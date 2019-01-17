serbest çalışanlar ve uzaktan çalışanlar için 5 sağlık artırıcı ipucu

Kariyerimin başında birkaç yıl ofiste çalıştım ve uzaktan çalışmak istemediğim tek bir gün bile olmadı. Büyük bir şehirde yaşıyorum, bu yüzden işe gidip gelmek her zaman kalabalık metrolar veya trafikte saatler geçirmek anlamına geliyordu.

Ofis, yaptığım işlere neredeyse hiç yardımcı olmuyordu. Aksine, çoğu zaman dikkatimi dağıtır, yorardı ve genel olarak verimliliğimi düşürürdü. Her zaman kendi evimin rahatlığında veya evime yakın güneşli bir terasta uzaktan çalışabileceğimi düşünmüşümdür. Ayrıca, çalışma saatleri insanlık dışıydı.

Yemeklerim neredeyse hiç ev yapımı değildi ve sağlıklı da değildi. Spor salonuna gitmek için hiç vaktim yoktu. Her zaman yorgundum.

On yılı aşkın bir süredir serbest olarak çalışıyor ve üç yıldır tam zamanlı olarak uzaktan çalışıyorum. Yaptığım seçimden memnun olmadığım tek bir gün bile yok. Yaşam kalitem önemli ölçüde arttı. Kendi programımı kendim yapabiliyorum ve her zaman çalışmak istediğim için, sevdiğim için çalışıyorum, mecbur olduğum için değil.

Ancak, ilk birkaç yıl zorlu geçti. Dünyadaki tüm özgürlüğe sahip olmak bazen çok uzun saatler çalışmak ve ofiste sıkışıp kaldığımda sahip olamadığım hayatın tüm güzel yanlarını unutmak anlamına geliyordu. Güzel bir hayat yaşamak istiyorsam disiplinin her şey olduğunu anlamam biraz zaman aldı. Ancak disiplini öğrendikten sonra, bir daha asla yoğun bir programa dönmedim.

İşte, uzaktan çalışırken daha sağlıklı, daha mutlu, enerji dolu ve pozitif bir hayat sürmek için 5 ipucu.

1. İş sırasında sıfır stres istiyorsanız kronometreler anahtar rol oynar

Pomodoro tekniğini tercih edin ya da başka bir çevrimiçi zamanlayıcı seçin, bana inanın, bedeniniz ve zihniniz size teşekkür edecek. 25 dakika boyunca dikkatinizi dağıtmadan çalışmak ve 5 dakikalık kısa bir mola vermek, verimliliğiniz ve stres seviyeniz üzerinde harikalar yaratacaktır.

Rahatlamayı öğreneceksiniz (ve bu 5 dakika hiçbir şey gibi görünebilir, ancak çok daha uzun sürecek gibi hissedeceksiniz! Çünkü mola zamanı geldiğinde, bilgisayarınızdan kalkıp gerçekten mola verirsiniz. Uzanabilir, rahatlatıcı bir şarkı dinleyebilir, esneyebilir, dans edebilir veya son 25 dakikada yaptığınız tüm verimli ve zorlu işlerden zihninizi uzaklaştıracak herhangi bir şey yapabilirsiniz.

Üstelik, genellikle üzerinde çalıştığınız çok sayıda görevden dolayı daha az stres hissedeceksiniz, çünkü görevleri tek tek halledeceksiniz. Zamanınızı 25 dakikalık iş oturumlarına bölmek, görevler arasında gidip gelmekten vazgeçip her seferinde tek bir göreve odaklanmanızı sağlayacaktır.

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2. Kendinizi kaçamaklarla ödüllendirin

İşten kendinizi ayırmanın önemini ne kadar vurgulasam azdır. Eviniz iş yerinizse, iş yerine gitmekten daha fazla çalışmaya alışmanın ne kadar kolay olduğunu hepimiz biliyoruz.

Yılda üç kez şehirden ayrılmak çok fazla değildir. Hiç de değil. İster daha uzun bir tatil yapmaya karar verin, ister enerjinizi yenilemek için bir plaj yoga tatiline çıkın, ister bütçenize uygun iki hafta sonu kaçamağı yapın, kendinize ödül olarak vereceğiniz bu üç tatil, hayatınızda büyük bir fark yaratacaktır.

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3. Yemekleriniz, iş teslim tarihleriniz kadar önemlidir

Yapmanız gereken ilk şey, yemekleriniz için ayrı bir zaman ayırmaktır. Bir şeyler pişirmek istiyorsanız bir saat ayırın, ancak ne yaparsanız yapın, görevlerinizin arasında bilgisayar başında atıştırmayın.

Tablo başında yemek yiyin veya bir arkadaşınızla dışarıda yemek yiyin. Bu şekilde, yediğiniz yiyecekleri daha iyi kontrol edebilir ve ne yediğinizin daha fazla farkında olursunuz. Öğle yemekleri gerçek bir ziyafet gibi gelir. Manzara değişikliği için, genellikle her hafta en az iki öğle yemeğini dışarıda yemeye çalışırım, mümkünse daha önce hiç gitmediğim yerlerde.

Ayrıca çalışma masama hiçbir yiyecek getirmeyi alışkanlık haline getirdim. Ancak her zaman ev yapımı aromalı sular, kahve veya çay bulundururum. Bu, gün boyunca vücudumun yeterince su alıp almadığını merak etmememi sağlar.

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4. Her gün egzersiz yapmak için bir zaman belirleyin ve bu zamanı çok önemli bir iş gibi ciddiye alın

Sabah insanıysanız, sabahları egzersiz yapın. Gününüze başlamadan önce, 20 dakika kadar kısa bir süre olsa bile egzersiz yapın. Bu 20 dakikanın yaratacağı farka inanamayacaksınız. Kendinizi daha enerjik, daha güçlü ve daha mutlu hissedeceksiniz.

Eğer benim gibi gece kuşuysanız, öğleden sonraları veya akşamları fiziksel aktivite için doğru zamanlardır. Spor salonuna gidebilirsiniz, ancak o günkü ruh halinize en uygun YouTube videosunu izleyerek kendi oturma odanızın rahatlığında da egzersiz yapabilirsiniz. Günlük egzersiz programınızı planlayıp ne olursa olsun buna sadık kaldığınız sürece, kendinizi harika hissetmekle kalmayacak, vücudunuz da daha zinde ve güçlü görünecektir.

Çok meşgul olduğunuzdan değil. Kendime bu mazereti, rahatlatıcı bir yoga seansı veya enerji verici bir Pilates dersi için 20 dakika bile ayıramadığımı fark edene kadar yeterince uzun süre verdim. Mesele o değildi. Günlük egzersiz yapmaya gelince, yıllarca "motivasyon" aradım, ta ki bunu yapmak istemeseniz bile kararınızı verip yapmanın o kadar basit olduğunu fark edene kadar. Önemli olan başlamak, çünkü egzersize başladıktan üç dakika sonra doğru şeyi yaptığınızı anlarsınız.

5. Meditasyon, yoga veya size uygun herhangi bir spiritüel uygulama ile zihninizi besleyin

Kendi ruh halime karşı gelip, kendim için planladığım her şeyde başarılı olabileceğimi fark ettiğimde, başlamak istemediğim aktivitelere sürekli olarak katılmayı bir alışkanlık haline getirdim. İşte o zaman meditasyon ve yoganın ne kadar önemli olduğunu anladım.

Kişiliğinize ve ihtiyaçlarınıza en uygun meditasyon veya yoga stilinden emin değilseniz, işte başlayabileceğiniz ruhani yoga ve meditasyon tatilleri listesi. Günlük yoga veya meditasyon pratiğinin o kadar çok beklenmedik faydası var ki, nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ama sadece bir hafta sonu için manzarayı değiştirip, kendinize ait sessiz bir zaman geçirdiğinizi hayal edin. Doğanın içinde zaman geçirecek, kolay esneme hareketleri yapabilecek, her hareketinizi nefesinizle koordine edebilecek ve en önemlisi, meditasyon yapmayı ve kendi başınıza yoga yapmayı öğreneceksiniz.

Sonuç

İstediğiniz yerden çalışma lüksüne sahip olmak, daha uzun çalışma saatleri ve kendi sağlığınıza ve genel yaşam kalitenize daha az odaklanma ile birlikte gelebilir. Ancak, sağlığınızın ve refahınızın tüm teslim tarihlerinizden daha önemli olduğunu ve en önemlisi, diğer iş dikkat dağıtıcı unsurlarından bağımsız olarak sağlıklı bir rutine bağlı kaldığınızı fark ettiğinizde, en iyi hayatınızı yaşamak için doğru yoldasınız demektir.

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YAZAR HAKKINDA

Irina Gabriela Pele

Irina, BookYogaRetreats.com'da yazılar yazan bir yazardır. Yeni başlayan bir yoga ve meditasyoncu olan Irina, sürekli olarak gerçeği ve ruhani maceraları arayış içindedir.