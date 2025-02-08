etkileşimi Artırmak için En İyi 10 Sosyal Medya CRM Aracı

Sosyal medya, sürekli akan anlardan oluşan bir akış gibi hissedilebilir, ancak her etkileşim bir bağlantı kurma fırsatıdır. İster yorum, ister bahsetme, ister DM olsun, müşterileriniz konuşuyor, paylaşım yapıyor ve hızlı yanıtlar bekliyor.

Ancak dürüst olalım, tüm bunları birden fazla platformda takip etmek oldukça zor olabilir.

İşte burada sosyal medya CRM araçları devreye girer. Bu araçlar, sadece yanıt vermekle kalmayıp anlamlı ilişkiler ve sadakat oluşturmanıza yardımcı olur.

Bu blog yazısında, etkileşimi artırmak ve hedef kitlenizle istediğiniz şekilde bağlantı kurmak için en iyi 10 sosyal müşteri ilişkileri yönetimi aracını inceleyeceğiz. 🎯

⏰ 60 saniyelik özet En yüksek puanlı sosyal medya CRM araçlarıyla hedef kitlenizin etkileşimini artırmaya başlayın: ClickUp ( AI destekli sosyal medya yönetimi için en iyisi) Salesforce Social Studio (Kapsamlı sosyal medya yönetimi çözümleri için en iyisi) HubSpot CRM (Entegre pazarlama ve satış otomasyonu için en iyisi) Zoho CRM (Uygun fiyatlı ve çok yönlü sosyal medya yönetimi için en iyisi) Sprout Social (Güçlü sosyal medya pazarlama özellikleri için en iyisi) Nimble (İlişki yönetimi ve sosyal dinleme için en iyisi) Agorapulse (Kullanıcı dostu sosyal medya planlama ve analitik için en iyisi) Hootsuite (Çoklu platform sosyal medya yönetimi için en iyisi) Buffer (Basit ve etkili yayın planlama için en iyisi) Pipedrive (Satış odaklı sosyal CRM çözümleri için en iyisi)

Sosyal Medya CRM Nedir?

Sosyal medya CRM, müşteri etkileşimlerini izlemek, etkileşim kurmak ve yönetmek için sosyal medya platformlarını müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) araçlarıyla entegre eden bir sistemdir.

'un sosyal medya AI araçları, işletmelerin sosyal medya konuşmalarını izlemesine, müşteri sorularını yanıtlamasına ve etkileşim metriklerini analiz etmesine olanak tanır. Ayrıca, farklı kanallardaki müşteri etkileşimlerinin birleşik bir kaydını tutar.

Bu entegrasyon, iletişimi kolaylaştırır, müşteri hizmetlerini iyileştirir ve sosyal medya etkinliklerinden elde edilen içgörülere dayalı olarak daha güçlü ilişkiler kurar.

🧠 İlginç Bilgi: İş liderlerinin %96'sı, sosyal verileri önümüzdeki üç yıl içinde şirketlerinin CRM'lerine entegre etmeyi planlıyor ve bu da sosyal CRM'nin artan önemini vurguluyor.

Sosyal Medya CRM Dijital Pazarlamacılar İçin Neden Önemlidir?

Sosyal medya CRM, sosyal platformlar ve CRM sistemleri arasındaki boşluğu doldurur. Dijital pazarlamacılara, hedef kitlelerle etkileşim kurmak, davranışları analiz etmek ve kalıcı bağlantılar kurmak için güçlü bir yol sunar.

Sosyal medya CRM aracını kullanmaya başlamanız için nedenler. 📃

Verileri merkezileştirir: Sosyal medya ve CRM bilgilerini tek bir merkezi görünümde birleştirir

İletişimi kolaylaştırır: Bu araç, Facebook, Instagram ve X gibi platformlardaki etkileşimleri tek bir arayüzden yönetmenizi sağlar

Analitiği izler: Dönüşümler, trafik ve kullanıcı etkileşimleri gibi performans ölçütlerini izler

Müşteri duyarlılığını analiz eder: Araç, halkın algısını ölçmek için gerçek zamanlı marka bahsetmelerini ve geri bildirimleri izler

Kampanyaları kişiselleştirir: Sosyal medya CRM aracı, özel pazarlama için müşterileri demografik özelliklere veya geçmiş davranışlarına göre kategorilere ayırmaya yardımcı olur ve en iyi sonucu verenin belirlenmesi için A/B testleri yapılmasını sağlar

🔍 Biliyor muydunuz? İnsanların %31'i Facebook'ta şirket sayfalarını aktif olarak takip ediyor ve %64'ü platformda aktif olan şirketlerin adını söyleyebiliyor. Bu, sosyal müşteri ilişkileri yönetiminin marka görünürlüğünü nasıl artırdığını kanıtlıyor.

Sosyal medya CRM'de nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru sosyal CRM aracını seçmek, stratejinizin başarısını veya başarısızlığını belirler. Mevcut birçok araç arasından, hedefleriniz ve iş akışlarınızla uyumlu belirli özelliklere odaklanmalısınız. Sosyal medya entegrasyon yeteneklerinden analitik ve otomasyona kadar, neye öncelik vereceğinizi bilmek, sonuçlar sağlayan bir çözüm bulmanın anahtarıdır.

Sosyal medya CRM aracınızı seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini inceleyelim. 💁

Kapsamlı müşteri profilleri: Kişiselleştirilmiş erişim için sosyal etkileşimlerden, satın alma geçmişinden ve daha fazlasından gelen verileri birleştiren bir CRM seçin ve ayrıntılı müşteri profilleri oluşturun

Potansiyel müşteri oluşturma araçları: Satış ve pazarlama takımlarınızın potansiyel müşterileri daha etkili bir şekilde beslemesine yardımcı olmak için sosyal medya etkileşimlerinden potansiyel müşterileri yakalayan özellikleri arayın

Omnichannel etkileşim desteği: CRM'nin sosyal medya, e-posta ve sohbet üzerinden iletişimi birleştirerek müşteri etkileşimlerinin tutarlı bir görünümünü sağladığından emin olun

Hızlı geri bildirim ve yanıt araçları: Sorulara ve yorumlara gerçek zamanlı olarak yanıt verme özelliğine sahip araçlara öncelik verin

En İyi 10 Sosyal Medya CRM

Sosyal medya, gelen tüm mesajlar ve bahsetmelerle oldukça kaotik hale gelebilir. Bir sosyal medya CRM'si, daha iyi müşteri ilişkileri için bu kaosa bir düzen getirebilir.

Bilgiye dayalı bir karar vermenize yardımcı olmak için, en iyi 10 aracı bir araya getirdik. 👀

1. ClickUp (AI destekli sosyal medya yönetimi için en iyisi)

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, en iyi sosyal medya CRM araçları listemizin başında yer alıyor. Görev yönetimi, içerik takvimleri ve işbirliği araçları gibi özelliklere sahip ClickUp'ın Pazarlama Çözümü, kampanyaları etkili bir şekilde planlamanıza, yürütmenize ve izlemenize olanak tanır.

ClickUp Brain

ClickUp Brain ile sosyal medya için içerik oluşturun ve kolayca iyileştirin

ClickUp'ın yerel AI asistanı ClickUp Brain, yaratıcı içerik oluşturma işini üstlenir. Kampanya ayrıntılarınızı, tercihlerinizi, marka stil kılavuzunuzu ve diğer ilgili ayrıntıları girin ve Brain'in sosyal medya kanallarınız için anında özel içerik oluşturmasına izin verin. Ardından, yerleşik geliştirme özellikleriyle içeriği daha da iyileştirebilir ve düzenleyebilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonları, sosyal medya iş akışlarınızı kolaylaştırmanıza ve verimliliği artırmanıza yardımcı olan güçlü bir araç sunar. Bu aracı kullanarak görevleri otomatik olarak atayabilir, durumları güncelleyebilir, e-posta yanıtları gönderebilir ve kampanya ilerlemesini izleyebilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ile bahsetmeleri izleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Bu özellik, manuel görevleri azaltmak, hataları en aza indirmek ve verimliliği artırmak isteyen işletmeler için kullanışlıdır.

ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp ile sosyal medya içgörülerini edinin Veriye dayalı kararlar almak için gösterge panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri, sosyal medya metriklerini tek bir merkezi konumda izlemek için mükemmeldir. Katılımı izliyor, takipçi artışını takip ediyor veya sosyal medyanızı denetliyor olun, Gösterge Panelleri anahtar metrikleri gerçek zamanlı olarak görselleştirmeyi kolaylaştırır.

Örneğin, yeni bir pazarlama kampanyası başlattığınızda, özelleştirilmiş Gösterge Panelinizi kullanarak her bir gönderinin performansını, en fazla etkileşimi sağlayan platformu ve takipçi tabanınızın nasıl büyüdüğünü izleyebilirsiniz.

ClickUp Sohbet'i kullanarak iç ve dış paydaşlarla iletişim kurun

ClickUp Chat, iletişimi doğrudan görevlere ve proje yönetimine entegre ederek, sosyal medya kampanyalarını ve müşteri etkileşimlerini büyük ölçekte etkili bir şekilde yönetmek için idealdir.

Bağlam değiştirmeyi unutun; ClickUp Sohbet, her şeyi tek bir alanda merkezileştirerek takımların düzenli ve verimli çalışmasını sağlar. Sohbetleriniz ClickUp'ta belirli Alanlara, Klasörlere veya Listelere bağlanabilir, böylece sosyal medya kampanyaları veya müşteri etkileşimi konuları için bağlam sağlar.

📮ClickUp Insight: Anketimize katılan profesyonellerin yaklaşık %20'si günde 50'den fazla anlık mesaj gönderiyor. Bu yüksek hacim, takımın sürekli hızlı iletişim içinde olduğunu gösterebilir. Bu durum hız açısından harika olsa da, iletişim aşırı yüklemesi için de uygun bir ortam yaratabilir. ClickUp Sohbet gibi ClickUp'ın entegre işbirliği araçlarıyla, konuşmalarınız her zaman doğru görevlerle bağlantılı olur, böylece görünürlük artar ve gereksiz takiplerin gerekliliği azalır.

ClickUp CRM Şablonu, her boyuttaki işletme için müşteri ilişkileri yönetimini basitleştiren güçlü bir araçtır. Satışları izlemek, müşteri etkileşimlerini yönetmek ve potansiyel müşterileri beslemek için merkezi bir platform sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın CRM Şablonu, müşterileri ve satış fırsatlarını takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Şablon, potansiyel müşterileri ve fırsatları boru hatlarıyla izlemenize, iletişim bilgilerini düzenlemenize ve görevleri satış aşamasına göre önceliklendirmenize olanak tanır.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Sosyal Medya Şablonunu kullanarak tüm sosyal kanallarınız için tek bir plan oluşturabilir, destek ekibinin işbirliğini destekleyebilir ve maksimum etkileşim için içerik fikirlerini düzenleyebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Entegrasyonlar: Hootsuite ve Buffer dahil 1.000'den fazla araçtan veri ve analitik verilerini Hootsuite ve Buffer dahil 1.000'den fazla araçtan veri ve analitik verilerini ClickUp Entegrasyonları ile senkronize edin

İçerik yönetimi: ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanarak sürükle ve bırak kolaylığıyla sosyal medya içerik zaman çizelgelerini planlayın, görselleştirin ve ayarlayın ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanarak sürükle ve bırak kolaylığıyla sosyal medya içerik zaman çizelgelerini planlayın, görselleştirin ve ayarlayın

İşbirliği işlevleri: ClickUp Assign Comments ile yorumları doğrudan takım üyelerine atayarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün ClickUp Assign Comments ile yorumları doğrudan takım üyelerine atayarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

ClickUp sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Mobil uygulamada tarayıcı ve masaüstü sürümünde bulunan bazı gelişmiş özellikler yoktur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ı, hemen hemen her ihtiyacı karşılayacak şekilde genişletilebilen ve çok az sorunla uygulanabilen bir araç olarak görüyorum. Formlar, görev yönetim sistemi, onay özelliğine sahip içerik takvimi, Wiki veya hatta eyleme geçirilebilir adımlar içeren günlük olarak kullanılabilen Belgeler özellikleriyle bir CRM olarak kullanabilirsiniz. Gizlilik sağlayan, birden fazla çalışma alanı ve klasör oluşturma özellikleri, yalnızca paylaşmak istediğim şeylerin doğru kişiye ulaşmasını sağlıyor.

ClickUp'ı, hemen hemen her ihtiyacı karşılayacak şekilde genişletilebilen ve çok az sorunla uygulanabilen bir araç olarak görüyorum. Formlar, görev yönetim sistemi, onay özelliğine sahip içerik takvimi, Wiki veya hatta eyleme geçirilebilir adımlar içeren günlük olarak kullanılabilen Belgeler özellikleriyle bir CRM olarak kullanabilirsiniz. Gizlilik sağlayan, birden fazla çalışma alanı ve klasör oluşturma özellikleri, yalnızca paylaşmak istediğim şeylerin doğru kişiye ulaşmasını sağlıyor.

2. Daha sonra

Later, içerik planlamasını kolaylaştırmak ve markanızın çevrimiçi varlığını geliştirmek için tasarlanmış bir sosyal medya yönetim platformudur. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü, Instagram, Facebook, Twitter ve Pinterest dahil olmak üzere birden fazla platformda gönderileri planlamanıza ve zamanlamanıza olanak tanır. Görsel içerik takvimi, planlanan gönderilere net bir genel bakış sunarak verimli içerik planlamasını kolaylaştırır.

Öne çıkan özelliklerinden biri, kullanıcıların gelecekte kullanmak üzere görüntüleri ve videoları depolamasına, düzenlemesine ve kategorilere ayırmasına olanak tanıyan Medya Kitaplığıdır. Notlar, etiketler ve yıldızlı medya seçenekleri ile bu özellik, tüm medya varlıklarının kolayca erişilebilir ve yönetilebilir olmasını sağlar.

Daha sonra eklenecek en iyi özellikler

Basit sürükle ve bırak arayüzü ile görsel içerik takviminde gönderileri planlayın ve zamanlayın

Sosyal stratejilerinizi iyileştirmek için erişim, gösterim ve etkileşim metrikleri hakkında içgörüler edinin

Instagram gönderilerinden trafik çekmek için tıklanabilir görseller içeren özel bir Linkin. bio Instagram açılış sayfası oluşturun

Daha sonra sınırlamalar

Bazı gelişmiş özellikler, temel kullanıcılar için işlevselliği sınırlayan daha üst düzey planlar gerektirebilir

Platform, tüm sosyal medya kanallarını eşit şekilde desteklemeyebilir, bu da bazı kullanıcıların ihtiyaçlarını kısıtlayabilir

Daha sonra fiyatlandırma

Başlangıç: 25 $/ay

Büyüme: 45 $/ay

Gelişmiş: 80 $/ay

Ajans: 200 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Daha sonraki derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (390+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Later hakkında ne diyor?

Later, içeriğimizi düzenlemeyi ve sosyal medya platformlarımıza önceden yayınlamayı kolaylaştırır. Bu görevi toplu olarak yapmayı seviyorum ve birkaç yıldır Later'ı kullanıyorum. İşi karmaşıklaştırmayacak kadar basit ve hızlı ve kolay hale getirmek için yeterli araç ve seçeneğe sahip.

Later, içeriğimizi düzenlemeyi ve sosyal medya platformlarımıza önceden yayınlamayı kolaylaştırır. Bu görevi toplu olarak yapmak istiyorum ve birkaç yıldır Later'ı kullanıyorum. İşi karmaşıklaştırmayacak kadar basit ve hızlı ve kolay hale getirmek için yeterli araç ve seçeneğe sahip.

🔍 Biliyor muydunuz? Sosyal CRM, müşteri ilişkilerini güçlendirerek ve değer odaklı, sürdürülebilir iş uygulamalarını teşvik ederek küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) performansını önemli ölçüde artırabilir.

3. HubSpot CRM (Entegre pazarlama ve satış otomasyonu için en iyisi)

hubspot aracılığıyla

HubSpot CRM, işletmelerin çeşitli platformlarda müşteri etkileşimlerini yönetmelerine yardımcı olur. Entegre pazarlama araçları, kullanıcıların sosyal medya kanalları aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle etkileşim kurarken, gerçek zamanlı analitiklerle performansı izlemelerine olanak tanır.

Platformun evrensel gelen kutusu, birden fazla sosyal medya platformundan gelen mesajları merkezileştirerek takımların müşteri sorularına hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlar. Ayrıca HubSpot CRM, ilk temas noktalarında iletişim çabalarını iyileştirmek için chatbotlar gibi otomasyon araçları da içerir.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

CRM'den doğrudan e-postalar için bildirimler gönderin, izleyin ve alın

Kapsamlı potansiyel müşteri oluşturmayı desteklemek için e-posta pazarlaması, sosyal medya planlaması ve açılış sayfası oluşturma gibi özelliklerden yararlanın

HubSpot CRM sınırlamaları

Müşterilere otomatik e-postalar göndermek için pahalı bir pazarlama eklentisi satın almanız gerekir

Girişimciler veya tek başına çalışanlar için başka seçenek yoktur

HubSpot CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Sales Hub Starter: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Sales Hub Professional: Kullanıcı başına aylık 90 $

Sales Hub Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 ABD doları

HubSpot CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

📖 Ayrıca Okuyun: Ücretsiz Sosyal Medya Takvim Şablonu Seçenekleri

4. Zoho CRM (Uygun fiyatlı ve çok yönlü sosyal medya yönetimi için en iyisi)

zoho CRM aracılığıyla

Zoho CRM, müşteri etkileşimini geliştirir ve satış operasyonlarını optimize eder. Bir CRM pazarlama yazılımı olan Zoho CRM, kişiselleştirilmiş ve anlamlı bir etkileşim için sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardaki müşteri etkileşimlerinin 360 derecelik bir görünümünü sunar.

Ayrıca, işletmelerin sosyal medya platformlarında müşterilerle doğrudan bağlantı kurarak, zamanında ve etkili konuşmalar gerçekleştirerek CRM stratejilerini uygulamalarına yardımcı olur.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Çok yönlülüğü artırmak için büyük sosyal medya platformları dahil 1.000'den fazla uygulamaya bağlanın

E-postalar oluşturmak ve darboğazları belirlemek için Zia ve ChatGPT gibi yapay zeka destekli araçları kullanın

Gelişmiş raporlama ve tahmin araçlarıyla güçlü içgörüler elde edin, sosyal medya metriklerini analiz edin ve stratejilerinizi iyileştirin

Zoho CRM sınırlamaları

Mobil uygulama gecikiyor ve masaüstü sürümünde yapılan değişiklikleri yüklemiyor

İki yönlü mesajlaşma seçeneği yoktur

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 50 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 65 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (2.500+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.500+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Facebook Messenger veya Instagram gibi platformlarda sohbet robotlarını kullanarak SSS'leri yanıtlayın ve müşterilere rehberlik edin, 7/24 destek sağlarken zamandan tasarruf edin.

5. Sprout Social (Güçlü sosyal medya pazarlama özellikleri için en iyisi)

sprout Social aracılığıyla

Kullanıcı dostu arayüzüyle tanınan Sprout Social, sosyal medya yönetimi, müşteri etkileşimi ve analitiği bir araya getirerek veriye dayalı kararlar alınmasını sağlar.

Birleştirilmiş gelen kutusu, müşteri iletişimini kolaylaştırır, yanıtları otomatikleştirir, mesajlara öncelik verir ve daha hızlı çözümler sağlar. Ayrıca, Salesforce gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olarak, çeşitli teknoloji yığınları ve CRM stratejileri için uyarlanabilirliğini artırır.

Sprout Social'ın en iyi özellikleri

AI destekli özetler ve ihtiyaç yanıt algılama ile bakım takımının verimliliğini artırın

AI Assist'i kullanarak alternatif yanıtlarla müşterilerle bağlantı kurun

Dahili işbirliği ve kapsamlı müşteri bilgileri için merkezi bir platform edinin

Sprout Social sınırlamaları

Planlama sırasında gönderileri tekrarlayamaz veya bir gönderiye ilk yorumu ekleyemezsiniz. Konuları planlamak da mümkün değildir

Tüm kanallarda coğrafi filtreleme fonksiyonu yoktur

Sprout Social fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 249 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 399 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 499 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sprout Social puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (3.5000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Sprout Social hakkında ne diyor?

Yeni başlayanlar ve deneyimli sosyal medya uzmanları için mükemmel, kullanımı ve anlaşılması çok kolay bir sosyal planlama platformu. Sosyal büyümeyi ve belirli gönderilerin performansını anlamayı iyileştirmeye yardımcı olacak mükemmel içgörüler ve analizler sağlar. Herhangi bir sosyal medya yönetimi işi için gerekli olan birden fazla sosyal profili aynı anda yönetmek çok basittir.

Yeni başlayanlar ve deneyimli sosyal medya uzmanları için mükemmel, kullanımı ve anlaşılması çok kolay bir sosyal planlama platformu. Sosyal büyümeyi ve belirli gönderilerin performansını anlamaya yardımcı olmak için mükemmel içgörüler ve analizler sağlar. Herhangi bir sosyal medya yönetimi işi için gerekli olan birden fazla sosyal profili aynı anda yönetmek çok basittir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: İlk sosyal medya sitesi, 1997 yılında kurulan Six Degrees idi. Kullanıcıların profiller oluşturmasına, arkadaşlarıyla bağlantı kurmasına ve mesaj göndermesine olanak tanıyan bu site, gelecekteki platformların temelini attı.

6. Nimble (İlişki yönetimi ve sosyal dinleme için en iyisi)

nimble aracılığıyla

Nimble, etkileşimi basitleştiren ve iş iletişimini iyileştiren bir işbirliği CRM platformudur. Sezgisel tasarımı, takımların konuşmaları izlemesine, takip hatırlatıcıları ayarlamasına ve etkileşim metriklerini gözden geçirmesine olanak tanır.

Öne çıkan özelliklerinden biri, satış boru hatları, takvim etkinlikleri ve e-posta performans ölçümleri dahil olmak üzere günlük önceliklerinizi net bir şekilde gösteren Bugün Sayfası gösterge panelidir. Daha yüksek açılma oranı izleme ve gerçek zamanlı geri bildirim analizi gibi özelliklerle, hedef kitlenizle daha iyi bağlantı kurmak için iletişiminizi özelleştirebilirsiniz.

Nimble'ın en iyi özellikleri

Google ve Microsoft 365 kişileri, takvimleri ve e-posta entegrasyonlarını senkronize edin

İletişim kayıtlarını ve Bugün Sayfası gösterge panelini tercihlerinize göre özelleştirin

Verimliliği artırmak için ş Akışı şablonları, grup mesajlaşma, mesaj dizileri ve otomasyonları uygulayın

Sosyal bilgileri, e-postaları, telefon numaralarını ve adresleri bulan sosyal profil eşleştirme özellikleriyle potansiyel müşterileri belirleyin

Nimble sınırlamaları

Nimble, aylık 1.000 mesaja kadar planlar sunar, ancak günlük sınır e-posta sağlayıcınıza bağlıdır

Temel Nimble hesabı, koltuk başına yalnızca 2 GB'a kadar depolama alanı içerir

Esnek fiyatlandırma

Standart: Kullanıcı başına aylık 29,90 $

Nimble puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (1.500+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: İlk emoji, dijital iletişimi daha ifade edici hale getirmek için 176 karakter tasarlayan Shigetaka Kurita tarafından 1999 yılında yaratıldı. Bugün, platformlar genelinde 3.000'den fazla emoji kullanılıyor!

7. Agorapulse (Kullanıcı dostu sosyal medya planlama ve analitik için en iyisi)

agorapulse aracılığıyla

Agorapulse, TikTok ve Instagram Reels gibi ağlara doğrudan yayın yapmanıza yardımcı olarak kısa form video içeriklerini stratejinize entegre etmenizi sağlar. Gelişmiş sosyal dinleme yetenekleri sunarak sektördeki anahtar kelimeleri ve rakip faaliyetlerini kolaylıkla izlemenize yardımcı olur

Salesforce ve HubSpot gibi CRM araçlarıyla doğrudan entegre olarak, sosyal medya etkileşimleri ile müşteri ilişkileri yönetimi çabaları arasındaki şeffaflığı ve koordinasyonu artırır.

Agorapulse'un en iyi özellikleri

Advocacy by Agorapulse ile sosyal medya mesajlarınızı güçlendirin ve nitelikli potansiyel müşteriler edinin

Aracın yapay zeka destekli yazma asistanını kullanarak daha iyi içeriklerle sosyal medya varlığınızı geliştirin

Sosyal dinleme özelliği ile bahsetmeleri, duygu yoğunluğunu ve etkileşim trendlerini izleyin

Agorapulse sınırlamaları

Gönderiler farklı uygulamalar için özelleştirilmelidir

Instagram ve Facebook gibi uygulamalara doğrudan yayınlanırsa, platform etkileşim sonrası metrikleri göstermez

Agorapulse fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 99 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 149 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 199 $

Özel: Özel fiyatlandırma

Agorapulse puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Müşterilerinizi, ürünlerinizin yorumlarını, referanslarını veya fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya teşvik edin. Topluluk katılımını artırmak için onların gönderilerini paylaşın.

8. Hootsuite (Çoklu platform sosyal medya yönetimi için en iyisi)

hootsuite aracılığıyla

Hootsuite, sağlam CRM işlevlerine sahip bir sosyal medya proje yönetimi platformudur ( ). Sosyal medya konuşmalarını izlemenize, müşterilerle etkileşim kurmanıza ve net, verimli raporlar aracılığıyla verileri analiz etmenize olanak tanır.

Sosyal dinleme araçları, marka bahsetmelerini, sektör anahtar kelimelerini ve rakip faaliyetlerini izleyerek müşteri duyarlılığını ve pazar trendlerini anlamanıza yardımcı olur. Hootsuite ayrıca otomatik yanıtlayıcılar, kaydedilmiş yanıtlar ve otomatik etiketleme ve atamalar gibi otomasyon özellikleri de sunar.

Hootsuite'in en iyi özellikleri

Tüm sosyal hesaplarınızı tek bir arayüzden yönetin, kolayca planlayın, yayınlayın ve analiz edin

Sosyal dinleme fonksiyonu ile marka algıları ve sektör trendleri hakkında bilgi sahibi olmak için anahtar kelimeleri, bahsetmeleri ve hashtag'leri izleyin

Hootsuite Amplify'ı kullanarak şirket çalışanlarınızın sosyal ağlarını marka tanıtımı için kullanın

Hootsuite sınırlamaları

Uygulama daha fazla paylaşım yapmanıza izin vermesine rağmen, Instagram'a yalnızca 10 adede kadar resim yükleyebilirsiniz

Raporlama özelliği, grafik ve çizelgelerden tek tıklamayla daha fazla ayrıntıya doğrudan erişim sağlamaz

Hootsuite fiyatlandırması

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $

Takım: 3 kullanıcı için aylık 249 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hootsuite puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (5.200+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Hootsuite hakkında ne diyor?

Hootsuite, sosyal medyayı yönetmek için harika bir araçtır. Arayüzü kullanımı kolaydır ve farklı platformlarda gönderileri uygulamak ve planlamak son derece kolaydır. Tüm sosyal medya hesaplarımızın merkezi noktası olarak her gün kullandığımız bir araçtır. Birden fazla hesabı yönetmek ve takipçilerle tek bir yerden etkileşim kurmak büyük zaman tasarrufu sağlıyor

Hootsuite, sosyal medyayı yönetmek için harika bir araçtır. Arayüzü kullanımı kolaydır ve farklı platformlarda gönderileri uygulamak ve planlamak son derece kolaydır. Tüm sosyal medya hesaplarımızın merkezi noktası olarak her gün kullandığımız bir araçtır. Birden fazla hesabı yönetmek ve takipçilerle tek bir yerden etkileşim kurmak büyük zaman tasarrufu sağlıyor

9. Buffer (Basit ve etkili yayın planlaması için en iyisi)

via Buffer

Buffer, bireylerin ve işletmelerin pazarlama çabalarını iyileştirmelerine yardımcı olan bir sosyal medya yönetim uygulamasıdır. Tek bir merkezi gösterge panelinden gönderileri planlayabilir, performansı analiz edebilir ve birden fazla sosyal medya hesabını yönetebilirsiniz.

Platform, kullanıcı dostu arayüzü ve sağlam analitik özellikleriyle tanınır.

Buffer'ın en iyi özellikleri

Buffer Publish'i kullanarak çeşitli platformlarda yayınlar oluşturun, yayınları planlayın ve birden fazla sosyal medya hesabını yönetin

Gönderim programınızı görselleştirin ve özelleştirilebilir takvim ile ayarlamalar yapın

Buffer Analytics ile gönderilerinizin ayrıntılı performans metriklerini elde edin, etkileşim düzeylerini anlayın ve stratejilerinizi optimize edin

Buffer sınırlamaları

Tüm sosyal medya platformları için analiz sağlamaz, bu da kullanıcıların performansı kapsamlı bir şekilde izleme yeteneğini sınırlar

Ücretsiz plan, konu başlıklı tweetler oluşturmanıza izin vermez ve bağlı sosyal medya hesaplarını kısıtlar

Buffer fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Takım: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Buffer puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

🤝 Hatırlatıcı: Yararlı bir CRM ipucu, şeffaf olmaktır. Bir sorun varsa, bunu sosyal medyada açıkça kabul edin. Müşteriler dürüstlüğü ve sorumluluk almayı takdir eder.

10. Pipedrive (Satış odaklı sosyal CRM çözümleri için en iyisi)

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, dijital pazarlamacılar ve iş stratejistlerinin etkileşimi iyileştirmesine ve müşteri ilişkilerini yönetmesine yardımcı olur. Görsel boru hattı düzeni, konuşmaları izlemeyi, potansiyel müşteri ilerlemesini takip etmeyi ve etkileşim fırsatlarını belirlemeyi kolaylaştırır.

Takip e-postaları ve hatırlatıcılar gibi otomasyonlar, iş akışlarını basitleştirerek strateji ve yaratıcılık için zaman kazandırır. Insights özelliği, sosyal medya CRM çabalarını optimize eder ve sonuçları yönlendiren etkileşim modellerini vurgular.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

LeadBooster, Canlı Sohbet, Chatbot ve AI destekli istemler gibi araçlarla takip işlemlerini kontrol altında tutun

Gerçek zamanlı raporlar, yapay zeka destekli içgörüler, hedef izleme ve gelişmiş analitik ile sosyal medya platformlarında hedef kitlenizi daha iyi anlayın

Google Drive, Zapier, Hubspot ve daha fazlası dahil olmak üzere teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Pipedrive sınırlamaları

Belirli potansiyel müşterilere göre ürün listeleri oluşturma seçeneği bulunmadığından, verilerde dağınıklık oluşabilir

Yeni müşteri sayısı gibi üst düzey rakamları elde etmek genellikle karmaşık filtre kurulumları gerektirir ve güvenilir olmayan sonuçlar verebilir

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 24 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 44 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 64 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 79 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 129 ABD doları

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Pipedrive hakkında ne diyor?

Pipedrive'ın basit kullanıcı arayüzünü, özelleştirme esnekliğini ve kendi kategorisinde eşsiz olan geniş entegrasyon aralığını takdir ediyorum. Üçüncü taraf entegrasyonlar aracılığıyla istediğiniz hemen hemen tüm özellikleri kolayca ekleyebildiğiniz için, onu modüler olarak bile tanımlayabilirim. Bu, Pipedrive'ın mükemmel olmadığı alanların sınırlamalarıyla asla kısıtlanmamanızı sağlar. Öte yandan, hepsi bir arada bir çözüm tercih ediyorsanız, Pipedrive bu açıdan da rakiplerinden üstündür.

Pipedrive'ın basit kullanıcı arayüzünü, özelleştirme esnekliğini ve kendi kategorisinde eşsiz olan geniş entegrasyon aralığını takdir ediyorum. Üçüncü taraf entegrasyonlar aracılığıyla istediğiniz hemen hemen tüm özellikleri kolayca ekleyebildiğiniz için, onu modüler olarak bile tanımlayabilirim. Bu, Pipedrive'ın mükemmel olmadığı alanların sınırlamalarıyla asla kısıtlanmamanızı sağlar. Öte yandan, hepsi bir arada bir çözüm tercih ediyorsanız, Pipedrive bu açıdan da rakiplerinden üstündür.

ClickUp ile daha iyi sosyalleşin

En iyi sosyal CRM araçlarını inceledikten sonra, her birinin kendine özgü güçlü yönleri olan bazı sağlam seçeneklerin olduğu açıktır.

Ancak verimliliği akıllı özelliklerle birleştirme söz konusu olduğunda, ClickUp kesinlikle öne çıkıyor. 👑

Proje yönetimi ve CRM özelliklerini birleştirerek müşteri etkileşimlerini kolaylaştırır ve katılımı artırır. ClickUp Otomasyonları ile takip ve tekrarlayan görevleri kolayca halledebilir, ClickUp Brain ise yapay zeka kullanarak verilerinizi merkezileştirir ve içerik stratejinizi ince ayar yapar. ClickUp Sohbet ile takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz.

Tüm bu özellikler, ClickUp'ı sosyal medya CRM'sini yönetmek için en iyi seçim haline getirir ve stratejinizde bir adım önde olmanızı sağlar.

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