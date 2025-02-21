ş Akışınızı İyileştirecek En İyi 13 Ağ Diyagramı Yazılımı

Modern kurumsal ağları yönetmek kolay bir iş değildir.

Basit noktadan noktaya bağlantılar artık geçmişte kaldı. Günümüzün altyapıları, bulut hizmetleri, karma ortamlar, uzak takımlar ve görev açısından kritik bağımlılıklardan oluşan geniş ekosistemlerdir.

Bu sistemleri görselleştirmek için net ve dinamik bir yol olmadan, en deneyimli ağ mimarları bile verimlilik, güvenlik ve ölçeklenebilirliği korumakta zorlanabilir.

İşte burada ağ diyagramı yazılımı devreye girer. Doğru araç sadece bağlantıları haritalamakla kalmaz, aynı zamanda gerçek zamanlı içgörüler sağlar, güvenlik açıklarını belirler ve sorunlar operasyonları etkilemeden önce sorun gidermeyi kolaylaştırır.

Bu görsel proje yönetimi, ağınızın durumuna ilişkin hem genel bir görünüm hem de ayrıntılı kontrol sağlar.

Bu blog yazısında, pazarlama reklamlarına değil, gerçek kurumsal kullanıma göre sıralanan en iyi 13 ağ diyagramı örneğini ve yazılımını tanıtacağım.

⏰60 Saniyelik Özet İş akışlarını optimize ediyor, güvenliği güçlendiriyor veya işbirliğini geliştiriyor olun, bu araçlar ağınızı güvenle tasarlamanıza, izlemenize ve iyileştirmenize yardımcı olacaktır. ClickUp: Diyagram oluşturma ve iş akışı yönetimi için en iyisi LucidChart: Gerçek zamanlı takım katılımı için en iyisi Microsoft Visio: Derin Microsoft ekosistem entegrasyonu gerektiren Windows merkezli kuruluşlar için en iyisi SolarWinds Network Topology Mapper: Otomatik ağ haritalama ve cihaz keşfi için en iyisi Intermapper: Görsel içgörülerle gerçek zamanlı ağ izleme için en iyisi Network Notepad: Basit ağ diyagramları için en iyisi ConceptMap Diagram: Kavramlar ve fikirler arasındaki görsel ilişkileri haritalamak için en iyisi EdrawMax: Kapsamlı şablonlarla kapsamlı diyagram oluşturma için en iyisi SmartDraw: Bulut işbirliği ile hızlı ve kolay diyagram oluşturma için en iyisi LanFlow: Karmaşıklığı en aza indiren, basit ve odaklanmış ağ diyagramları oluşturmak için en iyisi Draw. io: Geniş uyumluluğa sahip, ücretsiz ve açık kaynaklı bir çözüm arayan takımlar için en iyisi Creately: İşbirliğine dayalı hikaye haritalama ve çevik görselleştirme teknikleri için en iyisi DIA: En iyi hafif, açık kaynaklı diyagram oluşturma çözümü

Ağ Diyagramı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Araştırmalarıma göre, iyi bir mantıksal ağ diyagramı yazılımında aramanız gereken özellikler şunlardır:

Veri bağlama: Dinamik güncellemeler için diyagramları harici veri kaynaklarına (ör. elektronik tablolar, veritabanları) bağlama seçeneklerini arayın

Raporlama ve dokümantasyon: Otomatik raporlar ve açıklamalarla profesyonel görünümlü dokümantasyon oluşturma özelliği bir zorunluluktur

Kapsamlı sembol kitaplığı: Çok çeşitli ağ cihazlarını (yönlendiriciler, anahtarlar, sunucular, iş istasyonları vb.), bulut hizmetlerini ve diğer altyapı bileşenlerini temsil edebilmelisiniz

Otomatik düzen ve hizalama: Düğümleri otomatik olarak düzgün bir şekilde düzenlemek ve okunabilirliği artırmak için yararlı özellikler

Sezgisel arayüz: Düğümleri sürükleyip bırakmak, bağlantılar oluşturmak ve görselleri özelleştirmek kolay olmalıdır

İşbirliği ve paylaşım: Gerçek zamanlı veya eşzamansız işbirliği özellikleri, kolay dışa aktarma seçenekleri (ör. görüntüler, PDF, Visio) ve güvenli paylaşım seçenekleri ağ yönetimini kolaylaştırır

En İyi 13 Ağ Diyagramı Yazılımı

Modern ağ yönetimi, kullanılabilirliği korurken karmaşıklığı yönetebilen araçlar gerektirir. Kapsamlı testler ve gerçek dünya uygulamalarına dayanan, bu tür ağ diyagramı yazılımları için en iyi önerilerim şunlardır:

1. ClickUp (Diyagram oluşturma ve iş akışı yönetimi için en iyisi)

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, projelerinizi, görevlerinizi, bilgilerinizi ve sohbetlerinizi tek bir yapay zeka destekli platformda bir araya getirir.

ClickUp'ın BT ve PMO çözümü, uçtan uca proje görünürlüğü ve stratejik uyum sağlayarak takımların birden fazla projeyi verimli bir şekilde önceliklendirmesine ve yönetmesine yardımcı olur.

Çoğu araç temel diyagram oluşturma ile sınırlıyken, ClickUp Beyaz Tahtalar ve ClickUp Zihin Haritaları görev yönetim sisteminizle doğrudan entegre olur.

ClickUp Zihin Haritaları ile proje fikirlerinizi görselleştirin

ClickUp'taki Zihin Haritaları, farklı ağ bileşenleri arasındaki ilişkileri görsel olarak haritalamanıza olanak tanır. Merkezi bir düğümden (örneğin, bir ana sunucu) başlayarak ve bağlı cihazlara, yönlendiricilere, anahtarlara ve uç noktalara dallanarak hiyerarşik bir ağ oluşturabilirsiniz.

📌 Örnek: Bir BT yöneticisi, ClickUp Zihin Haritasını kullanarak ağ genişlemesini planlayabilir ve yeni sunucuların ve cihazların nasıl bağlanacağını haritalayabilir.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak, takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparken her türlü diyagramı tasarlayın

Benzer şekilde, ClickUp'ın Beyaz Tahtaları, farklı ağ bileşenlerini çizebileceğiniz, bağlayabileceğiniz ve açıklama ekleyebileceğiniz serbest biçimli bir tuval sunar. BT takımları, cihazları temsil etmek için simgeleri sürükleyip bırakarak, sorun giderme için yapışkan notlar ekleyerek ve farklı ağ katmanlarını birbirine bağlayarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir.

📌Örnek: Bir ağ mühendisi, ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak bir LAN topolojisi tasarlayabilir ve tüm ağda güvenlik duvarları, yük dengeleyiciler ve bulut hizmetlerinin etkileşimde bulunduğu alanları işaretleyebilir.

Statik diyagram araçlarının aksine, ClickUp takımların aynı çalışma alanı içinde yorum yapmasına, üyeleri etiketlemesine ve güncellemeleri izlemesine olanak tanır. Ağ diyagramınız oluşturulduktan sonra, öğeleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve bunları BT takım üyelerine atayabilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı dört kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini dokuz veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

ClickUp Proje Ağı Şablonu, ayrıntılı ağ diyagramlarına doğrudan kaynak tahmini ve risk değerlendirmesi ekleyerek bunu daha da güçlendirir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Proje Ağı Şablonu ile projeler arasındaki bağlantıları ve bağımlılıkları kolayca tanıyın

Bu şablon, görevler arasındaki karmaşık ilişkileri görselleştirmenize ve anlamanıza olanak tanır. Her proje öğesi bir düğümü temsil eder ve aralarındaki bağımlılıklar, bunları birbirine bağlayan bağlantılar olarak haritalanır.

Şablonu kullanarak birbirine bağlı görevleri merkezi bir konumda haritalayın ve projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar iş akışını anlayın.

İletişim ve işbirliğini geliştirmek için mevcut bir ağı belgelendiriyor veya yeni bir ağ mimarisi tasarlıyor olsanız da, bu şablon hedeflerinize ulaşmak için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar.

ClickUp ile sadece ağ diyagramları oluşturmakla kalmaz, projeniz geliştikçe uyum sağlayan akıllı, otomatikleştirilmiş iş akışları da oluşturursunuz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel ClickUp Görünümlerini kullanarak araçları görselleştirin ve proje zaman çizelgelerini ve görev ilerlemelerini izleyin

ClickUp'ın yerleşik raporlama araçlarıyla takım performansını ve proje durumunu izlemek için özel raporlar oluşturun, böylece darboğazları veya dikkat edilmesi gereken alanları belirleyin

ClickUp'ta Zaman Takibi'ni uygulayarak görevlere harcanan zamanı izleyin, kaynak yönetimi ve verimlilik analizine yardımcı olun

Anahtar proje göstergelerini ve görselleştirmeleri tek bir yerde birleştiren ClickUp Gösterge Panelleri oluşturarak karar verme sürecini iyileştirin

ClickUp sınırlamaları

Geniş araç ve ayar aralığı, yalnızca temel özelliklere ihtiyaç duyan kullanıcıları zorlayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, iş akışınızı ve görevlerinizi özelleştirmenize olanak tanıyan çok yönlü bir araçtır. Bir görevi ara sıra tekrarlamanız, görevlerinize tablolar eklemeniz veya süreçlerinizin görsel bir diyagramını oluşturmanız gerekirse, ClickUp tüm bunları halledebilir. ClickUp'ın esnekliği, her takım için büyük bir avantajdır.

ClickUp, iş akışınızı ve görevlerinizi özelleştirmenize olanak tanıyan çok yönlü bir araçtır. Bir görevi ara sıra tekrarlamanız, görevlerinize tablolar eklemeniz veya süreçlerinizin görsel bir diyagramını oluşturmanız gerekirse, ClickUp tüm bunları halledebilir. ClickUp'ın esnekliği, her takım için büyük bir avantajdır.

💡Pro İpucu: ClickUp'ın Proje Hiyerarşisi'ni kullanarak düzeninizi koruyun! Farklı ağ segmentlerini veya konumlarını temsil eden Klasörler ve tek tek ağ cihazlarını temsil eden Görevler ile ağ altyapısı için bir Alan oluşturun. Alt Görevleri kullanarak belirli cihaz yapılandırmalarını, IP adreslerini ve bağlantı ayrıntılarını belgelendirin.

2. LucidChart (Gerçek zamanlı takım katılımı için en iyisi)

lucidChart aracılığıyla

LucidChart'ın güçlü kullanıcı hikayesi haritalama araçları, müşteri yolculuklarını gerçek zamanlı olarak görselleştirmenize ve oluşturmanıza olanak tanır.

Farklı kullanıcı profilleri için yüzme şeritleri oluşturun, senaryolar haritalandırın ve ayrıntılı hikaye kartları ekleyin; uzaktaki takımınız kolayca işbirliği yaparken.

Ayrıca, özel şablonlar ve sezgisel bir arayüz ile karmaşık kullanıcı yolculuklarını net ve eyleme geçirilebilir yol haritalarına dönüştürebilirsiniz.

LucidChart'ın en iyi özellikleri

Veri bağlama özelliğini kullanarak diyagramlarınızı Google E-Tablolar veya Excel gibi harici veri kaynaklarına bağlayın ve gerçek zamanlı güncellemeler alın

Veri değişikliklerine göre diyagramları dinamik olarak biçimlendirmek için koşullu biçimlendirme uygulayın

Otomasyon araçlarından yararlanarak veri kümelerinden diyagram oluşturma ve güncelleme işlemlerini kolaylaştırın

Sık kullanılan diyagramlar için özel şekiller oluşturun ve kaydedin, zamandan tasarruf edin ve tutarlılığı koruyun

Katmanları kullanarak ana diyagramınızı karmaşıklaştırmadan ek bilgiler ekleyin

LucidChart sınırlamaları

Cihazların otomatik keşfi gibi sınırlı otomatik özellikler

LucidChart fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel : Aylık 9 $/kullanıcı

Takım : Aylık kullanıcı başına 10 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LucidChart puanları ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar LucidChart hakkında ne diyor?

Lucidchart, karmaşık fikirleri görselleştirme ve iletme şeklimizi değiştirdi. Anlaşılır sürükle ve bırak arayüzü, çarpıcı diyagramlar, akış şemaları ve zihin haritaları oluşturmayı kolaylaştırır. Takım çalışması özellikleri, ekibimizin gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasını sağlayarak geri bildirim ve revizyonlara değer katar. Ayrıca, devasa şablon ve şekil kitaplığı sayesinde anında oluşturmaya başlayabiliriz.

Lucidchart, karmaşık fikirleri görselleştirme ve iletme şeklimizi değiştirdi. Anlaşılır sürükle ve bırak arayüzü, çarpıcı diyagramlar, akış şemaları ve zihin haritaları oluşturmayı kolaylaştırır. Takım çalışması özellikleri, ekibimizin gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasını sağlayarak geri bildirim ve revizyonları bir değer katar. Ayrıca, devasa şablon ve şekil kütüphanesi sayesinde anında oluşturmaya başlayabiliriz.

Ayrıca Okuyun: Zoom ve ClickUp için Ücretsiz Etkileşimli Beyaz Tahta Şablonları

3. Microsoft Visio (Derin Microsoft ekosistem entegrasyonu gerektiren Windows merkezli kuruluşlar için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Microsoft Visio, Microsoft ekosistemine zaten yatırım yapmış kuruluşlar için bir ağ diyagramı aracıdır. Microsoft 365 ile sorunsuz entegrasyonu, diyagramları Teams'te zahmetsizce paylaşmanıza ve SharePoint sitelerine gömmenize olanak tanır.

Visio teknik diyagramlarda mükemmeldir. Ayrıca, kullanıcı hikayesi haritalama ve yolculuk görselleştirme için temel şablonlar da sunar.

Kapsamlı şekil kitaplıklarından ve bağlantı araçlarından yararlanarak kullanıcı akış diyagramları oluşturabilirsiniz, ancak özel hikaye haritalama araçları daha hedefli özellikler sunabilir.

Microsoft Visio'nun en iyi özellikleri

Aynı fiziksel ağ diyagramında birden fazla kullanıcıyla aynı anda çalışarak takım işbirliğini geliştirin

Azure ve Amazon Web Services için yeni şablonlarla bulut mimarisi diyagramları oluşturun

DWG (çizim) dosyalarını içe aktararak mühendislik diyagramlarını kolayca entegre edin

Microsoft Visio sınırlamaları

Ağ taramalarından otomatik olarak ayrıntılı bir ağ diyagramı oluşturmaz

Daha basit araçlara kıyasla daha yüksek öğrenme eğrisi

Microsoft Visio fiyatlandırması

Bir ay boyunca ücretsiz

Visio Plan 1 : Aylık 5 $/kullanıcı

Visio Plan 2 : Aylık 15 $/kullanıcı

Visio Standard: 309,99 $ (Tek seferlik ücret)

Visio Professional: 579,99 $ (Tek seferlik ücret)

Microsoft Visio puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: BT Altyapı Yönetimi Nasıl Uygulanır?

4. SolarWinds Network Topology Mapper (Otomatik ağ haritalama ve cihaz keşfi için en iyisi)

solarWinds Network Topology Mapper aracılığıyla

SolarWinds Network Topology Mapper, öncelikle ağ altyapısı haritalama için tasarlanmış olsa da, ayrıntılı sistem bağımlılık izleme özelliği ile teknik gereksinimleri toplamak için değerli bir bağlam sağlayabilir.

Minimum manuel yapılandırma ile altyapınızın kapsamlı haritalarını oluşturur.

Bu altyapı haritaları, fiziksel ağ diyagramları olarak işlev görebilir ve birden fazla sistemi veya hizmeti etkileyen özellikleri planlarken sistem kısıtlamalarını ve bağımlılıkları daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

SolarWinds Network Topology Mapper'ın en iyi özellikleri

Haritaların Orion platformuna otomatik olarak aktarılmasını planlayın

Gelişmiş görünürlük için düğüm görüntüleme adlarını, rolleri, IP adreslerini ve bağlantı ilişkilerini özelleştirin

Anahtar bağlantı noktaları, sanal LAN'lar, alt ağlar ve envanter hakkında raporlar oluşturun

Ağ haritalarını Orion Network Atlas, Microsoft Office Visio, PDF ve PNG biçimlerine aktarın

SNMP, ICMP, WMI, CDP, LLDP ve daha fazlasını içeren çoklu keşif yöntemlerini destekleyin

SolarWinds Network Topology Mapper sınırlamaları

Fiyatlandırma, küçük işletmeler için bir sorun olabilir

SolarWinds Network Topology Mapper fiyatlandırması

Ücretsiz : 14 gün boyunca

Ücretli plan: 1.882 $'dan başlayan fiyatlarla

SolarWinds Network Topology Mapper puanları ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

5. Intermapper (Görsel içgörülerle gerçek zamanlı ağ izleme için en iyisi)

youTube aracılığıyla

SolarWinds'e benzer Intermapper, öncelikle ağ izleme ve haritalamaya odaklanmıştır.

Kullanıcı hikayesi oluşturmayı doğrudan desteklemese de, gerçek zamanlı görsel ağ içgörüleri, sistem iyileştirmeleri için kullanıcı hikayeleri yazarken dikkate alınması gereken performans etkilerini ve teknik sınırlamaları anlamanıza yardımcı olabilir.

Intermapper'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir düzenler ve simgelerle ağınızı haritalandırarak BT ortamınızın canlı bir görünümünü oluşturun

Ağınızdaki tüm IP özellikli cihazları dakikalar içinde otomatik olarak keşfedin ve belgelendirin

Çevre sensörleri ve endüstriyel ekipman dahil olmak üzere ağ cihazlarının performans ölçütlerini analiz edin

Haritaları Microsoft Visio ve SVG biçimlerine aktarın ve daha sonra kullanın

Her yerden güvenli izleme için Intermapper Remote Access'i kullanarak ağa uzaktan erişin

Intermapper sınırlamaları

Kapsamlı diyagram oluşturmaktan çok izlemeye odaklanmıştır

Intermapper fiyatlandırması

Ücretsiz: 30 gün boyunca

Özel fiyatlandırma

Intermapper puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

Gerçek kullanıcılar Intermapper hakkında ne diyor?

Intermapper, kullanımı kolay bir SNMP izleme aracıdır. En yaygın platformlarda (PC, Mac, Linux) kullanılabilen bu araç, BT departmanınızın ağ altyapınızın haritalarını hızlı bir şekilde oluşturmasına ve kullanımı izlemesine olanak tanır. Sorunlu alanları ve kesintilerin boyutunu hızlı bir şekilde belirlemede son derece etkilidir.

Intermapper, kullanımı kolay bir SNMP izleme aracıdır. En yaygın platformlarda (PC, Mac, Linux) kullanılabilen bu araç, BT departmanınızın ağ altyapınızın haritalarını hızlı bir şekilde oluşturmasını ve kullanımı izlemesini sağlar. Sorunlu alanları ve kesintilerin boyutunu hızlı bir şekilde belirlemede son derece etkilidir.

6. Network Notepad (Basit ağ diyagramları için en iyisi)

network Notepad aracılığıyla

Network Notepad, işinizi gereksiz özellikler (ve bunlara bağlı yüksek maliyetler) olmadan yapan güvenilir ve basit bir ağ diyagramı aracıdır.

Ağ bileşenleriyle kullanıcı etkileşimini gösteren basit ş Akışı diyagramları oluşturmak için kullanın.

Network Notepad'in en iyi özellikleri

Gelişmiş grafikler ve baskı için Taslak, İnce ve Süper İnce modları arasından seçim yapın

Sürükle ve döndür işlevini kullanarak metinleri ve nesneleri istediğiniz açıya döndürün

Diyagrama sınırsız sayfa ekleyin ve ekran üzerindeki sayfa sekmeleriyle bunlara erişin

Daha kolay işlemek için birden fazla nesneyi birleştirerek bileşik nesneler oluşturun

Yatay ve dikey bağlantıları korumak için bağlantılar için otomatik hizalama özelliğini etkinleştirin

Network Notepad sınırlamaları

Daha sağlam araçlarda bulunan gelişmiş işlevler yoktur

Network Notepad fiyatlandırması

Profesyonel Sürüm : 56 $ (Tek lisans)

Enterprise Sürümü : 63 $ (Tek lisans)

Müşteri/Sunucu: 77 $ (Tek lisans)

Ağ Not Defteri derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

7. ConceptMap Diagram (Kavramlar ve fikirler arasındaki görsel ilişkileri haritalamak için en iyisi)

Karmaşık ağ ilişkileri, kavram haritası oluşturucularla daha net hale gelir.

ConceptMap Diagram, bu ilişkileri görselleştiren bir AI aracıdır ve takımların farklı ağ bileşenlerinin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini ve birbirlerine nasıl bağımlı olduğunu anlamalarına yardımcı olur.

Fikirlerinizi sohbet yoluyla basitçe açıklayın, yapay zeka otomatik olarak profesyonel bir kavram haritası oluşturarak karmaşık, birbiriyle bağlantılı fikirleri hızlı ve sezgisel bir şekilde görselleştirmenize yardımcı olur.

ConceptMap Diagram'ın en iyi özellikleri

Çalışma alanında takım işbirliğini geliştirmek için proje görevlerini ve zaman çizelgelerini görsel olarak düzenleyin

Görsel haritalar kullanarak bloglar, makaleler veya sunumlar için içerik planlayın ve yapılandırın

Araştırma bulgularını görsel olarak düzenleyerek bağlantıları ve bilgi eksikliklerini belirleyin

Ş Akışınızı basitleştirmek için popüler araçlarla entegre edin

ConceptMap Diagram sınırlamaları

Ayrıntılı ağ haritalama için özel olarak tasarlanmamıştır

ConceptMap Diagram fiyatlandırması

Ücretsiz hesap: Tüm temel özelliklere erişim ile günde 5 sohbet

ConceptMap Diagram puanları ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

🧠Eğlenceli Bilgi: İlk ağ diyagramı, modern internetin öncüsü olan ARPANET'i haritalamak için 1969 yılında oluşturuldu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversiteleri birbirine bağlayan sadece dört düğümden oluşuyordu. Bugün, tek bir kurumsal ağ diyagramı binlerce düğüm içerebilir!

8. EdrawMax (Kapsamlı şablonlarla kapsamlı diyagram oluşturma için en iyisi)

edrawMax aracılığıyla

EdrawMax, takımların ağ belgelerini standartlaştırmasına yardımcı olan kapsamlı diyagram örnekleri sunar.

Zengin şablon kitaplığı ve profesyonel düzeyde çıktıları, tüm teknik seviyelerdeki paydaşlar için dokümantasyon oluşturmak için özellikle uygundur.

EdrawMax'ın en iyi özellikleri

Çeşitli kullanım durumlarını karşılamak için 210'dan fazla diyagram türü kullanın

Sonsuz bir tuval üzerinde gerçek zamanlı ekip çalışması için bulut tabanlı işbirliğinden yararlanın

Çizimleri çeşitli sosyal medya platformlarına ve dosya biçimlerine kolayca aktarın ve paylaşın

Sezgisel sürükle ve bırak fonksiyonuyla zahmetsizce çizim yapın

EdrawMax sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, diğer özel araçlara göre daha az sezgisel bulmaktadır

EdrawMax fiyatlandırması

Abonelik Planları : 35,99 $ (yarı yıllık)

Ömür Boyu Plan : 245 $ (tek seferlik ödeme)

Ömür Boyu Paket Planı: 312 $ (tek seferlik ödeme)

EdrawMax puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (60'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

EdrawMax hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

EdrawMax, zihin haritaları oluşturmaktan strateji yol haritaları ve iş akışlarını işlemek için yol haritaları oluşturmaya kadar çok amaçlı harika bir yazılımdır. Bazen bazı küçük sorunlar yaşansa da (özellikle yeni bir sürüm yüklendiğinde), teknik destek ekibi mükemmeldir ve sorunları genellikle ÇOK hızlı bir şekilde çözer.

EdrawMax, zihin haritaları oluşturmaktan strateji yol haritalarına ve iş akışlarını işlemek için çok amaçlı bir yazılımdır. Bazı küçük sorunlar (özellikle yeni bir sürüm yüklendiğinde) olsa da, teknik destek ekibi mükemmeldir ve sorunları genellikle ÇOK hızlı bir şekilde çözer.

9. SmartDraw (Bulut işbirliği ile hızlı ve kolay diyagram oluşturma için en iyisi)

smartDraw aracılığıyla

SmartDraw, kaliteden ödün vermeden hızlı diyagram oluşturmayı önceliklendiren takımlar için hız ve işlevsellik arasında etkileyici bir denge sunar.

Z ihin haritalama yetenekleri, tasarım sürecini basitleştirerek kapsamlı altyapı belgelemeyi destekler.

Sezgisel araçları ve şablonları sayesinde akış şemaları, karar ağaçları, UML diyagramları ve kat planları dahil olmak üzere çeşitli diyagramlar oluşturabilirsiniz.

SmartDraw'ın en iyi özellikleri

AWS veya Azure yapılandırmalarına bağlanarak ve Jira'dan veri içe aktararak verilerden diyagramlar oluşturun ve görselleri geliştirin

Diyagramlarınızdaki şekillere veri ekleyerek mevcut görselleri geliştirin

Gelişmiş işlevsellik ve kullanım kolaylığı için Google Çalışma Alanı ile entegre edin

SmartDraw sınırlamaları

Karmaşık ağ ihtiyaçları için gerekli derinliğe sahip olmayabilir

SmartDraw fiyatlandırması

Bireysel : 9,95 $/ay (Yıllık faturalandırılır)

Takım : Aylık 8,25 $/kullanıcı (Yıllık faturalandırılır)

Site: Aylık 5 $/kullanıcı (Yıllık faturalandırılır)

SmartDraw puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)

Ayrıca Okuyun: Ücretsiz Zihin Haritası Şablonları

10. LanFlow (En az karmaşıklıkla basit ve odaklanmış ağ diyagramları oluşturmak için en iyisi)

lanFlow aracılığıyla

Özel bir ağ diyagramı yazılımı olan LanFlow, ayrıntılı ağ, LAN ve iletişim sistemi diyagramları oluşturmanıza yardımcı olur.

Bilgisayarlar, sunucular ve iş istasyonları için simgeleri sürükleyip bırakın, bir tıklama ile bağlayın, metin ekleyin ve basit ama temiz ağ diyagramlarınız hazır olsun.

Çizgi ekleri ve şekil yönetimi dahil olmak üzere tüm teknik işleri sizin için halleder. Bu, hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için idealdir.

LanFlow'un en iyi özellikleri

Blok diyagramlar, akış şemaları ve ağ diyagramları dahil olmak üzere birden fazla diyagram türünden yararlanın

Diyagramın herhangi bir yerine metin açıklamaları ekleyin

Hızlı diyagram oluşturma için şablonları kullanın

LanFlow sınırlamaları

Otomasyon ve gelişmiş özellikler açısından sınırlıdır

LanFlow fiyatlandırması

Ücretsiz: 30 gün boyunca

Tek Kullanıcı ila 9 Tek Kullanıcı Lisansı: 99-639 ABD doları

10-50 Çoklu Kullanıcı Lisansı: 679-2779

LanFlow puanları ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

11. Draw. io (Geniş uyumluluğa sahip ücretsiz, açık kaynaklı bir çözüm arayan takımlar için en iyisi)

Güçlü ağ diyagramı yazılımından daha iyi ne olabilir? Güçlü ücretsiz ağ diyagramı yazılımı! Draw. io açık kaynaklıdır ve neredeyse her şeyle çalışır.

Kullanıma hazır şablonları, özel şekilleri ve Google Drive ve MS Teams gibi araçlarla kolay entegrasyonu ile çevik takımlar için mükemmeldir. Ayrıntılı hikaye haritaları oluşturmak ve ağ diyagramlarında zahmetsizce işbirliği yapmak için kullanın.

Draw. io'nun en iyi özellikleri

GitHub, GitLab ve Dropbox entegrasyonları aracılığıyla dağıtılmış takımlarla işbirliği yapın

Çevrimdışı diyagram oluşturma özellikleri için masaüstü sürümünü indirin

Draw. io sınırlamaları

Çağdaş yazılım araçlarında bulunan bazı gelişmiş özellikler eksiktir

Draw.io fiyatlandırması

Ücretsiz

Bulut: Özel fiyatlandırma

Veri Merkezi: 6250-13750 $ (500 ila 4000 kullanıcı)

Draw.io puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Draw. io hakkında ne diyor?

Draw. io benim tercih ettiğim diyagram oluşturma aracıdır. Ücretsiz ve kullanımı kolaydır ve diyagramlarınızı diğer yazılımlarda kullanmak için çeşitli ücretsiz ve açık kaynak biçimlerinde indirebilirsiniz. Hiçbir şey özel biçimler veya yüksek fiyatlar ile kısıtlanmamıştır. Daha büyük takımlarla işbirliği yapmak için daha fazla kurumsal özellik istiyorsanız, ücretli sürüme geçebilirsiniz, ancak ücretsiz sürümle de çok uzun bir yol kat edebilirsiniz.

Draw. io benim tercih ettiğim diyagram oluşturma aracıdır. Ücretsiz ve kullanımı kolaydır ve diyagramlarınızı diğer yazılımlarda kullanmak için çeşitli ücretsiz ve açık kaynak biçimlerinde indirebilirsiniz. Hiçbir şey özel biçimler veya haksız fiyatlandırma ile kilitlenmez. Daha büyük takımlarla işbirliği yapmak için daha fazla kurumsal özellik istiyorsanız, ücretli sürüme geçebilirsiniz, ancak ücretsiz sürümle de çok uzun bir yol kat edebilirsiniz.

12. Creately (İşbirliğine dayalı hikaye haritalama ve çevik görselleştirme teknikleri için en iyisi)

via Creately

Gerçek zamanlı işbirliği ile kurumsal düzeyde ağ diyagramı oluşturmak mı istiyorsunuz? Creately'yi seçin.

Dağıtılmış takımlar için mükemmel olan bu yazılım, iş arkadaşlarınızla birlikte ağ düzenlerini kolayca tasarlayabilmenizi sağlar. Altyapınızı birlikte haritalandırırken değişikliklerin anında senkronizasyonunu izleyin.

Creately'nin en iyi özellikleri

Profesyoneller ve küçük takımlar için gerekli özelliklere sahip sınırsız panolara erişin

Merkezi bir hub'da BT ve bulut altyapısını planlayın, tasarlayın ve yönetin

Organizasyonel netlik için İK ve yönetici süreçlerini belgeleyin ve kolaylaştırın

Creately sınırlamaları

Sınırlı otomasyon özellikleri

Creately fiyatlandırma

Sınırlı özelliklere sahip ücretsiz deneme

Kişisel: Aylık 8 $/kullanıcı

Takım : Aylık kullanıcı başına 8 $

İş : Aylık 149 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Creately puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Creately hakkında ne diyor?

Creately'nin sonsuz tuval alanı, fikirlerimizi düzenlemek için bolca alan sağlıyor ve şablonlar, yeni projeler kurarken çok zaman kazandırıyor. Google Çalışma Alanı gibi diğer araçlarımızla entegrasyon, her şeyi birbirine bağlı ve takımdaki herkes için erişilebilir hale getirmeyi kolaylaştırdı. Creately'nin işbirliği düşünülerek tasarlandığı açık ve bu sayede daha verimli ve üretken hale geldik.

Creately'nin sonsuz tuval alanı, fikirlerimizi düzenlemek için bolca alan sağlıyor ve şablonlar, yeni projeler kurarken çok zaman kazandırıyor. Google Çalışma Alanı gibi diğer araçlarımızla entegrasyon, her şeyi birbirine bağlı ve takımdaki herkes için erişilebilir hale getirmeyi kolaylaştırdı. Creately'nin işbirliği düşünülerek tasarlandığı açık ve bu sayede daha verimli ve üretken hale geldik.

13. DIA (En iyi hafif, açık kaynaklı diyagram oluşturma çözümü)

dIA aracılığıyla

Basit, açık kaynaklı bir ağ diyagramı aracı mı arıyorsunuz? DIA, temel şekiller ve bağlayıcılarla ağ düzenlerini basitleştirir.

Süslü şablonları olmasa da, sade yaklaşımı hızlı ağ çizimleri için idealdir.

DIA'nın en iyi özellikleri

Akış şemaları, mantıksal ağ diyagramları, devre diyagramları ve UML modelleri dahil olmak üzere yerleşik şekillerden birden fazla diyagram türü oluşturun

Boyut, renk ve çizgi stilleri gibi özellikleri değiştirerek nesneleri özelleştirin

Daha kolay işlem ve düzenleme için birden fazla nesneyi gruplandırın

Otomatik sayfa sonları ile diyagramları birden fazla sayfaya yazdırın

Ayrı pencerelerde aynı anda birden fazla diyagramla çalışın

DIA sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü ticari ürünler kadar gelişmiş olmayabilir

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Ağ Diyagramlarınızı 10 Kat Daha İyi Hale Getirin

Az önce size en iyi ağ diyagramı araçlarını tanıttım.

Harika bir ağ diyagramı aracı, yalnızca bağlantıları görselleştirmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda işbirliğini kolaylaştırır, netliği artırır ve karmaşık sistemlerin yönetimini zahmetsiz hale getirir.

Güçlü diyagram oluşturma özelliğini gerçek zamanlı takım çalışmasıyla entegre eden bir araca geçerek ağ yönetimini tamamen dönüştüren takımlar gördüm. Takımınız ağ diyagramlarını sorunsuz bir şekilde oluşturabilir, düzenleyebilir ve iyileştirebilirse, projeler daha hızlı ilerler ve sorunlar sorun haline gelmeden çözülür.

Farkı deneyimlemeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve daha akıllı, daha verimli ağ diyagramları oluşturun.