2025'te Verimli Pazarlama için En İyi 10 Basitleştirilmiş Alternatif

Sabah kahveniz soğumadan önce tek bir platformda sosyal medya gönderilerini güncellemeyi, grafikler tasarlamayı ve içerik planlamayı hiç denediniz mi? Simplified, artan pazarlama ihtiyaçlarınıza ayak uyduramadığında her gün yaşadığınız zorluk budur!

Her şeyi bir arada sunan bir kolaylık vaat etse de, şablon sınırlamaları, işbirliği darboğazları ve basit otomasyon özellikleri, takımınız büyüdükçe dijital kelepçeler gibi hissettirmeye başlar.

Pazarlama aracı dünyası, iş akışınızı sorunsuz tutarken işlevselliği hiper hıza çıkaran Simplified alternatifleriyle doludur.

Turbo şarjlı sosyal planlama, güçlü bir içerik takvimi şablonu veya ilgi çekici içerik yazan yapay zeka mı ihtiyacınız var? Daha iyi bir Simplified alternatifi sizi bekliyor! Simplified'ın yerini almakla kalmayıp, tüm pazarlama stratejinizi devrim niteliğinde değiştirecek içerik oluşturucular için araçları keşfedin!

⏰ 60 saniyelik özet Pazarlama iş akışınızı dönüştürebilecek en iyi Simplified alternatifleri: : Hepsi bir arada pazarlama yönetimi için en iyisi ClickUp: Hepsi bir arada pazarlama yönetimi için en iyisi Canva: Sezgisel grafik tasarım için en iyisi Synthesia: AI video oluşturma için en iyisi HeyGen: AI avatar videoları ve sunumlar için en iyisi Anyword: ROI tahmini ile AI metin yazımı için en iyisi SocialPilot: Sosyal medya yönetimi ve analizi için en iyisi GravityWrite: Küçük takımlar için yapay zeka destekli içerik oluşturma için en iyisi Claude: Uzun form içerik oluşturma ve düzenleme için en iyisi Adobe Express: Profesyonel düzeyde şablonlar ve marka tutarlılığı için en iyisi Piktochart: İnfografikler ve görsel hikayeler oluşturmak için en iyisi

Basitleştirilmiş Alternatiflerde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İçerik oluşturma ve pazarlama için Simplified alternatifleri seçerken, takımınız için en uygun olanı bulmak için şu anahtar özellikleri göz önünde bulundurun:

İçerik oluşturma yetenekleri: Tek bir platformda sosyal medya grafikleri, videolar, yazılı içerik ve daha fazlası gibi çeşitli içerik türlerini destekler

İşbirliği özellikleri: Yorum fonksiyonları, paylaşılan çalışma alanları ve gerçek zamanlı düzenleme ile inceleme sürecini kolaylaştırır

Entegrasyon ekosistemi: Sorunsuz iş akışı entegrasyonu için sosyal medya platformları, CRM'ler ve proje yönetimi yazılımlarıyla bağlantı kurar

AI yardımı: Otomatik metin yazma, görüntü oluşturma ve içerik optimizasyonu ile verimliliği artırır

Sezgisel arayüz: Öğrenme eğrisini azaltan ve takımın benimsemesini artıran kullanıcı dostu bir tasarım sunar

Özelleştirme seçenekleri: Şablonlar, stil kılavuzları ve varlık yönetimi ile marka tutarlılığını korur

Analitik ve raporlama: Pazarlama stratejilerini iyileştirmek için içerik performansı hakkında içgörüler sağlar

En İyi 10 Basitleştirilmiş Alternatif

1. ClickUp (Hepsi bir arada pazarlama yönetimi için en iyisi)

Proje ilerlemesini takip edin, iş akışlarını kolaylaştırın ve takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın — hepsi ClickUp Çalışma Alanınızda

Günümüzün iş dünyası bozuk. Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz, bizi yavaşlatan birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda. ClickUp , iş için her şeyi içeren bir uygulama ile bu sorunu çözüyor. Projeler, bilgiler ve sohbeti tek bir yerde birleştiren bu uygulama, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile destekleniyor.

Simplified, temel tasarımı basit takım koordinasyonu ile birleştirmeye çalışırken, ClickUp bir adım önde. İçerik oluşturma araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantılı kurumsal düzeyde proje yönetimi sunar; pazarlama takımınızın başarılı olması için mükemmel, entegre bir ortam.

Simplified'ın iş akışı sınırlamaları sizi kısıtlı hissettiriyorsa, ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, otomasyon seçenekleri ve ayrıntılı raporlama özellikleri güçlü bir yükseltme olabilir.

ClickUp Brain

Ayrıca, yerleşik AI asistanı ClickUp Brain ile pazarlama takımları, sosyal medya başlıklarından eksiksiz blog taslaklarına kadar her türlü içeriği benzeri görülmemiş bir hızda oluşturabilir ve tüm bunları yaparken markanın sesinin tutarlılığını koruyabilir.

ClickUp Brain ile içeriğinizi hızlıca özetleyin veya iyileştirin

ClickUp Brain, mevcut içeriği iyileştirerek, grameri kontrol ederek ve çoklu dil desteği sağlayarak temel AI araçlarının ötesine geçer. Ayrıca, Simplified'ın AI'sının sunamadığı bir özellik olan hedef kitleye uygun tonu da ayarlar.

Ama daha fazlası var! ClickUp Brain kullanıcıları, ClickUp Çalışma Alanı'ndan doğrudan Claude ve GPT-4o gibi birden fazla LLM ile çalışmayı seçebilirler.

ClickUp Belgeleri

Bu arada, ClickUp Belgeleri, belge oluşturmayı doğrudan görevlere ve iş akışlarına bağlayarak takımların pazarlama materyalleri üzerinde işbirliği yapma şeklini dönüştürür.

ClickUp Belgeleri ve görevleri birbirine bağlayarak tüm içeriğinize tek bir yerden erişin

Yazarlar, tasarımcılar ve paydaşlar aynı anda düzenleme yapabilir, bağlamsal yorumlar bırakabilir ve belgeleri belirli kampanyalara bağlayarak merkezi bir bilgi yönetimi merkezi oluşturabilir.

ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu

İçerik iş akışlarını hızlı bir şekilde kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu, planlama, üretim izleme ve yayınlama programları için özelleştirilebilir görünümler içeren kullanıma hazır bir çerçeve sağlar.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu ile içerik ve pazarlama takımlarındaki herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

Bu şablon, pazarlama takımlarının içerik boru hattını görselleştirmesine, içerik metriklerini izlemesine, içerik üretmesine ve sıfırdan sistemler kurmadan tutarlı çıktı kalitesi sağlamasına yardımcı olur.

Sosyal medya proje yönetimi, tasarım araçları ve pazarlama yazılımları arasında dengede kalmaya mı çalışıyorsunuz? 1.000'den fazla iş aracından oluşan geniş ürün yelpazesiyle ClickUp Entegrasyonları, her şeyi birbirine bağlı tutar, böylece içeriğiniz oluşturulmasından dağıtımına kadar sorunsuz bir şekilde akar. Gerçek zamanlı içgörüler mi ihtiyacınız var? ClickUp Gösterge Panelleri, pazarlama KPI'ları ve kampanya performansına ilişkin net bir görünüm sunarak Simplified'ın sunamadığı derinlemesine analizler sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Beyaz Tahtalarında kampanya fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapın, stratejiler ve sosyal medya içeriklerini haritalandırın

ClickUp Otomasyonları ile görev atamalarını, onayları ve içerik aktarımlarını tetikleyin

Tasarımlar, videolar ve belgeler üzerinde düzeltme ve açıklama kullanarak geri bildirimleri kolaylaştırın

Takımınızın kolay erişimi için marka varlıklarını ClickUp Belgeleri veya paylaşılan Çalışma Alanında saklayın

Canva veya Figma gibi tasarım araçlarını entegre ederek pazarlama materyallerinde marka tutarlılığının korunmasını sağlayın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne kıyasla sınırlı işlevselliğe sahiptir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Biz yoğun bir iç pazarlama takımıyız. Clickup'ın zaman çizelgesi ve tablo içindeki esnek yapısı, anında oluşturulabilen özel alanlar, bu görünümü kolayca oluşturmayı sağladı ve Clickup'ın diğer bölümlerinde bu promosyon projelerini güncelledikçe canlı olarak güncelleniyor.

Biz yoğun bir iç pazarlama takımıyız. Clickup'ın zaman çizelgesi ve tablo içindeki esnek yapısı, anında oluşturulabilen özel alanlar, bu görünümü kolayca oluşturmayı sağladı ve Clickup'ın diğer bölümlerinde bu promosyon projelerini güncelledikçe canlı olarak güncelleniyor.

2. Canva (Sezgisel grafik tasarım için en iyisi)

canva aracılığıyla

Canva, Simplified'ın kullanıcı dostu bir alternatifidir ve grafik tasarım uzmanlığı olmayan takımlar için mükemmeldir.

Sürükle ve bırak düzenleyici ve 250.000'den fazla ücretsiz şablon, içerik oluşturma iş akışlarını hızlı ve kolay hale getirir. Simplified temel tasarım araçları sunarken, Canva sosyal medya gönderilerini, sunumları ve basılı materyalleri destekleyerek görsel pazarlama için çok yönlü bir seçimdir.

Yapay zeka destekli öneriler, doğrudan yayınlama ve geniş biçim desteği ile Canva, her beceri düzeyindeki pazarlamacılar için yüksek kaliteli içerik üretimini kolaylaştırır.

🧠 İlginç Bilgi: Canva, Batı Avustralya Üniversitesi'nde tasarım yazılımı öğreten Melanie Perkins'in Photoshop gibi programları çok karmaşık bulmasıyla başladı. 2007 yılında, Cliff Obrecht ile birlikte lise yıllığı tasarım işi yapan Fusion Books'u kurdu ve bu da Canva'nın önünü açtı.

Canva'nın en iyi özellikleri

Şablonlar, öğeler ve stok fotoğraflardan oluşan geniş bir kitaplık ile tasarım oluşturmayı hızlandırın

Brand Kit'i kullanarak görsel kimliğinizi saklayın ve uygulayın, marka tutarlılığınızı koruyun

Yorumlar ve onay akışlarını kullanarak takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Sosyal medya gönderilerini doğrudan büyük platformlara planlayın

Basit animasyon araçlarıyla statik tasarımlara hayat verin

Canva sınırlamaları

Gelişmiş tasarım yetenekleri, Adobe paketi gibi profesyonel araçlara kıyasla daha sınırlıdır

Video düzenleme özellikleri, özel video platformlarına kıyasla basittir

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz : Temel özellikler

Pro : Kullanıcı başına aylık 15 $

Takımlar : Üç kullanıcı için aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Canva hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor

Canva, daha fazla verimlilik sağlayan ve önceden eğitim gerektirmeyen kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Sürükle ve bırak özellikleriyle tasarım için çeşitli tasarım şablonları mevcuttur. Geniş bir tasarım öğeleri ve grafik kütüphanesi ve milyonlarca ücretsiz görüntü ve stok fotoğrafa erişim. Kolay dışa aktarma ve yayınlama seçenekleriyle özel markalama seçenekleri... En iyisi ise uygun fiyatlı planlardır.

Canva, daha fazla verimlilik sağlayan ve önceden eğitim gerektirmeyen kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Sürükle ve bırak özellikleriyle tasarım için çeşitli tasarım şablonları mevcuttur. Geniş bir tasarım öğeleri ve grafik kütüphanesi ve milyonlarca ücretsiz görüntü ve stok fotoğrafa erişim. Kolay dışa aktarma ve yayınlama seçenekleriyle özel markalama seçenekleri... En iyisi ise uygun fiyatlı planlardır.

3. Synthesia (AI video oluşturma için en iyisi)

synthesia aracılığıyla

Video içeriği yüksek talep görüyor, ancak üretim zorlukları Simplified kullanan pazarlama takımları için işi zorlaştırıyor. Maliyetler, zamanlama ve yetenek koordinasyonu genellikle tutarlı çıktıları blokluyor.

Synthesia, yapay zeka destekli video oluşturma özelliği ile bu engelleri ortadan kaldırır; kamera, mikrofon veya düzenleme becerisi gerekmez. Eğitim ve tanıtım videoları için ideal olan 120'den fazla dilde senaryoları sunan gerçekçi sanal sunucular oluşturur.

Simplified'ın temel düzenleme araçlarından farklı olarak, Synthesia metni anında profesyonel videolara dönüştürerek orijinal görüntüye olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Synthesia'nın en iyi özellikleri

120'den fazla dilde içeriği doğal bir şekilde sunan AI sunumcular oluşturun

Kamera veya aktörler olmadan profesyonel eğitim ve pazarlama videoları oluşturun

Marka kimliğinize uyacak şekilde sanal arka planları ve sahneleri özelleştirin

Aynı AI sunucuyu koruyarak videoları anında çevirin

Dahili grafikler, geçişler ve metin katmanları ile etkileşimi artırın; düzenleme becerisi gerekmez

Synthesia sınırlamaları

AI sunumcularında insan aktörlere kıyasla sınırlı duygusal aralık

Bazı kullanıcılar avatar animasyonlarında ara sıra doğal olmayan hareketler olduğunu bildiriyor

Synthesia fiyatlandırması

Ücretsiz: Temel sürüm

Başlangıç : 29 $/ay

Oluşturucu: 89 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Synthesia puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)

Ayrıca okuyun: AI ile Oluşturulan Videolar için Synthesia AI Alternatifleri

4. HeyGen (AI avatar videoları ve sunumlar için en iyisi)

capterra aracılığıyla

Her mesajın gerçek bir kişinin çekimini gerektirdiği durumlarda, kişiselleştirilmiş video içeriğini ölçeklendirmek neredeyse imkansızdır. Satış ve pazarlama takımları, farklı segmentler ve güncellemeler için videoları özelleştirmekte zorlanarak kısa sürede üretim sınırlarına ulaşır.

HeyGen, ekstra çekim yapmaya gerek kalmadan sınırsız sayıda kişiselleştirilmiş video sunan dijital ikizler, yani AI avatarlar yaratarak video pazarlamasında devrim yaratıyor.

Bu Simplified alternatifi, ölçeklenebilir, otantik video iletişimi ile öne çıkar ve satış, müşteri etkileşimi ve diğer pazarlama çabaları için idealdir. Takımlar, gerçek üyelerin gerçeğe yakın AI sürümlerini oluşturarak sorunsuz, kişiselleştirilmiş mesajlaşma sağlar.

HeyGen'in en iyi özellikleri

Bireysel potansiyel müşteriler veya müşteriler için videoları büyük ölçekte kişiselleştirin

Orijinal sunumun içeriğini koruyarak içeriği birden fazla dile çevirin

Avatar sunumlarının yanı sıra ekran kayıtlarını ve tanıtımları da ekleyin

Tıklanabilir öğeler ve harekete geçirici düğmelerle etkileşim ekleyin

HeyGen sınırlamaları

Gerçekçi dijital ikizler oluşturmak için ilk kurulum süresi gerekir

Gelişmiş kişiselleştirme özellikleri için zorlu bir öğrenme süreci

HeyGen fiyatlandırması

Oluşturucu : Aylık 29 $

Takım : 89 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

HeyGen puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (290+ yorum)

HeyGen hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Capterra incelemesi şöyle diyor

HeyGen, profesyonel videolar oluşturması gereken herkes için zaman ve para tasarrufu sağlayan harika bir araçtır, ancak biraz deneyim gerektirir ve bu aracı kullanmayı zaten bilen profesyonellere güvenmenizi öneririm.

HeyGen, profesyonel videolar oluşturması gereken herkes için zaman ve para tasarrufu sağlayan harika bir araçtır, ancak biraz deneyim gerektirir ve bu aracı kullanmayı zaten bilen profesyonellere güvenmenizi öneririm.

5. Anyword (ROI tahmini ile AI metin yazımı için en iyisi)

anyword aracılığıyla

Pazarlamacılar, dağıtım için yatırım yapmadan önce hangi metnin dönüşüm sağlayacağını tahmin etmekte zorlanır. A/B testi trafik ve bütçe gerektirirken, tahminlere dayalı kararlar düşük performanslı mesajlara ve reklam harcamalarının boşa gitmesine neden olur.

Anyword, yayınlanmadan önce milyarlarca gösterimi analiz ederek ROI'yi tahmin eden Predictive Performance Score ile AI metin yazarlığını dönüştürüyor. Bu veri odaklı platform, tahminlere dayalı çalışmaları ortadan kaldırarak içeriği daha yüksek dönüşümler için optimize ediyor.

Simplified'ın temel AI yazma özelliğinden farklı olarak, Anyword HIPAA, SOC2, ISO 27001 ve GDPR standartlarına kurumsal düzeyde uyumluluk sağlarken, tahmine dayalı analitik için daha gelişmiş araçlar sunar.

Anyword'ün en iyi özellikleri

Farklı demografik segmentlere göre hedef kitleye özel içerik oluşturun

Sosyal medya , e-postalar, reklamlar ve web siteleri için çok kanallı metinler oluşturun

Katılım metriklerini iyileştirmek için önerilerle mevcut içeriği optimize edin

AI metin yazma araçları ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi bankasına erişin

Anyword sınırlamaları

Tahmin performansı, yaygın pazarlama kullanım durumları için en doğru sonuçları verir

Platform, görsel içerik oluşturmaktan çok metinlere odaklanmaktadır

Anyword fiyatlandırması

Başlangıç : 49 $/ay

Veriye Dayalı : 99 $/ay

İş : 499 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Anyword puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Daha Hızlı İçerik Oluşturma için Ücretsiz İçerik Yazma Şablonları

💡Hızlı İpucu: İstatistiksel olarak anlamlı bir A/B testi sonucu, her zaman kazananın en iyi seçim olduğu anlamına gelmez. Yanlış pozitifler, ölçüm hataları veya önemsiz gerçek dünya etkileri sonuçları çarpıtabilir. Yalnızca sayılara güvenmek yerine, test verilerini iş bağlamınız ve kullanıcı içgörülerinizin merceğinden yorumlayın. Verilerin stratejiyle buluştuğu dengeli bir yaklaşım, daha akıllı kararlar alınmasını sağlar.

6. SocialPilot (Sosyal medya yönetimi ve analizi için en iyisi)

socialPilot aracılığıyla

Birden fazla sosyal medya hesabını yönetmek, özellikle analizler farklı platformlara dağılmışsa, zorlu bir iştir. Pazarlama takımları, sosyal medya yöneticileri ve ajanslar, planlamayı kolaylaştırmak ve anlamlı içgörüler elde etmek için çaba sarf ederler.

SocialPilot, toplu planlama, beyaz etiketli raporlar ve özelleştirilebilir gösterge panelleri ile çoklu hesap yönetimini basitleştirir. Gelişmiş analitik özellikleri, tüm büyük ağlarda etkileşimi, erişimi ve dönüşümleri izleyerek Simplified'da bulunmayan içgörüler sunar.

Ajanslar, onaylar ve raporlama için kontrollü müşteri erişimi sağlayan SocialPilot'un Müşteri Yönetimi Portalı'ndan yararlanır. Bu, Simplified'ın araç setinde bulunmayan kurumsal düzeyde bir özelliktir.

SocialPilot'un en iyi özellikleri

Birleşik bir gösterge panelinden tüm büyük sosyal platformlardaki hesapları yönetin

Kapsamlı analiz raporlarıyla platformlar arası performansı analiz edin

Aktif profilleri korumak için yerleşik kürasyon araçlarıyla içerik keşfedin

SocialPilot sınırlamaları

İçerik oluşturma araçları, tasarım odaklı platformlara kıyasla daha sınırlıdır

Bazı kullanıcılar Instagram doğrudan yayınlamada ara sıra gecikmeler yaşadığını bildiriyor

SocialPilot fiyatlandırması

Profesyonel : 30 $/ay

Küçük Takım : 50 $/ay

Ajans : 100 $/ay

Kurumsal: 200 $/ay

SocialPilot puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar SocialPilot hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor

Bu araçta bulduğum en kullanışlı özellik, toplu planlama, seçilmiş içerik ve gönderileri analiz etmeydi. Beyaz etiket raporları ve araç içindeki basit ve kolay gezinme gibi özellikler, bu aracı başkalarına tavsiye etmemin en önemli nedenlerinden biridir.

Bu araçta bulduğum en kullanışlı özellik, toplu planlama, seçilmiş içerik ve gönderileri analiz etmeydi. Beyaz etiket raporları ve araç içindeki basit ve kolay gezinme gibi özellikler, bu aracı başkalarına tavsiye etmemin en önemli nedenlerinden biridir.

7. GravityWrite (Küçük takımlar için AI destekli içerik oluşturma için en iyisi)

gravityWrite aracılığıyla

Küçük pazarlama takımları, uzman yazarlar veya ekstra bütçe olmadan içerik taleplerini karşılamakta zorlanabilir. GravityWrite, ürün açıklamaları ve blog gönderileri gibi biçimlerde doğru, bağlamı algılayan taslaklar oluşturan sektöre özel AI modelleriyle içerik oluşturmayı kolaylaştırır.

Simplified'ın geniş yaklaşımından farklı olarak, GravityWrite daha az düzenleme gerektiren özel içerik sunarak niş ihtiyaçları olan takımların zaman kazanmasını sağlar. Dikey olarak eğitilmiş yapay zekası, yüksek kaliteli ilk taslaklar üretir ve yapay zeka tarafından oluşturulan genel içeriğin aşırı düzenlenmesi ile ilgili yaygın bir Simplified şikayetini ortadan kaldırır.

GravityWrite'ın en iyi özellikleri

Dikey pazarınıza ve hedef kitlenize özel sektör odaklı içerik oluşturun

Tek bir özet veya taslaktan birden fazla içerik biçimi oluşturun

Mevcut içeriği çok kanallı dağıtım için farklı biçimlere dönüştürün

Anahtar kelime entegrasyonu ve okunabilirlik iyileştirmeleriyle SEO için optimize edin

Oluşturulan tüm içeriklerde tutarlı bir marka sesi sağlayın

GravityWrite sınırlamaları

Büyük takımlar için sınırlı işbirliği özellikleri

Daha köklü platformlara göre daha az entegrasyon seçeneği

GravityWrite fiyatlandırması

Ücretsiz : Aylık sınırlı sayıda oluşturma

Başlangıç : 19 $/ay

Pro: 79 $/ay

GravityWrite puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (90+ yorum)

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

8. Claude (Uzun form içerik oluşturma ve düzenleme için en iyisi)

claude aracılığıyla

Çoğu AI yazma aracı, uzun içeriklerde tutarlılık konusunda zorluk çeker ve yoğun düzenleme gerektirir. Anthropic'in Claude ürünü, güçlü bağlamsal anlayışla ayrıntılı blog gönderileri, raporlar ve düşünce liderliği içeriği oluşturmada mükemmeldir.

Simplified kısa formda, verimli içerik oluşturmaya odaklanırken, Claude uzun belgelerde tutarlılığı korur, karmaşık talimatları takip eder ve nüanslı geri bildirimlere uyum sağlar.

Claude, anahtar kelime araştırması entegrasyonunu ve belirli stil kılavuzlarına uyumu destekleyen önemli içerikler üzerinde çalışan pazarlamacılar için gelişmiş AI yazma yardımı sağlar.

Claude'un en iyi özellikleri

Stil ve üslubu incelikle anlayarak mevcut içeriği düzenleyin ve iyileştirin

Düşünce liderliği ve eğitim içeriği için bilgileri araştırın ve sentezleyin

Farklı mesajlaşma yaklaşımlarını A/B testleri için içerik varyasyonları oluşturun

Yüksek doğruluk ve tutarlılıkla ayrıntılı içerik özetlerini takip edin

Claude sınırlamaları

En iyi sonuçları almak için açık talimatlar gerekir

Yerleşik yayınlama veya dağıtım özellikleri yoktur

Tasarım odaklı platformlara kıyasla sınırlı görsel içerik oluşturma

Claude fiyatlandırması

Ücretsiz : Kullanım sınırları olan temel erişim

Claude Pro : Daha yüksek kullanım sınırları ve öncelikli erişim için aylık 20 ABD doları

Takım : Koltuk başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Claude puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum bulunmamaktadır

Claude hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor

Claude'un en kullanışlı özelliği, AI'nın daha doğal bir akışa sahip olmasıdır. Yanıtların insanlarla yapılan konuşmalara daha çok benzemesini seviyorum. Claude'un sevdiğim bir başka özelliği de yanıtlarının bağlamsal ve ilgi çekici olmasıdır. Ayrıca, doğru yanıtlar vermeye çalışmasını ve bir şeyi bilmediğinde sınırlarını kabul etmesini de seviyorum.

Claude'un en kullanışlı özelliği, AI'nın daha doğal bir akışa sahip olmasıdır. Yanıtların insanlarla yapılan konuşmalara daha çok benzemesini seviyorum. Claude'un sevdiğim bir başka özelliği de yanıtlarının bağlamsal ve ilgi çekici olmasıdır. Ayrıca, doğru yanıtlar vermeye çalışmasını ve bir şeyi bilmediğinde sınırlarını kabul etmesini de seviyorum.

🧠 İlginç Bilgi: Yıllar boyunca araştırmacılar, AI modellerinin ölçeklendirilmesinin akıl yürütme görevlerini iyileştirmediğini anlayamadılar. Modeller büyüdükçe performans sabit kaldı. Çözüm neydi? "Düşünce zinciri" uyarısı. AI'dan "adım adım düşünmesini" istemek veya örnekler göstermek, gizli akıl yürütme yeteneklerini ortaya çıkardı ve gerçek potansiyellerini ortaya çıkardı.

9. Adobe Express (Profesyonel düzeyde şablonlar ve marka tutarlılığı için en iyisi)

adobe Express aracılığıyla

Adobe Express, temel tasarım araçları ile profesyonel yazılımlar arasındaki boşluğu doldurarak, pazarlamacılara Adobe'nin tam paketinin karmaşıklığı olmadan yüksek kaliteli tasarım yetenekleri sunar.

Sezgisel araçları Adobe'nin stok varlıkları ve özelleştirilebilir şablonlarla birleştirerek marka tutarlılığını sağlar. Simplified'dan farklı olarak Adobe Express, Photoshop, Illustrator ve Creative Cloud'a doğrudan bağlanarak iş akışını ve tasarım kalitesini artırır.

Adobe Express'in en iyi özellikleri

Firefly ile AI görüntü oluşturucuyu kullanarak telif hakkı endişesi olmadan ticari amaçlı içerik oluşturun

Görsel öğeleri depolayan Marka Kitleri ile tutarlı marka materyalleri oluşturun

Farklı platformlar ve biçimler için tasarımları otomatik olarak yeniden boyutlandırın

Arka plan kaldırma, animasyon ve düzenleme için saniyeler içinde hızlı eylemler uygulayın

Adobe Express sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler tasarım ilkelerine aşina olmayı gerektirir

Kurumsal özellikler için daha kapsamlı bir Adobe aboneliği gerekebilir

Adobe Express fiyatlandırması

Ücretsiz : Bireyler için temel özellikler ve sınırlı şablonlar

Takımlar : İlk yıl kullanıcı başına aylık 4,99 $, ikinci yıldan itibaren kullanıcı başına aylık 7,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Adobe Express puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1100+ yorum)

👀Biliyor muydunuz? Pazarlamacıların %92'si, yapay zeka ve otomasyonun içerik kişiselleştirmeyi ve kampanya verimliliğini artırdığına inanıyor.

10. Piktochart (İnfografik ve görsel hikayeler oluşturmak için en iyisi)

piktochart aracılığıyla

Takımlar, verilerle dolu içeriği elektronik tablolara veya metinlere sıkıştırdıklarında, bu içeriği etkili bir şekilde sunmakta zorlanırlar. Piktochart, veri görselleştirmeyi basitleştirerek karmaşık bilgileri ilgi çekici infografikler, raporlar ve sunumlara dönüştürür.

Düzenleyicisi, etkileşimli grafikler, harita oluşturucular ve veri hikayelendirme için tasarlanmış özel bileşenler içerir. Simplified'ın genel tasarım araçlarından farklı olarak, Piktochart karmaşık bilgileri net ve görsel olarak çekici hale getirir. Özel şablonlar ve gelişmiş görselleştirme özellikleriyle, veriye dayalı içeriğin hem erişilebilir hem de etkili olmasını sağlar.

Piktochart'ın en iyi özellikleri

Etkileşimli öğeleri kullanarak hedef kitlenizin ilgisini çekin

Farklı veri görselleştirme ihtiyaçları için sektöre özel şablonlara erişin

Kaydedilen marka öğeleri ve renk şemalarıyla görsel tutarlılığı koruyun

Sunumlar, web siteleri ve basılı materyaller için birden çok biçimde dışa aktarın

Piktochart sınırlamaları

Gelişmiş özelleştirme, daha zor bir öğrenme süreci gerektirebilir

Bazı veri görselleştirme özellikleri daha üst düzey planlar gerektirir

Piktochart fiyatlandırması

Ücretsiz : Piktochart filigranlı temel özellikler

Pro : Kullanıcı başına aylık 29 $

İş : Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Piktochart puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)

Basitleştirmeden Süper Güce: ClickUp, Pazarlama Gücünüz

Doğru Simplified alternatifi, içerik oluşturmayı otomatikleştirerek ve takım işbirliğini geliştirerek pazarlama operasyonlarınızı dönüştürebilir. İncelediğimiz her araç benzersiz güçlü yönler sunar.

İdeal seçiminiz, özel ihtiyaçlarınıza, takım boyutunuza ve iş akışı önceliklerinize bağlıdır. Gerçekten kapsamlı bir çözüm arayan çoğu pazarlama takımı için ClickUp, içerik oluşturma, proje yönetimi ve diğer işbirliği araçlarını tek bir platformda birleştiren en eksiksiz paketi sunar.

Pazarlama iş akışınızı dönüştürmeye hazır mısınız?

ClickUp'a bugün kaydolun ve içerik oluşturma sürecinizi ve takım işbirliğini nasıl geliştirebileceğini keşfedin.