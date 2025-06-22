daha Akıllı İçgörüler için En İyi 10 AI Video Analiz Aracı

Saatlerce süren videolarda tek bir anahtar anı mı arıyorsunuz? Bu, işiniz için çok önemli bir klip veya viral olabilecek bir olay olabilir, ancak görüntüleri manuel olarak taramak çok zaman alır.

AI video analizörleri, videoları sizin için izleyen, etiketleyen ve analiz eden akıllı araçlardır. Anahtar iş toplantıları için nesneleri algılamaktan ve konuşmaları transkripsiyonlamaktan spor maçlarının görüntülerini ayrıştırmaya kadar, bu AI destekli platformlar video yükünü anında içgörülere dönüştürür. Artık sonsuz geri sarma veya tahminlerde bulunmaya gerek yok, sadece parmaklarınızın ucunda aranabilir, yapılandırılmış veriler var.

Ancak video içeriği ihtiyaçlarınız için en iyi araç hangisi? En iyi AI video analiz araçlarını ve özelliklerini inceleyerek bilgi alma ve karar verme süreçlerinizi dönüştürün.

En İyi AI Video Analizcileri Bir Bakışta

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Clips ile ekran ve web kamerası video kaydı, videolar ve sesli notlar için AI destekli transkripsiyon ve özetleme, toplantıları yakalamak, özetlemek ve analiz etmek için AI Notetaker AI destekli video analizi ve iş akışı otomasyonu arayan her boyuttaki takımlar (bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal şirketler) Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Google Cloud Video Intelligence Çekim değişikliği algılama, nesne izleme, müstehcen içerik algılama, konuşma transkripsiyonu Ölçeklenebilir video analizine ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli şirketler Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ek özelliklere sahip iş planları Amazon Rekognition Video Yüz ve etkinlik tanıma, güvenli olmayan içerik algılama, gerçek zamanlı akış analizi Gerçek zamanlı yüz tanıma ve etkinlik algılama ihtiyacı olan küçük ve orta ölçekli şirketler Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için ölçeklenebilir fiyatlandırma Microsoft Azure Video Analyzer Hareket algılama, uzamsal analiz, video özetleme, Azure hizmetleriyle entegrasyon AI destekli video içgörülerini bulut tabanlı uygulamalara entegre etmek isteyen orta ölçekli şirketlerden kurumsal şirketlere kadar) Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; İş planları mevcuttur; Microsoft ekosistemiyle entegrasyon IBM Watson Video Analytics Gerçek zamanlı etkinlik algılama, yüz eşleştirme, kalabalık analizi ve IBM Cloud ile entegrasyon AI destekli anomali algılama ve meta veri çıkarma ihtiyacı olan orta ölçekli şirketlerden kurumsal şirketlere İş planları mevcuttur; Kurumsal ihtiyaçlar için özel fiyatlandırma Valossa AI Video Analysis Yüz ve logo tanıma, sahne sınıflandırma, müstehcen içerik işaretleme Video içeriklerinden derinlemesine içgörüler elde etmek isteyen küçük ve orta ölçekli şirketler Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Özel kurumsal planlar Twelve Labs Anahtar an algılama, görsel-metin indeksleme, çoklu modal pencere video anlayışı AI destekli video aramaya ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli şirketler Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; API erişimli iş planları ScreenApp Transkripsiyonlu ekran kaydı, AI özetleri, önemli kısımların algılanması Otomatik video transkripsiyonlarına ve içerik özetlemeye ihtiyaç duyan bireyler ve küçük işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Premium özellikler için ücretli planlar VideoInsights. ai Önemli kısımların çıkarılması, otomatik özetler, aranabilir klipler için AI etiketleme Özellikle medya sektöründeki küçük ve orta ölçekli işletmeler Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ek özelliklere sahip ücretli planlar Eden AI Video Analysis API Birden fazla video AI modeline toplu API erişimi, kolay entegrasyon ve maliyet optimizasyonu Çoklu AI video analizi sağlayıcılarına ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli şirketler Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kullandıkça öde modeli

Bir AI video analizcisinde nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru AI video analizcisi, videolardan içgörüleri ne kadar verimli bir şekilde çıkarabileceğiniz konusunda büyük fark yaratabilir. En iyi sonuçları elde etmek için aramanız gereken özellikler ve yaygın kullanım örnekleri şunlardır:

Doğruluk ve tanıma yetenekleri: Yüzleri, metinleri ve hatta duyguları hassas bir şekilde algılayan AI özelliklerini arayın

Gerçek zamanlı işleme: Anlık içgörüler için görüntüleri gerçek zamanlı olarak analiz eden bir araç seçin

Eyleme geçirilebilir içgörüler: AI'nın yalnızca analiz yapmakla kalmayıp, kararları yönlendirmeye yardımcı olan anlamlı öneriler, trendler veya özetler de sunmasını sağlayın

Ölçeklenebilirlik ve performans: Analiz aracının, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak birkaç videodan yüzlerce veya binlerce videoya kadar sorunsuz bir şekilde ölçeklenebildiğinden emin olun

Özelleştirme ve esneklik: Özel ihtiyaçlarınıza göre algılama parametrelerini ince ayar yapabileceğiniz bir araç seçin

Entegrasyon ve uyumluluk: Mevcut yazılımlarınız, bulut hizmetleriniz veya güvenlik sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurduğundan emin olun

Güvenlik ve uyumluluk: Hassas verileri işliyorsanız, GDPR veya HIPAA gibi gizlilik düzenlemelerine uyduğunu doğrulayın

Maliyet ve ROI: Küçük işletmeler için ücretsiz veya kullandıkça öde modellerini değerlendirin, kurumsal müşteriler ise gelişmiş çözümlere ihtiyaç duyabilir

En İyi 10 AI Video Analizcisi

Bu video analiz araçlarıyla zaman kazanın, içgörülerinizi geliştirin, video analizini basitleştirin ve hızlı, veriye dayalı kararlar alın:

1. ClickUp (AI destekli video analizi ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

ClickUp Clips'i şimdi deneyin ClickUp Clips ile konuşmaları yakalayın ve transkripsiyonunu yapın

Uzun videoları izleyip manuel olarak notlar mı alıyorsunuz? İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp ile bu artık geçmişte kaldı. Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI ile desteklenir.

Video içeriği ile çalışan video profesyonelleri, analistler ve takımlar için ClickUp, özetlemeyi otomatikleştirir, anahtar kararları ve çıkarımları elde etmeye yardımcı olur ve AI destekli içgörüleri eyleme dönüştürür — hepsi iş akışınız içinde.

Nasıl mı? ClickUp Clips ile.

Bu özellik, web kamerası ve ekran kaydı, video düzenleme, işbirliği ve paylaşımı kolaylaştırır.

Clips'in nasıl çalıştığını merak mı ediyorsunuz? Aşağıda nasıl çalıştığını izleyin:

Öğreticiler, hata raporları, eğitim oturumları veya proje güncellemeleri oluştururken, Clips ekranınızı kolayca kaydetmenize ve eşlik eden bir seslendirme eklemenize yardımcı olur. Bunu ClickUp'ın yerel AI asistanı ClickUp Brain ile eşleştirin ve sözlü ifadeleri aranabilir, eyleme geçirilebilir metinlere dönüştüren transkriptleri otomatik olarak oluşturun.

ClickUp Kliplerini eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Kaydedildikten sonra, anahtar noktalara hızlıca başvurabilir, Klipleri ClickUp Görevlerine dönüştürebilir ve bir bağlantı aracılığıyla paylaşabilirsiniz, böylece takımınız ClickUp'tan ayrılmadan izleyebilir, yorum yapabilir ve harekete geçebilir.

ClickUp Brain, videolarınızı ve ses dosyalarınızı kelime kelime transkribe etmekle kalmaz, içeriğinizin belirli bölümlerini kolayca arayıp inceleyebilmenizi sağlayan, son derece doğru ve zaman damgalı transkriptler sunar.

Bu güçlü transkripsiyon özelliği, saatlerce süren konuşmaları net ve düzenli metinlere dönüştürerek takımların sonsuz geri sarma veya not alma işlemleri yapmadan ihtiyaç duydukları bilgileri hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olur.

Zamanınız mı kısıtlı? Brain, hızlı inceleme için transkriptleri özetler ve doğal dil komutları kullanarak transkriptteki tüm sorularınızı yanıtlar. Saatlerce süren video ve ses dosyalarını manuel olarak analiz etmek yerine, trendleri anında ortaya çıkarabilir, önemli anları belirleyebilir ve klip içeriğini yapılandırılmış eylem öğelerine dönüştürebilirsiniz.

ClickUp Brain, Kliplerinizi sizin için özetlesin ve analiz etsin

Diğer araçların aksine, ClickUp sadece medyayı analiz etmekle kalmaz, içeriğinizi gerçekten bağlantılı ve eyleme geçirilebilir hale getirir. ClickUp Bağlantılı Arama ile, tüm çalışma alanınızda ilgili Klipleri, geçmiş tartışmaları ve proje güncellemelerini anında bulabilirsiniz; artık dosyaları aramak veya uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmayacaksınız.

Bu, AI'dan basitçe bilgi istemekten farklıdır, çünkü Bağlantılı Arama tüm ClickUp Belgelerinizden, Görevlerinizden ve Kliplerinizden kolayca veri alır ve size tek bir yerde kapsamlı, bağlam açısından zengin sonuçlar sunar.

Takımlar, video içgörülerini görevlere kolayca ekleyebilir, atayabilir ve AI destekli özetleri günlük iş akışlarına doğrudan aktarabilir; tüm bunları yaparken verilerin güvenliğini sağlar ve işbirliğini artırır. Video toplantılarınız için akıllı bir asistan istiyorsanız, her şeyi doğru bir şekilde kaydetmek ve yazıya dökmek için ClickUp AI Notetaker'ı deneyin.

ClickUp'ın Notetaker ile her ayrıntıyı zahmetsizce yakalayın

Önemli noktalar, kararlar ve eylem öğeleri vurgulanmış, düzgün bir şekilde etiketlenmiş, düzenlenebilir bir transkript doğrudan gelen kutunuza gönderilir, böylece hiçbir şeyi kaçırma endişesi yaşamazsınız. Bu sayede, takımınız ekstra çaba harcamadan aynı sayfada kalır.

🦄 ClickUp Clips, ClickUp Brain, ClickUp Connected Search ve AI Notetaker gibi AI destekli araçları bir araya getiren ClickUp, video içeriğini yönetme, analiz etme ve üzerinde işbirliği yapma süreçlerini tek bir bağlantılı çalışma alanı içinde düzenler.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Uzun videoları aranabilir transkriptlere özetleyin , incelemeler ve karar verme süreçlerinde zaman kazanın

ClickUp içinde yorum ekleyerek, görevler atayarak ve içgörüleri paylaşarak kaydedilmiş Klipler ve bağlantılı görevler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Video içgörülerini doğrudan görevlere, eylem öğelerine ve proje güncellemelerine dönüştürün

AI destekli etiketleme ve kategorizasyon ile videoları kolayca geri getirerek video akışını kolaylaştırın

Platformlar arasında senkronizasyon—AI video analizini ClickUp'ta Zoom ve Loom gibi 1.000'den fazla araçla entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Geniş bir özellik aralığı, öğrenme eğrisinin daha dik olmasına neden olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Reddit'te bir yorum şöyle diyor:

Klip Kaydet özelliği harika, teşekkürler ClickUp ClickUp'tan çıkmadan kısa bir videodan görevler oluşturmak harika! Yazmak yerine, kısa bir videoyla gösterebileceğim sorunlardan görevler oluşturabilirim. Çok teşekkürler!

Klip Kaydet özelliği harika, teşekkürler ClickUp

ClickUp'tan çıkmadan kısa bir videodan görevler oluşturmak harika! Yazmak yerine, kısa bir videoyla gösterebileceğim sorunlardan görevler oluşturabiliyorum. Çok teşekkürler!

2. Google Cloud Video Intelligence (Nesne algılama ve konuşma tanıma özellikleriyle ölçeklenebilir video analizi için en iyisi)

google Cloud Video Intelligence aracılığıyla

Google Cloud Video Intelligence, yüksek hassasiyetli analiz sunarak içerik denetimi, medya yönetimi ve güvenlik için mükemmel bir çözümdür.

Nesneleri tespit etmek, konuşmaları transkripsiyonlamak veya müstehcen içeriği işaretlemek mi gerekiyor? Bu araç, birden fazla dilde size yardımcı olur.

YouTube videoları, güvenlik kamerası görüntüleri veya medya arşivleriyle çalışıyor olun, ses ve video dosyalarını aranabilir ve eyleme geçirilebilir hale getirirken verilerinizin güvenliğini ve iş akışınızın verimliliğini koruyun.

Google Cloud Video Intelligence'ın en iyi özellikleri

Kişileri, nesneleri ve sahneleri yüksek doğrulukla tanımlayın

Sesi aranabilir transkriptlere dönüştürün

Gerçek zamanlı içgörüler için video görüntülerini analiz edin

Mevcut uygulamalar ve ş Akışları ile entegre edin

Makine öğrenimi destekli meta veri etiketlemeyi kullanın

Google Cloud Video Intelligence sınırlamaları

İşlem hızını ve istekleri sınırlayabilecek kullanım kotaları uygular

İnce manipülasyonları yanlış yorumlayarak hatalı etiketleme veya algılama

Google Cloud Video Intelligence fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Google Cloud Video Intelligence değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Google Cloud Video Intelligence hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Şirketimizdeki pazarlama çabalarımız için çok büyük bir video kataloğumuz var ve Google Cloud Video Intelligence sayesinde videolardaki anları hızlı bir şekilde arayıp belirleyebiliyor, sinyalleri gürültülerden ayırabiliyor ve ilgili bilgileri alabiliyoruz.

Şirketimizdeki pazarlama çabalarımız için çok büyük bir video kataloğumuz var ve Google Cloud Video Intelligence sayesinde videolardaki anları hızlı bir şekilde arayıp belirleyebiliyor, sinyalleri gürültülerden ayırabiliyor ve ilgili bilgileri alabiliyoruz.

📮 ClickUp Insight: ClickUp'ın toplantı etkinliği anket verileri, tüm toplantıların neredeyse yarısının (46%) sadece 1-3 katılımcıyla gerçekleştiğini göstermektedir. Bu küçük toplantılar daha odaklı olabilir, ancak daha iyi dokümantasyon, kaydedilmiş eşzamansız güncellemeler veya bilgi yönetimi çözümleri gibi daha verimli iletişim yöntemleriyle değiştirilebilir. ClickUp Görevlerinde atanan yorumlar, görevlerin içine doğrudan bağlam eklemenize, hızlı sesli mesajlar paylaşmanıza veya ClickUp Klipleri ile video güncellemeler kaydetmenize olanak tanır. Böylece takımlar, önemli tartışmaların zaman kaybetmeden devam etmesini sağlarken değerli zamanlarından tasarruf ederler! 💫 Gerçek Sonuçlar: Trinetrix gibi takımlar, ClickUp ile gereksiz konuşma ve toplantılarda %50 azalma yaşıyor.

3. Amazon Rekognition Video (Gerçek zamanlı yüz tanıma ve etkinlik algılama için en iyisi)

amazon Rekognition Video aracılığıyla

Video analizini büyük ölçekte otomatikleştirmenin bir yolunu mu arıyorsunuz? Amazon Rekognition Video, nesneleri, kişileri ve etkinlikleri gerçek zamanlı olarak algılayıp analiz edebildiği için popülerdir.

Ayrıca, sağlam yüz tanıma ve içerik denetleme özellikleri sunarak güvenlik açısından hassas ve kişiselleştirilmiş video içeriği, müşteri içgörüleri ve uyumluluk için idealdir. Gerçek zamanlı içgörüler ve AWS hizmetleriyle kusursuz entegrasyon, işletmelerin karmaşık kurulumlar yapmadan makine öğreniminden video analizi için yararlanmasını sağlar.

Amazon Rekognition Video'nun en iyi özellikleri

Büyük ölçekli video içeriğindeki video ve ses dosyalarını analiz edin

Uygunsuz veya kısıtlanmış görselleri algılayarak içeriği denetleyin

Büyük hacimli işleme için AWS hizmetleriyle entegre edin

Amazon Rekognition Video sınırlamaları

Yalnızca H. 264 kodlu MPEG-4 ve MOV biçimlerini destekler

Belirli programlama dilleri için ayrıntılı belgelerin eksikliği

Amazon Rekognition Video fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Amazon Rekognition Video değerlendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,3/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Amazon Rekognition Video hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Bir G2 yorumcusu deneyimlerini şöyle aktarıyor:

Kullanımı kolay API, referans için çok gizli paketler. Çeşitli gereksinimleri kolayca yapılandırabilirsiniz.

Kullanımı kolay API, referans için çok gizli paketler. Çeşitli gereksinimleri kolayca yapılandırabilirsiniz.

4. Microsoft Azure Video Analyzer (AI destekli video içgörülerini bulut tabanlı uygulamalara entegre etmek için en iyisi)

microsoft Azure Video Analyzer aracılığıyla

Bulut tabanlı uygulamalarınıza yapay zeka destekli video analizini entegre etmek mi istiyorsunuz? Microsoft Azure Video Analyzer size yardımcı olabilir. Bu hizmet, Azure'ın sağlam yapay zeka hizmetlerini kullanarak video içgörülerini kolayca çıkarmanıza, analiz etmenize ve entegre etmenize olanak tanır.

Azure'ın video analizi, perakendecilerin manuel izleme yapmadan mağaza içi işlemlerini iyileştirmelerine de yardımcı olur. AI, anahtar alanlardaki yaya trafiğini, müşteri akışını ve bekleme sürelerini izler. Bu sayede, takımların hızlıca harekete geçebileceği, kasada oluşan tıkanıklıklar veya yeterince kullanılmayan alanlar gibi kalıplar ortaya çıkar.

Sonuç? Daha sorunsuz işlemler, daha iyi personel dağılımı ve daha verimli bir alışveriş deneyimi.

Microsoft Azure Video Analyzer'ın en iyi özellikleri

Azure AI hizmetleri, IoT ve bulut depolama ile kolayca entegre edin

Veri güvenliği, uyumluluk ve operasyonel verimlilik için video akışlarını analiz edin

Algılanan etkinliklere göre eylemleri tetikleyerek iş akışlarını otomatikleştirin

Bulut tabanlı AI kullanarak videoları büyük ölçekte işleyin, yerel altyapı ihtiyaçlarını azaltın

Microsoft Azure Video Analyzer sınırlamaları

UDP üzerinden RTP hariç (video/sesin daha hızlı ancak daha az güvenilir bir yol üzerinden ayrı olarak gönderildiği), kontrol sinyalleri (oynatma, duraklatma gibi) ve medya verilerinin (gerçek video/ses) bir kanal üzerinden birlikte gönderildiği, serpiştirilmiş RTP akışları ile yalnızca RTSP'yi destekler

Microsoft Azure Video Analyzer fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Microsoft Azure Video Analyzer derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Microsoft Azure Video Analyzer hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Otomatik transkripsiyon ve çeviri özelliği, birden fazla dilde konuşmayı metne doğru bir şekilde dönüştürür. Bunun dışında yüz tanıma, nesne algılama, sentinal analizi, anahtar kelime çıkarma ve aranabilirlik de beğendiğim diğer özelliklerdir.

Otomatik transkripsiyon ve çeviri özelliği, birden fazla dilde konuşmayı metne doğru bir şekilde dönüştürür. Bunun yanı sıra yüz tanıma, nesne algılama, sentinal analizi, anahtar kelime çıkarma ve arama özelliği de beğendiğim diğer özelliklerdir.

🧠 İlginç Bilgi: Hollywood, daha akıllı film yapımı için yapay zekaya yöneliyor. Lionsgate, Runway ile işbirliği yaparak planlama, düzenleme ve içerik etiketlemeyi geliştiren video analiz araçları geliştirdi ve üretim yönetimini yepyeni bir düzeye taşıdı.

5. IBM Watson Video Analytics (Gelişmiş AI tabanlı anomali algılama ve meta veri çıkarma için en iyisi)

iBM Watson Video Analytics aracılığıyla

IBM Watson Video Analytics, işletmelerin gerçek zamanlı video içgörülerinin gücünü ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Fabrika zeminlerinizi daha güvenli ve verimli hale getirir. Yapay zekası, çalışma alanlarını izleyerek eksik ekipman veya yasak bölgelerdeki kişiler gibi güvenlik ihlallerini tespit edebilir.

Ayrıca, üretimi yavaşlatan gecikmeleri, atıl ekipmanları veya bloklanmış yolları da tespit eder. IBM Watson, videoları gerçek zamanlı içgörülere dönüştürerek riskleri azaltmanıza ve operasyonların sorunsuz bir şekilde devam etmesine yardımcı olur.

IBM Watson Video Analytics'in en iyi özellikleri

Olağandışı hareketleri belirleyerek anomalileri tespit edin

Nesneler ve yüzler dahil olmak üzere ayrıntılı meta verileri çıkarın

Tahminsel yapay zeka kullanarak video akışlarındaki olağandışı kalıpları analiz ederek potansiyel riskleri tahmin edin

Jestleri, hareketleri ve davranış kalıplarını inceleyerek insan etkileşimlerini analiz edin

Ses dosyalarından içgörüler elde edin, konuşma içeriği analizini basitleştirin

IBM Watson Video Analytics sınırlamaları

Deneme sürümünde API çağrıları ve işleme yetenekleri sınırlıdır

IBM Watson Video Analytics fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

IBM Watson Video Analytics derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📖 Ayrıca okuyun: Çarpıcı içerikler için en iyi AI video oluşturucular

6. Valossa AI Video Analysis (Derin içerik anlayışı için en iyisi)

valossa AI Video Analysis aracılığıyla

Valossa AI Video Analysis, anlatıları, bağlamı ve duygusal ipuçlarını analiz ederek video içeriğini inceler ve anında anlamlı içgörüler sağlar.

Reklam ve medya içeriği denetimi için tasarlanan Valossa, işletmelerin video etiketlemeyi otomatikleştirmesine, hassas içeriği algılamasına ve izleyici deneyimlerini kişiselleştirmesine yardımcı olur. İşlenmemiş videoları değerli bilgilere dönüştüren, iş akışlarını daha basit ve hızlı hale getiren ve içeriğin marka yönergelerine ve izleyici tercihlerine uygun olmasını sağlayan kullanışlı bir araçtır.

Valossa AI Video Analysis'ın en iyi özellikleri

Sahneler ve temaları tanıyarak konumları, ortamları ve ruh hallerini belirleyin

Otomatik moderasyon için hassas içerik ve müstehcen sahneleri tespit edin

Reklam hedeflemesini güçlendirmek için video içeriğini analiz edin

Valossa AI Video Analizi sınırlamaları

Ücretsiz deneme sürümünü 30 dakika ile sınırlar

Kullanılmayan analiz kredileri, her abonelik sonunda sona erer

Valossa AI Video Analysis fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Valossa AI Video Analysis derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: 2022 yapımı gerilim filmi Fall'da yönetmen Scott Mann , oyuncuların doğaçlamaları filmi R derecelendirmesine yaklaştırınca diyalogları yumuşatmak için AI'dan yardım aldı. Yeniden çekim veya garip dublaj yerine AI kullanılarak dil dijital olarak ayarlandı ve film hiçbir şey kaçırmadan istenen derecelendirme içinde kaldı!

7. Twelve Labs (AI destekli video arama için en iyisi)

via Twelve Labs

O sahnedeki yan karakterin söylediği o cümleyi bulmaya çalışıyorsunuz, ancak tüm videoyu tekrar izlemek bir seçenek değil. İşte burada Twelve Labs'ın yapay zeka destekli video arama özelliği devreye giriyor.

Belirli anları ve kavramları anında belirleyerek zamandan ve çabadan tasarruf sağlar. Medya profesyonelleri, eğitimciler ve işletmeler için mükemmel olan bu araç, video kitaplıklarını tamamen aranabilir, veri açısından zengin kaynaklara dönüştürür.

Twelve Labs'ın en iyi özellikleri

Makine öğrenimini uygulayarak video bağlamında konuşmaları, görselleri ve eylemleri analiz edin

Geliştiriciler için API desteği ile iş akışlarını entegre edin

Çok dilli aramayı destekleyin

YouTube videolarını tarayın, anahtar anları tespit edin ve transkriptler oluşturun

Twelve Labs sınırlamaları

Etkili model eğitimi için büyük veri kümelerine dayanır

Twelve Labs fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Twelve Labs derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

👀 Biliyor muydunuz? AI sadece video düzenlemelerine yardımcı olmakla kalmıyor, tam zamanlı bir gelir kaynağı haline geliyor! Bazı oluşturucular, AI tarafından oluşturulan içeriklerle ayda 60.000 dolar kazanıyor.

8. ScreenApp (Otomatik video transkripsiyonları ve içerik özetlemesi için en iyisi)

screenApp aracılığıyla

İncelemeniz gereken bir yığın video içeriği olduğunu hayal edin. ScreenApp, saatlerce videoları tekrar izlemekle zaman kaybetmenize gerek kalmadan, saniyeler içinde otomatik olarak doğru transkripsiyonlar ve özlü özetler oluşturarak videolarınızı aranabilir, yapılandırılmış metinlere dönüştürür. Böylece, sadece birkaç tıklama ile içeriği kolayca inceleyebilir, paylaşabilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Ayrıca, birçok dili desteklemesi sayesinde farklı bölgelerde çalışan global takımlar için mükemmeldir.

ScreenApp'in en iyi özellikleri

YouTube videolarını analiz edin, anahtar anları tespit edin ve kolay arama için transkriptler oluşturun

Videolarınızı daha etkili bir şekilde anlayın ve kullanın

Uzun videoları anahtar noktalarla özetleyin

Bulut depolama ve işbirliği araçlarıyla entegre edin

ScreenApp sınırlamaları

Ücretsiz planda kayıt uzunluğu ve depolama kapasitesini sınırlar

ScreenApp fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme: 30 $/ay

İş: 69 $/ay

ScreenApp puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

ScreenApp hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Bir Capterra yorumcusu ve ScreenApp kullanıcısı deneyimini şöyle anlatıyor:

Screenapp'in en sevdiğimiz yanı, video oluşturmanın ve paylaşmanın ne kadar kolay olması. Oldukça büyük bir takımımız var ve herkes Screenapp'i kullanarak tek bir bağlantıyla içeriklerini kaydedebiliyor, bu da en iyi özelliklerinden biri.

Screenapp'in en sevdiğimiz yanı, video oluşturmanın ve paylaşmanın ne kadar kolay olması. Oldukça büyük bir takımımız var ve herkes Screenapp'i kullanarak tek bir bağlantıyla içeriklerini kaydedebiliyor, bu da en iyi özelliklerinden biri.

💡 Profesyonel İpucu: AI video analiz araçlarını kullanarak hangi sahnelerin izleyicilerin en çok dikkatini çektiğini belirleyin. İzleyici katılımını analiz ederek videolarınızı en etkili hale getirebilirsiniz.

9. VideoInsights. ai (İş ve medya için akıllı video içgörüler için en iyisi)

Trendleri, anahtar anları veya izleyici katılımını bulmak için saatlerce video izlemek zaman kaybı olmamalı. VideoInsights. ai, video içeriğini hızlı ve kolay bir şekilde yeniden kullanmanızı sağlar.

AI, öne çıkan anları otomatik olarak algılar ve takımların saatlerce süren görüntüleri incelemek zorunda kalmasını önler. Alıntı, izleyici katılımında ani artış veya anahtar bir ürün bahsetmesi gibi önemli anları anında ortaya çıkarır.

Bu, video pazarlama takımlarının uzun videoları sosyal medya, e-posta kampanyaları veya ücretli reklamlar için kısa kliplere hızla dönüştürebileceği anlamına gelir. Büyük ölçekte içerik oluşturuyorsanız, bu özellik tek başına yayınlama ve tanıtım hızınızı dönüştürebilir.

VideoInsights. ai en iyi özellikler

İzleyici katılımını analiz ederek işletmelerin içerik stratejisini optimize etmesine yardımcı olun

Performans ve trendler hakkında içgörüler içeren otomatik raporlar oluşturun

Canlı yayın ve gözetim için gerçek zamanlı video analitiği kullanın

Kolay iş akışı otomasyonu için bulut depolama ve AI araçlarıyla entegre edin

VideoInsights. ai sınırlamaları

Yüksek kaliteli giriş videoları gerektirir

VideoInsights. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Gelişmiş: Aylık 10 $/kullanıcı

Profesyonel: Aylık 20 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

VideoInsights. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar VideoInsights hakkında ne diyor? ai

Bir Capterra yorumcusu deneyimlerini paylaşıyor:

Tüm kameralarımı, tüm canlı yayınları görebileceğim tek bir yerde bulundurmayı seviyorum. Ayrıca, programda bir güncelleme olduğunda bu yazılımı özelleştirebilmem ve dağıtabilmem de hoşuma gidiyor.

Tüm kameralarımı, tüm canlı yayınları görebileceğim tek bir yerde bulundurmayı seviyorum. Ayrıca, programda bir güncelleme olduğunda bu yazılımı özelleştirebilmem ve dağıtabilmem de hoşuma gidiyor.

10. Eden AI Video Analysis API (Kusursuz çoklu AI sağlayıcı entegrasyonu için en iyisi)

eden AI aracılığıyla

Birçok yapay zekanın gücünden yararlanabilecekken neden kendinizi tek bir yapay zeka ile sınırlayasınız? Eden AI Video Analizi API, birden fazla yapay zeka destekli video analizi sağlayıcısını tek bir iş akışına entegre etmek için esnek ve uygun maliyetli bir çözüm sunar.

Bu esneklik, işlerin çeşitli AI modellerini karşılaştırmasına, sağlayıcıları kolayca değiştirmesine ve maliyetleri optimize etmesine olanak tanır; tüm bunlar tek bir satıcıya bağlı kalmadan gerçekleştirilir. Eden AI ile ihtiyaçlarınıza en uygun araçları seçebilir, video analizini daha akıllı ve verimli hale getirebilirsiniz.

Eden AI Video Analysis API'nin en iyi özellikleri

Nesneleri algılama, sahne tanıma ve konuşmayı metne dönüştürme gibi içgörüler elde edin

Performansı ve fiyatlandırmayı optimize etmek için kolay sağlayıcı değiştirme özelliğini etkinleştirin

API entegrasyonunu basitleştirerek AI video analizine erişimi kolaylaştırın

Kullan-öde modelinin sunduğu maliyet verimliliği ve ölçeklenebilirlik avantajlarından yararlanın

Eden AI Video Analizi API sınırları

Belirli AI sağlayıcılarına erişimi sınırlayarak bazı özellikleri özel hale getirir

Eden AI Video Analysis API fiyatlandırması

Kullandıkça öde

Premium: Özel fiyatlandırma

Eden AI Video Analysis API değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Eden AI Video Analysis API hakkında ne diyor?

Bir Product Hunt yorumcusu ve Eden AI Video Analysis API kullanıcısı şöyle diyor:

Eden AI'nın AI entegrasyonuna yaklaşımı gerçekten çok düzgün. Farklı sağlayıcıları soyutlaştırarak, geliştiricilerin doğru satıcıyı hemen seçebilmelerini sağlayan çok basit bir karşılaştırma ve kontrast özelliği sunuyorlar.

Eden AI'nın AI entegrasyonuna yaklaşımı gerçekten çok düzgün. Farklı sağlayıcıları soyutlaştırarak, geliştiricilerin doğru satıcıyı hemen seçebilmelerini sağlayan çok basit bir karşılaştırma ve kontrast özelliği sunuyorlar.

ClickUp: AI içgörülerinin uygulamayla buluştuğu yer

Çoğu AI video analizcisi, video kayıtlarınızdan içgörüler elde etmek için harika bir iş çıkarır, ancak bu içgörüler çalışma alanınızda dijital toz toplarken hiçbir işe yaramaz. Bunları yakalamak, düzenlemek ve gerçekten kullanmak için bir yere ihtiyacınız var.

ClickUp işte burada devreye giriyor. ClickUp, videoları ve video içgörülerini görevlere dönüştüren, iş akışlarını otomatik olarak çalıştıran ve gerçek zamanlı işbirliği sağlayan, yapay zeka destekli komut merkezinizdir. Artık kaybolan fikirler veya dağınık veriler yok, analizden eyleme kadar sorunsuz bir uygulama var.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve iş videolarınızı gerçek sonuçlara dönüştürün!