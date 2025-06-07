Microsoft Teams'de Ses Nasıl Paylaşılır?

Microsoft Teams toplantısının ortasındasınız, önemli bir rapor sunuyorsunuz ve birisi şöyle diyor: "Bekleyin, sizi duyamıyoruz. "

Bilgisayarınızın sesini nasıl paylaşacağınızı bulmak için uğraşırken, garip bir sessizlik uzadıkça ayarları tıklamaya devam edersiniz.

Teams, demoların sunulması ve paylaşılması için harikadır, ancak ses paylaşımı söz konusu olduğunda teknik sorunlarla karşılaşma eğilimindedir. Bugün, Teams'de ses paylaşmanın en hızlı ve en kolay yollarını adım adım anlatacağız, böylece sorunsuz ve verimli toplantılar yapabilirsiniz.

Ayrıca, takımınızla senkronizasyonu kolaylaştıracak ve müşteri görüşmeleri sırasında sizi zor durumda bırakmayacak alternatif bir sanal toplantı ve ses paylaşım aracı da paylaşacağız! Evet, bu ClickUp — iş için her şeyi içeren uygulama!

Microsoft Teams'de Ses Paylaşımı

Bir sonraki toplantınızda takım üyelerinizin her şeyi yüksek ve net bir şekilde duyabildiğinden emin olmak mı istiyorsunuz? Teams'te bilgisayarınızın ses çıkışını paylaşma hakkında bilmeniz gerekenler.

Teams'te ses paylaşımını anlama

Doğru ses paylaşım seçeneğini seçmek, takım iletişiminin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir. Microsoft Teams, toplantılar sırasında ses paylaşımı için iki seçenek sunar:

Sistem sesi: Katılımcıların bilgisayarınızdan gelen sesleri duymasını sağlar. Buna medya oynatma, uygulama bildirimleri ve uygulama içi sesler dahildir

Mikrofon sesi: Mikrofonunuz aracılığıyla dış sesleri yakalar. Buna sesiniz ve ortam gürültüsü dahildir

Müzik, video veya sunumlar için mükemmel olan kristal netliğinde ses paylaşmak için sistem sesini seçin. Canlı sohbet mi yapmanız gerekiyor? Gerçek zamanlı konuşmalarda sesinizin ön planda olması için mikrofon sesine geçin.

💡 Profesyonel İpucu: Sunum sırasında sistem sesiyle mikrofon sesi arasında geçiş yapmanız gerekiyorsa, kesintileri önlemek için Teams ses çıkışı ayarlarını önceden yapın.

Hangisini ne zaman kullanmanız gerektiğine dair hızlı bir genel bakış.

Senaryo Sistem Sesi Mikrofon Sesi Sesli video oynatma ✅ ❌ Canlı konuşma veya sunum yapma ❌ ✅ Uygulama içi seslerle yazılımı tanıtma ✅ ❌ Takım tartışması veya soru-cevap oturumu düzenleme ❌ ✅ Etkileşimli medya ile web semineri düzenleme ✅ ✅ Video üzerinde gerçek zamanlı yorum yapma ✅ ✅ Bir belgeyi veya raporu canlı olarak açıklama ❌ ✅

Teams'te ses paylaşımını etkinleştirme

Teams'te ses paylaşımı kolaydır, ancak bir ayarı atlarsanız herkes ne duyacağını merak eder. Video oynatıyor, yazılım demosu yapıyor veya podcast paylaşıyor olsanız da, Teams'te ses paylaşımı ve sesin yüksek ve net bir şekilde duyulmasını sağlamak için yapmanız gerekenler.

Masaüstünde ses paylaşımı

Adım 1: Toplantıya katıldıktan sonra, ses paylaşımını başlatmak için mikrofonunuzu açın. Bu, mikrofonunuzun sesini etkinleştirir. Toplantıdaki herkesin sizi duyabildiğini onaylayan bir bildirim ekranınızda görünür.

Adım 2: Toplantı denetimlerinde, "Paylaş" simgesini (yukarı ok içeren bir dikdörtgen) tıklayın.

Adım 3: Bilgisayar sesini paylaşmak için "Ses dahil" kutusunu işaretleyin, ardından paylaşmak istediğiniz ekranı veya pencereyi seçin. Bir sekmeyi paylaştığınızda, yalnızca o sekmedeki ses paylaşılır.

Teams için web tarayıcısını kullanıyorsanız, pencerenin tamamında bilgisayar sesini paylaşamayacağınızı unutun. Sekmede ses paylaşımı için masaüstü uygulamasıyla aynı adımları izleyin.

Adım 4: "Paylaş" seçeneğine tıklayarak bilgisayar ekranınızın tamamını sesle birlikte paylaşmaya başlayın.

Adım 5: Tamamlandığında, ses ve ekran paylaşım kontrollerini kapatmak için "Paylaşımı Durdur" seçeneğine tıklayın.

💡 Profesyonel İpucu: Video paylaşıyorsanız, ses senkronizasyonu sorunlarını önlemek için pencere yerine "tüm ekran" modunu kullanın.

Mobil cihazlarda ses paylaşımı (iOS ve Android)

Teams mobil uygulaması ekran paylaşımına izin verir, ancak sistem ses paylaşımını desteklemez. Bunun yerine şunları yapmanız gerekir:

Adım 1: Ekranın altındaki hoparlör simgesine dokunun.

Adım 2: Menüden "Cihaz" seçeneğini seçin.

Adım 3: Toplantı sesinin mobil cihazınızdan çalındığını onaylayan bir bildirim görünecektir.

💡 Profesyonel İpucu: Birçok kullanıcı, sistem ses özelliğini kullanmak yerine mikrofon üzerinden bilgisayar sesini çalarken düşük ses seviyesi veya kötü ses kalitesi ile karşılaşır. En iyi deneyim için her zaman yerleşik bilgisayar ses paylaşım seçeneğini kullanın!

Paylaşılan sesleri yönetme ve sorun giderme

Teams'te sistem sesini paylaşırken sorun yaşarsanız, şu sorun giderme adımlarını deneyin:

1. Sistemin ses ayarlarını kontrol edin

Ses Kontrol Panelini açın ve doğru çıkış cihazının seçildiğinden emin olmak için İletişim'i seçin

Düşük ses sorunlarını önlemek için ses çıkış seviyesini ayarlayın

2. Cihaz ayarlarını doğrulayın

Microsoft Teams Ayarları > Cihazlar'a gidin ve doğru ses çıkışının seçildiğini onaylayın

Teams'in mikrofonunuza ve sistem sesinize erişim iznine sahip olduğundan emin olun

3. Kötü ses kalitesini giderin

Sistemin sesini engelleyebilecek gereksiz uygulamaları kapatın

Gecikme veya ses kesintisi yaşıyorsanız kablolu bağlantıya geçin

Kayıtları OneDrive veya SharePoint'ten indirin ve Audacity veya Adobe Audition gibi araçları kullanarak sesi iyileştirin

Ses netliğini artırmak ve arka plan gürültüsünü azaltmak için üçüncü taraf bir uygulama seçin

4. Ses sürücülerini kontrol edin

Teams'in ses çıkışı çalışmıyorsa, ses sürücülerinizi güncelleyin

Sürücünüz çalışmazsa, Teams'i yeniden başlatın ve ses paylaşımını başlatmak için video içeriğinizi duraklatmayı veya oynatmayı deneyin

5. Bilgisayar sesini paylaşmayı durdurun

Klip paylaşımı tamamlandığında, istenmeyen arka plan gürültüsünü önlemek için toplantı denetimlerinde "Ses paylaşımını durdur" seçeneğine tıklayın

Sorunsuz ses paylaşımı için en iyi uygulamalar

Teams toplantıları sırasında yüksek kaliteli ses paylaşımı sağlamak için şu en iyi uygulamaları izleyin: Yüksek kaliteli mikrofon ve hoparlör kullanın: Bu, sistem ve mikrofon sesini birleştirirken ses netliğini artırır

Toplantılardan önce sistem ayarlarını yapın: Sistemin ses ayarlarını yapılandırın ve ses çıkışını test edin, kesintileri önleyin

Toplantı kontrollerini optimize edin: Konuşmayan veya sunum yapmayan katılımcıları sessize alarak arka plan gürültüsünü azaltın ve daha net iletişim sağlayın

Hızlı kurulum için basit sihirbazı kullanın: Doğru ses ayarlarını seçmekten emin değilseniz, Teams sesi doğru şekilde kurmak için adım adım kılavuz sağlar

Toplantıdan önce test edin: Bilgisayarınızın ses ve mikrofonunun beklendiği gibi çalıştığını doğrulamak için hızlı bir test toplantısı yapın

Bu basit adımlarla, sunum için sistem sesini paylaşırken, tartışma için mikrofonunuzu kullanırken veya her ikisini birden yaparken Teams toplantılarınızın sorunsuz geçmesini sağlayabilirsiniz!

ClickUp ile Seslerinizi Yönetin, Kaydedin ve Paylaşın

Microsoft Teams, toplantılar sırasında ses paylaşmanıza izin verirken, bu konuşmaları düzenleme, saklama veya eyleme dönüştürme konusunda yetersiz kalır.

İşte burada ClickUp devreye giriyor.

Beyin fırtınası oturumlarını, geri bildirim tartışmalarını veya durum güncellemelerini kaydedin, ClickUp size kayıtlar, transkriptler, görevler ve takipleri yönetebileceğiniz tek bir yer sunar. Bu sadece ses paylaşımı değildir; projelerinize, belgelerinize ve bilgi tabanınıza bağlı, bağlamı olan seslerdir.

ClickUp, verimlilik, proje yönetimi ve sorunsuz iletişim için ihtiyacınız olan tek platformdur, iş için her şeyi içeren uygulama.

Tüm bunları mümkün kılan ClickUp'ın anahtar özelliklerini birlikte inceleyelim:

ClickUp Klipleri

ClickUp Clips ile ekranınızı ve sesinizi zahmetsizce kaydedin ve paylaşın, takım iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırın

ClickUp Clips, ClickUp'a entegre edilmiş ücretsiz bir ekran kaydedicidir.

Web kamerası görüntüleri ve ses eşliğinde veya bunlar olmadan ekran kayıtlarını zahmetsizce oluşturup paylaşabilirsiniz. Yapabilecekleriniz:

Gerekirse kayıtları duraklatın, devam ettirin veya silin

Daha iyi düzenleme ve ileride başvurmak için kayıtları Clips Hub' da kaydedin

Yöneticiler, ClickApps'tan ClickUp Clips'i etkinleştirerek takımların ekran kayıtlarını sesli olarak kolayca kaydetmelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyabilir. İster bir eğitim oturumu, ister bir proje güncellemesi veya hızlı geri bildirim kaydediyor olun, ClickUp her şeyi düzenli ve erişilebilir tutar.

ClickUp, hemen hemen herkes tarafından kullanılabilecek çok çeşitli özelliklere sahiptir – ben sadece kendim için yararlı olanları kullandım. Yerleşik ekran kaydedici harika – özellikle gerektiğinde kısa eğitim videoları oluşturmak için. Görev yönetiminden zaman takibine, hedef belirleme, belge paylaşımına ve otomasyona kadar ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Ayrıca, platform düzenli olarak güncellenir ve kullanıcı geri bildirimlerine göre yeni özellikler eklenir, bu nedenle yol haritasını takip etmek veya güncellemelere abone olmak iyi bir fikirdir.

ClickUp, hemen hemen herkes tarafından kullanılabilecek çok çeşitli özelliklere sahiptir. Benim için yararlı olanları kullandım. Yerleşik ekran kaydedici harika, özellikle gerektiğinde kısa eğitim videoları oluşturmak için. Görev yönetimi ve zaman takibinden hedef belirlemeye, belge paylaşımına ve otomasyona kadar ihtiyacınız olan her şey var. Ayrıca, platform düzenli olarak güncellenir ve kullanıcı geri bildirimlerine göre yeni özellikler eklenir, bu nedenle yol haritasını takip etmek veya güncellemelere abone olmak iyi bir fikirdir.

💡 Profesyonel İpucu: Uzun yorumlar yazmak yerine ClickUp Klipleri'ni kullanarak projeler hakkında sözlü geri bildirim sağlayın. Bu, zamandan tasarruf sağlar ve netliği artırır!

ClickUp Brain

ClickUp'ın yapay zeka destekli otomatik transkripsiyon özelliği ile kayıtlarınızı eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

Tüm görevlerinizi, belgelerinizi ve takım bilgilerinizi birbirine bağlayan ve toplantı seslerinizi otomatik olarak transkribe edip düzenleyen bir iş asistanınız olduğunu hayal edin. İşte ClickUp Brain tam size göre.

ClickUp Brain, her tartışma, sesli not ve toplantı kaydının aranabilir metne dönüştürülmesini sağlar. Gerçek zamanlı AI destekli transkripsiyon özelliği sayesinde hiçbir ayrıntıyı kaçırmazsınız. Ayrıca ClickUp Kliplerinizi de transkripsiyonlayarak özetler, böylece uzun demolar, adım adım açıklamalar veya arama kayıtlarını dinlemek zorunda kalmazsınız.

ClickUp Brain'i kullanarak ses ve video kliplerinizden ses transkripsiyonu yapın

Brain mevcut kayıtları transkribe edebilir ve özetleyebilir, ancak canlı bir toplantıdaki tartışmaları kaydetmek için ClickUp'ın AI Notetaker özelliğine ihtiyacınız olacak.

AI, toplantınız için ses kaydını, genel bakışı, aranabilir transkripti, özeti ve anahtar noktaları otomatik olarak yakaladığından, manuel not almayı unutun. Net etiketler sayesinde, iki diyalogun aynı konuşmacıdan mı yoksa farklı konuşmacılardan mı geldiğini de belirleyebilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Yakalanan anahtar noktaları, atanmış sahipleri olan ClickUp Görevlerine dönüştürerek eyleme geçirilebilir hale getirebilirsiniz.

ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak toplantı konuşmalarınızı zahmetsizce kaydedin, özetleyin ve eyleme geçirin

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının yaklaşık %92'si dağınık belgeler nedeniyle önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyayken, yalnızca %8'i eylem öğelerini izlemek için proje yönetimi araçları kullanıyor. Tartışma ve eylem arasındaki bu uçurum, takımların işleri izleme ve yürütme konusunda büyük verimsizliklere yol açar. ClickUp AI Notetaker ile toplantı notlarını, eylem öğelerini ve kararları tek bir yerde merkezileştirebilir, hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

📖 Ayrıca okuyun: Daha İyi Toplantı Notları Almak için Ücretsiz Toplantı Notu Şablonları

ClickUp Sohbet

Takımınızla senkronizasyonunuzu koruyun — mesajları görevlere dönüştürün, konuşmaları projelere bağlayın ve AI destekli içgörüler elde edin, hepsi ClickUp Sohbet'te!

ClickUp, birden fazla araç arasında geçiş yapma karmaşası olmadan harika bir dosya paylaşım yazılımıdır. Ses dosyalarından toplantı notlarına kadar tüm veriler, ClickUp'ın çalışma alanında merkezi olarak depolanır. ClickUp Sohbet ile içeriği anında paylaşabilirsiniz.

Bu kullanışlı küçük özellik, konuşmaları net ve eyleme geçirilebilir hale getirir. İster hızlı bir sesli not, ister kaydedilmiş bir toplantı parçası veya önemli bir tartışma olsun, ses dosyalarını doğrudan sohbet içinde paylaşabilirsiniz, böylece hiçbir şey kaybolmaz.

Ses kayıtları gönderin ve alın: Daha hızlı ve net iletişim için sesli mesajları veya toplantı kliplerini DM'lerde veya grup sohbet kanallarında paylaşın

Gerçek zamanlı işbirliği : Kayıtları tartışın, geri bildirim bırakın ve yapılandırılmış bir konu başlığı altında önemli ses güncellemelerini takip edin

Konuşmaları eyleme dönüştürün: Sesli notları ClickUp Görevlerine dönüştürün, projelere bağlayın ve takip işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlayın

👀 Biliyor muydunuz? SyncUps'ı kullanarak ClickUp Sohbet içinden bir iş arkadaşınızla (veya tüm bir kanalla) anlık bir görsel-işitsel toplantı başlatabilirsiniz! SyncUps, bir sekmeyi, bir pencereyi ve hatta tüm ekranınızı paylaşmanıza olanak tanır!

ClickUp Entegrasyonları

ClickUp, daha kolay işbirliği için Zoom, Slack, Teams ve Google Meet ile entegre olur

Microsoft Teams gibi geleneksel araçlar, uygulamalar arasında iş akışlarını otomatikleştirmek için genellikle kapsamlı entegrasyon özelliklerinden yoksundur. ClickUp, Zoom, Slack, Teams ve Google Meet gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan ve mevcut iş akışlarıyla uyumluluk sağlayan harika bir toplantı yönetimi yazılımıdır.

Bu ClickUp Entegrasyonları sayesinde, ClickUp'tan hiç çıkmadan toplantılarınıza katılabilirsiniz. Ayrıca, tüm toplantı sesleri ve transkriptleri doğrudan ClickUp Gelen Kutunuza gönderilir.

ClickUp, toplantılarda ses paylaşımı veya not alma işlerinin ötesine geçer. Toplantıyı planlayın, tartışmaları kaydedin ve araçlar arasında geçiş yapmadan her bir sonucu eyleme dönüştürün.

Toplantı kayıtları, transkriptler ve görevler tek bir yerde bulunan ClickUp, sadece toplantıları yönetmek için değildir. Kendi özel toplantı merkezinizden toplantıları yürütmek ve yönetmek için kullanabilirsiniz.

Ses paylaşımındaki zorluklara veda edin — ClickUp sizin için her şeyi halleder

Bir video sunuyor, takımınıza bir demo gösteriyor veya önemli bir tartışmayı paylaşıyor olsanız da, sorunsuz ses paylaşımı gereklidir.

Microsoft Teams temel özellikleri kapsar, ancak konuşmaları gerçek ilerlemeye dönüştürmek söz konusu olduğunda yetersiz kalır. İşte burada ClickUp devreye girer.

Toplantıları kaydedin, kliyeleri paylaşın, tartışmaları otomatik olarak yazıya dökün ve önemli anları anında görevlere dönüştürün; hepsi tek bir yerden. Sekme arasında geçiş yapmaya, eylem öğelerini kaybetmeye gerek yok, sadece sonuçları gerçekten etkileyen, sorunsuz, uçtan uca toplantı yönetimi var.

Toplantıları sorunsuz ve 10 kat daha verimli hale getirin. ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun!