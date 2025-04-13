2025'te Verimli Pazarlama için En İyi 10 Basitleştirilmiş Alternatif

Sabah kahveniz soğumadan önce tek bir platformda sosyal medya gönderilerini güncellemeyi, grafikler tasarlamayı ve içerik planlamayı hiç denediniz mi? Simplified, artan pazarlama ihtiyaçlarınıza ayak uyduramadığında her gün yaşadığınız zorluk budur!
Her şeyi bir arada sunan bir kolaylık vaat etse de, şablon sınırlamaları, işbirliği darboğazları ve basit otomasyon özellikleri, takımınız büyüdükçe dijital kelepçeler gibi hissettirmeye başlar.
Pazarlama aracı dünyası, iş akışınızı sorunsuz tutarken işlevselliği hiper hıza çıkaran Simplified alternatifleriyle doludur.
Turbo şarjlı sosyal planlama, güçlü bir içerik takvimi şablonu veya ilgi çekici içerik yazan yapay zeka mı ihtiyacınız var? Daha iyi bir Simplified alternatifi sizi bekliyor! Simplified'ın yerini almakla kalmayıp, tüm pazarlama stratejinizi devrim niteliğinde değiştirecek içerik oluşturucular için araçları keşfedin!
⏰ 60 saniyelik özet
Pazarlama iş akışınızı dönüştürebilecek en iyi Simplified alternatifleri:
- ClickUp : Hepsi bir arada pazarlama yönetimi için en iyisi
- Canva: Sezgisel grafik tasarım için en iyisi
- Synthesia: AI video oluşturma için en iyisi
- HeyGen: AI avatar videoları ve sunumlar için en iyisi
- Anyword: ROI tahmini ile AI metin yazımı için en iyisi
- SocialPilot: Sosyal medya yönetimi ve analizi için en iyisi
- GravityWrite: Küçük takımlar için yapay zeka destekli içerik oluşturma için en iyisi
- Claude: Uzun form içerik oluşturma ve düzenleme için en iyisi
- Adobe Express: Profesyonel düzeyde şablonlar ve marka tutarlılığı için en iyisi
- Piktochart: İnfografikler ve görsel hikayeler oluşturmak için en iyisi
Basitleştirilmiş Alternatiflerde Nelere Dikkat Etmelisiniz?
İçerik oluşturma ve pazarlama için Simplified alternatifleri seçerken, takımınız için en uygun olanı bulmak için şu anahtar özellikleri göz önünde bulundurun:
- İçerik oluşturma yetenekleri: Tek bir platformda sosyal medya grafikleri, videolar, yazılı içerik ve daha fazlası gibi çeşitli içerik türlerini destekler
- İşbirliği özellikleri: Yorum fonksiyonları, paylaşılan çalışma alanları ve gerçek zamanlı düzenleme ile inceleme sürecini kolaylaştırır
- Entegrasyon ekosistemi: Sorunsuz iş akışı entegrasyonu için sosyal medya platformları, CRM'ler ve proje yönetimi yazılımlarıyla bağlantı kurar
- AI yardımı: Otomatik metin yazma, görüntü oluşturma ve içerik optimizasyonu ile verimliliği artırır
- Sezgisel arayüz: Öğrenme eğrisini azaltan ve takımın benimsemesini artıran kullanıcı dostu bir tasarım sunar
- Özelleştirme seçenekleri: Şablonlar, stil kılavuzları ve varlık yönetimi ile marka tutarlılığını korur
- Analitik ve raporlama: Pazarlama stratejilerini iyileştirmek için içerik performansı hakkında içgörüler sağlar
En İyi 10 Basitleştirilmiş Alternatif
1. ClickUp (Hepsi bir arada pazarlama yönetimi için en iyisi)
Günümüzün iş dünyası bozuk. Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz, bizi yavaşlatan birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda. ClickUp , iş için her şeyi içeren bir uygulama ile bu sorunu çözüyor. Projeler, bilgiler ve sohbeti tek bir yerde birleştiren bu uygulama, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile destekleniyor.
Simplified, temel tasarımı basit takım koordinasyonu ile birleştirmeye çalışırken, ClickUp bir adım önde. İçerik oluşturma araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantılı kurumsal düzeyde proje yönetimi sunar; pazarlama takımınızın başarılı olması için mükemmel, entegre bir ortam.
Simplified'ın iş akışı sınırlamaları sizi kısıtlı hissettiriyorsa, ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, otomasyon seçenekleri ve ayrıntılı raporlama özellikleri güçlü bir yükseltme olabilir.
ClickUp Brain
Ayrıca, yerleşik AI asistanı ClickUp Brain ile pazarlama takımları, sosyal medya başlıklarından eksiksiz blog taslaklarına kadar her türlü içeriği benzeri görülmemiş bir hızda oluşturabilir ve tüm bunları yaparken markanın sesinin tutarlılığını koruyabilir.
ClickUp Brain, mevcut içeriği iyileştirerek, grameri kontrol ederek ve çoklu dil desteği sağlayarak temel AI araçlarının ötesine geçer. Ayrıca, Simplified'ın AI'sının sunamadığı bir özellik olan hedef kitleye uygun tonu da ayarlar.
Ama daha fazlası var! ClickUp Brain kullanıcıları, ClickUp Çalışma Alanı'ndan doğrudan Claude ve GPT-4o gibi birden fazla LLM ile çalışmayı seçebilirler.
ClickUp Belgeleri
Bu arada, ClickUp Belgeleri, belge oluşturmayı doğrudan görevlere ve iş akışlarına bağlayarak takımların pazarlama materyalleri üzerinde işbirliği yapma şeklini dönüştürür.
Yazarlar, tasarımcılar ve paydaşlar aynı anda düzenleme yapabilir, bağlamsal yorumlar bırakabilir ve belgeleri belirli kampanyalara bağlayarak merkezi bir bilgi yönetimi merkezi oluşturabilir.
ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu
İçerik iş akışlarını hızlı bir şekilde kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu, planlama, üretim izleme ve yayınlama programları için özelleştirilebilir görünümler içeren kullanıma hazır bir çerçeve sağlar.
Bu şablon, pazarlama takımlarının içerik boru hattını görselleştirmesine, içerik metriklerini izlemesine, içerik üretmesine ve sıfırdan sistemler kurmadan tutarlı çıktı kalitesi sağlamasına yardımcı olur.
Sosyal medya proje yönetimi, tasarım araçları ve pazarlama yazılımları arasında dengede kalmaya mı çalışıyorsunuz? 1.000'den fazla iş aracından oluşan geniş ürün yelpazesiyle ClickUp Entegrasyonları, her şeyi birbirine bağlı tutar, böylece içeriğiniz oluşturulmasından dağıtımına kadar sorunsuz bir şekilde akar.
Gerçek zamanlı içgörüler mi ihtiyacınız var? ClickUp Gösterge Panelleri, pazarlama KPI'ları ve kampanya performansına ilişkin net bir görünüm sunarak Simplified'ın sunamadığı derinlemesine analizler sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Beyaz Tahtalarında kampanya fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapın, stratejiler ve sosyal medya içeriklerini haritalandırın
- ClickUp Otomasyonları ile görev atamalarını, onayları ve içerik aktarımlarını tetikleyin
- Tasarımlar, videolar ve belgeler üzerinde düzeltme ve açıklama kullanarak geri bildirimleri kolaylaştırın
- Takımınızın kolay erişimi için marka varlıklarını ClickUp Belgeleri veya paylaşılan Çalışma Alanında saklayın
- Canva veya Figma gibi tasarım araçlarını entegre ederek pazarlama materyallerinde marka tutarlılığının korunmasını sağlayın
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir
- Mobil uygulama, masaüstü sürümüne kıyasla sınırlı işlevselliğe sahiptir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Bir G2 incelemesi şöyle diyor:
Biz yoğun bir iç pazarlama takımıyız. Clickup'ın zaman çizelgesi ve tablo içindeki esnek yapısı, anında oluşturulabilen özel alanlar, bu görünümü kolayca oluşturmayı sağladı ve Clickup'ın diğer bölümlerinde bu promosyon projelerini güncelledikçe canlı olarak güncelleniyor.
Biz yoğun bir iç pazarlama takımıyız. Clickup'ın zaman çizelgesi ve tablo içindeki esnek yapısı, anında oluşturulabilen özel alanlar, bu görünümü kolayca oluşturmayı sağladı ve Clickup'ın diğer bölümlerinde bu promosyon projelerini güncelledikçe canlı olarak güncelleniyor.
2. Canva (Sezgisel grafik tasarım için en iyisi)
Canva, Simplified'ın kullanıcı dostu bir alternatifidir ve grafik tasarım uzmanlığı olmayan takımlar için mükemmeldir.
Sürükle ve bırak düzenleyici ve 250.000'den fazla ücretsiz şablon, içerik oluşturma iş akışlarını hızlı ve kolay hale getirir. Simplified temel tasarım araçları sunarken, Canva sosyal medya gönderilerini, sunumları ve basılı materyalleri destekleyerek görsel pazarlama için çok yönlü bir seçimdir.
Yapay zeka destekli öneriler, doğrudan yayınlama ve geniş biçim desteği ile Canva, her beceri düzeyindeki pazarlamacılar için yüksek kaliteli içerik üretimini kolaylaştırır.
🧠 İlginç Bilgi: Canva, Batı Avustralya Üniversitesi'nde tasarım yazılımı öğreten Melanie Perkins'in Photoshop gibi programları çok karmaşık bulmasıyla başladı. 2007 yılında, Cliff Obrecht ile birlikte lise yıllığı tasarım işi yapan Fusion Books'u kurdu ve bu da Canva'nın önünü açtı.
Canva'nın en iyi özellikleri
- Şablonlar, öğeler ve stok fotoğraflardan oluşan geniş bir kitaplık ile tasarım oluşturmayı hızlandırın
- Brand Kit'i kullanarak görsel kimliğinizi saklayın ve uygulayın, marka tutarlılığınızı koruyun
- Yorumlar ve onay akışlarını kullanarak takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Sosyal medya gönderilerini doğrudan büyük platformlara planlayın
- Basit animasyon araçlarıyla statik tasarımlara hayat verin
Canva sınırlamaları
- Gelişmiş tasarım yetenekleri, Adobe paketi gibi profesyonel araçlara kıyasla daha sınırlıdır
- Video düzenleme özellikleri, özel video platformlarına kıyasla basittir
Canva fiyatlandırması
- Ücretsiz: Temel özellikler
- Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Takımlar: Üç kullanıcı için aylık 30 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Canva puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.400+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Canva hakkında ne diyor?
Bir G2 incelemesi şöyle diyor
Canva, daha fazla verimlilik sağlayan ve önceden eğitim gerektirmeyen kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Sürükle ve bırak özellikleriyle tasarım için çeşitli tasarım şablonları mevcuttur. Geniş bir tasarım öğeleri ve grafik kütüphanesi ve milyonlarca ücretsiz görüntü ve stok fotoğrafa erişim. Kolay dışa aktarma ve yayınlama seçenekleriyle özel markalama seçenekleri... En iyisi ise uygun fiyatlı planlardır.
Canva, daha fazla verimlilik sağlayan ve önceden eğitim gerektirmeyen kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Sürükle ve bırak özellikleriyle tasarım için çeşitli tasarım şablonları mevcuttur. Geniş bir tasarım öğeleri ve grafik kütüphanesi ve milyonlarca ücretsiz görüntü ve stok fotoğrafa erişim. Kolay dışa aktarma ve yayınlama seçenekleriyle özel markalama seçenekleri... En iyisi ise uygun fiyatlı planlardır.
3. Synthesia (AI video oluşturma için en iyisi)
Video içeriği yüksek talep görüyor, ancak üretim zorlukları Simplified kullanan pazarlama takımları için işi zorlaştırıyor. Maliyetler, zamanlama ve yetenek koordinasyonu genellikle tutarlı çıktıları blokluyor.
Synthesia, yapay zeka destekli video oluşturma özelliği ile bu engelleri ortadan kaldırır; kamera, mikrofon veya düzenleme becerisi gerekmez. Eğitim ve tanıtım videoları için ideal olan 120'den fazla dilde senaryoları sunan gerçekçi sanal sunucular oluşturur.
Simplified'ın temel düzenleme araçlarından farklı olarak, Synthesia metni anında profesyonel videolara dönüştürerek orijinal görüntüye olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
Synthesia'nın en iyi özellikleri
- 120'den fazla dilde içeriği doğal bir şekilde sunan AI sunumcular oluşturun
- Kamera veya aktörler olmadan profesyonel eğitim ve pazarlama videoları oluşturun
- Marka kimliğinize uyacak şekilde sanal arka planları ve sahneleri özelleştirin
- Aynı AI sunucuyu koruyarak videoları anında çevirin
- Dahili grafikler, geçişler ve metin katmanları ile etkileşimi artırın; düzenleme becerisi gerekmez
Synthesia sınırlamaları
- AI sunumcularında insan aktörlere kıyasla sınırlı duygusal aralık
- Bazı kullanıcılar avatar animasyonlarında ara sıra doğal olmayan hareketler olduğunu bildiriyor
Synthesia fiyatlandırması
- Ücretsiz: Temel sürüm
- Başlangıç: 29 $/ay
- Oluşturucu: 89 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Synthesia puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)
Ayrıca okuyun: AI ile Oluşturulan Videolar için Synthesia AI Alternatifleri
4. HeyGen (AI avatar videoları ve sunumlar için en iyisi)
Her mesajın gerçek bir kişinin çekimini gerektirdiği durumlarda, kişiselleştirilmiş video içeriğini ölçeklendirmek neredeyse imkansızdır. Satış ve pazarlama takımları, farklı segmentler ve güncellemeler için videoları özelleştirmekte zorlanarak kısa sürede üretim sınırlarına ulaşır.
HeyGen, ekstra çekim yapmaya gerek kalmadan sınırsız sayıda kişiselleştirilmiş video sunan dijital ikizler, yani AI avatarlar yaratarak video pazarlamasında devrim yaratıyor.
Bu Simplified alternatifi, ölçeklenebilir, otantik video iletişimi ile öne çıkar ve satış, müşteri etkileşimi ve diğer pazarlama çabaları için idealdir. Takımlar, gerçek üyelerin gerçeğe yakın AI sürümlerini oluşturarak sorunsuz, kişiselleştirilmiş mesajlaşma sağlar.
HeyGen'in en iyi özellikleri
- Bireysel potansiyel müşteriler veya müşteriler için videoları büyük ölçekte kişiselleştirin
- Orijinal sunumun içeriğini koruyarak içeriği birden fazla dile çevirin
- Avatar sunumlarının yanı sıra ekran kayıtlarını ve tanıtımları da ekleyin
- Tıklanabilir öğeler ve harekete geçirici düğmelerle etkileşim ekleyin
HeyGen sınırlamaları
- Gerçekçi dijital ikizler oluşturmak için ilk kurulum süresi gerekir
- Gelişmiş kişiselleştirme özellikleri için zorlu bir öğrenme süreci
HeyGen fiyatlandırması
- Oluşturucu: Aylık 29 $
- Takım: 89 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
HeyGen puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (700+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (290+ yorum)
HeyGen hakkında gerçek kullanıcıların yorumları
Capterra incelemesi şöyle diyor
HeyGen, profesyonel videolar oluşturması gereken herkes için zaman ve para tasarrufu sağlayan harika bir araçtır, ancak biraz deneyim gerektirir ve bu aracı kullanmayı zaten bilen profesyonellere güvenmenizi öneririm.
HeyGen, profesyonel videolar oluşturması gereken herkes için zaman ve para tasarrufu sağlayan harika bir araçtır, ancak biraz deneyim gerektirir ve bu aracı kullanmayı zaten bilen profesyonellere güvenmenizi öneririm.
Ayrıca okuyun: Etkili Ürün Videoları Nasıl Oluşturulur?
5. Anyword (ROI tahmini ile AI metin yazımı için en iyisi)
Pazarlamacılar, dağıtım için yatırım yapmadan önce hangi metnin dönüşüm sağlayacağını tahmin etmekte zorlanır. A/B testi trafik ve bütçe gerektirirken, tahminlere dayalı kararlar düşük performanslı mesajlara ve reklam harcamalarının boşa gitmesine neden olur.
Anyword, yayınlanmadan önce milyarlarca gösterimi analiz ederek ROI'yi tahmin eden Predictive Performance Score ile AI metin yazarlığını dönüştürüyor. Bu veri odaklı platform, tahminlere dayalı çalışmaları ortadan kaldırarak içeriği daha yüksek dönüşümler için optimize ediyor.
Simplified'ın temel AI yazma özelliğinden farklı olarak, Anyword HIPAA, SOC2, ISO 27001 ve GDPR standartlarına kurumsal düzeyde uyumluluk sağlarken, tahmine dayalı analitik için daha gelişmiş araçlar sunar.
Anyword'ün en iyi özellikleri
- Farklı demografik segmentlere göre hedef kitleye özel içerik oluşturun
- Sosyal medya, e-postalar, reklamlar ve web siteleri için çok kanallı metinler oluşturun
- Katılım metriklerini iyileştirmek için önerilerle mevcut içeriği optimize edin
- AI metin yazma araçları ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi bankasına erişin
Anyword sınırlamaları
- Tahmin performansı, yaygın pazarlama kullanım durumları için en doğru sonuçları verir
- Platform, görsel içerik oluşturmaktan çok metinlere odaklanmaktadır
Anyword fiyatlandırması
- Başlangıç: 49 $/ay
- Veriye Dayalı: 99 $/ay
- İş: 499 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Anyword puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (1.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
💡Hızlı İpucu: İstatistiksel olarak anlamlı bir A/B testi sonucu, her zaman kazananın en iyi seçim olduğu anlamına gelmez. Yanlış pozitifler, ölçüm hataları veya önemsiz gerçek dünya etkileri sonuçları çarpıtabilir. Yalnızca sayılara güvenmek yerine, test verilerini iş bağlamınız ve kullanıcı içgörülerinizin merceğinden yorumlayın. Verilerin stratejiyle buluştuğu dengeli bir yaklaşım, daha akıllı kararlar alınmasını sağlar.
6. SocialPilot (Sosyal medya yönetimi ve analizi için en iyisi)
Birden fazla sosyal medya hesabını yönetmek, özellikle analizler farklı platformlara dağılmışsa, zorlu bir iştir. Pazarlama takımları, sosyal medya yöneticileri ve ajanslar, planlamayı kolaylaştırmak ve anlamlı içgörüler elde etmek için çaba sarf ederler.
SocialPilot, toplu planlama, beyaz etiketli raporlar ve özelleştirilebilir gösterge panelleri ile çoklu hesap yönetimini basitleştirir. Gelişmiş analitik özellikleri, tüm büyük ağlarda etkileşimi, erişimi ve dönüşümleri izleyerek Simplified'da bulunmayan içgörüler sunar.
Ajanslar, onaylar ve raporlama için kontrollü müşteri erişimi sağlayan SocialPilot'un Müşteri Yönetimi Portalı'ndan yararlanır. Bu, Simplified'ın araç setinde bulunmayan kurumsal düzeyde bir özelliktir.
SocialPilot'un en iyi özellikleri
- Birleşik bir gösterge panelinden tüm büyük sosyal platformlardaki hesapları yönetin
- Kapsamlı analiz raporlarıyla platformlar arası performansı analiz edin
- Aktif profilleri korumak için yerleşik kürasyon araçlarıyla içerik keşfedin
SocialPilot sınırlamaları
- İçerik oluşturma araçları, tasarım odaklı platformlara kıyasla daha sınırlıdır
- Bazı kullanıcılar Instagram doğrudan yayınlamada ara sıra gecikmeler yaşadığını bildiriyor
SocialPilot fiyatlandırması
- Profesyonel: 30 $/ay
- Küçük Takım: 50 $/ay
- Ajans: 100 $/ay
- Kurumsal: 200 $/ay
SocialPilot puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar SocialPilot hakkında ne diyor?
Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor
Bu araçta bulduğum en kullanışlı özellik, toplu planlama, seçilmiş içerik ve gönderileri analiz etmeydi. Beyaz etiket raporları ve araç içindeki basit ve kolay gezinme gibi özellikler, bu aracı başkalarına tavsiye etmemin en önemli nedenlerinden biridir.
Bu araçta bulduğum en kullanışlı özellik, toplu planlama, seçilmiş içerik ve gönderileri analiz etmeydi. Beyaz etiket raporları ve araç içindeki basit ve kolay gezinme gibi özellikler, bu aracı başkalarına tavsiye etmemin en önemli nedenlerinden biridir.
7. GravityWrite (Küçük takımlar için AI destekli içerik oluşturma için en iyisi)
Küçük pazarlama takımları, uzman yazarlar veya ekstra bütçe olmadan içerik taleplerini karşılamakta zorlanabilir. GravityWrite, ürün açıklamaları ve blog gönderileri gibi biçimlerde doğru, bağlamı algılayan taslaklar oluşturan sektöre özel AI modelleriyle içerik oluşturmayı kolaylaştırır.
Simplified'ın geniş yaklaşımından farklı olarak, GravityWrite daha az düzenleme gerektiren özel içerik sunarak niş ihtiyaçları olan takımların zaman kazanmasını sağlar. Dikey olarak eğitilmiş yapay zekası, yüksek kaliteli ilk taslaklar üretir ve yapay zeka tarafından oluşturulan genel içeriğin aşırı düzenlenmesi ile ilgili yaygın bir Simplified şikayetini ortadan kaldırır.
GravityWrite'ın en iyi özellikleri
- Dikey pazarınıza ve hedef kitlenize özel sektör odaklı içerik oluşturun
- Tek bir özet veya taslaktan birden fazla içerik biçimi oluşturun
- Mevcut içeriği çok kanallı dağıtım için farklı biçimlere dönüştürün
- Anahtar kelime entegrasyonu ve okunabilirlik iyileştirmeleriyle SEO için optimize edin
- Oluşturulan tüm içeriklerde tutarlı bir marka sesi sağlayın
GravityWrite sınırlamaları
- Büyük takımlar için sınırlı işbirliği özellikleri
- Daha köklü platformlara göre daha az entegrasyon seçeneği
GravityWrite fiyatlandırması
- Ücretsiz: Aylık sınırlı sayıda oluşturma
- Başlangıç: 19 $/ay
- Pro: 79 $/ay
GravityWrite puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (90+ yorum)
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz?
İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.
8. Claude (Uzun form içerik oluşturma ve düzenleme için en iyisi)
Çoğu AI yazma aracı, uzun içeriklerde tutarlılık konusunda zorluk çeker ve yoğun düzenleme gerektirir. Anthropic'in Claude ürünü, güçlü bağlamsal anlayışla ayrıntılı blog gönderileri, raporlar ve düşünce liderliği içeriği oluşturmada mükemmeldir.
Simplified kısa formda, verimli içerik oluşturmaya odaklanırken, Claude uzun belgelerde tutarlılığı korur, karmaşık talimatları takip eder ve nüanslı geri bildirimlere uyum sağlar.
Claude, anahtar kelime araştırması entegrasyonunu ve belirli stil kılavuzlarına uyumu destekleyen önemli içerikler üzerinde çalışan pazarlamacılar için gelişmiş AI yazma yardımı sağlar.
Claude'un en iyi özellikleri
- Stil ve üslubu incelikle anlayarak mevcut içeriği düzenleyin ve iyileştirin
- Düşünce liderliği ve eğitim içeriği için bilgileri araştırın ve sentezleyin
- Farklı mesajlaşma yaklaşımlarını A/B testleri için içerik varyasyonları oluşturun
- Yüksek doğruluk ve tutarlılıkla ayrıntılı içerik özetlerini takip edin
Claude sınırlamaları
- En iyi sonuçları almak için açık talimatlar gerekir
- Yerleşik yayınlama veya dağıtım özellikleri yoktur
- Tasarım odaklı platformlara kıyasla sınırlı görsel içerik oluşturma
Claude fiyatlandırması
- Ücretsiz: Kullanım sınırları olan temel erişim
- Claude Pro: Daha yüksek kullanım sınırları ve öncelikli erişim için aylık 20 ABD doları
- Takım: Koltuk başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Claude puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (40+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum bulunmamaktadır
Claude hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
G2 incelemesi şöyle diyor
Claude'un en kullanışlı özelliği, AI'nın daha doğal bir akışa sahip olmasıdır. Yanıtların insanlarla yapılan konuşmalara daha çok benzemesini seviyorum. Claude'un sevdiğim bir başka özelliği de yanıtlarının bağlamsal ve ilgi çekici olmasıdır. Ayrıca, doğru yanıtlar vermeye çalışmasını ve bir şeyi bilmediğinde sınırlarını kabul etmesini de seviyorum.
Claude'un en kullanışlı özelliği, AI'nın daha doğal bir akışa sahip olmasıdır. Yanıtların insanlarla yapılan konuşmalara daha çok benzemesini seviyorum. Claude'un sevdiğim bir başka özelliği de yanıtlarının bağlamsal ve ilgi çekici olmasıdır. Ayrıca, doğru yanıtlar vermeye çalışmasını ve bir şeyi bilmediğinde sınırlarını kabul etmesini de seviyorum.
🧠 İlginç Bilgi: Yıllar boyunca araştırmacılar, AI modellerinin ölçeklendirilmesinin akıl yürütme görevlerini iyileştirmediğini anlayamadılar. Modeller büyüdükçe performans sabit kaldı. Çözüm neydi? "Düşünce zinciri" uyarısı. AI'dan "adım adım düşünmesini" istemek veya örnekler göstermek, gizli akıl yürütme yeteneklerini ortaya çıkardı ve gerçek potansiyellerini ortaya çıkardı.
9. Adobe Express (Profesyonel düzeyde şablonlar ve marka tutarlılığı için en iyisi)
Adobe Express, temel tasarım araçları ile profesyonel yazılımlar arasındaki boşluğu doldurarak, pazarlamacılara Adobe'nin tam paketinin karmaşıklığı olmadan yüksek kaliteli tasarım yetenekleri sunar.
Sezgisel araçları Adobe'nin stok varlıkları ve özelleştirilebilir şablonlarla birleştirerek marka tutarlılığını sağlar. Simplified'dan farklı olarak Adobe Express, Photoshop, Illustrator ve Creative Cloud'a doğrudan bağlanarak iş akışını ve tasarım kalitesini artırır.
Adobe Express'in en iyi özellikleri
- Firefly ile AI görüntü oluşturucuyu kullanarak telif hakkı endişesi olmadan ticari amaçlı içerik oluşturun
- Görsel öğeleri depolayan Marka Kitleri ile tutarlı marka materyalleri oluşturun
- Farklı platformlar ve biçimler için tasarımları otomatik olarak yeniden boyutlandırın
- Arka plan kaldırma, animasyon ve düzenleme için saniyeler içinde hızlı eylemler uygulayın
Adobe Express sınırlamaları
- Bazı gelişmiş özellikler tasarım ilkelerine aşina olmayı gerektirir
- Kurumsal özellikler için daha kapsamlı bir Adobe aboneliği gerekebilir
Adobe Express fiyatlandırması
- Ücretsiz: Bireyler için temel özellikler ve sınırlı şablonlar
- Takımlar: İlk yıl kullanıcı başına aylık 4,99 $, ikinci yıldan itibaren kullanıcı başına aylık 7,99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Adobe Express puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1100+ yorum)
👀Biliyor muydunuz? Pazarlamacıların %92'si, yapay zeka ve otomasyonun içerik kişiselleştirmeyi ve kampanya verimliliğini artırdığına inanıyor.
10. Piktochart (İnfografik ve görsel hikayeler oluşturmak için en iyisi)
Takımlar, verilerle dolu içeriği elektronik tablolara veya metinlere sıkıştırdıklarında, bu içeriği etkili bir şekilde sunmakta zorlanırlar. Piktochart, veri görselleştirmeyi basitleştirerek karmaşık bilgileri ilgi çekici infografikler, raporlar ve sunumlara dönüştürür.
Düzenleyicisi, etkileşimli grafikler, harita oluşturucular ve veri hikayelendirme için tasarlanmış özel bileşenler içerir. Simplified'ın genel tasarım araçlarından farklı olarak, Piktochart karmaşık bilgileri net ve görsel olarak çekici hale getirir. Özel şablonlar ve gelişmiş görselleştirme özellikleriyle, veriye dayalı içeriğin hem erişilebilir hem de etkili olmasını sağlar.
Piktochart'ın en iyi özellikleri
- Etkileşimli öğeleri kullanarak hedef kitlenizin ilgisini çekin
- Farklı veri görselleştirme ihtiyaçları için sektöre özel şablonlara erişin
- Kaydedilen marka öğeleri ve renk şemalarıyla görsel tutarlılığı koruyun
- Sunumlar, web siteleri ve basılı materyaller için birden çok biçimde dışa aktarın
Piktochart sınırlamaları
- Gelişmiş özelleştirme, daha zor bir öğrenme süreci gerektirebilir
- Bazı veri görselleştirme özellikleri daha üst düzey planlar gerektirir
Piktochart fiyatlandırması
- Ücretsiz: Piktochart filigranlı temel özellikler
- Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Piktochart puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (160+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)
Basitleştirmeden Süper Güce: ClickUp, Pazarlama Gücünüz
Doğru Simplified alternatifi, içerik oluşturmayı otomatikleştirerek ve takım işbirliğini geliştirerek pazarlama operasyonlarınızı dönüştürebilir. İncelediğimiz her araç benzersiz güçlü yönler sunar.
İdeal seçiminiz, özel ihtiyaçlarınıza, takım boyutunuza ve iş akışı önceliklerinize bağlıdır. Gerçekten kapsamlı bir çözüm arayan çoğu pazarlama takımı için ClickUp, içerik oluşturma, proje yönetimi ve diğer işbirliği araçlarını tek bir platformda birleştiren en eksiksiz paketi sunar.
Pazarlama iş akışınızı dönüştürmeye hazır mısınız?
ClickUp'a bugün kaydolun ve içerik oluşturma sürecinizi ve takım işbirliğini nasıl geliştirebileceğini keşfedin.