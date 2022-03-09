Verimli Bir Çalışma Alanı Oluşturmak İçin Dijital Düzenleme Kılavuzu

Dijital çalışma alanınızı düzenlemek, doğru araçlara ve amaçlı düzenleme alışkanlıklarına sahipseniz, hayatınızı değiştirecek bir deneyim olabilir. Yüzlerce, hatta binlerce dosyayı düzenlemeyi erteliyorsanız, yalnız değilsiniz!

Pinterest'e layık, sürdürülebilir bir dosyalama sistemi oluşturma görevi bana bir angarya gibi geliyordu. Ancak birkaç basit düzenleme projesini tamamladıktan sonra bu durum değişti. Artık çalışma alanımdan ilham alıyorum ve sizin de bunu yaşamanızı istiyorum!

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Nereden başlayacağınızı bilemiyor ve "Ne kadar temiz temizdir?" diye soruyor olabilirsiniz. Size sekiz kolay dijital düzenleme projesini ve ClickUp'ın anında düzenleme alışkanlıkları kazanmanıza nasıl yardımcı olabileceğini anlatacağım. 🌱

Dijital Düzenleme Zihniyetine Giden Yol

Düzenli olarak teknolojiden uzaklaşarak kendimizi kontrol etmek bizim sorumluluğumuzdur. Gerçek şu ki, "kaydet ya da pişman ol" zihniyeti, işyerinde verimlilik yolunda önümüze çıkan en büyük engel olan dijital biriktirme eğilimimizi teşvik ediyor.

Dağınık cihazlarımızı kontrol altına almak için öncelikle, dağınıklığa neyin neden olduğunu bilmeliyiz.

Bilgisayar Masaüstü

Masaüstü klasörleri

Dosyalar ve belgeler

Bulut tabanlı depolama

Klasörü indir

Şifreler ve giriş bilgileri

Fotoğraflar ve ekran görüntüleri

Uygulamalar

Tarayıcı

İş Uygulamaları

Gelen kutusu

Notlar

Hatırlatıcılar

Slack kanalları ve mesajları

Google Drive

Çeşitli belgeler

Şifreler ve giriş bilgileri

Proje yönetimi aracı

Mobil/Tablet

Ana ekranlar

Telefon rehberi

Uygulamalar

Fotoğraflar ve ekran görüntüleri

Müzik kitaplıkları

Sesli mesajlar ve metinler

Notlar uygulaması

Bildirimler

İyi haber şu ki, düzenleme alışkanlıkları edinmeye başladığınızda, zamanla yapılacak düzenleme miktarı azalacak! ✨

Peki, cihazlarınızı düzenlemeye başladığınızda ne hissedeceksiniz? İlk başta, bunalmış hissedeceksiniz:

Paramount Pictures via GIPHY

Ardından, geçmişe dair birkaç gülümseten anı:

NBCUniversal Syndication Studios via GIPHY

Proje tamamlandığında, sonunda zihninizden büyük bir yük kalkacak.

via GIPHY

Başlamadan önce, mükemmel bir düzenleme akışı için bu kılavuzu harfiyen uygulamanız gerekmediğini not etmek önemlidir. Normalde nasıl düzenlerseniz öyle düzenleyin, ancak biraz denemenizi tavsiye ederim! 🧠💡

Dijital düzenleme yolculuğunuza başlamak için yapabileceğiniz sekiz dijital düzenleme projesi.

8 Dijital Düzenleme Projesi

1️⃣ İndirilenler Klasörünü Temizle

Rastgele indirilen PDF'ler ve yinelenen ekran görüntüleri — gitmeleri gerekiyor! Bu klasörü bir liste halinde düzenleyerek başlayın ve dosya türüne göre sıralayarak gruplar halinde kolayca silin. Bu, artık ihtiyacım olmadığını bildiğim eski projelerimden tüm PNG, Zip Arşivleri, GIF ve HTML klasörlerini hızlıca bulup silmeme yardımcı oluyor. Bu ilk temizlik tamamlandıktan sonra, ekstra dikkat gerektiren geri kalanlara geçin. 🔎

İpucu: Mac kullanıyorsanız, bir dosya (veya dosya grubu) seçin ve çubuktu alanına basarak dosyayı önizleyin. Ardından çubuktu alanına tekrar basarak dosyayı kapatın. Tek tek dosyaları açıp kapatmak yerine, dağınıklığı daha hızlı bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz!

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2️⃣ Google Drive'ınızı düzenleyin

Google Drive, Yarım kalmış belgelerin kopyalarının kopyalarının kopyalarıyla hızla dolabileceği için İndirilenler klasörüne benzer. Dosyalarınızı ızgara veya liste görünümünde düzenleyin ve amaca hizmet etmeyenleri silin. 🗑

İpucu #1: Ön tanımlı ana sayfanızı Dilim'den Öncelik'e değiştirerek Google Drive düzenlemenizi bir adım daha ileriye taşıyın. Bu, Google Drive'ı açtığınızda tüm kitaplığınızı görmek yerine önemli olanlara bakarak kendinizi daha az bunalmış hissetmenize yardımcı olacaktır.

Öncelik sayfasının üst kısmında, sık açılan tek tek dosyalara hızlı erişim sağlayan bir karusel bulunur. Sayfanın alt kısmında ise asıl sihir gerçekleşir! Çalışma Alanları oluşturarak, en önemli veya en sık kullandığınız dosyalara orijinal konumlarından taşımadan erişebilirsiniz. 📍

İpucu #2: Google Drive'ınızın üst kısmındaki Önerilenler panelini neredeyse hiç kullanmıyorsanız, dişli simgesine > Ayarlar > Öneriler seçeneğinin işaretini kaldırarak bu özelliği kapatabilirsiniz.

Yer imleri ve uzantılar, çevrimiçi deneyimlerimizden en iyi şekilde yararlanmamıza yardımcı olmalıdır. Dijital alanınızda bu alan aşırı kalabalıksa, basitleştirmek için birkaç öneri:

Favoriler çubuğunuz, klasörler ve tek tek bağlantılardan oluşmalıdır. Koleksiyonlar (ilham, hesaplar) için klasörler ve her gün ziyaret ettiğiniz siteler için tek tek bağlantılar oluşturun

Adlandırma kurallarını tutarlı tutun. Tarayıcı araç çubuğundaki klasörlere ve tek tek bağlantılara bir veya iki kelimelik adlar verin

Verimlilik için en iyi Chrome uzantıları hakkındaki kılavuzumuza göz atın! Sizin için araştırma yaptık ve gerçekten kullanacağınız uzantıları bulduk.

İndirdiğinizden beri kullanmadığınız uzantıları silin. Kullanmayacaksınız. Bana güvenin 🤝

İpucu: Abartmıyorum, ClickUp Chrome Uzantısı oyunun kurallarını değiştiriyor. Bir sonraki projem için araştırma yaparken, her oturumda 8-12 web sitesini yer imlerine ekliyorum. Bu, metin kaynakları, YouTube videoları ve ilham kaynaklarının bir derlemesi. Bunları bir Chrome klasörüne ayar edip unutmak yerine, ClickUp Chrome Uzantısı ile yer imlerine ekliyorum! Bu uzantı, diğer işlerimle birlikte ClickUp hesabımla senkronize olur ve Future Me'ye amacını belirten kısa bir not ekler. Bu kılavuzdan tek bir şey öğrenecekseniz, o da şudur: ClickUp Chrome Uzantısını indirin! 🆓

ClickUp yüzen düğmesi, Not Defteri, Yer İmleri, Ekran Görüntüleri, Zaman Takibi ve herhangi bir web sayfasından görev oluşturma özelliklerine hızlı erişim sağlar

4️⃣ E-posta Gelen Kutusunu Boşaltın

Her kişinin üç ila beş e-posta hesabı olduğunu varsaymak güvenlidir:

1. AOL Mail, Hotmail, Lycos, Mail. com veya Yahoo! Mail gençlik döneminden kalma2. Gmail (çünkü AOL Mail, Hotmail, Lycos, Mail. com veya Yahoo! Mail gençlik döneminden kalma değildi)3. İş hesabı4 & 5. Adımızın farklı sürümlerini içeren hesaplar

Universal Television LLC via GIPHY

Önce bir e-posta hesabınıza (kişisel veya iş hesabınıza) bakın ve mesajları dosyalayın, silin veya arşivleyin. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, işte birkaç seçenek:

Büyük dosyalar

90 günden eski e-postalar

Promosyonlar ve sosyal e-postalar

Adına göre

İpucu: Gmail kullanıyorsanız, Arama çubuğuna gidin ve Arama seçeneklerini göster simgesine tıklayın. 5 MB veya 10 MB'den büyük tüm e-postaları bulun ve silin veya arşivleyin.

Dağınıklığı ortadan kaldırdıktan sonra sıra düzenlemeye geldi! Birkaç teknikle e-posta ve zaman yönetimi becerilerinizi geliştirmeye başlayabilir ve gününüze daha fazla zaman ayırabilirsiniz. İşte nasıl:

1. e-postaları dosyalarken çok düzeyli klasör yapısı kullanmaktan kaçının. Sonunda, daha fazla alt klasör eklemeye başlayacak ve bu da daha fazla dağınıklık yaratacaktır. Her ay, yeni görevleri, projeleri ve gelen yazışmaları yerleştirmek için sisteminizi düzenlemekle zaman kaybedersiniz. Bunun yerine, e-postalar için kategoriler ve etiketler kullanın ve bunları gelen kutusundan taşıyın. Belirli bir e-postayı aramanız gerektiğinde, etiket veya kategori adına göre arama yapın.

2. Bir e-posta rutini oluşturun. ClickUp'tan önce, benim için "normal" bir iş günü, gelen kutusunu boşaltmakla geçiyordu. Her birkaç saatte bir toplantılara giriyordum, ama sonra tekrar gelen kutuma dönüyordum. Günün sonuna doğru, saat 3 civarında, asıl görevlerime başlardım ama o zamana kadar beynim bütün gün e-postaları karıştırmaktan yorulmuş olurdu. Bu herkes için mümkün olmayabilir, ancak günde birkaç kez e-postalarınızı kontrol etmek için kendinizi eğittiğinizde, işlerinizi halletmek için gününüzde zaman blokları oluşturabilirsiniz.

3. Verimliliğinizi optimize etmek için e-posta sağlayıcınızın özelliklerini kullanın. Kısayollar, kategoriler, etiketler, kurallar, etiketler, her şey! Bu özellikleri öğrenmek ve uygulamak için çaba harcamaya değer, çünkü her gün ihtiyaç duyduğunuz iki önemli kaynak olan zihinsel gücü ve zamanı tasarruf etmenizi sağlar.

Outlook veya Gmail verimlilik ipuçlarıyla ilgileniyorsanız, aşağıdaki yorumlarda bize bildirin!

5️⃣ Fotoğrafları ve Ekran Görüntülerini Buluta Yükleyin

Fotoğrafları iCloud veya Google Fotoğraflar gibi bulut tabanlı depolama alanlarına taşıyarak cihazınızda alan kazanın. Telefonunuzda saklamak istediğiniz fotoğraflar için, kitaplığınızı gözden geçirip yinelenenleri, komik memlerin resimlerini ve yanlışlıkla çektiğiniz alarm ekran görüntülerini silin.

İpucu: Google Fotoğraflar, büyük fotoğrafları ve videoları, bulanık fotoğrafları, ekran görüntülerini ve diğer uygulamaları kategorilere ayırarak bu dosyaları hızlıca gözden geçirmenizi ve silmenizi sağlayan bir özelliğe sahiptir. Apple cihazınız varsa, medya türüne göre filtre uygulayabilirsiniz.

6️⃣ Sosyal Medya Akışlarını Temizle

Sosyal medya hayatınıza değer katıyor mu? Sizi eğitiyor, ilham veriyor veya olumlu insanlarla bağlantı kurmanızı sağlıyor mu? Bu, bu listedeki en önemli düzenleme projesi olabilir çünkü herkes bunu yapabilir. Kendiniz için veya başkalarıyla birlikte zaman geçirmek için sizi bekleyen, sosyal medyadan tamamen uzak bir dünya var.

Warner Bros. Pictures via GIPHY

Temizlik sizin için hesaplarınızı birkaç hafta veya ay boyunca devre dışı bırakmak anlamına geliyorsa, bu tamamen size kalmış! Ancak bu size aşırı geliyorsa, her ay basit bir düzenleme yapmak zihinsel sağlığınıza fayda sağlayacaktır:

Size hiçbir değer sağlamayan kişileri, hesapları ve markaları takipten çıkarın

En çok beğendiğiniz kişileri ve markaları beğenin ve takip edin, böylece algoritma size benzer içerikler sunacaktır

Geçmiş yaşam dönemlerinizden (eski mahalle toplulukları, üniversite kampüsleri) alakasız hesapları ve grupları silin

İşiniz için sosyal medya hesaplarını yönetiyorsanız, birleşik bir sosyal gelen kutusu kullanmayı düşünün. Böyle bir araçla, genellikle sekmeler, hesaplar ve cihazlar arasında geçiş yapmak için harcadığınız zamandan tasarruf eder ve sayısız dikkat dağıtıcı unsurlara kapılmaktan kaçınırsınız.

7️⃣ Ana Ekranları Düzenleyin

Amacı olmayan notları ve uygulamaları silin, ardından kalanları düzenleyin. Uygulamalarınızı nasıl düzenlemek istediğinize bağlı olarak, aşağıda bazı yapı önerileri bulabilirsiniz:

1. Klasör türüne göre düzenleyin. Uygulamaları amaçlarına göre gruplandırın (verimlilik, sosyal medya, iş, fotoğrafçılık, seyahat)

2. Telefonunuzu veya tabletinizi nasıl tuttuğunuzu düşünün. Hızlı erişmeniz gereken uygulamaları ekranın kenarlarına yerleştirin

3. En çok kullandığınız veya gerekli uygulamaları vurgulayın. Arama yapmanıza gerek kalmadan ana ekran sayfalarında görünenleri sınırlayın

8️⃣ Proje Yönetimi Aracınızı Optimize Edin

Okul veya iş için bir proje yönetimi aracı kullanıyorsanız, yazılımın her köşesine dağılmış bir bilgi ve not hazinesi vardır. Sorun değil! Hepimiz sürekli yeni ve bir sonraki şeye geçmek istediğimiz için bu dağınıklığı yaşıyoruz. Kendimize "*Boş ver, sonra yaparım." diyoruz. 🤷‍♀️

Evinizin gösterge panelini temizleyerek ve geçmiş işlerinizi dosyalayarak düzenleme sürecine başlayın:

1. Kapanan görevleri kapatın

2. Yazışmaları arşivleyin

3. Önemli belgeleri (faturalar, proje özetleri) dosyalayın

4. Eski raporları silin

İpucu: Başarılı (ve stressiz) projelerin anahtarı, güvenilir ve ölçeklenebilir bir sistem izlemektir. Kapsamlı bir proje yönetimi veya organizasyon aracınız varsa, mevcut özelliklerden yararlanın ve işlerinizi düzenleyin.

İşte size dağınıklıktan kurtulmak için sekiz proje!

via GIPHY

Bir üst seviye düzenleme ve organize etme için hazır mısınız? İşi basitleştirin ve daha fazlasını yapın için özelleştirilebilir, hepsi bir arada bir çalışma alanı olan ClickUp ile tanışın. 👋

Ücretsiz ClickUp Hesabı Kullanarak Anında Düzenleme Alışkanlıkları Kazanma

Daha iyi verimlilik için dosyalarınızı düzenlemeye başlamak için asla çok erken değildir! Dağınıklığın birikmesini beklemek yerine, her ay cihazlarınızı düzenlemek için kendinize özel zaman ayırın. ClickUp, tüm bunları bir araya getiriyor:

1. ClickUp'ta aylık yinelenen bir görev belirleyerek dijital çalışma alanlarınızı temizleyin. Ayda bir kez kontrol listeleriyle dijital temizlik programına bağlı kalın, böylece zamanı geldiğinde ne yapmanız gerektiğini tam olarak bilirsiniz

2. ClickUp hatırlatıcılarını ve görevlerini kullanarak cihazlarınızda alan kazanın. Projeyle ilgili ekran görüntülerini, notları ve dosyaları ClickUp Çalışma Alanınıza taşıyın, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın

3. Herhangi bir cihazdan platform dışından ClickUp'ın anahtar özelliklerine erişin. Düzenli kalmak ve işlerinizi tamamlamak için birden fazla uygulama sistemi arasında geçiş yapma yükünden kurtulun

4. İnternette gezinirken ClickUp Chrome Uzantısını kullanın. Cidden, hayatınızı değiştirecek!

ClickUp'ı yeni kullanmaya başladıysanız, ClickUp Üniversitesi'nin bu kolay dersini inceleyerek dijital düzenleme görevlerinizi güvenle oluşturun! ⬇️

Son Düşünce

Gününüzde fazladan zamanınız olsa ne yapardınız? Yeni bir beceri mi öğrenirdiniz? Sevdiğiniz insanlarla mı vakit geçirirdiniz? Şekerleme mi yapardınız?

Cevabınız ne olursa olsun, hepimiz bir konuda hemfikiriz: Olumlu ve sürdürülebilir alışkanlıklar edinmek, ilham almamızı, üretken olmamızı ve kendimize güvenmemizi sağlar. İşleri halletmek için geçici olarak bizi motive edecek en gelişmiş sistemlere veya mükemmel bir kurulum estetiğine ihtiyacımız yok.

Bu makalede yer alan tüm düzenleme projelerini bunlar olmadan gerçekleştirebilirsiniz. Yavaş olun ve bu işi şimdi yaparak zamanla daha az bunalacağınızı unutmayın. 😌 🖥 📱

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