlikler düzenliyor, ister önümüzdeki karma haftayı planlıyor olun, en iyi sanal ofis aracı sizin ritminize uyar, tersi değil.

Avatar tabanlı salonlardan yüksek performanslı işbirliği merkezlerine kadar, bu liste Kumospace'in yerine geçebilecek birçok seçenek olduğunu gösteriyor. Bazı araçlar yapı sağlarken, diğerleri enerji getirir. Ve sadece birkaçı her şeyi tek bir çatı altında toplar.

Bu yüzden ClickUp sizin için ideal seçimdir. Bu sadece bir toplantı yeri değil; çalışma alanınız, planlayıcınız, form oluşturucunuz, otomasyon motorunuz ve işbirliğine dayalı beyaz tahtanızdır.

Araçlarınızı merkezileştirmeye ve takımlar arası işbirliğini kolaylaştırmaya hazırsanız, ClickUp sizin için hepsi bir arada çözümdür.

Daha akıllı, daha keskin sanal merkezinizi oluşturun. Takımınızı nerede olurlarsa olsunlar bir araya getirmek için ClickUp'a kaydolun.