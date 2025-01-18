2025'te Facebook gruplarına en iyi 15 alternatif

En değerli üye kitleniz için çevrimiçi olarak gelişen bir topluluk oluşturmak için bir alan mı arıyorsunuz? Facebook Grupları kolay bir başlangıç noktası olabilir, ancak topluluğunuz büyüdükçe ve geliştikçe genellikle yetersiz kalır.

İlk heyecan geçtikten sonra, platformun topluluk odaklı bir iş kurmak için gerekli olan özel markalama, gelişmiş analitik ve etkinlik yönetimi araçları gibi gelişmiş topluluk özelliklerinden yoksun olduğunu fark edeceksiniz.

Bu nedenle, Facebook Gruplarına en iyi alternatiflerin bir listesini derledik. Ücretsiz mesajlaşma uygulamalarından güçlü video akışı yazılımlarına kadar, bu basit ve ücretsiz topluluk platformları, topluluğunuzu istediğiniz şekilde bağlamak, etkileşim kurmak ve büyütmek için tasarlanmış özelliklerle doludur.

⏰ 60 saniyelik özet facebook gruplarına en iyi 15 alternatif: ClickUp: Proje yönetimi ve iş akışı araçlarıyla grup işbirliği için en iyisi Slack: Profesyoneller ve kurumsal takımlar için en iyisi Discord: Yayıncılar ve oyuncular için en iyisi Mighty Networks: Beyaz etiketli çevrimiçi topluluk oluşturmak için en iyisi LinkedIn: Profesyonel ağ oluşturma ve sektöre özel gruplar için en iyisi Discourse: Yapılandırılmış, açık kaynaklı topluluk forumları oluşturmak için en iyisi Circle: Yerleşik kurs oluşturma araçlarına sahip topluluk platformları için en iyisi Kajabi Communities: Çevrimiçi kursları barındırmak ve satmak için en iyisi Patreon: İçeriklerden para kazanmak için bir topluluk oluşturmak için en iyisi BuddyBoss: Özelleştirilebilir çevrimiçi topluluklar oluşturmak için en iyisi Reddit: Niş topluluklarda benzer düşünen kişilerle bağlantı kurmak için en iyisi Bettermode: Web sitenizde profesyonel, beyaz etiketli müşteri topluluklarını yönetmek için en iyisi Telegram: Para kazanma özelliğine sahip yayınlar ve kanallarla büyük grupları barındırmak için en iyisi WhatsApp: Kişisel ve profesyonel topluluklar oluşturmak için en iyisi Hivebrite: Mezunlar ağları ve profesyonel topluluklar oluşturmak için en iyisi ClickUp'ı ücretsiz deneyin! 🚀

Neden Facebook Gruplarına Alternatifler Tercih Edilmeli?

Facebook Grupları, geniş erişim ve erişilebilirlikleri sayesinde insanlarla bağlantı kurmak ve çevrimiçi topluluklar oluşturmak için kolay ve popüler bir yoldur. Ancak, birkaç sınırlaması vardır:

1. Verimsiz dosya paylaşımı

Dosya ve ek dosyaları herhangi bir Facebook grubunda gönderiler ve yorumlar arasında dağınık bir şekilde bulunur, bu da onları bulmayı ve düzenlemeyi zorlaştırır. Belirli gönderileri veya belgeleri bulmak için sonsuza kadar kaydırmanız gerekir.

2. Özelleştirme eksikliği

Elbette, Facebook grupları kolayca kurulabilir, ancak tam olarak özelleştirilemez. Markanızı daha iyi yansıtmak için düzeni, yazı tipini veya kullanıcı deneyimini değiştirmek mi istiyorsunuz? Hayır. Facebook'un herkese uyan tek yaklaşımına mahkum kalırsınız.

3. Düzensiz tartışmalar

Bir Facebook grubu yönetmek, yarı zamanlı bir iş gibi hissettirebilir. Spam hesaplar, troller ve sınırlı yönetici kontrolleri arasında işleri sorunsuz bir şekilde yürütmek zordur. Ayrıca Facebook'un araçları oldukça katı olduğundan, gönderileri, onayları veya moderasyonu nasıl yöneteceğinizi özelleştiremezsiniz.

İyi haber: Facebook, topluluk oluşturma platformu olarak tek seçenek değil. Size daha fazla kontrol sağlayan ve markanızın ruhuna tam olarak uyan bir alan yaratmanıza yardımcı olan birçok platform var.

Bazı Facebook grubu alternatifleri, topluluktan para kazanma ve etkileşim için araçlar bile sunuyor.

Facebook gruplarına en iyi 15 alternatif: Bir bakışta

Araç Adı En İyi Özellikler Uygun olanlar Fiyatlandırma ClickUp Görev ve proje yönetimi, özelleştirilebilir çalışma alanları, gerçek zamanlı işbirliği araçları ve yerleşik topluluk yönetimi şablonları Grup işbirliği Ücretsiz Slack Organize Konuşmalar, DM'ler, İş Paylaşımı İş yeri Ücretsiz Discord Ücretsiz Forumlar, Oyun Akışı Oyun Forumları Ücretsiz Mighty Networks Kapalı Üyelikler, Kişi Keşfi, AI Destekli Üye Etkileşimi Ücretsiz ve Ücretli Topluluklar + Kurslar, Canlı Yayınlar ve Etkinlikler 41 $/ay LinkedIn Profesyonel ağ oluşturma, hedefli grup tartışmaları Sektör odaklı topluluklar Ücretsiz Discourse Açık Kaynak Forumları, Moderasyon Araçları Açık Kaynak Yazılım (GitHub) 50 $/ay Circle Topluluk Platformu, DM'ler ve Kurslar Topluluklar 89 $/ay Kajabi Topluluğu Async Kursları, E-posta Pazarlama ve Huniler Async Kurslar ve Basit Üyelikler 55 $/ay Patreon Abonelik tabanlı üyelikler Oluşturucular ve sanatçılar gelirlerin %5'i BuddyBoss Özelleştirilebilir topluluk platformu ve çevrimiçi kurs entegrasyon seçenekleri Markalı topluluklar oluşturma 299 $/yıl Reddit Tartışma Forumları, Cevap Değerlendirmeleri Açık Konuşma Forumları Ücretsiz Bettermode Web Siteleri için Beyaz Etiketli Forumlar Web Sitesinde Müşteri Toplulukları 19 $/ay Telegram Para Kazanılan Yayınlar, Kanallar ve Sohbet Canlı Yayınlar + Mesajlaşma Ücretsiz WhatsApp Şifreli Sohbet (1:1 + Gruplar), WiFi Arama, Mobil Cihazlarda Çalışır 1:1 ve Grup Arama Ücretsiz Hivebrite Forumlar, Etkinlik Yönetimi ve İş Panoları Mezun Toplulukları Özel

Facebook gruplarına en iyi 15 alternatif

Facebook gruplarına en iyi alternatifleri bulmak için çok çeşitli topluluk platformlarını test ettik ve bulgularımızı paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. İşte, gelişmiş kullanıcı deneyimleri ile kendi çevrimiçi topluluğunuzu oluşturmanıza olanak tanıyan en iyi seçenekler.

ClickUp Sohbetleri ile Başlayın ClickUp'ta insanlarla bağlantı kurun ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Topluluk üyelerinizle bağlantı kurmanıza ve anlamlı bağlantılar oluşturmanıza yardımcı olacak bir Facebook grubu alternatifi arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

ClickUp, proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimi gibi iş için gerekli her şeyi tek bir platformda birleştiren, yeni nesil AI otomasyonu ve arama özelliği ile hızlandırılmış bir uygulamadır. Bu uygulamayı kullanarak üyeleri misafir olarak davet edebilir veya çalışma alanınıza ekleyerek topluluk oluşturma projelerinde sorunsuz bir işbirliği sağlayabilirsiniz.

ClickUp Sohbet ile bire bir etkileşimler için kişisel DM'ler gönderebilirsiniz. Bir takım üyesiyle işbirliği yapıyor veya ona mentorluk yapıyorsanız, konuşmalarınızı kolayca eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

Facebook gruplarından farklı olarak, birden fazla ek dosyayı tekrar tekrar eklemeniz gerekmez. ClickUp Sohbet, herkesin bağlamı anlamasını sağlamak için görevleri ve mesajları birbirine bağlamanıza olanak tanır. Ayrıca, farklı fikirler veya projeler için ayrı genel ve gizli kanallar oluşturarak Sohbet'i Alanlara düzenleyebilirsiniz.

Topluluk genelinde güncellemeleri paylaşmanız mı gerekiyor? Duyurular yapmak, tartışmalar başlatmak veya heyecan verici fikirleri paylaşmak için Gönderiler'i kullanın.

ClickUp Sohbet ile topluluk üyelerinizle bağlantı kurun ve görevleri izleyin

En iyi yanı ne mi? Sohbet'teki Arama özelliğini kullanarak herhangi bir mesajı bulabilirsiniz. Artık ilgili bilgileri bulmak için yüzlerce mesajı kaydırmanıza gerek yok.

ClickUp Topluluk Yönetimi Şablonu ile başlamak çok kolay. Çalışma alanınızı düzenlemenize, iletişim stratejileri planlamanıza, iş akışlarını kolaylaştırmanıza ve zaman kaybetmeden topluluğunuzu oluşturmaya başlamanıza yardımcı olan kullanıma hazır bir kurulumdur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı yeni kullanıcıları zorlayabilir ve ustalaşmak için zaman gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bizim zorluğumuz, farklı kültür ve çalışma tarzlarına sahip farklı takımları kısıtlamadan yeterli yapıyı sağlayan sanal bir organizasyon oluşturmaktı. Bunun sırrı, herkesin en iyi uygulamalarını paylaşarak gerçek anlamda tabandan yukarıya bir yaklaşımı benimsemekti. Sonuç, kullanıcıların yenilikleri ve geri bildirimleri sayesinde gerçekten kendi kendini yöneten ve sürekli kendini geliştiren işbirliğine dayalı bir sanal kültür oldu.

Bizim zorluğumuz, farklı kültür ve çalışma tarzlarına sahip farklı takımları kısıtlamadan yeterli yapıyı sağlayan sanal bir organizasyon oluşturmaktı. Bunun sırrı, herkesin en iyi uygulamalarını paylaşarak gerçek anlamda tabandan yukarıya bir yaklaşımı benimsemekteydi. Sonuç, kullanıcıların yenilikleri ve geri bildirimleri sayesinde gerçekten kendi kendini yöneten ve sürekli kendini geliştiren işbirliğine dayalı bir sanal kültür oldu.

2. Slack (İş yeri ve kurumsal işbirliği için en iyisi)

via Slack

Slack, takım işbirliği ve çevrimiçi toplulukları yönetmek için popüler bir kurumsal iletişim aracıdır. Facebook Gruplarından farklı olarak Slack, işleri düzenli ve profesyonel tutar. Belirli konular için gizli alanlar veya kanallar oluşturabilir, kolay işbirliği için dosya ekleyebilir ve belirli tartışmalar için alt gruplar oluşturabilirsiniz.

Ayrıntılı konuşmalar için bir üyeyle gerçek zamanlı olarak bağlantı kurmak mı istiyorsunuz? Huddle'ı kullanın. Slack, daha sonra kolay erişim için önemli mesajları ayrı olarak kaydetmenize de olanak tanır.

Slack'in en iyi özellikleri

Kolay erişim için önemli mesajları ve kaynakları kanallara sabitleyin

Dikkat dağınıklığını azaltmak için bildirim tercihlerini özelleştirin

Önemli görevleri takip etmek için konuşmalar içinde hatırlatıcılar ayarlayın

Slack sınırlamaları

Ücretsiz planda konuşmalar 90 gün sonra otomatik olarak silinir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Avantaj: Aylık 8,75 dolar

İş+: Aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (33.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (27.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

Slack'in en iyi yönleri, takımlarımız içinde organize bir işbirliği sağlayan sezgisel iletişim kanallarıdır. Konu tartışmaları, dosya paylaşımı ve Google Drive, Trello ve Zoom gibi araçlarla entegrasyon gibi özellikler, iş akışlarını sorunsuz hale getirir. Ücretsiz planlarda paylaşılan dosyalar için depolama kapasitesi sınırlıdır.

Slack'in en iyi yönleri, takımlarımız içinde organize bir işbirliği sağlayan sezgisel iletişim kanallarıdır. Konu tartışmaları, dosya paylaşımı ve Google Drive, Trello ve Zoom gibi araçlarla entegrasyon gibi özellikler, iş akışlarını sorunsuz hale getirir. Ücretsiz planlarda paylaşılan dosyalar için depolama kapasitesi sınırlıdır.

📖 Daha fazla bilgi: En iyi Slack rakipleri

3. Discord (Oyun ve canlı yayın için en iyisi)

via Discord

Discord, özellikle gerçek zamanlı etkileşimlere değer verenler için, topluluğunuzu bir araya getirmenin ve büyütmenin yeni bir yolunu sunar. Canlı yayın, oyun veya gündelik sohbetler için harika bir iş çıkarır. Takım üyeleri, topluluk katılımını artırmak için emoji ve çıkartma ekleyebilir, özel avatarlar oluşturabilir ve ses efektleri kullanabilir.

Sunucunuzu optimize etmek mi istiyorsunuz? Konuşmaları odaklı ve düzenli tutmak için konuya özel kanallar oluşturmak gibi bazı Discord hilelerini deneyin. Ayrıca, her kanal için özel izinler belirleyerek ilgili içeriğe erişimi sağlayabilir ve sohbetlerin aşırı kalabalıklaşmasını önleyebilirsiniz.

Discord'un en iyi özellikleri

Topluluk etkileşimlerini merkezileştirmek için Twitch ve YouTube gibi platformları entegre edin

Yeni üyeleri karşılamak ve AI botları ile rolleri yönetmek gibi görevleri otomatikleştirin

Ses ve metin seçenekleriyle sorunsuz iletişim kurun

Discord sunucularına 250.000 üyeye kadar ekleyin

Discord sınırlamaları

Sesli sohbet özelliği mevcut olsa da, yerleşik video özelliği yoktur

Discord fiyatlandırması

Ücretsiz

Discord Nitro Basic: 2,99 $/ay

Discord Nitro: 9,99 $/ay

Discord puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)

G2: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Discord hakkında ne diyor?

Discord'un kullanım kolaylığını çok seviyorum. Hızlı ve harika bir kullanıcı arayüzüne sahip. Farklı gruplar ve topluluklar oluşturmak çok kolay ve diğer kullanıcılarla etkileşim kurmak çok eğlenceli.

Discord'un kullanım kolaylığını çok seviyorum. Hızlı ve harika bir kullanıcı arayüzüne sahip. Farklı gruplar ve topluluklar oluşturmak çok kolay ve diğer kullanıcılarla etkileşim kurmak çok eğlenceli.

4. Mighty Networks (Beyaz etiketli bir çevrimiçi topluluk oluşturmak için en iyisi)

via Mighty Networks

Mighty Networks, tamamen markalı ve karlı bir topluluk oluşturmanıza olanak tanır. Kurslarınızı, üyeliklerinizi ve tekliflerinizi tek bir yere ekleyebilirsiniz. Topluluğunuz için özel özellikler eklemek üzere Spaces adlı esnek yapı blokları sunar.

MightNetworks ayrıca canlı yayın ve gerçek zamanlı sohbet seçenekleri de sunar. Topluluk üyeleri web, Android veya iOS üzerinden kolayca katılabilir ve gizli mesajlar veya küçük grup sohbetleri aracılığıyla birbirleriyle bağlantı kurabilir.

Mighty Networks'ün en iyi özellikleri

Etkinlikler düzenlemek için üçüncü taraf uygulamaları entegre edin

Ana bilgisayar, üye veya moderatör sınırlaması olmadan zahmetsizce ölçeklendirin

Topluluk deneyiminizi kişiselleştirmek için markalı bir mobil uygulama geliştirin

Kaynak kitaplıkları oluşturun ve kurslarınız için içerik planlayın

Mighty Networks sınırlamaları

Ücretsiz plan sunmamaktadır

Facebook Gruplarına yeni başlayan kullanıcılar, ilk başta uyum sağlamakta zorlanabilir

Mighty Networks fiyatlandırması

Topluluk: 49 $/ay

Kurs Planı: Aylık 119 $

İş: Aylık 219 $

Path-to-Pro Planı: 430 $/ay

Mighty Networks puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (350'den fazla yorum)

Capterra: 4. 6/5 (80+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Mighty Networks hakkında ne diyor?

Yıllardır, podcast yayıncıları ve içerik oluşturuculardan oluşan topluluğumu bir Facebook grubunda barındırıyordum. Ancak her zaman önümüzde duran BÜYÜK bir engel vardı: dikkat dağınıklığı. Şimdi, Mighty Network topluluğumuzda, Podcasters Connect'te, insanlar girdiklerinde, tipik sosyal medyada karşılaşılan tüm dikkat dağıtıcı unsurlarla bombardımana tutulmayacaklarını biliyorlar. Mighty Networks ile ilgili tek zorluk, "Plan" sistemi. Mevcut müşterileri platforma taşımak, başlangıçta düşündüğümden daha zor oldu. Ama yavaş yavaş alışıyorum.

Yıllardır, podcast yayıncıları ve içerik oluşturuculardan oluşan topluluğumu bir Facebook grubunda barındırıyordum. Ancak her zaman önümüzde duran BÜYÜK bir engel vardı: dikkat dağınıklığı. Şimdi, Mighty Network topluluğumuzda, Podcasters Connect'te, insanlar girdiklerinde, tipik sosyal medyada karşılaşılan tüm dikkat dağıtıcı unsurlarla bombardımana tutulmayacaklarını biliyorlar. Mighty Networks ile ilgili tek zorluk, "Plan" sistemi. Mevcut müşterileri platforma taşımak, başlangıçta düşündüğümden daha zor oldu. Ama yavaş yavaş alışıyorum.

💡Pro İpucu: Mighty Pro'yu kullanarak iş logonuzu ve renk temanızı ekleyerek topluluğunuz için tamamen markalı bir mobil uygulama oluşturun.

5. LinkedIn (Profesyonel ağ oluşturma ve sektöre özel gruplar için en iyisi)

via LinkedIn

LinkedIn Grupları, bir sosyal medya platformu içinde bir topluluk oluşturmak için harika bir yol sunar. Bu, Facebook Gruplarına çok benzer, ancak daha profesyonel bir yaklaşıma sahiptir. Bu gruplar, benzer düşünen bireylerin bağlantı kurabilir, fikir alışverişinde bulunabilir ve birlikte büyüyebilirler.

Grup kuralları belirleyebilir, bağlantılarınızı gruplara davet edebilir ve grup bağlantısını LinkedIn profilinize ekleyebilirsiniz. Gerçek değer katan bir topluluk oluştururken sektör trendlerinden haberdar olmanıza yardımcı olur. LinkedIn ayrıca grubunuzu tanıtmak için ücretli reklamlar yayınlamanıza da olanak tanır.

LinkedIn'in en iyi özellikleri

Coğrafi sınırların ötesinde küresel ağ fırsatlarına erişin

Odaklanmış bir kitleye bloglar, teknik raporlar, infografikler, videolar ve daha fazlasını paylaşın

Grupları kullanarak pazar araştırması yapın ve trendlerden haberdar olun

LinkedIn sınırlamaları

Grubunuzdan para kazanmak için yerleşik seçenekler sunmaz

Canlı yayın aşırı karmaşıktır, onay ve kurulum için harici yazılım gerektirir

LinkedIn fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 29,99 $/ay

İş: 59,99 $/ay

LinkedIn puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (350+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar LinkedIn hakkında ne diyor?

İnsanların grup içinde kendileriyle ilgili, önemli içerikleri, ortak ilgi alanlarını, önemli iş ilanlarını ve makaleleri (LinkedIn'de) paylaşabilmelerini çok seviyorum. Geçmiş gönderilerden içerik aramak için uzun süre kaydırmak yerine daha kolay bir yol olmasını dilerdim.

İnsanların grup içinde kendileriyle ilgili önemli içerikleri, ortak ilgi alanlarını, önemli iş ilanlarını ve makaleleri (LinkedIn'de) paylaşabilmelerini çok seviyorum. Geçmiş gönderilerden içerik aramak için uzun süre kaydırmak yerine daha kolay bir yol olmasını dilerdim.

✨ İlginç Bilgi: LinkedIn Grupları 2005 yılında kuruldu ve bugün hala kullanılan en eski çevrimiçi topluluk araçlarından biridir!

6. Discourse (Yapılandırılmış, açık kaynaklı topluluk forumları oluşturmak için en iyisi)

via Discourse

Discourse, GitHub'da barındırılan açık kaynaklı bir platformdur. Klasik tartışma forumlarına modern bir dokunuş gibi. Discourse, topluluk moderatörleri eklemenize ve birisi gönderilerinize yanıt verdiğinde sizi bilgilendiren kullanışlı bir bildirim özelliğine sahiptir.

Bununla birlikte, Discourse, piyasadaki bazı daha gelişmiş topluluk platformlarına kıyasla oldukça basittir. Kendi başınıza kurmak zor olabileceğinden, kodlama bilgisi olan geliştirici toplulukları için en uygun seçenektir.

Discourse'un en iyi özellikleri

Moderatörler için basit bir kuyruk sistemi ile içeriği verimli bir şekilde izleyin ve yönetin

Belirli kategorileri izlemek için ayrıntılı uyarılar ayarlayarak bildirimleri özelleştirin

Temel günlük izleme ile denetimi sürdürün ve sorunları etkili bir şekilde çözün

Çok üyeli etkileşimler için yararlı personel notlarını kullanarak kullanıcı etkileşimlerini sorunsuz bir şekilde izleyin

Discourse sınırlamaları

Discourse, geliştiriciler düşünülerek tasarlanmıştır ve barındırma ve kurulum için sistem yönetimi becerileri gerektirir

Başka bir kişisel topluluk platformundan Discourse'a geçmek zor ve zaman alıcı olabilir

Discourse fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 20 $

Standart: 100 $/ay

İş: 500 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Discourse puanları ve yorumları

Capterra: Yeterli yorum yok

G2: 4. 0/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Discourse hakkında ne diyor?

Discourse kullanımı gerçekten kolaydır ve forum tarzı bir platformda açık tartışmalara olanak tanır. Farklı konular ve kategoriler oluşturabileceğiniz ve kullanıcı etkileşimini izleyebileceğiniz, oldukça özelleştirilebilir bir platformdur.

Discourse kullanımı gerçekten kolaydır ve forum tarzı bir platformda açık tartışma imkanı sunar. Farklı konular ve kategoriler oluşturabileceğiniz ve kullanıcı etkileşimini izleyebileceğiniz, oldukça özelleştirilebilir bir platformdur.

💡Pro İpucu: Teknoloji konusunda çok bilgili değilseniz, Discourse sizin için bir topluluk oluşturma hizmeti sunuyor, ancak bu hizmetin fiyatı oldukça yüksek: aylık yaklaşık 100 dolar.

via Circle

Circle, kursları ve etkinlikleri aracılığıyla pasif gelir elde etmek isteyen oluşturucular, koçlar ve girişimciler için bir topluluk platformudur. Platformda kohort tabanlı gruplar ve damla dersler oluşturabilir, toplu DM'ler gönderebilir ve kişisel veya grup koçluk oturumları düzenleyebilirsiniz.

Hatta tüm topluluk üyeleri için kişisel bir ana sayfa akışı oluşturabilir ve etkileşimi artırmak için otomatik haftalık özetler gönderebilirsiniz. Circle'ın en iyi özelliği canlı video deneyimidir. Çalışma saatlerini ayarlayabilir, canlı AMA oturumları düzenleyebilir ve topluluğunuzla etkileşim kurmak için canlı yayın yapabilirsiniz.

Circle'ın en iyi özellikleri

Platformu, benzersiz marka kimliğinizi yansıtacak şekilde özelleştirin

Daha derin bağlantılar kurmak için gizli ve doğrudan mesajlaşma ve grup tartışmalarını kolaylaştırın

Canlı etkinlikler için özel açılış sayfaları oluşturun

Çevre sınırlamaları

Alanlar çok yönlü değildir; tartışmaları kurs alanlarıyla birleştiremezsiniz

Android uygulaması sınırlıdır ve beyaz etiketli uygulama seçeneği yoktur

Circle fiyatlandırması

Profesyonel: 89 $/ay

İş: Aylık 199 $

Enterprise: Aylık 360 $

Artı Markalı Uygulama: Özel fiyatlandırma

Çevre değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 8/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Circle hakkında ne diyor?

Circle. so, topluluk oluşturmayı ve yönetimini basitleştiren sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz sunmada mükemmeldir.

Circle. so, topluluk oluşturmayı ve yönetmeyi basitleştiren sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz sunmada mükemmeldir.

✨ Eğlenceli Bilgi: Circle'ın su soğutucu tarzı alanları, rahat tartışmalara olanak tanır ve profesyonel gruplarda konu dışı bağlantılar kurmak için idealdir.

8. Kajabi Communities (Çevrimiçi kursları barındırmak ve satmak için en iyisi)

via Kajabi Toplulukları

Kajabi, çevrimiçi işler kurmak ve yönetmek için yaygın olarak tanınan bir platformdur. Kendi markalı web sitenizi oluşturmanıza, kurs müfredatları veya koçluk programları tasarlamanıza, ödemeleri işlemenize, pazarlama kampanyaları yürütmenize ve satış hunileri kurmanıza olanak tanır; hepsi tek bir yerden.

Kajabi'yi Facebook Gruplarına alternatif olarak ayıran özellik, Topluluk Ürünü özelliğidir. Bu araç, web sitenizde doğrudan bir topluluk alanı oluşturmanıza ve bu alanı bir forum gibi kullanmanıza olanak tanır.

Kajabi Topluluklarının en iyi özellikleri

Güçlü bir web sitesi oluşturucu ile üyelik web sitesi oluşturun

Geniş bir aralıkta özelleştirilebilir açılış sayfası şablonlarına erişin

Sorunsuz grup iletişimi için yerleşik e-posta pazarlama araçlarını kullanın

Satış hunisi yazılımını kullanarak potansiyel müşterilerin yolculuğunun her aşamasında etkileşim kurun

İlerleme izleme, testler ve sertifikalar ile oyunlaştırılmış öğrenme deneyimleri oluşturun

Kajabi Toplulukları sınırlamaları

Öğrenci ve topluluk katılımı için sınırlı araçlar

Topluluk oluşturma amaçları için fiyatlar pahalı olabilir

Kajabi Toplulukları fiyatlandırması

Kickstarter: Aylık 69 dolar

Temel: 149 $/ay

Büyüme: 199 $/ay

Avantaj: 399 $/ay

Kajabi Toplulukları puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (80+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Kajabi Toplulukları hakkında ne diyor?

Kurslar, web sitesi, e-posta, alışveriş sepeti ve çok daha fazlası için hepsi bir arada, uygulaması kolay bir platform. Etiketleme, e-posta dizileri, testler, podcast'ler, bloglar, video barındırma ve inanılmaz esneklik sunar.

Kurslar, web sitesi, e-posta, alışveriş sepeti ve çok daha fazlası için hepsi bir arada, uygulaması kolay bir platform. Etiketleme, e-posta dizileri, testler, podcast'ler, bloglar, video barındırma ve inanılmaz esneklik sunar.

9. Patreon (İçeriklerden para kazanmak için bir topluluk oluşturmak için en iyisi)

via Patreon

Patreon, içerik oluşturucuların topluluklarını büyütmelerini ve para kazanmalarını kolaylaştırır. Abonelik hizmetleri aracılığıyla kolayca gelir elde etmenizi sağlayan bir üyelik platformudur. Kurulum basittir: kaydolun, abonelik kademelerinizi oluşturun ve hayranlarınıza özel avantajlar sunmaya başlayın. Bu avantajlar arasında Patreon feed'inize erişim, üyelere özel grup sohbetleri, forumlar ve diğer özel bonuslar yer alabilir.

Patreon, izleyicilerinizle daha derin bir düzeyde bağlantı kurmanın bir yolunu sunar. Çalışmalarınızın etrafında sürdürülebilir bir topluluk yapısı oluştururken hayranlarınıza VIP muamelesi yaparsınız. Kim bunu sevmez ki?

Patreon'un en iyi özellikleri

Discourse entegrasyonu ile belirli üyelik kademeleri için özel forumlar oluşturun

Sadık destekçileri tanımak için Discord'da kademeli roller atayın

Tekrarlayan abonelikler sayesinde sürekli gelir elde edin

Patreon sınırlamaları

Kendi web sitenizde grupları yönetmeye kıyasla çok fazla kontrol sunmaz

Patreon, platform üzerinden elde ettiğiniz kazançların belirli bir yüzdesini keser

Patreon fiyatlandırması

Ücretsiz

Avantaj: Kazançların %8'i

Premium: Kazancınızın %12'si

Patreon puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Patreon hakkında ne diyor?

Patreon, müşterilerinizle bağlantı kurmak ve onlara özel bir topluluğun parçası olduklarını hissettirmek için harika bir yoldur.

Patreon, müşterilerinizle bağlantı kurmanın ve onlara özel bir topluluğun parçası olduklarını hissettirmenin harika bir yoludur.

🧠 Biliyor muydunuz? Patreon'daki oluşturucular, platformun lansmanından bu yana toplu olarak 8 milyar doların üzerinde gelir elde etti ve bu da Patreon'u para kazanılan topluluklar için en iyi platformlardan biri haline getirdi.

10. BuddyBoss (Özelleştirilebilir çevrimiçi topluluklar oluşturmak için en iyisi)

via BuddyBoss

BuddyBoss, kullanıcılara istedikleri gibi değiştirme ve özelleştirme özgürlüğü veren açık kaynaklı bir yazılım olarak başladı. Zamanla, bir çevrimiçi topluluk platformuna dönüştü.

BuddyBoss ile WordPress sitenizde doğrudan Facebook benzeri bir topluluk deneyimi oluşturabilirsiniz. Çevrimiçi mağazalar, çeviriler, etkinlik gösterge panelleri ve bahsetmeler gibi özel topluluk oluşturma ve yönetim özellikleri eklemenize olanak tanır. Ancak, tasarım seçenekleri sınırlıdır, bu nedenle sitenizi görsel olarak çekici hale getirmek için iyi bir temaya ihtiyacınız olacaktır.

BuddyBoss'un en iyi özellikleri

Yerleşik özelliklerle kullanıcı profilleri, haber akışları, gizli mesajlaşma, forumlar ve sosyal gruplar oluşturun

LearnDash ve WooCommerce ile sorunsuz bir şekilde entegre ederek abonelikler veya tek seferlik ödemeler yoluyla içerik satabilirsiniz

Uyumlu WordPress eklentileriyle oyunlaştırma, iş panoları, etkinlikler ve daha fazlasını ekleyerek üye katılımını artırın

BuddyBoss sınırlamaları

Kullanıcı dostu olmasına rağmen, WordPress veya topluluk platformlarını ilk kez kullanıyorsanız, ustalaşmak zaman alabilir

Belirli işlevler için ek eklentiler gerekebilir

BuddyBoss fiyatlandırması

Tek Site Planı: 299 $/yıl

Beş Site Planı: 349 $/yıl

On Site Plan: 449 $/yıl

Standart Plan: 179 $/ay, yıllık faturalandırılır

Sizin İçin Tamamlandı Hizmeti: 1.999 $'lık ek tek seferlik ücret karşılığında, bu hizmet Standart plana eklenen gelişmiş markalaşma ve pazarlama tasarım hizmetleri sunar

Geliştirici Eklentisi: 299 $'lık tek seferlik ücret

BuddyBoss puanları ve yorumları

Yorum yok

11. Reddit (Niş topluluklarda benzer düşünen kişilerle bağlantı kurmak için en iyisi)

via Re d dit

Reddit, Facebook Grupları'na çok benzer şekilde çalışır, ancak topluluğunuz üzerinde daha fazla kontrol sağlar ve kullanıcı verilerini karıştırmaz. Ortak ilgi alanlarına sahip kişileri bir araya getirerek konuları iyi organize bir şekilde tartışmak için bir alt reddit oluşturabilirsiniz. Ayrıca, kullanıcıların belirli topluluklara veya konulara abone olmalarını sağlar, bu da bağlantı ve aidiyet duygusu oluşturmaya yardımcı olur

Markalar, kullanıcıların sorularına ve geri bildirimlerine yanıt vermek ve hedef kitleleriyle tartışmalara katılmak için alt redditler oluşturabilir. Reddit toplulukları, konuşmaları gözlemleyerek işletmelerin müşterilerinin sorunlarını, tercihlerini ve eğilimlerini anlamalarına da yardımcı olur.

Reddit'in en iyi özellikleri

Reddit'te dört tür topluluk arasından seçim yapın: herkese açık, kısıtlı, gizli veya yalnızca premium

Her alt reddit'e özel kurallar ve yönergeler ekleyin

İçeriği alaka düzeyi, faiz ve topluluğa yararlılığına göre olumlu veya olumsuz oy verin

Reddit sınırlamaları

Grubunuzdan para kazanmak veya doğrudan gelir elde etmek için yerleşik bir seçenek yoktur

Video sohbet özelliği yoktur, bu da gerçek zamanlı etkileşim seçeneklerini sınırlar

Reddit fiyatlandırması

Kullanıcılar ve işletmeler için alt reddit oluşturmak ücretsizdir. Reklamlar ücretlidir

Reddit puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (50+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Reddit hakkında ne diyor?

Reddit, kullanıcılarının bir topluluğa katılmalarına, içerik yayınlamalarına ve diğer kullanıcılarla tartışmalara katılmalarına olanak tanıyan olağanüstü bir sosyal medya platformudur.

Reddit, kullanıcılarının bir topluluğa katılmalarına, içerik yayınlamalarına ve diğer kullanıcılarla tartışmalara katılmalarına olanak tanıyan olağanüstü bir sosyal medya platformudur.

💡Profesyonel İpucu: Reddit'in Ödül Sistemini kullanarak olağanüstü gönderiler veya yorumlar yapan üyelere "ödüller" verin ve topluluk katılımını artırın.

12. Bettermode (Web sitenizde profesyonel, beyaz etiketli müşteri topluluklarını yönetmek için en iyisi)

via Bettermode

Şirketinizin web sitesinde markalı bir müşteri topluluğu oluşturmanın bir yolunu mu arıyorsunuz? Bettermode (eski adıyla Tribe) tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Bu beyaz etiketli platform, kurumsal sitenize doğrudan entegre olur ve hedef kitlenizin bağlantı kurup etkileşimde bulunabileceği profesyonel bir forum alanı sunar.

Bettermode ile tartışmalar yönetebilir, içerik paylaşabilir ve markanızla bir mobil uygulama oluşturabilirsiniz. Müşterileriniz, görüntü ve video paylaşarak, anketlere katılarak ve belirli topluluk alanlarında düzenlenen tartışmalara özgürce katılarak katılım sağlayabilir.

Bettermode'un en iyi özellikleri

Spam'ı azaltmak ve topluluğun gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için otomasyon kuralları belirleyin

Şirketinizin markası altında forum tabanlı tartışmaları etkinleştirin

Alanları kullanarak konuşmaları verimli bir şekilde düzenleyin

Bettermode sınırlamaları

Diğer işyeri iletişim araçlarına kıyasla sohbet özelliği yoktur

Etkinlik düzenlemeyi desteklemiyor

Bettermode fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite: Aylık 24 $

Avantaj: Aylık 59 dolar

İş: Aylık 119 $

Bettermode puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Bettermode hakkında ne diyor?

Kullanımı çok basittir, topluluk platformunuzu oluşturmak için gerekli temel blokları elde edersiniz ve ardından isterseniz daha fazla işlevsellik ve özel özellikler ekleyebilirsiniz.

Kullanımı çok basittir, topluluk platformunuzu oluşturmak için gerekli temel blokları elde edersiniz ve ardından isterseniz daha fazla işlevsellik ve özel özellikler ekleyebilirsiniz.

💡Profesyonel İpucu: Bettermode'un özelleştirilebilir analiz gösterge panelini kullanarak topluluğunuzdaki trendleri ve etkileşimi izleyebilirsiniz.

13. Telegram (Para kazanılan yayınlar ve kanallara sahip büyük grupları barındırmak için en iyisi)

via Telegram

Telegram bir topluluk sohbet uygulaması olarak başladı, ancak artık çok daha fazlası. E-posta, canlı yayın ve mesajlaşmanın bir karışımı olarak düşünün. Bir grupta mesaj gönderebilir, video paylaşabilir ve dosya yükleyebilirsiniz.

Farklı kanallar kurmanıza ve belirli konulara odaklanan topluluklar oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca grup kurallarını ve önemli mesajları sabitleyebilirsiniz. Telegram'ı Facebook Gruplarına harika bir alternatif yapan şey, canlı yayına geçme ve hedef kitlenizin üyelerine gerçek zamanlı olarak bağlanma seçeneğidir.

Telegram'ın en iyi özellikleri

200.000 üyeye kadar gruplar oluşturun

Grup sohbetlerinde belirli mesajlara yanıt vermek için sola kaydırın ve yanıtınızı yazın

Bir grup sohbetinde üyelere bahsederek dikkatlerini çekin ve onları anında konuşmaya dahil edin

Telegram sınırlamaları

Öncelikle tek yönlü, gerçek topluluk etkileşimi eksik

Canlı etkinlikler veya çevrimiçi kurslar için destek yok

Telegram fiyatlandırması

Ücretsiz

Telegram puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

G2: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Telegram hakkında ne diyor?

Telegram'da sevdiğim şey, büyük gruplar ve kanallar oluşturabilme ve 2 GB'a kadar dosya paylaşımı yapabilme özelliği.

Telegram'da sevdiğim şey, büyük gruplar ve kanallar oluşturabilme ve 2 GB'a kadar dosya paylaşımının harika olması.

💡Pro İpucu: Telegram'ın anket ve testlerini deneyerek kanallarınızı daha etkileşimli hale getirin ve üyelerin ilgisini canlı tutun.

14. WhatsApp (Kişisel ve profesyonel topluluklar oluşturmak için en iyisi)

via WhatsApp

WhatsApp, kişisel mesajlaşma uygulaması olarak yaygın olarak kullanılırken, kullanıcıların benzer düşünen kişiler, mevcut müşteriler veya potansiyel müşterilerle bağlantı kurmak için gizli (ücretsiz veya ücretli) bir topluluk alanı oluşturmasına da olanak tanır. WhatsApp, sorunsuz gerçek zamanlı iletişim için grup sohbetlerini, iş mesajlaşmasını ve hatta sesli ve görüntülü aramaları destekler.

Genel sohbette topluluk duyuruları gönderebilir, topluluk etkinlikleri oluşturabilir ve AI'yı kullanarak tüm sorularınıza hızlı yanıtlar alabilirsiniz. Ayrıca, WhatsApp'ın geniş grup boyutu, tek bir yerden çok sayıda üyeyle bağlantı kurmanızı sağlar.

WhatsApp'ın en iyi özellikleri

Topluluk içinde belirli konular için alt gruplar oluşturun

Üyeleri onaylayın veya kaldırın ve gruba kimlerin mesaj gönderebileceğini kontrol edin

Üyeleri bağlantılar aracılığıyla veya doğrudan kişilerden ekleyin

WhatsApp sınırlamaları

Gizlilik ayarlarını değiştirmediğiniz sürece, telefon numaranızı bilen herkes kişisel bilgilerinize ve durumunuza erişebilir

WhatsApp, bir seferde gönderebileceğiniz resim sayısını sınırlıyor

WhatsApp fiyatlandırması

Ücretsiz

WhatsApp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (15.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar WhatsApp hakkında ne diyor?

Kişisel olarak WhatsApp'ın dünya çapında iyi bir kullanıcı kitlesine sahip olduğunu ve bu nedenle iş amaçlı maksimum kitleye ulaşmak için en iyi platform olduğunu düşünüyorum. Bu platform tüm cihazlarda kullanılabilir, bu da müşterilerin her zaman kolayca ulaşmasını sağlar.

Kişisel olarak WhatsApp'ın dünya çapında iyi bir kullanıcı kitlesine sahip olduğunu ve bu nedenle iş amaçlı maksimum kitleye ulaşmak için en iyi platform olduğunu düşünüyorum. Bu platform tüm cihazlarda kullanılabilir, bu da müşterilerin her zaman kolayca ulaşmasını sağlar.

📖 Daha fazla bilgi: İş için en iyi WhatsApp alternatifleri

15. Hivebrite (Mezunlar ağları ve profesyonel topluluklar oluşturmak için en iyisi)

via Hivebrite

Hivebrite, mezun ağları düşünülerek oluşturulmuş özel bir topluluk platformudur. Tartışma forumları, gruplar ve alt gruplar, markalı bir mobil uygulama ve hatta fırsatları paylaşmak için bir iş panosu gibi özellikler sunar. CRM'nizle bağlantı kurarak canlı etkinlikleri, bilet satışlarını ve katılımcı listelerini zahmetsizce yönetebilirsiniz.

Ayrıca, üyelerin görünürlüğünü ve aranabilirliğini sınırlamak için özel profil seçenekleri oluşturmanıza olanak tanır, böylece topluluk üyeleri diğerlerine spam mesajlar gönderemez. Bununla birlikte, Hivebrite aktif, süper etkileşimli bir topluluk oluşturmaktan çok ağ oluşturmaya yöneliktir.

Hivebrite'ın en iyi özellikleri

Yerel topluluklara hizmet vermek ve erişiminizi genişletmek için bölgesel şubeler kurun

Katılımı izlemek ve performansı artırmak için değerli verilere ve analiz araçlarına erişin

Yerleşik planlama özellikleriyle canlı etkinlikleri sorunsuz bir şekilde düzenleyin ve yönetin

Topluluk üyelerine kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için markalı mobil uygulamalar oluşturun

Hivebrite sınırlamaları

Platformun tasarımı ve arayüzü biraz eski moda gelebilir

Hivebrite fiyatlandırması

Connect: 799 $/ay

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hivebrite puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (100+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Hivebrite hakkında ne diyor?

Hivebrite'ın esnek tasarımı, uygulama kolaylığı, entegrasyon kolaylığı, üye etkileşim özellikleri ve müşteri desteği öne çıkıyor. Hiçbir (veya minimum) teknik beceri gerektirmeden, sürükle ve bırak sayfa öğeleri ve otomatik içerik ile her sayfanın düzenini özelleştirebilirsiniz.

Hivebrite'ın esnek tasarımı, uygulama kolaylığı, entegrasyon kolaylığı, üye etkileşim özellikleri ve müşteri desteği öne çıkıyor. Hiç (veya minimum) teknik beceri gerektirmeden, sürükle ve bırak sayfa öğeleri ve otomatik içerik ile her sayfanın düzenini özelleştirebilirsiniz.

ClickUp ile Facebook gruplarından yükseltin

Elbette, Facebook Grupları insanlarla bağlantı kurmak, ağınızı genişletmek ve ürünlerinizi tanıtmak için kullanışlı bir yoldur. Ancak, gerçekten başarılı bir çevrimiçi topluluk oluşturmak ve büyütmek için, kolay özelleştirme ve organize etkileşim sağlayan özel bir topluluk platformuna ihtiyacınız vardır.

Basit ve profesyonel bir topluluk için LinkedIn Grupları en iyi Facebook alternatifi. Markanız için niş bir topluluk oluşturmak istiyorsanız, Mighty Networks doğru seçim olabilir. Ancak işbirliğini kolaylaştıran bir platform arıyorsanız, ClickUp en iyi Facebook grubu alternatifi.

ClickUp ile çevrimiçi topluluğunuzu zahmetsizce oluşturabilir ve yönetebilir, grup üyeleriyle işbirliği yapabilir, görevlerin ilerlemesini izleyebilir, tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

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