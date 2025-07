ClickUp ve Teams: Hangi İşbirliği Aracı Size Uygun?

Konferans masasının etrafında toplanmak artık uzak bir anı gibi görünüyor. Sanal beyin fırtınası oturumları ve çevrimiçi toplantılar artık norm haline geldi.

Ancak bunlar her zaman istediğiniz kadar verimli mi?

çalışanların %68'i verimsiz takım toplantılarını verimliliklerini en çok düşüren faktör olarak görüyor.

İşbirliği ortamı, toplantılarda veya başka durumlarda zaman kaybını azaltarak verimliliği önemli ölçüde artırabilir.

Doğru dijital işbirliği aracı, sağlam görev yönetimi veya kolaylaştırılmış iletişim sayesinde hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp ile Microsoft Teams'in göreceli avantajlarını karşılaştırın. Her ikisi de takımların bağlantılı, organize ve verimli çalışmasını sağlamak için güçlü seçeneklerdir. Peki, hangisi takımınıza en uygun olanı?

Mükemmel eşleşmeyi bulmak için okumaya devam edin!

ClickUp nedir?

ClickUp sadece bir işbirliği aracı değildir. Görevlerinizin ve konuşmalarınızın bir araya geldiği iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Güçlü proje yönetimi özellikleriyle tanınan bu uygulama, birinci sınıf bir iş yönetimi aracından bekleyebileceğiniz en önemli özelliklere sahiptir.

ClickUp Kanban Panolarını kullanarak tüm görevlerinizi net ve üst düzey bir görünümde görüntüleyin

Ekranınızı kaydetmek ve paylaşmaktan, takımınızla birlikte belgeler oluşturmak ve düzenlemeye kadar, bu yazılım tek başına aynı pencerede tartışma konularınızı ve görevlerinizi yönetebilir. Sonuç? Uygulama yükü azalır, böylece takımınız tüm gün araçlar arasında geçiş yapmadan daha fazlasını yapabilir.

Özel Alanlar, Özel Görünümler, şablonlar ve Görev Bağımlılıkları gibi özellikler projelerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlarken, @bahsetmeler, Atanan Yorumlar ve bağlamsal Sohbet konuları herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar. İster bir startup ister kurumsal bir şirket olun, ClickUp takımınızın tarzına uyum sağlar ve işlerinizi halletme şeklinizi dönüştürür.

ClickUp özellikleri

ClickUp'ın bazı işbirliği özelliklerini inceleyelim.

Özellik #1: ClickUp Clips ile asenkron videolar kaydedin

Önemli bir toplantıyı kaçırdığınızı varsayalım. Bu toplantıyı nasıl telafi etmek istersiniz? Birbirinden kopuk e-posta konularını inceleyerek neler olduğunu anlamaya çalışmak mı, yoksa iş arkadaşınızın sizinle paylaştığı toplantının kaydını izlemek mi? Seçim açık ve ClickUp Clips tam da bunun için var.

ClickUp Clips ile görevlerde veya sohbetlerde videolar kaydedin ve paylaşın

Uzaktan çalışma, eğitim veya video açıklamaları için harika bir iletişim aracı olan ClickUp Clips, ekran kaydetme ve video mesajlaşma özelliklerini görev yönetimi ile birleştirir. Bunları kullanarak kolayca eğitimler oluşturabilir, görsel geri bildirim verebilir veya karmaşık süreçleri açıklayabilirsiniz. Ayrıca, video transkriptinin bazı bölümlerini doğrudan ClickUp Görevlerine dönüştürebilirsiniz.

Tek bir tıklama ile ClickUp Kliplerinize istediğiniz yere geri bildirim ve yorum ekleyin

ClickUp, tüm videolarınızı Clips Hub'da düzenli bir şekilde organize eder ve kaydeder, böylece daha sonra kolayca bulabilirsiniz. Ayrıca, videoları farklı şekillerde paylaşabilirsiniz; örneğin, doğrudan ClickUp Görevlerine ekleyebilir, bağlantı olarak gönderebilir veya indirebilirsiniz.

Özellik #2: Paylaşılan takvimler ile haftalık toplantılarınızı koordine edin

Toplantı yönetimini doğrudan çalışma alanınıza entegre etmek mi istiyorsunuz? ClickUp Toplantıları'nı kullanın!

En iyi özelliklerinden biri, toplantıları gerçek sonuçlarla nasıl bağlantılandırdığıdır. Toplantıları planlayabilir, ayrıntılı notlar alabilir, gündemler oluşturabilir ve tartışma noktalarını görevlere dönüştürebilirsiniz — hepsi tek bir yerden. Önemli kararlar ve eylem öğeleri karışıklık içinde kaybolmaz.

Notları ve eylem öğelerini bir sonraki toplantıya aktarabilir, böylece tartışılan ve kararlaştırılanları net bir şekilde kaydedebilirsiniz. Bu, proje ilerlemesini izlemenize, bekleyen öğeleri takip etmenize ve hesap verebilirliği sağlamanıza yardımcı olur; hepsi kullanımı kolay bir arayüzde.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Zoom Entegrasyonu ile Zoom Toplantılarını doğrudan ClickUp'taki görevlerinizden veya sohbetlerinizden başlatın ve katılın. ClickUp'tan ayrılmadan görev tartışmalarından video görüşmelerine geçin!

ClickUp Meetings'teki şablon kitaplığına erişimle toplantılarınıza bir adım önde başlayın

Ayrıca, ClickUp'ın kullanıma hazır iletişim şablonları ( ClickUp Konferans Yönetimi Şablonu gibi) ile her toplantıyı daha verimli hale getiren ve takımın taahhütlerini ve proje güncellemelerini net bir şekilde kaydeden sağlam bir plan oluşturabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin Yeni başlayanlar için uygun ClickUp Toplantı Şablonunu kullanarak hazır bir çerçeve ile başlayın

Bize sorarsanız, ClickUp Toplantı Şablonu 'nı denemenizi öneririz.

Bu tamamen özelleştirilebilir, önceden oluşturulmuş çerçeve, başlamak için sağlam bir temel sağlar. Şunları içerir:

Görev ilerlemesini izlemek için önceden tanımlanmış bir dizi Özel Durum (ör. Planlanmış, Devam Ediyor, Açık, Kapalı)

Her toplantının aşamasına ilişkin daha iyi görünürlük için öncelik düzeyleri ve kategorileri. Bu, ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır ve eylem öğelerinin ve tartışma noktalarının kaçırılmamasını sağlar

Takımınızın iş akışına uygun çoklu görüntüleme seçenekleri: Geleneksel liste görünümü, görsel Kanban panosu, Takvim ve gömülü konuşma konusu

Özellik #3: Notlar alın ve toplantılarınızı otomatik olarak yazıya dökün

Platformun yerel yapay zekası olan ClickUp Brain, çalışma alanınızda akıllı bir bilgi asistanıdır.

ClickUp Brain'den Kliplerinizi otomatik olarak transkripsiyonlamasını isteyin ve anahtar noktalara erişin

Otomatik transkripsiyon özelliği, video içeriğinizi aktif olarak aranabilir bilgiye dönüştürür. Bu sayede videoları kolayca tarayabilir, belirli zaman damgalarına atlayabilir ve tüm kaydı izlemeden belirli tartışmaları, kararları veya açıklamaları çıkarabilirsiniz.

AI aracı ayrıca toplantı notlarını ve gündemlerini otomatik olarak oluşturabilir ve toplantı tutanaklarını saniyeler içinde özetleyebilir.

ClickUp Brain'in sizin için gerekli olanı bulmasını sağlayın, kendiniz yapmaya gerek yok

Takım üyeleri bir video hakkında soru bile sorabilir ve ClickUp Brain, transkriptleri tarayarak ilgili cevapları sağlar.

Ayrıca, bu araç tartışmalar sırasında otomatik olarak eylem öğeleri ve alt görevler oluşturur. Böylece, toplantınız sona erdiğinde tüm anahtar kararlar ve sorumluluklar kaydedilmiş ve takip için hazır hale gelir.

Böylece verimliliğiniz artar ve saatlerce süren çekimlerde değerli bilgileri asla gözden kaçırmazsınız.

Bonus özellik: Anlık sohbetler ve beyaz tahtalarla bir adım öteye geçin

Takım üyelerinizle hemen bir konuyu görüşmeniz gerekiyorsa ne yaparsınız? ClickUp Sohbet'e başvurun. Bire bir ve takım konuşmalarınızı, yorumlarınızı, güncellemelerinizi ve proje etkinliklerinizi tek bir yerde bir araya getirir, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmadan tartışmadan eyleme sorunsuz bir şekilde geçebilirsiniz.

ClickUp Sohbet'i kullanarak görevlerle tartışmaları senkronize tutun ve net, entegre iş akışları elde edin

Tek bir tıklama ile herhangi bir mesajı göreve dönüştürün. ClickUp'ın yapay zekası, konuşmalarınızdan bağlamı yakalayabilir ve yürütülmeye hazır ayrıntılı görevler oluşturabilir, böylece manuel girdi zahmetinden kurtulursunuz. Ayrıca, sohbette bir görev veya belgeden bahsetmek, bu öğelere otomatik olarak bağlantılar oluşturur.

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp sohbetindeki diğer AI araçları arasında sohbet geçmişinizden ve bağlı uygulamalardan AI Yanıtları ve kaçırdığınız konuları özetleyen AI CatchUps bulunur.

Canlı bir tartışma mı yapmanız gerekiyor? ClickUp Sohbetindeki SyncUps, çalışma alanınızda doğrudan video ve sesli aramalar yapmanızı sağlar. Ekranınızı paylaşabilir, arama sırasında görevleri bağlayabilir ve hatta AI'nın toplantıyı özetlemesini ve ardından FollowUps özelliği ile eylem öğeleri oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile görsel olarak beyin fırtınası yapın ve en iyi fikirlerinizi görevlere dönüştürün

Siz ve takımınız daha görsel, beyaz tahta etrafında toplanmayı seven tiplerseniz, ClickUp Beyaz Tahtalar sizin için mükemmeldir. Bu tahtalar, fikirleri haritalandırmanıza, iş akışlarını tasarlamanıza ve stratejik tartışmaları tek bir yerde gerçekleştirmenize olanak tanır.

💡Profesyonel İpucu: Bu beyaz tahta şablonlarını kullanarak zaman kazanın ve fikirlerinizi hızlıca düzenleyin. Takımınızı aynı sayfaya getirerek verimli bir şekilde çalışmanıza ve takım çalışmasını başlatmanıza yardımcı olurlar.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

Microsoft Teams nedir?

microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft Teams, sohbet edebileceğiniz, sanal toplantılar düzenleyebileceğiniz, dosya paylaşabileceğiniz ve takımınızla belgeler üzerinde çalışabileceğiniz çok yönlü bir işbirliği merkezidir. Microsoft 365 ile benzersiz entegrasyonu, bu ekosistemi kullanan şirketler için idealdir ve Word, Excel ve Outlook gibi uygulamalarla iş akışlarını kolaylaştırır.

Mobil cihazlarda da kullanılabilen Teams, her yerde bağlantıda kalmanızı sağlar. Teams, hızlı bir kontrol veya büyük bir sanal etkinlik için herkesle bağlantı kurmak üzere özel kanallar, yüksek kaliteli sesli ve görüntülü aramalar ve ekran paylaşımı sunar.

Microsoft Teams özellikleri

Teams'in öne çıkan özelliklerinden bazılarını inceleyelim.

Özellik #1: Toplantıları kaydedin ve binlerce katılımcı için canlı etkinlikler düzenleyin

Teams, sınırsız arama süresi ile 10.000 katılımcıya kadar destekleyen güçlü bir video konferans aracı haline gelmiştir.

microsoft Teams aracılığıyla

Verimli bir toplantı deneyimi için ihtiyacınız olan her şey mevcuttur: canlı altyazılar, kayıt seçenekleri, ekran paylaşımı ve arka plan seslerini filtrelemek için gürültü bastırma. Breakout Rooms, daha küçük grup tartışmalarına olanak tanırken, özelleştirilebilir arka planlar ve Together Mode daha doğal bir his yaratır.

Ancak, son derece özelleştirilmiş toplantılar sırasında, kullanıcılar yüksek bant genişliğine sahip bir bağlantı olmadan yavaş yükleme süreleriyle karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle, en iyi performansı elde etmek için tarayıcınızı düzenli olarak güncellemeniz her zaman iyi bir fikirdir.

microsoft Teams aracılığıyla

Teams, 1.000'e kadar etkileşimli katılımcı ve 20.000'e kadar salt görüntüleme katılımcısı ile web seminerlerini destekler ve kayıt, sunum sahibi denetimleri, canlı tepkiler, katılım izleme ve analizler sunar.

Misafir erişimi ve Teams Connect aracılığıyla harici ortakları davet edebilir, onları kanallara ekleyebilir ve Microsoft'un sağlam siber güvenliği ile dosyaları güvenli bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Özellik #2: Konuşma kanalları oluşturun ve Microsoft paketinden doğrudan dosyalara erişin

Teams, takım iletişiminin tek bir yerde kalmasını sağlamada uzmandır.

Farklı projeler veya konular için özel kanallar kurabilirsiniz, bu da mesaj karmaşasını azaltır ve konuşmaların odaklanmasını sağlar.

microsoft Teams aracılığıyla

Genel kanal, takım genelindeki güncellemeler için ana merkezdir (*Şirket genelindeki e-postalara elveda!), özel kanallar ise daha hedefli tartışmalara odaklanmanızı sağlar.

Birinin görüşüne mi ihtiyacınız var? Onları @bahsetme ile konuşmaya dahil edin, böylece herkes bilgilendirilir.

microsoft Teams aracılığıyla

Diğer bir büyük artısı ise Teams'in Microsoft 365'in belge araçlarıyla sıkı entegrasyonudur. Uygulama, dosyalara ve kayıtlara doğrudan SharePoint ve OneDrive'dan erişmenize, bunları paylaşmanıza ve düzenlemenize olanak tanır, böylece farklı platformlar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

Microsoft Copilot tarafından desteklenen Teams, sizin için sıkıcı görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış bir dizi AI aracı ve bot sunar.

microsoft Teams aracılığıyla

En kullanışlı AI araçlarından biri Recap'tir. Teams takviminizde ve sohbetinizde Recap sekmesi altında bulunan bu araç, aşağıdakileri otomatik olarak oluşturabilir:

Toplantı özetleri ve anahtar noktalar

Her katılımcı için kişiselleştirilmiş öne çıkanlar

Kayıtlara ve transkriptlere kolay erişim

Toplantı gündemleri ve notlar

microsoft Teams aracılığıyla

Buna ek olarak, Teams size yardımcı olacak bir dizi özel bot sunar. Popüler bir örnek, akıllı bilgi aktarım aracı olarak işlev gören ve Microsoft 365 uygulamalarının tamamında önemli kurumsal bilgilere hızlı erişim sağlayan TellMe bot'tur.

microsoft Teams aracılığıyla

Diğer yaygın olarak kullanılan botlar arasında anket oluşturmak ve yönetmek için Polly bot ve rapor planlama ve teslimatını otomatikleştirmek için Statsbot bulunur.

İhtiyacınız olursa kendi botlarınızı da tasarlayabilirsiniz!

Diğer ilgili Takım özellikleri: Anlık mesajlaşma ve yeniden kullanılabilir beyaz tahtalar

Teams'in anahtar özelliklerinden biri, kişileri tek tek veya gruplar halinde hızlı bir şekilde birbirine bağlayan anlık mesajlaşma özelliğidir.

microsoft Teams aracılığıyla

Sohbet arayüzü, zengin metin biçimlendirme, dosya aktarımı, kod parçacıkları ve @bahsetmeler ile doğru kişilerin dikkatini çekmenizi sağlar ve takımların uzaktan bile aynı sayfada kalmasına yardımcı olur.

microsoft Teams aracılığıyla

Fikirlerinizi tartışmak için daha büyük bir alana ihtiyacınız varsa, toplantılara özel beyaz tahtaları kullanarak paylaşılan bir tuval üzerinde çizim yapabilir, yazabilir ve notlar ekleyebilir, yüz yüze beyin fırtınası oturumlarının hissini yeniden yaratabilirsiniz.

Beyaz tahta kaydedilebilir ve tekrar ziyaret edilebilir, böylece takımlar gelecekteki toplantılarda kaldıkları yerden devam edebilir.

Microsoft Teams fiyatlandırması

Ev planları

Microsoft Teams: Ücretsiz

Microsoft 365 Personal: 6,99 $/ay

Microsoft 365 Aile: 9,99 $/ay

İş planları

Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

ClickUp ve Teams: Özellik Karşılaştırması

Ayrıntılara geçmeden önce, her iki platformun özelliklerine hızlıca göz atalım.

Özellik ClickUp Microsoft Teams Bire bir ve grup video ve sesli arama Evet Evet Büyük ölçekli web seminerleri Hayır Evet, 1.000 etkileşimli ve 20.000 salt görünüm üyesiye izin verir Ekran paylaşımı Evet Evet Video kaydı Evet, Clips Hub dosyaları otomatik olarak depolar ve düzenler Evet, kaydedilen toplantılar OneDrive'a kaydedilir Anlık mesajlaşma ve sohbet Evet Evet Gruplar, kanallar ve konular Evet Evet Dosya paylaşımı Evet, tüm dosyalar aynı platformda mevcuttur Evet, SharePoint ve OneDrive ile Teams'ten doğrudan dosyalara erişilebilir Bahsetmeler ve yorumlar Evet Evet Anketler, GIF'ler ve emojiler Evet Evet Beyaz Tahta Evet, beyin fırtınası yapmak ve fikirleri haritalamak için gelişmiş araçlara sahiptir Evet, her toplantıda temel ve yeniden kullanılabilir beyaz tahtalar Canlı altyazılar ve çeviriler Hayır Evet Otomatik transkripsiyon ve not alma Evet (Clips için) Evet Akıllı özetler ve konu arama için AI araçları Evet; konuşmaları özetleyin, anahtar mesajları vurgulayın, eylem öğelerini belirleyin, videoları aranabilir bir dizine dönüştürün Evet, konuşmaları özetleyin ve özel botlara sorgular yöneltin Paylaşılan takvimler Evet Evet Mesajları göreve dönüştürme Evet, mesajları doğrudan görevlere dönüştürün ve anında yönetin Evet, ancak bu premium planların bir parçasıdır Belge görüntüleme ve düzenleme Evet Evet, ancak farklı bir uygulamaya geçmeniz gerekir Birden fazla proje alanı Evet Hayır Katılımcı izinleri Evet Evet Entegrasyonlar Evet, Microsoft uygulamaları dahil olmak üzere her türlü iş aracıyla 1000'den fazla entegrasyon Evet; 700'den fazla uygulama ile entegre Toplantı şablonları Evet Evet İki faktörlü kimlik doğrulama ve veri şifreleme Evet Evet Mobil ve masaüstü uygulamaları Evet Evet Fiyatlandırma Ücretsiz, aylık 7 $'dan başlayan ücretli planlar Kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlayan ücretsiz ve ücretli iş planları

Şimdi bunları ayrıntılı olarak karşılaştıralım:

1. Video görüşme

ClickUp

SyncUps özelliği, bire bir veya grup tartışmaları için video görüşmelerini basitleştirir. Bu görüşmeler kaydedilebilir ve Clips Hub'da saklanabilir. Burada kullanıcılar bu klipleri yorumlayabilir ve kuruluş içindeki ve dışındaki kişilerle paylaşabilir.

Ayrıca ekranınızı paylaşabilir ve beyaz tahtaları kullanarak işbirliği yapabilirsiniz; her şey daha sonra kolay erişim için otomatik olarak kaydedilir.

Takımlar

Microsoft Teams, misafirler dahil olmak üzere 20.000 katılımcıya kadar web seminerlerinden bire bir görüşmelere kadar her şeyi destekler.

Aramalar OneDrive veya SharePoint'e kaydedilebilir ve ekran paylaşımı, açıklamalar, canlı altyazılar (çevirili) ve yeniden kullanılabilir beyaz tahtalar gibi seçenekler mevcuttur. Özel arka planlar ve yapay zeka destekli Together Modu, yorgunluğu azaltmak için doğal bir ofis ortamı yaratır.

🏆 Kazanan: ClickUp temel özellikleri kapsarken, Microsoft Teams daha sağlam video konferans araçları sunarak daha büyük toplantılar ve web seminerleri için daha güçlü bir seçimdir.

2. Sohbet ve anlık mesajlaşma

ClickUp

ClickUp Sohbet, mesajlaşma ve proje yönetimini tek bir çalışma alanında birleştirerek görevler, yorumlar ve belgeler arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Hatta yorumları ve toplantı notlarını görevlere dönüştürebilirsiniz, ancak bununla ilgili biraz daha sonra ayrıntılı bilgi vereceğiz.

ClickUp, takımınızın yapısını yansıtan Alanlar oluşturarak sohbetleri düzenlemenize ve tartışmaları kolayca bulmanıza olanak tanır. Önemli güncellemeler için, Gönderiler özelliği (Teams'in genel kanalına benzer) duyurular için merkezi bir yer sağlar. Bire bir sohbet, hatırlatıcılar ve SyncUp'lar (sesli-görüntülü aramalar) seçenekleriyle ClickUp Sohbet, takımınızla iletişimde kalmanın hızlı bir yoludur.

Takımlar

Bire bir veya grup sohbetleri için hızlı, gerçek zamanlı mesajlaşma, e-posta ihtiyacını en aza indiren Teams'in anahtar özelliklerinden biridir. Mesajları sabitleyebilir, metin biçimini değiştirebilir ve sohbetleri daha ilgi çekici hale getirmek için emoji, GIF ve özel memler kullanabilirsiniz.

Önemli güncellemeler için mesajları Önemli veya Acil olarak işaretleyebilirsiniz. Acil olarak işaretlenen mesajlar, fark edilmesini sağlamak için tekrarlı uyarılar gönderir. @bahsetme özelliğini kullanarak belirli kişileri hedefleyin veya @kanal özelliğini kullanarak bir konudaki herkesi bilgilendirin. Odaklanarak çalışmak için mesajlarınızı sessize alma seçeneğiniz de vardır.

🏆 Kazanan: ClickUp! Proje yönetimini ve iletişimi tek bir yerde birleştirerek anahtar değiştirme ihtiyacını azaltır, odaklanmayı ve verimliliği artırır.

3. Entegre görev yönetimi

ClickUp

ClickUp, fikirleri eyleme dönüştürmekten gurur duyar. Beyaz tahta oturumlarındaki mesajları, yorumları, toplantı notlarını veya öne çıkan fikirleri kolayca eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve bunları anında takım üyelerine atayabilirsiniz. Ayrıca, tüm görevleriniz sohbet, beyaz tahta veya notlar içinde erişilebilir kalır, böylece son teslim tarihlerini, öncelikleri ve ilerleme takipçilerini tek bir yerden kolayca izleyebilirsiniz.

Takımlar

Teams'te görevleri yönetmek, yalnızca Premium üyeler için ayrılmış bir avantajdır. Planner ve To Do gibi entegre araçlarla, Teams arayüzünden görevler oluşturabilir, son tarihler belirleyebilir, sorumluluklar atayabilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Bu, proje zaman çizelgelerini ve kimin neyden sorumlu olduğunu görmeyi kolaylaştırır, böylece takımın projeleri ve son tarihleri daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

🏆 Kazanan: Görev yönetimi söz konusu olduğunda, ClickUp, diğer uygulamalara ihtiyaç duymadan (Teams'in aksine) tek bir yerden erişilebilen güçlü özellikleriyle bir adım öne çıkıyor.

4. AI yetenekleri

ClickUp

ClickUp'ın yerleşik AI aracı ClickUp Brain, video içeriğini otomatik olarak transkripsiyonlayarak birkaç dakika içinde aranabilir bir veritabanına dönüştürür. Transkriptlerde önemli ayrıntıları kolayca arayabilir veya bunu araca yaptırabilirsiniz.

Toplantılardan sonra, ClickUp Brain toplantı notlarını özetlemenize ve görevler ile eylem öğeleri oluşturmanıza yardımcı olarak her şeyi düzenli tutmanızı sağlar. Ayrıca, kaçırdığınız konuşmaları yakalayabilir, anahtar mesajları vurgulayabilir ve gereksiz ayrıntıları filtreleyerek önemli konulara odaklanmanızı sağlar.

Takımlar

Microsoft Teams ayrıca toplantıları özetleyen ve otomatik transkripsiyonlar üreten bir AI aracına sahiptir, böylece herkesin tartışmayı hatırlaması kolaylaşır. Her kişi için özel önemli noktalar oluşturabilir ve böylece herkesin kendisi için önemli olan anahtar noktaları kaçırmamasını sağlar.

Teams ayrıca soruları yanıtlayabilen, anketler düzenleyebilen ve istatistikler sağlayabilen çeşitli özel botlara sahiptir. Ancak, seçenekler arasında gezinmek zaman alabileceğinden doğru botu bulmak zor olabilir.

🏆 Kazanan: ClickUp, toplantılar sırasında her şeyi tek bir yerde tutan organize yaklaşımı sayesinde bir kez daha zirveye çıktı.

5. Entegrasyonlar

ClickUp

1.000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, Google Drive, Slack, Zoom ve GitHub gibi popüler araçlarla kolayca bağlantı kurar. Kullanıcıların belgeleri tek bir yerden getirmelerine, iletişimi yönetmelerine ve ilerlemeyi izlemelerine olanak tanır. Ayrıca, görevleri otomatikleştirerek ve tüm platformlarda verileri senkronize ederek iş akışınızı özelleştirebilirsiniz.

Takımlar

Teams, Microsoft 365'in yerel işbirliği aracıdır, bu nedenle Microsoft ekosistemiyle entegrasyonu en güçlü olanı olması şaşırtıcı değildir. Outlook, OneDrive ve SharePoint gibi araçları kullanarak e-posta gönderme, dosya paylaşma ve toplantı planlama arasında hızlıca geçiş yapmanızı sağlar. Ayrıca 700'den fazla üçüncü taraf uygulamayla bağlantı kurar, böylece kullanıcılar projeleri yönetmek veya anketleri doğrudan kanallarına tasarlamak için ekstra özellikler ekleyebilir.

🏆 Kazanan: Duruma göre değişir. İşiniz çeşitli araçlarla yürütülüyorsa, ClickUp en iyi seçenektir. Ancak takımınız zaten Microsoft ortamına aşina ise, Teams sizin için daha uygun olabilir.

6. Fiyat

ClickUp

ClickUp'ın fiyatlandırması, yönetim özelliklerine odaklanır ve çeşitli takım boyutlarına ve ihtiyaçlarına uyacak şekilde açık bir katman yapısı sunar.

Yeni başlıyorsanız, ücretsiz sürümü deneyin. Ancak, gelişmiş özelliklere ihtiyacınız varsa, kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlayan ücretli planları inceleyebilirsiniz. ClickUp, daha büyük kuruluşlar için Enterprise seçeneği sunar, ancak fiyatlandırma ayrıntıları için iletişime geçmeniz gerekir.

Ayrıca, her Çalışma Alanı üyesi için aylık 7 $ ek ücret karşılığında herkes ClickUp Brain'e erişebilir.

Takımlar

Microsoft Teams, temel özelliklere sahip ücretsiz bir seçenek de sunar. Ücretli planlar, kişisel ve iş kullanımı için seçenekler sunarak, yalnızca sohbet ve işbirliği araçlarına ihtiyaç duyanların daha düşük bir maliyetle başlamasını kolaylaştırır.

Kişisel planlar aylık 6,99 $'dan başlarken, iş planları kullanıcı başına aylık 4 $ ile 12,50 $ arasında değişen aralıktadır.

🏆 Kazanan: İkisinden Teams, en ucuz plana sahiptir. Ancak, en iyi seçim ihtiyaçlarınıza bağlıdır: ClickUp'ın gelişmiş proje yönetimi mi, yoksa Microsoft Teams'in entegre iletişim araçları mı?

Reddit'te ClickUp ve Teams karşılaştırması

Bu karşılaştırmayı daha iyi anlamak için Reddit kullanıcılarının bu araçlar hakkında söylediklerini inceledik.

Küçük işletme sahipleri, ClickUp'ın sunduğu çok yönlülüğü çok seviyor. Temel iş operasyonlarının büyük bir kısmını yönetme yeteneği ile özellikle yeni kurulan şirketler arasında oldukça popüler hale geldi.

GeekyBlogger'ın yorumu şöyle:

Küçük bir çevrimiçi iş (bir teknoloji blogu) işletiyorum ve neredeyse her şey için ClickUp'ı (özellikle özel alanlar ve görünümler) kullanıyorum. Slack yerine, ClickUp'ta konuşma görünümlerini (sohbet kanalları) kullanıyorum. Ayrı bir CRM yerine, ClickUp'ta "anlaşma değeri" gibi özel alanlar kullanıyorum. ClickUp her liste veya pano girdisini bir görev olarak adlandırsa da, bu bir kişi, bir web sitesi makalesi, bir pazarlama kampanyası veya bir proje de olabilir. Böylece, birden fazla araç için ödeme yapmanız gerekmez ve tüm önemli bilgileri tek bir yerde bulabilirsiniz.

Küçük bir çevrimiçi iş (bir teknoloji blogu) işletiyorum ve neredeyse her şey için ClickUp'ı (özellikle özel alanlar ve görünümler) kullanıyorum. Slack yerine, ClickUp'ta konuşma görünümlerini (sohbet kanalları) kullanıyorum. Ayrı bir CRM yerine, ClickUp'ta "anlaşma değeri" gibi özel alanlar kullanıyorum. ClickUp her liste veya pano girdisini bir görev olarak adlandırsa da, bu bir kişi, bir web sitesi makalesi, bir pazarlama kampanyası veya bir proje de olabilir. Böylece, birden fazla araç için ödeme yapmanız gerekmez ve tüm önemli bilgileri tek bir yerde bulabilirsiniz.

Bu arada, bazı ClickUp kullanıcıları yeni ve geliştirilmiş sohbet özelliklerinden oldukça etkilenmiş durumda.

Redditor JordyGG şöyle diyor

Müşterilerimizin e-posta üzerinden kullanabileceği sohbet özelliğini çok seviyorum. Bu, asenkron iletişimimizi çok daha kanalize hale getiriyor. "

Müşterilerimizin e-posta üzerinden kullanabileceği sohbet özelliğini çok seviyorum. Bu, asenkron iletişimimizi çok daha kanalize hale getiriyor. "

Başka bir kullanıcı şöyle yanıt verdi

Yeni ClickUp Sohbet özelliği, hem masaüstü hem de mobil cihazlarda en üst düzeyde mevcuttur. Sohbete katılmak, yanıt vermeniz gereken bir şey olup olmadığını öğrenmek vb. çok kolaydır.

Yeni ClickUp Sohbet özelliği, hem masaüstü hem de mobil cihazlarda en üst düzeyde mevcuttur. Sohbete katılmak, yanıt vermeniz gereken bir şey olup olmadığını öğrenmek vb. çok kolaydır.

Ancak, bazı kullanıcılar öğrenme eğrisinden (özel özelliklerinden dolayı) ve zaman zaman mikro gecikmelere neden olan ara sıra ortaya çıkan hatalardan şikayetçi olmuştur.

MS Teams'in kendine ait büyük bir hayran kitlesi vardır. Bazı kullanıcılar, Microsoft ortamıyla entegrasyon yeteneklerinin büyük hayranlarıdır.

Takımların en harika yanı, Slack, Zoom, OneDrive ve tüm ofis uygulamaları ile Trello/Notion/diğer uygulamaları tek bir uygulamada birleştirmesidir. Şirketim daha önce farklı programlar kullanıyordu ve bunlar birbirleriyle neredeyse hiç iletişim kurmuyordu, bu yüzden yavaş yavaş her şeyi değiştiriyoruz, müşterilerimiz de öyle.

Takımların en harika yanı, Slack, Zoom, OneDrive ve tüm ofis uygulamaları ile Trello/Notion/diğer uygulamaları tek bir uygulamada birleştirmesidir. Şirketim daha önce farklı programlar kullanıyordu ve bunlar birbirleriyle neredeyse hiç iletişim kurmuyordu, bu yüzden yavaş yavaş her şeyi değiştiriyoruz, müşterilerimiz de öyle.

Ancak, bazı Reddit kullanıcıları, Teams ve Sohbet bölümlerinin platformun iki ayrı bölümü olması nedeniyle aralarında geçiş yapmaktan hoşlanmamaktadır. Öte yandan, birkaç kullanıcı öğrenme eğrisinin oldukça dik olduğunu düşünerek Teams'e alternatifler aramaya başlamıştır.

Graysky311 diyor ki

En büyük sorun öğrenme eğrisi . En önemlisi, sohbetlerin ve kanalların ne için olduğunu öğrenmek ve bunları doğru şekilde kullanmak. Ardından, bunların SharePoint'teki takım sitesiyle nasıl bağlantılı olduğunu ve dosyaları doğru şekilde nasıl paylaşacağınızı anlamak. Kimseye nasıl kullanılacağı konusunda eğitim vermeden tüm kuruluşlarında takımlar kuran insanlar gördüm ve bu çok fazla hayal kırıklığı ve hataya yol açtı.

En büyük sorun öğrenme eğrisi . En önemlisi, sohbetlerin ve kanalların ne için olduğunu öğrenmek ve bunları doğru şekilde kullanmak. Ardından, bunların SharePoint'teki takım sitesiyle nasıl bağlantılı olduğunu ve dosyaları doğru şekilde nasıl paylaşacağınızı anlamak. Kimseye nasıl kullanılacağı konusunda eğitim vermeden tüm kuruluşlarında takımlar kuran insanlar gördüm ve bu çok fazla hayal kırıklığı ve hataya yol açıyor.

Her iki takım işbirliği aracını birlikte kullanmak istiyorsanız, Teams'i doğrudan ClickUp'a entegre edebilir ve her iki dünyanın en iyisini yaşayabilirsiniz.

Hangi İşbirliği Aracı En Üstün?

Uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmak, sınırlı görev yönetimi ve Teams'deki temel yapay zeka, zamanla biriken küçük gecikmeler nedeniyle kolayca hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

ClickUp bu sorunları doğrudan ele alır. Güçlü görev özellikleri, özelleştirilebilir gösterge panelleri, sorunsuz iletişim araçları ve yerleşik yapay zeka ile ClickUp, takım işbirliği ve iş akışınızı tek bir yerden yönetmek için mükemmel bir seçimdir.

Bu, onu karşılaştırmamızda şampiyona yapar!🥇

İşbirliği ve proje yönetimi arasındaki boşluğu doldurmaya hazır mısınız? ClickUp'ı bugün deneyin!