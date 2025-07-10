Gayri resmi kredileri izlemek için Ücretsiz IOU Şablonları

Bir müşteriye, takım üyesine veya hatta bir aile dostuna para mı ödünç veriyorsunuz? Çok cömertsiniz. Ama bunun kaydını tutmuyor musunuz? Bu riskli.

Gayri resmi krediler genellikle herhangi bir izleme veya belge olmadan alınır veya verilir, bu da geri ödemelerin kaçırılmasına, garip takip süreçlerine ve çok fazla strese yol açar.

İyi haber mi? Muhasebeci tutmanıza veya sıfırdan karmaşık hesap tabloları oluşturmanıza gerek yok.

Kılavuzumuz size ücretsiz IOU şablonları sunarak gayri resmi kredileri kolaylık, netlik ve gönül rahatlığıyla izlemenizi sağlar. Hadi izlemeye başlayalım! 💰

Borç Senedi Şablonları Nedir?

Borç senedi şablonu, resmi bir kredi sözleşmesinin karmaşıklığı olmadan kredileri ve geri ödeme koşullarını kaydetmek için kullanılan basit, gayri resmi bir yasal belgedir. I. O. U, "Sana borçluyum" anlamına gelir. Borç senedi şablonu, borç alınan tutar, son teslim tarihi, faiz oranı (varsa) ve ilgili taraflar gibi anahtar bilgileri içerir.

Gündelik kredilerden serbest çalışanlara yapılan ödemelere kadar, şartları bir borç senedi şablonuyla yazılı hale getirmek, beklentileri netleştirir ve yanlış anlaşılmaları önler.

📌 Unutmayın: Borç senediniz, ne kadar borçlu olduğunuzu, ne zaman geri ödeyeceğinizi ve tahakkuk eden faiz veya toplu ödeme beklentisi gibi herhangi bir şart olup olmadığını açıklayan basit ve güvenilir bir belge olmalıdır.

En İyi IOU Şablonları

İşleri resmileştirmeye hazır mısınız? Borçları doğru şekilde belgelendirmenize yardımcı olacak 21 kolay kullanımlı borç senedi şablonu:

1. ClickUp Kredi Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kredi Sözleşmesi Şablonu ile tutar, faiz oranı ve geri ödeme koşulları gibi kredi ayrıntılarını taslak haline getirin ve izleyin

ClickUp Kredi Sözleşmesi Şablonu, kredi verme veya alma işlemlerini yapılandırılmış bir şekilde belgelemek isteyen bireyler veya işletmeler için mükemmeldir. Kredi tutarı ve faiz oranından her iki taraf için uygun ödeme planlarına (haftalık, aylık, yıllık veya özel) kadar tüm önemli kredi ayrıntılarını kaydetmenize yardımcı olur.

Ayrıca, anlaşmanın dengeli ve uygulanabilir olmasını sağlamak için borçlunun feragatnamesi, uyuşmazlık çözümü şartları ve yasal yargı yetkisi gibi bölümler de içerir.

✅ İdeal kullanım alanları: Serbest çalışanlar, küçük işletme sahipleri veya para ödünç veren ve hukuki jargon içermeyen, açık ve takip edilebilir bir kredi sözleşmesi arayan herkes

2. ClickUp Basit Ödeme Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Basit Ödeme Anlaşması Şablonu'nu kullanarak borçlu ve alacaklı arasında ödeme koşullarını, takvimi ve yükümlülükleri net bir şekilde tanımlayın

ClickUp Basit Ödeme Anlaşması Şablonu, karışıklığı önlemek ve tüm şartları baştan belgelemek isteyen iki taraf arasındaki tek seferlik veya tekrarlanan ödemeleri basitleştirir.

ClickUp Belgeleri içinde oluşturulan bu şablon, ödemelerin ne zaman yapılması gerektiğini ve ödemelerin yapılmaması durumunda ne olacağını açıkça tanımlayarak anlaşmazlıkları önler ve ilgili tarafların aynı sayfada kalmasını sağlar. Ayrıca, anlaşmayı daha sağlam hale getirmek için halef sorumluluğu ve yargı yetkisi gibi yasal hükümler de içerir.

Belgeler içinde, ClickUp Görevleri takip işlemleri atamanıza ve ödeme eylemlerini izlemenize yardımcı olur. Ayrıca, son teslim tarihlerini takip etmek için yinelenen hatırlatıcılar kullanarak ödemeleri manuel olarak izlemeye gerek kalmadan kolayca yönetebilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Müşterilerle tek seferlik veya tekrarlanan ödeme anlaşmalarını basitleştirmek isteyen serbest çalışanlar, koçlar veya küçük işletmeler

📮 ClickUp Insight: Her 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Anahtar bir ayrıntı bir e-postada gömülü, bir Slack konusunda genişletilmiş ve ayrı bir araçta belgelenmiş olabilir, bu da takımların işi tamamlamak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmesine neden olur. ClickUp, tüm iş akışınızı tek bir platformda birleştirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Sohbet, ClickUp Belgeler ve ClickUp Brain gibi özelliklerle her şey bağlantılı, senkronize ve anında erişilebilir olur. "İş hakkında iş" yapmaya son verin ve verimli zamanınızı geri kazanın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanıyor. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamana denk geliyor. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler başarabileceğini hayal edin!

3. ClickUp Anlaşma Mektubu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Anlaşma Mektubu Şablonu'nu kullanarak, açıkça belirtilmiş ödeme koşullarıyla esnek kredi veya taksit sözleşmeleri oluşturun

ClickUp Anlaşma Mektubu Şablonu, serbest çalışanlar, ajanslar veya küçük işletme sahiplerinin hizmet anlaşmalarında beklentilerini net bir şekilde belgelemelerine yardımcı olur.

Şablon, proje kapsamını ve ödeme koşullarını önceden belirleyerek, iş başlamadan önce her iki tarafın da aynı sayfada olmasını sağlar. Ödemeler için tercih edilen yöntemi ve zaman çizelgesini not edebilirsiniz, böylece daha sonra tahminlerde bulunmak veya takipte karışıklık yaşamak zorunda kalmazsınız.

Her şeyin yasalara uygun olmasını sağlamak için şablon, belgeyi karmaşık hale getirmeden tazminat ve değişiklik şartları gibi risk koruması ve esneklik için yerleşik maddeler içerir.

✅ İdeal kullanım alanları: Yeni bir iş ortaklığına veya projeye giren ve şartları hızlı ve net bir şekilde belgelemek isteyen müteahhitler, danışmanlar veya küçük takımlar.

🧠 Biliyor muydunuz? İngiltere'de bilinen en eski borç senedi, M.S. 57 yılının 8 Ocak tarihine aittir ve Bloomberg'in Londra merkezinin altındaki Roma yazıtlı tabletler arasında keşfedilmiştir. Latin el yazısı ile yazılmış bu tahta tablet, günümüzde Londra'nın finans bölgesi olan yerde ticari faaliyetlerin ilk kaydı olarak kabul edilmektedir.

4. ClickUp Satın Alma Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satın Alma Sözleşmesi Şablonunu kullanarak satıcı-alıcı bilgilerini, öğe ayrıntılarını ve ödeme koşullarını kolayca belgelendirin

ClickUp Satın Alma Sözleşmesi Şablonu, tedarik, iş yönetimi veya tek başına satış yönetimi gibi alanlarda mal alım veya satım işlemlerini resmileştirmek isteyen herkes için yararlıdır.

Satıcı ve alıcı bilgilerini eklemek için özelleştirilebilir alan sunar; logolar gibi şirket markaları da dahil olmak üzere, öğe özellikleri ve fotoğraflarla tam olarak neyin takas edildiğini açıklayın.

Ayrıca, kararlaştırılan fiyat ve paranın nasıl aktarılacağı gibi ödeme koşullarını da belirleyebilirsiniz. Kendi koşullarınızı ekleyebilir ve her iki taraf da imzaladıktan sonra, açık ve profesyonel bir sözleşmeye sahip olursunuz.

✅ İdeal kullanım alanları: Net, takip edilebilir belgelere ihtiyaç duyan satın alma, satış veya satıcı işlemlerini gerçekleştiren serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler veya kurumsal müşteriler

5. ClickUp Müteahhit Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müteahhit Sözleşmesi Şablonunu kullanarak rolleri, ödeme koşullarını ve işin kapsamını net bir şekilde tanımlayın

ClickUp Müteahhit Sözleşmesi Şablonu, bağımsız müteahhitler veya serbest çalışanlarla iş yapan işletmeler, girişimler ve ajanslar için oluşturulmuştur. İlişkiyi, ödeme koşullarını, işin kapsamını ve daha fazlasını tanımlayan yasal olarak sağlam bir sözleşme oluşturmanıza yardımcı olur.

Şablon, beklenen hizmetler ve ödemelerin nasıl yapılacağı dahil olmak üzere yüklenici ve müşteri sorumluluklarını ayrıntılı olarak belirtir. Ayrıca, sözleşme süresi, yenileme ve değişikliklerin nasıl ele alınacağı gibi uzun vadeli netlik için maddeler de ekleyebilirsiniz.

Son dokunuşlar mı? Yürürlükteki hukuk bölümü ve anlaşmayı imzalamak için her iki tarafın imzaları için alan.

✅ İdeal kullanım alanları: Şeffaf iş uygulamaları için yükleniciler ve serbest çalışanlar işe almak üzere yasal olarak bağlayıcı bir belgeye ihtiyaç duyan işletmeler, ajanslar ve tek başına çalışan girişimciler

6. ClickUp Ticari Kira Sözleşmesi Şablonu (Teksas)

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Texas Kira Sözleşmesi Şablonu ile kira şartlarını, kullanım kurallarını ve kira koşullarını ayarlayın

Ticari kiralamalarla uğraşırken işler çabuk karışabilir. ClickUp Ticari Kira Sözleşmesi Şablonu, Teksas'taki ev sahipleri ve kiracıların kira sözleşmelerini açık bir şekilde özetleyerek ve karışıklığı en aza indirerek doğru bir şekilde belgelemelerine yardımcı olur.

Bu şablon, kira son teslim tarihi, güvenlik depozitosu ve doluluk sınırları gibi birkaç temel kira detayını içerir. Ayrıca konum ve oda sayısı gibi mülk detaylarını da belgeleyerek ev sahiplerine ve kiracılara ilk günden itibaren ortak bir referans noktası sunabilirsiniz.

Ayrıca, kira ödemesi geciktiğinde ne olacağı, taşınma sırasında yapılan incelemelerin nasıl gerçekleştirileceği veya hasarlardan kimin sorumlu olacağı gibi birçok kişinin gözden kaçırdığı pratik kira durumlarını da kapsar. Hatta, anlaşmazlıkları önlemek için evcil hayvan kuralları belirleyebilir veya yerel yasalara göre bir uyum maddesi ekleyebilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Teksas'ta ticari mülkleri yöneten ve özelleştirilebilir kira sözleşmesine ihtiyaç duyan ev sahipleri veya emlak profesyonelleri

🧠 Bonus: ClickUp Brain ile bu şablonda netliği otomatik hale bile getirebilirsiniz. Örneğin, basitçe şunu sorabilirsiniz: "Kiracı kirayı zamanında ödemediği takdirde ne olur?" ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp Texas Kira Sözleşmesi Şablonu içindeki geç kira cezalarını ve yasal işlemleri anlayın Brain, ön tanımlı prosedürler, yasal haklar ve ceza maddeleri gibi şablondan eyleme geçirilebilir bilgileri anında ortaya çıkararak zaman ve karışıklığı önler.

7. ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonunu kullanarak hizmetler, ödemeler ve fesih koşulları için net beklentiler belirleyin

ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu, serbest çalışanların ve danışmanların sundukları hizmetleri ve ödemelerin ne zaman yapılacağını açıkça tanımlamalarına yardımcı olur. İşin kapsamını belirlemeye, zaman çizelgeleri oluşturmaya ve her iki tarafın da uyum içinde çalışmasını sağlamaya yardımcı olur.

Ayrıca, notlar bırakabilir veya güncellemeleri kaydederek anlaşma için tek bir kaynak oluşturabilirsiniz. Ayrıca, kayıt tutucu olarak da kullanılabilir. Böylece, bir müşteri neyi imzaladığını unutursa (hepimizin başına gelmiştir 😅 ), anlaşmayı tekrar gözden geçirebilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: İşlerini net bir şekilde özetlemek ve kapsamın genişlemesini önlemek isteyen serbest çalışanlar, ajanslar ve hizmet sağlayıcılar

💡 Profesyonel İpucu: Birden fazla müşteri sözleşmesini yönetiyorsanız, bu şablonun yanı sıra sözleşme yönetimi yazılımı kullanarak güncellemeleri, onayları ve sürüm kontrolünü kolaylaştırabilirsiniz.

8. ClickUp Satıcı Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satıcı Sözleşmesi Şablonu ile satıcı rollerini, teslim edilecekleri ve zaman çizelgelerini tanımlayın

ClickUp Satıcı Sözleşmesi Şablonu, satıcı ilişkilerini resmileştirmek ve net beklentiler belirlemek isteyen satın alma takımları, proje yöneticileri ve iş sahipleri için oluşturulmuştur.

Karşılıklı hesap verebilirlik için tasarlanmış bu şablon, fiyatlandırma, teslimat koşulları, sorumluluklar ve zaman çizelgelerini netleştirmeye yardımcı olur. Dahası, birden fazla satıcı sözleşmesini tek bir yerden yönetebilir, gerektiğinde güncelleyebilir ve hatta müzakereler sırasında şirket içi takımlarla işbirliği yapabilirsiniz.

Bu işlemleri muhasebe amaçlı da izliyorsanız, birkaç genel muhasebe örneğine göz atmak, satıcı ödemelerini kategorilere ayırmanıza ve kayıtlarınızı düzenli tutmanıza yardımcı olabilir.

✅ İdeal kullanım alanları: Tedarikçi ilişkilerini yöneten ve ilk günden itibaren açık ve güvenilir anlaşmalara ihtiyaç duyan küçük işletmeler ve satın alma ekipleri

Sıkça Sorulan Soru: Yazılı bir borç senedi yasal mıdır? Cevap: Bir borç senedinin yasal geçerliliği olması için aşağıdakileri açıkça belirtmelidir: Borç alınan para miktarı

Borçlunun ve borç verenin isimleri

Geri ödeme koşulları (ödeme tarihleri ve şekilleri gibi)

Herhangi bir faiz taksit tutarı veya toplu ödeme beklentisi

Borçlu ve borç verenin imzaları

9. ClickUp Hesap Ödemeleri Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hesap Ödemeleri Şablonu'nu kullanarak fatura durumlarını, ödeme koşullarını ve satıcı ayrıntılarını tek bir yerden izleyin

ClickUp Hesap Ödemeleri Şablonu, birden fazla satıcıdan gelen faturaları yöneten finans ve operasyon takımları için tasarlanmıştır. Alım, açıklama ekleme, yönlendirme ve doğrulama gibi açıkça tanımlanmış aşamalarla fatura izleme ve ödeme işlemlerini kolaylaştırır.

Şablon, satıcı bilgilerini, ödeme türlerini (tam veya kısmi ödeme gibi) ve önemli fatura tarihlerini kaydetmek için gerekli alanları içerir. Ayrıca, daha sorunsuz bir ödeme süreci için ödenecek tutarları kaydedebilir, görev kimliklerini ve önceliklerini izleyebilirsiniz.

Ayrıca, otomatik hatırlatıcılar ve iş akışları sayesinde, bir daha asla son teslim tarihlerini manuel olarak takip etmek zorunda kalmayacaksınız. ClickUp'ın gider raporu şablonlarıyla birlikte kullanarak, giden nakit ve iç harcamaların net bir görünümünü elde edin.

✅ İdeal kullanım alanları: İşletme sahipleri, muhasebeciler veya tekrarlayan ödemeleri yöneten ve giden nakit akışını takip etmek için güvenilir ve izlenebilir bir yönteme ihtiyaç duyan herkes

Fatura onay sürecini daha da kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? ClickUp içinde görevleri, onayları ve hatırlatıcıları otomatikleştirmeyi öğrenmek için bu iş akışı otomasyonu eğitimini izleyin.

10. ClickUp Kira Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kira Sözleşmesi Şablonu ile hem ev sahipleri hem de kiracılar için kira şartlarını, mülk kullanımını ve sorumlulukları açıkça belirtin

Konut kullanımı için tasarlanan ClickUp Kira Sözleşmesi Şablonu, ev sahipleri ve kiracıların karmaşık hukuki terimler olmadan basit kira sözleşmeleri oluşturmasına yardımcı olur. Kira bedeli, kira süresi, depozito ve mülk adresi gibi temel bilgilerin yanı sıra ön ödemeler ve kamu hizmetleri kuralları gibi isteğe bağlı ayrıntıları da içerir.

Ayrıca, daha sonra karışıklığı önlemek için mülk kullanımı, denetimler ve sözleşme feshi ile ilgili yararlı bölümler de içerir. ClickUp Belgeleri'nde yerleşik olarak bulunan bu şablon , takip işlemleri atamanıza ve imzalanmış sözleşmeleri tek bir yerde saklamanıza olanak tanır, bu da birden fazla kiralık birimi sorunsuz bir şekilde yönetmek için idealdir.

✅ İdeal kullanım alanları: Yönetimi ve güncellemesi kolay, açık ve profesyonel bir kira sözleşmesi isteyen bağımsız ev sahipleri veya küçük mülk yöneticileri

11. ClickUp Serbest Meslek Fatura Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Freelance Fatura Şablonu'nu kullanarak profesyonel faturalar oluşturun ve müşteri projelerinin ödenmemiş ödemelerini izleyin

ClickUp Freelance Fatura Şablonu, serbest çalışanların hızlı bir şekilde profesyonel ve özenli faturalar oluşturmasına yardımcı olur, böylece yönetici yükü olmadan ödemelerinizi alabilirsiniz. Bu şablon, ödemeleri kolaylaştırmak için müşteri bilgileri, hizmetler, ödeme koşulları ve banka bilgileri için özelleştirilebilir alanlar içerir.

Daha da iyisi, her faturayı gerçek zamanlı olarak takip edebilir, bildirimlerle güncel kalabilir ve hatta ClickUp Tablo veya Liste görünümüyle birden fazla faturayı düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca genel finansmanınızı da takip ediyorsanız, bunu kişisel bilanço şablonlarıyla birleştirerek nakit akışınızın daha net bir görünümünü elde edebilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Hızlı, takip edilebilir ve profesyonel görünümlü faturalar isteyen serbest çalışanlar ve tek başına çalışan girişimciler

12. ClickUp Bağımsız Yüklenici Fatura Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bağımsız Yüklenici Fatura Şablonu'nu kullanarak resmi ödeme talepleri gönderin ve serbest hizmetleri profesyonelce kaydedin

ClickUp Bağımsız Yüklenici Fatura Şablonu, manuel izleme karmaşası olmadan net ve ayrıntılı faturalarla kazançlarınızı izlemenize yardımcı olur.

Bu şablon, müşterilerin ihtiyaç duyduğu her şeyi kolayca eklemenizi sağlar: işin kapsamı, saatler, ücretler, vergiler ve son teslim tarihleri. Hizmetleri ve giderleri satır satır ayrıştırabilir, faturanızı son derece net ve itiraz edilemez hale getirebilir ve kalan ödemeleri takip edebilirsiniz.

Ödemeyi profesyonel bir şekilde nasıl talep edeceğiniz konusunda sık sık zorlanıyorsanız, bu şablon size aynı anda hem kararlı hem de dostça davranmanızı sağlayacak araçları sunar.

✅ İdeal kullanım alanları: Birden fazla müşteri veya projeyle çalışan, faturalandırma ve takip işlemlerini temiz, güvenilir ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek isteyen bağımsız yükleniciler

13. Smallpdf'den Borç Senedi Şablonu

smallpdf aracılığıyla

Smallpdf'nin Borç Senedi Şablonu, arkadaşlar, aile üyeleri veya iş arkadaşları arasındaki gayri resmi borç anlaşmaları için idealdir. Doldurması kolaydır ve tek seferlik veya taksitli geri ödeme gibi basit geri ödeme koşullarını destekler. Ayrıca, gerektiğinde faiz veya ödeme tarihlerini de ekleyebilirsiniz.

Doldurması ve imzalaması kolay olan bu şablon, resmi bir sözleşmeye gerek kalmadan her iki tarafın da şartlar üzerinde anlaşmasını sağlar ve ayrıca küçük borçları izlemeye veya kişisel finansal KPI'ları takip etmeye yardımcı olabilir.

✅ İdeal kullanım alanları: Kayıt olmaya gerek olmayan, hızlı ve kolay bir borç senedi belgesine ihtiyaç duyan bireyler, kişisel veya gayri resmi kullanım için

14. ESign'dan IOU Şablonu

eSign aracılığıyla

eSign'ın IOU Şablonu, anahtar geri ödeme koşullarını ve son teslim tarihlerini kapsarken, borçlunun yargı itirafı (izin verilen durumlarda) gibi özellikler sayesinde ekstra yasal ağırlık sağlar.

Borçlu, borç veren ve tanığın dijital imzalarıyla anlaşmayı doğrudan eSign platformunda kesinleştirebilir, böylece süreci resmi ve verimli hale getirebilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Arkadaşlarına, ailelerine veya iş arkadaşlarına borç veren ve geri ödeme ayrıntılarını içeren basit, yapılandırılmış bir sözleşme isteyen kişiler

15. PandaDoc'un IOU Şablonu

pandaDoc aracılığıyla

PandaDoc'un IOU Şablonu, yapılandırılmış kişisel veya iş kredilerini belgelemek için idealdir. Esnek geri ödeme planlarını ve isteğe bağlı kefilleri destekler ve faizi belirli bir dönem boyunca eşit taksitlere bölebilmenizi sağlar.

Müşterek sorumluluk, değişiklik hakları ve geçerli hukuk gibi maddeler içeren ayrıntılı bir borç senedi şablonu.

✅ İdeal kullanım alanları: Faiz, kefil veya taksit gibi isteğe bağlı yasal unsurları içeren esnek ancak iyi yapılandırılmış bir borç senedi sözleşmesi isteyen herkese

16. Template.net'in Kişisel Borç Senedi Şablonu

Şablon. net'in Kişisel Kredi Borç Senedi Şablonu arkadaşlar, aile üyeleri veya iş arkadaşları arasında yapılan borç alışverişlerini belgelemek için açık ve saygılı bir yol sunar.

Kredi tutarı ve geri ödeme tarihi gibi anahtar bilgileri içeren kayıtları düzenli tutarken sadeliğe odaklanır. Finansal durumunuzu düzenlemek ve kişisel kredilerinizin kayıtlarını düzenli tutmak istiyorsanız da yararlı bir araçtır.

✅ İdeal kullanım alanları: Büyük miktarda para ödünç veren veya alan ve açık ve doldurması kolay bir sözleşme isteyen kişiler

17. Template.net tarafından hazırlanan Senet Şablonu

Template.net'in Senet IOU Şablonu, IOU'nun basit yapısını senedin yasal yapısı ile birleştirerek her iki taraf için netlik, uygulanabilirlik ve koruma sağlar.

Yıllık faiz oranı %5, gecikmiş ödemeler için 50 dolarlık gecikme ücreti ve borçlunun cezai şart olmaksızın krediyi erken ödeyebilmesini sağlayan bir ön ödeme maddesi içeren 24 aylık bir geri ödeme planı özetlenmiştir.

✅ İdeal kullanım alanları: Faizli resmi krediler sunan ve belgelenmiş, yasal olarak geçerli bir geri ödeme taahhüdü isteyen bireyler veya kredi verenler

18. Template.net tarafından sunulan Müşteri Borç Senedi Şablonu

Şablon. net'in Müşteri IOU Şablonu, borçlular ve alacaklılar arasındaki kredi sözleşmelerini resmileştirmek için tasarlanmış özelleştirilebilir bir belgedir. Borçlu ve alacaklı bilgileri, ana para tutarı, geri ödeme koşulları, faiz oranı, sözleşme koşulları, ek koşullar ve alacaklı ve borçlu imzaları için bölümler içerir.

Şablon, borç ayrıntılarını basit bir dille açıklamayı kolaylaştırır: ne kadar borç var, kim borçlu ve kalan bakiye ne zaman ödenecek.

✅ İdeal kullanım alanları: Müşterilerine kredi veya finansal yardım sağlayan ve profesyonel görünümlü, müşteri markalı bir borç senedi belgesine ihtiyaç duyan işletme sahipleri veya serbest çalışanlar

💡 Profesyonel İpucu: Krediniz için, karışıklığı önlemek amacıyla ana para kısmını faizden ayrı olarak izlemeniz iyi bir fikirdir. Ana para, ödünç alınan orijinal tutardır ve faiz taksit tutarları, geri ödeme dönemine eşit olarak bölünmüş toplam faize eşittir.

19. Template.net'in Kira Ödeme IOU Şablonu

Template.net'in Kira Ödeme IOU Şablonu, ev sahibi ve kiracı arasındaki gecikmiş kira ödemelerini, toplam kira tutarı, orijinal ve yeni son teslim tarihleri ve gecikme faizi (ayda %5) gibi anahtar alanları içeren bir belge ile kaydeder.

Şartlar, ödemenin yapılmaması durumunda ek faiz ücretlerinin uygulanabileceğini açıkça belirtir ve imza bölümü, borçlunun borcunu ve geri ödeme koşullarını kabul ettiğini teyit eder.

✅ İdeal kullanım alanları: Kira ödemelerinde gecikme yaşayan ev sahipleri ve kiracılar, gerginliği tırmandırmadan yeni şartları yazılı olarak netleştirmek isteyenler

20. Template.net'in Borç Tanıma IOU Şablonu

Template.net'in Borç Tanıma IOU Şablonu, mevcut bir borcu yazılı olarak teyit etmek için kullanılır. 🧾 Borçlu ve borç verenin adı, kredi tutarı, iletişim bilgileri ve geri ödeme zaman çizelgesi gibi temel alanları içerir.

Borçlu ve borç verenin imzaları ve isteğe bağlı bir tanığın imzası için alan da bulunur, böylece yeni bir kredi sözleşmesi hazırlamadan geçmişteki sözlü anlaşmaları veya ödenmemiş bakiyeleri yazılı hale getirebilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Daha önce borç vermiş ve şimdi anlaşmayı ve geri ödeme koşullarını açıkça belgelemek için yazılı bir borç senedi isteyen herkes

21. Wondershare'den IOU Şablonu

wondershare aracılığıyla

Wondershare IOU Şablonu temiz, iyi yapılandırılmış ve para ve ekipman, arazi veya diğer varlıklar gibi nakit olmayan öğeler için uygundur.

Şablon, isimler, borç tutarı, geri ödeme yöntemi ve son teslim tarihi gibi temel bilgileri içerirken, isteğe bağlı faiz alanları ve yasal notlar gibi ek özellikler de sunar. Temel bir borç senedinden daha yapılandırılmış olsa da, herhangi bir temel metin düzenleyiciyle kolayca özelleştirilebilir.

✅ İdeal kullanım alanları: Para ve parasal olmayan borçlar için esnek, indirilebilir bir borç senedi şablonu isteyen bireyler veya küçük işletmeler

İyi bir borç senedi şablonu nedir?

İyi bir borç senedi şablonu her şeyi net tutar ve "Bir dakika, anlaşma neydi?" anlarını önler.

İşte size sunduğu özellikler:

Özelleştirme: İsimler, ödünç alınan para miktarı, son teslim tarihleri ve notlar için alanları herhangi bir anlaşmaya uyacak şekilde özelleştirin

Geri ödeme izleme: Her kredi işlemini kaydedin, ödemeleri izleyin, hatırlatıcılar ayarlayın ve son ödeme tarihlerini kaçırmayın

Hatırlatıcılar ve kontrol listeleri: Yapılacaklar listesi gibi takip işlemlerini veya tekrarlanan ödemeleri izlemenizi sağlayan şablonları kullanın

İşbirliği: Yanlış anlaşılmaları önlemek için belgeyi tüm ilgili taraflarla paylaşın

Esneklik: Geri ödeme planlarını, tutarları veya zaman çizelgelerini anında ayarlayın, böylece sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz

Temel olarak, basit ama kapsamlı bir şablon seçin. İşte her iyi borç senedi şablonunun içermesi gereken temel unsurların kısa bir özeti:

Borç senedi öğesi Neden önemlidir? Tarafların tam adları Kimin borç verdiğini ve kimin borç aldığını netleştirir 🧍‍♀️ Kesin kredi tutarı Sayı ve kelimelerle yazıldığında hataları önler 💸 İşlem tarihi Kredinin verildiği tarihi kaydeder 📅 Geri ödeme tarihi veya takvimi Tek seferlik veya tekrar eden ödemeler için net bir geri ödeme planı oluşturun ⏳ Geri ödeme koşulları Faiz dahil olup olmadığını belirtir 🧾 Her iki kişinin imzaları Yasal ve karşılıklı güven katmanı ekler ✍️ Düzenlenebilir ve erişilebilir biçim Dijital olarak yeniden kullanımı, güncellemeyi veya paylaşımı kolaylaştırır 📱

ClickUp ile Gayri Resmi Kredileri Doğru Şekilde İzleyin

Belgelendirilmemiş borç verme, karışıklığa veya daha kötüsü güven kaybına yol açabilir. İster küçük bir iyilik ister ciddi bir anlaşma olsun, doğru borç senedi şablonuna sahip olmak size daha sonra stres yaşatmaz.

ClickUp, her türlü kredi ile ilgili belgeyi düzenli ve esnek bir şekilde yönetmenizi sağlar. Basit ödeme anlaşmalarından ayrıntılı satıcı sözleşmelerine kadar her durum için bir şablon vardır. En iyi yanı nedir? Bunları kullanmak için hukuk uzmanı olmanıza gerek yoktur.

Haydi, size uygun şablonu seçin, doldurun ve güvenle paylaşın. ✅

ClickUp arkanızda. ClickUp'a bugün kaydolun! 🙌