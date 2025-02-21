ş Akışınızı İyileştirecek En İyi 13 Ağ Diyagramı Yazılımı

Modern kurumsal ağları yönetmek kolay bir iş değildir.
Basit noktadan noktaya bağlantılar artık geçmişte kaldı. Günümüzün altyapıları, bulut hizmetleri, karma ortamlar, uzak takımlar ve görev açısından kritik bağımlılıklardan oluşan geniş ekosistemlerdir.
Bu sistemleri görselleştirmek için net ve dinamik bir yol olmadan, en deneyimli ağ mimarları bile verimlilik, güvenlik ve ölçeklenebilirliği korumakta zorlanabilir.
İşte burada ağ diyagramı yazılımı devreye girer. Doğru araç sadece bağlantıları haritalamakla kalmaz, aynı zamanda gerçek zamanlı içgörüler sağlar, güvenlik açıklarını belirler ve sorunlar operasyonları etkilemeden önce sorun gidermeyi kolaylaştırır.
Bu görsel proje yönetimi, ağınızın durumuna ilişkin hem genel bir görünüm hem de ayrıntılı kontrol sağlar.
Bu blog yazısında, pazarlama reklamlarına değil, gerçek kurumsal kullanıma göre sıralanan en iyi 13 ağ diyagramı örneğini ve yazılımını tanıtacağım.
⏰60 Saniyelik Özet
İş akışlarını optimize ediyor, güvenliği güçlendiriyor veya işbirliğini geliştiriyor olun, bu araçlar ağınızı güvenle tasarlamanıza, izlemenize ve iyileştirmenize yardımcı olacaktır.
- ClickUp: Diyagram oluşturma ve iş akışı yönetimi için en iyisi
- LucidChart: Gerçek zamanlı takım katılımı için en iyisi
- Microsoft Visio: Derin Microsoft ekosistem entegrasyonu gerektiren Windows merkezli kuruluşlar için en iyisi
- SolarWinds Network Topology Mapper: Otomatik ağ haritalama ve cihaz keşfi için en iyisi
- Intermapper: Görsel içgörülerle gerçek zamanlı ağ izleme için en iyisi
- Network Notepad: Basit ağ diyagramları için en iyisi
- ConceptMap Diagram: Kavramlar ve fikirler arasındaki görsel ilişkileri haritalamak için en iyisi
- EdrawMax: Kapsamlı şablonlarla kapsamlı diyagram oluşturma için en iyisi
- SmartDraw: Bulut işbirliği ile hızlı ve kolay diyagram oluşturma için en iyisi
- LanFlow: Karmaşıklığı en aza indiren, basit ve odaklanmış ağ diyagramları oluşturmak için en iyisi
- Draw. io: Geniş uyumluluğa sahip, ücretsiz ve açık kaynaklı bir çözüm arayan takımlar için en iyisi
- Creately: İşbirliğine dayalı hikaye haritalama ve çevik görselleştirme teknikleri için en iyisi
- DIA: En iyi hafif, açık kaynaklı diyagram oluşturma çözümü
Ağ Diyagramı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Araştırmalarıma göre, iyi bir mantıksal ağ diyagramı yazılımında aramanız gereken özellikler şunlardır:
- Veri bağlama: Dinamik güncellemeler için diyagramları harici veri kaynaklarına (ör. elektronik tablolar, veritabanları) bağlama seçeneklerini arayın
- Raporlama ve dokümantasyon: Otomatik raporlar ve açıklamalarla profesyonel görünümlü dokümantasyon oluşturma özelliği bir zorunluluktur
- Kapsamlı sembol kitaplığı: Çok çeşitli ağ cihazlarını (yönlendiriciler, anahtarlar, sunucular, iş istasyonları vb.), bulut hizmetlerini ve diğer altyapı bileşenlerini temsil edebilmelisiniz
- Otomatik düzen ve hizalama: Düğümleri otomatik olarak düzgün bir şekilde düzenlemek ve okunabilirliği artırmak için yararlı özellikler
- Sezgisel arayüz: Düğümleri sürükleyip bırakmak, bağlantılar oluşturmak ve görselleri özelleştirmek kolay olmalıdır
- İşbirliği ve paylaşım: Gerçek zamanlı veya eşzamansız işbirliği özellikleri, kolay dışa aktarma seçenekleri (ör. görüntüler, PDF, Visio) ve güvenli paylaşım seçenekleri ağ yönetimini kolaylaştırır
En İyi 13 Ağ Diyagramı Yazılımı
Modern ağ yönetimi, kullanılabilirliği korurken karmaşıklığı yönetebilen araçlar gerektirir. Kapsamlı testler ve gerçek dünya uygulamalarına dayanan, bu tür ağ diyagramı yazılımları için en iyi önerilerim şunlardır:
1. ClickUp (Diyagram oluşturma ve iş akışı yönetimi için en iyisi)
İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, projelerinizi, görevlerinizi, bilgilerinizi ve sohbetlerinizi tek bir yapay zeka destekli platformda bir araya getirir.
ClickUp'ın BT ve PMO çözümü, uçtan uca proje görünürlüğü ve stratejik uyum sağlayarak takımların birden fazla projeyi verimli bir şekilde önceliklendirmesine ve yönetmesine yardımcı olur.
Çoğu araç temel diyagram oluşturma ile sınırlıyken, ClickUp Beyaz Tahtalar ve ClickUp Zihin Haritaları görev yönetim sisteminizle doğrudan entegre olur.
ClickUp'taki Zihin Haritaları, farklı ağ bileşenleri arasındaki ilişkileri görsel olarak haritalamanıza olanak tanır. Merkezi bir düğümden (örneğin, bir ana sunucu) başlayarak ve bağlı cihazlara, yönlendiricilere, anahtarlara ve uç noktalara dallanarak hiyerarşik bir ağ oluşturabilirsiniz.
📌 Örnek: Bir BT yöneticisi, ClickUp Zihin Haritasını kullanarak ağ genişlemesini planlayabilir ve yeni sunucuların ve cihazların nasıl bağlanacağını haritalayabilir.
Benzer şekilde, ClickUp'ın Beyaz Tahtaları, farklı ağ bileşenlerini çizebileceğiniz, bağlayabileceğiniz ve açıklama ekleyebileceğiniz serbest biçimli bir tuval sunar. BT takımları, cihazları temsil etmek için simgeleri sürükleyip bırakarak, sorun giderme için yapışkan notlar ekleyerek ve farklı ağ katmanlarını birbirine bağlayarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir.
📌Örnek: Bir ağ mühendisi, ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak bir LAN topolojisi tasarlayabilir ve tüm ağda güvenlik duvarları, yük dengeleyiciler ve bulut hizmetlerinin etkileşimde bulunduğu alanları işaretleyebilir.
Statik diyagram araçlarının aksine, ClickUp takımların aynı çalışma alanı içinde yorum yapmasına, üyeleri etiketlemesine ve güncellemeleri izlemesine olanak tanır. Ağ diyagramınız oluşturulduktan sonra, öğeleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve bunları BT takım üyelerine atayabilirsiniz.
📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı dört kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini dokuz veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz?
İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.
ClickUp Proje Ağı Şablonu, ayrıntılı ağ diyagramlarına doğrudan kaynak tahmini ve risk değerlendirmesi ekleyerek bunu daha da güçlendirir.
Bu şablon, görevler arasındaki karmaşık ilişkileri görselleştirmenize ve anlamanıza olanak tanır. Her proje öğesi bir düğümü temsil eder ve aralarındaki bağımlılıklar, bunları birbirine bağlayan bağlantılar olarak haritalanır.
Şablonu kullanarak birbirine bağlı görevleri merkezi bir konumda haritalayın ve projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar iş akışını anlayın.
İletişim ve işbirliğini geliştirmek için mevcut bir ağı belgelendiriyor veya yeni bir ağ mimarisi tasarlıyor olsanız da, bu şablon hedeflerinize ulaşmak için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar.
ClickUp ile sadece ağ diyagramları oluşturmakla kalmaz, projeniz geliştikçe uyum sağlayan akıllı, otomatikleştirilmiş iş akışları da oluşturursunuz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Özel ClickUp Görünümlerini kullanarak araçları görselleştirin ve proje zaman çizelgelerini ve görev ilerlemelerini izleyin
- ClickUp'ın yerleşik raporlama araçlarıyla takım performansını ve proje durumunu izlemek için özel raporlar oluşturun, böylece darboğazları veya dikkat edilmesi gereken alanları belirleyin
- ClickUp'ta Zaman Takibi'ni uygulayarak görevlere harcanan zamanı izleyin, kaynak yönetimi ve verimlilik analizine yardımcı olun
- Anahtar proje göstergelerini ve görselleştirmeleri tek bir yerde birleştiren ClickUp Gösterge Panelleri oluşturarak karar verme sürecini iyileştirin
ClickUp sınırlamaları
- Geniş araç ve ayar aralığı, yalnızca temel özelliklere ihtiyaç duyan kullanıcıları zorlayabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
ClickUp, iş akışınızı ve görevlerinizi özelleştirmenize olanak tanıyan çok yönlü bir araçtır. Bir görevi ara sıra tekrarlamanız, görevlerinize tablolar eklemeniz veya süreçlerinizin görsel bir diyagramını oluşturmanız gerekirse, ClickUp tüm bunları halledebilir. ClickUp'ın esnekliği, her takım için büyük bir avantajdır.
ClickUp, iş akışınızı ve görevlerinizi özelleştirmenize olanak tanıyan çok yönlü bir araçtır. Bir görevi ara sıra tekrarlamanız, görevlerinize tablolar eklemeniz veya süreçlerinizin görsel bir diyagramını oluşturmanız gerekirse, ClickUp tüm bunları halledebilir. ClickUp'ın esnekliği, her takım için büyük bir avantajdır.
💡Pro İpucu: ClickUp'ın Proje Hiyerarşisi'ni kullanarak düzeninizi koruyun! Farklı ağ segmentlerini veya konumlarını temsil eden Klasörler ve tek tek ağ cihazlarını temsil eden Görevler ile ağ altyapısı için bir Alan oluşturun. Alt Görevleri kullanarak belirli cihaz yapılandırmalarını, IP adreslerini ve bağlantı ayrıntılarını belgelendirin.
2. LucidChart (Gerçek zamanlı takım katılımı için en iyisi)
LucidChart'ın güçlü kullanıcı hikayesi haritalama araçları, müşteri yolculuklarını gerçek zamanlı olarak görselleştirmenize ve oluşturmanıza olanak tanır.
Farklı kullanıcı profilleri için yüzme şeritleri oluşturun, senaryolar haritalandırın ve ayrıntılı hikaye kartları ekleyin; uzaktaki takımınız kolayca işbirliği yaparken.
Ayrıca, özel şablonlar ve sezgisel bir arayüz ile karmaşık kullanıcı yolculuklarını net ve eyleme geçirilebilir yol haritalarına dönüştürebilirsiniz.
LucidChart'ın en iyi özellikleri
- Veri bağlama özelliğini kullanarak diyagramlarınızı Google E-Tablolar veya Excel gibi harici veri kaynaklarına bağlayın ve gerçek zamanlı güncellemeler alın
- Veri değişikliklerine göre diyagramları dinamik olarak biçimlendirmek için koşullu biçimlendirme uygulayın
- Otomasyon araçlarından yararlanarak veri kümelerinden diyagram oluşturma ve güncelleme işlemlerini kolaylaştırın
- Sık kullanılan diyagramlar için özel şekiller oluşturun ve kaydedin, zamandan tasarruf edin ve tutarlılığı koruyun
- Katmanları kullanarak ana diyagramınızı karmaşıklaştırmadan ek bilgiler ekleyin
LucidChart sınırlamaları
- Cihazların otomatik keşfi gibi sınırlı otomatik özellikler
LucidChart fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Bireysel: Aylık 9 $/kullanıcı
- Takım: Aylık kullanıcı başına 10 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
LucidChart puanları ve yorumları
- G2: Puanlama mevcut değil
- Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar LucidChart hakkında ne diyor?
Lucidchart, karmaşık fikirleri görselleştirme ve iletme şeklimizi değiştirdi. Anlaşılır sürükle ve bırak arayüzü, çarpıcı diyagramlar, akış şemaları ve zihin haritaları oluşturmayı kolaylaştırır. Takım çalışması özellikleri, ekibimizin gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasını sağlayarak geri bildirim ve revizyonlara değer katar. Ayrıca, devasa şablon ve şekil kitaplığı sayesinde anında oluşturmaya başlayabiliriz.
Lucidchart, karmaşık fikirleri görselleştirme ve iletme şeklimizi değiştirdi. Anlaşılır sürükle ve bırak arayüzü, çarpıcı diyagramlar, akış şemaları ve zihin haritaları oluşturmayı kolaylaştırır. Takım çalışması özellikleri, ekibimizin gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasını sağlayarak geri bildirim ve revizyonları bir değer katar. Ayrıca, devasa şablon ve şekil kütüphanesi sayesinde anında oluşturmaya başlayabiliriz.
3. Microsoft Visio (Derin Microsoft ekosistem entegrasyonu gerektiren Windows merkezli kuruluşlar için en iyisi)
Microsoft Visio, Microsoft ekosistemine zaten yatırım yapmış kuruluşlar için bir ağ diyagramı aracıdır. Microsoft 365 ile sorunsuz entegrasyonu, diyagramları Teams'te zahmetsizce paylaşmanıza ve SharePoint sitelerine gömmenize olanak tanır.
Visio teknik diyagramlarda mükemmeldir. Ayrıca, kullanıcı hikayesi haritalama ve yolculuk görselleştirme için temel şablonlar da sunar.
Kapsamlı şekil kitaplıklarından ve bağlantı araçlarından yararlanarak kullanıcı akış diyagramları oluşturabilirsiniz, ancak özel hikaye haritalama araçları daha hedefli özellikler sunabilir.
Microsoft Visio'nun en iyi özellikleri
- Aynı fiziksel ağ diyagramında birden fazla kullanıcıyla aynı anda çalışarak takım işbirliğini geliştirin
- Azure ve Amazon Web Services için yeni şablonlarla bulut mimarisi diyagramları oluşturun
- DWG (çizim) dosyalarını içe aktararak mühendislik diyagramlarını kolayca entegre edin
Microsoft Visio sınırlamaları
- Ağ taramalarından otomatik olarak ayrıntılı bir ağ diyagramı oluşturmaz
- Daha basit araçlara kıyasla daha yüksek öğrenme eğrisi
Microsoft Visio fiyatlandırması
- Bir ay boyunca ücretsiz
- Visio Plan 1: Aylık 5 $/kullanıcı
- Visio Plan 2: Aylık 15 $/kullanıcı
- Visio Standard: 309,99 $ (Tek seferlik ücret)
- Visio Professional: 579,99 $ (Tek seferlik ücret)
Microsoft Visio puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (650+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3000'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: BT Altyapı Yönetimi Nasıl Uygulanır?
4. SolarWinds Network Topology Mapper (Otomatik ağ haritalama ve cihaz keşfi için en iyisi)
SolarWinds Network Topology Mapper, öncelikle ağ altyapısı haritalama için tasarlanmış olsa da, ayrıntılı sistem bağımlılık izleme özelliği ile teknik gereksinimleri toplamak için değerli bir bağlam sağlayabilir.
Minimum manuel yapılandırma ile altyapınızın kapsamlı haritalarını oluşturur.
Bu altyapı haritaları, fiziksel ağ diyagramları olarak işlev görebilir ve birden fazla sistemi veya hizmeti etkileyen özellikleri planlarken sistem kısıtlamalarını ve bağımlılıkları daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
SolarWinds Network Topology Mapper'ın en iyi özellikleri
- Haritaların Orion platformuna otomatik olarak aktarılmasını planlayın
- Gelişmiş görünürlük için düğüm görüntüleme adlarını, rolleri, IP adreslerini ve bağlantı ilişkilerini özelleştirin
- Anahtar bağlantı noktaları, sanal LAN'lar, alt ağlar ve envanter hakkında raporlar oluşturun
- Ağ haritalarını Orion Network Atlas, Microsoft Office Visio, PDF ve PNG biçimlerine aktarın
- SNMP, ICMP, WMI, CDP, LLDP ve daha fazlasını içeren çoklu keşif yöntemlerini destekleyin
SolarWinds Network Topology Mapper sınırlamaları
- Fiyatlandırma, küçük işletmeler için bir sorun olabilir
SolarWinds Network Topology Mapper fiyatlandırması
- Ücretsiz: 14 gün boyunca
- Ücretli plan: 1.882 $'dan başlayan fiyatlarla
SolarWinds Network Topology Mapper puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
5. Intermapper (Görsel içgörülerle gerçek zamanlı ağ izleme için en iyisi)
SolarWinds'e benzer Intermapper, öncelikle ağ izleme ve haritalamaya odaklanmıştır.
Kullanıcı hikayesi oluşturmayı doğrudan desteklemese de, gerçek zamanlı görsel ağ içgörüleri, sistem iyileştirmeleri için kullanıcı hikayeleri yazarken dikkate alınması gereken performans etkilerini ve teknik sınırlamaları anlamanıza yardımcı olabilir.
Intermapper'ın en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir düzenler ve simgelerle ağınızı haritalandırarak BT ortamınızın canlı bir görünümünü oluşturun
- Ağınızdaki tüm IP özellikli cihazları dakikalar içinde otomatik olarak keşfedin ve belgelendirin
- Çevre sensörleri ve endüstriyel ekipman dahil olmak üzere ağ cihazlarının performans ölçütlerini analiz edin
- Haritaları Microsoft Visio ve SVG biçimlerine aktarın ve daha sonra kullanın
- Her yerden güvenli izleme için Intermapper Remote Access'i kullanarak ağa uzaktan erişin
Intermapper sınırlamaları
- Kapsamlı diyagram oluşturmaktan çok izlemeye odaklanmıştır
Intermapper fiyatlandırması
- Ücretsiz: 30 gün boyunca
- Özel fiyatlandırma
Intermapper puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (80+ yorum)
- Capterra: Yeterli puan yok
Gerçek kullanıcılar Intermapper hakkında ne diyor?
Intermapper, kullanımı kolay bir SNMP izleme aracıdır. En yaygın platformlarda (PC, Mac, Linux) kullanılabilen bu araç, BT departmanınızın ağ altyapınızın haritalarını hızlı bir şekilde oluşturmasına ve kullanımı izlemesine olanak tanır. Sorunlu alanları ve kesintilerin boyutunu hızlı bir şekilde belirlemede son derece etkilidir.
Intermapper, kullanımı kolay bir SNMP izleme aracıdır. En yaygın platformlarda (PC, Mac, Linux) kullanılabilen bu araç, BT departmanınızın ağ altyapınızın haritalarını hızlı bir şekilde oluşturmasını ve kullanımı izlemesini sağlar. Sorunlu alanları ve kesintilerin boyutunu hızlı bir şekilde belirlemede son derece etkilidir.
6. Network Notepad (Basit ağ diyagramları için en iyisi)
Network Notepad, işinizi gereksiz özellikler (ve bunlara bağlı yüksek maliyetler) olmadan yapan güvenilir ve basit bir ağ diyagramı aracıdır.
Ağ bileşenleriyle kullanıcı etkileşimini gösteren basit ş Akışı diyagramları oluşturmak için kullanın.
Network Notepad'in en iyi özellikleri
- Gelişmiş grafikler ve baskı için Taslak, İnce ve Süper İnce modları arasından seçim yapın
- Sürükle ve döndür işlevini kullanarak metinleri ve nesneleri istediğiniz açıya döndürün
- Diyagrama sınırsız sayfa ekleyin ve ekran üzerindeki sayfa sekmeleriyle bunlara erişin
- Daha kolay işlemek için birden fazla nesneyi birleştirerek bileşik nesneler oluşturun
- Yatay ve dikey bağlantıları korumak için bağlantılar için otomatik hizalama özelliğini etkinleştirin
Network Notepad sınırlamaları
- Daha sağlam araçlarda bulunan gelişmiş işlevler yoktur
Network Notepad fiyatlandırması
- Profesyonel Sürüm: 56 $ (Tek lisans)
- Enterprise Sürümü: 63 $ (Tek lisans)
- Müşteri/Sunucu: 77 $ (Tek lisans)
Ağ Not Defteri derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Puanlama mevcut değil
7. ConceptMap Diagram (Kavramlar ve fikirler arasındaki görsel ilişkileri haritalamak için en iyisi)
Karmaşık ağ ilişkileri, kavram haritası oluşturucularla daha net hale gelir.
ConceptMap Diagram, bu ilişkileri görselleştiren bir AI aracıdır ve takımların farklı ağ bileşenlerinin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini ve birbirlerine nasıl bağımlı olduğunu anlamalarına yardımcı olur.
Fikirlerinizi sohbet yoluyla basitçe açıklayın, yapay zeka otomatik olarak profesyonel bir kavram haritası oluşturarak karmaşık, birbiriyle bağlantılı fikirleri hızlı ve sezgisel bir şekilde görselleştirmenize yardımcı olur.
ConceptMap Diagram'ın en iyi özellikleri
- Çalışma alanında takım işbirliğini geliştirmek için proje görevlerini ve zaman çizelgelerini görsel olarak düzenleyin
- Görsel haritalar kullanarak bloglar, makaleler veya sunumlar için içerik planlayın ve yapılandırın
- Araştırma bulgularını görsel olarak düzenleyerek bağlantıları ve bilgi eksikliklerini belirleyin
- Ş Akışınızı basitleştirmek için popüler araçlarla entegre edin
ConceptMap Diagram sınırlamaları
- Ayrıntılı ağ haritalama için özel olarak tasarlanmamıştır
ConceptMap Diagram fiyatlandırması
- Ücretsiz hesap: Tüm temel özelliklere erişim ile günde 5 sohbet
ConceptMap Diagram puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Puanlama mevcut değil
🧠Eğlenceli Bilgi: İlk ağ diyagramı, modern internetin öncüsü olan ARPANET'i haritalamak için 1969 yılında oluşturuldu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversiteleri birbirine bağlayan sadece dört düğümden oluşuyordu. Bugün, tek bir kurumsal ağ diyagramı binlerce düğüm içerebilir!
8. EdrawMax (Kapsamlı şablonlarla kapsamlı diyagram oluşturma için en iyisi)
EdrawMax, takımların ağ belgelerini standartlaştırmasına yardımcı olan kapsamlı diyagram örnekleri sunar.
Zengin şablon kitaplığı ve profesyonel düzeyde çıktıları, tüm teknik seviyelerdeki paydaşlar için dokümantasyon oluşturmak için özellikle uygundur.
EdrawMax'ın en iyi özellikleri
- Çeşitli kullanım durumlarını karşılamak için 210'dan fazla diyagram türü kullanın
- Sonsuz bir tuval üzerinde gerçek zamanlı ekip çalışması için bulut tabanlı işbirliğinden yararlanın
- Çizimleri çeşitli sosyal medya platformlarına ve dosya biçimlerine kolayca aktarın ve paylaşın
- Sezgisel sürükle ve bırak fonksiyonuyla zahmetsizce çizim yapın
EdrawMax sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, diğer özel araçlara göre daha az sezgisel bulmaktadır
EdrawMax fiyatlandırması
- Abonelik Planları: 35,99 $ (yarı yıllık)
- Ömür Boyu Plan: 245 $ (tek seferlik ödeme)
- Ömür Boyu Paket Planı: 312 $ (tek seferlik ödeme)
EdrawMax puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (60'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
EdrawMax hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
EdrawMax, zihin haritaları oluşturmaktan strateji yol haritaları ve iş akışlarını işlemek için yol haritaları oluşturmaya kadar çok amaçlı harika bir yazılımdır. Bazen bazı küçük sorunlar yaşansa da (özellikle yeni bir sürüm yüklendiğinde), teknik destek ekibi mükemmeldir ve sorunları genellikle ÇOK hızlı bir şekilde çözer.
EdrawMax, zihin haritaları oluşturmaktan strateji yol haritalarına ve iş akışlarını işlemek için çok amaçlı bir yazılımdır. Bazı küçük sorunlar (özellikle yeni bir sürüm yüklendiğinde) olsa da, teknik destek ekibi mükemmeldir ve sorunları genellikle ÇOK hızlı bir şekilde çözer.
9. SmartDraw (Bulut işbirliği ile hızlı ve kolay diyagram oluşturma için en iyisi)
SmartDraw, kaliteden ödün vermeden hızlı diyagram oluşturmayı önceliklendiren takımlar için hız ve işlevsellik arasında etkileyici bir denge sunar.
Z ihin haritalama yetenekleri, tasarım sürecini basitleştirerek kapsamlı altyapı belgelemeyi destekler.
Sezgisel araçları ve şablonları sayesinde akış şemaları, karar ağaçları, UML diyagramları ve kat planları dahil olmak üzere çeşitli diyagramlar oluşturabilirsiniz.
SmartDraw'ın en iyi özellikleri
- AWS veya Azure yapılandırmalarına bağlanarak ve Jira'dan veri içe aktararak verilerden diyagramlar oluşturun ve görselleri geliştirin
- Diyagramlarınızdaki şekillere veri ekleyerek mevcut görselleri geliştirin
- Gelişmiş işlevsellik ve kullanım kolaylığı için Google Çalışma Alanı ile entegre edin
SmartDraw sınırlamaları
- Karmaşık ağ ihtiyaçları için gerekli derinliğe sahip olmayabilir
SmartDraw fiyatlandırması
- Bireysel: 9,95 $/ay (Yıllık faturalandırılır)
- Takım: Aylık 8,25 $/kullanıcı (Yıllık faturalandırılır)
- Site: Aylık 5 $/kullanıcı (Yıllık faturalandırılır)
SmartDraw puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (250'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)
Ayrıca Okuyun: Ücretsiz Zihin Haritası Şablonları
10. LanFlow (En az karmaşıklıkla basit ve odaklanmış ağ diyagramları oluşturmak için en iyisi)
Özel bir ağ diyagramı yazılımı olan LanFlow, ayrıntılı ağ, LAN ve iletişim sistemi diyagramları oluşturmanıza yardımcı olur.
Bilgisayarlar, sunucular ve iş istasyonları için simgeleri sürükleyip bırakın, bir tıklama ile bağlayın, metin ekleyin ve basit ama temiz ağ diyagramlarınız hazır olsun.
Çizgi ekleri ve şekil yönetimi dahil olmak üzere tüm teknik işleri sizin için halleder. Bu, hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için idealdir.
LanFlow'un en iyi özellikleri
- Blok diyagramlar, akış şemaları ve ağ diyagramları dahil olmak üzere birden fazla diyagram türünden yararlanın
- Diyagramın herhangi bir yerine metin açıklamaları ekleyin
- Hızlı diyagram oluşturma için şablonları kullanın
LanFlow sınırlamaları
- Otomasyon ve gelişmiş özellikler açısından sınırlıdır
LanFlow fiyatlandırması
- Ücretsiz: 30 gün boyunca
- Tek Kullanıcı ila 9 Tek Kullanıcı Lisansı: 99-639 ABD doları
- 10-50 Çoklu Kullanıcı Lisansı: 679-2779
LanFlow puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Puanlama mevcut değil
11. Draw. io (Geniş uyumluluğa sahip ücretsiz, açık kaynaklı bir çözüm arayan takımlar için en iyisi)
Güçlü ağ diyagramı yazılımından daha iyi ne olabilir? Güçlü ücretsiz ağ diyagramı yazılımı! Draw. io açık kaynaklıdır ve neredeyse her şeyle çalışır.
Kullanıma hazır şablonları, özel şekilleri ve Google Drive ve MS Teams gibi araçlarla kolay entegrasyonu ile çevik takımlar için mükemmeldir. Ayrıntılı hikaye haritaları oluşturmak ve ağ diyagramlarında zahmetsizce işbirliği yapmak için kullanın.
Draw. io'nun en iyi özellikleri
- GitHub, GitLab ve Dropbox entegrasyonları aracılığıyla dağıtılmış takımlarla işbirliği yapın
- Çevrimdışı diyagram oluşturma özellikleri için masaüstü sürümünü indirin
Draw. io sınırlamaları
- Çağdaş yazılım araçlarında bulunan bazı gelişmiş özellikler eksiktir
Draw.io fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Bulut: Özel fiyatlandırma
- Veri Merkezi: 6250-13750 $ (500 ila 4000 kullanıcı)
Draw.io puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Draw. io hakkında ne diyor?
Draw. io benim tercih ettiğim diyagram oluşturma aracıdır. Ücretsiz ve kullanımı kolaydır ve diyagramlarınızı diğer yazılımlarda kullanmak için çeşitli ücretsiz ve açık kaynak biçimlerinde indirebilirsiniz. Hiçbir şey özel biçimler veya yüksek fiyatlar ile kısıtlanmamıştır. Daha büyük takımlarla işbirliği yapmak için daha fazla kurumsal özellik istiyorsanız, ücretli sürüme geçebilirsiniz, ancak ücretsiz sürümle de çok uzun bir yol kat edebilirsiniz.
Draw. io benim tercih ettiğim diyagram oluşturma aracıdır. Ücretsiz ve kullanımı kolaydır ve diyagramlarınızı diğer yazılımlarda kullanmak için çeşitli ücretsiz ve açık kaynak biçimlerinde indirebilirsiniz. Hiçbir şey özel biçimler veya haksız fiyatlandırma ile kilitlenmez. Daha büyük takımlarla işbirliği yapmak için daha fazla kurumsal özellik istiyorsanız, ücretli sürüme geçebilirsiniz, ancak ücretsiz sürümle de çok uzun bir yol kat edebilirsiniz.
12. Creately (İşbirliğine dayalı hikaye haritalama ve çevik görselleştirme teknikleri için en iyisi)
Gerçek zamanlı işbirliği ile kurumsal düzeyde ağ diyagramı oluşturmak mı istiyorsunuz? Creately'yi seçin.
Dağıtılmış takımlar için mükemmel olan bu yazılım, iş arkadaşlarınızla birlikte ağ düzenlerini kolayca tasarlayabilmenizi sağlar. Altyapınızı birlikte haritalandırırken değişikliklerin anında senkronizasyonunu izleyin.
Creately'nin en iyi özellikleri
- Profesyoneller ve küçük takımlar için gerekli özelliklere sahip sınırsız panolara erişin
- Merkezi bir hub'da BT ve bulut altyapısını planlayın, tasarlayın ve yönetin
- Organizasyonel netlik için İK ve yönetici süreçlerini belgeleyin ve kolaylaştırın
Creately sınırlamaları
- Sınırlı otomasyon özellikleri
Creately fiyatlandırma
- Sınırlı özelliklere sahip ücretsiz deneme
- Kişisel: Aylık 8 $/kullanıcı
- Takım: Aylık kullanıcı başına 8 $
- İş: Aylık 149 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Creately puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Creately hakkında ne diyor?
Creately'nin sonsuz tuval alanı, fikirlerimizi düzenlemek için bolca alan sağlıyor ve şablonlar, yeni projeler kurarken çok zaman kazandırıyor. Google Çalışma Alanı gibi diğer araçlarımızla entegrasyon, her şeyi birbirine bağlı ve takımdaki herkes için erişilebilir hale getirmeyi kolaylaştırdı. Creately'nin işbirliği düşünülerek tasarlandığı açık ve bu sayede daha verimli ve üretken hale geldik.
Creately'nin sonsuz tuval alanı, fikirlerimizi düzenlemek için bolca alan sağlıyor ve şablonlar, yeni projeler kurarken çok zaman kazandırıyor. Google Çalışma Alanı gibi diğer araçlarımızla entegrasyon, her şeyi birbirine bağlı ve takımdaki herkes için erişilebilir hale getirmeyi kolaylaştırdı. Creately'nin işbirliği düşünülerek tasarlandığı açık ve bu sayede daha verimli ve üretken hale geldik.
13. DIA (En iyi hafif, açık kaynaklı diyagram oluşturma çözümü)
Basit, açık kaynaklı bir ağ diyagramı aracı mı arıyorsunuz? DIA, temel şekiller ve bağlayıcılarla ağ düzenlerini basitleştirir.
Süslü şablonları olmasa da, sade yaklaşımı hızlı ağ çizimleri için idealdir.
DIA'nın en iyi özellikleri
- Akış şemaları, mantıksal ağ diyagramları, devre diyagramları ve UML modelleri dahil olmak üzere yerleşik şekillerden birden fazla diyagram türü oluşturun
- Boyut, renk ve çizgi stilleri gibi özellikleri değiştirerek nesneleri özelleştirin
- Daha kolay işlem ve düzenleme için birden fazla nesneyi gruplandırın
- Otomatik sayfa sonları ile diyagramları birden fazla sayfaya yazdırın
- Ayrı pencerelerde aynı anda birden fazla diyagramla çalışın
DIA sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü ticari ürünler kadar gelişmiş olmayabilir
DIA fiyatlandırması
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Ağ Diyagramlarınızı 10 Kat Daha İyi Hale Getirin
Az önce size en iyi ağ diyagramı araçlarını tanıttım.
Harika bir ağ diyagramı aracı, yalnızca bağlantıları görselleştirmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda işbirliğini kolaylaştırır, netliği artırır ve karmaşık sistemlerin yönetimini zahmetsiz hale getirir.
Güçlü diyagram oluşturma özelliğini gerçek zamanlı takım çalışmasıyla entegre eden bir araca geçerek ağ yönetimini tamamen dönüştüren takımlar gördüm. Takımınız ağ diyagramlarını sorunsuz bir şekilde oluşturabilir, düzenleyebilir ve iyileştirebilirse, projeler daha hızlı ilerler ve sorunlar sorun haline gelmeden çözülür.
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