Daha iyi sunumlar için Google Slaytlar'da Gemini'yi kullanma

Sadece toplu esnemelere neden olmayan, dikkat çeken bir sunum hazırlamak, bir dağı tırmanmak gibi hissettirebilir.

Ancak sizi uyandıracak bir gerçek var: Araştırmalar, sunumlar sırasında ortalama izleyici dikkat süresinin yaklaşık 10 dakika olduğunu gösteriyor.

Sunumunuza birkaç dakikada bir yeni öğeler eklemek, izleyicilerin zihinlerine işlenecek şeyler sunarak onların ilgisini canlı tutar. Ancak sunumun teslim tarihi bugünken yeniliklere zamanı nasıl bulacaksınız?

İşte burada Gemini AI devreye giriyor. Sunumlar için güçlü bir yapay zeka aracı olan Gemini AI, fikir üretmenize ve slaytları kolayca iyileştirmenize yardımcı olur.

Müşteri sunumlarını güncellemek veya yeni bir sunum hazırlamak için bu Google Çalışma Alanı özelliği, son dakika telaşesi yaşamadan slaytlarınızın etkileyici olmasını sağlar. Hadi başlayalım!

⏰ 60 saniyelik özet Gemini AI'yı Google Slides'ı geliştirmek için nasıl kullanabileceğinizi öğrenin: Slayt sunumunuzun sağ üst köşesindeki düğmeye tıklayarak Google Slaytlar Gemini'ye erişin (Google Çalışma Alanı veya AI Premium Plan gerektirir)

Gemini'yi kullanarak hızlıca ana hatlar ve özetler oluşturun veya "Üç aylık satış sonuçları hakkında bir slayt oluştur" gibi belirli komutlarla metinleri iyileştirin

Özel görseller oluşturun ve slaytlarınızın görsel çekiciliğini ve tutarlılığını artırmak için tasarım önerileri alın

Daha iyi uyarlanmış içerik için hedef kitlenizden bahsedin ve dinamik sunumlar için yapay zeka tarafından oluşturulan görseller kullanın

Gemini'nin potansiyelini en üst düzeye çıkarın: kısa metinler oluşturun, düzen önerileri alın ve ilgili görseller ekleyin

İçeriğin doğruluğuna, görüntü oluşturma sınırlamalarına (insan görüntüleri kullanılamaz) ve Premium Plan'ın aylık maliyetine dikkat edin

Daha iyi bir alternatif mi istiyorsunuz? Sunum görevlerini yönetmek, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak ve Google Slides ile sorunsuz bir şekilde entegre etmek için ClickUp'ı deneyin

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak tek bir platformda fikir üretin, slaytları görsel olarak tasarlayın ve ilerlemeyi izleyin

ClickUp Brain, içeriği iyileştirip oluşturmanıza, mantıklı bir akış oluşturmanıza ve zaman kazanmanıza yardımcı olurken, sunumunuzun kusursuz olmasını sağlar

Google Slaytlar'da Gemini'yi kullanma

Slaytlarınızı daha akıllı hale getirmeye hazırsınız, ama nereden başlayacaksınız? Gemini AI, sunum aracınıza eklenen gösterişli bir eklenti değildir; minimum çabayla içerik oluşturmak, mesajları iyileştirmek ve görsel çekiciliği artırmak için tasarlanmıştır.

google Slaytlar aracılığıyla

Yapılandırılmış konuşma noktalarına, yeni görsellere veya daha rafine bir düzene ihtiyacınız varsa, AI zor işleri halledebilir.

Temel bilgilerle başlayalım: Gemini'ye erişim, içerik oluşturmak için kullanma ve dikkat çeken slaytlar tasarlama.

🧠Eğlenceli Bilgi: "Gemini" adı Latince'den gelir ve "ikizler" anlamına gelir. Astronomide, İkizler takımyıldızı, birbirini tamamlayan güçleriyle tanınan Yunan mitolojisindeki ikizler Castor ve Pollux ile ilişkilendirilir. Bu ikilik, ikizler arasındaki uyumlu ilişki gibi, AI modelinin çeşitli işlevleri entegre etme yeteneğini yansıtır.

Adım 1: Gemini'ye erişin

Bir slayt sunumu açın ve sağ üst köşedeki Gemini düğmesini bulun. Google Slaytlar'da Gemini'yi kullanmak için

Sunumlarınızda Gemini'yi kullanmak için AI aracına abone olmanız gerektiğini unutmayın. Başlamak için Google One AI Premium Planı (aylık 20 $) veya Gemini for Google Çalışma Alanı Planı satın alın

Gemini'ye tıklayarak AI yardımını etkinleştirin. Böylece görseller oluşturabilir, mevcut slaytları iyileştirebilir ve slayt içeriğini geliştirebilirsiniz

Seçeneği görmüyorsanız, Google Çalışma Alanı Labs'ın etkin olduğu bir Google Çalışma Alanı hesabı kullandığınızdan emin olun. Artık yapay zekayı daha akıllı sunumlar için kullanmaya hazırsınız

Google Çalışma Alanı eklentilerini kullanarak yazım ve dilbilgisi denetimi yapabilir, özgünlüğü kontrol edebilir, intihalden kaçınabilir ve slayt oluşturma sürecinizi her zamankinden daha kolay ve ilgi çekici hale getirebilirsiniz

💡Profesyonel İpucu: Tasarımınızı yenilemek için fikirleriniz mi tükendi? Gemini kenar çubuğunun altındaki yapay zeka tarafından oluşturulan resim slayt gösterisi, sunumlarınız için yeni fikirler verebilir.

Adım 2: İçerik Oluşturun

google Yardım aracılığıyla

Gemini AI özelliği sayesinde, belirli komutları kullanarak sunum slaytlarının içeriğini hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Yapılandırılmış bir taslak veya özet mi ihtiyacınız var? Gemini'den taslak hazırlamasını isteyin.

Şu içerik tekniklerini deneyin:

Gemini kenar çubuğuna doğrudan "Üç aylık satış sonuçları hakkında bir slayt oluştur" gibi komutlar yazarak yeni slaytlar oluşturun

Gemini'ye "Bu slayt için ilgi çekici bir giriş yaz" veya "Bu maddeyi daha kısa hale getir" diyerek metin yazın ve düzeltin

Daha uzun metinleri yapıştırıp Gemini'den "Anahtar noktaları çıkar" isteğinde bulunarak bilgileri özetleyin

Gemini'yi Google E-Tablolar ile entegre ederek verileri görselleştirin ve sayıları etkili bir şekilde sergileyin. AI ile fikirlerinizi geliştirin, slaytlarınız odaklanmış ve ilgi çekici olsun

💡 Hızlı İpucu: Gemini'nin ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamasına yardımcı olmak için istemlerde hedef kitlenizden bahsedin. Teknik bilgiye sahip bir kitle için ayrıntılı açıklamalar isteyin. Yeni başlayanlar için daha basit bir dil kullanın.

Adım 3: Görsel Öğeleri Tasarlayın

google Yardım aracılığıyla

Etkileyici bir sunum sadece kelimelerden ibaret değildir, etkileyici görseller de gerektirir. Google Slides'taki Gemini, temanıza uygun görseller oluşturmanıza olanak tanır.

İşte yapılacaklar:

"Modern bir ofiste takım çalışmasını gösteren bir illüstrasyon oluşturun" gibi istediğinizi açıklayarak özel görseller oluşturun

Gemini'den "Bu ürün karşılaştırma slaytı için bir düzen öner" isteyin ve belirli slaytlar için tasarım önerileri alın.

Ekle seçeneğine tıklayarak veya önerilen seçeneklerden ilgili görselleri seçerek AI tarafından oluşturulan görselleri ekleyin

Slaytlarınızın görsel çekiciliğini artırmak için düzenleri ve renkleri ayarlayın

Metinleri, şekilleri ve resimleri tutarlı bir şekilde biçimlendirmek için Google Çalışma Alanı uygulamalarını kullanarak tutarlılığı sağlayın

Mevcut slaytları veya Google Dokümanlar'ı geliştirirken ya da yeni bir başlangıç yaparken, bu yapay zeka destekli özellikler sunumunuzu görsel olarak dinamik hale getirmenize yardımcı olur.

👀 Biliyor muydunuz? Gemini'den önce, Google'ın Google Slaytlar için ilk yapay zeka destekli aracı , 2016 yılında kullanıma sunulan "Keşfet" özelliğiydi . Bu akıllı araç, makine öğrenimini kullanarak slaytlarınızı analiz eder ve otomatik olarak tasarım önerileri sunarak, şık sunumlar oluşturmanızı kolaylaştırır.

Google Slaytlar'da Gemini'yi kullanmanın sınırlamaları

Sunum sırasında izleyicilerin ilgisini çekmek için Gemini AI for Google Slides mükemmel bir çözüm olabilir, özellikle de Google Çalışma Alanı'nı zaten yoğun olarak kullanıyorsanız.

Ancak, bunu benimsemeden önce, ş Akışınızı etkileyebilecek anahtar sınırlamaları bilmeniz gerekir.

1. İçerik doğruluğu sürekli kontrol edilmelidir ❌

Gemini, sunumunuz için hızlı bir şekilde içerik oluşturabilirken, oluşturduğu her şeyi doğrulamanız gerekir. Araç bazen mantıklı görünen ancak yanlış bilgiler üretebilir, bu nedenle oluşturduğu her slaytı manuel olarak gözden geçirip doğrulamanız gerekir. Bu ek doğrulama adımı, genel ş Akışınızı yavaşlatabilir.

2. Sınırlı görüntü oluşturma seçenekleri ❌

İçinde insan figürleri bulunan bir slaytınız mı var? Şansınız yok. Gemini şu anda insan figürleri içeren görüntüler oluşturamıyor.

İnsan odaklı görseller içeren slaytlar için diğer araçlara veya stok fotoğraf hizmetlerine güvenmeniz gerekir.

3. Aylık maliyetler hızla artar ❌

Kullanıcı başına aylık 20 dolar olan Gemini'nin maliyeti, özellikle büyük takımlar için hızla artabilir. Örneğin, 10 kişilik bir takım sadece bu araca yıllık 2.400 dolar harcayacaktır. Küçük işletmeler ve serbest çalışanlar, bütçelerini hazırlarken bu maliyetleri haklı çıkarmakta zorlanabilir.

4. Kalite, hızlı becerilerinize bağlıdır ❌

Gemini'nin çıktısının kalitesi, büyük ölçüde sağladığınız komut istemlerine bağlıdır. AI araçlarını ilk kez kullanıyorsanız, istediğiniz sonuçları elde etmekte zorlanabilirsiniz. Etkili komut istemleri yazmak, pratik ve deneme gerektirir. Kötü yazılmış komut istemleri genellikle hedeften sapan içeriklere yol açar ve kapsamlı düzenleme gerektirir.

5. Erişim ve entegrasyon engelleri ❌

Gemini'yi Looker Studio gibi diğer araçlarla birlikte kullanmak için premium abonelik, uygun görüntüleme izinleri ve sunumlarınıza düzenleyici erişimi gerekir. Bu koşullardan herhangi biri eksikse, anahtar özelliklere erişiminiz engellenir ve aracı en iyi şekilde kullanma olanağınız sınırlanır.

📮 ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini tamamlamak için ortalama 6 kişiyle bağlantı kurmak zorundadır. Bu, temel bağlamı toplamak, öncelikleri uyumlu hale getirmek ve projeleri ilerletmek için her gün 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. Mücadele gerçek: Sürekli takip, sürüm karmaşası ve görünürlük sorunları takımın verimliliğini azaltır. İşbirliğine dayalı sunumlarınızı ClickUp Beyaz Tahtalarında saklayın ve kimin ne üzerinde çalıştığını takip edin.

Ayrıca okuyun: Zoom ve ClickUp için Ücretsiz Etkileşimli Beyaz Tahta Şablonları

ClickUp ile AI ve Google Slides'ı kullanma

Sunumlarınızda AI araçlarını kullanmanın uygun maliyetli bir yolunu mu arıyorsunuz? Google Slides, tanıtım sunumları için harika bir araçtır, ancak daha iyi sunumlar oluşturmanıza ve tüm ş akışınızı tek bir yerden yönetmenize yardımcı olan AI destekli bir çalışma alanı sunan bir platform da var.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir ve tüm bunları daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile destekler.

ClickUp'tan önce, takımlar ayrı platformlarda çalışıyordu ve bu da görev güncellemelerini ve ilerlemeyi etkili bir şekilde iletmeyi zorlaştıran iş siloları yaratıyordu. Veri raporlamasına gelince, liderlerimiz organizasyonumuz için güçlü iş kararları almak için ihtiyaç duydukları doğru raporları bulmakta zorlanıyordu. En sinir bozucu kısım, takımlar arasında proje görünürlüğünün olmaması nedeniyle iş çabalarının iki kez harcanmasıydı.

ClickUp'tan önce, takımlar ayrı platformlarda çalışıyordu ve bu da görev güncellemelerini ve ilerlemeyi etkili bir şekilde iletmeyi zorlaştıran iş siloları yaratıyordu. Veri raporlamasına gelince, liderlerimiz organizasyonumuz için güçlü iş kararları almak için ihtiyaç duydukları doğru raporları bulmakta zorlanıyordu. En sinir bozucu kısım, takımlar arasında proje görünürlüğünün olmaması nedeniyle iş çabalarını boşa harcamamızdı.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile AI Destekli Sunumlar Oluşturma

ClickUp Beyaz Tahtalarında görüntüler oluşturarak sunumlarınızı bir üst seviyeye taşıyın

İşbirliğine dayalı, yapay zeka destekli sunumlar oluşturmanız mı gerekiyor? Google Slides gibi geleneksel sunum yazılımları, esnek olmayan yapıları nedeniyle kısıtlayıcı olabilir. Sunum oluşturma sürecinize yeni bir boyut katmak için ClickUp Beyaz Tahtalarına geçin.

İster şirket içi bir takımla çalışıyor ister uzaktan bir müşteriye sunum yapıyor olun, fikirlerin serbestçe akışının sağlandığı bir dijital beyin fırtınası aracı olarak kullanabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar, sunum oluşturma sürecinize yeni bir boyut katar. Bunları, fikirlerin serbestçe aktığı dijital beyin fırtınası alanınız olarak düşünün.

Panonuz, yapışkan notlar, görüntü ekleme, şekiller, çerçeveler, metinler ve yüklü şablon mağazası gibi araçların yanı sıra bir AI görüntü oluşturucu ile donatılmıştır. Sunumunuz veya beyin fırtınası oturumlarınız için mükemmel görüntüleri oluşturmak üzere ayrıntılı komutlar ekleyin.

Sunumlar için ClickUp Brain'den en iyi şekilde yararlanın

ClickUp Brain'e görevlerinizi, hedeflerinizi ve slaytlarınızı görselleştirmesini söyleyin, size olası çözümleri sunsun

ClickUp Brain, yapay zeka aracından daha fazlasıdır; her türlü yazma ve araştırma için başvurabileceğiniz sanal bir asistandır. Sunumlarınızı güzelleştirmek için ClickUp Brain'den konuşmanız için yazar notları yazmasını isteyin.

Ayrıca, saniyeler içinde slayt içeriği oluşturabilir; Brain'e ihtiyacınız olan içeriği girin, gerisini o yapsın.

İçerik oluşturmadan son rötuşlara kadar, ClickUp Brain sunumlarınızı geliştirmek için gereken her şeyi yapabilir

Ama daha bitmedi!

ClickUp tüm işlerinizi tek bir merkezi konumda tuttuğundan, Brain iş verilerinizi tarayabilir ve sunumunuz için istatistikleri ve önemli bilgileri seçebilir.

Artık birinci çeyrekte tamamlanan görevlerin yüzdesini aramanıza gerek yok — Brain sizin için bulur. Beyaz Tahtanızı ClickUp Brain ile birleştirerek AI'nın gerçek gücünden yararlanarak görseller oluşturun, içerik yazın ve verilerinizi derleyin!

Bonus olarak, ClickUp Brain ile artık ChatGPT, Gemini ve Claude gibi birden fazla LLM kullanma seçeneğiniz var. Böylece, AI araçları arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz; her şeyi ClickUp içinde yapabilirsiniz.

Ayrıca okuyun: Etkileyici Sunumlar için Ücretsiz Google Slayt Şablonları

ClickUp AI ve Google Slides entegrasyonu

ClickUp içinde Google Slides oluşturun ve görevlerinize ekleyin

Peki ya zaten Google Slides kullanıyorsanız? Sorun değil; ClickUp'ın ücretsiz Google Drive entegrasyonu ve gömme seçenekleriyle işlerinizi platforma yükleyin.

İlk olarak, Google Slaytlar sunumunuzu herkese açık olarak ayarlayabilir ve bağlantısını projenize ekleyebilirsiniz. ClickUp içinden doğrudan Slaytlar'da takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve evet, tüm AI ihtiyaçlarınız için ClickUp Brain'i de kullanabilirsiniz!

Ayrıca Google Drive'ınızı ClickUp'a entegre ederek görevlere ve yorumlara dosya eklemeyi kolaylaştırabilirsiniz. Ayrıca, sekme değiştirmeden ClickUp içinden canlı bağlantı önizlemeleri alabilir ve Slides üzerinde çalışabilirsiniz.

ClickUp Sunum Şablonu

ClickUp'ta başyapıtınızı oluşturmaya hazır mısınız? ClickUp Sunum Şablonu ile başlayın.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Sunum Şablonu ile işiniz için mantıklı bir akış oluşturun

ClickUp Beyaz Tahtaları üzerinde tasarlanan bu şablon, yeni başlayanlar için kolaydır ve üzerine çizim yapma veya yazma için geniş bir alan sunar. Baştan sona net bir yapı sağlarken, uzaktaki takımınızla kolayca işbirliği yapmanızı sağlar.

İşte bu şablonun çarpıcı sunumlar hazırlamanıza yardımcı olacak anahtar özellikleri:

Tamamen özelleştirilebilir ve kullanıma hazır : Önceden hazırlanmış sunum taslağını ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlayın, hızlı bir şekilde başlamayı kolaylaştırın

Düzen ve netlik : Baştan sona net bir yapı geliştirerek sunumunuzun akışının sorunsuz ve mantıklı olmasını sağlayın

Görev izleme : Sunumunuzla ilgili tüm görevleri tek bir yerden takip edin, proje yönetimini ve ilerlemeyi kolaylaştırın

Zamandan tasarruf : Materyalleri önceden hazırlayarak son dakika değişikliklerine gerek kalmadan zamandan tasarruf edin

Hataları ortadan kaldırır: Yapılandırılmış bir şablonu takip ederek hataları önleyin, sunumunuzun kusursuz ve hatasız olmasını sağlayın

Ayrıca okuyun: Google Slaytlar için Ücretsiz Zihin Haritaları Şablonları

ClickUp ile Sunumlarınızı Güçlendirin

Google Slides'ta Gemini'yi kullanma ipuçları sadece başlangıç. ClickUp ile tüm işlerinizi tek bir akıcı platformda bir araya getirebilirsiniz.

Artık sekmeler arasında geçiş yapmak veya geri bildirimleri takip etmek zorunda kalmayacaksınız. ClickUp, Google Çalışma Alanı, Google Slaytlar ve Gemini AI gibi yapay zeka araçlarını entegre ederek her şeyi düzenli tutar.

ClickUp Beyaz Tahtalar, aynı platformda fikirlerinizi görsel olarak beyin fırtınası yapmanıza ve bunları slaytlara dönüştürmenize olanak tanır. Ayrıca, ClickUp Brain ile içerik fikirleri oluşturmak ve bunları geliştirmek çok kolaydır.

Sunum becerilerinizi geliştirmeye hazır mısınız? Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve gerçekten parlayan slaytlar oluşturmaya başlayın!