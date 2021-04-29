2025'te İzlemeniz Gereken 10 Mükemmel Finansal KPI

İster büyük bir şirket ister yeni kurulan bir girişim olun, her şirketin finansal durumunu takip etmesi gerekir

Finans dünyası son derece öngörülemez olsa da, bir şey değişmez:

CFO veya iş sahibi olarak, kuruluşunuzun finansal performansını takip etmeniz gerekir.

Böylece, önceden plan yapabilir ve para kaybetmeyi önleyebilirsiniz. 💸

Peki bunu nasıl yapacaksınız?

Finansal KPI'ları kullanarak!

Bu makalede, finansal KPI'ların ne olduğunu ele alacak ve her iş sahibinin izlemesi gereken on finansal KPI'yı vurgulayacağız.

Hadi bazı KPI'lardan para kazanalım! 💰

Finansal KPI'lar nedir?

Key Performance Indicator (KPI), şirketinizin temel iş hedeflerine ulaşma açısından ne kadar başarılı olduğunu izler.

Finans söz konusu olduğunda, şirketinizin temel hedefleri nelerdir?

İşletme giderlerinizden daha fazla gelir elde etmek ister misiniz?

Nakit akışınızı artırmak mı istiyorsunuz?

Yoksa daha çeşitli gelir kaynakları mı istiyorsunuz?

Finansal anahtar performans göstergeleri, şirketinizin bu hedeflere ulaşmadaki performansını izler.

Kısaca, finansal KPI'lar şirketinizin finansal sağlığını gösterir ve şirketinizin kar elde edip etmeyeceğini belirlemenize yardımcı olur.

KPI'ların metriklerden farkı nedir?

*KPI'lar ve metrikler arasındaki farkları inceleyin.

i̇zlemeniz Gereken 10 Finansal KPI

Finans ekibinizin yatırım yapması gereken on finansal KPI şunlardır:

1. İşletme nakit akışı

İşletme nakit akışı, şirketinizin günlük iş faaliyetlerinden elde edilen toplam nakit akışını ölçen bir finansal KPI'dır.

Hesaplama yöntemi şu şekildedir:

Bu KPI, şirketinizin finansal sağlığını gösterir.

Ayrıca, şirketinizin pozitif nakit akışını sürdürüp sürdüremeyeceğini veya tüm giderleri karşılamak için dış finansmana ihtiyacınız olup olmadığını da belirler.

Not: Bu metriği kullanırken, verileri daha iyi anlamak için işletme marjı veya işletme karı gibi operasyonel KPI'ları incelemek iyi bir fikirdir.

2. Cari oran

Bu KPI, şirketinizin tüm borçlarını bir yıl içinde ödeme yeteneğini ölçer.

Hesaplama yöntemi şu şekildedir:

1,0'dan düşük bir likidite oranı, nakit akışınızı artırmadığınız sürece şirketinizin finansal yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini gösterir.

Ve eğer 1,3 ile 5,0 arasındaysa, iyi haber!

Finansal istikrarı gösterir. 😌

5'ten yüksek bir cari oran, şirketinizin çok fazla nakit paraya sahip olduğu anlamına gelir (bu harika bir şey), ancak aynı zamanda şirketin bu parayla pek de yararlı bir şey yapmadığı anlamına da gelir.

3. Net kar

Net kar veya net gelir, tüm giderler (faiz, vergiler, işletme giderleri vb.) toplam gelirinizden düşüldükten sonra şirketinizin elinde kalan para miktarını ölçer.

Bu finansal metriği otomatik olarak bir kâr hesaplayıcıyla veya basit bir formül kullanarak manuel olarak hesaplayabilirsiniz:

Düşük net gelir, şirketinizin kaynak yönetimi veya verimsiz fiyatlandırma modelleri gibi çeşitli faktörlerle mücadele ediyor olabileceği anlamına gelir.

Öte yandan, yüksek net gelir, şirketinizin iyi performans gösterdiğini gösterir.

4. Net kar marjı

Bu KPI, bir şirketin toplam gelirinden elde ettiği kârın yüzdesini ölçer.

Net kar marjınız, işinizin karlılığını gösterir.

Hesaplama yöntemi şu şekildedir:

5. Brüt kar marjı

Bu finansal KPI, yalnızca satılan malların maliyetini düşürdükten sonra gelirden kalan para miktarını ölçer.

Brüt kar marjı veya brüt marj, şirketinizin finansal olarak sağlıklı olup olmadığını gösterir.

Hesaplama yöntemi şu şekildedir:

Yüksek brüt kar marjı, şirketinizin tüm işletme giderlerini karşılayabilmesi ve yine de inovasyon ve büyümeye yatırım yapabilecek paraya sahip olması anlamına gelir.

Ne derler bilirsiniz:

6. Cari alacaklar ve borçlar

Mevcut alacak hesapları, borçluların işinize olan borçlarının tutarını ölçen bir KPI'dır.

Hesaplama yöntemi şu şekildedir:

Bu performans göstergesi, finans takımlarının ne kadar para geleceğini ve ne zaman geleceğini tahmin etmelerine yardımcı olur.

Ancak, yüksek alacak hesapları bakiyesi, borçlularınızın size hala çok fazla para borçlu olduğu anlamına gelir.

Bu neden bir sorun?

Ödenmemiş tutar bir süredir bekliyorsa, bu durum şirketinizin tahsilat sorunu olduğu veya uzun vadeli borçlularla başa çıkamadığı anlamına gelebilir.

Öte yandan, cari borç hesapları, işinizin tedarikçilere, bankalara ve alacaklılara olan borç tutarını ölçer.

Hesaplama yöntemi şu şekildedir:

7. İşletme sermayesi

İşletme sermayeniz , şirketinizin kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için hazır olan paradır.

Bu KPI, şirketinizin mevcut finansal pozisyonunu inceler.

İşletme sermayesi, mevcut nakit, kısa vadeli yatırımlar ve cari alacaklar gibi kalemleri içerir.

Bu finansal KPI, şirketinizin kısa vadeli finansal yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli kullanılabilir varlıklara sahip olup olmadığını gösterir.

Hesaplama yöntemi şu şekildedir:

8. Müşteri edinme maliyeti

Bu finans KPI'sı, şirketinizin yeni müşteriler kazanmak için yatırdığı para ve kaynak miktarını ölçer.

Aşağıdaki kaynakları içerir:

Reklam maliyetleri

Pazarlama maliyetleri

Yaratıcı maliyetler

Maaşlar

Müşteri edinme maliyeti, bir şirketin sağlığının bir ölçüsüdür.

Aslında, bir işin gelecekteki karlılığını belirlemek için çok yararlı bir finansal KPI'dır.

Hesaplama yöntemi şu şekildedir:

9. Borç/özkaynak oranı

Bu KPI, şirketinizin hissedar yatırımlarını ne kadar verimli kullandığını ölçer.

Hesaplama yöntemi şu şekildedir:

Yüksek borç/özkaynak oranı, şirketinizin büyümesini borçla finanse ettiğini gösterir.

Sorun nedir?

Faiz oranları aniden yükselirse, şirketiniz kredilerini ön tanımlı olarak ödeyemeyebilir. Eyvah!

Öte yandan, düşük borç/özkaynak oranı, şirketinizin büyüme fırsatlarına yatırım yapmak için parasını kullanmaktan çekindiğini gösterebilir.

Peki, iyi bir borç/özkaynak oranı nedir?

Genellikle, iki'nin altındaki borç/özkaynak oranı yönetilebilir kabul edilir.

10. Gelir artış oranı

Bu finansal KPI, iki dönem arasındaki şirket satış gelirlerindeki artış ve azalışı ölçer.

Hesaplama yöntemi şu şekildedir:

Yenilikçi bir startup iseniz, bu iş metriklerini izlemeniz iyi bir fikirdir.

Neden?

Yüksek gelir artış oranı, şirketinizin büyüme, yeni yetenekler kazanma ve yatırımcıları çekme potansiyeline sahip olduğunu gösterir!

Daha fazla örnek görmek ister misiniz? İşte 50'den fazla KPI örneği ve bunları izlemek için bir şablon.

ClickUp ile KPI'ları İzleme ve Ölçme

Finansal hedeflerinizi kalem ve kağıt kullanarak izlemeyi mi düşünüyorsunuz?

Ya da Excel tabloları mı?

Bu yeterli olmaz!

Neden?

Kalem ve kağıt, süreçleri sizin için otomatikleştirip kolaylaştırmayacaktır.

Ayrıca, elektronik tablolarla güçlü otomatik hatırlatıcılar veya hedef izleme özelliklerinden yararlanamazsınız.

Bunun yerine, ihtiyacınız olan tek şey ClickUp gibi bir KPI yönetim yazılımı .

ClickUp, stratejik hedefler belirlemenize ve temel iş hedeflerine doğru ilerlemenizi kolaylıkla izlemenize yardımcı olur.

Merak etmeyin, sözümüzün arkasında duruyoruz. 🤑

ClickUp ile finansal KPI'ları izlemeyi nasıl kolaylaştırdığımızı öğrenin:

KPI'lar anahtar iş hedeflerine odaklandığından, önce birkaç hedef belirlemeniz gerekir.

ClickUp'taki hedefler, daha küçük, ölçülebilir hedefler olarak ayrılabilen üst düzey kaplardır .

Daha küçük hedefleri tamamlayın ve hedefinize ulaşmak için bir adım daha atın!

İlerleme kaydettiğinizden emin değil misiniz?

Endişelenmeyin. ClickUp, hedeflerinize ulaşmak için ne kadar ilerlediğinizi anlamanıza yardımcı olmak için hedeflerinizdeki ilerlemeyi gerçek zamanlı* olarak izler.

Bir hedefi her tamamladığınızda, ilerleme yüzdesiniz otomatik olarak artar.

Hatta aşağıdakiler gibi farklı Hedef türleri arasından seçim yapabilirsiniz:

Para birimi: kârınızı, giderlerinizi ve bütçelerinizi yönetin

Sayılar : satışlardan elde edilen ortalama gelir gibi sayısal rakamlar

Görevler: muhasebe takımınızın işleri doğru şekilde yapıp yapmadığını kontrol edin

ClickUp'ı kullanarak takımınız için büyük hedefler belirlemeyi keşfedin .

ClickUp'taki gösterge panelleri , finanslarınızla ilgili her şey hakkında genel bir bakış sunar.

Finansal hedeflerinizi yönetin, harcamalarınızı izleyin, karlarınızı ve bütçe tahsislerinizi görün... Gösterge panelleri, finansal performansınız hakkında doğru bilgiler sunarak işinizin gelecekte nerede olacağını tahmin etmenizi sağlar.

Daha ayrıntılı bir resim elde etmek için, finansal KPI Gösterge Panelinize birkaç özel bileşen ekleyebilirsiniz, örneğin:

Hesaplama: tekrarlayan gelir oranı gibi sayısal verileri hesaplayın

Çizgi Grafiği: net ve brüt kar marjlarınızı izlemek için özel bir çizgi grafiği oluşturun 📈

Çubuk Grafik: gelir, gider ve kârınızı izlemek için özel çubuk grafikler tasarlayın 📊

Pasta Grafik: özel bir pasta grafik kullanarak işinizin aylık giderlerini haritalandırın

Pil Grafiği: KPI metriklerinizi temsil etmek için bir pil grafiği oluşturun 🔋

Bonus: Genel muhasebe şablonları

3. Raporlar

Finansal raporlarınız olduğu gibi, finans takımınızın KPI'larınıza doğru çalışıp çalışmadığını görmek için çalışan raporlarına da ihtiyacınız vardır.

Neyse ki, ClickUp, finans KPI gösterge panelinize aşağıdakiler gibi tablo bileşenleri eklemenize olanak tanır:

Tamamlandı Raporu: her bir ekip üyesinin tamamladığı görevlerin sayısını izleyin

Üzerinde Çalışılanlar: her bir ekip üyesinin belirli bir gün, hafta veya ayda kaç görev üzerinde çalıştığına dair içgörü elde edin

Çalışma Alanı Puanları: finansal görevlerinizi oyunlaştırarak finansal süreçlerinizi daha ilgi çekici hale getirin

Kimler Geride Kaldı: hangi takım üyelerinin onaylanmamış bildirimleri ve gecikmiş görevleri olduğunu görün

4. Hesaplamalar

Hesap makinenize veda edin, çünkü hesaplamaları doğrudan ClickUp'ta yapabilirsiniz!

ClickUp, görevlerinizdeki sayısal verileri kullanarak güçlü sütun hesaplamaları yapmanızı sağlar. Bunu Liste görünümünde ve Tablo görünümünde yapabilirsiniz.

Ayrıca, formül alanlarını kullanarak yeni bir ürün siparişinin maliyetini veya satışlardan elde ettiğiniz kârı hesaplayabilirsiniz.

İşletme sermayesi ve müşteri edinme maliyetleri gibi KPI'ları bile hızlı bir şekilde hesaplayabilirsiniz!

Böylece, tüm metriklerinizi kelimenin tam anlamıyla sıralayabilirsiniz. 🤩

Günlük, haftalık veya hatta üç aylık olarak tekrarladığınız süreçler için Yineleyen görevler ayarlayın.

Örneğin, üç aylık vergi beyannamesi son tarihleri veya hatta fatura talepleri için yinelenen bir görev ayarlayabilirsiniz.

Hala ikna olmadınız mı?

Endişelenmeyin, faturalarınızı ödemek için yinelenen görevleri bile kullanabilirsiniz!

Ödemelerin vadesi geldiğinde ve faturayı ödedikten sonra bildirim alırsınız, ödemeyi tamamlanmış olarak işaretleyin ve bir sonraki ay için otomatik olarak yeni bir görev oluşturulur.

Çoğu durumda, parayla ilgili görevler sadece "tamamlandı" veya "tamamlanmadı" olarak işaretlenemez

Fatura kesme, maliyet ve gelir bütçeleme, finansal raporlama ve daha fazlası gibi finansal süreçte birçok farklı aşama vardır.

Bu nedenle ClickUp, ilerlemenizi istediğiniz şekilde görebilmeniz için kendi özel durumlarınızı oluşturmanıza olanak tanır.

Böyle anlara aşina mısınız?

Faturaları düzenlemek, müşteri bilgilerini toplamak ve faturaları takip etmek zaman alıcı olabilir.

Neyse ki, ClickUp'taki şablonlar gelirinizi, müşterilerinizi, satışlarınızı ve daha fazlasını saniyeler içinde yönetmenize yardımcı olabilir.

İşte alacağınız şablonlardan bazıları:

Ancak bu sadece başlangıç.

clickUp'ın size nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin finans proje yönetimi .

Finansal KPI'lar hakkında sık sorulan sorular

İşte finansal KPI'larla ilgili bazı önemli soruların yanıtları:

1. Gecikmeli göstergeler nedir?

Gecikmeli göstergeler, halihazırda gerçekleşmiş etkinlikleri bildirir. Kar ve gelir artışı, yaygın örnekler arasındadır.

Gecikmeli göstergeler, halihazırda ilerleme kaydeden eğilimleri teyit ettiğinden, varlık satmak veya satın almak istediğinizde son derece yararlıdır.

2. Öncü göstergeler nedir?

Öncü göstergeler, ekonomideki gelecekteki etkinlikleri ve eğilimleri öngören performans göstergeleridir. Örneğin, her bir müşterinin satın almasını beklediğiniz ürün sayısı.

3. Nicel göstergeler nedir?

Bunlar, sayı, yüzde veya oranla ölçülebilen göstergelerdir.

Örneğin, şirketinizin dönüşüm oranı veya işletme kar marjı.

4. Nitel göstergeler nedir?

Nitel göstergeler, bir nesneye doğru ilerlemeyi belirleyen sayısal olmayan faktörlerdir (görüşler veya algılar).

Nitel göstergeler genellikle çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi finansal olmayan KPI'ları ölçer.

Defterleri Kapatma 📗

Finansal KPI'lar, şirketinizin gelir ve kar elde etmek için doğru yönde ilerleyip ilerlemediğini belirler.

Ancak KPI kitaplığımızdan birkaç finansal KPI seçmek sadece ilk adımdır.

Sonuçta, sadece para kazanmak istediğinizi söyleyip en iyisini ummakla yetinecek misiniz?

Hedeflerinize başarıyla ulaşmak için, belirlediğiniz KPI'ları izlemeniz ve yönetmeniz gerekir.

Bunu verimli bir şekilde yapmak için ClickUp'a ihtiyacınız var.

Finansmanınızı izlemenize yardımcı olan özel Gösterge Panellerinden, hesaplamaları anında yapmanızı sağlayan formül alanlarına kadar, ClickUp KPI'larınıza ulaşmak için ihtiyacınız olan HER ŞEYE sahiptir.

Tüm finansal hedeflerinizi gerçekleştirmek için ClickUp'ı bugün ücretsiz edinin. 👊