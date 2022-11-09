ClickUp'ın Mükemmelliğe Giden Yolu: Kararlılık ve Güvenilirlik Yolculuğumuzda Son Gelişmeler

İş arayanlar, en iyi işlerini yapabilecekleri yeni roller bulmak için sabırsızlandıklarını söylüyor. Bu, iş liderleri için çözülmesi gereken karmaşık bir bulmaca, ancak en azından bir şey açık: Takımlara doğru dijital araçları sağlamak hiç bu kadar önemli olmamıştı.

Araştırmalar, iş teknolojilerinden memnun olan çalışanların tükenmişlik hissetme olasılığının %30 daha az, işlerinden memnun olduklarını söyleme olasılığının ise %29 daha fazla olduğunu göstermektedir. Ayrıca, işverenlerini harika bir iş yeri olarak tavsiye etme olasılıkları da %23 daha fazladır.

Çalışanlarınızın en önemli varlığınız olduğunu biliyoruz (biz de öyle düşünüyoruz!) ve onların kullandıkları araçları sevmeleri bizim için çok önemli. Çalışanlarınızın ClickUp'ta geçirdikleri zamanın keyifli olmasını istiyoruz ve bu nedenle platformumuzun kararlılığını ve kullanılabilirliğini iyileştirmeye kararlıyız. Size en iyi ve en güvenilir ürün deneyimini sunmak bizim için çok önemli.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, ClickUp'ı daha güvenilir ve kullanımı daha kolay hale getirmek için inanılmaz ilerlemeler kaydettik. Bugün, ulaştığımız en dönüştürücü dönüm noktalarından bazılarını paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

Sağlam Bir Temel Oluşturmak

Teknolojik iyileştirmelere geçmeden önce, organizasyonel düzeyde yaptığımız bazı değişiklikleri belirtmenin önemli olduğunu düşünüyorum. ClickUp'a daha fazla yetenek kazandırmak, özellikle de deneyiminizi doğrudan etkileyen rollerde, bizim için büyük bir öncelik olmuştur.

Mühendislik ve destek ekibimize aktif olarak yatırım yapıyoruz ve geçen yıl, geliştirme çabalarımızı desteklemek için 150'den fazla mühendis işe aldık. Bu çabaların bir parçası olarak, Lyft, Facebook, Amazon, Salesforce ve Microsoft gibi şirketlerde büyük ölçekli platformlar oluşturma konusunda inanılmaz deneyime sahip iki deneyimli Mühendislik Başkan Yardımcısı, Gennadiy Geyfman ve Chirag Chheda'yı ekibimize kattık. Gennadiy, büyümemizle birlikte platformumuzu istikrara kavuşturmaya odaklanırken, Chirag ise ClickUp'ın ürün mühendisliği organizasyonunu büyütmektedir.

Ayrıca, Qualtrics'ten Global Müşteri Başarısı Başkan Yardımcısı Joel Huntington'ı, global müşteri hizmetleri ekibini yönetmek üzere ekibimize kattık. Bu takım, müşterilerin ClickUp'ı kullanarak verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmak ve en iyi uygulamalar hakkında onları bilgilendirerek ve tam destek aldıklarını hissetmelerini sağlayarak güçlü destekçiler olarak görev yapmaktadır. Joel, Qualtrics'te beş yıl çalıştıktan sonra ClickUp'a katıldı.

Yeniden Yapılanma ve Güçlendirme

Misyonumuzu ileriye taşıyan ClickUp çalışanlarına büyük değer veriyoruz, ancak hepinizin bu bloga ClickUp platformuyla ilgili güncel bilgiler için geldiğinizi biliyorum ve paylaşacak çok heyecan verici haberlerimiz var. Son birkaç ayda başardıklarımızın bir özetini aşağıda bulabilirsiniz:

Çalışma Süresi Hedefleri Ulaşıldı ve Aşıldı: Çoğu ürün ve hizmetimizde her ay %99,9 çalışma süresini aşma eğilimindeyiz. Bu, ClickUp içinde görevlere, ek dosyalara ve verilere erişim ve bunları yenileme konusunda tutarlılık sağlıyor. Bu da daha güvenilir, daha sorunsuz ve tutarlı bir deneyim bekleyebileceğiniz anlamına geliyor.

Güvenlik: ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 ve ISO 27018:2019 ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 ve ISO 27018:2019 sertifikalarını aldık . Bu sertifikalar, ClickUp'ın müşterilerimize güvenlik, gizlilik, kalite ve güven konusunda taahhüdünü kanıtlamaktadır. İşinizin güvenliği için bunun ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için bu sertifikalardan gurur duyuyoruz. Ayrıca, güvenlik konusunda bu alandaki rakiplerimizden ve diğer platformlardan çok önde olduğumuzun da kanıtıdır.

Platform Sharding : Platformumuzu daha küçük, coğrafi olarak daha dağınık veritabanları etrafında yeniden yapılandırmak için devam eden çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu, sharding olarak bilinen bir süreçtir. Böylece, ölçeklendirmeye devam ederken yüksek performans ve güvenilirliği garanti edebileceğiz.

Yükleme Süreleri İyileştirildi: Geçen çeyrekte, Ana Sayfa, İş Yükü görünümü, Geçen çeyrekte, Ana Sayfa, İş Yükü görünümü, Pano görünümü ve bildirimler sayfası dahil olmak üzere görünümlerin yükleme süreleriyle ilgili bazı önemli iyileştirmeler yaptık. Sayfa yükleme sürelerinin iyileştirilmesiyle, işlerinize daha hızlı ve güvenilir bir şekilde erişebileceksiniz.

Yeni ve Geliştirilmiş Arama : Slapdash'ı satın aldıktan sonra, arama yeteneklerimizi yeniledik. Artık çok daha kısa sürede çok daha alakalı sonuçlar göreceksiniz. Yeni arama motorumuz, önceki sürüme göre ortalama olarak 2 kat daha hızlıdır. Başka bir deyişle, arama yapmak için daha az zaman harcayacak, işlerinizi yapmak için daha fazla zaman kazanacaksınız!

Komuta Merkezi'nin yenilenmesi: Komuta Merkezi'ni yeniden oluşturduk ve Arama ile birleştirerek komutları aramak ve çalıştırmak için tek bir şık arayüz oluşturduk. Artık birkaç saniye içinde kolayca yeni bir görev, belge veya hatırlatıcı oluşturabilirsiniz. Hedefimiz, ClickUp'ın dünyanın en iyi entegre arama deneyimini sunmasıdır.

Daha Hızlı Bildirimler: Büyük veritabanımızı temizleyerek bildirimlerin performansını artırıyoruz. Böylece, platformu uzun vadede daha iyi ölçeklendirebileceğiz. Bildirimleri %30 daha hızlı alacaksınız. Ayrıca, işlerinizi daha iyi takip edebilmeniz için veritabanımızdan bildirimleri alma yöntemimizi de yeniden tanımlıyoruz.

Mobil Uygulama Yenileme: İşe hareket halindeyken erişmek, günümüzün hibrit ve : İşe hareket halindeyken erişmek, günümüzün hibrit ve uzaktan çalışan takımları için kritik bir özelliktir. Bunu göz önünde bulundurarak, ClickUp mobil uygulamasına hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak erişme ve etkileşim kurma hızını 2.000 kat artırdık. Uygulamanın çevrimdışı performansını, kullanmanız gereken her yerde daha fazla güvenilirlik için geliştirmeye devam ediyoruz.

Dinlemek ve Harekete Geçmek

Daha önce de bahsettiğim gibi, taleplerinizi dinlediğimizi ve üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımızı size temin etmek isteriz. Otomasyonlar, Gösterge Panelleri ve platform yenileme sorunları gibi özelliklerle ilgili geri bildirimlerinizi gördük ve bunların ürün yol haritasında yer aldığını ve hayata geçirilme sürecinde olduğunu garanti edebiliriz.

Bileşenlerin daha sorunsuz çalışması için Gösterge Panellerimizi yeniden tasarladık ve yenileme sorunlarının ortadan kalkması için WebSocket'lerimizi yenileme çalışmaları da neredeyse tamamlandı. Bu çalışmaların faydalarını şimdiden deneyimlediğinizi umuyoruz ve sürekli iyileştirmeler görmeye devam edeceğinize inanıyoruz.

Yapılan işten gurur duyuyoruz, ancak bu projelerin tamamlanmasının zaman alacağını kabul etmek önemlidir. Zamanın testinden geçecek önemli ve yüksek kaliteli iyileştirmeler yapmaya kararlıyız ve bunu hızlı ve verimli bir şekilde yapıyoruz.

2023'ün başlarında düzenleyeceğimiz LevelUp etkinliğinde bu çabalarımızın sonucunu tam olarak açıklamak için sabırsızlanıyoruz! 2023 etkinliğimiz için kayıtlar başladı ve ürünümüzün geleceği hakkında sizinle bağlantı kurmayı dört gözle bekliyoruz.