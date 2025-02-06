11 Ücretsiz Akran Değerlendirme Formu Şablonu

Bazen, patronlarımızdan daha çok meslektaşlarımız performansımızın güçlü bir göstergesi olabilir.

Düşünün. Akranlarımız veya bizimle benzer rollerdeki kişiler, aynı koşullar altında çalışır ve genellikle okulda grup projeleri veya işyerinde takım görevleri olsun, birbirlerinin çalışma tarzlarını ve alışkanlıklarını daha yakından tanır.

Bu nedenle, geleneksel performans yönetimi döngüsünün bir parçası olarak bir akran değerlendirme formu eklemek önemlidir. Akranlar, değerlendirme kriterlerini ve hedeflerini daha yakından ve daha kişisel olarak anlayabilecek benzersiz bir pozisyondadır.

Ve bu, her iki taraf için de faydalıdır! Bu, yapıcı bir geri bildirim bumerangı gibidir: meslektaşlarınıza geri bildirim sağlayarak, kendi güçlü yönleriniz ve iyileştirilmesi gereken alanlar hakkında daha keskin içgörüler geliştirirsiniz.

İster sınıf etkinliği, ister çalışan performans değerlendirmesi veya grup projesi akran değerlendirmesi için olsun, herkesi daha iyi değerlendiricilere dönüştürecek en iyi ücretsiz akran değerlendirme formları listesi burada.

Akran Değerlendirme Formu Şablonları Nedir?

Akran değerlendirme formu şablonu, akranların bir kişinin performansı, iş kalitesi veya takım içindeki katkıları hakkında geri bildirimde bulunmalarını sağlayan önceden tasarlanmış bir belgedir.

İster sınıfta ister iş yerinde olsun, bu şablonlar yapılandırılmış değerlendirmeler için vazgeçilmez bir araçtır ve güçlü yönleri ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemeye yardımcı olur.

✨ İşte nasıl işliyorlar: Amaç : Akranların geri bildirimlerini kolaylaştırmak ve çalışanların birbirlerinin gözünden güçlü ve zayıf yönlerini daha net bir şekilde görmelerini sağlamak

Yapı : Genellikle, adil değerlendirme için bir derecelendirme ölçeği ile birlikte takım çalışması, iletişim veya görev tamamlama gibi bir dizi soru veya kriter içerir

Avantajlar: Açık iletişimi teşvik eder, işbirliğini destekler ve değerlendirme sürecine yönetici değerlendirmelerinin ötesinde derinlik katar

📌 Örnek: Yöneticinin, önemli bir sunuma herkesin katkısını değerlendirmek için bir akran değerlendirme formu kullandığı bir proje ekibi düşünün. Mark, Rachel'ın organizasyon becerisini vurgularken, Rachel Mark'ın beyin fırtınası oturumları sırasında iletişimini geliştirebileceğini önerebilir. Sonuç? Sürekli iyileştirme ve daha güçlü, daha işbirlikçi bir takım için içgörülü geri bildirim.

İyi bir akran değerlendirme formu şablonu nedir?

İyi bir akran değerlendirme şablonu, yapı ve esneklik arasında mükemmel dengeyi sağlayan, değerlendirmelerin alakalı, içgörülü ve kolayca tamamlanmasını sağlayan önemli bir araçtır.

İdeal olarak aşağıdaki konuları kapsamalıdır:

Net hedefler : Değerlendirmenin amacını tanımlayın ve bunu organizasyonel veya : Değerlendirmenin amacını tanımlayın ve bunu organizasyonel veya takım hedefleriyle uyumlu hale getirin

Belirli kriterler : "İş kalitesi", "iletişim becerileri" veya "takım işbirliği" gibi ölçülebilir ve gözlemlenebilir performans faktörlerini kullanın

Derecelendirme ölçeği : Tutarlı bir ölçek (ör. 1-5 veya "kesinlikle katılıyorum" ile "kesinlikle katılmıyorum") yanıtları standartlaştırarak karşılaştırmayı kolaylaştırır

Açık uçlu yorumlar : Değerlendiricilerin belirli örnekler ve eyleme geçirilebilir öneriler paylaşabileceği niteliksel geri bildirimler için alan ekleyin

Dengeli yaklaşım : Yapıcı ve kapsamlı değerlendirmeleri teşvik etmek için hem güçlü yönlere hem de iyileştirilmesi gereken alanlara odaklanın

Anonimlik seçeneği : Özellikle hassas durumlarda dürüstlüğü sağlamak için anonim geri bildirim sunun

Alaka : Formu, role özgü sorumlulukları ve yetkinlikleri yansıtacak şekilde özelleştirin

Kullanım kolaylığı: Form düzenini basit ve talimatları açık tutarak değerlendirme sürecini kolaylaştırın

💡Pro İpucu: Akran değerlendirme formu oluştururken doğru soruları sormak, içgörülü ve eyleme geçirilebilir geri bildirimler almanızı sağlar. Aşağıdakilerden bazılarını eklemeyi düşünebilirsiniz: Bu eş, grup çalışması sırasında takım üyeleriyle ne kadar iyi iletişim kuruyor?

Bu iş arkadaşı, teslim tarihlerine ne kadar tutarlı bir şekilde uyuyor ve kendisine atanan görevleri ne kadar tamamlıyor?

Bu meslektaşın rolünde beklentileri aştığı bir örnek verebilir misiniz?

Bu meslektaş, takım tartışmalarına ve problem çözmeye ne kadar etkili bir şekilde katkıda bulunuyor?

Bu eş, grup hedeflerine ulaşmak için diğerleriyle ne kadar iyi işbirliği yapıyor?

Takıma olumlu etki eden bu akranın anahtar güçlü yönleri nelerdir?

Bu akranlar performanslarını iyileştirmek için hangi alanlara odaklanabilir?

11 Akran Değerlendirme Formu Şablonu

Şablonlar hayatı kolaylaştırır.

Ancak, akran değerlendirmesi söz konusu olduğunda, akran geri bildirimlerini basit bir şekilde toplamak istediğiniz için bunlar her zamankinden daha önemlidir.

İşte bunu yapmak için kullanabileceğiniz 11 akran değerlendirme formu şablonu (en sevdiğimiz ClickUp şablonlarından bazıları da dahil!).

1. ClickUp Akran Değerlendirme Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu şablonu kullanarak takımların eyleme geçirilebilir geri bildirimleri toplamasına yardımcı olarak değerlendirme sürecini basitleştirin

Ne yazık ki, bazen bir takım projesini tamamladığınızda, "Bir dakika, Jake ne yaptı ki?" gibi sözler duyabilirsiniz. Daha da kötüsü, bir takım üyesi sessizce yükü üstlenirken diğerleri boşta kalmış olabilir.

Hesap verebilirlik ve adaleti sağlamak için ClickUp Akran Değerlendirme Formu Şablonu bir süper kahraman gibi devreye girer.

Takımların bireysel katkılar hakkında dürüst ve yapıcı geri bildirimler toplamasına yardımcı olarak akran değerlendirme sürecini basitleştirir.

Bu şablonla, güçlü yanları vurgulayabilir, iyileştirilmesi gereken alanları belirleyebilir ve herkesin sıkı çalışmasının takdir edildiğinden emin olabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Sorumluluk bilincini artırmak, katkıları adil bir şekilde takdir etmek ve grup projelerinin ardından işbirliğini geliştirmek isteyen takımlar.

Ayrıca okuyun: 11 Ücretsiz Geri Bildirim Formu Şablonu

2. ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu'nu kullanarak objektif kriterlerle değerlendirmeler arasında tutarlılık sağlayın

Şunu hayal edin: Yıllık değerlendirme zamanı geldi ve siz boş bir ekrana bakarak, bir sistem olmadan çalışanların performansını izlemeye çalışmanın düşüncesinden korkuyorsunuz.

Performans değerlendirmelerini sorunsuz hale getirmek için ihtiyacınız olan şey: ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu.

Bu şablonla, geri bildirim toplama ve çalışan performansını izleme hızlı, tutarlı ve objektif hale gelir.

Artık "İyi gidiyorsun... sanırım?" gibi öznel yargılar veya belirsiz yorumlar yok. Bunun yerine, iyileştirme gereken alanları net bir şekilde belirlemenize, dönüm noktalarını tanımanıza ve zaman içindeki ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur.

Ayrıca, farklı roller ve projeler için özelleştirme esnekliği, her duruma mükemmel uyum sağlar.

✨ İdeal kullanım alanları: Performansı değerlendirmek, ilerlemeyi izlemek ve takımın başarısını artırmak için sorunsuz, yapılandırılmış bir yol arayan yöneticiler ve İK takımları.

3. ClickUp Değerlendirme Formu Görev Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Değerlendirme Formu Görev Şablonu, 360 derece değerlendirmeleri çocuk oyuncağı haline getirir

Çalışanların %62'si iş arkadaşlarından daha fazla geri bildirim almak istiyor.

Takımınızın ihtiyaç duyduğu şey akran değerlendirmesi ise, ClickUp Değerlendirme Formu Görev Şablonu tam size göre.

Bu şablon, içgörüleri toplamak, başarıları tanımak ve iyileştirme alanlarını belirlemek için yapılandırılmış ancak kullanıcı dostu bir yol sunar; hepsi tek bir düzenli görevde.

En büyük avantajı: Her şeyi merkezi bir yerde tutarak, bu şablon değerlendirmelerin adil, içgörülü ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlar. Artık "Ne yaptılar?" diye sormanıza gerek yok — çalışanların gelişmesine yardımcı olan net geri bildirimler alacaksınız.

✨ İdeal kullanım alanları: 360 derece değerlendirmeleri yapılandırılmış ancak kullanıcı dostu bir şekilde gerçekleştirmek ve eyleme geçirilebilir akran geri bildirimi sağlamak isteyen yöneticiler.

Ayrıca okuyun: Akran Görüşmesinde Sorulacak En Önemli 20 Soru

4. ClickUp Değerlendirme Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Değerlendirme Raporu Şablonu ile raporlarınızın tutarlı ve özlü olmasını sağlayın

Bir projenin performansını değerlendirmek veya bir müşteri başarı anketini tamamlamak için ClickUp Değerlendirme Raporu Şablonu, düzenli ve şeffaf raporlama için ihtiyacınız olan araçtır.

İşte sizi bekleyenler: Verileri hızlı bir şekilde toplamanıza, analiz etmenize ve görselleştirmenize olanak tanıyan basitleştirilmiş değerlendirme süreci.

ClickUp Özel Alanlar ve ClickUp Görünümleri gibi özelleştirilebilir öğelerle raporu herhangi bir takıma veya kuruluşa uyacak şekilde uyarlayabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Süreçleri iyileştirmek, başarıyı ölçmek ve büyüme alanlarını belirlemek için doğru ve kolay anlaşılır değerlendirme raporları sunmak isteyen takımlar ve yöneticiler.

Ayrıca okuyun: Yöneticiler için 360 Değerlendirme Soruları ve Örnekleri

5. ClickUp Performans Değerlendirmeleri Değerlendirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Performans Değerlendirmeleri Değerlendirme Şablonu ile başarıları kutlayın ve ilerlemeyi izleyin

Çalışanların %80'inden fazlası değerlendirmelerinden ilham almadığını ve yöneticilerin %95'i şirketlerinin performans değerlendirme sisteminden memnun olmadığını belirtiyor.

Performans değerlendirmeleri, şimdiye kadar ya korkulan ya da unutulan bir süreçti.

ClickUp Performans Değerlendirmeleri Değerlendirme Şablonu, ilham verici olmayan değerlendirmeleri büyüme fırsatlarına dönüştürerek durumu tersine çevirir.

Kendi kendini değerlendirme, yapılandırılmış yönetici geri bildirimi ve işbirliğine dayalı kariyer konuşmaları için araçlar içeren bu şablon, değerlendirmeleri bir zorunluluktan çok anlamlı bir kontrol süreci haline getirir.

Şablon, iş akışı tercihlerinize uyacak şekilde ClickUp Pano ve ClickUp Liste gibi özelleştirilebilir görünümlerin yanı sıra daha iyi organizasyon ve raporlama için Çeyrek, Departman ve Bölge gibi kullanışlı alanlarla birlikte gelir.

Ayrıca, Açık ve Tamamlandı gibi basit durumlar, işleri karmaşıklaştırmadan her bir incelemenin ilerlemesini kolayca izlemenizi sağlar.

✨ İdeal kullanım alanları: Çalışanları motive eden ve takımın başarısını artıran, yapılandırılmış, büyüme odaklı performans değerlendirmeleri oluşturmak isteyen İK takımları ve yöneticiler.

Ayrıca okuyun: İş Yerinde Etkili Akran Mentorluğu Nasıl Uygulanır?

6. ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu ClickUp şablonuyla içgörüler toplayarak geri bildirimleri kullanarak süreçlerinizi iyileştirin

Geri bildirim toplamak diş çekmek gibi zor olmamalı, ancak birçok iş anlamlı içgörüler toplamakta zorlanıyor.

Bunun yerine, gerçekten işe yarayan geri bildirim formları tasarlamak için basit ama güçlü bir çözüm olan ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonuna geçin.

Hedef kitlenize göre özelleştirilebilen anketlerle, geri bildirim toplama sürecini kolaylaştırın ve yanıtları gelecekte kullanmak üzere notlara dönüştürün.

Bonus: Geri bildirimleri tek bir yerde merkezileştirerek, trendleri hızlı bir şekilde analiz edebilir, iyileştirme alanlarını belirleyebilir ve zaman kaybetmeden daha akıllı kararlar alabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Müşteri etkileşimini artırmak, anlamlı içgörüler toplamak ve geri bildirimleri kullanarak daha iyi ürün ve hizmetler oluşturmak isteyen işletmeler.

Ayrıca okuyun: Projeleri Değerlendirmek için En İyi 10 İş Değerlendirme Aracı

7. ClickUp Çalışan Geri Bildirim Değerlendirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Geri Bildirim Değerlendirme Şablonu ile çalışanlarınızın sesini duyun

Çalışanlarınızın yönetim hakkında gerçekten ne düşündüğünü hiç merak ettiniz mi? Spoiler: Onların da fikirleri var.

ClickUp Çalışan Geri Bildirim Değerlendirme Şablonu, bu düşünceleri yapılandırılmış bir şekilde toplamanızı ve bu geri bildirimleri daha güçlü, daha güvenilir takımlar oluşturmak için kullanmanızı sağlar.

Bu şablon, kurumsal kültürden çalışma ortamına ve daha fazlasına kadar her konuda çalışanların geri bildirimlerini kolayca toplamanızı sağlar. Çalışanların duygularını zaman içinde izleyerek, neyin işe yaradığını ve nerede iyileştirmeler yapılması gerektiğini net bir şekilde görebilirsiniz.

Yöneticiler için, tutarlı ve yapılandırılmış konuşmaları kolaylaştırmak için bu şablonu kullanın. Artık bağlantısız geri bildirim döngüleri yok, sadece takımların büyümesine yardımcı olan açık ve dürüst konuşmalar var.

✨ İdeal kullanım alanları: Güven kültürü oluşturmak, çalışanların görüşlerini toplamak ve çalışanlar ile yönetim arasındaki ilişkileri güçlendirmek isteyen kuruluşlar.

8. Template.net tarafından sunulan Akran Değerlendirme Formu Şablonu

Akademik ortamlarda veya işyeri projelerinde meslektaşlarınızı değerlendirmek için temiz ve profesyonel bir form mu arıyorsunuz?

Template.net'in Akran Değerlendirme Formu Şablonu, sıfırdan başlamadan yapılandırılmış akran geri bildirimlerini hızlı ve verimli bir şekilde toplamanıza yardımcı olur.

Özelleştirilebilir tasarımı sayesinde, değerlendirme ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde MS Word veya Google Dokümanlar kullanarak kolayca düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, önceden oluşturulmuş düzeni zaman kazandırır, profesyonel standartlara uygundur ve kuruluşunuzun tarzına göre değiştirilebilir.

✨ İdeal kullanım alanları: Değerlendirme sürecini kolaylaştırmak ve güvenilir geri bildirimleri verimli bir şekilde toplamak için kullanıma hazır, özelleştirilebilir bir akran değerlendirme formuna ihtiyaç duyan eğitimciler ve takım liderleri.

Ayrıca okuyun: 11 Ücretsiz Geri Bildirim Formu Şablonu

9. Formlar tarafından sunulan Akran Değerlendirme Formu Şablonu. uygulama

Akran geri bildirimlerini verimli bir şekilde toplamak söz konusu olduğunda, Forms. uygulaması Akran Değerlendirme Formu Şablonu bu süreci özelleştirilebilir hale getirir.

Ve bu, soruları düzenlemek, basit bir sürükle ve bırak işlemiyle yeniden sıralamak veya değerlendirme sürecini ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirmek için koşullar ayarlamak için tam da ihtiyacınız olan şeydir.

Daha derin içgörüler mi istiyorsunuz? Geri bildirimleri ölçülebilir hale getirmek ve istatistikler için kolayca analiz edilebilmek için görüş ölçekleri veya seçim matrisleri ekleyin.

Yazı tiplerini ve renkleri değiştirip kenar boşlukları ve arka planları denemek gibi işlemlerle bu şablonu hedeflerinize uygun hale getirmek sadece birkaç dakika sürer.

✨ İdeal kullanım alanları: Geri bildirim toplamak ve takım veya grup performansını zahmetsizce analiz etmek için esnek, özelleştirilebilir bir akran değerlendirme formu şablonuna ihtiyaç duyan eğitimciler ve yöneticiler.

Ayrıca okuyun: Yapıcı Eleştiri Nasıl Yapılır ve Kabul Edilir?

10. Typeform tarafından sunulan Akran Değerlendirme Formu Şablonu

typeform aracılığıyla

Akran geri bildirimlerini toplamak için şık ve etkileşimli bir yol arıyorsanız, Typeform'un Akran Değerlendirme Formu Şablonu sizin için yararlı bir araç olabilir.

Kullanıcı dostu tasarımı ve şık arayüzüyle tanınan Typeform, geri bildirim vermeyi ve almayı bir angarya olmaktan çıkararak daha çok bir konuşma gibi hissettirir.

Bu şablon, basitliği profesyonel ve markalı bir deneyimle birleştirerek akran değerlendirme sürecini kolaylaştırır. Temiz ve sezgisel bir akış sağlarken marka tutarlılığını korumak için şirketinizin logoları, renkleri ve yazı tipleriyle kolayca özelleştirebilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Zaman kazanırken ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunarken yapılandırılmış akran değerlendirme geri bildirimlerini toplamak için modern ve etkileşimli bir yol arayan takımlar ve eğitimciler.

Ayrıca okuyun: Etkili Performans için Akran Geri Bildirim Örnekleri

11. Paperform'un Akran Değerlendirme Formu Şablonu

via Paperform

Çalışanların performans verilerini toplamak bir şey, takımınızın katılımını artırmak ise başka bir şeydir.

Ancak, Paperform Akran Değerlendirme Formu Şablonu bu zorluğu basitleştirir.

Esneklik için tasarlanan bu form, iş ortamlarındaki akran değerlendirmelerine uyacak şekilde özelleştirilebilir veya birkaç küçük değişiklikle sınıf ortamlarına uyarlanabilir.

Ayrıca, şirketinizin logosunu ekleyebilir, renkleri ayarlayabilir veya kuruluşunuzun kişiliğini yansıtan resimler ekleyebilirsiniz.

Metin alanları, açılır menüler ve çoktan seçmeli sorular dahil 27'den fazla soru türü ile meslektaş geri bildirimlerini toplamak sorunsuz ve yapılandırılmış bir süreç haline gelir. Ek sorumluluk için imzalar mı gerekiyor? İmza alanını ekleyin, hepsi bu kadar.

✨ İdeal kullanım alanları: Yapılandırılmış akran değerlendirmesi için özelleştirilebilir, kullanımı kolay ve değerli geri bildirim sağlayan bir form isteyen yöneticiler ve eğitimciler.

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Çalışan Geri Bildirim Yazılımı Aracı

Eşler Arası Değerlendirme Deneyimi için ClickUp

Akran değerlendirmeleri genellikle proje başarısını artırır. Sonuçta, takımlar içinde işbirliği, hesap verebilirlik ve sürekli iyileştirmeye yardımcı olur.

ClickUp ile akran geri bildirimlerini paylaşmak ve ilerlemeyi izlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Gerçek zamanlı güncellemelerden özelleştirilebilir akran değerlendirme formu şablonlarına kadar, ClickUp tüm değerlendirme sürecini basitleştirir.

Ve bunun etkisi kullanıcıların deneyimlerine de yansıyor.

Akkadian Labs'ın Teknik Yazar Martha Kumi'nin dediği gibi,

Tüm takımlar uzaktan çalıştığı için bilgi paylaşımı ve işbirliği artık çok kolay. Proje güncellemelerini paylaşmak ve takım üyelerine geri bildirim vermek çok kolay. Takımlar arasında görevleri ve projeleri takip edebiliyor ve gerçek zamanlı güncellemeler verebiliyoruz.

Tüm takımlar uzaktan çalıştığı için bilgi paylaşımı ve işbirliği artık çok kolay. Proje güncellemelerini paylaşmak ve takım üyelerine geri bildirim vermek çok kolay. Takımlar arasında görevleri ve projeleri takip edebiliyor ve gerçek zamanlı güncellemeler verebiliyoruz.

Tüm takımlar uzaktan çalıştığı için bilgi paylaşımı ve işbirliği artık çok kolay. Proje güncellemelerini paylaşmak ve takım üyelerine geri bildirim vermek çok kolay. Takımlar arasında görevleri ve projeleri takip edebiliyor ve gerçek zamanlı güncellemeler verebiliyoruz.

Neden bekliyorsunuz? Hemen ClickUp'ta bir hesap oluşturarak meslektaş değerlendirmelerinizi daha akıllı ve sorunsuz hale getirin.