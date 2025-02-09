2025'in En İyi 11 Microsoft Viva Goals Alternatifleri ve Rakipleri

Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemek, her işte tartışmasız en önemli görevlerden biridir. Hedefler, proje zaman çizelgelerini şekillendirir, anlamlı ve stratejik görevler oluşturur ve çalışanlara ilerleme gördüklerinde çok ihtiyaç duydukları motivasyonu sağlar.
Her şeyi (ve herkesi) ilerletmenin sırrı budur.
Hedef belirleme aracı kullanmak bu süreci çok daha net hale getirebilir ve bu araç ilerlemeyi de izlemenize olanak tanıyorsa daha da iyi olur. Sonuçta, listeden işaretlenen küçük dönüm noktalarını görmek istemeyen kim var ki?
Çoğu kişi için bu araç Microsoft Viva Goals olmuştur. Ancak Viva Goals'un kullanımdan kaldırılmasıyla, hiç bir değişiklik hissetmeyeceğiniz bir alternatif arıyor olabilirsiniz.
Size yardımcı olmak için, AI özellikleri ve daha fazlasını içeren harika hedef belirleme ve izleme araçlarının bir listesini hazırladık.
Kim bilir, belki de "alternatif" seçeneğiniz bir "yükseltme" haline gelir
⏰ 60 saniyelik özet
İşte en iyi Viva Goals alternatifleri için seçimlerimiz:
- ClickUp: Hedef izleme, görev yönetimi ve OKR'ler için en iyisi
- Lattice: Hedefleri organizasyonel etkiyle uyumlu hale getirmek için en iyisi
- 15Five: Sürekli geri bildirim ve uyum için en iyisi
- Profit. co: OKR'leri iş stratejisiyle uyumlu hale getirmek için en iyisi
- Betterworks: Yapılandırılmış hedef uyumu ve performans izleme için en iyisi
- Asana: İşbirliğine dayalı proje yönetimi ve görev izleme için en iyisi
- Leapsome: Hedefleri öğrenme ve performansla uyumlu hale getirmek için en iyisi
- WorkBoard: Stratejileri ölçülebilir sonuçlarla uyumlu hale getirmek için en iyisi
- Weekdone: Takım uyumu ve haftalık ilerleme izleme için en iyisi
- Staffbase: İç iletişime odaklanan büyük kurumsal şirketler için en iyisi
- Workleap: Hibrit ve uzaktan İK süreçlerini basitleştirmek için en iyisi
Neden Microsoft Viva Hedefleri Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?
Hepimizin bildiği gibi, proje yönetimi dünyası ışık hızında ilerliyor. Diğer araçlara geçmek için son ana kadar beklemek kötü bir fikirdir.
Ancak, emeklilik duyurusunun ötesinde, Viva Goals müşterilerinin halihazırda karşılaştığı bazı günlük engeller şunlardır:
- Kapsamlı uygulama içi eğitim eksikliği: Araç, yeni bir takım üyesini işe alırken hiçbir rehberlik sunmaz ve gelişmiş analitik özelliklerden yoksundur
- Hızlı çalışan anketi özelliği yoktur: Takım moralini ölçmek için sıfırdan bir anket tasarlamanız gerekir
- Sınırlı AI destekli hedef belirleme yetenekleri: Araç, daha akıllı hedefler önermez veya performansı artırmak için gelişmiş özellikler sunmaz
- Entegrasyon karmaşası: Microsoft ekosisteminde hangi aracın neyi ne zaman yapacağını anlamak zor olabilir
Bu tür sorunlar çalışanlarınızı hayal kırıklığına uğratır ve organizasyonel kaynakların %12'sinin israfına yol açar.
En İyi 11 Microsoft Viva Goals Alternatifi
Araçları değiştirmek zahmetli bir iş gibi gelebilir, ancak mevcut aracınız kullanımdan kalkıyorsa, daha iyisini bulmak için bir fırsat olabilir.
Ödevimizi yaptık ve Microsoft Viva Goals için en iyi 11 alternatifi bir araya getirdik
1. ClickUp (Hedef izleme, görev yönetimi ve OKR'ler için en iyisi)
Piyasada çok sayıda proje yönetimi yazılımı seçeneği olduğundan, gerçekten öne çıkan bir araç bulmak zor olabilir. Ancak ClickUp bunu başarır.
Proje yönetimi yazılımının en önemli özellikleri arasında dosya paylaşımı, e-posta entegrasyonu, Gantt grafikleri, zaman takibi ve bütçe yönetimi bulunur.
ClickUp, proje yönetimi, bilgi paylaşımı ve iletişimi tek bir sorunsuz AI destekli platformda birleştiren iş için her şeyi içeren uygulama.
ClickUp'ın gizli sırrı, hedefleri ulaşılabilir kılmaktır. Kimsenin bakmadığı bir belgede yüksek hedefler belirlemek yerine, ClickUp Hedefleri bunları daha küçük, ölçülebilir hedeflere bölmenize yardımcı olur.
Bu hedefleri gerçekleştirirken, ClickUp sizin için hesaplamaları yapar ve ilerlemenizi otomatik olarak hesaplar.
Örneğin, ClickUp OKR Şablonunu kullanın. Bu şablon, planlayıcıların hayallerini süsleyen bir şablondur; hedeflerinize bir omurga sağlamak için yeterince yapılandırılmış, ancak kaçınılmaz olarak öncelikler çeyrek ortasında değiştiğinde uyum sağlamak için yeterince esnektir.
Daha fazla netlik arıyorsanız, ClickUp SMART Hedefler Şablonu, Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman sınırlı hedefler belirlemenize yardımcı olur.
Kişisel gelişim hedeflerinizi iyileştirmek veya iş hedeflerinize ulaşmak için bu şablon, hedeflerinizi yönetilebilir parçalara ayırır, böylece bunlarla başa çıkarken kendinizi bunalmış hissetmezsiniz. Ayrıca, ilerlemeyi görselleştirerek sizin ve takımınızın motivasyonunu yüksek tutar.
Ardından, ilerlemeyi izlemeye geçiyoruz.
ClickUp Gösterge Panelleri, neler olup bittiğine, kimin ne yaptığını, kaynaklarınızın nereye gittiğini ve zaman çizelgenizin hayalden ibaret kalma tehlikesi olup olmadığını kuşbakışı bir görünümle sunar.
Viva Goals'un aksine, ClickUp gerçek zamanlı içgörüler ve tam zamanlı veriye dayalı karar vermeyi kolaylaştırır.
💡 Profesyonel İpucu: ClickUp, kişiselleştirilmiş hedefleri ve metrikleri ölçmek için sıfırdan özel OKR gösterge paneli oluşturmanıza olanak tanır. Başlamak için bu adım adım kılavuzu inceleyin.
ClickUp'ın gösterge paneli özelliği, verileri güzel ve amaca uygun bir şekilde göstermeyi çok daha kolay hale getirdi. Özelleştirme, verilerin anlamlı bir şekilde görüntülenmesini ve kolayca anlaşılmasını sağlar.
ClickUp'ın gösterge paneli özelliği, verileri güzel ve amaca uygun bir şekilde göstermeyi çok daha kolay hale getirdi. Özelleştirme, verilerin anlamlı bir şekilde görüntülenmesini ve kolayca anlaşılmasını sağlar.
ClickUp'ın gösterge paneli özelliği, verileri güzel ve amaca uygun bir şekilde göstermeyi çok daha kolay hale getirdi. Özelleştirme, verilerin anlamlı bir şekilde görüntülenmesini ve kolayca anlaşılmasını sağlar.
ClickUp'ın gösterge paneli özelliği, verileri güzel ve amaca uygun bir şekilde göstermeyi çok daha kolay hale getirdi. Özelleştirme, verilerin anlamlı bir şekilde görüntülenmesini ve kolayca anlaşılmasını sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Gösterge paneli bileşenleri: İlerleme çubukları, pasta grafikler ve burndown grafikleri gibi bileşenlerle hedef ilerlemesi ve projelerde harcanan zaman hakkında genel bir bakış elde edin, veri görselleştirmeyi kolaylaştırın
- ClickUp Hatırlatıcılar: Görevlerin son teslim tarihinden beş dakika ila üç gün önce gönderilen bildirimlerle son teslim tarihlerini takip edin ve hiçbir şeyi gözden kaçırmayın
- Çok yönlü görünümler: Görevleri tercih ettiğiniz stilde (Liste, Kanban panosu, Gantt grafiği veya diğer düzenler) düzenleyin ve yönetin, böylece size en uygun şekilde çalışabilirsiniz
- ClickUp Otomasyonları: ClickUp Otomasyonları ile, bir grup paydaşı izleyici olarak eklemek, yorum atamak, e-posta göndermek ve daha fazlası gibi görevlerle ilgili yoğun işlerinizi yapabilirsiniz
- Yerleşik işbirliği araçları: ClickUp Sohbet'i kullanarak geri bildirim paylaşın, görevler üzerinde işbirliği yapın ve herkesin ortak hedeflere odaklanmasını sağlayın
- Özelleştirilebilir görev özellikleri: Özel durumlar, öncelik düzeyleri ve görev bağımlılıkları gibi özelliklerle iş akışlarını uyarlayın ve her türlü proje türüne sorunsuz bir şekilde uyum sağlayın
ClickUp sınırlamaları
- Daha dik öğrenme eğrisi: ClickUp'ın kapsamlı özellikleri, öncelikle basit hedef izleme arayan kullanıcılar için zorlayıcı olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı başına üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
✨ Kullanıcı Yorumları: ClickUp, hepsi bir arada proje yönetimi platformuyla verimliliği yeniden tanımlar ve her şeyi tek bir yerde tutar. Kullanıcılar, projelerini hayata geçiren sorunsuz entegrasyonları ve özelleştirilebilir gösterge panellerini çok seviyor.
Ayrıca okuyun: Etkili SMART Hedefleri Nasıl Yazılır?
2. Lattice (Hedefleri organizasyonel etkiyle uyumlu hale getirmek için en iyisi)
Lattice, takımların OKR'leri ve hedefleri belirlemelerine, izlemelerine ve bunlara ulaşmalarına yardımcı olurken, bunları daha geniş iş hedefleriyle uyumlu hale getirmeleri için tasarlanmış bir performans yönetimi platformudur.
Slack, Jira ve Microsoft Teams gibi popüler araçlarla entegrasyonu, hedeflerin görünür ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlar.
🍪 Bonus: Hedef belirlemeyi performans değerlendirmeleri ve 1:1 görüşmelerle birleştiren özellikleriyle Lattice, takımlar içinde sürekli uyum ve işbirliğini destekler.
Lattice'in en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı hedef izleme: Yöneticiler, hedef izleme uygulamalarıyla ilerlemeyi izleyebilir ve darboğazları hızlı bir şekilde belirleyerek takımların uyumlu ve yolunda ilerlemesini sağlayabilir
- Günlük araçlarla entegrasyonlar: Slack, Microsoft Teams, Jira ve Salesforce gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve hedeflerin ön planda ve merkezde kalmasını sağlar
- Kuruluş genelinde şeffaflık: Takımlar tüm düzeylerdeki hedefleri görüntüleyebilir, böylece öncelikler konusunda işbirliği ve netlik artar
- Eyleme geçirilebilir OKR'ler: Bireysel rolleri kurumsal hedeflerle uyumlu hale getiren yapılandırılmış bir hedef yaklaşımı sağlar
Lattice sınırlamaları
- Tekrarlayan anketler: Otomatik anketler yararlı olmakla birlikte, zamanla gereksiz hale gelebilir ve çalışanların katılımını azaltabilir
- Sınırlı HRIS işlevleri: HRIS'e genişlemesine rağmen, tam donanımlı HR platformlarında beklenen maaş bordrosu ve sosyal haklar yönetimi gibi özelliklerden yoksundur
- Karmaşık ihtiyaçlar için karmaşık kurulumlar: Son derece ayrıntılı performans değerlendirme süreçlerine sahip işletmeler için en uygun seçenek olmayabilir
Lattice fiyatlandırması
- Yetenek Yönetimi: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları
- Etkileşim: Kullanıcı başına aylık 4 $ karşılığında eklenti
- Büyüyün: Kullanıcı başına aylık 4 $ karşılığında eklenti
- Ücret: Kullanıcı başına aylık 6 $ karşılığında eklenti
- HRIS Core: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
Lattice puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (3.890+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (180+ yorum)
✨ Kullanıcı Yorumları: Kullanıcılar, sezgisel arayüzünü, uygulama kolaylığını ve duyarlı müşteri desteğini sıklıkla övüyor ve bu özellikleri onu herhangi bir İK teknolojisi yığınına güçlü bir ek haline getiriyor. Öte yandan, bazı kullanıcılar özelleştirme ve üçüncü taraf araçlarla entegrasyon konusunda iyileştirme yapılabileceğini not ediyor.
Ayrıca okuyun: Excel, Word ve ClickUp'ta 11 Ücretsiz OKR Şablonu
3. 15Five (Sürekli geri bildirim ve uyum için en iyisi)
Hedef belirleme, OKR izleme ve performans yönetimi, sürekli geri bildirim ve uyum ile iyileştirilir ve 15Five tam da bunu sunar.
Platform, haftalık kontrol ile işbirliğini teşvik ederek çalışanların ve yöneticilerin bağlantıda kalmasına ve kısa ve uzun vadeli hedeflere odaklanmasına yardımcı olur.
Haftalık görevler için öncelikler ve şirket OKR'lerine bağlı hedefler gibi özelliklerle 15Five, herkesin aynı sonuçlar için çalıştığından emin olur.
15Five'ın en iyi özellikleri
- Haftalık kontrol: Tutarlı iletişimi sürdürmeye, ilerlemeyi izlemeye ve zorlukları proaktif olarak ele almaya yardımcı olur
- Öncelikler ve hedefler: Haftalık görevleri uzun vadeli hedeflerle ilişkilendirerek OKR'lerle daha iyi uyum sağlar
- Spark AI: Takım performansını ve katılımını iyileştirmek için veriye dayalı öneriler sunar
- High-fives özelliği: Takım başarılarını herkese açık bir şekilde takdir etmek ve övmek için benzersiz bir yol
- Özelleştirilebilir arayüz: Gösterge panellerini ve check-in formlarını takımınızın özel ihtiyaçlarına göre uyarlayın
15Five sınırlamaları
- Kötü müşteri desteği: Kullanıcılar genellikle sorunlara yavaş ve yardımcı olmayan yanıtlar aldıklarını bildiriyor
- Zorlu fatura uygulamaları: Duraklatılan hizmetler için geri ödeme yapılmaz ve çalışan sayısındaki değişiklikler anında ücretlendirmeyi tetikler
- Platform kararlılığı: Anahtar iş akışları sırasında bozuk özellikler gibi teknik aksaklıklar ve hatalar sık sık karşılaşılan sorunlardır
15Five fiyatlandırma
- Engage: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- Perform: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Toplam Platform: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
15Five puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (890+ yorum)
✨ Kullanıcı Yorumları: Müşteriler, sezgisel kurulum, duyarlı destek ve AI destekli geliştirmeler dahil olmak üzere sürekli yenilikleri takdir ediyor. Ancak, bazı kullanıcılar işe alım ve kariyer hedeflerinin yönetilmesindeki zorluklardan bahsediyor.
Ayrıca okuyun: Hedef Metrikleri Nasıl Belirlenir (Örneklerle)
4. Profit. co (OKR'leri iş stratejisiyle uyumlu hale getirmek için en iyisi)
Bir dizi özellik arıyorsanız, Profit. co görev yönetimi ve performans izleme konusunda iyi bir iş çıkarır.
Platform ayrıca, kullanıcıları süreç boyunca zahmetsizce yönlendirmek için adım adım OKR oluşturma araçları ve yerleşik şablonlar içerir.
Gerçek zamanlı gösterge panelleri ve kapsamlı entegrasyon seçenekleriyle Profit. co, OKR'lerin tüm takımlar arasında uygulanabilir ve uyumlu olmasını sağlar.
🧠 Biliyor muydunuz: Uyumlu organizasyonlar, satış kazanma oranlarını %38'e kadar artırabilir ve başarıya ulaşmada net hedeflerin ve sorunsuz işbirliğinin gücünü kanıtlayabilir.
Profit. co'nun en iyi özellikleri
- Adım adım OKR oluşturma: Kullanıcıları, yerleşik şablonları kullanarak ölçülebilir ve uyumlu hedefler belirlemede yönlendirir
- Gerçek zamanlı gösterge panelleri: İlerleme hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sunarak takımların yolunda ilerlemesine yardımcı olur
- Görev ve iş akışı yönetimi: Görevleri OKR'lerle ilişkilendirir ve esneklik için Kanban ve liste görünümlerini destekler
- Çalışan bağlılığı özellikleri: İşbirliğini teşvik etmek için ödül sistemi, haber akışı ve anketler içerir
- Sorunsuz entegrasyonlar: Slack, Jira ve Salesforce gibi popüler araçlarla bağlantı kurarak birleşik bir iş akışı sağlar
Profit. co sınırlamaları
- Kafa karıştırıcı arayüz: Bazı kullanıcılar, platformun özellikleri ve anahtarları arasında gezinirken zorluk yaşadıklarını bildirmiştir
- Dağınık görünümler: Bazı ekranlar çok karmaşık görünebilir ve anahtar görevlere odaklanmayı zorlaştırabilir
- Ağır iş yükleri için sınırlı görev yönetimi: Karmaşık projeleri yöneten takımlar için ideal olmayabilir
Profit. co fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
Profit. co puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: 60'tan fazla OKR örneği – Etkili OKR'ler nasıl yazılır?
5. Betterworks (Yapılandırılmış hedef uyumu ve performans izleme için en iyisi)
Dönüm noktaları, çalışanların çabalarını ve katkılarını takdir etmek için harika bir yoldur.
Bu nedenle Betterworks, kullanıcıların daha büyük hedefler içinde ölçülebilir dönüm noktaları belirlemelerine olanak tanıyarak takımlar arasında netlik ve hesap verebilirlik sağlar.
Platform ayrıca, çalışanların geri bildirimlerini toplamak için özelleştirilebilir anketleri destekler ve yöneticilerin ayrıntılı ilerleme notları ve görsel gösterge panelleriyle performansı daha kolay değerlendirmesini sağlar.
Betterworks'ün en iyi özellikleri
- Dönüm noktası tabanlı hedefler: Hedefleri daha iyi izleme için yönetilebilir ve ölçülebilir adımlara bölün
- Özelleştirilebilir anketler: İyileştirmeleri teşvik etmek ve şeffaflığı artırmak için anonim çalışan geri bildirimleri toplayın
- Ayrıntılı ilerleme izleme: Aylık güncellemeleri belgelendirin ve sezgisel gösterge panelleriyle performansı görselleştirin
- E-öğrenme içeriği: Sürekli gelişimi desteklemek için eğitim kaynaklarına istediğiniz zaman erişin
- Kullanıcı dostu arayüz: Kolay gezinme için satır öğeleri, grafikler ve gösterge panelleri arasında zahmetsizce geçiş yapın
Betterworks sınırlamaları
- Hatırlatıcıların olmaması: Hedef son tarihleri yaklaştığında kullanıcıları uyaran bildirimler yok
- Sınırlı AI destek: OKR'ler veya eylem öğeleri için akıllı öneriler sunmaz
- Navigasyon zorlukları: Bireysel ve takım hedefleri arasında geçiş yapmak zahmetli olabilir
Betterworks fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Betterworks puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
✨ Kullanıcı Yorumları: Kullanıcılar, sezgisel arayüzünü, güçlü müşteri desteğini ve OKR'ler ve 1:1 izleme gibi araçlarını beğeniyor. Ancak, bazı geri bildirimler, sınırlı raporlama işlevleri ve tanıma modülleriyle ilgili zorluklar dahil olmak üzere iyileştirilmesi gereken alanları vurguluyor.
Ayrıca okuyun: Uzun Vadeli Hedef Planlaması için Bir Yıllık, Beş Yıllık ve On Yıllık Hedef Örnekleri
6. Asana (İşbirliğine dayalı proje yönetimi ve görev izleme için en iyisi)
İlerlemeyi yönetmek ve izlemek bazen gerçek ilerlemeden daha zor olabilir. İşte bu noktada Asana gibi araçlar devreye girer.
Asana, şirket hedeflerini günlük görevlerle birleştirerek takımlara izleyecekleri net bir yol sunar. İster son teslim tarihlerini izlemek ister öncelikleri uyumlu hale getirmek olsun, Asana her şeyi (ve herkesi) aynı sayfada tutar.
Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve Slack ve Google Drive gibi araçlarla entegrasyonları sayesinde, artık dağınık elektronik tabloları bir kenara bırakıp işbirliğine dayalı bir arayüz kullanabilirsiniz.
Asana'nın en iyi özellikleri
- İşbirliğine dayalı görev yönetimi: Görevleri paylaşın, yorumlar ekleyin ve güncellemeleri izleyerek ekip çalışmasını geliştirin
- Popüler araçlarla entegrasyon: Google Drive, Microsoft Teams ve Slack ile sorunsuz bir şekilde çalışarak iş akışlarını birleştirir
- Özel gösterge panelleri: Özelleştirilebilir grafikler ve gerçek zamanlı güncellemelerle proje verilerini görselleştirin
- Hedef uyumu: Daha iyi görünürlük için görevleri ve projeleri doğrudan kurumsal hedeflerle ilişkilendirin
- Kullanıcı dostu arayüz: Sezgisel tasarım, kullanıma başlama ve kullanımı kolaylaştırır
Asana sınırlamaları
- Zaman takibi yok: Görevlere harcanan zamanı izlemek için yerleşik özellikler yoktur
- Yeni kullanıcılar için çok karmaşık: Çok sayıda özellik, yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir
- Sınırlı görev atamaları: Görev başına yalnızca bir kullanıcıya izin verir, bu da işbirliğini engelleyebilir
Asana fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10,99 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10.700+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (13.200+ yorum)
Ayrıca okuyun: Performans Değerlendirme için Hedef Belirleme Uygulaması
7. Leapsome (Hedefleri öğrenme ve performansla uyumlu hale getirmek için en iyisi)
Hedef belirleme, çalışan geri bildirimi ve öğrenmeyi senkronize etmekte zorlanan kuruluşlar için Leapsome kolay bir seçim olabilir.
Leapsome'un hedef ağaçları, bireysel, takım ve şirket hedeflerini birbirine bağlamanıza olanak tanır, bu da kuruluş içinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırır.
Ayrıca, AI destekli hedef belirleme ve Jira gibi sorunsuz entegrasyonlarla karmaşık iş akışlarını basitleştirir.
Leapsome'un en iyi özellikleri
- Hedef ağaçları: Bireysel, takım ve organizasyonel hedefleri birbirine bağlayarak başarıya giden yolu netleştirin
- AI destekli hedef belirleme: En iyi uygulamalara ve bağlama dayalı OKR'ler ve geliştirme hedefleri oluşturun
- Performans yönetimi: 360° değerlendirmeler yapın, 1:1 görüşmeler ve check-in'ler sırasında hedefleri uyumlu hale getirin
- Çalışan bağlılığı araçları: Geri bildirim, anketler ve övgü ile moral ve işbirliğini artırın
- Öğrenme modülleri: Çalışanların gelişimi için ölçeklenebilir ve otomatikleştirilmiş öğrenme yolları oluşturun
Leapsome sınırlamaları
- Navigasyon zorlukları: Arayüz, özellikle yeni kullanıcılar için karmaşık olabilir
- Yenileme koşulları: Sabit sözleşmeler ve belirsiz yenileme politikaları, değişken ihtiyaçları olan kuruluşları zor durumda bırakabilir
- Bildirim yükü: Aşırı bildirimler bazı kullanıcıların dikkatini dağıtabilir
Leapsome fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Leapsome puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (1.750+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)
✨ Kullanıcı Yorumları: Leapsome, hem çalışanların hem de kuruluşların ihtiyaçlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan sezgisel kullanıcı arayüzü ile öne çıkıyor. Kullanıcılar, hedef belirleme, KPI izleme ve incelemeler gibi süreçleri basitleştiren net düzenini takdir ediyor. Ancak bazı kullanıcılar, özelleştirme ve öğrenme materyallerinde daha fazla esneklik istiyor.
8. WorkBoard (Stratejileri ölçülebilir sonuçlarla uyumlu hale getirmek için en iyisi)
Kuruluşlar genellikle üst düzey strateji ile eyleme geçirilebilir sonuçlar arasındaki uçurumu kapatmakta zorlanır.
WorkBoard, strateji uygulamasını basitleştirmek ve takımlar arasında hedefleri uyumlu hale getirmek için yapay zeka destekli araçlar sunarak bu sorunu çözüyor. OKR tabanlı çerçevesi netlik, hesap verebilirlik ve şeffaflık sağlayarak takımların çıktıdan ziyade sonuçlara odaklanmasını sağlıyor.
🍪 Bonus: WorkBoard'un ısı haritaları, puan kartları ve gerçek zamanlı ilerleme güncellemeleri, liderlere organizasyonel performansı kuşbakışı bir görünüm sunar.
WorkBoard'un en iyi özellikleri
- AI destekli OKR taslağı: Stratejik önceliklere göre hedefleri ve anahtar sonuçları otomatik olarak oluşturun ve iyileştirin
- Hizalama için ısı haritaları: Takımlar arasındaki riskleri, ilerlemeyi ve bağımlılıkları gerçek zamanlı olarak görselleştirin
- Puan kartları ve gösterge panelleri: Toplantılar sırasında hızlı ve bilinçli kararlar almak için canlı verileri sunun
- 1:1 hazırlık araçları: Yöneticilere anlamlı koçluk konuşmaları yapmaları için kişiselleştirilmiş içgörüler sağlayın
- Çapraz fonksiyonlu işbirliği: Bağımlılık yönetimini basitleştirin ve takımlar arası koordinasyonu iyileştirin
WorkBoard sınırlamaları
- Arayüz karmaşıklığı: Kullanıcılar, platformun hantal ve gezinmenin zor olduğunu bildiriyor
- Fiyat şeffaflığı: Abonelik koşulları ve yüksek çıkış engelleriyle ilgili endişeler bazı kuruluşları caydırabilir
- Öğrenme eğrisi: Güçlü özellik seti, ilk kez kullanan kullanıcılar için zorlayıcı olabilir
WorkBoard fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
WorkBoard puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (90+ yorum)
9. Weekdone (Takım uyumu ve haftalık ilerleme izleme için en iyisi)
Öyle görünmeyebilir, ancak bir hafta uzun bir süredir; muhtemelen bu yüzden birçok ülke daha kısa çalışma haftasına geçiyor.
Ancak bu ülkelerden birinde yaşamıyorsanız, Weekdone haftalık planlama ve ilerleme raporlamasını OKR izleme ile entegre ederek herkesin işinin daha geniş hedeflere nasıl katkıda bulunduğunu bilmesini sağlar.
Ek olarak, takımlar güncellemeler sağlayabilir, geri bildirimde bulunabilir ve anahtar sonuçları kutlayarak işbirliğine dayalı ve motive edici bir iş ortamı yaratabilir.
Weekdone'un en iyi özellikleri
- OKR hiyerarşisi görselleştirme: Şirket, takım ve bireysel hedefleri net bir ağaç görünümüyle uyumlu hale getirin
- Haftalık ilerleme raporları: Görevleri, planları ve sorunları izleyerek darboğazları erken tespit edin
- Etkileşim araçları: Güncellemeler üzerinde beğeniler, yorumlar ve övgüler yoluyla işbirliğini teşvik edin
- Özelleştirilebilir raporlar: Eyleme geçirilebilir içgörülerle otomatik ilerleme raporları oluşturun
- Ücretsiz OKR koçluğu: OKR'leri etkili bir şekilde uygulamak için uzman rehberliğine erişin
Weekdone sınırlamaları
- Uygulama performansı sorunları: Bazı kullanıcılar mobil uygulamada yavaşlık yaşadıklarını bildirmiştir
- Müşteri desteği ile ilgili endişeler: Kritik zamanlarda sınırlı destek sunulduğu belirtilmiştir
- Öğrenme eğrisi: İlk kurulum ve kullanıma başlama, yeni kullanıcılar için zor olabilir
Weekdone fiyatlandırması
- Ücretsiz: 3 kullanıcıya kadar
- Katman: 10,80 $/ay kullanıcı başına
Weekdone puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (35+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)
Ayrıca okuyun: Kişisel Verimlilik için Günlük Hedefler Nasıl Belirlenir?
10. Staffbase (İç iletişime odaklanan büyük kurumsal şirketler için en iyisi)
Büyük kuruluşlar genellikle parçalı iletişimle mücadele eder ve önemli güncellemeler, stratejiler veya kültürel girişimler tüm çalışanlara etkili bir şekilde ulaşamaz.
Staffbase bunu nasıl çözüyor? Birden fazla kanalı entegre eden kapsamlı bir iletişim bulutu sunarak.
1.000'den fazla çalışanı olan büyük kurumsal şirketler için tasarlanan Staffbase, intranetler, uygulamalar, e-postalar ve entegre araçlar aracılığıyla iletişim çabalarını birleştirmeye yardımcı olur.
Staffbase'in en iyi özellikleri
- Çok kanallı iletişim: İntranetler, haberler, sosyal medya gönderileri ve sohbet yoluyla güncellemeleri paylaşın
- Anket araçları: Kısa anketlerle çalışanların geri bildirimlerini toplayarak uyumu ölçün
- İçerik planlama: Yayınlamadan önce editoryal kampanyalar planlayın ve içerik üzerinde işbirliği yapın
- Analitik gösterge paneli: Katılımı izleyin ve ilgi çeken içeriği belirleyin
- Microsoft 365 entegrasyonu: SharePoint, Teams ve Viva Connections ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun
Staffbase sınırlamaları
- Kurumsal odak: Öncelikle 1.000'den fazla çalışanı olan büyük kuruluşlar için tasarlanmıştır
- Sınırlı mobil yönetim: Yöneticiler için özel mobil uygulama yoktur
- Temel destek: Yalnızca e-posta desteği mevcuttur
Staffbase fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Staffbase puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (225+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (75+ yorum)
✨ Kullanıcı Yorumları: Staffbase kullanıcıları, sezgisel tasarımı, kullanım kolaylığı ve kolay uygulama ve sürekli destek sağlayan duyarlı müşteri desteğini övüyor. Ayrıca, etkileşimli içerik planlama ve iletişim boşluklarını doldurmaya yarayan araçlar gibi özellikleri de beğeniyorlar.
11. Workleap (Hibrit ve uzaktan İK süreçlerini basitleştirmek için en iyisi)
Çoğu işveren, hibrit veya uzaktan çalışan takımların iletişim, katılım ve performans izleme konusunda sık sık boşluklar yaratacağından korkar. Workleap, bu zorlukları basitleştirmeyi amaçlamaktadır.
Çalışan bağlılığını artırmak, geri bildirim süreçlerini iyileştirmek ve İK'nın çalışan deneyimini optimize etmesini desteklemek için tasarlanmış entegre bir platform sunar.
Katılım anketleri için Officevibe, organizasyon şemaları için Pingboard ve performans izleme yetenekleri gibi araçlarla Workleap, takımların nerede çalışırsa çalışsın uyumlu ve bilgili kalmasını sağlar.
Workleap'in en iyi özellikleri
- Anonim geri bildirim: Çalışanların korkmadan dürüst geri bildirimlerini paylaşmalarını sağlayın
- Özelleştirilebilir anketler: Anketleri kuruluşun ihtiyaçlarına göre uyarlayın
- Gerçek zamanlı analitik: Daha iyi kararlar almak için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin
- Sorunsuz entegrasyonlar: Slack, Microsoft Teams ve diğer platformlarla bağlantı kurun
- Merkezi işe alım: Yeni işe alım süreçlerini basitleştirin ve otomatikleştirin
Workleap sınırlamaları
- Sınırlı gelişmiş raporlama: Daha büyük kuruluşların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir
- Özelleştirme engelleri: Bazı özellikler esneklik açısından kısıtlayıcı olabilir
- Öğrenme eğrisi: Belirli araçların ilk kurulumu zaman alabilir
Workleap fiyatlandırması
- Katılım anketleri ve geri bildirim: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Performans yönetimi: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Pingboard (kuruluş şemaları): Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- Öğrenim Yönetimi: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- Tam paket: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
Workleap puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (60'tan fazla yorum)
Dikkate Alınmaya Değer Diğer Yararlı Araçlar
İşte, en iyi 11 listemize giremeyen ancak benzersiz özellikleriyle oldukça yararlı olan ek Microsoft Viva Goals alternatiflerinin bir listesi:
- Wrike: Gerçek zamanlı güncellemeler, Gantt grafikleri ve 400'den fazla uygulama ile entegrasyonlar sayesinde gelişmiş takım işbirliği özellikleri sunarak sorunsuz iş akışları sağlar
- Smartsheet: Proje yönetimini elektronik tablo işlevselliği ile birleştirerek, Excel'e aşina olan ancak gelişmiş izleme özelliklerine ihtiyaç duyan takımlar için ideal hale getirir
- Ally. io: Slack, Microsoft Teams ve Salesforce gibi mevcut araçlara sorunsuz entegrasyona odaklanarak OKR uyumu ve izleme konusunda uzmanlaşmıştır
Viva La ClickUp: Hedefleriniz Artık Uyumlu
Daha büyük hedeflerimize doğru nasıl ilerlediğimizi takip etmek benim için çok önemli. ClickUp, önceki araçlarımızda olmayan, ihtiyacım olan üst düzey görünürlüğü bana hızlı bir şekilde sağlıyor.
Daha büyük hedeflerimize doğru nasıl ilerlediğimizi takip etmek benim için çok önemli. ClickUp, önceki araçlarımızda olmayan, ihtiyacım olan üst düzey görünürlüğü bana hızlı bir şekilde sağlıyor.
Microsoft Viva paketi geçişinde sorun yaşayacağınız konusunda endişeleriniz varsa, ClickUp size yardımcı olabilir.
Özelleştirilebilir gösterge panelleri, AI destekli hedef belirleme ve çok yönlü görünümler gibi özelliklerle ClickUp, hedeflerin izlenmesini ve uyumlaştırılmasını kolaylaştırarak zorlukları büyüme fırsatlarına dönüştürür.
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