Amie Takvim İncelemesi 2025: Özellikler, Fiyatlandırma ve Kullanıcı Yorumları

Tabii ki hatırlayacağım!

Tabii ki hatırlayacağım!

İster çok sayıda müşterisi olan bir serbest çalışan, ister farklı zaman dilimlerinde koordinasyon sağlayan bir uzaktan çalışan, ister ödevlerle boğuşan bir öğrenci olun, teslim tarihlerini kaçırmak çok yaygın bir durumdur. Uygun bir program olmadan geride kalmak çok kolaydır.

Ancak, zaman yönetimi Amie takvimi gibi özel AI araçlarıyla çok daha kolay hale geldi. Rutin etkinliklerinizi kaydedebilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve bir daha hiçbir taahhüdünüzü kaçırmazsınız.

Hala düzenli kalmakta zorlanıyorsanız, bu blog tam size göre. Amie'nin görevleri yönetmenize, kişisel hedeflerinize ulaşmanıza ve AI takviminizi daha da ileriye taşımanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin! Kapsamlı bir Amie takvim incelemesine hazır mısınız? Haydi başlayalım!

⏰ 60 saniyelik özet Amie, düzenli kalmanıza ve görevleri kolayca yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir takvim uygulamasıdır

Özellikler arasında basit ifadeler kullanarak etkinlik eklemek için Doğal Dil İşleme (NLP), görev planlama için AI Sohbet ve akıllı görev önerileri bulunur

Uygulama, e-posta, fitness takipçileri ve Spotify ile entegre olur ve renk kodlama, zaman bloklama ve bölünmüş görünüm planlama özellikleri sunar

Avantajlar arasında kolay etkinlik oluşturma, takım etkinlik izleme ve günlük/haftalık genel bakışlar bulunur

Yaygın dezavantajlar arasında Android sürümünün olmaması, sınırlı proje yönetimi araçları ve eksiksiz e-posta istemcisi yönetiminin olmaması sayılabilir

ClickUp , genel olarak daha iyi proje yönetimi özellikleri, çapraz platform desteği ve entegrasyonlar sunar. Kullanıcıların tüm takvimlerini bir araya getirip işlerini daha etkili bir şekilde planlamalarına olanak tanıyan ClickUp Takvim Görünümü, özelleştirilebilir şablonlar ve görev yönetimi içerir

Amie nedir?

via Amie

Amie, düzenli kalmanıza ve programınızı takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir takvim uygulamasıdır. Doğal Dil İşleme (NLP) özelliği sayesinde, takvim düzenini dert etmeden programınıza etkinlikler ekleyebilirsiniz.

Örneğin, "Bu Pazar saat 15:00'te markete git" gibi ifadeler yazarak etkinlikler ekleyebilirsiniz. Bu ifade, etkinlikleri zaman bloğu ile birlikte takviminize otomatik olarak yerleştirir.

Öne çıkan bir özellik, talimatlarınızı daha iyi anlayan AI Sohbet'tir.

Örneğin, "Pazar günü ev onarımlarını yap" derseniz, görev otomatik olarak birkaç saatlik bir zaman bloğu ile planlanır. Ev onarımlarının zaman aldığını bilir.

Amie'nin görev yönetimi, yoğun profesyoneller için mükemmeldir. Planlanmamış görevler için en uygun zaman aralıklarını önerir, böylece bunları ne zaman yapacağınızı bulmak için zaman kaybetmezsiniz.

Amie'yi görev yönetimi yetenekleri için kullanabilirsiniz. Takvim uygulaması, taahhütlerinizi unutmamanızı da sağlar.

Böylece işlerinizi öncelik sırasına koymak için endişelenmenize gerek kalmaz — uygulama bunu sizin için yapar.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile, tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve küçük işletmenizde hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz!

Amie'nin anahtar özellikleri

Amie takvim, planlama ve görev yönetimini daha sorunsuz hale getiren bazı ilginç özelliklere sahiptir. İster iş teslim tarihlerini ister kişisel taahhütlerinizi yönetiyor olun, bu özellikler tek bir uygulamada her şeyi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

Amie'yi gününüzü yönetmek için pratik bir araç yapan özelliklere göz atalım.

1. Akıllı takvim yönetimi

Amie, kişisel veya iş amaçlı olsun, birden fazla takvimi yönetmeyi ve etkinlikler oluşturmayı kolaylaştırır. Sürükle ve bırak planlama ve bölünmüş görünüm özelliği ile görevleri sorunsuz bir şekilde hızlıca taşıyabilirsiniz.

via Amie

Amie ile e-postaları gelen kutusundan görev listenize kolayca sürükleyip bırakabilirsiniz. Bu, uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan önemli mesajları eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürür. Ayrıca, planlama için Google Takvim etkinliklerinizi Amie ile senkronize edebilirsiniz.

via Amie

Apple Health gibi fitness takipçileri kullanıyorsanız, Amie bunları da entegre eder. Ayrıca, dinleme etkinliğinizi izlemek istiyorsanız, Spotify entegrasyonu, düzenli kalırken şarkılarınızı takip etmeyi kolaylaştırır.

3. Renk kodlaması ve zaman blokları

Amie takvim etkinliklerinizi renk kodlarıyla işaretleyerek her şeyi bir bakışta düzenli tutabilirsiniz. Yerleşik Pomodoro Zamanlayıcı, odaklanmanız gerektiğinde dikkatinizin dağılmadan çalışmanıza yardımcı olur.

Takımınızla işbirliği yaparken, uygunluk durumunuzu paylaşmak için kolayca planlama bağlantıları gönderebilirsiniz. Bu, e-posta alışverişini ortadan kaldırır ve saat dilimi karışıklığını ortadan kaldırarak planlamayı daha sorunsuz hale getirir.

4. Akıllı Görev Önerileri

Amie, programınıza göre görevler için en uygun zamanları önererek gününüzü optimize etmenize yardımcı olur.

Meşgulseniz, "E-postalara yanıt ver" veya "Telefon görüşmeleri yap" gibi şeyler için açık zaman aralıkları bulur ve gününüzü aşırı yüklemeden veya önemli görevleri kaçırmadan verimli kalmanızı sağlar.

Amie fiyatlandırması

Pro plan: 13,60 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Ayrıca okuyun: En İyi Google Takvim Alternatifleri ve Rakipleri

Amie'yi Kullanmanın Avantajları

Amie takvim, programınızı ve görevlerinizi çok daha kolay yönetmenizi sağlayan birkaç öne çıkan özellik sunar.

Amie'nin görevleriniz ve takvim yönetiminiz için uygun olmasının üç nedeni:

✅ NLP ile etkinlikleri kolayca işaretleyin

Amie'nin NLP'si gerçekten USP'sidir. Yapılacakları yazarak etkinlikler oluşturmak, zamandan ve zihinsel bant genişliğinden tasarruf etmenizi sağlar.

Takvimde bir zaman aralığı seçmek ile takviminize "Cuma 21:00'da Rachel ile buluş" yazmak arasındaki fark, işlerle boğulduğunuzda çok büyük olabilir.

✅ Takım etkinliklerine sınırsız erişim ile işlerinizi takip edin

Amie, bir takımı yönetiyorsanız, takım etkinliklerini ve bireysel görevleri izlemek için sınırsız erişim sağlar. Kimin neyi ne zaman yaptığını görebilir, farklı roller arasında koordinasyonu kolaylaştırabilir ve planlama çakışmalarını önleyebilirsiniz.

Takımın programını net bir şekilde görerek organize olmak ve her şeyin tamamlandığından emin olmak isteyen profesyoneller için idealdir.

✅ Günlük ve haftalık özetler alın

Amie size sadece tek tek görevleri göstermez, aynı zamanda büyük resmi görmenize de yardımcı olur. Günlük ve haftalık genel bakışlarla, kişisel görevlerden takımın son teslim tarihlerine kadar yaklaşan işlerin bir özetini görebilirsiniz.

Bu özellik, proaktif kalmanıza yardımcı olur ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar. Ayrıca, genel bakışlar, programınıza net ve düzenli bir şekilde bakabilmeniz için tasarlanmıştır, böylece zaman yönetimi ve günlerinizi sorunsuz bir şekilde planlamanıza yardımcı olur.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Bugün bildiğimiz takvim, MÖ 2700 yılında Sümerler tarafından geliştirilmemiş, temel bir zaman ölçü birimi olarak ortaya çıktı . Bu takvim, teknik gereklilikler açısından kaba ve yanlış olarak kabul edilir, ancak bugün yararlandığımız mükemmelliğin temellerini attı.

Amie Kullanıcılarının Karşılaştığı Yaygın Sorunlar

Amie takvim, yönetici takvim yönetimi uygulamalarına kıyasla kişisel görev yönetimi için mükemmel bir araçtır. Ancak her uygulama gibi, bazı sınırlamaları vardır. Gününüzü düzenlemek ve görev planlamasını basitleştirmek konusunda başarılı olsa da, herkes için en uygun seçenek olmayabilir.

İşte, kararınızı etkileyebilecek, kullanıcıların sıkça karşılaştığı bazı sorunlar.

❌ Android kullanıcıları için sınırlı erişim

Amie, macOS ve iOS'ta ve masaüstü uygulaması aracılığıyla mükemmel uyumluluk sunar.

Ancak, tek dezavantajı Android'de kullanılamamasıdır. Android kullanıcısıysanız, Amie'nin sunduğu tüm özelliklere erişmek için alternatifler aramanız gerekeceğinden, bu bir sorun olabilir.

Bu, uygulamanın platform değiştirme özelliğini de ciddi şekilde kısıtlar.

❌ Proje yönetimi için sınırlı gelişmiş özellikler

Amie, kişisel görev yönetimi için mükemmel olsa da, gelişmiş proje yönetimi araçlarına ihtiyaç duyanlar için yetersiz kalabilir. Gantt grafikleri veya derinlemesine kaynak tahsisi gibi karmaşık özellikler sunmaz.

Görev yönetimi fonksiyonlarının olmaması, ayrıntılı proje izleme ve planlamaya büyük ölçüde güvenen takımlar için ideal değildir.

❌ E-posta müşteri yönetimi yoktur

Amie, eksiksiz bir e-posta istemcisi yönetimi sağlamaz. E-postaları görev listenize sürükleyebilirsiniz, ancak karmaşık filtreleme, klasör yönetimi veya büyük ölçekli e-posta düzenleme gibi daha gelişmiş özellikler yoktur.

Bu, takvim yönetiminin yanı sıra daha sağlam e-posta yönetimi ihtiyacı olan kullanıcılar için sınırlayıcı olabilir.

Reddit'te Amie Yorumları

Amie takvim kullanıcılarının AI planlama takvim uygulaması hakkında neler söylediklerini görmek için Reddit'e gittik.

Bir kullanıcı, uygulamayı çok sevdiğini ancak Android uygulaması olmamasının bir sorun olduğunu söyledi:

Amie'yi gerçekten çok beğendim. Güzel ve ihtiyaçlarımı karşılıyor… iOS'taki etkileşimli arayüzü de çok yenilikçi, ancak Android sürümünün olmaması ve mobil tarayıcılara uyarlanmış bir web sayfası olmaması gerçekten üzücü. Giriş için yalnızca bilgisayar modunu kullanabilirsiniz, bu da Android kullanıcılarını tamamen dışlamakla eşdeğer. Android'in yakında geleceği söyleniyor, ancak hiçbir haber yok.

Amie'yi gerçekten çok beğendim. Güzel ve ihtiyaçlarımı karşılıyor... iOS'taki etkileşimli arayüzü de çok yenilikçi, ancak Android sürümünün olmaması ve mobil tarayıcılara uyarlanmış bir web sayfası olmaması gerçekten üzücü. Giriş için yalnızca bilgisayar modunu kullanabilirsiniz, bu da Android kullanıcılarını tamamen dışlamakla eşdeğer. Android'in yakında geleceği söyleniyor, ancak hiçbir haber yok.

Başka bir kullanıcı, Amie'nin arayüzünün sorun olabileceğine dikkat çekti.

Amie'yi deniyorum, güzel görünüyor, ancak nedense MacOS uygulaması dayanılmaz derecede yavaş ve Amie'yi (web sürümü bile) kullanmak çok zor.

Amie'yi deniyorum, güzel görünüyor, ancak nedense MacOS uygulaması dayanılmaz derecede yavaş ve Amie'yi (web sürümü bile) kullanmak çok zor.

👀 Biliyor muydunuz? İnsanların %48'i verimliliği artırmak için yapılacaklar listesi kullanıyor.

Amie yerine kullanabileceğiniz alternatif takvim uygulamaları

Amie, bir AI takvim uygulaması olarak ilginç özellikler sunsa da, Android işlevselliğinin olmaması çekiciliğini sınırlayabilir. Ek olarak, tam kapsamlı proje yönetimi özelliklerinin olmaması, gelişmiş proje izlemeye güvenen veya platformlar arası bir deneyime ihtiyaç duyan kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir.

İş için her şeyi içeren uygulama* ClickUp, Amie takvimine sağlam bir alternatif olabilir.

ClickUp'ın Birinci Avantajı: ClickUp Takvim

ClickUp Takvim, iş yükünüzü yönetmek ve verimliliğinizi akıllıca optimize etmek için tasarlanmış AI destekli bir takvimdir . Sadece birikmiş işlerinizi analiz etmekle kalmayıp, görevlerinizi önceliklendiren ve optimum verimlilik için otomatik olarak zaman blokları oluşturan bir sanal asistanınız olduğunu hayal edin.

ClickUp'ın AI'sı tam olarak bunu yapar: en önemli işlerinize odaklanmanız için en uygun zamanları akıllıca belirler ve önceliklerinizin yerine getirilmesini sağlar.

Planlama, görev yönetimi ve işbirliğini geliştirmek için gelişmiş özelliklere sahiptir. İşte bazı öne çıkan özellikler:

Sorunsuz entegrasyon : Takvim, iki yönlü senkronizasyon için Google Takvim ile entegre olur ve güncellemelerin tüm platformlara yansıtılmasını sağlar

AI destekli planlama : ClickUp AI artık toplantıları doğrudan Google Takvim'de planlayabilir. Sohbetlerden ve görevlerden elde edilen bağlamı kullanarak toplantılar önerir ve rezervasyon yapar, böylece zaman kazanır ve manuel çabayı azaltır

Görev zamanı bloklama : Görevler için zamanı doğrudan takvimde bloklayarak verimli zaman yönetimi sağlayabilirsiniz

Takım programları : Etkili koordinasyon için takım programlarını görüntüleyin ve yönetin

Google Takvim otomasyonları : Google Takvim etkinliklerinin oluşturulmasını, güncellenmesini ve silinmesini doğrudan ClickUp'tan otomatikleştirin

Özelleştirilebilir görünümler : Takvimi günlük, haftalık veya aylık programları gösterecek şekilde ayarlayın ve ihtiyaçlarınıza göre görevleri filtreleyin

AI Notetaker: Toplantılar sırasında otomatik olarak notlar alın, verimliliği artırın

ClickUp Takvim ile görevleri ve proje zaman çizelgelerini görselleştirerek planları yapın ve zamanlamaları ayarlayın

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonları ile günlük görevlerinizi otomatikleştirin ve takviminizi düzenli tutun

ClickUp Otomasyonları, platformun öne çıkmasının bir başka nedenidir. Belirli koşullar karşılandığında eylemleri otomatik olarak tetikleyen kurallar belirleyebilirsiniz.

Örneğin, bir görev "tamamlandı" olarak işaretlenirse, ClickUp onu otomatik olarak farklı bir listeye taşıyabilir veya takımınızı bilgilendirebilir. Bu tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanırsınız ve her şeyi manuel olarak güncellemek zorunda kalmadan daha büyük resme odaklanabilirsiniz.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Brain

Daha iyi planlama için ipuçları ve püf noktaları hakkında ClickUp Bain'e danışın

Ayrıca, hedeflerinize ve son teslim tarihlerinize göre görevleri düzenlemenize ve önceliklendirmenize yardımcı olan bir AI kişisel asistan olan ClickUp Brain de var.

Tüm görevleriniz ve projeleriniz için takvim cininiz olarak düşünün. İşinizden elde ettiği verileri kullanarak akıllı önerilerde bulunur ve iş yükünüzü kontrol altında tutmanıza yardımcı olarak işlerinizi zamanında ve verimli bir şekilde tamamlamanızı sağlar.

💡Pro İpucu: ClickUp Takvim'e ek olarak, platformda Amie'ye daha hızlı alternatifler sunan plan şablonlarını keşfedebilirsiniz.

ClickUp'ın 4. Avantajı: ClickUp Takvim Şablonları

Hızlı bir başlangıç için, uzun vadeli projelere, etkinliklere ve dönüm noktalarına odaklanmak için kullanışlı bir araç olan ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonuna göz atın.

Bu şablonu harici takvimlerle senkronize ederek görevleri tek bir yerde birleştirin veya gerektiğinde programı değiştirin!

Karmaşık proje planlama ve etkinlik koordinasyonu için dönüm noktası izleme ve kaynak yönetimi içerir. Ayrıca, otomatik hatırlatıcılar, kullanıcıların hiçbir şeyi kaçırmadan son teslim tarihlerine uymalarına yardımcı olur. Kaynakları daha iyi yönetmek için görevlerinizin özetini de takip edebilirsiniz.

Ücretsiz Şablonu Alın Uzun vadeli proje planlaması için ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonunu kullanın

Size nasıl yardımcı olabilir?

Özel durumlar ve alanlar: Önemli etkinlik ayrıntılarını kaydetmek için Görevleri Engellendi, Tamamlandı ve İlerleme İçi gibi belirli durumlarla izleyin

Birden çok görünüm: Görevlerinizi ve etkinliklerinizi görselleştirmek için Zaman Çizelgesi, Aylık Planlayıcı veya Özet Görünüm'ü seçin

Karmaşık görevleri bölün: Alt görevleri kullanarak büyük hedefleri yönetilebilir adımlara bölün ve her biri için belirli son tarihler belirleyin

Gerçek zamanlı güncellemeler: Entegre görev izleme ile görev ilerlemesini izleyin ve gerçek zamanlı ayarlamalar yapın

💡Hızlı İpucu: ClickUp'ta, en kritik görevleri önce halletmek için öncelik bayraklarını (Acil, Yüksek, Normal, Düşük) kullanın. Bu, son teslim tarihlerine ve anahtar hedeflere uymanızı sağlar.

Bu şablon, karmaşık projeler üzerinde çalışanlar veya etkinlikleri yönetenler için en uygun seçenek olsa da, ClickUp'ın yapılacaklar listesi şablonları günlük görev odaklı yönetim için tasarlanmıştır.

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

ClickUp'ın Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile başlayabilirsiniz.

Günlük, haftalık veya iki haftalık hedefleri yönetmek için görevlerine ve son teslim tarihlerine basit bir genel bakışa ihtiyaç duyan kişiler için idealdir. Ayrıca, evden çalışma programı oluşturmayı öğrenmek için de kullanabilirsiniz.

Ücretsiz Şablonu Alın Günlük rutininizi izlemek için ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonunu kullanın

Görevleri yönetilebilir yapılacaklar listelerine ayırarak, proje dönüm noktaları veya kaynak izleme gibi ekstra katmanlar olmadan daha basit bir yönetim sunar.

Görevleri son teslim tarihinden önce tamamlamak için takvimlerin kullanımı her zaman çok önemlidir. ClickUp ile bu çok kolaydır, çünkü son teslim tarihleriniz görevlerle birlikte takvimlerinizde görünür olduğundan, gününüzü/haftanızı planlamak çok kolay ve hızlıdır.

Görevleri son teslim tarihinden önce tamamlamak için takvimlerin kullanımı her zaman çok önemlidir. ClickUp ile bu çok kolaydır, çünkü son teslim tarihleriniz görevlerle birlikte takvimlerinizde görünür, böylece gününüzü/haftanızı planlamak çok kolay ve hızlıdır.

Ayrıca okuyun: Zamanınızı Düzenlemek için Ücretsiz Aylık Takvim Şablonları

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda üye başına Çalışma Alanı başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

🧠 Eğlenceli Bilgi: Takvim uygulamanız 1582 yılını hiç sevmezdi! Jülyen takviminin sapmasını düzeltmek için, Gregoryen reformu 10 günü atladı. Değişikliği benimseyen ülkelerde takvim, 4 Ekim'den 15 Ekim 1582'ye atladı. Bu ayarlama, takvimi ekinokslarla yeniden uyumlu hale getirdi, ancak halkı karıştırdı.

Son karar: Amie mi, ClickUp mu?

Amie, AI planlama ve görev yönetimi için geliştirilmiş minimalist bir verimlilik uygulamasıdır. Sezgisel bir arayüz sunar, odaklanma süresini destekler ve zengin takvim entegrasyonlarına sahiptir. Ancak, gelişmiş proje yönetimi özelliklerinden yoksundur ve Android kullanıcıları için uygun değildir.

Temel özellikleri nedeniyle, Amie takvim uygulaması yoğun bir yaşam süren veya derinlemesine görev izleme ihtiyacı olan kurumsal çalışanlar için en iyi seçim olmayabilir.

Ölçeklenebilirlik, işbirliği ve gelişmiş proje yönetimi araçları için ClickUp öne çıkıyor. Temel yapılacaklar listelerinden karmaşık iş akışlarının yönetimine kadar ClickUp, esnek ve hepsi bir arada bir çalışma alanı sunar.

Güçlü, takım dostu bir çözüme ihtiyacınız varsa, ClickUp daha iyi bir seçimdir.

Ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve iş akışınızı nasıl kolaylaştırabileceğini görün!