2025'in En İyi 11 Microsoft Viva Goals Alternatifleri ve Rakipleri

Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemek, her işte tartışmasız en önemli görevlerden biridir. Hedefler, proje zaman çizelgelerini şekillendirir, anlamlı ve stratejik görevler oluşturur ve çalışanlara ilerleme gördüklerinde çok ihtiyaç duydukları motivasyonu sağlar.

Her şeyi (ve herkesi) ilerletmenin sırrı budur.

Hedef belirleme aracı kullanmak bu süreci çok daha net hale getirebilir ve bu araç ilerlemeyi de izlemenize olanak tanıyorsa daha da iyi olur. Sonuçta, listeden işaretlenen küçük dönüm noktalarını görmek istemeyen kim var ki?

Çoğu kişi için bu araç Microsoft Viva Goals olmuştur. Ancak Viva Goals'un kullanımdan kaldırılmasıyla, hiç bir değişiklik hissetmeyeceğiniz bir alternatif arıyor olabilirsiniz.

Size yardımcı olmak için, AI özellikleri ve daha fazlasını içeren harika hedef belirleme ve izleme araçlarının bir listesini hazırladık.

Kim bilir, belki de "alternatif" seçeneğiniz bir "yükseltme" haline gelir

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi Viva Goals alternatifleri için seçimlerimiz: ClickUp : Hedef izleme, görev yönetimi ve OKR'ler için en iyisi

Lattice : Hedefleri organizasyonel etkiyle uyumlu hale getirmek için en iyisi

15Five : Sürekli geri bildirim ve uyum için en iyisi

Profit. co : OKR'leri iş stratejisiyle uyumlu hale getirmek için en iyisi

Betterworks : Yapılandırılmış hedef uyumu ve performans izleme için en iyisi

Asana : İşbirliğine dayalı proje yönetimi ve görev izleme için en iyisi

Leapsome : Hedefleri öğrenme ve performansla uyumlu hale getirmek için en iyisi

WorkBoard : Stratejileri ölçülebilir sonuçlarla uyumlu hale getirmek için en iyisi

Weekdone : Takım uyumu ve haftalık ilerleme izleme için en iyisi

Staffbase : İç iletişime odaklanan büyük kurumsal şirketler için en iyisi

Workleap: Hibrit ve uzaktan İK süreçlerini basitleştirmek için en iyisi

Neden Microsoft Viva Hedefleri Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Hepimizin bildiği gibi, proje yönetimi dünyası ışık hızında ilerliyor. Diğer araçlara geçmek için son ana kadar beklemek kötü bir fikirdir.

Ancak, emeklilik duyurusunun ötesinde, Viva Goals müşterilerinin halihazırda karşılaştığı bazı günlük engeller şunlardır:

Kapsamlı uygulama içi eğitim eksikliği : Araç, yeni bir takım üyesini işe alırken hiçbir rehberlik sunmaz ve gelişmiş analitik özelliklerden yoksundur

Hızlı çalışan anketi özelliği yoktur : Takım moralini ölçmek için sıfırdan bir anket tasarlamanız gerekir

Sınırlı AI destekli hedef belirleme yetenekleri : Araç, daha akıllı hedefler önermez veya performansı artırmak için gelişmiş özellikler sunmaz

Entegrasyon karmaşası: Microsoft ekosisteminde hangi aracın neyi ne zaman yapacağını anlamak zor olabilir

Bu tür sorunlar çalışanlarınızı hayal kırıklığına uğratır ve organizasyonel kaynakların %12'sinin israfına yol açar.

En İyi 11 Microsoft Viva Goals Alternatifi

Araçları değiştirmek zahmetli bir iş gibi gelebilir, ancak mevcut aracınız kullanımdan kalkıyorsa, daha iyisini bulmak için bir fırsat olabilir.

Ödevimizi yaptık ve Microsoft Viva Goals için en iyi 11 alternatifi bir araya getirdik

1. ClickUp (Hedef izleme, görev yönetimi ve OKR'ler için en iyisi)

Piyasada çok sayıda proje yönetimi yazılımı seçeneği olduğundan, gerçekten öne çıkan bir araç bulmak zor olabilir. Ancak ClickUp bunu başarır.

Proje yönetimi yazılımının en önemli özellikleri arasında dosya paylaşımı, e-posta entegrasyonu, Gantt grafikleri, zaman takibi ve bütçe yönetimi bulunur.

ClickUp, proje yönetimi, bilgi paylaşımı ve iletişimi tek bir sorunsuz AI destekli platformda birleştiren iş için her şeyi içeren uygulama.

ClickUp'ın gizli sırrı, hedefleri ulaşılabilir kılmaktır. Kimsenin bakmadığı bir belgede yüksek hedefler belirlemek yerine, ClickUp Hedefleri bunları daha küçük, ölçülebilir hedeflere bölmenize yardımcı olur.

ClickUp Hedefleri ile üst düzey hedeflerinizi daha küçük, ölçülebilir hedeflere dönüştürün

Bu hedefleri gerçekleştirirken, ClickUp sizin için hesaplamaları yapar ve ilerlemenizi otomatik olarak hesaplar.

Örneğin, ClickUp OKR Şablonunu kullanın. Bu şablon, planlayıcıların hayallerini süsleyen bir şablondur; hedeflerinize bir omurga sağlamak için yeterince yapılandırılmış, ancak kaçınılmaz olarak öncelikler çeyrek ortasında değiştiğinde uyum sağlamak için yeterince esnektir.

Daha fazla netlik arıyorsanız, ClickUp SMART Hedefler Şablonu, Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman sınırlı hedefler belirlemenize yardımcı olur.

Daha fazla bilgi ClickUp SMART Şablonu, belirgin, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı net hedefler belirlemenize yardımcı olur.

Kişisel gelişim hedeflerinizi iyileştirmek veya iş hedeflerinize ulaşmak için bu şablon, hedeflerinizi yönetilebilir parçalara ayırır, böylece bunlarla başa çıkarken kendinizi bunalmış hissetmezsiniz. Ayrıca, ilerlemeyi görselleştirerek sizin ve takımınızın motivasyonunu yüksek tutar.

Ardından, ilerlemeyi izlemeye geçiyoruz.

ClickUp Gösterge Panelleri, neler olup bittiğine, kimin ne yaptığını, kaynaklarınızın nereye gittiğini ve zaman çizelgenizin hayalden ibaret kalma tehlikesi olup olmadığını kuşbakışı bir görünümle sunar.

Viva Goals'un aksine, ClickUp gerçek zamanlı içgörüler ve tam zamanlı veriye dayalı karar vermeyi kolaylaştırır.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp, kişiselleştirilmiş hedefleri ve metrikleri ölçmek için sıfırdan özel OKR gösterge paneli oluşturmanıza olanak tanır. Başlamak için bu adım adım kılavuzu inceleyin.

ClickUp'ın gösterge paneli özelliği, verileri güzel ve amaca uygun bir şekilde göstermeyi çok daha kolay hale getirdi. Özelleştirme, verilerin anlamlı bir şekilde görüntülenmesini ve kolayca anlaşılmasını sağlar.

ClickUp'ın gösterge paneli özelliği, verileri güzel ve amaca uygun bir şekilde göstermeyi çok daha kolay hale getirdi. Özelleştirme, verilerin anlamlı bir şekilde görüntülenmesini ve kolayca anlaşılmasını sağlar.

ClickUp'ın gösterge paneli özelliği, verileri güzel ve amaca uygun bir şekilde göstermeyi çok daha kolay hale getirdi. Özelleştirme, verilerin anlamlı bir şekilde görüntülenmesini ve kolayca anlaşılmasını sağlar.

ClickUp'ın gösterge paneli özelliği, verileri güzel ve amaca uygun bir şekilde göstermeyi çok daha kolay hale getirdi. Özelleştirme, verilerin anlamlı bir şekilde görüntülenmesini ve kolayca anlaşılmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gösterge paneli bileşenleri : İlerleme çubukları, pasta grafikler ve burndown grafikleri gibi bileşenlerle hedef ilerlemesi ve projelerde harcanan zaman hakkında genel bir bakış elde edin, veri görselleştirmeyi kolaylaştırın

ClickUp Hatırlatıcılar : Görevlerin son teslim tarihinden beş dakika ila üç gün önce gönderilen bildirimlerle son teslim tarihlerini takip edin ve hiçbir şeyi gözden kaçırmayın

Çok yönlü görünümler : Görevleri tercih ettiğiniz stilde (Liste, Kanban panosu, Gantt grafiği veya diğer düzenler) düzenleyin ve yönetin, böylece size en uygun şekilde çalışabilirsiniz

ClickUp Otomasyonları: ClickUp Otomasyonları ile, bir grup paydaşı izleyici olarak eklemek, yorum atamak, e-posta göndermek ve daha fazlası gibi görevlerle ilgili yoğun işlerinizi yapabilirsiniz

Yerleşik işbirliği araçları : ClickUp Sohbet'i kullanarak geri bildirim paylaşın, görevler üzerinde işbirliği yapın ve herkesin ortak hedeflere odaklanmasını sağlayın

Özelleştirilebilir görev özellikleri: Özel durumlar, öncelik düzeyleri ve görev bağımlılıkları gibi özelliklerle iş akışlarını uyarlayın ve her türlü proje türüne sorunsuz bir şekilde uyum sağlayın

ClickUp sınırlamaları

Daha dik öğrenme eğrisi: ClickUp'ın kapsamlı özellikleri, öncelikle basit hedef izleme arayan kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı başına üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

✨ Kullanıcı Yorumları: ClickUp, hepsi bir arada proje yönetimi platformuyla verimliliği yeniden tanımlar ve her şeyi tek bir yerde tutar. Kullanıcılar, projelerini hayata geçiren sorunsuz entegrasyonları ve özelleştirilebilir gösterge panellerini çok seviyor.

2. Lattice (Hedefleri organizasyonel etkiyle uyumlu hale getirmek için en iyisi)

via Lattice

Lattice, takımların OKR'leri ve hedefleri belirlemelerine, izlemelerine ve bunlara ulaşmalarına yardımcı olurken, bunları daha geniş iş hedefleriyle uyumlu hale getirmeleri için tasarlanmış bir performans yönetimi platformudur.

Slack, Jira ve Microsoft Teams gibi popüler araçlarla entegrasyonu, hedeflerin görünür ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlar.

🍪 Bonus: Hedef belirlemeyi performans değerlendirmeleri ve 1:1 görüşmelerle birleştiren özellikleriyle Lattice, takımlar içinde sürekli uyum ve işbirliğini destekler.

Lattice'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı hedef izleme : Yöneticiler, : Yöneticiler, hedef izleme uygulamalarıyla ilerlemeyi izleyebilir ve darboğazları hızlı bir şekilde belirleyerek takımların uyumlu ve yolunda ilerlemesini sağlayabilir

Günlük araçlarla entegrasyonlar : Slack, Microsoft Teams, Jira ve Salesforce gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve hedeflerin ön planda ve merkezde kalmasını sağlar

Kuruluş genelinde şeffaflık : Takımlar tüm düzeylerdeki hedefleri görüntüleyebilir, böylece öncelikler konusunda işbirliği ve netlik artar

Eyleme geçirilebilir OKR'ler: Bireysel rolleri kurumsal hedeflerle uyumlu hale getiren yapılandırılmış bir hedef yaklaşımı sağlar

Lattice sınırlamaları

Tekrarlayan anketler : Otomatik anketler yararlı olmakla birlikte, zamanla gereksiz hale gelebilir ve çalışanların katılımını azaltabilir

Sınırlı HRIS işlevleri : HRIS'e genişlemesine rağmen, tam donanımlı HR platformlarında beklenen maaş bordrosu ve sosyal haklar yönetimi gibi özelliklerden yoksundur

Karmaşık ihtiyaçlar için karmaşık kurulumlar: Son derece ayrıntılı performans değerlendirme süreçlerine sahip işletmeler için en uygun seçenek olmayabilir

Lattice fiyatlandırması

Yetenek Yönetimi : Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Etkileşim : Kullanıcı başına aylık 4 $ karşılığında eklenti

Büyüyün : Kullanıcı başına aylık 4 $ karşılığında eklenti

Ücret : Kullanıcı başına aylık 6 $ karşılığında eklenti

HRIS Core: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Lattice puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (3.890+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (180+ yorum)

✨ Kullanıcı Yorumları: Kullanıcılar, sezgisel arayüzünü, uygulama kolaylığını ve duyarlı müşteri desteğini sıklıkla övüyor ve bu özellikleri onu herhangi bir İK teknolojisi yığınına güçlü bir ek haline getiriyor. Öte yandan, bazı kullanıcılar özelleştirme ve üçüncü taraf araçlarla entegrasyon konusunda iyileştirme yapılabileceğini not ediyor.

3. 15Five (Sürekli geri bildirim ve uyum için en iyisi)

via 15Five

Hedef belirleme, OKR izleme ve performans yönetimi, sürekli geri bildirim ve uyum ile iyileştirilir ve 15Five tam da bunu sunar.

Platform, haftalık kontrol ile işbirliğini teşvik ederek çalışanların ve yöneticilerin bağlantıda kalmasına ve kısa ve uzun vadeli hedeflere odaklanmasına yardımcı olur.

Haftalık görevler için öncelikler ve şirket OKR'lerine bağlı hedefler gibi özelliklerle 15Five, herkesin aynı sonuçlar için çalıştığından emin olur.

15Five'ın en iyi özellikleri

Haftalık kontrol : Tutarlı iletişimi sürdürmeye, ilerlemeyi izlemeye ve zorlukları proaktif olarak ele almaya yardımcı olur

Öncelikler ve hedefler : Haftalık görevleri uzun vadeli hedeflerle ilişkilendirerek OKR'lerle daha iyi uyum sağlar

Spark AI : Takım performansını ve katılımını iyileştirmek için veriye dayalı öneriler sunar

High-fives özelliği : Takım başarılarını herkese açık bir şekilde takdir etmek ve övmek için benzersiz bir yol

Özelleştirilebilir arayüz: Gösterge panellerini ve check-in formlarını takımınızın özel ihtiyaçlarına göre uyarlayın

15Five sınırlamaları

Kötü müşteri desteği : Kullanıcılar genellikle sorunlara yavaş ve yardımcı olmayan yanıtlar aldıklarını bildiriyor

Zorlu fatura uygulamaları : Duraklatılan hizmetler için geri ödeme yapılmaz ve çalışan sayısındaki değişiklikler anında ücretlendirmeyi tetikler

Platform kararlılığı: Anahtar iş akışları sırasında bozuk özellikler gibi teknik aksaklıklar ve hatalar sık sık karşılaşılan sorunlardır

15Five fiyatlandırma

Engage : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Perform : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Toplam Platform: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

15Five puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (890+ yorum)

✨ Kullanıcı Yorumları: Müşteriler, sezgisel kurulum, duyarlı destek ve AI destekli geliştirmeler dahil olmak üzere sürekli yenilikleri takdir ediyor. Ancak, bazı kullanıcılar işe alım ve kariyer hedeflerinin yönetilmesindeki zorluklardan bahsediyor.

4. Profit. co (OKR'leri iş stratejisiyle uyumlu hale getirmek için en iyisi)

Bir dizi özellik arıyorsanız, Profit. co görev yönetimi ve performans izleme konusunda iyi bir iş çıkarır.

Platform ayrıca, kullanıcıları süreç boyunca zahmetsizce yönlendirmek için adım adım OKR oluşturma araçları ve yerleşik şablonlar içerir.

Gerçek zamanlı gösterge panelleri ve kapsamlı entegrasyon seçenekleriyle Profit. co, OKR'lerin tüm takımlar arasında uygulanabilir ve uyumlu olmasını sağlar.

🧠 Biliyor muydunuz: Uyumlu organizasyonlar, satış kazanma oranlarını %38'e kadar artırabilir ve başarıya ulaşmada net hedeflerin ve sorunsuz işbirliğinin gücünü kanıtlayabilir.

Profit. co'nun en iyi özellikleri

Adım adım OKR oluşturma : Kullanıcıları, yerleşik şablonları kullanarak ölçülebilir ve uyumlu hedefler belirlemede yönlendirir

Gerçek zamanlı gösterge panelleri : İlerleme hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sunarak takımların yolunda ilerlemesine yardımcı olur

Görev ve iş akışı yönetimi : Görevleri OKR'lerle ilişkilendirir ve esneklik için Kanban ve liste görünümlerini destekler

Çalışan bağlılığı özellikleri : İşbirliğini teşvik etmek için ödül sistemi, haber akışı ve anketler içerir

Sorunsuz entegrasyonlar: Slack, Jira ve Salesforce gibi popüler araçlarla bağlantı kurarak birleşik bir iş akışı sağlar

Profit. co sınırlamaları

Kafa karıştırıcı arayüz : Bazı kullanıcılar, platformun özellikleri ve anahtarları arasında gezinirken zorluk yaşadıklarını bildirmiştir

Dağınık görünümler : Bazı ekranlar çok karmaşık görünebilir ve anahtar görevlere odaklanmayı zorlaştırabilir

Ağır iş yükleri için sınırlı görev yönetimi: Karmaşık projeleri yöneten takımlar için ideal olmayabilir

Profit. co fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Profit. co puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

5. Betterworks (Yapılandırılmış hedef uyumu ve performans izleme için en iyisi)

via Betterworks

Dönüm noktaları, çalışanların çabalarını ve katkılarını takdir etmek için harika bir yoldur.

Bu nedenle Betterworks, kullanıcıların daha büyük hedefler içinde ölçülebilir dönüm noktaları belirlemelerine olanak tanıyarak takımlar arasında netlik ve hesap verebilirlik sağlar.

Platform ayrıca, çalışanların geri bildirimlerini toplamak için özelleştirilebilir anketleri destekler ve yöneticilerin ayrıntılı ilerleme notları ve görsel gösterge panelleriyle performansı daha kolay değerlendirmesini sağlar.

Betterworks'ün en iyi özellikleri

Dönüm noktası tabanlı hedefler : Hedefleri daha iyi izleme için yönetilebilir ve ölçülebilir adımlara bölün

Özelleştirilebilir anketler : İyileştirmeleri teşvik etmek ve şeffaflığı artırmak için anonim çalışan geri bildirimleri toplayın

Ayrıntılı ilerleme izleme : Aylık güncellemeleri belgelendirin ve sezgisel gösterge panelleriyle performansı görselleştirin

E-öğrenme içeriği : Sürekli gelişimi desteklemek için eğitim kaynaklarına istediğiniz zaman erişin

Kullanıcı dostu arayüz: Kolay gezinme için satır öğeleri, grafikler ve gösterge panelleri arasında zahmetsizce geçiş yapın

Betterworks sınırlamaları

Hatırlatıcıların olmaması : Hedef son tarihleri yaklaştığında kullanıcıları uyaran bildirimler yok

Sınırlı AI destek : OKR'ler veya eylem öğeleri için akıllı öneriler sunmaz

Navigasyon zorlukları: Bireysel ve takım hedefleri arasında geçiş yapmak zahmetli olabilir

Betterworks fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Betterworks puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

✨ Kullanıcı Yorumları: Kullanıcılar, sezgisel arayüzünü, güçlü müşteri desteğini ve OKR'ler ve 1:1 izleme gibi araçlarını beğeniyor. Ancak, bazı geri bildirimler, sınırlı raporlama işlevleri ve tanıma modülleriyle ilgili zorluklar dahil olmak üzere iyileştirilmesi gereken alanları vurguluyor.

6. Asana (İşbirliğine dayalı proje yönetimi ve görev izleme için en iyisi)

via Asana

İlerlemeyi yönetmek ve izlemek bazen gerçek ilerlemeden daha zor olabilir. İşte bu noktada Asana gibi araçlar devreye girer.

Asana, şirket hedeflerini günlük görevlerle birleştirerek takımlara izleyecekleri net bir yol sunar. İster son teslim tarihlerini izlemek ister öncelikleri uyumlu hale getirmek olsun, Asana her şeyi (ve herkesi) aynı sayfada tutar.

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve Slack ve Google Drive gibi araçlarla entegrasyonları sayesinde, artık dağınık elektronik tabloları bir kenara bırakıp işbirliğine dayalı bir arayüz kullanabilirsiniz.

Asana'nın en iyi özellikleri

İşbirliğine dayalı görev yönetimi : Görevleri paylaşın, yorumlar ekleyin ve güncellemeleri izleyerek ekip çalışmasını geliştirin

Popüler araçlarla entegrasyon : Google Drive, Microsoft Teams ve Slack ile sorunsuz bir şekilde çalışarak iş akışlarını birleştirir

Özel gösterge panelleri : Özelleştirilebilir grafikler ve gerçek zamanlı güncellemelerle proje verilerini görselleştirin

Hedef uyumu : Daha iyi görünürlük için görevleri ve projeleri doğrudan kurumsal hedeflerle ilişkilendirin

Kullanıcı dostu arayüz: Sezgisel tasarım, kullanıma başlama ve kullanımı kolaylaştırır

Asana sınırlamaları

Zaman takibi yok : Görevlere harcanan zamanı izlemek için yerleşik özellikler yoktur

Yeni kullanıcılar için çok karmaşık : Çok sayıda özellik, yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir

Sınırlı görev atamaları: Görev başına yalnızca bir kullanıcıya izin verir, bu da işbirliğini engelleyebilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (10.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.200+ yorum)

Ayrıca okuyun: Performans Değerlendirme için Hedef Belirleme Uygulaması

7. Leapsome (Hedefleri öğrenme ve performansla uyumlu hale getirmek için en iyisi)

via Leapsome

Hedef belirleme, çalışan geri bildirimi ve öğrenmeyi senkronize etmekte zorlanan kuruluşlar için Leapsome kolay bir seçim olabilir.

Leapsome'un hedef ağaçları, bireysel, takım ve şirket hedeflerini birbirine bağlamanıza olanak tanır, bu da kuruluş içinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırır.

Ayrıca, AI destekli hedef belirleme ve Jira gibi sorunsuz entegrasyonlarla karmaşık iş akışlarını basitleştirir.

Leapsome'un en iyi özellikleri

Hedef ağaçları : Bireysel, takım ve organizasyonel hedefleri birbirine bağlayarak başarıya giden yolu netleştirin

AI destekli hedef belirleme : En iyi uygulamalara ve bağlama dayalı OKR'ler ve geliştirme hedefleri oluşturun

Performans yönetimi : 360° değerlendirmeler yapın, 1:1 görüşmeler ve check-in'ler sırasında hedefleri uyumlu hale getirin

Çalışan bağlılığı araçları : Geri bildirim, anketler ve övgü ile moral ve işbirliğini artırın

Öğrenme modülleri: Çalışanların gelişimi için ölçeklenebilir ve otomatikleştirilmiş öğrenme yolları oluşturun

Leapsome sınırlamaları

Navigasyon zorlukları : Arayüz, özellikle yeni kullanıcılar için karmaşık olabilir

Yenileme koşulları : Sabit sözleşmeler ve belirsiz yenileme politikaları, değişken ihtiyaçları olan kuruluşları zor durumda bırakabilir

Bildirim yükü: Aşırı bildirimler bazı kullanıcıların dikkatini dağıtabilir

Leapsome fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Leapsome puanları ve yorumları

G2 : 4,9/5 (1.750+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

✨ Kullanıcı Yorumları: Leapsome, hem çalışanların hem de kuruluşların ihtiyaçlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan sezgisel kullanıcı arayüzü ile öne çıkıyor. Kullanıcılar, hedef belirleme, KPI izleme ve incelemeler gibi süreçleri basitleştiren net düzenini takdir ediyor. Ancak bazı kullanıcılar, özelleştirme ve öğrenme materyallerinde daha fazla esneklik istiyor.

8. WorkBoard (Stratejileri ölçülebilir sonuçlarla uyumlu hale getirmek için en iyisi)

via WorkBoard

Kuruluşlar genellikle üst düzey strateji ile eyleme geçirilebilir sonuçlar arasındaki uçurumu kapatmakta zorlanır.

WorkBoard, strateji uygulamasını basitleştirmek ve takımlar arasında hedefleri uyumlu hale getirmek için yapay zeka destekli araçlar sunarak bu sorunu çözüyor. OKR tabanlı çerçevesi netlik, hesap verebilirlik ve şeffaflık sağlayarak takımların çıktıdan ziyade sonuçlara odaklanmasını sağlıyor.

🍪 Bonus: WorkBoard'un ısı haritaları, puan kartları ve gerçek zamanlı ilerleme güncellemeleri, liderlere organizasyonel performansı kuşbakışı bir görünüm sunar.

WorkBoard'un en iyi özellikleri

AI destekli OKR taslağı : Stratejik önceliklere göre hedefleri ve anahtar sonuçları otomatik olarak oluşturun ve iyileştirin

Hizalama için ısı haritaları : Takımlar arasındaki riskleri, ilerlemeyi ve bağımlılıkları gerçek zamanlı olarak görselleştirin

Puan kartları ve gösterge panelleri : Toplantılar sırasında hızlı ve bilinçli kararlar almak için canlı verileri sunun

1:1 hazırlık araçları : Yöneticilere anlamlı koçluk konuşmaları yapmaları için kişiselleştirilmiş içgörüler sağlayın

Çapraz fonksiyonlu işbirliği: Bağımlılık yönetimini basitleştirin ve takımlar arası koordinasyonu iyileştirin

WorkBoard sınırlamaları

Arayüz karmaşıklığı : Kullanıcılar, platformun hantal ve gezinmenin zor olduğunu bildiriyor

Fiyat şeffaflığı : Abonelik koşulları ve yüksek çıkış engelleriyle ilgili endişeler bazı kuruluşları caydırabilir

Öğrenme eğrisi: Güçlü özellik seti, ilk kez kullanan kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

WorkBoard fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

WorkBoard puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (90+ yorum)

Ayrıca okuyun: Excel ve ClickUp için 11 Ücretsiz Hedef Belirleme ve Takip Şablonu

9. Weekdone (Takım uyumu ve haftalık ilerleme izleme için en iyisi)

via Weekdone

Öyle görünmeyebilir, ancak bir hafta uzun bir süredir; muhtemelen bu yüzden birçok ülke daha kısa çalışma haftasına geçiyor.

Ancak bu ülkelerden birinde yaşamıyorsanız, Weekdone haftalık planlama ve ilerleme raporlamasını OKR izleme ile entegre ederek herkesin işinin daha geniş hedeflere nasıl katkıda bulunduğunu bilmesini sağlar.

Ek olarak, takımlar güncellemeler sağlayabilir, geri bildirimde bulunabilir ve anahtar sonuçları kutlayarak işbirliğine dayalı ve motive edici bir iş ortamı yaratabilir.

Weekdone'un en iyi özellikleri

OKR hiyerarşisi görselleştirme : Şirket, takım ve bireysel hedefleri net bir ağaç görünümüyle uyumlu hale getirin

Haftalık ilerleme raporları : Görevleri, planları ve sorunları izleyerek darboğazları erken tespit edin

Etkileşim araçları : Güncellemeler üzerinde beğeniler, yorumlar ve övgüler yoluyla işbirliğini teşvik edin

Özelleştirilebilir raporlar : Eyleme geçirilebilir içgörülerle otomatik ilerleme raporları oluşturun

Ücretsiz OKR koçluğu: OKR'leri etkili bir şekilde uygulamak için uzman rehberliğine erişin

Weekdone sınırlamaları

Uygulama performansı sorunları : Bazı kullanıcılar mobil uygulamada yavaşlık yaşadıklarını bildirmiştir

Müşteri desteği ile ilgili endişeler : Kritik zamanlarda sınırlı destek sunulduğu belirtilmiştir

Öğrenme eğrisi: İlk kurulum ve kullanıma başlama, yeni kullanıcılar için zor olabilir

Weekdone fiyatlandırması

Ücretsiz : 3 kullanıcıya kadar

Katman: 10,80 $/ay kullanıcı başına

Weekdone puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (35+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

10. Staffbase (İç iletişime odaklanan büyük kurumsal şirketler için en iyisi)

via Staffbase

Büyük kuruluşlar genellikle parçalı iletişimle mücadele eder ve önemli güncellemeler, stratejiler veya kültürel girişimler tüm çalışanlara etkili bir şekilde ulaşamaz.

Staffbase bunu nasıl çözüyor? Birden fazla kanalı entegre eden kapsamlı bir iletişim bulutu sunarak.

1.000'den fazla çalışanı olan büyük kurumsal şirketler için tasarlanan Staffbase, intranetler, uygulamalar, e-postalar ve entegre araçlar aracılığıyla iletişim çabalarını birleştirmeye yardımcı olur.

Staffbase'in en iyi özellikleri

Çok kanallı iletişim : İntranetler, haberler, sosyal medya gönderileri ve sohbet yoluyla güncellemeleri paylaşın

Anket araçları : Kısa anketlerle çalışanların geri bildirimlerini toplayarak uyumu ölçün

İçerik planlama : Yayınlamadan önce editoryal kampanyalar planlayın ve içerik üzerinde işbirliği yapın

Analitik gösterge paneli : Katılımı izleyin ve ilgi çeken içeriği belirleyin

Microsoft 365 entegrasyonu: SharePoint, Teams ve Viva Connections ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

Staffbase sınırlamaları

Kurumsal odak : Öncelikle 1.000'den fazla çalışanı olan büyük kuruluşlar için tasarlanmıştır

Sınırlı mobil yönetim : Yöneticiler için özel mobil uygulama yoktur

Temel destek: Yalnızca e-posta desteği mevcuttur

Staffbase fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Staffbase puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (225+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (75+ yorum)

✨ Kullanıcı Yorumları: Staffbase kullanıcıları, sezgisel tasarımı, kullanım kolaylığı ve kolay uygulama ve sürekli destek sağlayan duyarlı müşteri desteğini övüyor. Ayrıca, etkileşimli içerik planlama ve iletişim boşluklarını doldurmaya yarayan araçlar gibi özellikleri de beğeniyorlar.

Ayrıca okuyun: İşinizi Büyütmek için 6 Hedef Belirleme Stratejisi ve Tekniği

11. Workleap (Hibrit ve uzaktan İK süreçlerini basitleştirmek için en iyisi)

via Workleap

Çoğu işveren, hibrit veya uzaktan çalışan takımların iletişim, katılım ve performans izleme konusunda sık sık boşluklar yaratacağından korkar. Workleap, bu zorlukları basitleştirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışan bağlılığını artırmak, geri bildirim süreçlerini iyileştirmek ve İK'nın çalışan deneyimini optimize etmesini desteklemek için tasarlanmış entegre bir platform sunar.

Katılım anketleri için Officevibe, organizasyon şemaları için Pingboard ve performans izleme yetenekleri gibi araçlarla Workleap, takımların nerede çalışırsa çalışsın uyumlu ve bilgili kalmasını sağlar.

Workleap'in en iyi özellikleri

Anonim geri bildirim : Çalışanların korkmadan dürüst geri bildirimlerini paylaşmalarını sağlayın

Özelleştirilebilir anketler : Anketleri kuruluşun ihtiyaçlarına göre uyarlayın

Gerçek zamanlı analitik : Daha iyi kararlar almak için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Sorunsuz entegrasyonlar : Slack, Microsoft Teams ve diğer platformlarla bağlantı kurun

Merkezi işe alım: Yeni işe alım süreçlerini basitleştirin ve otomatikleştirin

Workleap sınırlamaları

Sınırlı gelişmiş raporlama : Daha büyük kuruluşların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir

Özelleştirme engelleri : Bazı özellikler esneklik açısından kısıtlayıcı olabilir

Öğrenme eğrisi: Belirli araçların ilk kurulumu zaman alabilir

Workleap fiyatlandırması

Katılım anketleri ve geri bildirim : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Performans yönetimi : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Pingboard (kuruluş şemaları) : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Öğrenim Yönetimi : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Tam paket: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Workleap puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (60'tan fazla yorum)

İşte, en iyi 11 listemize giremeyen ancak benzersiz özellikleriyle oldukça yararlı olan ek Microsoft Viva Goals alternatiflerinin bir listesi:

Wrike : Gerçek zamanlı güncellemeler, Gantt grafikleri ve 400'den fazla uygulama ile entegrasyonlar sayesinde gelişmiş takım işbirliği özellikleri sunarak sorunsuz iş akışları sağlar

Smartsheet : Proje yönetimini elektronik tablo işlevselliği ile birleştirerek, Excel'e aşina olan ancak gelişmiş izleme özelliklerine ihtiyaç duyan takımlar için ideal hale getirir

Ally. io: Slack, Microsoft Teams ve Salesforce gibi mevcut araçlara sorunsuz entegrasyona odaklanarak OKR uyumu ve izleme konusunda uzmanlaşmıştır

Viva La ClickUp: Hedefleriniz Artık Uyumlu

Daha büyük hedeflerimize doğru nasıl ilerlediğimizi takip etmek benim için çok önemli. ClickUp, önceki araçlarımızda olmayan, ihtiyacım olan üst düzey görünürlüğü bana hızlı bir şekilde sağlıyor.

Daha büyük hedeflerimize doğru nasıl ilerlediğimizi takip etmek benim için çok önemli. ClickUp, önceki araçlarımızda olmayan, ihtiyacım olan üst düzey görünürlüğü bana hızlı bir şekilde sağlıyor.

Microsoft Viva paketi geçişinde sorun yaşayacağınız konusunda endişeleriniz varsa, ClickUp size yardımcı olabilir.

Özelleştirilebilir gösterge panelleri, AI destekli hedef belirleme ve çok yönlü görünümler gibi özelliklerle ClickUp, hedeflerin izlenmesini ve uyumlaştırılmasını kolaylaştırarak zorlukları büyüme fırsatlarına dönüştürür.

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