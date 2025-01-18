2025'in En İyi 10 İK Bilgi Yönetimi Yazılımı

Uzaktan çalışma politikasını nerede bulabilirim? İşe alım süreci nasıldır? Rolümle ilgili eğitim materyallerine nasıl erişebilirim?

Bunlar, İK uzmanları ve yöneticilerinin her gün yanıtlaması gereken bazı yaygın (ve tekrarlayan) sorulardır. Çalışanların sonsuz klasörleri, e-postaları, elektronik tabloları ve paylaşılan sürücüleri aramadan ilgili bilgilere erişmelerine yardımcı olan merkezi bir veritabanına sahip olmak daha kolay olmaz mıydı?

İnsan kaynakları bilgi yönetimi yazılımı, aradığınız çözümdür. 💡

Bu sistemler, İK süreçleri, politikaları ve çalışan kaynakları hakkında kritik bilgileri gerektiğinde depolar, kategorize eder, paylaşır ve geri getirir.

Bu blogda, bilgi paylaşımını sorunsuz hale getirecek en iyi İK bilgi yönetimi yazılımlarını inceleyeceğiz. 🎯

⏰ 60 saniyelik özet İşte her biri belirli ihtiyaçlara göre uyarlanmış en iyi AI destekli bilgi yönetimi araçları: ClickUp (En iyi yapay zeka destekli İK bilgi tabanı) Guru (En iyi yapay zeka destekli bilgi arama aracı) Document 360 (En iyi AI destekli dokümantasyon platformu) Confluence (Takımlar için en iyi işbirliği çalışma alanı) Notion (Kişisel ve takım verimliliği için en iyi hepsi bir arada çalışma alanı) Tettra (Takımlar için en iyi bilgi paylaşım aracı) Bloomfire (Çalışan bağlılığı için en iyi bilgi paylaşım platformu) Trainual (En iyi eğitim ve oryantasyon yazılımı) Slite (En iyi işbirliğine dayalı not alma ve dokümantasyon aracı) Helpjuice (En iyi özelleştirilebilir bilgi tabanı çözümü)

İnsan Kaynakları Bilgi Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İnsan kaynakları teknolojisi yığınınız için doğru bilgi yönetimi aracını seçmek, özellikle birçok seçenek mevcut olduğunda zor bir iş olabilir. En iyi araçlar, bilgilerin yönetimini, paylaşımını ve erişimini basitleştiren anahtar özellikleri paylaşır.

İnsan kaynakları bilgi yönetimi çözümünüzün sahip olması gereken bazı temel özelliklere göz atalım. 👇

Güçlü arama fonksiyonu: İlgili belgeleri ve verileri hızlı bir şekilde bulmak için anahtar kelime arama, filtreler ve etiketler içeren güçlü bir arama motoru

Entegrasyon özellikleri: Başvuru izleme sistemleri (ATS) ve insan kaynakları yönetim sistemleri (HRMS) gibi mevcut İK sistemleriyle sorunsuz entegrasyon

Self servis seçenekleri: Çalışanların politikalar, avantajlar ve daha fazlası hakkında bilgilere bağımsız olarak erişmelerini sağlayan özellikler

Güvenlik ve erişim kontrolleri: Ayrıntılı izinler, erişimi yalnızca yetkili personelle sınırlayarak hassas verileri korur

Analitik ve raporlama: Modelleri izlemek, bilgi eksikliklerini belirlemek ve bilgi tabanınızın etkinliğini ölçmek için yerleşik analitik araçlar

İşbirliği ve özelleştirilebilirlik: Arayüzün, markalamanın ve belge düzenlemenin özelleştirilmesini sağlarken içerik oluşturmada ekip çalışmasını destekleyen araçlar

Self servis çözümler: Çalışanların politikalar, sosyal haklar ve daha fazlasıyla ilgili bilgilere bağımsız olarak erişmelerini sağlayan özellikler

🧠 İlginç Bilgi: "İnsan kaynakları" terimi ancak 1960'larda ortaya çıkmıştır. Ondan önce, öncelikle idari görevlere odaklanan "personel yönetimi" olarak adlandırılıyordu.

Kullanabileceğiniz en iyi 10 İK bilgi yönetimi yazılımı

Bir İK yöneticisinin günü genellikle sayısız tekrarlayan soruları yanıtlamakla geçer. Bunu verimli bir şekilde halletmek için, bilgiyi yönetmek ve paylaşmak için daha akıllı bir yaklaşıma ihtiyaçları vardır.

İşte en iyi 10 İK yönetim aracı. 💁

1. ClickUp (En iyi AI destekli İK bilgi tabanı)

ClickUp Bilgi Yönetimi, tüm önemli bilgilerinizi tek bir yerde toplar, böylece her zaman parmaklarınızın ucunda olur. İK takımları bilgileri zahmetsizce oluşturabilir, paylaşabilir ve yönetebilir, böylece uyum ve sorunsuz işbirliği sağlanır.

İnsan kaynakları için bir iç bilgi tabanı oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olacak bazı özelliklere göz atalım. 👇

ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs ile bilgi tabanlarınızı net bir şekilde biçimlendirin

ClickUp Docs, bir İK bilgi tabanı oluşturmak ve yönetmek için mükemmel bir araçtır. Gelişmiş biçimlendirme özellikleri, şirket politikalarından çalışan el kitaplarına ve eğitim materyallerine kadar tüm bilgileri yapılandırmanıza olanak tanır.

Belgelerinizi kimlerin görebileceğini kontrol edebilir ve basit anahtar kelime aramalarıyla ihtiyacınız olanı saniyeler içinde bulabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri içinde farklı konular için iç içe sayfalar oluşturun

Ayrıca, iç içe geçmiş sayfalar da sunarak belgeleri alt sayfalara bölebilirsiniz. Bu özellik, çalışanlara sağlanan faydalar, işe alım veya uyumluluk eğitimi gibi bilgileri düzenli bir şekilde organize etmek için idealdir.

Örneğin, "Çalışan el kitabı" için bir ana sayfa oluşturabilir ve "tatil politikaları", "işyeri güvenliği" ve "kıyafet kodu" için alt sayfalar oluşturabilirsiniz

Belge işbirliği yazılımı ayrıca sürüm oluşturma ve geçmiş izleme özelliklerini de içerir. Belgelerinizin önceki sürümlerini kolayca inceleyebilir ve gerekirse geri yükleyerek bilgi tabanınızı doğru ve güncel tutabilirsiniz.

Etkili bir İK bilgi yönetimi stratejisi, organizasyon dışındaki paydaşları da dahil etmek için dış bilgi yönetimine de odaklanmalıdır. ClickUp gibi araçlar, İK takımlarının tedarikçilerin SSS'lerini, uyumluluk kurallarını ve dış ortaklıkları ele alan bilgi tabanı makaleleri oluşturmasına olanak tanıyarak sınırların ötesinde işbirliğini kolaylaştırır.

ClickUp Brain

ClickUp Brain'i Ücretsiz Deneyin ClickUp Brain ile çalışma alanınızın her yerinden yanıtları alın

ClickUp Brain, bilgi yönetimi için güçlü bir yapay zeka aracıdır. Kuruluşların kritik bilgileri düzenleme, arama ve erişim yöntemlerini dönüştürür.

ClickUp Brain'in bir parçası olan AI Knowledge Manager, politikalar, eğitim materyalleri veya çalışan kayıtlarıyla ilgili bilgileri hızlı bir şekilde alır. Böylece, kullanıcılar uzun belgeleri incelemek yerine bağlamsal sorular sorabilir ve anında yanıt alabilir, böylece saatlerce süren manuel arama işlemlerinden kurtulur.

Örneğin, bir İK yöneticisinin şirketin izin politikaları hakkında bilgiye ihtiyacı olduğunu varsayalım.

Bu durumda, ClickUp Brain'e sorarak ayrıntılı, bağlamsal bir yanıt alabilirler, böylece bilgiye erişim sorunsuz ve hızlı hale gelir.

ClickUp Brain'i deneyin Sorunsuz İK süreçleri için ClickUp Brain'i kullanın

ClickUp Brain, büyük miktarda bilgiyi işleyen İK takımları için çok değerli olan belge özetlemeyi de basitleştirir. AI, politikalar, eğitim materyalleri veya uyumluluk raporları gibi uzun belgeler için otomatik olarak özetler oluşturur.

ClickUp, Belgeler, Excel ve diğer proje yönetimi araçlarının yerini alan harika bir hepsi bir arada çözümdür. Takımımın daha organize olmasını ve operasyonel verimliliği artırmasını sağladı ve işimizin etkisine daha fazla görünürlük sağladı.

ClickUp, Belgeler, Excel ve diğer proje yönetimi araçlarının yerini alan harika bir hepsi bir arada çözümdür. Takımımın daha organize olmasını ve operasyonel verimliliği artırmasını sağladı ve işimizin etkisine daha fazla görünürlük sağladı.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Bilgi Bankası Şablonu ile mevcut bilgi tabanınızda tutarlılığı sağlayın

ClickUp Bilgi Bankası Şablonu, takımınız veya kuruluşunuz içinde merkezi bir dijital bilgi kütüphanesi oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Yapılandırılmış bir çerçeve ile tasarlanan bu şablon, bilgi makaleleri, SSS'ler ve diğer kaynaklar için bölümler içerir, böylece değerli bilgileri kolayca düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Bu kurulumla, çalışanlar ihtiyaç duydukları bilgileri hızlı bir şekilde bulabilir ve bilgiye sorunsuz erişim sağlayabilir. Bunun gibi bilgi tabanı şablonları, İK takımının kullanıcıları sık sorulan sorular veya zorluklar konusunda yönlendiren makaleler hazırlamasına da olanak tanır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Merkezi bilgi merkezi: Tüm İK ile ilgili belgelerin, politikaların ve yönergelerin tek bir yerde depolanmasını ve düzenlenmesini sağlar

İşbirliğine dayalı düzenleme: Takımların insan kaynakları materyallerini gerçek zamanlı olarak birlikte oluşturmasına, güncellemesine ve gözden geçirmesine olanak tanır

Yapılandırılmış organizasyon araçları: İnsan kaynakları içeriğini düzenli ve kolay erişilebilir tutmak için klasörler, etiketler ve şablonlar sunar İnsan kaynakları içeriğini düzenli ve kolay erişilebilir tutmak için klasörler, etiketler ve şablonlar sunar

Özel izinler: Hassas İK bilgilerini kimlerin görüntüleyebileceği, düzenleyebileceği veya paylaşabileceği üzerinde kontrol sağlar

Hızlı bilgi erişim: Belgeleri veya İK sorgularının yanıtlarını anında bulmak için güçlü arama seçenekleri içerir

AI destekli içgörüler: İyileştirmeler önerir, belgelerdeki eksiklikleri belirler ve içeriğin güncel kalmasını sağlar

Çalışanlar için etkileşimli araçlar: Çalışanların sorgularını çözmelerine olanak tanıyan, İK kaynaklarına self servis erişimi kolaylaştırır

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özel özelleştirme seçeneği nedeniyle öğrenme eğrisi dik

İlk kurulum zaman alır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Guru (En iyi yapay zeka destekli bilgi arama aracı)

guru aracılığıyla

Guru, bilgi yönetimini basitleştirerek takımların bilgileri verimli bir şekilde düzenlemesine ve erişmesine yardımcı olur. "Kartlar" veya küçük bilgi birimleri oluşturabilirsiniz. Bunlar, şirket politikalarından SSS'lere kadar her şeyi içerebilir ve netlik için multimedya ile zenginleştirilebilir.

Guru, gerçek zamanlı güncellemelerle, otomatik inceleme döngüleri ve son kullanma tarihi hatırlatıcıları sayesinde kullanıcı kılavuzlarının güncel kalmasını sağlar. Ayrıca, yapay zeka destekli öneriler, ilgili bilgileri hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur.

Guru'nun en iyi özellikleri

Guru GPT'yi kullanarak iç ve dış bilgileri birleştirin ve İK sorularını yanıtlayın

AI Eğitim Merkezi'ni kullanarak soruları takip edin, yanıtları düzenleyin ve bilgi eksikliklerini giderin

Paylaşılan kaynaklar için özelleştirilebilir izinlerle erişimi yönetin

Duyuruları ve bildirimleri alın, bilgi arayın ve takımınızla işbirliği yapın

Guru sınırlamaları

Arama fonksiyonu çok sayıda sonuç döndürür ve bu da doğru cevabı bulmayı zorlaştırır

Kullanıcıların kartlara gerçek zamanlı geri bildirim bırakmasına izin vermez

Guru fiyatlandırması

Ücretsiz

Hepsi bir arada: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Guru puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

3. Document360 (En iyi AI destekli dokümantasyon platformu)

document360 aracılığıyla

Document360, bilgi oluşturma ve paylaşımını kolaylaştırmaya odaklanır. Sezgisel arayüzü, teknik uzmanlığınız ne olursa olsun bilgi tabanları oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olur.

Bu araç aynı zamanda bir self servis depo görevi görerek, tekrarlayan İK sorgularını en aza indirir ve çalışanların ihtiyaç duydukları bilgileri kolayca bulmalarını sağlar.

Document 360'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı dokümantasyon özellikleriyle bilgi bankası makaleleri oluşturun ve yönetin

Bilgi tabanınızdaki değişikliklerin sürüm geçmişini "Markdown" ve "Rendered" biçiminde alın

Navigasyonu ve bağlamı iyileştirmek için bilgi tabanında ilgili bilgilere bağlantılar oluşturun

Tek oturum açma (SSO) ve IP aralığı kısıtlamalarıyla bilgilerinizi güvence altına alın ve belge erişimini kısıtlayın

Document 360 sınırlamaları

Analitik yetenekler, kapsamlı bir genel bakış sunmak yerine, öncelikle bireysel kullanıcılara veya belirli belgelere odaklanır

Satır içi yorumlar, yerleşik yazım denetimi veya diğer araçlardaki eylemlere göre makaleleri güncelleme özelliği yoktur

Document 360 fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Proje başına aylık 199 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Proje başına aylık 399 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Document 360 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: En eski iş tanımı, kayıtları ve iletişimi yöneten ilk profesyonel rolün "yazmanlar" olduğu Eski Mısır'a kadar uzanır.

4. Confluence (Takımlar için en iyi işbirliği çalışma alanı)

atlassian aracılığıyla

Atlassian'ın Confluence'ı, bilgileri yakalamak, düzenlemek ve paylaşmak için dinamik bir ortam sağlar. Merkezi bir hub olarak, dokümantasyon, proje yönetimi ve takım işbirliğini entegre eder.

Gerçek zamanlı iletişim özellikleri, uzaktaki ve ofisteki takımların uyumlu çalışmasını sağlar.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı düzenleme, yorumlama ve bildirimlerle takımınızla işbirliği yapın

Gelişmiş arama, etiketler ve sezgisel içerik hiyerarşisi ile bilgileri bulun

Tüm materyalleri tutarlı ve tanınabilir hale getirmek için İK belgeleri için şablonları kullanın

Belge kullanımına ilişkin içgörülere erişerek bilgi eksikliklerini belirleyin ve kaynakları iyileştirin

Confluence sınırlamaları

Belgeleri PDF olarak dışa aktarmak zordur ve platformun yavaşlamasına neden olur

Confluence'daki bilgileri biçimlendirme sorunları yaşamadan başka bir yazılıma kopyalayıp yapıştıramazsınız

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5,16 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 9,73 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Confluence puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

5. Notion (Kişisel ve takım verimliliği için en iyi hepsi bir arada çalışma alanı)

notion aracılığıyla

Notion, bilgi yönetimini kolaylaştırmak için notları, görevleri ve veritabanlarını birleştiren birleşik bir platformdur. Ayrıca, farklı konularda şirket wiki'leri oluşturmanıza da olanak tanır.

Esnek arayüz, takımların özel gereksinimlerine göre iş akışları oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca metin, görüntü ve bağlantılar dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerini destekleyerek bilgileri düzenlemek için çok yönlü bir araçtır.

Önceden oluşturulmuş şablonlar, güncel İK belgelerinin oluşturulmasını ve bakımını daha da basitleştirir.

Notion'un en iyi özellikleri

Oryantasyon materyalleri, iç politikalar ve takıma özel kaynaklar dahil olmak üzere tüm şirket bilgileri için merkezi bir bilgi tabanı oluşturun

"Şirket Ana Sayfası", "Yeni İşe Alınan Çalışanlar" ve "Toplantı Notları" gibi kullanıma hazır şablonları kullanın

Notion'un ilişkisel veritabanıyla, performans değerlendirmeleriyle çalışan kayıtları gibi farklı türdeki bilgileri birbirine bağlayın

Alt sayfalar kullanarak uyumluluk, sosyal haklar ve iş akışları gibi karmaşık konuları düzenleyin

Slack, Google Drive veya ClickUp gibi araçlarla bağlantı kurarak uyumlu bir bilgi yönetim sistemi oluşturun

Notion sınırlamaları

Kullanıcı olmayanlarla not paylaşımı karmaşıktır ve belgelerin ortak düzenlenmesini desteklemez

Yavaş yükleme süreleri dahil olmak üzere büyük veritabanlarında veya karmaşık sayfalarda performans sorunlarını gösterir

Yanlış bildirimler ve proje alt görevleri için tekrarlayan hatırlatıcılar ayarlamak zorlu bir iştir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Harika bir bilgi yönetimi stratejisi, vaka çalışmalarını kaydetmek veya çıkış görüşmeleri yapmak olabilir. Bu, ayrılan çalışanların sahip olduğu örtük bilgileri yakalamak ve kuruluşunuz hakkında değerli içgörüler elde etmek için yararlıdır.

6. Tettra (Takımlar için en iyi bilgi paylaşım aracı)

tettra aracılığıyla

Tettra, takımların bilgileri zahmetsizce toplamasına, düzenlemesine ve paylaşmasına yardımcı olmaya odaklanmıştır. Temiz düzeni, yoğun iş temposunda bile SSS'lere, İK süreçlerine ve sorun giderme kılavuzlarına kolayca ulaşılmasını sağlar.

Platform ayrıca işbirliğini teşvik ederek güncellemeleri önermenize veya çözümleri paylaşmanıza olanak tanır.

Tettra'nın en iyi özellikleri

Tettra'nın AI botu Kai ile bilgi tabanındaki her konuda anında yanıt alın

Tekrarlanan soruları ve cevaplarını "Soru ve Cevaplar" özelliği ile saklayın

Bilgi tabanı makalenizin belirlenen bir programa göre güncellenip güncellenmediğini "Doğrulama" özelliği ile kontrol edin

İçerik temizleme önerileri alın ve sahipsiz, eski ve genel içeriği belirleyerek veritabanını düzenleyin

Tettra sınırlamaları

Kullanıcı sayfalarından dışa aktarılabilir veri noktaları ve sıralanabilir sütunlar yoktur

Bir belgeyi yalnızca bir kişi düzenleyebilir, bu da işbirliğini kısıtlar

Tettra fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Ölçeklendirme: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Profesyonel: 50 kullanıcı için yıllık 7.200 $

Tettra derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Fortune Business Insights'a göre, İK profesyonellerinin %5'i kurumsal yapılarında üretken yapay zekayı kullanmaya başlamışken, %9'u ise şu anda üretken yapay zeka denemeleri yürütüyor. Ayrıca, İK profesyonellerinin %60'ı, kurumlarının üretken yapay zeka kullanımıyla ilgili kurumsal konferanslara katılırken, %58'i potansiyel kullanım örneklerini keşfetmek için BT liderleriyle işbirliği yapıyor.

7. Bloomfire (Çalışan bağlılığı için en iyi bilgi paylaşım platformu)

bloomfire aracılığıyla

Listemizin bir sonraki sırasında yer alan Bloomfire, video ve infografik gibi görsel içerikler oluşturmanıza olanak tanıyan bir İK yönetim platformudur. Bu sayede karmaşık fikirleri daha kolay açıklayabilirsiniz.

Güçlü arama fonksiyonları ve analiz araçlarıyla Bloomfire, İK takımlarının kullanımı izlemesine ve iyileştirme alanlarını belirlemesine yardımcı olur.

Bloomfire'ın en iyi özellikleri

Hızlı ve doğru bilgi erişimini kolaylaştırmak için derin indeksleme ve gelişmiş yapay zeka kullanın

Farklı türdeki belgeleri ve içerikleri sınıflandırın, arşivleyin ve erişin

Etkileşimli forumlar aracılığıyla tartışmalara katılın ve İK ile ilgili uzmanlığınızı paylaşın

"Analitik paketi" ile bilgilere nasıl erişildiğini ve paylaşıldığını öğrenerek eksiklikleri belirleyin

Bloomfire sınırlamaları

Makale genişliğini azaltır, biçimlendirme sorunları nedeniyle tabloları ve gömülü belgeleri okunması zor hale getirir

Toplu belge yükleme özelliği mevcut değildir

Kullanıcılar, şifre sıfırlama e-postalarını almadıklarından şikayetçi

Bloomfire fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Bloomfire puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (250'den fazla yorum)

8. Trainual (En iyi eğitim ve oryantasyon yazılımı)

trainual aracılığıyla

Trainual, verimli işe alım ve çalışan gelişimi için ayrıntılı eğitim belgeleri oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Kullanıcı dostu arayüzü, şirket politikalarını ve en iyi uygulamaları kapsayan kapsamlı eğitim kılavuzları oluşturmanıza olanak tanır.

Kontrol listeleri, yeni çalışanların modülleri sistematik bir şekilde tamamlamasına yardımcı olurken, multimedya desteği ilgi çekici eğitim materyalleri sağlar.

Trainual'ın en iyi özellikleri

Mobil uygulaması ile bilgi tabanına her zaman, her yerden erişin

İçeriğe ilişkin yeni güncellemeler için otomatik hatırlatıcılar alın

İçeriği diğer paydaşlarla paylaşın ve güvenliği sağlamak için erişimi yönetin

Mevcut bilgi tabanını yönetmek için şirket, süreç ve politika içerik gruplarını kullanın

Trainual sınırlamaları

Her takım üyesinin kimlik bilgilerini edinmeniz ve bunları tek tek eklemeniz gerekir

Dizine mobil uygulama üzerinden erişilemez

Zahmetli kurulum süreci

Yazılımın kullanım akışı net değildir, bu da kullanıcıların net bir başlangıç, bitiş veya önerilen iş akışı olmadan çalışmasına neden olur

Trainual fiyatlandırması

Küçük: 1-25 çalışan için aylık 299 $

Orta: 26-50 çalışan için aylık 349 ABD doları

Büyüme: 51-100 çalışan için aylık 499 $

101-10.000+ çalışan için özel fiyatlandırma

Trainual puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (450+ yorum)

9. Slite (En iyi işbirliğine dayalı not alma ve dokümantasyon aracı)

via Slite

Slite, takımların belgelerini yapılandırmaları için etkili bir yol sunan harika bir İK bilgi yönetimi yazılımıdır. Bilgilerinizi erişilebilir tutmak için klasörler ve etiketler kullanarak kategorilere ayırırsınız.

Bu platform, takımınıza sık sorulan sorulara ve önemli politikalara hızlı erişim sağlar.

Slite'ın en iyi özellikleri

Belgeleri esnek "Koleksiyonlar" içinde düzenleyerek görünümleri filtreleyin, sıralayın ve kaydedin; ayrıca bağlam eklemek için eskizler, videolar veya gömme seçenekleri ekleyebilirsiniz

Google Çalışma Alanı, YouTube ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer araçlardan içerik ekleyin

Çalışma alanındaki bilgilerle ilgili sorularınızı AI asistanına sorun

Oryantasyon kılavuzları, politikalar ve daha fazlası için önceden tasarlanmış şablonları kullanarak zaman kazanın

Slite sınırlamaları

Not adına göre otomatik olarak sıralama seçeneği yoktur

Çevrimdışı erişim yok

Slite fiyatlandırma

Standart: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Premium: 12,5 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Slite puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? AI, İK takımlarına haftada ortalama 2,39 saat zaman kazandırıyor. İşverenler, bu teknolojiyi iş tanımları yazmak, eski adayları açık pozisyonlarla eşleştirmek ve başvuru sahiplerine metin mesajları göndermek için kullanıyor.

10. Helpjuice (En iyi özelleştirilebilir bilgi tabanı çözümü)

helpjuice aracılığıyla

2011 yılında kurulan Helpjuice, İK ile ilgili belgelerin merkezi bir deposunu oluşturur. "Rol tabanlı izinler" gibi işlevleri, düzenleme erişim kontrolünü kolaylaştırır.

Ayrıca, çalışanların içerikle nasıl etkileşimde bulunduğunu izleyen gelişmiş analitik özellikler de içerir ve İK takımının bilgi eksikliklerini belirlemesine yardımcı olur.

Helpjuice'un en iyi özellikleri

Çeşitli işgücü için çok dilli özellikleri sayesinde bilgilere herhangi bir dilde erişin

SharePoint ve Dropbox ile entegrasyon sağlarken PDF ve Word dosyaları gibi birden çok belge biçimini işleyin

Çeşitli kaynaklardan cevaplara erişebilmeleri için çalışanlara self servis modeli ile yetki verin

Çalışanların bilgi tabanıyla nasıl etkileşimde bulunduğunu izleyin ve analitik kullanarak kaynaklardaki eksiklikleri belirleyin

Helpjuice sınırlamaları

Yorum bildirim e-postaları ayrı olarak arşivlenemez, bu da tek bir yorumcu birden fazla makaleye geri bildirim sağladığında düzenlemeleri takip etmeyi zorlaştırır

Aynı makale üzerinde çalışan birden fazla yazar ve düzenleyicinin bulunduğu takımlar için "öneri modu" düzenleme özelliği yoktur

Belgelere yapılan yorumlar kayboluyor veya birçok çaba sarf edilmesine rağmen yanlış metinlere ek dosya olarak ekleniyor

Helpjuice fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 4 kullanıcı için aylık 120 ABD doları

Helpjuice puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

"Bilgili" Seçim — ClickUp

İK bilgi yönetimi yazılımı zaman kazandırır, karışıklığı azaltır ve takımların önceliklere odaklanmasını sağlar. Tüm seçenekler harika özellikler sunarken, ClickUp çok yönlülüğü, kullanıcı dostu olması ve güçlü entegrasyonlarıyla öne çıkar.

ClickUp, bilgi yönetimi ve proje organizasyonunun en iyi özelliklerini tek bir dinamik alanda birleştirir. İster politikaları merkezileştiriyor ister otomatik inceleme döngüleri ayarlıyor olun, takımınızın ihtiyacı olan her şey tek bir yerde. ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun! ✅